Ausführungsfehler

Im ausführenden Subsystem des Client-Terminals kann man den Fehlerkode aufbewahren, wenn er bei der Ausführung des mql5-Programms entsteht. für jedes ausführbare mql5-Programm gibt es die vorbestimmte Variable _LastError.

Vor dem Start der Funktion OnInit wird die Variable _LastError ausgenullt. Bei der fehlerhaften Situation während der Berechnungen oder beim Aufruf der eingebauten Funktion akzeptiert die Variable _LastError Kode des entsprechenden Fehlers. D n Wert, der in dieser Variable aufbewahren wird, kann man durch die Funktion GetLastError() erhalten.

Es gibt eine Reihe kritischer Fehler, deren Entstehung das Programm sofort brechen: