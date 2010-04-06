Smart RR Pro

DRX Smart Risk | 专业交易规划工具

停止猜测。开始精准规划。

手动绘制线条或计算手数既缓慢又容易出错。DRX Smart Risk 将专业图表平台（如 TradingView）的直观工作流程带入您的 MetaTrader 5 终端——而且更快、更智能、完全集成。

问题： MT5 的标准线条很笨拙。难以抓取，切换周期时会消失，而且您必须在脑海中计算盈亏比 (R:R)。 解决方案： DRX Smart Risk 是一款高端视觉覆盖工具。它在图表上绘制专业的风险/回报框，实时计算所有数据。只需拖动线条，工具就会确切告诉您风险金额和潜在利润。

🚀 核心功能：

  • "Smart Drag" 智能拖拽技术： 独特的“锚点逻辑”确保止盈和止损框同步移动。无延迟，极度流畅。

  • 一键切换 (One-Click Switch)： 入场线附带智能按钮，让您瞬间从 做多 (LONG) 切换到 做空 (SHORT)

  • 自动翻转 (Auto-Flip)： 只需将止盈目标拖到入场线下方，工具就会自动检测到您想做空，并为您翻转设置。

  • 实时资金管理： 在面板中输入手数，工具即显示："TP: +$450.00 / SL: -$150.00"

  • 安全间距保护 (Safety Gap)： 防止图框塌陷或重叠。您总是可以精确地抓取和移动工具，杜绝误操作。

  • 周期记忆功能： 在 M5 上规划了交易？切换到 H4 查看趋势——您的风险框将精确保持在原位。


推荐产品
Follow The Line MT5
Oliver Gideon Amofa Appiah
4.6 (35)
指标
This indicator obeys the popular maxim that: "THE TREND IS YOUR FRIEND" It paints a GREEN line for BUY and also paints a RED line for SELL. (you can change the colors). It gives alarms and alerts of all kinds. IT DOES NOT REPAINT and can be used for all currency pairs and timeframes. Yes, as easy and simple as that. Even a newbie can use it to make great and reliable trades. NB: For best results, get my other premium indicators for more powerful and reliable signals. Get them here: https://www.m
FREE
Donchian Breakout And Rsi
Mattia Impicciatore
指标
概述 本指标是经典 Donchian 通道 的增强版，增加了多种实用的交易功能。 除了标准的三条线（最高、最低和中线），系统能够检测 突破 ，并在图表上用箭头进行可视化标记，同时只显示 与当前趋势方向相反的那条线 ，让图表更加简洁。 功能包括： 可视化信号 ：突破时在图表上绘制彩色箭头 自动通知 ：弹窗、Push 推送和 Email 邮件 RSI 过滤 ：根据市场相对强弱验证信号 个性化设置 ：颜色、线条粗细、箭头符号、RSI 阈值等 工作原理 Donchian 通道计算： 上轨线 ：最近 N 根已收盘 K 线的最高价 下轨线 ：最近 N 根已收盘 K 线的最低价 中线 ：最高价和最低价的平均值 看涨突破 ：收盘价高于上轨线 看跌突破 ：收盘价低于下轨线 指标会： 绘制三条 Donchian 通道线 仅在 方向变化后的首次突破 绘制箭头 隐藏顺应趋势方向的那条线（上涨趋势: 只显示红色下轨线；下跌趋势: 只显示绿色上轨线） 可选用 RSI 过滤突破信号，减少虚假突破 支持实时发送通知 参数说明 Donchian 通道设置 indPeriod ：计算通道高低点的已收盘 K 线数量 Lin
FREE
VFI Quantum
Nikita Berdnikov
5 (1)
指标
Introducing VFI (Volume Flow Indicator) – a trading indicator that analyzes the relationship between volume and price movement to identify key trading opportunities. The indicator displays the strength and direction of volume flow, providing clear signals about potential entry and exit points. Signals are formed based on zero line crossovers, crossovers between the VFI line and its exponential moving average (EMA), and when the indicator exits overbought and oversold zones. Attention! This stra
FREE
Nyse Usdxy
Mitchell Dean Ede
5 (1)
指标
Displays a USD DXY chart in a seperate window below the main chart. YOUR BROKER MUST HAVE THESE SYMBOLS FOR THE INDICATOR TO WORK Based on EUR/USD, USD/JPY, GBP/USD, USD/CAD, USD/CHF and USD/SEK All these pairs must be added to Market Watch for the indicator to work correctly As this is calculated using a formula based on the 6 pairs it will only work when the market is open. YOUR BROKER MUST HAVE THESE SYMBOLS FOR THE INDICATOR TO WORK Displays a USD DXY chart in a seperate window below the m
FREE
Important Lines
Terence Gronowski
4.87 (23)
指标
This indicator displays Pivot-Lines, preday high and low, preday close and the minimum and maximum of the previous hour. You just have to put this single indicator to the chart to have all these important lines, no need to setup many single indicators. Why certain lines are important Preday high and low : These are watched by traders who trade in a daily chart. Very often, if price climbs over or falls under a preday low/high there is an acceleration in buying/selling. It is a breakout out of a
FREE
Donchian Pro
Paulo Henrique Faquineli Garcia
5 (3)
指标
