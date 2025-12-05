Automatisieren von Handelsstrategien in MQL5 (Teil 29): Erstellung eines Preisaktionssystems mit dem harmonischen Muster von Gartley
Einführung
In unserem vorigen Artikel (Teil 28) haben wir das System der Fledermausmuster in MetaQuotes Language 5 (MQL5) entwickelt, das harmonische Auf- und Abwärtsmuster der Fledermaus unter Verwendung präziser Fibonacci-Verhältnisse erkennt. In Teil 29 erstellen wir ein Programm für die Gartley-Muster, die steigende und fallende harmonische Gartley-Muster anhand von Umkehrpunkten (pivots) und spezifischen Fibonacci-Rücksetzer identifiziert und Handelsgeschäfte mit dynamischen Einstiegs- und mehrstufigen Take-Profit-Punkten erkennt, die durch visuelle Dreiecke, Trendlinien und Beschriftungen für eine klare Musterdarstellung ergänzt werden. Wir werden die folgenden Themen behandeln:
- Verstehen des Systems des harmonischen Gartley-Musters
- Implementation in MQL5
- Backtests
- Schlussfolgerung
Am Ende werden Sie eine leistungsstarke MQL5-Strategie für den Handel mit harmonischen Gartley-Mustern haben, die Sie anpassen können – legen wir los!
Verstehen des Systems des harmonischen Gartley-Musters
Das Gartley-Muster ist eine harmonische Handelsformation, die durch fünf wichtige Umkehrpunkte – X, A, B, C und D – definiert ist und in zwei Formen existiert: ein Aufwärtsmuster und ein Abwärtsmuster, die jeweils dazu dienen, anhand bestimmter Fibonacci-Verhältnisse Zonen mit hoher Umkehrwahrscheinlichkeit zu identifizieren. Bei einem Aufwärts-Gartley bildet die Struktur eine Tief-Hoch-Tief-Hoch-Tief-Sequenz, bei der der Punkt X ein tiefer Umkehrpunkt, der Punkt A ein hoher Umkehrpunkt, der Punkt B ein tiefer Umkehrpunkt (mit einem Rücksetzer von etwa 0,618 von XA), der Punkt C ein hoher Umkehrpunkt (mit einer Ausdehnung von 0,382 bis 0,886 von AB) und der Punkt D ein tiefer Umkehrpunkt (mit einem Rücksetzer von 0,786 von XA, das über X liegt) ist. Umgekehrt bildet ein Abwärts-Gartley eine Hoch-Tief-Hoch-Tief-Hoch-Sequenz mit Punkt X als hoher Umkehrpunkt, Punkt A als tiefer Umkehrpunkt, Punkt B als hoher Umkehrpunkt, Punkt C als tiefer Umkehrpunkt und Punkt D als hoher Umkehrpunkt (Rücklauf von 0,786 von XA, der unter X liegt). Nachfolgend sind die visualisierten Mustertypen aufgeführt.
Harmonisches Aufwärtsmuster von Gartley:
Harmonisches Abwärtsmuster von Gartley:
Um die Muster zu erkennen, verwenden wir folgende strukturierte Vorgangsweise:
- Die Definition der XA-Strecke: Die anfängliche Bewegung von Punkt X zu Punkt A legt die Richtung des Musters fest (aufwärts bei Hausse, abwärts bei Baisse) und dient als Referenz für die nachfolgenden Fibonacci-Berechnungen.
- Die Einrichtung der AB-Strecke: Punkt B sollte etwa 0,618 des XA-Strecke zurückgehen, was auf eine erhebliche, aber kontrollierte Korrektur des anfänglichen Impulses hindeutet.
- Analyse der BC-Strecke: Dieser Abschnitt dürfte sich zwischen 0,382 und 0,886 des AB-Abschnitts erstrecken und eine Gegenbewegung einleiten, die der endgültigen Umkehrzone vorausgeht.
- Einstellung der CD-Strecke: Die letzte Strecke sollte 0,786 des XA-Strecke zurückgehen und die potenzielle Umkehrzone bei Punkt D markieren, wo das Muster abgeschlossen und ein Handelssignal generiert wird.
Durch die Anwendung dieser geometrischen und Fibonacci-basierten Kriterien wird unser Handelssystem systematisch gültige Gartley-Muster in Kursdaten erkennen. Sobald ein Muster bestätigt wird, visualisiert das System die Formation auf dem Chart mit Dreiecken, Trendlinien und Beschriftungen für die Punkte X, A, B, C und D sowie Handelsstufen für den Einstieg und die Gewinnmitnahme. Dieses Setup ermöglicht die automatische Ausführung von Handelsgeschäften am Punkt D mit berechneten Stop-Loss- und mehrstufigen Take-Profit-Zonen, wobei die Vorhersagekraft des Musters für Marktumkehrungen genutzt wird. Kommen wir nun zur Umsetzung!
Implementation in MQL5
Um das Programm in MQL5 zu erstellen, öffnen wir den MetaEditor, gehen zum Navigator, suchen den Ordner der Indikatoren, klicken auf die Registerkarte „Neu“ und folgen den Anweisungen, um die Datei zu erstellen. Sobald das erledigt ist, müssen wir in der Programmierumgebung einige globale Variablen deklarieren, die wir im gesamten Programm verwenden werden.
