Ottiene il numero di tutti gli strumenti finanziari nel terminale MetaTrader 5.

symbols_total()

Valore di Ritorno

Valore Integer.

Nota

La funzione è simile a SymbolsTotal(). Tuttavia, restituisce il numero di tutti i simboli inclusi quelli custom e quelli disabilitati in MarketWatch.

Esempio:

import MetaTrader5 as mt5
# visualizza i dati sul pacchetto MetaTrader 5
print("MetaTrader5 package author: ",mt5.__author__)
print("MetaTrader5 package version: ",mt5.__version__)
 
# stabilisce la connessione al terminale MetaTrader 5
if not mt5.initialize():
    print("initialize() fallito, error code =",mt5.last_error())
    quit()
 
# ottiene il numero di strumenti finanziari
symbols=mt5.symbols_total()
if symbols>0:
    print("Simboli totali =",symbols)
else:
    print("simboli non trovati")
 
# interrompe la connessione al terminale MetaTrader 5
mt5.shutdown()