The Donchian Channel Channels are among the most popular tools of technical analysis, as they visually convey to the analyst the limits within which most price movement tends to occur. Channel users know that valuable information can be obtained at any time, whether prices are in the central region of a band or close to one of the border lines. One of the best known techniques to explore these concepts is Bollinger Bands. However, John Bollinger was not the only one to research the application
FREE
The magiciann
Abdelhak Benazizi
5 (4)
指标
THE MAGICIAN - 专业供需区指标 将市场混乱转化为黄金15分钟图表上清晰的交易机会 您在黄金交易中遇到困难吗? 厌倦了猜测在XAU/USD上何处入场交易? 不确定应该买入、卖出还是观望? 错过15分钟时间周期上的高概率设置? "THE MAGICIAN"揭示了推动市场的供需无形力量! 是什么让THE MAGICIAN独一无二? 多时间框架分析 同时分析H4、日线和周线时间框架 识别多个时间框架对齐的汇合区域 显示高时间框架确认的区域,提供最高概率交易 自动消除低质量信号 仅显示新鲜(未突破)区域 从不显示已突破区域 - 仅显示原始、未测试的水平 每个区域标有新鲜指示器 50%穿透阈值确保质量检测 跟踪区域触碰而不突破 智能交易指导 指标准确告诉您为什么交易或等待: 当出现买入信号时: 下方有强大的高时间框架需求区保护下行 价格位于需求区(预期反弹) 确认看涨势头和市场结构 当出现卖出信号时: 上方有强大的高时间框架供应区限制上行 价格位于供应区(预期回落) 确认看跌势头和市场结构 当市场不明朗时: 信号冲突 - 等待明朗 没有提供结构的强高时间框架区域 价
FREE
Reversal Composite Candles
MetaQuotes Ltd.
3.67 (15)
专家
该系统的思路是通过计算复合蜡烛来识别反转形态。 反转形态类似日本蜡烛条分析的 "锤头" 和 "吊颈" 形态。但它使用符合蜡烛替代单一的蜡烛，并且不需要复合蜡烛的小实体来确认反转。 输入参数: Range - 最大柱线数量, 计算复合蜡烛时用。 Minimum - 最小复合蜡烛大小 (传统的点数)。 ShadowBig and ShadowSmall - 影线 (复合蜡烛单元)。 Limit, StopLoss and TakeProfit - 开盘价, 止损位和止盈位, 它们是相对于复合蜡烛的收盘价 (复合蜡烛单元)。 Expiration - 订单过期时间 (单位柱线), 用于挂单 (Limit!=0.0)。 反向蜡烛条形态的判别如下。 它计算复合蜡烛参数，其自最后的完整柱线 (索引为 1) 至由 Range 输入参数定义的柱线数量。如果复合蜡烛大小大于由 Minimum 输入参数指定的数值, 它分析复合蜡烛的影线检测反转条件。 空头能量的特征是复合蜡烛的上影线为零, 多头能量的特征是复合蜡烛的下影线为零。 为确认空头趋势反转 (且多头开始)，需要以下检查: 下影线的大小 (多头能量
FREE
Tenet Support and Resistance Pro
Lucas De Melo Carvalho Cruz
指标
Tenet Support & Resistance Pro 是一个用于 MetaTrader 5 的高级指标，旨在帮助交易者准确识别 关键市场支撑和阻力区域 。 基于价格历史，该指标会自动绘制水平线以突出战略区域。此外，它会在 实时显示蜡烛当前交易区域 ，提供对关键决策区域的清晰视图。 一个独特功能是 蜡烛旁边的倒计时器 ，精确显示当前K线收盘剩余时间——非常适合需要精确入场时机的价格行为交易者。 主要优势 自动识别 最相关的支撑和阻力区域 。 直观突出显示 蜡烛当前交易区域 。 内置倒计时器 ，实时显示在蜡烛旁。 完全 可配置 ：选择生成线条所使用的时间框架（D1、H4、H1、M15、M5、M1）。 可自定义颜色 ，适用于每种线条类型、区域和倒计时器。 根据图表时间框架隐藏或显示线条。 智能系统，可 每日或用户指定时间自动重新计算 水平。 ️ 输入参数 一般设置 default_chart_view – 如果希望将图表视觉更改为 Tenet 默认（白色背景，绿色多头蜡烛，红色空头蜡烛），设置为 True。 chart_ID – 要分析的图表ID。 reset_
FREE
Easy Correlations Indicator
Ioannis Xenos
5 (1)
指标
Easy Correlations Indicator The Easy Correlations Indicator is designed to help traders analyze the relationship between two correlated instruments. By monitoring the distance between their Relative Strength Index (RSI) values, the indicator highlights situations where one instrument has moved significantly further than the other. This creates potential trading opportunities: Sell the stronger instrument (overstretched RSI) Buy the weaker instrument (lagging RSI) Because the positions are opened
FREE
Natural Language Processing NLP
Abhijay Tiwari
程序库
Overview AlgoNLP.mqh   is a standalone MQL5 library that converts   human-written trading instructions   into   structured trade intents   that your Expert Advisor (EA) or indicator can understand. Example input: Buy gold at 2370 with TP 0.3% and SL 1% Output intent: Side: BUY | Type: LIMIT | Symbol: XAUUSD | Entry: 2370 | TP: 0.3% | SL: 1% | Lot: 0.00 This enables you to build   chat-controlled   or   Telegram-integrated EAs   that can interpret plain English commands and execute structured
FREE
GEN Trend Fib Zones
Gede Egi Narditya
指标
https://www.mql5.com/en/users/gedeegi/seller   GEN (Trend Fib Zones) GEN (Trend Fib Zones) is a professional technical analysis indicator that automatically detects trend structure shifts using swing highs/lows and dynamically plots key Fibonacci retracement and extension zones. Key Features: Automatic Trend Structure Detection Identifies market structure changes using CHoCH (Change of Character) and BOS (Break of Structure) logic. Highlights trend direction based on real swing high/low pivo