//+------------------------------------------------------------------+ //| Gartley Pattern EA.mq5 | //| Copyright 2025, Forex Algo-Trader, Allan. | //| "https://t.me/Forex_Algo_Trader" | //+------------------------------------------------------------------+ #property copyright "Forex Algo-Trader, Allan" #property link "https://t.me/Forex_Algo_Trader" #property version "1.00" #property description "This EA trades based on Gartley Strategy" #property strict //--- Include the trading library for order functions #include <Trade\Trade.mqh> //--- Include Trade library CTrade obj_Trade; //--- Instantiate a obj_Trade object //--- Input parameters for user configuration input int PivotLeft = 5; // Number of bars to the left for pivot check input int PivotRight = 5; // Number of bars to the right for pivot check input double Tolerance = 0.10; // Allowed deviation (10% of XA move) input double LotSize = 0.01; // Lot size for new orders input bool AllowTrading = true; // Enable or disable trading //--------------------------------------------------------------------------- //--- Gartley pattern definition: // //--- Bullish Gartley: //--- Pivots (X-A-B-C-D): X swing low, A swing high, B swing low, C swing high, D swing low. //--- Normally XA > 0; Ideal B = A - 0.618*(A-X); Legs within specified ranges; D at 0.786 retracement. // //--- Bearish Gartley: //--- Pivots (X-A-B-C-D): X swing high, A swing low, B swing high, C swing low, D swing high. //--- Normally XA > 0; Ideal B = A + 0.618*(X-A); Legs within specified ranges; D at 0.786 retracement. //--------------------------------------------------------------------------- //--- Structure for a pivot point struct Pivot { datetime time; //--- Bar time of the pivot double price; //--- Pivot price (High for swing high, low for swing low) bool isHigh; //--- True if swing high; false if swing low }; //--- Global dynamic array for storing pivots in chronological order Pivot pivots[]; //--- Declare a dynamic array to hold identified pivot points //--- Global variables to lock in a pattern (avoid trading on repaint) int g_patternFormationBar = -1; //--- Bar index where the pattern was formed (-1 means none) datetime g_lockedPatternX = 0; //--- The key X pivot time for the locked pattern
Um die Grundlage für das Gartley-Muster zu schaffen, binden wir zunächst die Bibliothek „<Trade\Trade.mqh>“ ein und instanziieren „obj_Trade“ als CTrade-Objekt, um Handelsoperationen wie die Ausführung von Kauf- und Verkaufsaufträgen zu verarbeiten. Anschließend definieren wir die Eingabeparameter für die Nutzeranpassung: „PivotLeft“ und „PivotRight“ mit jeweils 5 Takten, um den Rückblickbereich für die Erkennung der Umkehrpunkte festzulegen, „Tolerance“ mit 0,10, um eine Abweichung von 10 % bei den Fibonacci-Verhältnissen zuzulassen, „LotSize“ mit 0,01 für das Handelsvolumen und „AllowTrading“ als true, um den automatischen Handel zu ermöglichen.
Als Nächstes definieren wir die Struktur „Pivot“ mit „time“ (datetime), „price“ (double) und „isHigh“ (bool), um Umkehrpunkte zu speichern, deklarieren „pivots“ als dynamisches Array, um diese Punkte zu halten, und initialisieren die Globals „g_patternFormationBar“ auf -1, um den Balken zu verfolgen, in dem sich ein Muster bildet, und „g_lockedPatternX“ auf 0, um den Zeitpunkt des Umkehrpunkts X für die Bestätigung des Musters zu sperren, wodurch der zentrale Rahmen für die Erkennung und den Handel mit Gartley-Mustern geschaffen wird. Zur Visualisierung können wir Funktionen zum Zeichnen von Linien, Beschriftungen und Dreiecken verwenden.
//+------------------------------------------------------------------+ //| Helper: Draw a filled triangle | //+------------------------------------------------------------------+ void DrawTriangle(string name, datetime t1, double p1, datetime t2, double p2, datetime t3, double p3, color cl, int width, bool fill, bool back) { //--- Attempt to create a triangle object with three coordinate points if(ObjectCreate(0, name, OBJ_TRIANGLE, 0, t1, p1, t2, p2, t3, p3)) { //--- Set the triangle's color ObjectSetInteger(0, name, OBJPROP_COLOR, cl); //--- Set the triangle's line style to solid ObjectSetInteger(0, name, OBJPROP_STYLE, STYLE_SOLID); //--- Set the line width of the triangle ObjectSetInteger(0, name, OBJPROP_WIDTH, width); //--- Determine if the triangle should be filled ObjectSetInteger(0, name, OBJPROP_FILL, fill); //--- Set whether the object is drawn in the background ObjectSetInteger(0, name, OBJPROP_BACK, back); } } //+------------------------------------------------------------------+ //| Helper: Draw a trend line | //+------------------------------------------------------------------+ void DrawTrendLine(string name, datetime t1, double p1, datetime t2, double p2, color cl, int width, int style) { //--- Create a trend line object connecting two points if(ObjectCreate(0, name, OBJ_TREND, 0, t1, p1, t2, p2)) { //--- Set the trend line's color ObjectSetInteger(0, name, OBJPROP_COLOR, cl); //--- Set the trend line's style (solid, dotted, etc.) ObjectSetInteger(0, name, OBJPROP_STYLE, style); //--- Set the width of the trend line ObjectSetInteger(0, name, OBJPROP_WIDTH, width); } } //+------------------------------------------------------------------+ //| Helper: Draw a dotted trend line | //+------------------------------------------------------------------+ void DrawDottedLine(string name, datetime t1, double p, datetime t2, color lineColor) { //--- Create a horizontal trend line at a fixed price level with dotted style if(ObjectCreate(0, name, OBJ_TREND, 0, t1, p, t2, p)) { //--- Set the dotted line's color ObjectSetInteger(0, name, OBJPROP_COLOR, lineColor); //--- Set the line style to dotted ObjectSetInteger(0, name, OBJPROP_STYLE, STYLE_DOT); //--- Set the line width to 1 ObjectSetInteger(0, name, OBJPROP_WIDTH, 1); } } //+------------------------------------------------------------------+ //| Helper: Draw anchored text label (for pivots) | //| If