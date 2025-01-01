- initialize
- login
- shutdown
- version
- last_error
- account_info
- terminal_info
- symbols_total
- symbols_get
- symbol_info
- symbol_info_tick
- symbol_select
- market_book_add
- market_book_get
- market_book_release
- copy_rates_from
- copy_rates_from_pos
- copy_rates_range
- copy_ticks_from
- copy_ticks_range
- orders_total
- orders_get
- order_calc_margin
- order_calc_profit
- order_check
- order_send
- positions_total
- positions_get
- history_orders_total
- history_orders_get
- history_deals_total
- history_deals_get
symbols_total
Retourne le nombre total d'instruments financiers dans le terminal MetaTrader 5.
|
symbols_total()
Valeur de Retour
Valeur entière.
Note
La fonction est similaire à SymbolsTotal(). Cependant, il renvoie le nombre de tous les symboles, y compris les symboles personnalisés et ceux désactivés dans le MarketWatch.
Exemple :
|
import MetaTrader5 as mt5
Voir aussi