FREE
Nexus Breakout line
Mohammed Kaddour
5 (1)
指标
INTRODUCTION : The breakout strength meter is a trading tool that is used to identify which currencies are the strongest to breakout, and which currencies are the weakest to breakout. The settings for the indicator are easy, and if you cannot find the settings, please leave a comment The tools are completely free to use Please, if you like the indicator, please leave a comment and rate the indicator in order to develop it
FREE
Dynamic SR and Trendline Indicator
Adebowale Adeniyi Adeleke
5 (1)
指标
The MTF Support/Resistance & Trendline Analyzer is a powerful multi-timeframe indicator that automatically detects key support and resistance levels , draws dynamic trendlines , and provides a real-time market structure dashboard — all in one clean, lightweight display. It combines fractal logic and price action detection across three timeframes to give you a unified view of market direction and structure. Whether you trade reversals, breakouts, or trends, this tool highlights the zones that mat
FREE
Bollinger and Envelope candle extremes
Paul Conrad Carlson
指标
Indicator and Expert Adviser  EA Available in the comments section of this product. Download with Indicator must have indicator installed for EA to work. Mt5 indicator alerts for bollinger band and envelope extremes occurring at the same time. Buy signal alerts occur when A bullish candle has formed below both the lower bollinger band and the lower envelope  Bar must open and close below both these indicators. Sell signal occur when A bear bar is formed above the upper bollinger band and upper
FREE
GEN Support and Resistance
Gede Egi Narditya
指标
https://www.mql5.com/en/users/gedeegi/seller    The GEN indicator is a multifunctional technical analysis tool for the MetaTrader 5 (MT5) platform. It is designed to automatically identify and display key Support and Resistance (S&R) levels and detect False Breakout signals, providing clear and visual trading cues directly on your chart. Its primary goal is to help traders identify potential price reversal points and avoid market traps when the price fails to decisively break through key levels
FREE
MACD Enhanced
Nikita Berdnikov
5 (2)
指标
Introducing the MACD  Enhanced – an advanced MACD (Moving Average Convergence Divergence) indicator that provides traders with extended capabilities for trend and momentum analysis in financial markets. The indicator uses the difference between the fast and slow exponential moving averages to determine momentum, direction, and strength of the trend, creating clear visual signals for potential entry and exit points. Attention! To achieve the best results, it is recommended to adapt the indicator
FREE
Coral Indi
Dinh Duong Luong
指标
Coral trend is   a trend-following indicator that is widely popular among FOREX traders . It is usually used as a confluence with other indicators. It uses combinations of moving averages with complex smoothing formulas! It has two configurable parameters: Coefficient   - smoothing ratio (*) Applied price Calculation: Coral = (-0.064) * B6 + 0.672 * B5 - 2.352 * B4 + 2.744 * B3
FREE
LT Donchian Channel
Thiago Duarte
4.83 (6)
指标
Donchian Channel is an indicator created by Richard Donchian. It is formed by taking the highest high and the lowest low of the last specified period in candles. The area between high and low is the channel for the chosen period. Its configuration is simple. It is possible to have the average between the upper and lower lines, plus you have alerts when price hits one side. If you have any questions or find any bugs, please contact me. Enjoy!
