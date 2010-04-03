Kiritosun EA
- 专家
- Eric John Peter Meissner
- 版本: 2.12
Kiritosun EA – Free Edition
Kiritosun EA 是一款免费的智能交易系统（Expert Advisor），采用基于交易时段的突破策略，结合清晰的价格结构和严格的风险管理规则。
该 EA 会在预设的交易时段内计算时段最高价与最低价，并在交易时段结束后，当价格有效突破这些关键水平时自动执行交易。
同时集成了 Fair Value Gap（FVG）过滤器，用于提高入场质量并减少虚假突破。
主要功能
-
自动计算交易时段高点与低点
-
在交易时段结束后进行突破交易
-
No-Sweep 逻辑，用于过滤假突破
-
内置 Fair Value Gap（FVG）确认过滤
-
同一时间仅允许一个交易机会
-
双仓位管理（部分止盈 + 趋势跟随）
-
自动计算 止损（Stop Loss）和止盈（Take Profit）
-
符合经纪商规则的止损距离验证
-
支持 Netting 和 Hedging 账户类型
风险管理
-
默认手数可完全自定义
-
基于账户当前权益的动态风险控制
-
可选的每日最大回撤保护
-
第一目标位触发后自动移动至 保本（Break-Even）
-
支持 ATR 止损 或 固定点数止损
-
不使用 Martingale、Grid 或加仓策略
交易逻辑与目标
-
预定义的 风险回报比（Risk-to-Reward）
-
第一目标用于部分平仓
-
第二目标作为趋势延续持仓
-
干净的突破逻辑，避免过度交易
推荐交易品种
-
XAUUSD（黄金）
-
适合具有明显时段波动的高波动性市场
-
优化用于低周期图表（例如 M3）
建议最低账户资金：500 欧元
（具体取决于经纪商条件和风险设置）
重要提示
Kiritosun EA 为免费版本，仅用于测试和学习目的。
金融市场交易存在较高风险，实际亏损可能超出预期。
历史表现不代表或保证未来收益。