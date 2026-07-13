Session Volume Profile SMC MT4

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  • Prime Horizon
    Prime Horizon

    Prime Horizon

    4.7 (17)
    🎯 MT5 开发者 — 市场结构、Smart Money 与 零售/自营交易工具
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    欢迎访问我的主页。我专注于开发基于机构交易理念（市场结构、订单块 Order Blocks、BOS/ChoCH、流动性 Liquidity、公允价值缺口 FVG）的 MT5 指标和 EA 交易系统，并特别针对自营交易仓位（Funded Accounts）的风险管理进行了深度优化。
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    19 产品 10 评论
  • 版本: 1.10
  • 激活: 5
Session Volume Profile SMC 让您看清市场真正在哪里成交，而不仅仅是价格走到哪里。它为每个交易时段（日、周或月）在图表上直接构建一个横向成交量分布图，揭示吸引了最多活动、且价格随后往往会尊重的价格水平。

大多数图表只显示价格。Volume Profile 补上了缺失的维度：每个价格上成交了多少。本指标将其转化为清晰的按时段解读，并在其上叠加 Smart Money Concepts（SMC）市场结构视图，使成交量与结构集中在一个工具中。

它绘制什么
对每个时段，指标绘制完整的成交量分布图，包含 POC（控制点，成交最集中的价格）、VAHVAL（价值区上下沿）以及一个包含该时段大部分成交量的阴影价值区。时段收盘后，其 POC、VAH 与 VAL 会投射到下一时段，常充当支撑与阻力——由订单流留下的水平。

成交量与市场结构同框
在分布图之上，指标标记市场结构——Higher Highs、Higher Lows、Lower Highs 与 Lower Lows（HH / HL / LH / LL）——并跟踪突破水平（Break of Structure）。价格尚未突破的水平以虚线显示；已被某根K线收盘突破的水平以实线保留在图表上。在前一时段 POC 处看到反应、同时出现结构突破，所提供的背景信息是单看价格无法给出的。

主要功能
  • 每个时段一个分布图 - 日、周或月，根据图表周期自动选择，或手动设定。
  • 每个时段的 POC、VAH、VAL 与价值区，价值区覆盖比例可调。
  • 上一时段水平延伸为动态支撑/阻力；自动处理周末与节假日缺口。
  • 独立的计算周期 - 用 M1、M5 或 M15 构建分布图，在任意图表周期上获得更精细、准确的分辨率。
  • 市场结构 HH / HL / LH / LL 标记（SMC）。
  • Break of Structure 水平 - 待突破（虚线）与已确认（实线），在近期时段内保留。
  • 价值区内的买/卖成交量着色，看清谁在主导。
  • 可拖动、可最小化的面板 - 一眼掌握时段、POC、VAH/VAL、价格相对价值区、结构趋势与待突破水平。
  • 适用于所有品种和周期 - 外汇、指数、金属、加密货币 - 支持 tick 量或真实成交量。
主要参数
  • Auto period - 分布图周期跟随图表周期（日 / 周 / 月）；关闭可手动设定。
  • Calc timeframe - 用于构建每个分布图的数据分辨率。
  • Periods to show - 显示的历史时段数量。
  • Value Area % - 价值区内的成交量占比（默认 70%）。
  • Rows 与宽度 - 分布图细节与屏幕宽度。
  • Show structure / break lines / dashboard - 独立开关、颜色与字号。
快速上手
将指标拖到任意图表与品种上——时段分布图、水平、结构与面板会立即显示。一切均可配置，默认设置即开即用。

说明
教育与分析工具。它不会下单，也不发送买卖信号。交易有风险；任何水平的过往表现都不保证未来结果。
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Two Pairs Square Hedge Meter
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TWO PAIRS SQUARE HEDGE METER INDICATOR Try this brilliant 2 pairs square indicator It draws a square wave of the relation between your two inputs symbols when square wave indicates -1 then it is very great opportunity to SELL pair1 and BUY Pair2 when square wave indicates +1 then it is very great opportunity to BUY pair1 and SELL Pair2 the inputs are : 2 pairs of symbols         then index value : i use 20 for M30 charts ( you can try other values : 40/50 for M15 , : 30 for M30 , : 10 for H1 ,
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Titan AI Volume Profile Pro MT4
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TITAN AI Volume Profile PRO MT4 is an advanced technical indicator designed for professional market analysis, volume profile distribution, and graphical data visualization in MetaTrader 4. Key Features: - Dynamic Volume Profile calculation based on price action and tick volume. - Automatic High Value Area (VAH), Low Value Area (VAL), and Point of Control (POC) detection. - High Volume Nodes (HVN) and Low Volume Nodes (LVN) highlighting. - Integrated Economic Calendar with news alerts. - Built-