isHigh is true, anchor at the bottom (label appears above); | //| if false, anchor at the top (label appears below). | //+------------------------------------------------------------------+ void DrawTextEx(string name, string text, datetime t, double p, color cl, int fontsize, bool isHigh) { //--- Create a text label object at the specified time and price if(ObjectCreate(0, name, OBJ_TEXT, 0, t, p)) { //--- Set the text of the label ObjectSetString(0, name, OBJPROP_TEXT, text); //--- Set the color of the text ObjectSetInteger(0, name, OBJPROP_COLOR, cl); //--- Set the font size for the text ObjectSetInteger(0, name, OBJPROP_FONTSIZE, fontsize); //--- Set the font type and style ObjectSetString(0, name, OBJPROP_FONT, "Arial Bold"); //--- Anchor the text depending on whether it's a swing high or low if(isHigh) ObjectSetInteger(0, name, OBJPROP_ANCHOR, ANCHOR_BOTTOM); else ObjectSetInteger(0, name, OBJPROP_ANCHOR, ANCHOR_TOP); //--- Center-align the text ObjectSetInteger(0, name, OBJPROP_ALIGN, ALIGN_CENTER); } }
Wir implementieren Visualisierungsfunktionen für das System, um klare Zeichnungen des Musters und seiner Handelsstufen zu erstellen. Zunächst entwickeln wir die Funktion „DrawTriangle“, die ObjectCreate verwendet, um ein gefülltes Dreieck (OBJ_TRIANGLE) zu zeichnen, das durch drei Punkte mit Zeiten („t1“, „t2“, „t3“) und Preisen („p1“, „p2“, „p3“), wobei OBJPROP_COLOR auf die angegebene Farbe, „OBJPROP_STYLE“ auf STYLE_SOLID, „OBJPROP_WIDTH“ auf die angegebene Breite, „OBJPROP_FILL“ zum Aktivieren oder Deaktivieren der Füllung und „OBJPROP_BACK“ zum Festlegen der Hintergrund- oder Vordergrundplatzierung mit der Funktion ObjectSetInteger gesetzt werden.
Anschließend erstellen wir die Funktion „DrawTrendLine“, die eine Trendlinie (OBJ_TREND) zwischen zwei Punkten zeichnet. Als Nächstes implementieren wir die Funktion „DrawDottedLine“, die eine horizontale gepunktete Linie („OBJ_TREND“) zu einem bestimmten Preis von „t1“ bis „t2“ erzeugt. Zuletzt entwickeln wir die Funktion „DrawTextEx“, die eine Textbeschriftung (OBJ_TEXT) an den Koordinaten („t“, „p“) erstellt, indem sie „OBJPROP_TEXT“ auf den angegebenen Text, „OBJPROP_COLOR“, „OBJPROP_FONTSIZE“, und „OBJPROP_FONT“ auf „Arial Bold“ mit ObjectSetString und „ObjectSetInteger“, die Verankerung oberhalb für hoher Umkehrpunkts oder unterhalb für Tiefs basierend auf „isHigh“ mit OBJPROP_ANCHOR und die Zentrierung mit „OBJPROP_ALIGN“, um sicherzustellen, dass das Gartley-Muster und seine Handelsniveaus auf dem Chart klar erkennbar sind. Wir können nun mit OnTick fortfahren und versuchen, die Umkehrpunkte zu finden, die wir später zur Identifizierung von Mustern verwenden können. Hier ist die Logik, mit der wir das erreichen.
//+------------------------------------------------------------------+ //| Expert tick function | //+------------------------------------------------------------------+ void OnTick() { //--- Declare a static variable to store the time of the last processed bar static datetime lastBarTime = 0; //--- Get the time of the current confirmed bar datetime currentBarTime = iTime(_Symbol, _Period, 1); //--- If the current bar time is the same as the last processed, exit if(currentBarTime == lastBarTime) return; //--- Update the last processed bar time lastBarTime = currentBarTime; //--- Clear the pivot array for fresh analysis ArrayResize(pivots, 0); //--- Get the total number of bars available on the chart int barsCount = Bars(_Symbol, _Period); //--- Define the starting index for pivot detection (ensuring enough left bars) int start = PivotLeft; //--- Define the ending index for pivot detection (ensuring enough right bars) int end = barsCount - PivotRight; //--- Loop through bars from 'end-1' down to 'start' to find pivot points for(int i = end - 1; i >= start; i--) { //--- Assume current bar is both a potential swing high and swing low bool isPivotHigh = true; bool isPivotLow = true; //--- Get the high and low of the current bar double currentHigh = iHigh(_Symbol, _Period, i); double currentLow = iLow(_Symbol, _Period, i); //--- Loop through the window of bars around the current bar for(int j = i - PivotLeft; j <= i + PivotRight; j++) { //--- Skip if the index is out of bounds if(j < 0 || j >= barsCount) continue; //--- Skip comparing the bar with itself if(j == i) continue; //--- If any bar in the window has a higher high, it's not a swing high if(iHigh(_Symbol, _Period, j) > currentHigh) isPivotHigh = false; //--- If any bar in the window has a lower low, it's not a swing low if(iLow(_Symbol, _Period, j) < currentLow) isPivotLow = false; } //--- If the current bar qualifies as either a swing high or swing low if(isPivotHigh || isPivotLow) { //--- Create a new pivot structure Pivot p; //--- Set the pivot's time p.time = iTime(_Symbol, _Period, i); //--- Set the pivot's price depending on whether it is a high or low p.price = isPivotHigh ? currentHigh : currentLow; //--- Set the pivot type (true for swing high, false for swing low) p.isHigh = isPivotHigh; //--- Get the current size of the pivots array int size = ArraySize(pivots); //--- Increase the size of the pivots array by one ArrayResize(pivots, size + 1); //--- Add the new pivot to the array pivots[size] = p; } } }
Hier implementieren wir die ursprüngliche Logik der Funktion OnTick, um Umkehrpunkte zu erkennen, die die Grundlage für die Identifizierung von harmonischen Gartley-Mustern bilden. Zunächst deklarieren wir die statische Variable „lastBarTime“, die auf 0 initialisiert wird, um den letzten verarbeiteten Balken zu verfolgen und ihn mit der „currentBarTime“ zu vergleichen, die von iTime bei Shift 1 für das aktuelle Symbol und die aktuelle Periode erhalten wird, wobei wir den Vorgang beenden, wenn er unverändert bleibt, um redundante Verarbeitung zu vermeiden, und die „lastBarTime“ aktualisieren, wenn ein neuer Balken erkannt wird. Dann leeren wir das Array „pivots“ mit ArrayResize, um eine neue Analyse zu gewährleisten.
