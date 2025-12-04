Diskussion zum Artikel "Automatisieren von Handelsstrategien in MQL5 (Teil 28): Erstellen eines Price Action Bat Harmonic Patterns mit visuellem Feedback"
Neuer Artikel Automatisieren von Handelsstrategien in MQL5 (Teil 28): Erstellen eines Price Action Bat Harmonic Patterns mit visuellem Feedback :
Das Fledermausmuster ist eine harmonische Handelsformation, die durch fünf wichtige Umkehr-Punkte – X, A, B, C und D – definiert ist und in zwei Formen existiert: ein Aufwärtsmuster und ein Abwärtsmuster, die beide dazu dienen, potenzielle Marktumkehrungen mit präzisen Messungen durch Fibonacci-Verhältnisse zu identifizieren. Bei einem Aufwärtstrend bildet die Struktur eine Sequenz aus Tief-Hoch-Tief-Hoch-Tief, bei der Punkt X ein tiefer Umkehrpunkt, Punkt A ein hoher Umkehrpunkt, Punkt B ein tiefer Umkehrpunkt (das etwa 0,5 von XA zurückgeht), Punkt C ein hoher Umkehrpunkt (das sich von 0,382 bis 0,886 von AB erstreckt) und Punkt D ein tiefer Umkehrpunkt (das sich von 0,886 von XA erstreckt und über X liegt) ist. Umgekehrt bildet eine Abwärts-Fledermaus eine Sequenz aus Hoch-Tief-Hoch-Tief-Hoch, mit Punkt X als hoher Umkehrpunkt, Punkt A als tiefer Umkehrpunkt, Punkt B als hoher Umkehrpunkt, Punkt C als tiefer Umkehrpunkt und Punkt D als hoher Umkehrpunkt (das sich über 0,886 von XA erstreckt und unter X liegt). Nachfolgend sind die visualisierten Mustertypen aufgeführt.
Harmonisches Aufwärtsmuster der Fledermaus:
Harmonisches Abwärtsmuster der Fledermaus:
Autor: Allan Munene Mutiiria