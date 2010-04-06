Smart RR Pro

DRX Smart Risk | 专业交易规划工具

停止猜测。开始精准规划。

手动绘制线条或计算手数既缓慢又容易出错。DRX Smart Risk 将专业图表平台（如 TradingView）的直观工作流程带入您的 MetaTrader 5 终端——而且更快、更智能、完全集成。

问题： MT5 的标准线条很笨拙。难以抓取，切换周期时会消失，而且您必须在脑海中计算盈亏比 (R:R)。 解决方案： DRX Smart Risk 是一款高端视觉覆盖工具。它在图表上绘制专业的风险/回报框，实时计算所有数据。只需拖动线条，工具就会确切告诉您风险金额和潜在利润。

🚀 核心功能：