Als Nächstes rufen wir die Gesamtzahl der Balken mit Bars ab, legen den Erkennungsbereich des Umkehrpunktes mit „start“ als „PivotLeft“ und „end“ als Gesamtbalken minus „PivotRight“ fest und durchlaufen die Balken von „end – 1“ bis „start“. Für jeden Balken nehmen wir an, dass es sich um einen hohen („isPivotHigh“ = true) und einen tiefen Umkehrpunkt („isPivotLow“ = true) handelt, wir ermitteln sein Hoch und Tief mit iHigh und iLow und validieren den Umkehrpunkt, indem wir die umliegenden Balken innerhalb von „PivotLeft“ und „PivotRight“ mit „iHigh“ und „iLow“ überprüfen und den Umkehrpunkt ungültig machen, wenn ein benachbarter Balken ein höheres Hoch oder ein niedrigeres Tief aufweist. Wenn sich der Balken als Umkehrpunkt qualifiziert, erstellen wir die Struktur „Pivot“, setzen „time“ mit „iTime“, den „price“ auf das Hoch oder Tief auf der Grundlage von „isPivotHigh“ und dem „isHigh“-Flag und fügen ihn dann mit ArrayResize an das Array „pivots“ an und speichern ihn. Wenn wir die Pivot-Struktur ausdrucken, erhalten wir das folgende Array von Daten.
Aus den Daten können wir die Umkehrpunkte extrahieren, und wenn wir genügend Umkehrpunkte haben, können wir die Muster analysieren und erkennen. Hier ist die Logik, mit der wir das erreichen.
//--- Determine the total number of pivots found int pivotCount = ArraySize(pivots); //--- If fewer than five pivots are found, the pattern cannot be formed if(pivotCount < 5) { //--- Reset pattern lock variables g_patternFormationBar = -1; g_lockedPatternX = 0; //--- Exit the OnTick function return; } //--- Extract the last five pivots as X, A, B, C, and D Pivot X = pivots[pivotCount - 5]; Pivot A = pivots[pivotCount - 4]; Pivot B = pivots[pivotCount - 3]; Pivot C = pivots[pivotCount - 2]; Pivot D = pivots[pivotCount - 1]; //--- Initialize a flag to indicate if a valid Gartley pattern is found bool patternFound = false; //--- Initialize pattern type string patternType = ""; //--- Check for the high-low-high-low-high (Bearish reversal) structure if(X.isHigh && (!A.isHigh) && B.isHigh && (!C.isHigh) && D.isHigh) { //--- Calculate the difference between pivot X and A double diff = X.price - A.price; //--- Ensure the difference is positive if(diff > 0) { //--- Calculate the ideal position for pivot B based on Fibonacci ratio double idealB = A.price + 0.618 * diff; //--- Check if actual B is within tolerance of the ideal position if(MathAbs(B.price - idealB) <= Tolerance * diff) { //--- Calculate the AB leg length double AB = B.price - A.price; //--- Calculate the BC leg length double BC = B.price - C.price; //--- Verify that BC is within the acceptable Fibonacci range if((BC >= 0.382 * AB) && (BC <= 0.886 * AB)) { //--- Calculate the retracement double retrace = D.price - A.price; //--- Verify that the retracement is within tolerance of 0.786 and that D is below X if(MathAbs(retrace - 0.786 * diff) <= Tolerance * diff && (D.price < X.price)) { patternFound = true; patternType = "Bearish"; } } } } } //--- Check for the low-high-low-high-low (Bullish reversal) structure if((!X.isHigh) && A.isHigh && (!B.isHigh) && C.isHigh && (!D.isHigh)) { //--- Calculate the difference between pivot A and X double diff = A.price - X.price; //--- Ensure the difference is positive if(diff > 0) { //--- Calculate the ideal position for pivot B based on Fibonacci ratio double idealB = A.price - 0.618 * diff; //--- Check if actual B is within tolerance of the ideal position if(MathAbs(B.price - idealB) <= Tolerance * diff) { //--- Calculate the AB leg length double AB = A.price - B.price; //--- Calculate the BC leg length double BC = C.price - B.price; //--- Verify that BC is within the acceptable Fibonacci range if((BC >= 0.382 * AB) && (BC <= 0.886 * AB)) { //--- Calculate the retracement double retrace = A.price - D.price; //--- Verify that the retracement is within tolerance of 0.786 and that D is above X if(MathAbs(retrace - 0.786 * diff) <= Tolerance * diff && (D.price > X.price)) { patternFound = true; patternType = "Bullish"; } } } } }
Zunächst wird die Gesamtzahl der Umkehrpunkte mit „ArraySize(pivots)“ ermittelt, die in „pivotCount“ gespeichert ist. Werden weniger als 5 Umkehrpunkte gefunden, werden „g_patternFormationBar“ und „g_lockedPatternX“ auf -1 und 0 zurückgesetzt, da das Gartley-Muster die Punkte X, A, B, C und D erfordert. Dann extrahieren wir die letzten fünf Umkehrpunkte aus dem Array „pivots“ und ordnen „X“ (früheste), „A“, „B“, „C“ und „D“ (letzte) zu, um die Musterstruktur zu bilden.