FREE
RSI abcd
Francisco Gomes Da Silva
3 (1)
指标
RSI ABCD形态查找器：技术策略 1. 指标工作原理 结合 经典RSI 与自动检测 ABCD谐波形态 。 主要组件 标准RSI （可调周期） 高低点标记 （箭头） ABCD形态 （绿/红线） 超买(70)和超卖(30)过滤器 2. MT5设置 period = 14 ; // RSI周期 size = 4 ; // 最大形态尺寸 OverBought = 70 ; // 超买水平 OverSold = 30 ; // 超卖水平 Filter = USE_FILTER_ YES ; // 确认过滤器 3. 交易策略 3.1. 买入信号（看涨ABCD） 条件： RSI形成： 低点( A ) → 高点( B ) → 更高低点( C ) D 高于超卖区(30)但低于 C 确认：绿色连线A-B-C-D 目标： TP1: B-C的61.8% TP2: B-C的100% 止损： 低于 D 3.2. 卖出信号（看跌ABCD） 条件： RSI形成： 高点( A ) → 低点( B ) → 更低高点( C ) D 低于超买区(70)但高于 C 确认：红色连线A-B-C-D 目标： TP1: B-C的6
FREE
Cointegration Spread Indicator
Olesia Lukian
指标
Statistical Arbitrage Spread Generator for Cointegration [MT5] What is Pair Trading? Pair trading is a market-neutral strategy that looks to exploit the relative price movement between two correlated assets — instead of betting on the direction of the market. The idea? When two assets that usually move together diverge beyond a statistically significant threshold, one is likely mispriced. You sell the expensive one, buy the cheap one , and profit when they converge again. It’s a statistica
FREE
Free Automatic Fibonacci MT5
Tonny Obare
4.86 (49)
指标
Free automatic Fibonacci is an indicator that automatically plots a Fibonacci retracement based on the number of bars you select on the BarsToScan setting in the indicator. The Fibonacci is automatically updated in real time as new highest and lowest values appears amongst the selected bars. You can select which level values to be displayed in the indicator settings. You can also select the color of the levels thus enabling the trader to be able to attach the indicator several times with differe
FREE
Trendline mt5 indicator
David Muriithi
3 (1)
指标
Are you tired of drawing trendlines every time you're analyzing charts? Or perhaps you would like more consistency in your technical analysis. Then this is for you. This indicator will draw trend lines automatically when dropped on a chart. How it works Works similar to standard deviation channel found on mt4 and mt5. It has 2 parameters: 1. Starting Bar 2. Number of bars for calculation The   starting bar   is the bar which drawing of the trend lines will begin, while the   number of bars for c
FREE
FlatBreakout MT5
Aleksei Vorontsov
指标
FlatBreakout MT5 (Free Version) Flat Range Detector and Breakout Panel for MT5 — GBPUSD Only FlatBreakout MT5   is the free version of the professional FlatBreakoutPro MT5 indicator, specially designed for flat (range) detection and breakout signals on the   GBPUSD   pair only. Perfect for traders who want to experience the unique fractal logic of FlatBreakout MT5 and test breakout signals on a live market without limitations. Who Is This Product For? For traders who prefer to trade breakout of
FREE
Mitimom
Danil Poletavkin
指标
