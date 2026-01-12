Cosmic Orbit

这是一套原创的、敏捷型、极佳趋势系统。无论您是刚入门的交易新手还是专业级的交易人士，这套指标均可助您快捷及时的追踪市场趋势的最新变化。它具有以下特点： 使用方法极简单，即插即用，且所有趋势分析结果的显示方式一目了然 ； 不需配置 任何功能参数 ，趋势追踪指标将根据市场数据自动分析显示日/周/月级别的趋势大方向； 本日，本周及当前月度的趋势信息同时显示在同一个图表窗口中； 不依赖于任何其他传统/经典指标的数据 ； 支持 MT平台的 所有交易品种； 支持5分钟到日线的各级图表（MT5平台用户没有任何限制）； 这套指标 采用特有的市场行为分析算法，以不同于传统趋势分析方法的维度，快速辨识即将形成的趋势。因此您 可以将本指标结合任何其他经典分析方法一起使用，从多方角度衡量您的交易决策。