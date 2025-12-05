Gold Zone EA
- 专家
- Simon Reger
- 版本: 1.4
- 更新: 11 十二月 2025
Gold Zone EA 是一款全自动交易系统，通过供需区（Supply & Demand）分析市场结构，并根据预定义的价格反应执行交易。
EA 集成了区间识别、动能分析、EMA 趋势过滤、多级止盈、保本机制、跟踪止损以及一个内置的手动交易面板，可直接在图表中操作。
EA 适用于多种交易品种，包括：
XAUUSD、EURUSD、GBPUSD、USDJPY、BTCUSD
以及其他外汇、指数和差价合约产品。
不需要任何外部 DLL 或库。
交易逻辑
供需区识别
EA 通过以下元素识别结构性价格区域：
-
基础蜡烛（Base High / Base Low）
-
蜡烛形态过滤
-
可选 EMA 趋势强度
-
区间大小及重叠检查
-
自动移除无效区间
区间在多次被突破或达到无效计数时失效。
区间激活
当价格满足以下条件时，区间被激活（“armed”）：
-
在供应区下沿上方收线
-
在需求区上沿下方收线
仅激活的区间会触发交易信号。
动能蜡烛入场
EA 在以下条件满足时开仓：
-
蜡烛向区间方向形成明显动能
-
蜡烛实体达到最小定义大小
-
蜡烛与区间的距离在允许范围内
不会开仓的情况包括：
高点差、已有同方向持仓、EMA 条件不满足或保证金不足。
交易管理
-
多级止盈：三笔订单分别使用 TP1、TP2、TP3
-
动态止损：基于最近 n 根蜡烛、额外保护距离，以及可选的最小/最大 SL
-
保本机制（Break Even）：达到设定盈利后将 SL 移至进场价
-
跟踪止损（Trailing Stop）：基于点数或最近蜡烛
-
反向信号逻辑：可关闭现有持仓并反向开仓
-
图表标记：每笔交易都会在图表中显示标记
内置交易面板
可移动的面板包含以下功能：
-
自动交易开/关
-
BUY / SELL 按钮
-
手动调整手数
-
手动触发保本
-
一键全部平仓
-
显示当前利润、最近平仓利润、最近 X 天的收益
-
点差显示
-
交易计数、胜率、盈利因子
可进行全自动、手动或混合式交易。
适用市场
适用于具有稳定结构的交易品种，例如：
-
黄金（XAUUSD）
-
外汇品种
-
加密货币（如 BTCUSD）
-
指数（GER40、SPX500、US30）
-
大宗商品（WTI、Brent）
推荐周期：M15、H1、H4。
说明
-
EA 不保存历史结果，也不执行自动优化。
-
策略仅基于价格结构、趋势强度和当前市场行为。
-
手动面板可随时使用，与自动模式独立。
Até agora operando sem perdas... estou gostando! teste em conta demo com lot minino. sem perdas ate agora! 7 dias....