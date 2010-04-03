Kiritosun EA – Free Edition

Kiritosun EA 是一款免费的智能交易系统（Expert Advisor），采用基于交易时段的突破策略，结合清晰的价格结构和严格的风险管理规则。

该 EA 会在预设的交易时段内计算时段最高价与最低价，并在交易时段结束后，当价格有效突破这些关键水平时自动执行交易。

同时集成了 Fair Value Gap（FVG）过滤器，用于提高入场质量并减少虚假突破。

主要功能

自动计算 交易时段高点与低点

在交易时段结束后进行突破交易

No-Sweep 逻辑，用于过滤假突破

内置 Fair Value Gap（FVG）确认过滤

同一时间仅允许 一个交易机会

双仓位管理 （部分止盈 + 趋势跟随）

自动计算 止损（Stop Loss）和止盈（Take Profit）

符合经纪商规则的止损距离验证

支持 Netting 和 Hedging 账户类型

风险管理

默认手数可完全 自定义

基于账户当前权益的 动态风险控制

可选的 每日最大回撤保护

第一目标位触发后自动移动至 保本（Break-Even）

支持 ATR 止损 或 固定点数止损

不使用 Martingale、Grid 或加仓策略

交易逻辑与目标

预定义的 风险回报比（Risk-to-Reward）

第一目标用于 部分平仓

第二目标作为 趋势延续持仓

干净的突破逻辑，避免过度交易

推荐交易品种

XAUUSD（黄金）

适合具有明显时段波动的高波动性市场

优化用于低周期图表（例如 M3）

建议最低账户资金：500 欧元

（具体取决于经纪商条件和风险设置）

重要提示

Kiritosun EA 为免费版本，仅用于测试和学习目的。

金融市场交易存在较高风险，实际亏损可能超出预期。

历史表现不代表或保证未来收益。