Automatisieren von Handelsstrategien in MQL5 (Teil 29): Erstellung eines Preisaktionssystems mit dem harmonischen Muster von Gartley

Einführung

In unserem vorigen Artikel (Teil 28) haben wir das System der Fledermausmuster in MetaQuotes Language 5 (MQL5) entwickelt, das harmonische Auf- und Abwärtsmuster der Fledermaus unter Verwendung präziser Fibonacci-Verhältnisse erkennt. In Teil 29 erstellen wir ein Programm für die Gartley-Muster, die steigende und fallende harmonische Gartley-Muster anhand von Umkehrpunkten (pivots) und spezifischen Fibonacci-Rücksetzer identifiziert und Handelsgeschäfte mit dynamischen Einstiegs- und mehrstufigen Take-Profit-Punkten erkennt, die durch visuelle Dreiecke, Trendlinien und Beschriftungen für eine klare Musterdarstellung ergänzt werden. Wir werden die folgenden Themen behandeln:

Am Ende werden Sie eine leistungsstarke MQL5-Strategie für den Handel mit harmonischen Gartley-Mustern haben, die Sie anpassen können – legen wir los!





Verstehen des Systems des harmonischen Gartley-Musters

Das Gartley-Muster ist eine harmonische Handelsformation, die durch fünf wichtige Umkehrpunkte – X, A, B, C und D – definiert ist und in zwei Formen existiert: ein Aufwärtsmuster und ein Abwärtsmuster, die jeweils dazu dienen, anhand bestimmter Fibonacci-Verhältnisse Zonen mit hoher Umkehrwahrscheinlichkeit zu identifizieren. Bei einem Aufwärts-Gartley bildet die Struktur eine Tief-Hoch-Tief-Hoch-Tief-Sequenz, bei der der Punkt X ein tiefer Umkehrpunkt, der Punkt A ein hoher Umkehrpunkt, der Punkt B ein tiefer Umkehrpunkt (mit einem Rücksetzer von etwa 0,618 von XA), der Punkt C ein hoher Umkehrpunkt (mit einer Ausdehnung von 0,382 bis 0,886 von AB) und der Punkt D ein tiefer Umkehrpunkt (mit einem Rücksetzer von 0,786 von XA, das über X liegt) ist. Umgekehrt bildet ein Abwärts-Gartley eine Hoch-Tief-Hoch-Tief-Hoch-Sequenz mit Punkt X als hoher Umkehrpunkt, Punkt A als tiefer Umkehrpunkt, Punkt B als hoher Umkehrpunkt, Punkt C als tiefer Umkehrpunkt und Punkt D als hoher Umkehrpunkt (Rücklauf von 0,786 von XA, der unter X liegt). Nachfolgend sind die visualisierten Mustertypen aufgeführt.

Harmonisches Aufwärtsmuster von Gartley:

Harmonisches Abwärtsmuster von Gartley:

Um die Muster zu erkennen, verwenden wir folgende strukturierte Vorgangsweise:

Die Definition der XA-Strecke: Die anfängliche Bewegung von Punkt X zu Punkt A legt die Richtung des Musters fest (aufwärts bei Hausse, abwärts bei Baisse) und dient als Referenz für die nachfolgenden Fibonacci-Berechnungen.

Die anfängliche Bewegung von Punkt X zu Punkt A legt die Richtung des Musters fest (aufwärts bei Hausse, abwärts bei Baisse) und dient als Referenz für die nachfolgenden Fibonacci-Berechnungen. Die Einrichtung der AB-Strecke: Punkt B sollte etwa 0,618 des XA-Strecke zurückgehen, was auf eine erhebliche, aber kontrollierte Korrektur des anfänglichen Impulses hindeutet.

Punkt B sollte etwa 0,618 des XA-Strecke zurückgehen, was auf eine erhebliche, aber kontrollierte Korrektur des anfänglichen Impulses hindeutet. Analyse der BC-Strecke: Dieser Abschnitt dürfte sich zwischen 0,382 und 0,886 des AB-Abschnitts erstrecken und eine Gegenbewegung einleiten, die der endgültigen Umkehrzone vorausgeht.

Dieser Abschnitt dürfte sich zwischen 0,382 und 0,886 des AB-Abschnitts erstrecken und eine Gegenbewegung einleiten, die der endgültigen Umkehrzone vorausgeht. Einstellung der CD-Strecke: Die letzte Strecke sollte 0,786 des XA-Strecke zurückgehen und die potenzielle Umkehrzone bei Punkt D markieren, wo das Muster abgeschlossen und ein Handelssignal generiert wird.

Durch die Anwendung dieser geometrischen und Fibonacci-basierten Kriterien wird unser Handelssystem systematisch gültige Gartley-Muster in Kursdaten erkennen. Sobald ein Muster bestätigt wird, visualisiert das System die Formation auf dem Chart mit Dreiecken, Trendlinien und Beschriftungen für die Punkte X, A, B, C und D sowie Handelsstufen für den Einstieg und die Gewinnmitnahme. Dieses Setup ermöglicht die automatische Ausführung von Handelsgeschäften am Punkt D mit berechneten Stop-Loss- und mehrstufigen Take-Profit-Zonen, wobei die Vorhersagekraft des Musters für Marktumkehrungen genutzt wird. Kommen wir nun zur Umsetzung!