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这是一个预测蜡烛收盘价的指标。 该指标主要用于 D1 图表。 该指标适用于传统外汇交易和二元期权交易。 该指标可以用作独立的交易系统，也可以作为您现有交易系统的补充。 该指标分析当前蜡烛，计算蜡烛本身内部的某些强度因素，以及前一根蜡烛的参数。 因此，该指标预测市场走势的进一步方向和当前蜡烛的收盘价。 由于这种方法，该指标既适用于短期盘中交易，也适用于中长期交易。 该指标允许您设置指标在分析市场情况期间将产生的潜在信号的数量。 在指标设置中有一个特殊的参数。 此外，该指标可以通过图表上的消息、电子邮件以及推送通知的形式通知新信号。感谢您的关注！交易愉快！ 购买后一定要写信给我！ 我会给你我的交易指标的建议！ 还可以获得奖金！
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Time Bubble ***Specialized for GBPJPY 1H time frame*** (tested for two years with success rates about 82%) Time Circle's smart algorithm detects the price circles with time . give strong signals at the right time as result of combine the price and time. our team spent months to develop this indicator specially for GBPJPY ..with high success rates about 82% win trades over two years .tested from December 2016 to November 2018. *** in last two years total signals 1012 with 829 Wins and 183 Lo
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VR Cub 这是获得高质量切入点的指标。该指标的开发是为了促进数学计算并简化对仓位入场点的搜索。多年来，该指标所针对的交易策略已被证明其有效性。交易策略的简单性是其巨大的优势，即使是新手交易者也能成功进行交易。 VR Cub 计算开仓点以及获利和止损目标水平，这显着提高了效率和易用性。查看使用以下策略进行交易的屏幕截图，了解简单的交易规则。 设置、设置文件、演示版本、说明、问题解决，可以从以下位置获取 [博客] 您可以在以下位置阅读或撰写评论 [关联] 版本为 [MetaTrader 5] 计算入场点的规则 开仓 要计算入场点，您需要将 VR Cub 工具从最后一个高点拉伸到最后一个低点。 如果第一个点在时间上早于第二个点，交易者等待柱线收于中线上方。 如果第一个点在时间上晚于第二个点，交易者等待柱线收于中线下方。 根据上述条件，严格在 柱线收盘 后建仓。 换句话说，如果我们在小时图上进行交易，那么从最高点到最低点的时间距离必须超过24小时，最高点和最低点之间的点数必须大于或等于平均价格变动每天。 维持和改变市场地位 可以有多个未平仓头寸；每个头寸都可以单独修改。 VR Cub
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4.43 (7)
指标
Dynamic Forex28 Navigator - 下一代外汇交易工具。 当前 49% 折扣。 Dynamic Forex28 Navigator 是我们长期流行的指标的演变，将三种功能合二为一： 高级货币强度 28 指标 （695 条评论）+ 高级货币 IMPULSE 带警报 （520 条评论）+ CS28 组合信号（奖励）。 有关指标的详细信息 https://www.mql5.com/en/blogs/post/758844 下一代强度指标提供什么？ 您喜欢的原始指标的一切，现在通过新功能和更高的精度进行了增强。 主要特点： 专有货币强度公式。  所有时间范围内的平滑和准确的强度线。 非常适合识别趋势和精确进入。 动态市场斐波那契水平（市场斐波那契）。  此指标独有的独特功能。 斐波那契应用于货币强度，而不是价格图表。 适应实时市场活动以获得准确的反转区域。 实时市场动量。  第 9 行显示市场是活跃还是被动。 对于定时交易至关重要。 全面的警报和显示。  每种货币最强的买入和卖出动量。 ​​28 对的双重动量买入和卖出。 超买/超卖警告外部范围和止损。 反转
Supply and Demand Dashboard PRO
Bernhard Schweigert
4.81 (21)
指标
目前八折优惠! 这个仪表板是一个非常强大的软件，可用于多个符号和多达9个时间段。 它是基于我们的主要指标（最佳评论：高级供应需求）。 Advanced Supply Demand 该仪表板提供了一个伟大的概述。它显示。   筛选后的供需值，包括区域强度评级。 区间内和区间外的点位距离。 它突出了嵌套的区域。 在所有（9个）时间段内，它对所选符号发出4种警报。 它是高度可配置的，以满足您的个人需求! 您的利益! 对每个交易者来说，最重要的问题是。 什么是入市的最佳水平？ 在强大的供应/需求区域内或附近进入你的交易，以获得最佳的成功机会和风险/回报。 我的止损的最佳位置是哪里？ 把你的止损放在强势供应/需求区的下方/上方是最安全的。 我的最佳盈利目标是什么？ 你的退出策略和你的进入策略一样重要，了解更高的时间框架图可以帮助你。对于买入，使用下一个供应区作为目标，对于卖出，使用下一个需求区作为目标。在回撤到供应区或需求区时进场，以确保有足够的利润空间，达到更高的时间框架的供应和需求，将增加你的利润。 为什么我们要过滤强区和弱区？ 不平衡性越大，价格的变动就
Super Signal Skyblade Edition MT4
Shengzu Zhong
5 (2)
指标
Super Signal – Skyblade Edition 專業級無重繪 / 無延遲趨勢信號系統，擁有卓越勝率 | 適用於 MT4 / MT5 在較低的時間週期上效果最佳，例如 1 分鐘、5 分鐘與 15 分鐘圖表。 核心特色： Super Signal – Skyblade Edition 是一套專為趨勢交易設計的智能信號系統。 其採用多重濾波邏輯，僅篩選出具有明確方向性、動能強勁且波動結構健康的走勢進場點。 本系統 不預測高點或低點 ，只有在同時滿足以下三項條件時才會觸發交易信號： 趨勢方向明確 動能持續增強 波動率結構穩定 此外，系統還結合市場流動性分析，以進一步提升信號的準確性與觸發時機。 信號特性： 所有箭頭信號皆為 100% 無重繪，無延遲 信號一旦出現即固定於圖表，不會閃爍或消失 提供圖表箭頭、資訊面板、彈出通知、聲音提示及推播訊息 支援 EA 呼叫（Buffer 輸出），可整合至自動化交易或信號跟單系統 提供預設參數模板，免調整即可使用，適合新手快速上手 總結： Super Signal – Skyblade Edition 是一款邏輯清晰、穩定高效的專業趨勢型
Atomic Analyst
Issam Kassas
5 (11)
指标