The indicator is based on Robert Miner's methodology described in his book "High probability trading strategies" and displays signals along with momentum of 2 timeframes. A Stochastic oscillator is used as a momentum indicator. The settings speak for themselves period_1 is the current timeframe, 'current' period_2 is indicated - the senior timeframe is 4 or 5 times larger than the current one. For example, if the current one is 5 minutes, then the older one will be 20 minutes The rest of the s
FREE
Gold Session Breakout Trading Expert
Eric John Peter Meissner
专家
Session Pivots EA – LITE（免费版） Session Pivots EA – LITE 是一款专家顾问（Expert Advisor），展示了一种基于 市场交易时段的突破交易策略 ，使用预先定义的交易时段。 该 EA 会在指定的交易时间内计算 交易时段的最高价和最低价 ，并在交易时段结束后，当价格 突破这些关键水平 时自动开仓。 主要功能 基于 ICT Killzones（纽约时间） 计算交易时段高点和低点 在交易时段结束后进行 突破交易 反向突破逻辑 同一时间 仅允许一笔持仓 固定 风险回报比 1:3 自动计算 止损（Stop Loss）和止盈（Take Profit） 符合经纪商规则的止损水平校验 内置 风险管理机制 交易参数 默认手数： 0.03（可自由调整） 专为 XAUUSD（黄金） 和 主要外汇货币对 设计 XAUUSD（黄金） 止损距离会自动限制在预设的安全范围内 外汇货币对 止损以**点数（Pips）**计算 止盈始终设为止损距离的 3 倍 账户要求 建议最低账户余额： 500 欧元 重要提示 本 EA 为 免费 LITE 版本 ，仅用于 测试和
FREE
Haven FVG Indicator
Maksim Tarutin
5 (7)
指标
Haven FVG   指标是一款市场分析工具，可在图表上突出显示低效区域（公平价值缺口，FVG），为交易者提供关键水平，以便进行价格分析和交易决策。 其他产品 ->  点击这里 主要特点： 自定义颜色设置： 多头 FVG 颜色   （Bullish FVG Color）。 空头 FVG 颜色   （Bearish FVG Color）。 灵活的 FVG 可视化： FVG 搜索的最大蜡烛数量。 FVG 区域可额外延伸指定数量的 K 线。 可选启用 FVG 填充。 中线（Middle Line）： 可选择线条颜色和样式（例如虚线）。 可调整线条厚度，以提高精确度。 通用设置： 将 FVG 扩展到当前 K 线。 排除历史 FVG，并填充突出当前数据。 一种简单而有效的方法，可分析图表上的低效区域，并做出明智的交易决策。
FREE
Basic Support and Resistance Indicator
German Pablo Gori
指标
Build your professional trading suite for less: I believe in providing high-quality tools for the community. If you find value in this free indicator, please consider leaving a 5-star review to support my work. You can also explore my full catalog of professional EAs and specialized indicators on my profile to find the perfect 'trigger' for your strategy. What is this indicator? This Basic Support and Resistance Indicator -Free-   is designed to help traders automatically identify key market
FREE
Easy GOLD MT5
Franck Martin
4.03 (40)
专家
Easy Gold is the latest addition to the BotGPT family. It is surprising and very powerful. It is ideal for beginners due to its simplicity.  There is absolutely nothing to do, it's 100% automated, simply indicate the percentage of risk you want to take per trade and the EA is ready. Whatever your capital, the EA takes care of everything. Optimized on (XAUUSD).  Unleash all the power with the professional version (AGI Gold) and its connection to the neural network, available in my store. My othe
FREE
Girassol Sunflower MT5 Indicator
Saullo De Oliveira Pacheco
4.33 (6)
指标