Als Nächstes prüfen wir, ob ein Abwärts-Gartley-Muster vorliegt (X Hoch, A Tief, B Hoch, C Tief, D Hoch), indem wir die Differenz zwischen der XA-Strecke („X.Preis – A.Preis“) berechnen und sicherstellen, dass sie positiv ist und den idealen B-Punkt als „A.Preis + 0.618 * diff“, wir überprüfen, ob B innerhalb der „Toleranz * diff“ liegt, indem MathAbs verwendet wird, überprüfen die BC-Strecke (0,382 bis 0,886 von AB) und bestätigen AD-Retracements (0,786 von XA mit D unter X), stellen „patternFound“ auf true und „patternType“ auf „Bearish“, wenn gültig. Zuletzt prüfen wir, ob ein Aufwärts-Gartley-Muster vorliegt (X Tief, A Hoch, B Tief, C Hoch, D Tief), indem wir XA als „A.price – X.price“ berechnen und sicherstellen, dass es positiv ist, B bei 0.618 Retracement, BC innerhalb von 0,382 bis 0,886 von AB und AD bei 0,786 von XA mit D über X, Setzen von „patternFound“ auf true und „patternType“ auf „Bullish“, wenn gültig. Wenn das Muster gefunden wurde, können wir es im Chart visualisieren.
//--- If a valid Gartley pattern is detected if(patternFound) { //--- Print a message indicating the pattern type and detection time Print(patternType, " Gartley pattern detected at ", TimeToString(D.time, TIME_DATE|TIME_MINUTES|TIME_SECONDS)); //--- Create a unique prefix for all graphical objects related to this pattern string signalPrefix = "GA_" + IntegerToString(X.time); //--- Choose triangle color based on the pattern type color triangleColor = (patternType=="Bullish") ? clrBlue : clrRed; //--- Draw the first triangle connecting pivots X, A, and B DrawTriangle(signalPrefix+"_Triangle1", X.time, X.price, A.time, A.price, B.time, B.price, triangleColor, 2, true, true); //--- Draw the second triangle connecting pivots B, C, and D DrawTriangle(signalPrefix+"_Triangle2", B.time, B.price, C.time, C.price, D.time, D.price, triangleColor, 2, true, true); }
Wenn ein gültiges Muster erkannt wird („patternFound“ ist true), protokollieren wir das Erkennen mit Print und geben den „patternType“ („Bullish“ oder „Bearish“) und die mit TimeToString formatierte Zeit des Umkehrpunkts D aus, einschließlich Datum, Minuten und Sekunden. Anschließend wird ein eindeutiger Bezeichner „signalPrefix“ erstellt, indem „GA_“ mit „X.time“ verknüpft wird, das mit der Funktion IntegerToString in eine Zeichenkette umgewandelt wird. Als Nächstes setzen wir „triangleColor“ auf blau für Aufwärts-Muster oder rot für Abwärts-Muster. Zuletzt rufen wir „DrawTriangle“ zweimal auf, um das Muster zu visualisieren: zuerst, um das XAB-Dreieck zu zeichnen, das die Umkehrpunkte X, A und B verbindet, und dann, um das BCD-Dreieck zu zeichnen, das die Umkehrpunkte B, C und D verbindet. Dabei verwenden wir „signalPrefix“ mit den Suffixen „_Triangle1“ und „_Triangle2“, die jeweiligen Zeiten und Preise der Umkehrpunkte, „triangleColor“, eine Breite von 2 und aktivieren die Füllung und die Hintergrundanzeige mit true-Flags. Wir kommen zu folgendem Ergebnis.
Anhand des Bildes können wir sehen, dass wir das erkannte Muster korrekt abbilden und visualisieren können. Jetzt müssen wir die Trendlinien weiter kartieren, um sie innerhalb der Grenzen vollständig sichtbar zu machen und eine Beschriftung hinzuzufügen, damit die Ebenen leichter zu identifizieren sind.
//--- Draw boundary trend lines connecting the pivots for clarity DrawTrendLine(signalPrefix+"_TL_XA", X.time, X.price, A.time, A.price, clrBlack, 2, STYLE_SOLID); DrawTrendLine(signalPrefix+"_TL_AB", A.time, A.price, B.time, B.price, clrBlack, 2, STYLE_SOLID); DrawTrendLine(signalPrefix+"_TL_BC", B.time, B.price, C.time, C.price, clrBlack, 2, STYLE_SOLID); DrawTrendLine(signalPrefix+"_TL_CD", C.time, C.price, D.time, D.price, clrBlack, 2, STYLE_SOLID); DrawTrendLine(signalPrefix+"_TL_XB", X.time, X.price, B.time, B.price, clrBlack, 2, STYLE_SOLID); DrawTrendLine(signalPrefix+"_TL_BD", B.time, B.price, D.time, D.price, clrBlack, 2, STYLE_SOLID); //--- Retrieve the symbol's point size to calculate offsets for text positioning double point = SymbolInfoDouble(_Symbol, SYMBOL_POINT); //--- Calculate an offset (15 points) for positioning text above or