本产品已针对 2026 年市场进行更新，并针对最新 MT5 版本进行了优化。 价格更新通知： Atomic Analyst 目前价格为 $99 。 接下来的 30 次购买 后，价格将上涨至 $199 。 特别优惠： 购买 Atomic Analyst 后，请发送私信给我，即可免费领取 Smart Universal EA ，并将您的 Atomic Analyst 信号转换为自动交易。 Atomic Analyst 是一款不重绘、不回绘、不延迟的 Price Action 交易指标，专为手动交易、清晰信号和 EA 自动化而设计。 User manual: settings, inputs and strategy.      &   User Manual PDF . 它分析价格行为、强度、动能、多周期方向和高级过滤器，帮助交易者减少噪音，避免弱势交易机会，并做出更有结构的交易决策。 该指标将复杂的市场计算转换为简单的视觉信号、彩色K线、趋势读数、止损水平和多个止盈区域，使交易者能够快速理解并应用于真实市场环境。 主要交易用途： 剥头皮和日内交易： 专为快速决策、清晰箭头、提醒、K线
ORB Seeker
Marcela Goncalves De Oliveira
指标
限时折扣价！ 仅售99美元！ 购买后请联系我以获取奖励的 ORB Seeker EA 和个人优化设置文件。 自信地捕捉干净利落的比赛片段！ ORB Seeker 是一款专业的开盘区间突破 (ORB) 指标，专为追求准确性、简洁性、灵活性和清晰图表结构的交易者而设计。 它能自动绘制任何交易品种的盘前或自定义交易时段区间，然后给出清晰的突破信号，包括入场点、止损点、止盈点以及可选的50%部分止盈位。所有数据均实时计算并直接显示在图表上。 您可以选择交易伦敦开盘、纽约交易时段、亚洲交易时段，或者您自定义的交易时段。ORB Seeker 会根据您选择的交易时段自动调整，让您精准掌握市场波动范围、突破位和交易位的位置。 每次购买均免费赠送 ORB Seeker EA 智能交易系统。该 EA 系统读取指标的突破信号并可自动下单，您可以选择手动交易，也可以让 EA 系统根据指标的信号逻辑自动处理入场。   为什么选择 ORB Seeker 支持多个交易时段 - 您可以自行设置伦敦、纽约、亚洲或自定义交易时段的盘前交易时间和交易时段。 完整的突破视觉效果 - 交易最高点和最低点线、范围框、突破箭头
Advanced Supply Demand
Bernhard Schweigert
4.91 (302)
指标
现在优惠 30%！ 任何新手或专业交易者的最佳解决方案！ 该指标是一款独特、高质量、且价格合理的交易工具，因为我们已经整合了许多专有功能和新公式。 依据此更新，您将能够显示双重时间帧区域。 您不仅可以显示一个较高的时间帧，还可以同时显示图表时间帧，加上更高的时间帧：显示嵌套时区。 供需双方所有交易者都会喜欢它。 :) 重要信息披露 高级供需的最大潜力，请访问 https://www.mql5.com/zh/blogs/post/720245   想象您的交易如何得以改善，是因为您能够精准定位入场或目标位吗？ 构建于新的底层算法，它可以更轻松地识别出买卖双方之间的潜在失衡。 这是因为它以图形方式展示供需最强劲区域，及其过去的表现（显示旧区域）。 这些功能旨在帮助您更轻松地发现最佳入场区域和价位。 现在您可以针对您的交易品种和时间帧来优化和编辑区域强度！ 高级供需指标适用于所有产品和时间帧。 它是一个新的公式，非常新的功能是两个区域强度函数可由用户输入进行调整！ 这在交易中是一大优势。 当您学习如何使用专有功能，例如带有价格游离最小 X 因子的区域强度时，您能够判断该区域强劲与否。 供需
Smart Market Structure Toolkit mt4
Garry James Goodchild
指标
Built-in multi-symbol scanner — traffic-light grid for up to 30 pairs across four timeframes. No separate scanner file required. BUY, SELL, WAIT cells with confluence score and recent structure event. Full alignment with AI Trade Idea — current chart cell reads live engine data so scanner, dashboard, and AI panel always show the same verdict, score, and reason. Per-cell explain popup — four-section breakdown of what is happening, how the score was built, what to look for, and what to watch out
Currency Strength Exotics
Bernhard Schweigert
4.88 (33)
指标
目前8折优惠! 对任何新手或专家交易者来说都是最好的解决方案! 这个指标是专门用来显示任何符号的货币强度，如异国货币对、商品、指数或期货。它是同类产品中的第一个，任何符号都可以添加到第9行，以显示黄金、白银、石油、DAX、US30、MXN、TRY、CNH等的真实货币强度。这是一个独特的、高质量的、负担得起的交易工具，因为我们已经纳入了一些专有的功能和一个新的公式。想象一下，你的交易将如何改善，因为你能够准确地确定新趋势或剥头皮机会的触发点？ 用户手册：点击这里   https://www.mql5.com/en/blogs/post/708876 它适用于所有时间框架。你将很快能够看到TREND! 根据新的基础算法设计，它使识别和确认潜在交易变得更加容易。这是因为它以图形方式显示了8种主要货币和一种符号的强弱。 该指标显示了8种主要货币（澳元加元瑞士法郎欧元英镑日元新西兰美元）的强弱线，再加上一个符号! 该指标显示了符号的真实价值。例如：对于XAUUSD（黄金）：价格以美元报价。如果黄金在上涨，你怎么能知道是黄金的强势还是美元的弱势？只有当黄金走强时，我们才会进行交易。该指
Neo Wave PRO
Nikolay Raykov
5 (1)
指标
Price & Time Market Structure Indicator A professional market structure tool that analyzes waves through both price and time — not price alone. Main Description NeoWave PRO is a professional market structure indicator for MetaTrader 4 designed for traders who want to move beyond traditional one-dimensional wave tools such as ZigZag, swing indicators, and basic high/low systems. Most wave indicators analyze only one thing: Price. But a real market wave is not only a price movement. A true wave de
Trend Catcher ind
Ramil Minniakhmetov
5 (11)
指标
趨勢捕捉指標 趨勢捕捉指標結合了作者獨有的客製化自適應趨勢分析指標，用於分析市場價格趨勢。它透過過濾掉短期噪音，並專注於潛在的動能強度、波動性擴張和價格結構行為，來識別真實的市場方向。此外，它還結合了平滑和趨勢過濾等客製化指標，例如移動平均線、相對強弱指標 (RSI) 和波動率過濾器。 您可以在這裡查看實際運行情況以及我的其他產品： https://www.mql5.com/en/users/mechanic/seller 請注意，我不會在 Telegram 上出售 EA 或任何設置，那是騙局。所有設定都可以在我的部落格上免費取得。 重要提示！購買後請立即聯繫我，以獲取使用說明和額外獎勵！ 請注意，我不會在 Telegram 上出售 EA 或任何設置，那是騙局。所有設定都可以在我的部落格上免費取得。