Implementation in MQL5

Um das Programm in MQL5 zu erstellen, öffnen wir den MetaEditor, gehen zum Navigator, suchen den Ordner der Indikatoren, klicken auf die Registerkarte „Neu“ und folgen den Anweisungen, um die Datei zu erstellen. Sobald das erledigt ist, müssen wir in der Programmierumgebung einige globale Variablen deklarieren, die wir im gesamten Programm verwenden werden.

#property copyright "Forex Algo-Trader, Allan" #property link "https://t.me/Forex_Algo_Trader" #property version "1.00" #property description "This EA trades based on Gartley Strategy" #property strict #include <Trade\Trade.mqh> CTrade obj_Trade; input int PivotLeft = 5 ; input int PivotRight = 5 ; input double Tolerance = 0.10 ; input double LotSize = 0.01 ; input bool AllowTrading = true ; struct Pivot { datetime time; double price; bool isHigh; }; Pivot pivots[]; int g_patternFormationBar = - 1 ; datetime g_lockedPatternX = 0 ;

Um die Grundlage für das Gartley-Muster zu schaffen, binden wir zunächst die Bibliothek „<Trade\Trade.mqh>“ ein und instanziieren „obj_Trade“ als CTrade-Objekt, um Handelsoperationen wie die Ausführung von Kauf- und Verkaufsaufträgen zu verarbeiten. Anschließend definieren wir die Eingabeparameter für die Nutzeranpassung: „PivotLeft“ und „PivotRight“ mit jeweils 5 Takten, um den Rückblickbereich für die Erkennung der Umkehrpunkte festzulegen, „Tolerance“ mit 0,10, um eine Abweichung von 10 % bei den Fibonacci-Verhältnissen zuzulassen, „LotSize“ mit 0,01 für das Handelsvolumen und „AllowTrading“ als true, um den automatischen Handel zu ermöglichen.

Als Nächstes definieren wir die Struktur „Pivot“ mit „time“ (datetime), „price“ (double) und „isHigh“ (bool), um Umkehrpunkte zu speichern, deklarieren „pivots“ als dynamisches Array, um diese Punkte zu halten, und initialisieren die Globals „g_patternFormationBar“ auf -1, um den Balken zu verfolgen, in dem sich ein Muster bildet, und „g_lockedPatternX“ auf 0, um den Zeitpunkt des Umkehrpunkts X für die Bestätigung des Musters zu sperren, wodurch der zentrale Rahmen für die Erkennung und den Handel mit Gartley-Mustern geschaffen wird. Zur Visualisierung können wir Funktionen zum Zeichnen von Linien, Beschriftungen und Dreiecken verwenden.

void DrawTriangle( string name, datetime t1, double p1, datetime t2, double p2, datetime t3, double p3, color cl, int width, bool fill, bool back) { if ( ObjectCreate ( 0 , name, OBJ_TRIANGLE , 0 , t1, p1, t2, p2, t3, p3)) { ObjectSetInteger ( 0 , name, OBJPROP_COLOR , cl); ObjectSetInteger ( 0 , name, OBJPROP_STYLE , STYLE_SOLID ); ObjectSetInteger ( 0 , name, OBJPROP_WIDTH , width); ObjectSetInteger ( 0 , name, OBJPROP_FILL , fill); ObjectSetInteger ( 0 , name, OBJPROP_BACK , back); } } void DrawTrendLine( string name, datetime t1, double p1, datetime t2, double p2, color cl, int width, int style) { if ( ObjectCreate ( 0 , name, OBJ_TREND , 0 , t1, p1, t2, p2)) { ObjectSetInteger ( 0 , name, OBJPROP_COLOR , cl); ObjectSetInteger ( 0 , name, OBJPROP_STYLE , style); ObjectSetInteger ( 0 , name, OBJPROP_WIDTH , width); } } void DrawDottedLine( string name, datetime t1, double p, datetime t2, color lineColor) { if ( ObjectCreate ( 0 , name, OBJ_TREND , 0 , t1, p, t2, p)) { ObjectSetInteger ( 0 , name, OBJPROP_COLOR , lineColor); ObjectSetInteger ( 0 , name, OBJPROP_STYLE , STYLE_DOT ); ObjectSetInteger ( 0 , name, OBJPROP_WIDTH , 1 ); } } void DrawTextEx( string name, string text, datetime t, double p, color cl, int fontsize, bool isHigh) { if ( ObjectCreate ( 0 , name, OBJ_TEXT , 0 , t, p)) { ObjectSetString ( 0 , name, OBJPROP_TEXT , text); ObjectSetInteger ( 0 , name, OBJPROP_COLOR , cl); ObjectSetInteger ( 0 , name, OBJPROP_FONTSIZE , fontsize); ObjectSetString ( 0 , name, OBJPROP_FONT , "Arial Bold" ); if (isHigh) ObjectSetInteger ( 0 , name, OBJPROP_ANCHOR , ANCHOR_BOTTOM ); else ObjectSetInteger ( 0 , name, OBJPROP_ANCHOR , ANCHOR_TOP ); ObjectSetInteger ( 0 , name, OBJPROP_ALIGN , ALIGN_CENTER ); } }