This is the famous Sunflower indicator for Metatrader5. This indicator marks possible tops and bottoms on price charts. The indicator identifies tops and bottoms in the asset's price history, keep in mind that the current sunflower of the last candle repaints, as it is not possible to identify a top until the market reverses and it is also not possible to identify a bottom without the market stop falling and start rising. If you are looking for a professional programmer for Metatrader5, please
FREE
该产品的买家也购买
Smart Trend Trading System MT5
Issam Kassas
4.68 (59)
指标
购买此指标即可免费获得我的专业交易管理器。 首先，值得强调的是，这个交易系统是一个非重绘、非重画和非滞后的指标，这使得它非常适合手动和机器人交易。 在线课程，手册和下载预设。 “智能趋势交易系统 MT5”是专为新手和经验丰富的交易者量身定制的综合交易解决方案。它结合了超过 10 个优质指标，具有 7 多个强大的交易策略，使其成为适用于各种市场条件的多功能选择。 趋势跟随策略：提供精确的入场和止损管理，以有效地跟随趋势。 反转策略：识别潜在的趋势反转，使交易者能够利用区域市场的机会。 剃头策略：专为快速准确的日内交易和短期交易而设计。 稳定性：所有指标都不会重绘、不会重画和不会滞后，确保可靠的信号。 定制：支持自定义策略，以满足个人交易偏好。超过 7 种策略和组合可帮助您找到最佳策略。 信号清晰度：提供箭头信号，以指示清晰的入场和退出点。 实时警报：通过交易进出警报使交易者保持了解。 深入分析：提供更高时间框架的趋势分析和实时交易监控。 自适应颜色编码：利用蜡烛颜色编码来显示成交量、趋势和反转蜡烛信号。通过蜡烛颜色分析市场方向。 “智能趋势交易系统 MT5”赋予交易者必要的工具，以便在
Power Candles MT5
Daniel Stein
5 (3)
指标
Power Candles – 适用于所有市场的基于强度的入场信号 Power Candles 将 Stein Investments 经过验证的强度分析直接带入价格图表。与仅对价格作出反应不同，每一根蜡烛都基于真实的市场强度进行着色，使交易者能够立即识别动能累积、强度加速以及清晰的趋势转换。 一套逻辑，适用于所有市场 Power Candles 可自动适用于 所有交易品种 。该指标会检测当前品种是否为外汇货币对或非外汇市场，并在内部自动应用相应的强度模型。 外汇与黄金 使用 FX Power Delta 数值（绝对范围最高至 100） 指数、加密货币和 CFD 使用 IX Power 强度数值（绝对范围最高至 50） 所需的强度计算已直接嵌入 Power Candles。本指标在蜡烛着色和信号逻辑方面无需额外安装任何其他指标。 以强度状态替代价格噪音 每根蜡烛都会被归类为九种清晰定义的强度状态之一： 中性 轻度、中度、强烈、极端空头 轻度、中度、强烈、极端多头 这种基于状态的方法能够过滤随机的价格波动，专注于有意义的市场参与行为。它帮助交易者识别新的方向性阶段正在形成，而不是对单根蜡
Divergence Bomber
Ihor Otkydach
4.9 (79)
指标
购买该指标的每位用户将额外免费获得以下内容： 原创工具“Bomber Utility”，该工具会自动跟踪每一笔交易，设置止损和止盈点，并根据策略规则自动平仓； 适用于不同交易品种的指标设置文件（Set 文件）； 三种不同风险模式下的 Bomber Utility 设置文件：“最低风险”、“平衡风险” 和 “观望策略”； 一套详细的 视频操作手册，帮助您快速完成安装、配置并开始使用本交易系统。 注意： 要获取以上所有赠品，请通过 MQL5 的私人消息系统联系卖家。 我为您介绍原创的自定义指标 “Divergence Bomber”（背离轰炸机），它是一套基于 MACD 背离交易策略 的“全功能”交易系统。 该技术指标的主要任务是识别 价格与 MACD 指标之间的背离，并发出交易信号（包括推送通知），指示未来价格可能的运动方向。平均而言，这些信号的准确率超过 98%。有关该指标如何工作的详细说明，请观看本页面上的视频演示。 该系统使用 止损订单 和 动态回撤平仓机制 来管理交易。 Divergence Bomber 指标的主要特点： 支持交易的品种： AUDCAD、AUDCHF、AUDSG
Entry In The Zone and SMC Multi Timeframe
Sirikorn Rungsang
4.92 (36)
指标
Entry In The Zone and SMC Multi Timeframe 是一款基于 Smart Money Concepts（SMC） 开发的实时市场分析工具，旨在帮助交易者以系统化方式分析市场结构，并更加清晰地掌握整体市场方向。 系统能够在多周期中自动分析 反转点、关键价格区域以及市场结构 ，并显示 兴趣点（POI） 、 无重绘信号 以及 自动斐波那契水平（Auto Fibonacci Levels） ，用于精准识别回调位置与潜在反转点。 系统提供的 实时信号与提醒功能 可确保当价格进入关键区域或在区域内出现反转信号时，交易者不会错过重要机会。 此外，本系统同时具备 指标功能 和 信号系统功能（2 合 1） ，将区域分析与实时入场信号集成于同一工具中。所有参数亦可完全自定义，以适配任何交易风格。 ------------------------------------------------------------------------------ 免费赠送！FABLE Pro Suite — 为智能资金交易者打造的一体化交易工具包 购买此指标后，您将免费获得 F
Azimuth Pro
Ottaviano De Cicco
5 (1)
指标
