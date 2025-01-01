DokumentationKategorien
für die Pruefung des Typs von Objektanzeiger ist die Funktion CheckPointer() vorausbestimmt, die den Wert aus der Enumeration  ENUM_POINTER_TYPE rückgibt. Wenn ein unkorrekter Anzeiger verwendet wird, wird die Programmausführung sofort unterbrochon.

Objekte, erzeugt von der Anweisung new, sind Objekte des Typs POINTER_DYNAMIC. Ausschliesslich für solche Anzeiger kann und muss man delete() Anweisung verwenden.

Alle anderen Anzeiger gehören zum Typ POINTER_AUTOMATIC, was bedeutet, dass dieses Objekt automatisch vom Medium des mql5_programms erzeugt wurde. Solche Objekte werden nach Verwendung auch automatisch entfernt.

ENUM_POINTER_TYPE

Konstante

Beschreibung

POINTER_INVALID

Unkorrekter Anzeiger

POINTER_DYNAMIC

Anzeiger des Objektes, erzeugt von der Anweisung new()

POINTER_AUTOMATIC

Anzeiger jedes Objektes, erzeugt automatisch (ohne new())

Sehen Sie auch

Ausführungsfehler, Anweisung der Objektentfernung delete, CheckPointer()