Wir implementieren Visualisierungsfunktionen für das System, um klare Zeichnungen des Musters und seiner Handelsstufen zu erstellen. Zunächst entwickeln wir die Funktion „DrawTriangle“, die ObjectCreate verwendet, um ein gefülltes Dreieck (OBJ_TRIANGLE) zu zeichnen, das durch drei Punkte mit Zeiten („t1“, „t2“, „t3“) und Preisen („p1“, „p2“, „p3“), wobei OBJPROP_COLOR auf die angegebene Farbe, „OBJPROP_STYLE“ auf STYLE_SOLID, „OBJPROP_WIDTH“ auf die angegebene Breite, „OBJPROP_FILL“ zum Aktivieren oder Deaktivieren der Füllung und „OBJPROP_BACK“ zum Festlegen der Hintergrund- oder Vordergrundplatzierung mit der Funktion ObjectSetInteger gesetzt werden.

Anschließend erstellen wir die Funktion „DrawTrendLine“, die eine Trendlinie (OBJ_TREND) zwischen zwei Punkten zeichnet. Als Nächstes implementieren wir die Funktion „DrawDottedLine“, die eine horizontale gepunktete Linie („OBJ_TREND“) zu einem bestimmten Preis von „t1“ bis „t2“ erzeugt. Zuletzt entwickeln wir die Funktion „DrawTextEx“, die eine Textbeschriftung (OBJ_TEXT) an den Koordinaten („t“, „p“) erstellt, indem sie „OBJPROP_TEXT“ auf den angegebenen Text, „OBJPROP_COLOR“, „OBJPROP_FONTSIZE“, und „OBJPROP_FONT“ auf „Arial Bold“ mit ObjectSetString und „ObjectSetInteger“, die Verankerung oberhalb für hoher Umkehrpunkts oder unterhalb für Tiefs basierend auf „isHigh“ mit OBJPROP_ANCHOR und die Zentrierung mit „OBJPROP_ALIGN“, um sicherzustellen, dass das Gartley-Muster und seine Handelsniveaus auf dem Chart klar erkennbar sind. Wir können nun mit OnTick fortfahren und versuchen, die Umkehrpunkte zu finden, die wir später zur Identifizierung von Mustern verwenden können. Hier ist die Logik, mit der wir das erreichen.

void OnTick () { static datetime lastBarTime = 0 ; datetime currentBarTime = iTime ( _Symbol , _Period , 1 ); if (currentBarTime == lastBarTime) return ; lastBarTime = currentBarTime; ArrayResize (pivots, 0 ); int barsCount = Bars ( _Symbol , _Period ); int start = PivotLeft; int end = barsCount - PivotRight; for ( int i = end - 1 ; i >= start; i--) { bool isPivotHigh = true ; bool isPivotLow = true ; double currentHigh = iHigh ( _Symbol , _Period , i); double currentLow = iLow ( _Symbol , _Period , i); for ( int j = i - PivotLeft; j <= i + PivotRight; j++) { if (j < 0 || j >= barsCount) continue ; if (j == i) continue ; if ( iHigh ( _Symbol , _Period , j) > currentHigh) isPivotHigh = false ; if ( iLow ( _Symbol , _Period , j) < currentLow) isPivotLow = false ; } if (isPivotHigh || isPivotLow) { Pivot p; p.time = iTime ( _Symbol , _Period , i); p.price = isPivotHigh ? currentHigh : currentLow; p.isHigh = isPivotHigh; int size = ArraySize (pivots); ArrayResize (pivots, size + 1 ); pivots[size] = p; } } }

Hier implementieren wir die ursprüngliche Logik der Funktion OnTick, um Umkehrpunkte zu erkennen, die die Grundlage für die Identifizierung von harmonischen Gartley-Mustern bilden. Zunächst deklarieren wir die statische Variable „lastBarTime“, die auf 0 initialisiert wird, um den letzten verarbeiteten Balken zu verfolgen und ihn mit der „currentBarTime“ zu vergleichen, die von iTime bei Shift 1 für das aktuelle Symbol und die aktuelle Periode erhalten wird, wobei wir den Vorgang beenden, wenn er unverändert bleibt, um redundante Verarbeitung zu vermeiden, und die „lastBarTime“ aktualisieren, wenn ein neuer Balken erkannt wird. Dann leeren wir das Array „pivots“ mit ArrayResize, um eine neue Analyse zu gewährleisten.