上市促销 Azimuth Pro 前100位买家特惠价 299 美元。最终价格为 499 美元。 散户与机构入场的区别不在于指标，而在于位置。 大多数交易者在任意价格水平入场，追逐动量或对滞后信号做出反应。机构投资者等待价格到达供需真正转换的结构性水平。 Azimuth Pro 自动映射这些水平：波段锚定VWAP、多时间框架结构线，以及仅在高概率位置出现的ABC形态。 Azimuth Pro 专为需要结构分析和智能自动化的专业交易者打造。 Azimuth 以外科手术般的精度映射市场结构，而Azimuth Pro增加了智能层：自动检测您的交易风格、智能配置的移动平均线，以及经过20年数据回测优化的参数。结果是专业级分析自动适应您的交易品种和时间框架。 这是我们Merkava Labs每天为自己和客户使用的指标。 PRO版本的独特之处 智能配置 Pro版本理解您的交易环境。将它放在EURUSD M15上，它知道您在做日内交易。放在BTCUSD H4上，它会调整为波段交易。无需手动调整。 自适应移动平均线 标准EMA有效。但ATR自适应StepMA（响应波动率）和动
Game Changer Indicator mt5
Vasiliy Strukov
4.56 (9)
指标
Game Changer 是一款革命性的趋势指标，适用于任何金融工具，可将您的 MetaTrader 平台升级为强大的趋势分析工具。该指标不会重绘，也不会出现滞后。它适用于任何时间范围，有助于识别趋势，发出潜在反转信号，可用作追踪止损机制，并提供实时警报，以便您快速做出市场反应。无论您是经验丰富的交易员、专业人士，还是寻求优势的初学者，这款工具都能帮助您自信、自律地进行交易，并清晰地了解潜在的趋势动态。 购买后立即联系我，即可获得个人奖励！您可以免费获得我们的强力支撑和趋势扫描指标，请私信我！ 请注意，我不在 Telegram 上出售我的 EA 或特殊套件，它们仅适用于 MQL5，我的套件文件也仅在我的博客上提供。 请小心诈骗者 ，不要从其他人那里购买任何套件！ 设置 启用趋势变化警报 - 真/假 - 趋势变化时在图表上显示警报 发送推送通知 - 真/假 - 启用手机推送警报通知 发送邮件通知 - 真/假 - 发送趋势变化的邮件通知到电子邮件
PZ Swing Trading MT5
PZ TRADING SLU
5 (5)
指标
Swing Trading 是第一个旨在检测趋势方向的波动和可能的反转波动的指标。它使用在交易文献中广泛描述的基准摆动交易方法。该指标研究多个价格和时间向量，以追踪总体趋势方向，并检测市场超卖或超买并准备好进行修正的情况。 [ 安装指南 | 更新指南 | 故障排除 | 常见问题 | 所有产品 ] 市场波动的利润不会被窃取 指示器始终显示趋势方向 彩色价格带代表机会基准 彩色虚线表示可能的反转波动 该指标分析其自身的质量和性能 它实现了一个多时间仪表板 可定制的趋势和波动周期 它实现了电子邮件/声音/推送警报 指示器为非重涂或重涂 什么是摇摆交易 摇摆交易是一种尝试在一天到一周内从证券中获得收益的交易方式，尽管某些交易最终可以保持更长的寿命。摇摆交易者使用技术分析来买入弱点和卖出力量，并有耐心等待这些机会的发生，因为在发生一波抛售浪潮之后购买证券而不是陷入抛售更有意义。 机会基准 关于历史数据的大量研究证明，适合于波动交易的市场倾向于在基线价格带上下交易，基线价格带由图表显示，使用平均真实区间计算得出。波动交易者使用基线，该策略是购买常态和卖出躁狂，或做空常态并掩盖沮丧。在没有疲
Trend Screener Pro MT5
STE S.S.COMPANY
4.84 (100)
指标
使用趋势筛选指标释放趋势交易的力量：由模糊逻辑和多货币系统提供支持的终极趋势交易解决方案！ 使用趋势筛选器（由模糊逻辑提供支持的革命性趋势指标）提升您的趋势交易。 它是一个强大的趋势跟踪指标，结合了超过 13 种高级工具和功能以及 3 种交易策略，使其成为使您的 Metatrader 成为趋势分析器的多功能选择。 限时优惠：趋势筛选指标终身仅需 50 美元。 ( 原价 250$ ) (优惠延长) 体验趋势筛选器 100% 无需重新绘制的准确性，确保您的交易决策不受过去价格变化的影响。 释放多时间框架和多货币功能的多功能性，使您能够以无与伦比的信心在外汇、商品、加密货币和指数领域进行交易。 利用 Trend Screener 的综合策略套件增强您的交易： - 趋势跟踪策略和趋势延续策略 ：趋势筛选器的趋势跟踪策略提供清晰的趋势延续信号，让您有效捕捉趋势走势并管理风险。 - 反转策略和早期入场点策略 ：趋势筛选器的反转策略可检测市场方向的潜在变化，使您能够预测趋势反转并利用疲弱的市场趋势。通过早期入场点，您可以在潜在的趋势变化之前定位自己 获取可观的利润。 - 倒卖策略： 趋势筛选器的倒卖
Divergence In Chaos Environment
Arief
指标
获取 免费 AUX 指标和 EA 支持   直接下载 — 点击这里 [ D.I.C.E ] The DICE Indicator   Divergence in Chaos Environment 是一款专为使用艾略特波浪理论并结合混沌交易技术的交易者设计的 MT5 专用工具。它识别价格行为中的隐藏和常规背离，并与比尔·威廉姆斯所描述的混沌市场环境同步。 主要特征 艾略特波浪背离检测：检测符合波浪结构的看涨和看跌背离，以提高波浪计数精度。 混沌技术集成：与混沌交易策略相结合，确保信号与 AO 指标和市场结构一致。 多时间框架扫描：跨不同时间框架分析背离以确认动能变化和趋势耗尽。 可视化警报和对象：图表中清晰的箭头、线条和标记，便于快速识别。 自适应市场读取：自动适应混沌市场条件，过滤噪音并保留有效信号。 突破回调入场技术：使用简单的斐波那契回撤和枢轴点的常见交易方法。 优势 结合背离信号与波浪进程，提高入场精度。 利用 AO 混沌背离逻辑确认可能的第 3–5 波完成。 提前识别反转或延续区域，降低风险。 实时自动发现修正区，低风险高回报。 通过清晰的视觉确认增强交易信心。
FX Power MT5 NG
Daniel Stein
5 (29)
指标
FX Power：分析货币强度，助您做出更明智的交易决策 概述 FX Power 是一款专业工具，帮助您全面了解主要货币和黄金在任何市场条件下的真实强度。通过识别强势货币用于买入，弱势货币用于卖出， FX Power 简化了交易决策，并帮助您发现高概率的交易机会。不论您是想跟随趋势还是通过极端的 Delta 值预测反转，这款工具都能完美适应您的交易风格。别再盲目交易——用 FX Power 让您的交易更加智慧。 1. 为什么 FX Power 对交易者极具价值 实时货币和黄金强度分析 • FX Power 实时计算并显示主要货币和黄金的相对强度，助您全面了解市场动态。 • 监控领先或落后资产，轻松识别值得交易的货币对。 全面的多时间框架视图 • 跟踪短期、中期和长期时间框架的货币和黄金强度，以便将您的交易策略与市场趋势保持一致。 • 无论是快进快出的短线交易还是更长期的投资策略， FX Power 都能为您提供所需的信息。 Delta 动态分析用于趋势和反转 • 极端 Delta 值常常预示反转机会，而平缓的 Delta 变化则确认趋势延续。 • 使用 Delta 分析，轻