below pivots double offset = 15 * point; //--- Determine the Y coordinate for each pivot label based on its type double textY_X = (X.isHigh ? X.price + offset : X.price - offset); double textY_A = (A.isHigh ? A.price + offset : A.price - offset); double textY_B = (B.isHigh ? B.price + offset : B.price - offset); double textY_C = (C.isHigh ? C.price + offset : C.price - offset); double textY_D = (D.isHigh ? D.price + offset : D.price - offset); //--- Draw text labels for each pivot with appropriate anchoring DrawTextEx(signalPrefix+"_Text_X", "X", X.time, textY_X, clrBlack, 11, X.isHigh); DrawTextEx(signalPrefix+"_Text_A", "A", A.time, textY_A, clrBlack, 11, A.isHigh); DrawTextEx(signalPrefix+"_Text_B", "B", B.time, textY_B, clrBlack, 11, B.isHigh); DrawTextEx(signalPrefix+"_Text_C", "C", C.time, textY_C, clrBlack, 11, C.isHigh); DrawTextEx(signalPrefix+"_Text_D", "D", D.time, textY_D, clrBlack, 11, D.isHigh); //--- Calculate the central label's time as the midpoint between pivots X and B datetime centralTime = (X.time + B.time) / 2; //--- Set the central label's price at pivot D's price double centralPrice = D.price; //--- Create the central text label indicating the pattern type if(ObjectCreate(0, signalPrefix+"_Text_Center", OBJ_TEXT, 0, centralTime, centralPrice)) { ObjectSetString(0, signalPrefix+"_Text_Center", OBJPROP_TEXT, (patternType=="Bullish") ? "Bullish Gartley" : "Bearish Gartley"); ObjectSetInteger(0, signalPrefix+"_Text_Center", OBJPROP_COLOR, clrBlack); ObjectSetInteger(0, signalPrefix+"_Text_Center", OBJPROP_FONTSIZE, 11); ObjectSetString(0, signalPrefix+"_Text_Center", OBJPROP_FONT, "Arial Bold"); ObjectSetInteger(0, signalPrefix+"_Text_Center", OBJPROP_ALIGN, ALIGN_CENTER); }
Wir verbessern die Visualisierung der erkannten Muster, indem wir detaillierte Chart-Objekte hinzufügen, um die Musterstruktur darzustellen. Zunächst zeichnen wir mit „DrawTrendLine“ sechs durchgezogene Trendlinien mit dem eindeutigen „signalPrefix“, um wichtige Umkehrpunkte zu verbinden: XA, AB, BC, CD, XB und BD unter Verwendung der Zeiten und Preisen der Umkehrpunkte (z. B. „X.time“, „X.price“), wobei OBJPROP_COLOR auf Schwarz, „OBJPROP_WIDTH“ auf 2 und „OBJPROP_STYLE“ auf „STYLE_SOLID“ mit ObjectSetInteger gesetzt wird, um die Kanten des Musters zu umreißen. Dann wird die Punktgröße des Symbols mit „SymbolInfoDouble(_Symbol, SYMBOL_POINT)“ abgerufen und ein 15-Punkte-Offset für die Positionierung des Etiketts berechnet, wobei die Y-Koordinaten („textY_X“, „textY_A“, „textY_B“, „textY_C“, „textY_D“) durch Addieren oder Subtrahieren des Offsets, je nachdem, ob es sich bei dem jeweiligen Umkehrpunkt um ein hoher Umkehrpunkt („isHigh“ true) oder -Tief handelt, um die Beschriftungen über den Hochs oder unter den Tiefs zu platzieren.
Als Nächstes verwenden wir „DrawTextEx“, um Textkennzeichnungen für die Umkehrpunkte X, A, B, C und D mit „signalPrefix“ und Suffixen wie „_Text_X“ zu erstellen, die den jeweiligen Buchstaben anzeigen, an der Zeit des Umkehrpunkts und der eingestellten Y-Koordinate positioniert sind und „clrBlack“, Schriftgröße 11 und den „isHigh“-Status des Umkehrpunkts zur Verankerung verwenden. Zuletzt berechnen wir die Position des zentralen Labels bei „centralTime“ als Mittelpunkt von „X.time“ und „B.time“ und „centralPrice“ bei „D.price“, erstellen ein Textobjekt mit ObjectCreate mit dem Namen „signalPrefix + '_Text_Center'“, setzen OBJPROP_TEXT auf „Bullish Gartley“ oder „Bearish Gartley“ basierend auf „patternType“ und konfigurieren „OBJPROP_COLOR“ auf „clrBlack“, „OBJPROP_FONTSIZE“ auf 11, OBJPROP_FONT auf „Arial Bold“ und „OBJPROP_ALIGN“ auf „ALIGN_CENTER“ mit den Funktionen ObjectSetString und „ObjectSetInteger“. Diese Logik gewährleistet eine umfassende visuelle Darstellung der Struktur und des Typs des Musters auf dem Chart. Wenn wir das Programm ausführen, erhalten wir die folgende Darstellung.
Auf dem Bild können wir sehen, dass wir die Kanten und die Kennzeichnung zum Muster hinzugefügt haben, um es aufschlussreicher und anschaulicher zu machen. Als Nächstes müssen wir die Handelsniveaus für dieses Muster bestimmen.