Als Nächstes rufen wir die Gesamtzahl der Balken mit Bars ab, legen den Erkennungsbereich des Umkehrpunktes mit „start“ als „PivotLeft“ und „end“ als Gesamtbalken minus „PivotRight“ fest und durchlaufen die Balken von „end – 1“ bis „start“. Für jeden Balken nehmen wir an, dass es sich um einen hohen („isPivotHigh“ = true) und einen tiefen Umkehrpunkt („isPivotLow“ = true) handelt, wir ermitteln sein Hoch und Tief mit iHigh und iLow und validieren den Umkehrpunkt, indem wir die umliegenden Balken innerhalb von „PivotLeft“ und „PivotRight“ mit „iHigh“ und „iLow“ überprüfen und den Umkehrpunkt ungültig machen, wenn ein benachbarter Balken ein höheres Hoch oder ein niedrigeres Tief aufweist. Wenn sich der Balken als Umkehrpunkt qualifiziert, erstellen wir die Struktur „Pivot“, setzen „time“ mit „iTime“, den „price“ auf das Hoch oder Tief auf der Grundlage von „isPivotHigh“ und dem „isHigh“-Flag und fügen ihn dann mit ArrayResize an das Array „pivots“ an und speichern ihn. Wenn wir die Pivot-Struktur ausdrucken, erhalten wir das folgende Array von Daten.

Aus den Daten können wir die Umkehrpunkte extrahieren, und wenn wir genügend Umkehrpunkte haben, können wir die Muster analysieren und erkennen. Hier ist die Logik, mit der wir das erreichen.

int pivotCount = ArraySize (pivots); if (pivotCount < 5 ) { g_patternFormationBar = - 1 ; g_lockedPatternX = 0 ; return ; } Pivot X = pivots[pivotCount - 5 ]; Pivot A = pivots[pivotCount - 4 ]; Pivot B = pivots[pivotCount - 3 ]; Pivot C = pivots[pivotCount - 2 ]; Pivot D = pivots[pivotCount - 1 ]; bool patternFound = false ; string patternType = "" ; if (X.isHigh && (!A.isHigh) && B.isHigh && (!C.isHigh) && D.isHigh) { double diff = X.price - A.price; if (diff > 0 ) { double idealB = A.price + 0.618 * diff; if ( MathAbs (B.price - idealB) <= Tolerance * diff) { double AB = B.price - A.price; double BC = B.price - C.price; if ((BC >= 0.382 * AB) && (BC <= 0.886 * AB)) { double retrace = D.price - A.price; if ( MathAbs (retrace - 0.786 * diff) <= Tolerance * diff && (D.price < X.price)) { patternFound = true ; patternType = "Bearish" ; } } } } } if ((!X.isHigh) && A.isHigh && (!B.isHigh) && C.isHigh && (!D.isHigh)) { double diff = A.price - X.price; if (diff > 0 ) { double idealB = A.price - 0.618 * diff; if ( MathAbs (B.price - idealB) <= Tolerance * diff) { double AB = A.price - B.price; double BC = C.price - B.price; if ((BC >= 0.382 * AB) && (BC <= 0.886 * AB)) { double retrace = A.price - D.price; if ( MathAbs (retrace - 0.786 * diff) <= Tolerance * diff && (D.price > X.price)) { patternFound = true ; patternType = "Bullish" ; } } } } }

Zunächst wird die Gesamtzahl der Umkehrpunkte mit „ArraySize(pivots)“ ermittelt, die in „pivotCount“ gespeichert ist. Werden weniger als 5 Umkehrpunkte gefunden, werden „g_patternFormationBar“ und „g_lockedPatternX“ auf -1 und 0 zurückgesetzt, da das Gartley-Muster die Punkte X, A, B, C und D erfordert. Dann extrahieren wir die letzten fünf Umkehrpunkte aus dem Array „pivots“ und ordnen „X“ (früheste), „A“, „B“, „C“ und „D“ (letzte) zu, um die Musterstruktur zu bilden.

Als Nächstes prüfen wir, ob ein Abwärts-Gartley-Muster vorliegt (X Hoch, A Tief, B Hoch, C Tief, D Hoch), indem wir die Differenz zwischen der XA-Strecke („X.Preis – A.Preis“) berechnen und sicherstellen, dass sie positiv ist und den idealen B-Punkt als „A.Preis + 0.618 * diff“, wir überprüfen, ob B innerhalb der „Toleranz * diff“ liegt, indem MathAbs verwendet wird, überprüfen die BC-Strecke (0,382 bis 0,886 von AB) und bestätigen AD-Retracements (0,786 von XA mit D unter X), stellen „patternFound“ auf true und „patternType“ auf „Bearish“, wenn gültig. Zuletzt prüfen wir, ob ein Aufwärts-Gartley-Muster vorliegt (X Tief, A Hoch, B Tief, C Hoch, D Tief), indem wir XA als „A.price – X.price“ berechnen und sicherstellen, dass es positiv ist, B bei 0.618 Retracement, BC innerhalb von 0,382 bis 0,886 von AB und AD bei 0,786 von XA mit D über X, Setzen von „patternFound“ auf true und „patternType“ auf „Bullish“, wenn gültig. Wenn das Muster gefunden wurde, können wir es im Chart visualisieren.

