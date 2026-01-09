Gold Session Breakout Trading Expert

Session Pivots EA – LITE（免费版）

一款基于真实市场经验构建的纪律型交易 EA，而非过度优化的回测产物。

这款 免费 LITE 版本源自于实际用于真实账户的专业交易框架，

核心聚焦于 交易时段结构、流动性突破以及严格的风险控制，并经过简化，以确保长期稳定性、清晰逻辑和可持续表现。

🔍 EA 工作原理

使用 ICT Killzones（纽约时间） 识别交易时段高点与低点

等待交易时段结束后，再执行突破交易

反向突破逻辑 ，提高整体稳定性

同时只允许 ONE（1）个持仓

固定 风险回报比 1:3

自动 Stop Loss 合规校验（对经纪商安全）

针对 XAUUSD（黄金） 及主要外汇货币对优化

🛡 专业风险管理

该 EA 设计目标是 在真实市场环境中长期生存。

默认手数： 0.03（可自由调整）

黄金（XAUUSD）： 止损自动限制在 $5 – $15 范围内

外汇货币对： 止损以 点（pips） 正确计算

止盈 = 3 × 止损（1:3 RR）

👉 建议最低账户资金：500€

以确保稳定执行、合理保证金使用和现实的风险控制。

❌ 本 EA 不使用

❌ 马丁格尔

❌ 网格策略（Grid）

❌ 激进对冲

❌ 新闻赌博交易

❌ 历史曲线拟合

这不是一个“快速致富”的机器人，

而是一个干净、理性、结构化的交易工具。

👤 适合人群

重视 结构与纪律 的交易者

想要 安全、易理解 EA 的新手

寻找 干净基础系统 的进阶交易者

厌倦了会爆仓的激进免费机器人的用户

📌 重要说明

这是 免费 LITE 版本。

它被刻意简化，以保持 透明性、稳定性和教学价值。

如果你理解 EA 为什么进场交易，

你就已经理解了它的优势所在。

✅ 下载

✅ 合理回测

✅ 用逻辑判断，而不是被噱头左右

由受资助交易员与 MQL5 EA 开发者打造。

为真实市场而生，而非营销截图。