Silver Session Pivot EA

Silver Session Pivot EA – LITE（XAGUSD）

Silver Session Pivot EA 是一款专为白银（XAGUSD）量身打造的高精度交易算法
不做多品种、不靠运气、不堆指标。
只专注于交易时段结构、关键价格水平，以及严格的执行逻辑

EA 会自动识别各大交易时段的最高价与最低价，在时段结束后将其保存为 Session Pivot 关键位，并在价格对这些关键位产生反应时进场，
所有交易均采用固定 1:3 的风险回报比

每一笔交易，都是基于市场结构，而不是随机信号。

🔥 为什么只做白银（XAGUSD）？

白银是一种波动性强、技术结构清晰、对交易时段高度敏感的品种。

本 EA 专门针对以下特性进行了优化：

  • 交易时段结束后的方向性爆发

  • 高低点附近的流动性扫盘

  • 盘整后的快速推动行情

这不是一个“什么都能交易”的 EA。
它是为 XAGUSD 专门设计的系统，这正是它的优势所在。

⚙️ 核心功能

✔️ 自动识别交易时段高点 / 低点
✔️ 交易时段结束后生成 Pivot 关键位
✔️ 反向入场逻辑（针对散户常见错误行为）
✔️ 固定 1:3 风险回报比
✔️ 针对贵金属优化的止损逻辑
✔️ 无马丁
✔️ 无网格
✔️ 无过度交易

👉 每一笔交易，都是有结构、有逻辑、有风控的决策。

💰 资金要求（非常重要）

本 EA 不适合小资金账户

👉 建议最低资金：1,500 欧元

这样才能确保：

  • 合理的手数计算

  • 稳定的保证金使用

  • 可控且真实的回撤

  • 风控逻辑的正常执行

资金过低会限制策略表现，并导致结果失真

🎯 为什么这个 EA 是免费的？

原因很简单。

这是 LITE 版本

它的目的在于：

  • 展示专业级交易时段逻辑是如何运作的

  • 让用户直观感受结构化算法的稳定性

  • 让交易者亲自体会“系统”和“随机”之间的差别

👉 真正理解这个 EA 的用户，会自然明白为什么高质量 EA 值得付费

所有付费版本，都是在这一基础之上进一步扩展：
更多过滤条件、更深层逻辑、更高执行精度。

🚀 适合哪些用户？

✔️ 专注交易 白银（XAGUSD） 的交易者
✔️ 重视结构而非指标的用户
✔️ 想对比免费 EA 与高端 EA 差距的人
✔️ 希望理解专业系统为何有价格的交易者

❗ 风险提示

本 EA 不保证盈利
它是一个工具，真正的价值需要通过合理使用与测试来体现。


作者的更多信息
Gold Session Breakout Trading Expert
Eric John Peter Meissner
专家
Session Pivots EA – LITE（免费版） Session Pivots EA – LITE 是一款专家顾问（Expert Advisor），展示了一种基于 市场交易时段的突破交易策略 ，使用预先定义的交易时段。 该 EA 会在指定的交易时间内计算 交易时段的最高价和最低价 ，并在交易时段结束后，当价格 突破这些关键水平 时自动开仓。 主要功能 基于 ICT Killzones（纽约时间） 计算交易时段高点和低点 在交易时段结束后进行 突破交易 反向突破逻辑 同一时间 仅允许一笔持仓 固定 风险回报比 1:3 自动计算 止损（Stop Loss）和止盈（Take Profit） 符合经纪商规则的止损水平校验 内置 风险管理机制 交易参数 默认手数： 0.03（可自由调整） 专为 XAUUSD（黄金） 和 主要外汇货币对 设计 XAUUSD（黄金） 止损距离会自动限制在预设的安全范围内 外汇货币对 止损以**点数（Pips）**计算 止盈始终设为止损距离的 3 倍 账户要求 建议最低账户余额： 500 欧元 重要提示 本 EA 为 免费 LITE 版本 ，仅用于 测试和
FREE
Gold Liquidity Sweep EA
Eric John Peter Meissner
专家
产品说明 Gold Liquidity Sweep EA – XAUUSD M3 Gold Liquidity Sweep EA 是一款专为 XAUUSD（黄金）交易开发的专家顾问， 适用于 M3 时间周期。 该 EA 采用基于交易时段的流动性扫单策略， 在亚洲、伦敦和纽约交易时段运行。 EA 会监测局部高点和低点（Pivot 关键水平）。 当价格在活跃交易时段突破 Pivot 水平并扫除流动性后， 系统将在预期的反转方向自动开仓。 风险管理采用基于 ATR 的止损机制， 并设置三个止盈目标进行部分平仓， 同时使用追踪止损来保护盈利。 每个交易品种最多只允许一笔持仓。 推荐手数设置： - 账户资金 5,000 欧元：0.03 手 - 账户资金 50,000 欧元：0.30 手 策略收益示例（不构成任何保证）： 基于该交易策略，若使用 50,000 欧元资金并设置 0.30 手， 从 12 月中旬开始运行，在相似市场条件下， 账户资金理论上可达到约 150,000 欧元。 推荐设置： 交易品种：XAUUSD 时间周期：M3 账户类型：标准账户或美分账户 经纪商：建议使用低点差
Xag Session Scalper Pro Killzone MultiTp
Eric John Peter Meissner
专家
XAG Session Scalper PRO 是一款专门为 白银（XAGUSD） 打造的专业级自动交易系统，针对 M3 时间周期的时段交易（Session Trading） 进行了深度优化。 该 EA 基于 机构级市场行为逻辑 ，结合精准的交易时段、 多仓位同时进场（Scaling） 以及 多重止盈系统（Multi Take Profit） ，在控制风险的前提下实现稳定的日内收益。 这不是一个杂乱的策略，而是一套 清晰、理性、可持续的交易系统 。 核心交易逻辑 仅在高流动性交易时段 进行交易（亚洲 / 伦敦 / 纽约） 同时开启多个仓位 ，而不是只做一单 结构清晰、固定逻辑的 止损（Stop Loss） 三个独立止盈目标（TP1 / TP2 / TP3） 当部分盈利达成后， 自动移动止损至保本（Break Even） 非马丁格尔 非网格 无危险加仓 整体逻辑 透明、稳健、长期可用 。 ️ 主要功能 多仓位进场机制 每次信号可 同时开启 3 个或以上仓位 ，而不是单一订单。 多级止盈系统 TP1： 快速锁定利润 TP2： 锁定利润 + 自动保本 TP3： 捕捉大行情，
筛选:
无评论
回复评论