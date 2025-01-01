文档部分
symbols_total

获取MetaTrader 5程序端中所有交易品种的数量。

symbols_total()

返回值

整数值。

注意

该函数类似于SymbolsTotal()。然而，它返回所有交易品种的数量，包括自定义交易品种，也包括市场报价中禁用的交易品种。

例如：

import MetaTrader5 as mt5
# 显示有关MetaTrader 5程序包的数据
print("MetaTrader5 package author: ",mt5.__author__)
print("MetaTrader5 package version: ",mt5.__version__)
 
# 建立与MetaTrader 5程序端的连接
if not mt5.initialize():
    print("initialize() failed, error code =",mt5.last_error())
    quit()
 
# 获取交易品种的数量
symbols=mt5.symbols_total()
if symbols>0:
    print("Total symbols =",symbols)
其他
    print("symbols not found")
 
# 断开与MetaTrader 5程序端的连接
mt5.shutdown()

