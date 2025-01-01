DokumentationKategorien
Nachschlagewerk MQL5Konstanten, Enumerationen und StrukturenObjektkonstanten 

Objektkonstanten

44 graphische Objekte werden vorausgesehen, die erzeugt und auf dem Preischart dargestellt werden können. Alle Konstanten für Arbeit mit Objekten werden in 9 Gruppen aufgeteilt: