Position Size Calculator PRO MT5
- 指标
- Prime Horizon
- 版本: 2.0
- 更新: 11 十二月 2025
- 激活: 10
Position Size Calculator PRO V2.0 适用于 MetaTrader 5
Position Size Calculator PRO V2.0 是一款专为 MetaTrader 5 设计的风险管理和仓位管理指标。 它可以根据每笔交易的风险、止损距离以及品种参数（tick value、tick size、保证金要求等） 自动计算最优头寸大小（lot size），帮助交易者严格控制风险。
指标在图表上显示一个完整的控制面板，并绘制 Stop Loss 与 Take Profit 可视化区域。 交易者可以直接在图表上拖动这些区域，实时查看头寸大小、风险金额、潜在利润以及风险回报比， 从而更直观地管理每一笔交易。
主要功能与优势
- 专业头寸大小计算器（Position Size Calculator）
- 按账户余额百分比设置每笔交易风险（ InpRiskPercent ）。
- 按固定金额设置风险（ MaxRiskAmount ）。
- 支持固定手数模式（ UseFixedLotSize 和 FixedLotSize ）。
- 自动考虑 tick value、tick size、最小/最大手数以及手数步长，适用于多种交易品种。
- 图表上的 Stop Loss / Take Profit 可视化区域
- 自动创建 Stop Loss 区域（红色）与 Take Profit 区域（绿色）。
- 通过鼠标拖动区域即可精确调整 SL 与 TP 位置。
- 每次移动后，头寸大小、风险金额和潜在利润都会实时更新。
- 配有独立的入场价水平线，颜色可自定义。
- 基于 ATR 的智能止损或手动止损
- 可使用 Average True Range（ATR）计算 Stop Loss，ATR 周期可配置（ ATR_Period ）。
- ATR 乘数可调节（ InpATR_Multiplier ），便于根据波动率自动设定止损距离。
- 可设置手动入场价（ ManualEntryPrice ），否则使用当前 Bid/Ask 市价。
- 风险回报比（Risk/Reward）管理
- 可开启或关闭基于 R:R 的自动 TP 计算（ CalculateRR ）。
- 设置目标风险回报比（ InpTargetRR ，例如 1:2、1:3 等）。
- 根据 Stop Loss 距离与目标 R:R 自动计算 Take Profit 水平。
- 图表控制面板
- 在醒目区域显示计算得到的头寸大小（lot size）。
- 显示风险金额（账户货币）以及占余额的百分比。
- 显示入场价、Stop Loss、Take Profit 具体价格、点数和金额。
- 显示所需保证金与保证金水平百分比，帮助管理仓位和杠杆。
- 计算并显示保本价（break-even price），考虑点差影响。
- 清晰标识当前计划方向（买入或卖出）。
- 交互式按钮操作
- 一键切换方向（BUY / SELL）。
- 在面板中直接增加或减少风险百分比。
- 调整目标风险回报比（R:R）。
- 调整 ATR 乘数以改变止损宽度。
- 开启或关闭图表上的可视化区域。
- 使用重置按钮将所有参数恢复为默认值。
- 图表信息标签
- 在入场、止损、止盈位置旁显示价格与统计信息。
- 包括价格、点数以及潜在盈利和亏损金额。
- 实时显示当前计划交易的实际风险回报比。
主要输入参数
1. 风险管理（Risk Management）
- InpRiskPercent – 每笔交易占账户余额的风险百分比。
- MaxRiskAmount – 最大风险金额（账户货币）。
- UseFixedLotSize – 是否使用固定手数模式（true/false）。
- FixedLotSize – 启用固定手数时使用的手数大小。
2. 交易方向
- InpIsBuyDirection – 初始方向（买入或卖出）。
3. 计算模式
- CalculationTimeframe – 用于 ATR 计算的时间周期。
- ManualEntryPrice – 手动入场价格（0 时使用当前市场价格）。
- ATR_Period – ATR 指标的周期。
- InpATR_Multiplier – 用于计算 Stop Loss 距离的 ATR 乘数。
4. Risk / Reward
- CalculateRR – 是否启用基于风险回报比的自动 TP 计算。
- InpTargetRR – 目标风险回报比。
5. 可视化与面板设置
- InpShowZones – 显示或隐藏 Stop Loss / Take Profit 区域。
- ShowPriceLabels – 显示或隐藏图表价格标签。
- EntryLineColor, StopLossColor, TakeProfitColor – 各条线和区域的颜色。
- ShowPanel – 显示或隐藏主控制面板。
- PanelX / PanelY – 控制面板在图表中的位置。
6. 其他显示选项
- ShowAccountInfo – 显示账户余额与净值。
- ShowMarginInfo – 显示所需保证金及保证金水平。
- ShowRiskReward – 显示风险回报相关信息。
- ShowBreakEven – 显示保本价。
推荐使用步骤
- 选择交易品种和时间周期。
- 设置每笔交易的风险（百分比或固定金额）。
- 选择交易方向（买入或卖出）。
- 根据 ATR 自动生成 Stop Loss，或手动拖动 Stop Loss 区域设定止损。
- 如需调整收益目标，可修改目标风险回报比或拖动 Take Profit 区域。
- 在下单前检查推荐手数、风险金额、潜在利润以及保证金情况。
- 在 MetaTrader 5 中使用计算出的手数开仓。
兼容性
- 平台：MetaTrader 5。
- 类型：风险管理 / 仓位管理指标（不自动开仓或平仓）。
- 品种：外汇、指数、大宗商品、CFD 等（取决于经纪商）。
- 周期：所有 MT5 支持的时间周期。
风险提示
本指标仅为交易决策提供辅助，不保证盈利或任何特定结果。 外汇、指数及差价合约（CFD）交易具有高风险，可能导致账户资金大幅亏损。 在真实账户使用之前，请先在模拟账户中充分测试本指标，并仅使用可以承受亏损的资金进行交易。