//--- Define start and end times for drawing horizontal dotted lines for trade levels datetime lineStart = D.time; datetime lineEnd = D.time + PeriodSeconds(_Period)*2; //--- Declare variables for entry price and take profit levels double entryPriceLevel, TP1Level, TP2Level, TP3Level, tradeDiff; //--- Calculate trade levels based on whether the pattern is Bullish or Bearish if(patternType=="Bullish") { //--- Bullish → BUY signal //--- Use the current ASK price as the entry entryPriceLevel = SymbolInfoDouble(_Symbol, SYMBOL_ASK); //--- Set TP3 at pivot C's price TP3Level = C.price; //--- Calculate the total distance to be covered by the trade tradeDiff = TP3Level - entryPriceLevel; //--- Set TP1 at one-third of the total move TP1Level = entryPriceLevel + tradeDiff/3; //--- Set TP2 at two-thirds of the total move TP2Level = entryPriceLevel + 2*tradeDiff/3; } else { //--- Bearish → SELL signal //--- Use the current BID price as the entry entryPriceLevel = SymbolInfoDouble(_Symbol, SYMBOL_BID); //--- Set TP3 at pivot C's price TP3Level = C.price; //--- Calculate the total distance to be covered by the trade tradeDiff = entryPriceLevel - TP3Level; //--- Set TP1 at one-third of the total move TP1Level = entryPriceLevel - tradeDiff/3; //--- Set TP2 at two-thirds of the total move TP2Level = entryPriceLevel - 2*tradeDiff/3; } //--- Draw dotted horizontal lines to represent the entry and TP levels DrawDottedLine(signalPrefix+"_EntryLine", lineStart, entryPriceLevel, lineEnd, clrMagenta); DrawDottedLine(signalPrefix+"_TP1Line", lineStart, TP1Level, lineEnd, clrForestGreen); DrawDottedLine(signalPrefix+"_TP2Line", lineStart, TP2Level, lineEnd, clrGreen); DrawDottedLine(signalPrefix+"_TP3Line", lineStart, TP3Level, lineEnd, clrDarkGreen); //--- Define a label time coordinate positioned just to the right of the dotted lines datetime labelTime = lineEnd + PeriodSeconds(_Period)/2; //--- Construct the entry label text with the price string entryLabel = (patternType=="Bullish") ? "BUY (" : "SELL ("; entryLabel += DoubleToString(entryPriceLevel, _Digits) + ")"; //--- Draw the entry label on the chart DrawTextEx(signalPrefix+"_EntryLabel", entryLabel, labelTime, entryPriceLevel, clrMagenta, 11, true); //--- Construct and draw the TP1 label string tp1Label = "TP1 (" + DoubleToString(TP1Level, _Digits) + ")"; DrawTextEx(signalPrefix+"_TP1Label", tp1Label, labelTime, TP1Level, clrForestGreen, 11, true); //--- Construct and draw the TP2 label string tp2Label = "TP2 (" + DoubleToString(TP2Level, _Digits) + ")"; DrawTextEx(signalPrefix+"_TP2Label", tp2Label, labelTime, TP2Level, clrGreen, 11, true); //--- Construct and draw the TP3 label string tp3Label = "TP3 (" + DoubleToString(TP3Level, _Digits) + ")"; DrawTextEx(signalPrefix+"_TP3Label", tp3Label, labelTime, TP3Level, clrDarkGreen, 11, true);
Um die Handelsstufen für das erkannte Muster zu definieren und zu visualisieren, setzen wir „lineStart“ auf die Zeit des Umkehrpunkts D („D.time“) und „lineEnd“ auf zwei Perioden im Voraus mit „PeriodSeconds(_Period) * 2“ und deklarieren die Variablen „entryPriceLevel“, „TP1Level“, „TP2Level“, „TP3Level“ und „tradeDiff“ für die Handelsberechnungen. Dann, für ein Aufwärtsmuster („patternType == 'Bullish'“), setzen wir „entryPriceLevel“ auf den aktuellen Briefkurs (Ask) mit SymbolInfoDouble, „TP3Level“ auf den Preis des Umkehrpunkts C, berechnen „tradeDiff“ als „TP3Level – entryPriceLevel“ und berechnen „TP1Level“ und „TP2Level“ als ein Drittel und zwei Drittel von „tradeDiff“, addiert zu „entryPriceLevel“; für ein Abwärtsmuster verwenden wir den Geldkurs (Bid), setzen „TP3Level“ auf den Preis von C, berechnen „tradeDiff“ als „entryPriceLevel – TP3Level“ und berechnen „TP1Level“ und „TP2Level“ durch Subtraktion von einem Drittel und zwei Dritteln der Handelsdifferenz.
Als Nächstes zeichnen wir mit „DrawDottedLine“ vier gepunktete horizontale Linien: eine Einstiegslinie bei „entryPriceLevel“ in Magenta und Take-Profit-Linien bei „TP1Level“ (forest green), „TP2Level“ (green) und „TP3Level“ (dark green), die sich von „lineStart“ bis „lineEnd“ erstrecken. Zuletzt setzen wir „labelTime“ auf „lineEnd“ plus eine halbe Periode, erstellen Etikettentexte mit über DoubleToString formatierten Preisen (z.B., „BUY (price)“ oder „SELL (price)“ für den Einstieg, „TP1 (price)“ usw.), und verwenden „DrawTextEx“, um diese Kennzeichnungen bei „labelTime“ mit den entsprechenden Farben und der Schriftgröße 11 zu zeichnen und über den Kursniveaus zu verankern, um eine klare Visualisierung der Einstiegs- und Take-Profit-Niveaus des Gartley-Musters sicherzustellen. Nach dem Kompilieren erhalten wir folgendes Ergebnis.
Abwärts-Muster:
Aufwärts-Muster:
Anhand der Bilder können wir sehen, dass wir die Handelsstufen richtig zugeordnet haben. Was wir jetzt tun müssen, ist, die eigentlichen Handelspositionen zu initiieren, und das ist alles.