AW Candle Patterns MT4
AW Trading Software Limited
指标
AW 蜡烛形态指标是高级趋势指标与强大的蜡烛形态扫描仪的组合。它是识别和突出显示 30 个最可靠的烛台形态的有用工具。此外，它是一个基于彩色条的电流趋势分析器，带有   可调整大小和定位的插件多时间框架趋势面板。根据趋势过滤调整模式显示的独特能力。 优点： 轻松识别蜡烛形态 不重绘结果 内置多时间趋势面板 禁用模式类型（1、2、3 根蜡烛） 显示形态时趋势过滤的调整 MT5 version - >   HERE   / Instructions and description  -> HERE 显示模式列表： 锤模式 固定/固定 看跌 Harami / 看涨 Harami 看跌 Harami Cross / 看涨 Harami Cross 枢轴点反转向上/枢轴点反转向下 双柱低位收盘价较高/双柱低位收盘价较低 收盘价反转向上 / 收盘价反转向下 中性条 /     两个中性条 双内/内/外 向上推力杆/向下推力杆 晚星/晨星 晚上十字星 / 早上十字星 吞没看跌线/吞没看涨线 镜子酒吧 流星 乌云盖顶 十字星 输入变量： Main settings Trend Filtering Mo
Scalper Inside PRO
Alexey Minkov
4.74 (68)
指标
Scalper Inside PRO 帮你分析日内趋势，在入场前就把交易规划好。核心是三套专属策略，让你更精准地读懂市场。信号一出现，指标就自动判断行情方向并计算关键价位，你能提前看到潜在入场点、预期的止损以及多个止盈位。详尽的绩效统计会展示不同品种和策略在历史上的表现，帮你根据当前行情挑选合适的资产。它既可以作为独立的剥头皮工具，也可以融入你的系统，或者作为你自己 EA 的基础。运行于 MetaTrader 4 平台。 指标会直接在图表上标出入场、三个止盈位 - TP1、TP2、TP3 以及一个可选止损。你甚至可以接入自己的箭头指标，检验它们的统计数据和盈利能力。 购买后请直接联系我，即可获得指标的专属附赠 add-ons、更多关于实盘运用的说明，以及把它正确接入你自己交易系统和 EA 的帮助。 指标主要功能 内置三套专属交易策略，可即时切换。 箭头信号出现后即时计算价位：入场以及 TP1、TP2、TP3 多级目标立刻显示，方便你提前规划交易。开启手动或自动计算后，会显示止损位。 三套策略均内置优化模块：自动把参数适配到当前品种和周期，帮你快速筛选资产（仅在实时状态下可用）。 HTF
All in One Trade
Alexey Minkov
4.5 (28)
指标
All-in-One Trade Indicator (AOTI) – Since 2015. The All-in-One Trade Indicator (AOTI) determines daily targets for EURUSD, EURJPY, GBPUSD, USDCHF, EURGBP, EURCAD, EURAUD, AUDJPY, GBPAUD, GBPCAD, GBPCHF, GBPJPY, AUDUSD, and USDJPY. All other modules work with any trading instruments. The indicator includes various features, such as Double Channel trend direction, Price channel, MA Bands, Fibo levels, Climax Bar detection, and others. The AOTI indicator is based on several trading strategies, and
Color Trend FX
Alexey Minkov
4.5 (4)
指标
Color Trend FX 直接在图表上显示当前的趋势方向，并标出入场点、trailing 跟踪止损位以及可能的出场点。该指标专为想看到开仓点、获得平仓建议并查看历史表现的交易者设计。它可以作为独立工具使用，也可以作为您自己交易系统的一部分，或作为您 Expert Advisors 的基础。 指标以彩色圆点的形式显示信号，圆点跟随趋势，同时充当持仓的 trailing 跟踪止损位。当行情动能减弱、价格开始从极值回撤时，会出现一个提示出场 / 平仓的信号。 购买后请直接联系我，获取关于如何在交易中使用该指标，以及如何将其正确接入您自己的交易系统和 Expert Advisors 的更多信息。 主要功能 趋势圆点跟随价格，充当持仓的 trailing 跟踪止损位。 当行情动能减弱、价格从极值回撤时，出现出场信号。 不重绘信号：信号出现在已收盘的 K 线上，固定不动，之后不会重新计算。 趋势变化提醒：终端弹窗、声音提示、Push 和 Email（需要在终端中额外设置）。 可灵活调节信号过滤器灵敏度（Accuracy Delta）以及出场检测灵敏度，适配不同品种和周期。 可选的时间过滤器：设
GOLD Impulse with Alert
Bernhard Schweigert
4.67 (12)
指标
这个指标是我们2个产品 Advanced Currency IMPULSE with ALERT  +   Currency Strength Exotics 的一个超级组合。 它适用于所有时间框架，并以图形方式显示8种主要货币和一种符号的强势或弱势冲动! 该指标专门用于显示任何符号的货币强度加速，如黄金、异国货币对、商品、指数或期货。这是它的第一个指标，任何符号都可以被添加到第9行，以显示黄金、白银、石油、DAX、US30、MXN、TRY、CNH等的真实货币强度加速（冲动或速度）。 建立在新的基础算法上，它使识别和确认潜在的交易更加容易。这是因为它以图形方式显示了一种货币的强势或弱势是否正在加速，并测量了这种加速的速度--把它想象成你汽车中的速度表。当你加速时，事情显然会发生得更快，这在外汇市场上也是一样的，即如果你配对的货币正在向相反的方向加速，你就会发现一个潜在的有利可图的交易。 动态市场斐波那契28水平被用作警报触发器，将适应市场活动。如果冲动击中黄色触发线，你将收到警报。然后你就知道作为一个交易员应该做什么。货币对和方向已经给出。只需点击警报按钮，就可以切换到该货
ECM Channel MT4
Paulo Rocha
指标
ECM Elite Channel is a volatility-based indicator, developed with a specific time algorithm, which consists of finding possible corrections in the market. This indicator shows two outer lines, an inner line (retracement line) and an arrow sign, where the channel theory is to help identify overbought and oversold conditions in the market. The market price will generally fall between the boundaries of the channel. If prices touch or move outside the channel, it's a trading opportunity. The ind
