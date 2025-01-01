Nachschlagewerk MQL5Konstanten, Enumerationen und StrukturenObjektkonstanten
- Objekttypen
- Objekteigenschaften
- Methode der Objektbindung
- Bindungswinkel
- Objektsichtbarkeit
- Levels von Elliott Wellen
- Gann Objekte
- Web-Farben
- Wingdings
Objektkonstanten
44 graphische Objekte werden vorausgesehen, die erzeugt und auf dem Preischart dargestellt werden können. Alle Konstanten für Arbeit mit Objekten werden in 9 Gruppen aufgeteilt:
- Objekttypen – Identifikatoren der graphischen Objekte;
- Objekteigenschaften – Arbeit mit Eigenschaften der graphischen Objekte;
- Methoden von Objektsnap – Konstanten der Objektpositionierung auf dem Chart;
- Snapwinkel – ermöglicht Winkel des Charts einzustellen, demgegenüber Positionieren des Objekts in Pixel erfolgt;
- Sichtbarkeit der Objekte – Festlegung von Timeframes, auf denen das Objekt sichtbar wird;
- Größe von Elliott Wellen – Abstufung der Wellenmarkierung;
- Objekte von Gann – Trendkonstanten für Gann Fan und Gann Grid;
- Bestand von Web-Farben – Konstanten der vorbestimmten Web-Farben; ;
- Wingdings – Symbolenkoden der Schrift Wingdings.