Apex Origin
- 专家
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Yi Hsiu Tsai
- 版本: 1.20
- 更新: 6 八月 2026
交易是一个关于概率的过程。精准的逻辑与严谨的纪律是 Apex 系列策略的核心基石。
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产品设计理念
Apex Origin 系统的设计目标是在不同的市场环境下保持逻辑的完整性，并专注于风险控制与系统化执行。
历史数据回测验证 (2010 - 2026)
本系统通过了涵盖不同市场周期的长期测试，以验证其逻辑在面对市场随机波动时的表现：
- 样本内测试 (2010-2020)：初始逻辑开发与初步优化阶段。
- 样本外压力测试 (2020-2026)：测试逻辑在近期市场波动中的一致性，结果显示系统具备良好的结构化表现。
核心交易特性与要求
- 资金要求：最低启动资金 500 USD（建议 2000 USD）。
- 周期建议：专注于 H1 图表，旨在过滤低时区的随机噪音。
- 交易逻辑：采用均值回归原理，识别主要货币对的动能竭尽区域。
- 手数管理：采用线性加码逻辑 (0.01, 0.02, 0.03)，不使用高倍数的马丁格尔策略。
- 风险控制：对每个品种的持仓订单数量设有硬性上限，确保交易纪律。
配置说明与额外支持
Apex Origin 默认已内置 AUDCAD 的优化参数。为了支持多品种配置，我们还为 NZDCAD, AUDNZD 和 EURGBP 准备了相应的配置文件。
全球化支持与手册
我们提供包含简体中文、繁體中文、英语等在内的多国语言操作手册，涵盖安装流程与风控策略说明。
如何获取技术支持与参数包：
- 在您的 AUDCAD H1 图表上加载 Apex Origin。
- 加入我们的 MQL5 官方讨论群组以获取更新资讯：[Apex Community]。
- 通过 MQL5 私信联系作者，申请获取最新的 .set 配置文件及对应语言版本的使用手册。
风险免责声明：外汇交易存在高风险，过往业绩并不代表未来表现。在实盘使用前，强烈建议先在模拟账户（Demo）中运行以熟悉系统特性。
although the profits are small and doesn't trade for days. However, the profit is consistent and stable