MQL5参考MetaTrader Python模块symbols_total
symbols_total
获取MetaTrader 5程序端中所有交易品种的数量。
|
symbols_total()
返回值
整数值。
注意
该函数类似于SymbolsTotal()。然而，它返回所有交易品种的数量，包括自定义交易品种，也包括市场报价中禁用的交易品种。
例如：
|
import MetaTrader5 as mt5
