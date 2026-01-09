Gold Session Breakout Trading Expert
- 专家
- Eric John Peter Meissner
- 版本: 1.2
Session Pivots EA – LITE（免费版）
一款基于真实市场经验构建的纪律型交易 EA，而非过度优化的回测产物。
这款 免费 LITE 版本源自于实际用于真实账户的专业交易框架，
核心聚焦于 交易时段结构、流动性突破以及严格的风险控制，并经过简化，以确保长期稳定性、清晰逻辑和可持续表现。
🔍 EA 工作原理
-
使用 ICT Killzones（纽约时间） 识别交易时段高点与低点
-
等待交易时段结束后，再执行突破交易
-
反向突破逻辑，提高整体稳定性
-
同时只允许 ONE（1）个持仓
-
固定 风险回报比 1:3
-
自动 Stop Loss 合规校验（对经纪商安全）
-
针对 XAUUSD（黄金） 及主要外汇货币对优化
🛡 专业风险管理
该 EA 设计目标是 在真实市场环境中长期生存。
-
默认手数：0.03（可自由调整）
-
黄金（XAUUSD）：
-
止损自动限制在 $5 – $15 范围内
-
-
外汇货币对：
-
止损以 点（pips） 正确计算
-
-
止盈 = 3 × 止损（1:3 RR）
👉 建议最低账户资金：500€
以确保稳定执行、合理保证金使用和现实的风险控制。
❌ 本 EA 不使用
-
❌ 马丁格尔
-
❌ 网格策略（Grid）
-
❌ 激进对冲
-
❌ 新闻赌博交易
-
❌ 历史曲线拟合
这不是一个“快速致富”的机器人，
而是一个干净、理性、结构化的交易工具。
👤 适合人群
-
重视 结构与纪律 的交易者
-
想要 安全、易理解 EA 的新手
-
寻找 干净基础系统 的进阶交易者
-
厌倦了会爆仓的激进免费机器人的用户
📌 重要说明
这是 免费 LITE 版本。
它被刻意简化，以保持 透明性、稳定性和教学价值。
如果你理解 EA 为什么进场交易，
你就已经理解了它的优势所在。
✅ 下载
✅ 合理回测
✅ 用逻辑判断，而不是被噱头左右
由受资助交易员与 MQL5 EA 开发者打造。
为真实市场而生，而非营销截图。