if (patternFound) { Print (patternType, " Gartley pattern detected at " , TimeToString (D.time, TIME_DATE | TIME_MINUTES | TIME_SECONDS )); string signalPrefix = "GA_" + IntegerToString (X.time); color triangleColor = (patternType== "Bullish" ) ? clrBlue : clrRed ; DrawTriangle(signalPrefix+ "_Triangle1" , X.time, X.price, A.time, A.price, B.time, B.price, triangleColor, 2 , true , true ); DrawTriangle(signalPrefix+ "_Triangle2" , B.time, B.price, C.time, C.price, D.time, D.price, triangleColor, 2 , true , true ); }

Wenn ein gültiges Muster erkannt wird („patternFound“ ist true), protokollieren wir das Erkennen mit Print und geben den „patternType“ („Bullish“ oder „Bearish“) und die mit TimeToString formatierte Zeit des Umkehrpunkts D aus, einschließlich Datum, Minuten und Sekunden. Anschließend wird ein eindeutiger Bezeichner „signalPrefix“ erstellt, indem „GA_“ mit „X.time“ verknüpft wird, das mit der Funktion IntegerToString in eine Zeichenkette umgewandelt wird. Als Nächstes setzen wir „triangleColor“ auf blau für Aufwärts-Muster oder rot für Abwärts-Muster. Zuletzt rufen wir „DrawTriangle“ zweimal auf, um das Muster zu visualisieren: zuerst, um das XAB-Dreieck zu zeichnen, das die Umkehrpunkte X, A und B verbindet, und dann, um das BCD-Dreieck zu zeichnen, das die Umkehrpunkte B, C und D verbindet. Dabei verwenden wir „signalPrefix“ mit den Suffixen „_Triangle1“ und „_Triangle2“, die jeweiligen Zeiten und Preise der Umkehrpunkte, „triangleColor“, eine Breite von 2 und aktivieren die Füllung und die Hintergrundanzeige mit true-Flags. Wir kommen zu folgendem Ergebnis.

Anhand des Bildes können wir sehen, dass wir das erkannte Muster korrekt abbilden und visualisieren können. Jetzt müssen wir die Trendlinien weiter kartieren, um sie innerhalb der Grenzen vollständig sichtbar zu machen und eine Beschriftung hinzuzufügen, damit die Ebenen leichter zu identifizieren sind.

DrawTrendLine(signalPrefix+ "_TL_XA" , X.time, X.price, A.time, A.price, clrBlack , 2 , STYLE_SOLID ); DrawTrendLine(signalPrefix+ "_TL_AB" , A.time, A.price, B.time, B.price, clrBlack , 2 , STYLE_SOLID ); DrawTrendLine(signalPrefix+ "_TL_BC" , B.time, B.price, C.time, C.price, clrBlack , 2 , STYLE_SOLID ); DrawTrendLine(signalPrefix+ "_TL_CD" , C.time, C.price, D.time, D.price, clrBlack , 2 , STYLE_SOLID ); DrawTrendLine(signalPrefix+ "_TL_XB" , X.time, X.price, B.time, B.price, clrBlack , 2 , STYLE_SOLID ); DrawTrendLine(signalPrefix+ "_TL_BD" , B.time, B.price, D.time, D.price, clrBlack , 2 , STYLE_SOLID ); double point = SymbolInfoDouble ( _Symbol , SYMBOL_POINT ); double offset = 15 * point; double textY_X = (X.isHigh ? X.price + offset : X.price - offset); double textY_A = (A.isHigh ? A.price + offset : A.price - offset); double textY_B = (B.isHigh ? B.price + offset : B.price - offset); double textY_C = (C.isHigh ? C.price + offset : C.price - offset); double textY_D = (D.isHigh ? D.price + offset : D.price - offset); DrawTextEx(signalPrefix+ "_Text_X" , "X" , X.time, textY_X, clrBlack , 11 , X.isHigh); DrawTextEx(signalPrefix+ "_Text_A" , "A" , A.time, textY_A, clrBlack , 11 , A.isHigh); DrawTextEx(signalPrefix+ "_Text_B" , "B" , B.time, textY_B, clrBlack , 11 , B.isHigh); DrawTextEx(signalPrefix+ "_Text_C" , "C" , C.time, textY_C, clrBlack , 11 , C.isHigh); DrawTextEx(signalPrefix+ "_Text_D" , "D" , D.time, textY_D, clrBlack , 11 , D.isHigh); datetime centralTime = (X.time + B.time) / 2 ; double centralPrice = D.price; if ( ObjectCreate ( 0 , signalPrefix+ "_Text_Center" , OBJ_TEXT , 0 , centralTime, centralPrice)) { ObjectSetString ( 0 , signalPrefix+ "_Text_Center" , OBJPROP_TEXT , (patternType== "Bullish" ) ? "Bullish Gartley" : "Bearish Gartley" ); ObjectSetInteger ( 0 , signalPrefix+ "_Text_Center" , OBJPROP_COLOR , clrBlack ); ObjectSetInteger ( 0 , signalPrefix+ "_Text_Center" , OBJPROP_FONTSIZE , 11 ); ObjectSetString ( 0 , signalPrefix+ "_Text_Center" , OBJPROP_FONT , "Arial Bold" ); ObjectSetInteger ( 0 , signalPrefix+ "_Text_Center" , OBJPROP_ALIGN , ALIGN_CENTER ); }