Smart Trend Trading System
Issam Kassas
4.71 (7)
指标
本产品已针对 2026 年市场进行更新，并针对最新 MT5 版本进行了优化。 价格更新通知： Smart Trend Trading System 目前价格为 $99 。 接下来的 30 次购买 后，价格将上涨至 $199 。 特别优惠： 购买 Smart Trend Trading System 后，请发送私信给我，即可免费领取 Smart Universal EA ，并将您的 Smart Trend 信号转换为自动交易。 Smart Trend Trading System 是一套完整的交易系统，具备不重绘、不回绘、不延迟的特点，专为希望获得更清晰信号、更准确趋势方向以及更有组织交易方式的交易者打造。 Online course , manual and [download presets] . 它将 10 多种交易工具 整合到一个系统中，包括趋势检测、反转区域、Smart Cloud、移动止损逻辑、支撑与阻力、K线着色、提醒以及多周期分析。 该系统旨在帮助您应对不同的市场环境： 趋势市场： 识别主要趋势，发现回调，跟随动能，并通过止损指导和移动止损选项寻找更清晰的入场机会。
Scalper Vault
Oleg Rodin
5 (37)
指标
Scalper Vault 是一个专业的剥头皮系统，为您提供成功剥头皮所需的一切。该指标是一个完整的交易系统，可供外汇和二元期权交易者使用。推荐的时间范围是 M5。 该系统为您提供趋势方向的准确箭头信号。它还为您提供顶部和底部信号以及江恩市场水平。无论您拥有何种交易经验，该系统都易于使用。您只需要遵循简单的规则并每天重复该过程。 建议将此系统用于主要货币对。感谢您的关注！ 请注意，该指标在策略测试器中可能无法正常工作。因此，我建议仅在模拟或真实账户的真实交易条件下使用该系统。 指示器提供所有类型的警报，包括推送通知。 购买指标后请与我联系。我将免费与您分享我的个人交易建议和出色的奖励指标！ 祝您交易愉快，盈利！
Trend Lines PRO
Roman Podpora
5 (1)
指标
TREND LINES PRO 帮助您了解市场真正的方向转变点。该指标显示真实的趋势反转点以及主要参与者重新入场的时机。 您可以看到 BOS线、 趋势变化和更高时间框架的关键水平——无需复杂的设置或不必要的干扰。信号不会重绘，并在K线收盘后仍然保留在图表上。 VERSION MT 5    -   与……搭配使用时，可发挥其最大潜力   RFI LEVELS PRO 指示器 该指标显示的内容： 实际变化 趋势（BOS 线） 一旦信号出现，它就始终有效！这与会重绘的指标有着重要的区别，后者可能会发出信号后又改变信号，从而导致资金损失。现在，您可以更精准、更准确地进入市场。此外，还有一个功能，会在箭头出现后为K线着色，直到达到目标价位（止盈）或出现反转信号为止。 重复条目   以及主要玩家的充值 为了提高寻找入场点时的视觉清晰度，我们创建了一个模块，该模块首先显示买入/卖出区域，并在该区域内寻找最佳入场点。此外，我们还加入了智能逻辑来管理止损位，该逻辑会随着时间的推移逐步降低止损位的大小，从而降低入场交易时的初始风险（移动止损位）。 信号强度水平（BOS） 该指标采用三个显著性等级来衡量
Volume Break Oscillator MT4
Roberto Bonati
指标
成交量突破震荡指标是一种以震荡指标的形式将价格变动与成交量趋势相匹配的指标。 我想将成交量分析整合到我的策略中，但大多数成交量指标都令我失望， 例如 OBV、资金流量指数、A/D，还有成交量加权 Macd 和许多其他指标。 因此，我为自己编写了这个指标，我对它的实用性感到满意，因此我决定将其发布到市场上。 主要特点： 它突出显示了价格在成交量增加（突破）支持下朝某个方向移动的阶段。 它突出显示了成交量增加停止并因此市场收缩的阶段。 它突出显示了价格和成交量均未移动的阶段，尤其是在时间范围（<=15 分钟）的日内交易中，因此市场已为未来的运行做好准备。 当其他 EA 交易程序发出的虚假信号不受交易量增加的支持时，可过滤掉这些信号。 它使趋势和范围阶段可视化变得非常容易 输入参数： 计算设置： 计算类型：快速、正常、慢速，用于监控短期、中期和长期，保持在同一时间范围内。 计算周期：计算周期 交易量设置： 交易量类型：TickVolume（主要用于外汇）和RealVolume（用于股票市场） 信号设置： 信号周期：信号线周期 突破水平：突破信号的阈值水平 警报设置 警报类型：收盘
Forex Breath System
Oleg Rodin
5 (5)
指标
Forex Breath System 它是一个基于趋势的交易系统，可用于任何市场。您可以将此系统用于货币、金属、商品、指数、加密货币甚至股票。它也可以在任何时间范围内使用。该系统是通用的。它显示趋势并提供趋势箭头信号。当信号出现在趋势方向时，该指标还可以为您提供特殊类型的警报，从而使趋势交易成为一项简单的任务。 该指标非常易于使用，因为它根本不需要处理任何难以理解的设置。 您只需将其附加到图表中即可开始交易。无论您喜欢哪种交易风格，系统都会帮助您了解市场的方向以及趋势方向上可能的入场点。 该系统将对所有交易者有所帮助，无论他们的交易经验水平如何。 该指示器提供所有类型的警报，包括推送通知。 购买后请联系我以获得交易说明和丰厚奖金！ 祝您交易愉快、盈利！
Currency Strength Wizard
Oleg Rodin
4.85 (60)
指标
货币强度向导是一个非常强大的指标，为您提供成功交易的一体化解决方案。该指标使用多个时间范围内所有货币的数据来计算这个或那个外汇对的力量。此数据以易于使用的货币指数和货币电力线的形式表示，您可以使用它们来查看这种或那种货币的力量。 您所需要的只是将指标附加到您要交易的图表上，该指标将向您显示您交易的货币的真实强度。该指标还向您显示买卖量压力的极值，您可以在顺势交易时利用这些压力。该指标还显示了基于斐波那契的可能目标。该指标可用于各种交易时间范围。该指标支持各种货币对的交易。 该指标为您提供所有类型的警报，包括推送通知。 购买后请联系我。我将与您分享我的交易技巧，并免费为您提供丰厚的红利指标！ 祝您交易愉快，获利丰厚！
作者的更多信息
Trading Panel PRO MT5
Prime Horizon
实用工具
Trade Panel PRO MT5 Trade Panel PRO MT5 是一款用于 MetaTrader 5 的手动交易面板,旨在直接从图表准备、执行和管理仓位,并在每个步骤中实现对风险的可视化控制。 该工具在单一界面中整合了订单准备、根据风险自动计算仓位大小、Entry、Stop Loss 和 Take Profit 交互区域,以及执行后的多项交易管理功能。 版本 2.0 更新 2.0 版本引入了多项改进以优化执行工作流: 自动方向反转:将 Take Profit 或 Stop Loss 拖动到入场价格的另一侧会自动切换设置方向并重新计算另一个级别 轻盈虚线将 SL 和 TP 级别延伸到历史中,以便对照之前的高点和低点进行校准 执行单元格根据方向着色,中央显示计算出的手数 手动输入跟踪距离(以点为单位)或 ATR 乘数 SL 和 TP 区域的点击区域扩大,使拖动更可靠 自动适应高分辨率屏幕(DPI 缩放) 紧凑的最小化模式以释放图表空间 主要功能 Trade Panel PRO MT5 允许您在执行前以结构化方式准备交易。面板根据所选风险模式自动计算手数,显示估计风险、潜在利
