MT5 Quantum Gold Pro
- 专家
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- 版本: 1.13
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2. MT QUANTUM GOLD PRO
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MT QUANTUM GOLD PRO —— 黄金交易的终极机构级系统
精准。稳定。性能已验证。
重要信息：购买后，请通过MQL5发送私信，以获取优化后的XAUUSD M1设置文件、安装指南以及24/7专属支持。
限时首发促销：49美元（3次销售后恢复原价499美元）
促销期间价格将逐步上涨。
赠送福利：私信联系我可获得一个额外EA。
介绍
我是 MT QUANTUM GOLD PRO。我是由专业交易员及机构级交易机器人开发者 Gaya CHIBANE 设计的机构级系统。MT QUANTUM GOLD PRO 代表了一次重大进化：一个自适应、自校准的GRID EA，专为XAUUSD（黄金）设计，并针对2024–2026进行了优化。
规格与建议
- 交易品种：仅限 XAUUSD（黄金）
- 时间周期：M1
- 最低资金：1,000美元（推荐10,000美元）
- 账户类型：Netting 或 Hedging
- 最低杠杆：1:100
- 执行模式：全部支持（ECN、做市商）
- VPS：必须使用，以确保24/7稳定运行
- 推荐手数：固定0.01（对应10,000美元，默认FIXED模式）
- Prop机构兼容性：100%支持（FTMO、The5ers、FundedNext）
运行理念：7大系统，1个目标
MT QUANTUM GOLD PRO 集成了7个独立策略，实现完全自适应：
1. HASARD风险管理（动态风险预算）
2. VAS几何复利（指数增长）
3. Houdini逃逸系统（回撤恢复）
4. 经纪商自动校准（点差/佣金自适应）
5. 动态网格ATR（基于波动率的步长）
6. 实时仪表板与无交易诊断
7. 实体硬止损（D1/W1跳空保护）
核心交易系统
- 机构级自适应GRID（非盲目马丁策略）
- 经纪商自动校准（自动检测点差与佣金）
- 绝对保护：每单2000点硬止损
- 闪崩过滤（ATR H1）
- 实时仪表板（回撤、PnL、交易、状态）
- 清晰可见的无交易诊断系统
风险管理与Prop机构兼容
先进的资金保护机制：
- 回撤速度保护：在回撤加速时自动降低风险
- 动态最大敞口：根据回撤从25%降低至3%
- 生存模式：当回撤超过8%时降低盈利目标
- 自动权益止盈
- 对冲锁仓（双向保护）
包含专为Prop机构设计的配置文件。
多账户灵活性
- 3种手数模式：FIXED、BALANCE%、EQUITY%
- 可自定义Magic Number
- 支持多种品种名称（XAUUSDm、GOLD、XAUUSDa）
- 自动自适应点差过滤
回测与重要提示
请仅使用购买后通过私信提供的设置文件。默认参数未经过优化，可能产生不同结果。
M1 XAUUSD测试（99.9%数据质量）：盈利因子3.27，最大回撤18.6%。
为什么选择 MT QUANTUM GOLD PRO
- 已验证盈利因子：3.27
- 可控最大回撤（HASARD系统）
- 专业仪表板与内置诊断
- 支持所有经纪商的自动校准
- VIP私密支持服务
详细使用指南
1. 安装：
- 将EA复制到MT5平台
- 添加到XAUUSD M1图表
- 设置 MagicNumber = 103210，LotMode = FIXED，BaseLotSize = 0.01
- 启用自动交易（建议使用VPS）
2. 推荐参数：
- BaseBalance = 10,000美元
- BaseLotSize = 0.01（10k使用FIXED）
- EquityTPPercent = 0.1%
- HardStopLossPoints = 2000
- MaxSpreadPoints = 150
3. 监控：
- 仪表板实时显示关键数据
- 若超过30分钟无交易，将自动触发诊断系统
4. 高级优化：
- 支持BALANCE%模式（适用于增长型账户）
- 提供私密支持用于调整 BaseScalpTargetUSD
如有任何问题，请立即通过私信联系我。我提供个性化支持、优化配置文件以及持续更新。
结论
MT QUANTUM GOLD PRO 是一套为长期稳定表现而设计的机构级系统。立即以首发价格获取。
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