Wir verbessern die Visualisierung der erkannten Muster, indem wir detaillierte Chart-Objekte hinzufügen, um die Musterstruktur darzustellen. Zunächst zeichnen wir mit „DrawTrendLine“ sechs durchgezogene Trendlinien mit dem eindeutigen „signalPrefix“, um wichtige Umkehrpunkte zu verbinden: XA, AB, BC, CD, XB und BD unter Verwendung der Zeiten und Preisen der Umkehrpunkte (z. B. „X.time“, „X.price“), wobei OBJPROP_COLOR auf Schwarz, „OBJPROP_WIDTH“ auf 2 und „OBJPROP_STYLE“ auf „STYLE_SOLID“ mit ObjectSetInteger gesetzt wird, um die Kanten des Musters zu umreißen. Dann wird die Punktgröße des Symbols mit „SymbolInfoDouble(_Symbol, SYMBOL_POINT)“ abgerufen und ein 15-Punkte-Offset für die Positionierung des Etiketts berechnet, wobei die Y-Koordinaten („textY_X“, „textY_A“, „textY_B“, „textY_C“, „textY_D“) durch Addieren oder Subtrahieren des Offsets, je nachdem, ob es sich bei dem jeweiligen Umkehrpunkt um ein hoher Umkehrpunkt („isHigh“ true) oder -Tief handelt, um die Beschriftungen über den Hochs oder unter den Tiefs zu platzieren.

Als Nächstes verwenden wir „DrawTextEx“, um Textkennzeichnungen für die Umkehrpunkte X, A, B, C und D mit „signalPrefix“ und Suffixen wie „_Text_X“ zu erstellen, die den jeweiligen Buchstaben anzeigen, an der Zeit des Umkehrpunkts und der eingestellten Y-Koordinate positioniert sind und „clrBlack“, Schriftgröße 11 und den „isHigh“-Status des Umkehrpunkts zur Verankerung verwenden. Zuletzt berechnen wir die Position des zentralen Labels bei „centralTime“ als Mittelpunkt von „X.time“ und „B.time“ und „centralPrice“ bei „D.price“, erstellen ein Textobjekt mit ObjectCreate mit dem Namen „signalPrefix + '_Text_Center'“, setzen OBJPROP_TEXT auf „Bullish Gartley“ oder „Bearish Gartley“ basierend auf „patternType“ und konfigurieren „OBJPROP_COLOR“ auf „clrBlack“, „OBJPROP_FONTSIZE“ auf 11, OBJPROP_FONT auf „Arial Bold“ und „OBJPROP_ALIGN“ auf „ALIGN_CENTER“ mit den Funktionen ObjectSetString und „ObjectSetInteger“. Diese Logik gewährleistet eine umfassende visuelle Darstellung der Struktur und des Typs des Musters auf dem Chart. Wenn wir das Programm ausführen, erhalten wir die folgende Darstellung.

Auf dem Bild können wir sehen, dass wir die Kanten und die Kennzeichnung zum Muster hinzugefügt haben, um es aufschlussreicher und anschaulicher zu machen. Als Nächstes müssen wir die Handelsniveaus für dieses Muster bestimmen.

datetime lineStart = D.time; datetime lineEnd = D.time + PeriodSeconds ( _Period )* 2 ; double entryPriceLevel, TP1Level, TP2Level, TP3Level, tradeDiff; if (patternType== "Bullish" ) { entryPriceLevel = SymbolInfoDouble ( _Symbol , SYMBOL_ASK ); TP3Level = C.price; tradeDiff = TP3Level - entryPriceLevel; TP1Level = entryPriceLevel + tradeDiff/ 3 ; TP2Level = entryPriceLevel + 2 *tradeDiff/ 3 ; } else { entryPriceLevel = SymbolInfoDouble ( _Symbol , SYMBOL_BID ); TP3Level = C.price; tradeDiff = entryPriceLevel - TP3Level; TP1Level = entryPriceLevel - tradeDiff/ 3 ; TP2Level = entryPriceLevel - 2 *tradeDiff/ 3 ; } DrawDottedLine(signalPrefix+ "_EntryLine" , lineStart, entryPriceLevel, lineEnd, clrMagenta ); DrawDottedLine(signalPrefix+ "_TP1Line" , lineStart, TP1Level, lineEnd, clrForestGreen ); DrawDottedLine(signalPrefix+ "_TP2Line" , lineStart, TP2Level, lineEnd, clrGreen ); DrawDottedLine(signalPrefix+ "_TP3Line" , lineStart, TP3Level, lineEnd, clrDarkGreen ); datetime labelTime = lineEnd + PeriodSeconds ( _Period )/ 2 ; string entryLabel = (patternType== "Bullish" ) ? "BUY (" : "SELL (" ; entryLabel += DoubleToString (entryPriceLevel, _Digits ) + ")" ; DrawTextEx(signalPrefix+ "_EntryLabel" , entryLabel, labelTime, entryPriceLevel, clrMagenta , 11 , true ); string tp1Label = "TP1 (" + DoubleToString (TP1Level, _Digits ) + ")" ; DrawTextEx(signalPrefix+ "_TP1Label" , tp1Label, labelTime, TP1Level, clrForestGreen , 11 , true ); string tp2Label = "TP2 (" + DoubleToString (TP2Level, _Digits ) + ")" ; DrawTextEx(signalPrefix+ "_TP2Label" , tp2Label, labelTime, TP2Level, clrGreen , 11 , true ); string tp3Label = "TP3 (" + DoubleToString (TP3Level, _Digits ) + ")" ; DrawTextEx(signalPrefix+ "_TP3Label" , tp3Label, labelTime, TP3Level, clrDarkGreen , 11 , true );