Market Structure Order Block Dashboard MT5
Prime Horizon
5 (9)
指标
Market Structure Order Block Dashboard MT5 是一款专为希望直接在图表上解读市场结构和主要价格反应区域的交易者设计的MT5指标。它结合了BOS、ChoCH、订单块(Order Blocks)、公允价值缺口(FVG)、流动性、Kill Zones、成交量分布图以及一个紧凑的面板,便于快速分析。 本指标面向使用市场结构、ICT和Smart Money概念作为决策框架的交易者。它可以帮助以更结构化的方式识别趋势延续、可能的反转、价格失衡、流动性目标和关注区域。 面向买家的资源 购买后可通过MQL5私信申请获取完整的PDF使用指南和参数配置建议。通过MQL5私信提供直接技术支持。 1.20版本带来两项重要新增: Pending BOS / Pending ChoCH 检测 和 可拖动面板 (按住面板标题栏即可将其拖动到图表任意位置,不影响图表本身)。当K线收于前一摆动点之外时,Pending Breaks 立即显示待确认的结构突破,无需等待经典的摆动确认。 重要 本产品仅为指标。它不会自动开仓、平仓或管理仓位。它不是EA(智能交易系统)。 主要功能 市场
Position Size Calculator PRO MT5
Prime Horizon
指标
手数和风险计算器 PRO MT5 (v2.30) Position Size Calculator PRO 是一款 MetaTrader 5 的高级风险管理工具, 根据您的每笔交易风险, 止损距离以及品种规格 (点值, 点差大小, 最小/最大/步进手数, 保证金) 计算推荐的手数量。 不进行交易操作: 此指标不会开仓或平仓, 也不管理持仓。它是一个决策支持工具, 用于标准化您的资金管理并减少建仓前的手数错误。 图表上显示的内容 根据风险和止损距离推荐的手数 入场 / 止损 / 止盈, 含点数距离 预估风险 (账户货币和 %) 以及止损时的潜在亏损 止盈时的潜在利润, 含风险/回报比 (R:R) 所需保证金和保证金水平 (如经纪商支持) 可视化 SL/TP 区域和实时价格标签 (可选) 标题下方实时显示点差和 ATR v2.30 新功能 界面刷新 : 发光标题, Entry/SL/TP 的 3D 单元格, 结果栏 (R:R, 风险, 利润), 页脚 单击并按住可拖动标题 (取代专用的 Move 按钮) 平滑的 SL/TP 线拖动 , 跨越入场线时自动反转 (BUY/SELL) Entry
Position Size Calculator ATR
Prime Horizon
指标
Position Size Calculator Lite MT5 - 免费风险管理指标 (v2.0) Position Size Calculator 的免费 Lite 版本 。如果您需要 SL/TP 线的交互式拖放、固定手数模式和从面板调整 Risk/R:R/ATR, 请查看 Market 上的 PRO 版本: Position Size Calculator PRO MT5 。 概述 Position Size Calculator Lite MT5 是一款免费指标, 根据风险百分比、基于 ATR 的止损以及目标风险/回报比计算交易推荐手数。 不进行交易操作: 此指标不会开仓或平仓, 也不管理持仓。它是在 MT5 中手动下单前的决策支持工具。 v2.0 新功能 - 界面刷新 全新 MSOB 风格仪表板: 发光标题、中心 LOT、3D Entry/SL/TP 单元格、结果栏 (Risk, R:R)、页脚 单击并按住标题可将面板移动到图表上的任何位置 从当前蜡烛向前延伸的填充 SL/TP 区域 (红/绿) Entry/SL/TP 向左延伸为浅虚线, 图表更清晰 清晰的 BUY/SEL
FREE
Liquidity Sweeps Detector PRO MT4
Prime Horizon
指标
Liquidity Sweeps Detector PRO MT4 一款 Smart Money Concepts (SMC / ICT) 指标，绘制买方和卖方流动性，检测价格扫荡流动性水平的时刻，并确认随后的市场结构转变 (MSS)。每个有效的 sweep + MSS 都会用箭头标记，并通过多周期共振评级，配有自动的风险回报投射和图表上的实时面板。 功能 从已确认的摆动高点和低点绘制 买方 (BSL) 和 卖方 (SSL) 流动性。 检测流动性 sweep （猎止损）：价格刺穿一个水平后又收回内部。 在验证 setup 之前确认 sweep 之后的 市场结构转变 (MSS) 。 在 BSL + MSS 上显示 做空 箭头，在 SSL + MSS 上显示 做多 箭头。 多周期共振 通过缓存的方向引擎读取三个更高周期（默认 M15 / H1 / H4），并为每个 setup 组合成一个共振评级： 当三个周期都与 setup 方向一致时为 A+ 级，无一致时降至 C 级。 更高周期的流动性目标（H4 BSL / SSL）被作为下一个流动性目标进行跟踪。 逆所有更高周期的 setup
SMC Trade Pilot MT5
Prime Horizon
5 (1)
实用工具
SMC Trade Pilot MT5 面向Smart Money Concepts交易者的半自动交易助手。在Telegram上接收带有图表截图的交易信号,然后通过一次点击下单。即使远离电脑,也可以从手机管理仓位。 解决的问题 Smart Money形态不会等您。Order Blocks和Liquidity Sweeps在伦敦开盘、纽约开盘或亚洲交易时段形成,而您往往在工作、开会或远离屏幕。当您查看图表时,形态早已过去。 SMC Trade Pilot将您的手机变成实时交易驾驶舱。本产品全天候扫描图表寻找SMC信号。当形态出现时,它会向您的Telegram发送完整的交易订单:图表截图、方向、入场价、建议止损、建议止盈、质量评分。由您决定。点击执行或点击跳过。 工作流程 本产品在后台监控图表。 检测到Smart Money信号时(BOS、ChoCH、Pending Break、新Order Block或Liquidity Sweep),Telegram会收到包含图表截图、信号详情和SL/TP建议的丰富消息。 三个内联按钮供您决策:EXECUTE、SKIP、MODIFY。 执行后,消息会更
Multi Currency Strength Dashboard PRO
Prime Horizon
5 (1)
指标
Multi-Currency Strength Dashboard PRO MT5 (v3.0) – 统一界面、内嵌迷你走势图、CSV导出 Multi-Currency Strength Dashboard PRO 是一款 MetaTrader 5 指标，通过分析最多 28 个外汇货币对 （根据您经纪商提供的品种），实时测量 8 种主要货币 （USD、EUR、GBP、JPY、CHF、CAD、AUD、NZD）的 相对强度 。 3.0 版本带来了完整的视觉重构，采用 TradingTips Dashboard Suite 统一主题（与 MSOB Dashboard 指标外观一致），并新增内嵌历史迷你走势图、CSV 导出按钮、拖放定位功能，以及针对每种警报类型的独立声音配置。 目标是为您提供清晰且结构化的货币强弱视图，帮助您 选择分析的货币对 （强货币对弱货币），避开强度差较小的货币对。 主要功能 图表内仪表盘 ，包含标准化 0–100 强度条和内嵌历史迷你走势图。 最多 28 个货币对分析 （自动列表，支持经纪商后缀）。 Best Pairs 列表，基于可配置的最小强度差。 Worst P
