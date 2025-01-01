import MetaTrader5 as mt5

# affiche les données sur le package MetaTrader 5

print("Auteur du package MetaTrader5 : ",mt5.__author__)

print("Version du package MetaTrader5 : ",mt5.__version__)



# établit une connexion avec le terminal MetaTrader 5

if not mt5.initialize():

print("initialize () a échoué, code d'erreur =",mt5.last_error())

quit()



# récupère le nombre d'instruments financiers

symbols=mt5.symbols_total()

if symbols>0:

print("Total de symboles =",symbols)

else:

print("symboles non trouvés")



# ferme la connexion au terminal MetaTrader 5

mt5.shutdown()