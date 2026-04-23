交易是一个关于概率的过程。精准的逻辑与严谨的纪律是 Apex 系列策略的核心基石。

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产品设计理念

Apex Origin 系统的设计目标是在不同的市场环境下保持逻辑的完整性，并专注于风险控制与系统化执行。

历史数据回测验证 (2010 - 2026)

本系统通过了涵盖不同市场周期的长期测试，以验证其逻辑在面对市场随机波动时的表现：

样本内测试 (2010-2020) ：初始逻辑开发与初步优化阶段。

：初始逻辑开发与初步优化阶段。 样本外压力测试 (2020-2026)：测试逻辑在近期市场波动中的一致性，结果显示系统具备良好的结构化表现。

核心交易特性与要求

资金要求 ：最低启动资金 500 USD（建议 2000 USD）。

：最低启动资金 500 USD（建议 2000 USD）。 周期建议 ：专注于 H1 图表，旨在过滤低时区的随机噪音。

：专注于 图表，旨在过滤低时区的随机噪音。 交易逻辑 ：采用均值回归原理，识别主要货币对的动能竭尽区域。

：采用均值回归原理，识别主要货币对的动能竭尽区域。 手数管理 ：采用线性加码逻辑 (0.01, 0.02, 0.03)，不使用高倍数的马丁格尔策略。

：采用线性加码逻辑 (0.01, 0.02, 0.03)，不使用高倍数的马丁格尔策略。 风险控制：对每个品种的持仓订单数量设有硬性上限，确保交易纪律。

配置说明与额外支持

Apex Origin 默认已内置 AUDCAD 的优化参数。为了支持多品种配置，我们还为 NZDCAD, AUDNZD 和 EURGBP 准备了相应的配置文件。

全球化支持与手册

我们提供包含简体中文、繁體中文、英语等在内的多国语言操作手册，涵盖安装流程与风控策略说明。

如何获取技术支持与参数包：

在您的 AUDCAD H1 图表上加载 Apex Origin。 加入我们的 MQL5 官方讨论群组以获取更新资讯：[Apex Community]。 通过 MQL5 私信联系作者，申请获取最新的 .set 配置文件及对应语言版本的使用手册。

风险免责声明：外汇交易存在高风险，过往业绩并不代表未来表现。在实盘使用前，强烈建议先在模拟账户（Demo）中运行以熟悉系统特性。