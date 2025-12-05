Diskussion zum Artikel "Automatisieren von Handelsstrategien in MQL5 (Teil 29): Erstellung eines Preisaktionssystems mit dem harmonischen Muster von Gartley"
Dieser Artikel ist ein sehr gutes Lehrbeispiel, um zu lernen, wie man einen EA strukturiert und harmonische Muster in MQL5 visualisiert.
Nur eine Klarstellung für die Leser: Obwohl es in der Einleitung heißt, dass "Sie eine leistungsstarke Strategie haben werden, die Sie anpassen können", sollte dies nicht als ein handelsfertiges System verstanden werden.
Die Hauptgründe dafür sind:
- Unvollständige Gartley-Definition: Der Code prüft nur, ob der Punkt D bei 0,786 von XA liegt. Im harmonischen Handel ist der Schlüsselgedanke die potentielle Umkehrzone (PRZ), die das Zusammentreffen mehrerer Verhältnisse erfordert (zum Beispiel 0,786 XA zusammen mit 1,27-1,618 von BC). Ohne dies treten viele falsche Muster auf.
- Stop-Loss- / Take-Profit-Regeln: Hier werden sie als einfache Bruchteile der Bewegung in Richtung C definiert. Beim harmonischen Handel wird der Stop in der Regel jenseits von X gesetzt, und die Ziele basieren auf Fibonacci-Retracements von AD. Wenn dies nicht befolgt wird, wird das Risiko-Ertrags-Verhältnis willkürlich.
Als Übung in Kodierung und Visualisierung ist das Programm also ausgezeichnet. Aber für den tatsächlichen Handel sollte ein Anfänger verstehen, dass mehr Regeln und Validierungen erforderlich sind, bevor er sich auf ein solches Programm verlässt.
Autor: Allan Munene Mutiiria