Liquidity Sweeps Detector PRO MT5
Prime Horizon
指标
Liquidity Sweeps Detector PRO MT5 — 1.5 版 多周期 Liquidity Sweeps Detector PRO MT5 是一款 MetaTrader 5 技术分析指标，用于检测带有 市场结构转变（MSS） 确认的 流动性扫荡（liquidity sweeps） 。它基于 Smart Money Concepts / ICT 方法，识别 买方流动性（BSL） 和 卖方流动性（SSL） 水平，并提示止损猎杀后伴随的结构转变。 该指标提供原生 多周期 分析，并带有 A+ / A / B / C 汇合度评分。它不会下任何订单：这是一款可视化分析工具，而非交易机器人。 上市优惠 上市价格：$39 ，前 5 个授权，之后为 $59。 买家赠品：完整 PDF 指南 （最佳设置、带注释的设置示例、入场/出场方法）。购买后，请 通过 MQL5 给我发送私信 以获取。 1.5 版新增内容 提醒可靠性修复 ：设置提醒现在会在每个已确认的 sweep + MSS 上触发，恰好在信号箭头绘制的瞬间（弹窗、声音、推送、邮件） 延迟 MSS 重新检查 ：每根新K线都会重新评
Multi Currency Strength Dashboard PRO MT4
Prime Horizon
实用工具
您在寻找 MT5 版本吗？ 如果您使用的是 MetaTrader 5，请点击此处获取原生版本： https://www.mql5.com/zh/market/product/155546 Multi-Currency Strength Dashboard PRO — 专业货币强弱指标 (MT4) Multi-Currency Strength Dashboard PRO 是一款专为 MetaTrader 4 设计的高级指标，用于实时测量外汇市场主要货币的相对强弱。它分析多达 28 个主要货币对，计算 8 种主要货币的标准化强度，并通过一个完整的仪表盘显示，帮助您快速识别最值得关注或应避免的货币对。 指标目标 提供货币强弱的清晰、直观视图。 通过突出显示“强 vs 弱”的组合，帮助识别强劲趋势。 作为过滤器，优化交易货币对的选择。 综合外汇市场分析，无需打开多个图表。 主要功能 多货币分析 ：同时计算 8 种主要货币（USD, EUR, GBP, JPY, CHF, CAD, AUD, NZD）的强度。 分析多达 28 个货币对 ：自动检测经纪商提供的可用货币对。 完整的可
Market Structure Order Block Dashboard MT4
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Market Structure Order Block Dashboard MT4 是一款 MetaTrader 4 指标, 专为希望直接在图表上解读市场结构和主要价格反应区域的交易者设计。它结合了 BOS、ChoCH、Order Blocks、Fair Value Gaps (FVG)、流动性、Kill Zones、Volume Profile 和紧凑的仪表盘, 便于快速分析。 本指标面向使用市场结构、ICT 和 Smart Money 概念作为决策框架的交易者。它有助于以更结构化的方式识别趋势延续、可能的反转、价格不平衡、流动性目标和关注区域。 买家专属资源 购买后通过 MQL5 私信即可获取完整的 PDF 用户指南和参数设置建议。通过 MQL5 私信提供直接技术支持。 此 MT4 版本涵盖 MT5 1.20 版本的全部功能: Pending BOS / Pending ChoCH 检测 、 可拖动仪表盘 (按住标题栏可将面板拖到图表任意位置)、 多周期面板 、 Order Block 绩效统计 和 自动风险回报区 。Pending Breaks 在 K 线收盘越过前一摆动点的瞬
Trailing Stop Manager Basic
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Trailing Stop Manager Basic — 免费追踪止损 EA (MT5) Trailing Stop Manager Basic 是 Trailing Stop Manager PRO 的免费版本。这款 MetaTrader 5 智能交易系统自动管理账户所有开仓的固定点数追踪止损、保本和 1 级部分平仓。适用于手动订单和任何其他 EA 生成的订单。 工具内置与 PRO 版本相同的专业可视化仪表盘 — 每日统计、实时 P&L、持仓状态和交互式控制。 免费 PDF 用户指南可应要求提供 ：下载后通过 MQL5 向我发送私信即可获取。指南涵盖完整配置、按品种的最佳实践和推荐参数。 包含功能（免费） 固定点数追踪止损 ，距离和步长可配置。 自动保本 ，安全边距可配置。 1 级部分平仓 （点数触发器 + 平仓百分比）。 持仓过滤器 ：方向 (Buy/Sell)、单一品种、MagicNumber。 交易时段过滤 （服务器时间），支持跨日。 状态保存 ：ON/OFF 状态在 MT5 重启后保持。 终端提醒 ，关键事件触发。 集成高级仪表盘 显示当前模式、浮动 P&L、trailed
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Trendline Targets Dashboard MT5
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Trendline Targets Dashboard MT5 一款基于自适应 SuperTrend 引擎的趋势跟随指标。它绘制清晰的趋势线，标记每次趋势变化，并根据风险倍数 (R) 投射止损和三个止盈目标。每个设置都可在图表上通过实时控制面板直接调整，配有可选的质量过滤器、可配置的提醒和内置的仓位大小计算器。 实时控制面板 在图表上打开 Quick Settings 面板，无需重新打开属性窗口即可实时调整一切： SuperTrend 幅度（灵敏度）。 高周期过滤器：开/关、周期和 EMA 周期。 活动止盈数量及 TP1 / TP2 / TP3 / SL 水平。 TP1 后移至保本（开/关）。 时段时间过滤器（从/至，服务器时间）。 质量过滤器、统计样本大小，以及手数计算器的风险百分比。 每次更改都会即时更新图表和统计。 它能做什么 用基于 ATR 的自适应 SuperTrend 计算检测趋势方向。 绘制在任何图表上都清晰可读的三层趋势线。 在每次新趋势时，按可配置的风险回报距离投射 SL 和 TP1 / TP2 / TP3 。 用图表箭头标记入场点和趋势变化。 质量过滤器
Multi Currency Strength Dashboard Mini
