Gold Zone EA 是一款全自动交易系统，通过供需区（Supply & Demand）分析市场结构，并根据预定义的价格反应执行交易。

EA 集成了区间识别、动能分析、EMA 趋势过滤、多级止盈、保本机制、跟踪止损以及一个内置的手动交易面板，可直接在图表中操作。

EA 适用于多种交易品种，包括：

XAUUSD、EURUSD、GBPUSD、USDJPY、BTCUSD

以及其他外汇、指数和差价合约产品。

不需要任何外部 DLL 或库。

交易逻辑

供需区识别

EA 通过以下元素识别结构性价格区域：

基础蜡烛（Base High / Base Low）

蜡烛形态过滤

可选 EMA 趋势强度

区间大小及重叠检查

自动移除无效区间

区间在多次被突破或达到无效计数时失效。

区间激活

当价格满足以下条件时，区间被激活（“armed”）：

在供应区下沿上方收线

在需求区上沿下方收线

仅激活的区间会触发交易信号。

动能蜡烛入场

EA 在以下条件满足时开仓：

蜡烛向区间方向形成明显动能

蜡烛实体达到最小定义大小

蜡烛与区间的距离在允许范围内

不会开仓的情况包括：

高点差、已有同方向持仓、EMA 条件不满足或保证金不足。

交易管理

多级止盈 ：三笔订单分别使用 TP1、TP2、TP3

动态止损 ：基于最近 n 根蜡烛、额外保护距离，以及可选的最小/最大 SL

保本机制（Break Even） ：达到设定盈利后将 SL 移至进场价

跟踪止损（Trailing Stop） ：基于点数或最近蜡烛

反向信号逻辑 ：可关闭现有持仓并反向开仓

图表标记：每笔交易都会在图表中显示标记

内置交易面板

可移动的面板包含以下功能：

自动交易开/关

BUY / SELL 按钮

手动调整手数

手动触发保本

一键全部平仓

显示当前利润、最近平仓利润、最近 X 天的收益

点差显示

交易计数、胜率、盈利因子

可进行全自动、手动或混合式交易。

适用市场

适用于具有稳定结构的交易品种，例如：

黄金（XAUUSD）

外汇品种

加密货币（如 BTCUSD）

指数（GER40、SPX500、US30）

大宗商品（WTI、Brent）

推荐周期：M15、H1、H4。

说明