//--- Retrieve the index of the current bar int currentBarIndex = Bars(_Symbol, _Period) - 1; //--- If no pattern has been previously locked, lock the current pattern formation if(g_patternFormationBar == -1) { g_patternFormationBar = currentBarIndex; g_lockedPatternX = X.time; //--- Print a message that the pattern is detected and waiting for confirmation Print("Pattern detected on bar ", currentBarIndex, ". Waiting for confirmation on next bar."); return; } //--- If still on the same formation bar, the pattern is considered to be repainting if(currentBarIndex == g_patternFormationBar) { Print("Pattern is repainting; still on locked formation bar ", currentBarIndex, ". No trade yet."); return; } //--- If we are on a new bar compared to the locked formation if(currentBarIndex > g_patternFormationBar) { //--- Check if the locked pattern still corresponds to the same X pivot if(g_lockedPatternX == X.time) { Print("Confirmed pattern (locked on bar ", g_patternFormationBar, "). Opening trade on bar ", currentBarIndex, "."); //--- Update the pattern formation bar to the current bar g_patternFormationBar = currentBarIndex; //--- Only proceed with trading if allowed and if there is no existing position if(AllowTrading && !PositionSelect(_Symbol)) { double entryPriceTrade = 0, stopLoss = 0, takeProfit = 0; point = SymbolInfoDouble(_Symbol, SYMBOL_POINT); bool tradeResult = false; //--- For a Bullish pattern, execute a BUY trade if(patternType=="Bullish") { //--- BUY signal entryPriceTrade = SymbolInfoDouble(_Symbol, SYMBOL_ASK); double diffTrade = TP2Level - entryPriceTrade; stopLoss = entryPriceTrade - diffTrade * 3; takeProfit = TP2Level; tradeResult = obj_Trade.Buy(LotSize, _Symbol, entryPriceTrade, stopLoss, takeProfit, "Gartley Signal"); if(tradeResult) Print("Buy order opened successfully."); else Print("Buy order failed: ", obj_Trade.ResultRetcodeDescription()); } //--- For a Bearish pattern, execute a SELL trade else if(patternType=="Bearish") { //--- SELL signal entryPriceTrade = SymbolInfoDouble(_Symbol, SYMBOL_BID); double diffTrade = entryPriceTrade - TP2Level; stopLoss = entryPriceTrade + diffTrade * 3; takeProfit = TP2Level; tradeResult = obj_Trade.Sell(LotSize, _Symbol, entryPriceTrade, stopLoss, takeProfit, "Gartley Signal"); if(tradeResult) Print("Sell order opened successfully."); else Print("Sell order failed: ", obj_Trade.ResultRetcodeDescription()); } } else { //--- If a position is already open, do not execute a new trade Print("A position is already open for ", _Symbol, ". No new trade executed."); } } else { //--- If the pattern has changed, update the lock with the new formation bar and X pivot g_patternFormationBar = currentBarIndex; g_lockedPatternX = X.time; Print("Pattern has changed; updating lock on bar ", currentBarIndex, ". Waiting for confirmation."); return; } } } else { //--- If no valid Gartley pattern is detected, reset the pattern lock variables g_patternFormationBar = -1; g_lockedPatternX = 0; }
Hier schließen wir die Tick-Implementierung ab, indem wir die Handelsausführung und die Musterbestätigung für das erkannte Muster verwalten. Zunächst wird der aktuelle Balken-Index mit „Bars(_Symbol, _Period) – 1“ ermittelt und in „currentBarIndex“ gespeichert. Wenn dann kein Muster gesperrt ist („g_patternFormationBar == -1“), setzen wir „g_patternFormationBar“ auf „currentBarIndex“, sperren den Zeitpunkt des Umkehrpunkts X in „g_lockedPatternX“ mit „X.time“, protokollieren die Erkennung mit dem Hinweis, dass auf eine Bestätigung gewartet wird, und beenden das Programm. Wenn wir uns dann immer noch auf dem Formationsbalken befinden („currentBarIndex == g_patternFormationBar"), protokollieren wir das Repainting und beenden die Funktion, um ein zu frühes Handeln zu verhindern.
Wenn sich ein neuer Balken gebildet hat („currentBarIndex > g_patternFormationBar“) und der Umkehrpunkt X mit „g_lockedPatternX“ übereinstimmt, bestätigen wir das Muster, protokollieren es, aktualisieren „g_patternFormationBar“ und prüfen, ob der Handel erlaubt ist und keine offenen Positionen über die Funktion PositionSelect bestehen; bei einem Aufwärts-Muster setzen wir „entryPriceTrade“ auf den Briefkurs (Ask), berechnen „diffTrade“ als „TP2Level – entryPriceTrade“, setzen „stopLoss“ dreimal so weit darunter, setzen „takeProfit“ auf „TP2Level“ und führen einen Kauf mit „obj_Trade.Buy“ unter Verwendung von „LotSize“ und „Gartley Signal“, wobei der Erfolg oder Misserfolg protokolliert wird; bei einem Abwärts-Muster verwenden wir den Geldkurs (Bid), setzen „stopLoss“ dreimal höher und führen einen Verkauf mit „obj_Trade.Sell“ aus; wenn der Handel nicht erlaubt ist oder eine Position besteht, protokollieren wir keinen Handel; wenn sich das Muster ändert, aktualisieren wir die Sperre und warten; wenn kein Muster gefunden wird, setzen wir die globalen Variablen zurück. Nach dem Kompilieren erhalten wir folgendes Ergebnis.
Abwärtssignal:
Aufwärtssignal:
Aus dem Bild können wir ersehen, dass wir das harmonische Muster aufzeichnen und in der Lage sind, es entsprechend zu handeln, sobald es bestätigt ist. Damit haben wir unser Ziel erreicht, das Muster zu identifizieren, aufzuzeichnen und zu handeln. Bleiben nur noch die Backtests des Programms, und das wird im nächsten Abschnitt behandelt.
Backtests
Nach einem gründlichen Backtest erhalten wir folgende Ergebnisse.
Backtest-Grafik:
Bericht des Backtest:
Schlussfolgerung
Zusammenfassend haben wir das System des Gartley-Musters in MQL5 entwickelt, das die Preisaktion nutzt, um harmonische Auf- und Abwärtsmuster nach Gartley mit präzisen Fibonacci-Verhältnissen zu erkennen, den Handel mit berechneten Einstiegs-, Stop-Loss- und mehrstufigen Take-Profit-Punkten zu automatisieren und die Muster mit Chart-Objekten wie Dreiecken und Trendlinien zu visualisieren.
Haftungsausschluss: Dieser Artikel ist nur für Bildungszwecke gedacht. Der Handel ist mit erheblichen finanziellen Risiken verbunden, und die Volatilität der Märkte kann zu Verlusten führen. Gründliche Backtests und sorgfältiges Risikomanagement sind entscheidend, bevor Sie dieses Programm auf den Live-Märkten einsetzen.
Indem Sie die vorgestellten Konzepte und Implementierungen nutzen, können Sie dieses Gartley-Mustersystem an Ihren Handelsstil anpassen und Ihre algorithmischen Strategien verbessern. Viel Spaß beim Handeln!
