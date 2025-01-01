Pruefung des Objektanzeigers

für die Pruefung des Typs von Objektanzeiger ist die Funktion CheckPointer() vorausbestimmt, die den Wert aus der Enumeration ENUM_POINTER_TYPE rückgibt. Wenn ein unkorrekter Anzeiger verwendet wird, wird die Programmausführung sofort unterbrochon.

Objekte, erzeugt von der Anweisung new, sind Objekte des Typs POINTER_DYNAMIC. Ausschliesslich für solche Anzeiger kann und muss man delete() Anweisung verwenden.

Alle anderen Anzeiger gehören zum Typ POINTER_AUTOMATIC, was bedeutet, dass dieses Objekt automatisch vom Medium des mql5_programms erzeugt wurde. Solche Objekte werden nach Verwendung auch automatisch entfernt.

ENUM_POINTER_TYPE

Konstante Beschreibung POINTER_INVALID Unkorrekter Anzeiger POINTER_DYNAMIC Anzeiger des Objektes, erzeugt von der Anweisung new() POINTER_AUTOMATIC Anzeiger jedes Objektes, erzeugt automatisch (ohne new())