Um die Handelsstufen für das erkannte Muster zu definieren und zu visualisieren, setzen wir „lineStart“ auf die Zeit des Umkehrpunkts D („D.time“) und „lineEnd“ auf zwei Perioden im Voraus mit „PeriodSeconds(_Period) * 2“ und deklarieren die Variablen „entryPriceLevel“, „TP1Level“, „TP2Level“, „TP3Level“ und „tradeDiff“ für die Handelsberechnungen. Dann, für ein Aufwärtsmuster („patternType == 'Bullish'“), setzen wir „entryPriceLevel“ auf den aktuellen Briefkurs (Ask) mit SymbolInfoDouble, „TP3Level“ auf den Preis des Umkehrpunkts C, berechnen „tradeDiff“ als „TP3Level – entryPriceLevel“ und berechnen „TP1Level“ und „TP2Level“ als ein Drittel und zwei Drittel von „tradeDiff“, addiert zu „entryPriceLevel“; für ein Abwärtsmuster verwenden wir den Geldkurs (Bid), setzen „TP3Level“ auf den Preis von C, berechnen „tradeDiff“ als „entryPriceLevel – TP3Level“ und berechnen „TP1Level“ und „TP2Level“ durch Subtraktion von einem Drittel und zwei Dritteln der Handelsdifferenz.

Als Nächstes zeichnen wir mit „DrawDottedLine“ vier gepunktete horizontale Linien: eine Einstiegslinie bei „entryPriceLevel“ in Magenta und Take-Profit-Linien bei „TP1Level“ (forest green), „TP2Level“ (green) und „TP3Level“ (dark green), die sich von „lineStart“ bis „lineEnd“ erstrecken. Zuletzt setzen wir „labelTime“ auf „lineEnd“ plus eine halbe Periode, erstellen Etikettentexte mit über DoubleToString formatierten Preisen (z.B., „BUY (price)“ oder „SELL (price)“ für den Einstieg, „TP1 (price)“ usw.), und verwenden „DrawTextEx“, um diese Kennzeichnungen bei „labelTime“ mit den entsprechenden Farben und der Schriftgröße 11 zu zeichnen und über den Kursniveaus zu verankern, um eine klare Visualisierung der Einstiegs- und Take-Profit-Niveaus des Gartley-Musters sicherzustellen. Nach dem Kompilieren erhalten wir folgendes Ergebnis.

Abwärts-Muster:

Aufwärts-Muster:

Anhand der Bilder können wir sehen, dass wir die Handelsstufen richtig zugeordnet haben. Was wir jetzt tun müssen, ist, die eigentlichen Handelspositionen zu initiieren, und das ist alles.

int currentBarIndex = Bars ( _Symbol , _Period ) - 1 ; if (g_patternFormationBar == - 1 ) { g_patternFormationBar = currentBarIndex; g_lockedPatternX = X.time; Print ( "Pattern detected on bar " , currentBarIndex, ". Waiting for confirmation on next bar." ); return ; } if (currentBarIndex == g_patternFormationBar) { Print ( "Pattern is repainting; still on locked formation bar " , currentBarIndex, ". No trade yet." ); return ; } if (currentBarIndex > g_patternFormationBar) { if (g_lockedPatternX == X.time) { Print ( "Confirmed pattern (locked on bar " , g_patternFormationBar, "). Opening trade on bar " , currentBarIndex, "." ); g_patternFormationBar = currentBarIndex; if (AllowTrading && ! PositionSelect ( _Symbol )) { double entryPriceTrade = 0 , stopLoss = 0 , takeProfit = 0 ; point = SymbolInfoDouble ( _Symbol , SYMBOL_POINT ); bool tradeResult = false ; if (patternType== "Bullish" ) { entryPriceTrade = SymbolInfoDouble ( _Symbol , SYMBOL_ASK ); double diffTrade = TP2Level - entryPriceTrade; stopLoss = entryPriceTrade - diffTrade * 3 ; takeProfit = TP2Level; tradeResult = obj_Trade.Buy(LotSize, _Symbol , entryPriceTrade, stopLoss, takeProfit, "Gartley Signal" ); if (tradeResult) Print ( "Buy order opened successfully." ); else Print ( "Buy order failed: " , obj_Trade.ResultRetcodeDescription()); } else if (patternType== "Bearish" ) { entryPriceTrade = SymbolInfoDouble ( _Symbol , SYMBOL_BID ); double diffTrade = entryPriceTrade - TP2Level; stopLoss = entryPriceTrade + diffTrade * 3 ; takeProfit = TP2Level; tradeResult = obj_Trade.Sell(LotSize, _Symbol , entryPriceTrade, stopLoss, takeProfit, "Gartley Signal" ); if (tradeResult) Print ( "Sell order opened successfully." ); else Print ( "Sell order failed: " , obj_Trade.ResultRetcodeDescription()); } } else { Print ( "A position is already open for " , _Symbol , ". No new trade executed." ); } } else { g_patternFormationBar = currentBarIndex; g_lockedPatternX = X.time; Print ( "Pattern has changed; updating lock on bar " , currentBarIndex, ". Waiting for confirmation." ); return ; } } } else { g_patternFormationBar = - 1 ; g_lockedPatternX = 0 ; }

