Cosmic Orbit
系统特点：
- 基于趋势共振理论
- 适用于外汇黄金等现货交易品种（如：EURUSD，黄金等）；
- 任何正规MT5平台皆可使用；
- 无内嵌马丁格尔策略及锁仓等操作；
- 采取严格的资金风险管理模式，依据账户余额百分比自动调整交易量；
- 利用逐步加仓分级获利方式，凭借多层次目标持续获利；
- 所有仓位均有跟踪止损保护，以实现长期稳定盈利为目的；
- 亦可作为初入门交易者学习趋势交易的良好辅助工具。
参数表及重要参数说明：
- Timeframe(key-trend) 主趋势的时间窗口（周期级别）
- PERIOD_MN1
- PERIOD_W1
- PERIOD_D1
- PERIOD_H12
- Trend baseline (from Alligator indicator) 选择鳄鱼线指标中的一条均线作为判定趋势进退的主线。
- Alligator 13
- Algorithm of pullback indicator 判断趋势回调的特殊算法，需要依据不同交易品种优化调整。
- Morph parameters for pullback indicator 为辨识回调的算法配置的关键策略，常用参数范围为FA_1至FA_5
- parameters for Filtering potential false opportunities 用于排除虚假突破信号，可根据不同交易品种优化。
- Ratio factor used to identify abnormal fluctuations 用于防止市场突发事件导致的异常波动，范围0.99~0.01，一般不大于0.15
- Timeframe(Determinating for callback-wave) 辨识阶段性回调波的时间周期
- Timeframe(execute-wave) 执行具体交易操作的细分时间周期，用以加减仓等微观操作。
- baseline of stoploss. True: execute-wave. False: callback-wave. 依据哪个时间周期调整止损位置。
- Stoploss baseline (from Alligator indicator) 选择鳄鱼线指标中的一条均线作为止损调节基线。
- Alligator 13
- Factor for Stoploss(base on ATR indicator) 根据平均波动幅度初始化止损。
- Integer part of profit target factor 可同时持仓的总数，同时也是最小盈利目标。
- profit target fine-tuning factor 止盈目标微调因子
范围0.01~0.99
- Upper limit of the estimated risk per transaction relative to the balance 每次加仓最大承担的风险占比(百分比)
- Abnormal quote spread limit 异常点差上限标准，必须针对不同交易品种自定义。
- Magic Number 用于区分标识管理本系统执行的交易操作。
- Quiet Time(Format: "0to6#00to23:00to59~0to6#00to23:00to59" 为避免隔周跳空风险可设置交易时段。
- Alligator 8
- Alligator 5
用于防止市场突发事件导致的异常波动，范围0.99~0.01，一般不大于0.15
- Alligator 8
- Alligator 5
用于防止市场突发事件导致的异常波动，一般为1.5~3.0
如1.0 = 1%，2.5 = 2.5%
如EURUSD通常为0.0004 黄金为3.5等
如周一凌晨0点至周五夜晚23点15分可输入"1#00:00~5#23:15"