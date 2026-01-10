Silver Session Pivot EA – LITE（XAGUSD）

Silver Session Pivot EA 是一款专为白银（XAGUSD）量身打造的高精度交易算法。

不做多品种、不靠运气、不堆指标。

只专注于交易时段结构、关键价格水平，以及严格的执行逻辑。

EA 会自动识别各大交易时段的最高价与最低价，在时段结束后将其保存为 Session Pivot 关键位，并在价格对这些关键位产生反应时进场，

所有交易均采用固定 1:3 的风险回报比。

每一笔交易，都是基于市场结构，而不是随机信号。

🔥 为什么只做白银（XAGUSD）？

白银是一种波动性强、技术结构清晰、对交易时段高度敏感的品种。

本 EA 专门针对以下特性进行了优化：

交易时段结束后的方向性爆发

高低点附近的流动性扫盘

盘整后的快速推动行情

这不是一个“什么都能交易”的 EA。

它是为 XAGUSD 专门设计的系统，这正是它的优势所在。

⚙️ 核心功能

✔️ 自动识别交易时段高点 / 低点

✔️ 交易时段结束后生成 Pivot 关键位

✔️ 反向入场逻辑（针对散户常见错误行为）

✔️ 固定 1:3 风险回报比

✔️ 针对贵金属优化的止损逻辑

✔️ 无马丁

✔️ 无网格

✔️ 无过度交易

👉 每一笔交易，都是有结构、有逻辑、有风控的决策。

💰 资金要求（非常重要）

本 EA 不适合小资金账户。

👉 建议最低资金：1,500 欧元

这样才能确保：

合理的手数计算

稳定的保证金使用

可控且真实的回撤

风控逻辑的正常执行

资金过低会限制策略表现，并导致结果失真。

🎯 为什么这个 EA 是免费的？

原因很简单。

这是 LITE 版本。

它的目的在于：

展示专业级交易时段逻辑是如何运作的

让用户直观感受结构化算法的稳定性

让交易者亲自体会“系统”和“随机”之间的差别

👉 真正理解这个 EA 的用户，会自然明白为什么高质量 EA 值得付费。

所有付费版本，都是在这一基础之上进一步扩展：

更多过滤条件、更深层逻辑、更高执行精度。

🚀 适合哪些用户？

✔️ 专注交易 白银（XAGUSD） 的交易者

✔️ 重视结构而非指标的用户

✔️ 想对比免费 EA 与高端 EA 差距的人

✔️ 希望理解专业系统为何有价格的交易者

❗ 风险提示

本 EA 不保证盈利。

它是一个工具，真正的价值需要通过合理使用与测试来体现。