Position Size Calculator PRO MT5

Position Size Calculator PRO V2.0 适用于 MetaTrader 5

Position Size Calculator PRO V2.0 是一款专为 MetaTrader 5 设计的风险管理和仓位管理指标。 它可以根据每笔交易的风险、止损距离以及品种参数（tick value、tick size、保证金要求等） 自动计算最优头寸大小（lot size），帮助交易者严格控制风险。

指标在图表上显示一个完整的控制面板，并绘制 Stop Loss 与 Take Profit 可视化区域。 交易者可以直接在图表上拖动这些区域，实时查看头寸大小、风险金额、潜在利润以及风险回报比， 从而更直观地管理每一笔交易。

主要功能与优势

  • 专业头寸大小计算器（Position Size Calculator）
    • 按账户余额百分比设置每笔交易风险（ InpRiskPercent ）。
    • 按固定金额设置风险（ MaxRiskAmount ）。
    • 支持固定手数模式（ UseFixedLotSize 和 FixedLotSize ）。
    • 自动考虑 tick value、tick size、最小/最大手数以及手数步长，适用于多种交易品种。
  • 图表上的 Stop Loss / Take Profit 可视化区域
    • 自动创建 Stop Loss 区域（红色）与 Take Profit 区域（绿色）。
    • 通过鼠标拖动区域即可精确调整 SL 与 TP 位置。
    • 每次移动后，头寸大小、风险金额和潜在利润都会实时更新。
    • 配有独立的入场价水平线，颜色可自定义。
  • 基于 ATR 的智能止损或手动止损
    • 可使用 Average True Range（ATR）计算 Stop Loss，ATR 周期可配置（ ATR_Period ）。
    • ATR 乘数可调节（ InpATR_Multiplier ），便于根据波动率自动设定止损距离。
    • 可设置手动入场价（ ManualEntryPrice ），否则使用当前 Bid/Ask 市价。
  • 风险回报比（Risk/Reward）管理
    • 可开启或关闭基于 R:R 的自动 TP 计算（ CalculateRR ）。
    • 设置目标风险回报比（ InpTargetRR ，例如 1:2、1:3 等）。
    • 根据 Stop Loss 距离与目标 R:R 自动计算 Take Profit 水平。
  • 图表控制面板
    • 在醒目区域显示计算得到的头寸大小（lot size）。
    • 显示风险金额（账户货币）以及占余额的百分比。
    • 显示入场价、Stop Loss、Take Profit 具体价格、点数和金额。
    • 显示所需保证金与保证金水平百分比，帮助管理仓位和杠杆。
    • 计算并显示保本价（break-even price），考虑点差影响。
    • 清晰标识当前计划方向（买入或卖出）。
  • 交互式按钮操作
    • 一键切换方向（BUY / SELL）。
    • 在面板中直接增加或减少风险百分比。
    • 调整目标风险回报比（R:R）。
    • 调整 ATR 乘数以改变止损宽度。
    • 开启或关闭图表上的可视化区域。
    • 使用重置按钮将所有参数恢复为默认值。
  • 图表信息标签
    • 在入场、止损、止盈位置旁显示价格与统计信息。
    • 包括价格、点数以及潜在盈利和亏损金额。
    • 实时显示当前计划交易的实际风险回报比。

主要输入参数

1. 风险管理（Risk Management）

  • InpRiskPercent – 每笔交易占账户余额的风险百分比。
  • MaxRiskAmount – 最大风险金额（账户货币）。
  • UseFixedLotSize – 是否使用固定手数模式（true/false）。
  • FixedLotSize – 启用固定手数时使用的手数大小。

2. 交易方向

  • InpIsBuyDirection – 初始方向（买入或卖出）。

3. 计算模式

  • CalculationTimeframe – 用于 ATR 计算的时间周期。
  • ManualEntryPrice – 手动入场价格（0 时使用当前市场价格）。
  • ATR_Period – ATR 指标的周期。
  • InpATR_Multiplier – 用于计算 Stop Loss 距离的 ATR 乘数。

4. Risk / Reward

  • CalculateRR – 是否启用基于风险回报比的自动 TP 计算。
  • InpTargetRR – 目标风险回报比。

5. 可视化与面板设置

  • InpShowZones – 显示或隐藏 Stop Loss / Take Profit 区域。
  • ShowPriceLabels – 显示或隐藏图表价格标签。
  • EntryLineColor, StopLossColor, TakeProfitColor – 各条线和区域的颜色。
  • ShowPanel – 显示或隐藏主控制面板。
  • PanelX / PanelY – 控制面板在图表中的位置。

6. 其他显示选项

  • ShowAccountInfo – 显示账户余额与净值。
  • ShowMarginInfo – 显示所需保证金及保证金水平。
  • ShowRiskReward – 显示风险回报相关信息。
  • ShowBreakEven – 显示保本价。

推荐使用步骤

  1. 选择交易品种和时间周期。
  2. 设置每笔交易的风险（百分比或固定金额）。
  3. 选择交易方向（买入或卖出）。
  4. 根据 ATR 自动生成 Stop Loss，或手动拖动 Stop Loss 区域设定止损。
  5. 如需调整收益目标，可修改目标风险回报比或拖动 Take Profit 区域。
  6. 在下单前检查推荐手数、风险金额、潜在利润以及保证金情况。
  7. 在 MetaTrader 5 中使用计算出的手数开仓。

兼容性

  • 平台：MetaTrader 5。
  • 类型：风险管理 / 仓位管理指标（不自动开仓或平仓）。
  • 品种：外汇、指数、大宗商品、CFD 等（取决于经纪商）。
  • 周期：所有 MT5 支持的时间周期。

风险提示

本指标仅为交易决策提供辅助，不保证盈利或任何特定结果。 外汇、指数及差价合约（CFD）交易具有高风险，可能导致账户资金大幅亏损。 在真实账户使用之前，请先在模拟账户中充分测试本指标，并仅使用可以承受亏损的资金进行交易。