Hier schließen wir die Tick-Implementierung ab, indem wir die Handelsausführung und die Musterbestätigung für das erkannte Muster verwalten. Zunächst wird der aktuelle Balken-Index mit „Bars(_Symbol, _Period) – 1“ ermittelt und in „currentBarIndex“ gespeichert. Wenn dann kein Muster gesperrt ist („g_patternFormationBar == -1“), setzen wir „g_patternFormationBar“ auf „currentBarIndex“, sperren den Zeitpunkt des Umkehrpunkts X in „g_lockedPatternX“ mit „X.time“, protokollieren die Erkennung mit dem Hinweis, dass auf eine Bestätigung gewartet wird, und beenden das Programm. Wenn wir uns dann immer noch auf dem Formationsbalken befinden („currentBarIndex == g_patternFormationBar"), protokollieren wir das Repainting und beenden die Funktion, um ein zu frühes Handeln zu verhindern.

Wenn sich ein neuer Balken gebildet hat („currentBarIndex > g_patternFormationBar“) und der Umkehrpunkt X mit „g_lockedPatternX“ übereinstimmt, bestätigen wir das Muster, protokollieren es, aktualisieren „g_patternFormationBar“ und prüfen, ob der Handel erlaubt ist und keine offenen Positionen über die Funktion PositionSelect bestehen; bei einem Aufwärts-Muster setzen wir „entryPriceTrade“ auf den Briefkurs (Ask), berechnen „diffTrade“ als „TP2Level – entryPriceTrade“, setzen „stopLoss“ dreimal so weit darunter, setzen „takeProfit“ auf „TP2Level“ und führen einen Kauf mit „obj_Trade.Buy“ unter Verwendung von „LotSize“ und „Gartley Signal“, wobei der Erfolg oder Misserfolg protokolliert wird; bei einem Abwärts-Muster verwenden wir den Geldkurs (Bid), setzen „stopLoss“ dreimal höher und führen einen Verkauf mit „obj_Trade.Sell“ aus; wenn der Handel nicht erlaubt ist oder eine Position besteht, protokollieren wir keinen Handel; wenn sich das Muster ändert, aktualisieren wir die Sperre und warten; wenn kein Muster gefunden wird, setzen wir die globalen Variablen zurück. Nach dem Kompilieren erhalten wir folgendes Ergebnis.

Abwärtssignal:

Aufwärtssignal:

Aus dem Bild können wir ersehen, dass wir das harmonische Muster aufzeichnen und in der Lage sind, es entsprechend zu handeln, sobald es bestätigt ist. Damit haben wir unser Ziel erreicht, das Muster zu identifizieren, aufzuzeichnen und zu handeln. Bleiben nur noch die Backtests des Programms, und das wird im nächsten Abschnitt behandelt.





Backtests

Nach einem gründlichen Backtest erhalten wir folgende Ergebnisse.

Backtest-Grafik:

Bericht des Backtest:





Schlussfolgerung

Zusammenfassend haben wir das System des Gartley-Musters in MQL5 entwickelt, das die Preisaktion nutzt, um harmonische Auf- und Abwärtsmuster nach Gartley mit präzisen Fibonacci-Verhältnissen zu erkennen, den Handel mit berechneten Einstiegs-, Stop-Loss- und mehrstufigen Take-Profit-Punkten zu automatisieren und die Muster mit Chart-Objekten wie Dreiecken und Trendlinien zu visualisieren.

Haftungsausschluss: Dieser Artikel ist nur für Bildungszwecke gedacht. Der Handel ist mit erheblichen finanziellen Risiken verbunden, und die Volatilität der Märkte kann zu Verlusten führen. Gründliche Backtests und sorgfältiges Risikomanagement sind entscheidend, bevor Sie dieses Programm auf den Live-Märkten einsetzen.

Indem Sie die vorgestellten Konzepte und Implementierungen nutzen, können Sie dieses Gartley-Mustersystem an Ihren Handelsstil anpassen und Ihre algorithmischen Strategien verbessern. Viel Spaß beim Handeln!