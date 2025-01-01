- Vorbestimmte Makrosubstitutionen
- Mathematische Konstanten
- Konstanten der numerischenTypen
- Deinitialisierungsgruende
- Pruefung des Objektanzeigers
- Andere Konstanten
Pruefung des Objektanzeigers
für die Pruefung des Typs von Objektanzeiger ist die Funktion CheckPointer() vorausbestimmt, die den Wert aus der Enumeration ENUM_POINTER_TYPE rückgibt. Wenn ein unkorrekter Anzeiger verwendet wird, wird die Programmausführung sofort unterbrochon.
Objekte, erzeugt von der Anweisung new, sind Objekte des Typs POINTER_DYNAMIC. Ausschliesslich für solche Anzeiger kann und muss man delete() Anweisung verwenden.
Alle anderen Anzeiger gehören zum Typ POINTER_AUTOMATIC, was bedeutet, dass dieses Objekt automatisch vom Medium des mql5_programms erzeugt wurde. Solche Objekte werden nach Verwendung auch automatisch entfernt.
ENUM_POINTER_TYPE
|
Konstante
|
Beschreibung
|
POINTER_INVALID
|
Unkorrekter Anzeiger
|
POINTER_DYNAMIC
|
Anzeiger des Objektes, erzeugt von der Anweisung new()
|
POINTER_AUTOMATIC
|
Anzeiger jedes Objektes, erzeugt automatisch (ohne new())
