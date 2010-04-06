Smart RR Pro
- 指标
- Simon Draxler
- 版本: 7.1
DRX Smart Risk | 专业交易规划工具
停止猜测。开始精准规划。
手动绘制线条或计算手数既缓慢又容易出错。DRX Smart Risk 将专业图表平台（如 TradingView）的直观工作流程带入您的 MetaTrader 5 终端——而且更快、更智能、完全集成。
问题： MT5 的标准线条很笨拙。难以抓取，切换周期时会消失，而且您必须在脑海中计算盈亏比 (R:R)。 解决方案： DRX Smart Risk 是一款高端视觉覆盖工具。它在图表上绘制专业的风险/回报框，实时计算所有数据。只需拖动线条，工具就会确切告诉您风险金额和潜在利润。
🚀 核心功能：
-
"Smart Drag" 智能拖拽技术： 独特的“锚点逻辑”确保止盈和止损框同步移动。无延迟，极度流畅。
-
一键切换 (One-Click Switch)： 入场线附带智能按钮，让您瞬间从 做多 (LONG) 切换到 做空 (SHORT)。
-
自动翻转 (Auto-Flip)： 只需将止盈目标拖到入场线下方，工具就会自动检测到您想做空，并为您翻转设置。
-
实时资金管理： 在面板中输入手数，工具即显示："TP: +$450.00 / SL: -$150.00"。
-
安全间距保护 (Safety Gap)： 防止图框塌陷或重叠。您总是可以精确地抓取和移动工具，杜绝误操作。
-
周期记忆功能： 在 M5 上规划了交易？切换到 H4 查看趋势——您的风险框将精确保持在原位。