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Multi Currency Strength Dashboard Mini (FREE) – Currency Strength Meter for MetaTrader 5 Multi Currency Strength Dashboard Mini 是一款适用于 MetaTrader 5 的免费指标，以清晰快读的仪表板形式实时显示 8 大主要货币 （USD、EUR、GBP、JPY、CHF、CAD、AUD、NZD）的相对强弱。 目标：在几秒内识别强势和弱势货币，帮助您构建有针对性的关注列表（例如，选择强势货币对弱势货币的交易对）。 2.00 版本新功能 全新视觉刷新 – TradingTips UI（深蓝面板、霓虹边框、蓝色标题栏）。 分区方框内的彩色强度条（绿 / 金 / 红）。 8 个货币每行显示趋势箭头（上 / 下 / 中性）。 面板拖放 – 抓取标题栏即可在图表上移动。 最小化按钮 – 紧凑模式不占用图表空间。 面板位置在 MT5 重启后自动保存。 主要功能 在单个面板中分析 8 大主要货币。 自动实时更新。 适用于所有时间周期（在所选时间周期上计算）。 兼容大多数经纪商（
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Session Volume Profile SMC MT5
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Session Volume Profile SMC 让您看清市场真正在哪里成交，而不仅仅是价格走到哪里。它为每个交易时段（日、周或月）在图表上直接构建一个横向成交量分布图，揭示吸引了最多活动、且价格随后往往会尊重的价格水平。 大多数图表只显示价格。Volume Profile 补上了缺失的维度： 每个价格上成交了多少 。本指标将其转化为清晰的按时段解读，并在其上叠加 Smart Money Concepts（SMC）市场结构视图，使成交量与结构集中在一个工具中。 它绘制什么 对每个时段，指标绘制完整的成交量分布图，包含 POC （控制点，成交最集中的价格）、 VAH 与 VAL （价值区上下沿）以及一个包含该时段大部分成交量的阴影 价值区 。时段收盘后，其 POC、VAH 与 VAL 会投射到下一时段，常充当 支撑与阻力 ——由订单流留下的水平。 成交量与市场结构同框 在分布图之上，指标标记 市场结构 ——Higher Highs、Higher Lows、Lower Highs 与 Lower Lows（HH / HL / LH / LL）——并跟踪 突破水平 （Break
Trailing Stop Manager PRO
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Trailing Stop Manager PRO v3.0 — 持仓管理套件（MT5） Trailing Stop Manager PRO 是一款用于 MetaTrader 5 的智能交易系统，可自动管理您所有的持仓：移动止损、保本、部分平仓、回撤保护与提醒。3.0 版本是一次完整重构，扩展了移动止损模式，新增 Telegram 提醒，集成针对 Funded 账户的回撤保护，并提供带交互控件的可视化仪表盘。 该 EA 可与手动订单及任何其他智能交易系统生成的订单配合工作。它可以管理账户中的所有持仓，或针对特定的品种与 MagicNumbers（用于多策略配置的 CSV 列表）。 v3.0 新特性 6 种移动止损模式（v1.0 为 2 种）：Fixed Pips、ATR、Chandelier Exit、Moving Average (SMA/EMA)、Parabolic SAR、Candle High/Low 3 级累计部分平仓（TP1、TP2、TP3），每级平仓百分比可配置 一键 5 种风险预设：Custom、Scalper、Day Trader、Swing、Funded Accou
Position Size Calculator PRO MT4
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Position Size Calculator PRO MT4 V2.0 – 手数计算 + 图表可视化 SL/TP 区域（拖拽调整），更快更稳的风险管理 Position Size Calculator PRO MT4 V2.0 是一款用于 MetaTrader 4 的 仓位管理 / 手数计算 （Position Sizing / Money Management）指标。它会根据你的 单笔风险 、 止损距离 以及品种参数（tick value、tick size、保证金、杠杆等）自动计算 最佳下单手数 。 V2.0 是一次重大升级：不再只是查看面板结果，而是可以 直接在图表上管理交易 ，通过 可视化 SL/TP 区域 、 BUY/SELL 方向切换 以及 一键调参按钮 （Risk %、R:R、ATR）实现更高效率的交易准备流程。 V2.0 主要更新 完整支持 BUY & SELL （一键切换方向）。 新增 图表交互区域 ：Stop Loss（红色）+ Take Profit（绿色）+ 入场线 。 拖拽 SL/TP（Drag & Drop） → 即时重新计算 （手数、亏损、盈利、盈亏比
SMC Trade Pilot MT4
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SMC Trade Pilot MT4 面向 Smart Money Concepts 交易者的半自动交易助手。直接在 Telegram 接收带图表截图的信号，一键下单。即使远离电脑，也能通过手机管理持仓。 解决的问题 Smart Money 形态不会等人。订单块和流动性扫荡常在伦敦开盘、纽约开盘或亚洲盘中途形成，而此时你可能在上班、开会或不在屏幕前。等你看图时，形态已经走完或价格已经离开。 SMC Trade Pilot 把你的手机变成实时交易驾驶舱。EA 持续扫描图表寻找 SMC 信号。当形态形成时，它会向你的 Telegram 发送完整的交易卡片：图表截图、方向、入场价、建议止损、建议止盈和质量评分。由你决定。一键执行，一键跳过。 工作原理 EA 在后台监控图表。 当检测到 Smart Money 信号（BOS、ChoCH、提前突破、新订单块或流动性扫荡）时，Telegram 会收到一条丰富消息，包含图表截图、信号细节、入场价以及止损/止盈建议。 三个内联按钮让你决定：EXECUTE 下单，SKIP 忽略信号，MODIFY 手动调整。 执行后，消息会更新，显示已开仓的订单和一个
SMC Signal Matrix MT5
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SMC Signal Matrix 是一款多品种的 Smart Money Concepts 扫描器。它同时分析多个品种，并在一个面板上显示每个货币对的市场结构趋势、入场信号、汇合质量评分、最近的订单块（order block）以及最新的流动性扫荡（liquidity sweep）。您无需逐个打开图表，即可在一个面板中读取整个自选列表的市场结构。 扫描器对每个品种运行相同的 Smart Money Concepts 引擎：市场结构（Break of Structure 和 Change of Character）、订单块、公允价值缺口（fair value gap）和流动性。所有数值均基于已收盘的K线读取，因此面板不会重绘当前K线。 每个品种各列的含义 多周期趋势条：三个周期（例如 M15、H1 和 H4）上的结构趋势 信号：Buy 或 Sell，仅当已确认趋势与订单块方向一致且价格回到该区域时才显示 质量：0 到 100 的汇合评分，综合订单块强度、价格与区域的接近度、结构新鲜度、多周期一致性和流动性 订单块：趋势方向上最近的未缓解订单块价格 流动性：最近一次流动性扫荡，上方或下方
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