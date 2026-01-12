Cosmic Orbit

系统特点：

  • 基于趋势共振理论
  • 适用于外汇黄金等现货交易品种（如：EURUSD，黄金等）；
  • 任何正规MT5平台皆可使用；
  • 无内嵌马丁格尔策略及锁仓等操作；
  • 采取严格的资金风险管理模式，依据账户余额百分比自动调整交易量；
  • 利用逐步加仓分级获利方式，凭借多层次目标持续获利；
  • 所有仓位均有跟踪止损保护，以实现长期稳定盈利为目的；
  • 亦可作为初入门交易者学习趋势交易的良好辅助工具。

参数表及重要参数说明：

  • Timeframe(key-trend) 主趋势的时间窗口（周期级别） 
    - PERIOD_MN1
    - PERIOD_W1
    - PERIOD_D1 
    - PERIOD_H12

  • Trend baseline (from Alligator indicator) 选择鳄鱼线指标中的一条均线作为判定趋势进退的主线。
    - Alligator 13

    • - Alligator 8
    - Alligator 5

  • Algorithm of pullback indicator 判断趋势回调的特殊算法，需要依据不同交易品种优化调整。

  • Morph parameters for pullback indicator 为辨识回调的算法配置的关键策略，常用参数范围为FA_1至FA_5

  • parameters for Filtering potential false opportunities 用于排除虚假突破信号，可根据不同交易品种优化。

  • Ratio factor used to identify abnormal fluctuations 
    • 用于防止市场突发事件导致的异常波动，范围0.99~0.01，一般不大于0.15

  • Timeframe(Determinating for callback-wave) 辨识阶段性回调波的时间周期

  • Timeframe(execute-wave) 执行具体交易操作的细分时间周期，用以加减仓等微观操作。

    • 用于防止市场突发事件导致的异常波动，范围0.99~0.01，一般不大于0.15

  • baseline of stoploss. True: execute-wave. False: callback-wave. 依据哪个时间周期调整止损位置。

  • Stoploss baseline (from Alligator indicator) 选择鳄鱼线指标中的一条均线作为止损调节基线。
    - Alligator 13

    • - Alligator 8
    - Alligator 5

  • Factor for Stoploss(base on ATR indicator) 根据平均波动幅度初始化止损。

    • 用于防止市场突发事件导致的异常波动，一般为1.5~3.0

  • Integer part of profit target factor 可同时持仓的总数，同时也是最小盈利目标。

  • profit target fine-tuning factor 止盈目标微调因子
    范围0.01~0.99

  • Upper limit of the estimated risk per transaction relative to the balance 每次加仓最大承担的风险占比(百分比)

    • 如1.0 = 1%，2.5 = 2.5%

  • Abnormal quote spread limit 异常点差上限标准，必须针对不同交易品种自定义。

    • 如EURUSD通常为0.0004 黄金为3.5等

  • Magic Number 用于区分标识管理本系统执行的交易操作。

  • Quiet Time(Format: "0to6#00to23:00to59~0to6#00to23:00to59" 为避免隔周跳空风险可设置交易时段。

    • 如周一凌晨0点至周五夜晚23点15分可输入"1#00:00~5#23:15"

作者的更多信息
Multi Trend Fast Tracer
Wei Guo
指标
这是一套原创的、敏捷型、极佳趋势系统。无论您是刚入门的交易新手还是专业级的交易人士，这套指标均可助您快捷及时的追踪市场趋势的最新变化。它具有以下特点： 使用方法极简单，即插即用，且所有趋势分析结果的显示方式一目了然 ； 不需配置 任何功能参数 ，趋势追踪指标将根据市场数据自动分析显示日/周/月级别的趋势大方向； 本日，本周及当前月度的趋势信息同时显示在同一个图表窗口中； 不依赖于任何其他传统/经典指标的数据 ； 支持 MT平台的 所有交易品种； 支持5分钟到日线的各级图表（MT5平台用户没有任何限制）； 这套指标 采用特有的市场行为分析算法，以不同于传统趋势分析方法的维度，快速辨识即将形成的趋势。因此您 可以将本指标结合任何其他经典分析方法一起使用，从多方角度衡量您的交易决策。
Multi Trend Fast Tracer MT5
Wei Guo
指标
这是一套原创的、敏捷型、极佳趋势系统。无论您是刚入门的交易新手还是专业级的交易人士，这套指标均可助您快捷及时的追踪市场趋势的最新变化。它具有以下特点： 使用方法极简单，即插即用，且所有趋势分析结果的显示方式一目了然 ； 不需配置 任何功能参数   ，趋势追踪指标将根据市场数据自动分析显示日/周/月级别的趋势大方向； 本日，本周及当前月度的趋势信息同时显示在同一个图表窗口中； 不依赖于任何其他传统/经典指标的数据 ； 支持 MT平台的 所有交易品种； 支持5分钟到日线的各级图表（MT5平台用户没有任何限制）； 这套指标 采用特有的市场行为分析算法，以不同于传统趋势分析方法的维度，快速辨识即将形成的趋势。因此您 可以将本指标结合任何其他经典分析方法一起使用，从多方角度衡量您的交易决策。
筛选:
无评论
回复评论