Smart Stop Indicator MT5
Daniel Stein
5 (2)
指标
Smart Stop Indicator – 智能化止损逻辑，直接呈现在您的图表上 概述 Smart Stop Indicator 是为希望以清晰、系统、非情绪化方式设置止损的交易者量身打造的工具。它将经典的价格结构逻辑（更高的高点、更低的低点）与现代突破识别技术相结合，精准标记真正合理的止损位置。无论是趋势、盘整还是快速突破行情，指标都会在图表上直接显示最佳 SL 区域及其状态（“new”、“broken”、“valid”）并且现在新增 SL 与 %ADR 的距离显示。 亮点 基于市场结构的自动止损识别 • 根据市场结构与实时价格行为自动识别关键止损位置。 智能突破适应能力 • 能适应突破与快速方向变化，不会强迫过早调整止损。 SL %ADR 显示 • 显示止损距离占平均日波动范围 ADR 的百分比与 Smart Stop Scanner 完全一致帮助交易者即时识别紧密机会或已延伸的行情。 内置警报逻辑 • 当止损水平变为“new”、“valid”或“broken”时触发警报包含准确的状态切换与冷却逻辑。 破损级别的淡化显示 • 对于“broken”状态的方向、价格、S
Atomic Analyst MT5
Issam Kassas
4.19 (27)
指标
首先值得强调的是，该交易指标是非重绘、非延迟的指标，这使其成为手动和机器人交易的理想选择。 用户手册：设置、输入和策略。 Atomic Analyst是一种PA价格行动指标，利用价格的力量和动量来寻找市场上更好的机会。配备了高级过滤器，可帮助去除噪音和假信号，并提高交易潜力。使用多层复杂的指标，Atomic Analyst扫描图表，并将复杂的数学计算转化为任何初学者都能理解并用来做出一致交易决策的简单信号和颜色。 “Atomic Analyst”是专为新手和经验丰富的交易者量身定制的综合交易解决方案。它将高级指标和一流功能融合为一体的交易策略，使其成为所有类型交易者的多功能选择。 日内交易和剥头皮策略：专为快速准确的日内交易和短期交易而设计。 日内和摆动交易策略：可用作追求价格大幅波动的日内和摆动交易者的可靠工具。 多货币和市场：凭借其可靠的精度，在不同的工具和市场上运作。 多个时间框架：可在多个时间框架上使用，性能良好。 稳定性：所有指标均不重绘、不重绘和不滞后，确保可靠的信号。 信号清晰度：提供箭头信号，用于清晰的入场和出场点。 实时警报：通过交易入场、SL和TP警报通知交易者
Super Signal Skyblade Edition
Shengzu Zhong
5 (4)
指标
Super Signal – Skyblade Edition 專業級無重繪 / 無延遲趨勢信號系統，擁有卓越勝率 | 適用於 MT4 / MT5 核心特色： Super Signal – Skyblade Edition 是一套專為趨勢交易設計的智能信號系統。 其採用多重濾波邏輯，僅篩選出具有明確方向性、動能強勁且波動結構健康的走勢進場點。 本系統 不預測高點或低點 ，只有在同時滿足以下三項條件時才會觸發交易信號： 趨勢方向明確 動能持續增強 波動率結構穩定 此外，系統還結合市場流動性分析，以進一步提升信號的準確性與觸發時機。 信號特性： 所有箭頭信號皆為 100% 無重繪，無延遲 信號一旦出現即固定於圖表，不會閃爍或消失 提供圖表箭頭、資訊面板、彈出通知、聲音提示及推播訊息 支援 EA 呼叫（Buffer 輸出），可整合至自動化交易或信號跟單系統 提供預設參數模板，免調整即可使用，適合新手快速上手 所有數據皆採用「嚴格回測標準」——每筆交易訊號在觸發後的 60 根 K 線內， EURUSD 與 USDJPY 至少須達成 +50 點獲利，黃金（XAUUSD）則須達成 +100 點
Gold Sniper Scalper Pro
Ich Khiem Nguyen
3.29 (7)
指标
Gold Sniper Scalper Pro 是一款专业的 MetaTrader 5 指标,旨在帮助交易者有效识别入场点并管理风险。 该指标提供全面的分析工具套件,包括信号检测系统、自动 Entry/SL/TP 管理、成交量分析和实时绩效统计。 系统使用指南   |   其他语言使用指南 主要功能 信号检测系统 指标基于 price action 分析和市场结构自动检测潜在入场点。当检测到交易机会时: - 图表上出现 BUY(绿色)或 SELL(红色)箭头 - K线被高亮显示以识别信号区域 - Entry/SL/TP 水平自动计算 信号仅在价格触及 Entry 水平时激活,有助于过滤未经市场确认的信号。 智能 Entry/SL/TP 管理 - Entry:价格触及入场水平时自动检测 - StopLoss:基于 ATR(Average True Range)动态计算 - Take Profit:基于 R-Multiple 的 4 个 TP 水平(TP1: 0.5R, TP2: 1R, TP3: 1.5R, TP4: 2R) - Trading Lines:在图表上显示带标签的 E
Trend indicator AI mt5
Ramil Minniakhmetov
5 (13)
指标
趋势人工智能指标是一个伟大的工具，将加强交易者的市场分析结合趋势识别与可操作的进入点和逆转警报。 该指标使用户能够自信和精确地驾驭外汇市场的复杂性 除了主要信号，趋势Ai指标识别在回调或回调期间出现的次要入口点，使交易者能够利用既定趋势内的价格修正。 重要优势: *MT4及MT5工程 *明确买入或卖出信号 ·不重绘 *适用于所有资产 小心我不卖EA或设置电报它骗局. 所有设置免费在这里的博客。  重要！ 购买后立即与我联系,以获得指示和奖金! 真实的操作监控以及我的其他产品可以在这里找到： https://www.mql5.com/en/users/mechanic/seller&nbsp ; 设置和输入: 建议为所有资源设置默认设置。 第...
Rtc ML Ai Predictor
Muhammad Faisal Sagala
指标
Rtc ML Ai | Predictor CORE MACHINE LEARNING ENGINE Adaptive ML Market Predictor – Multi-Bar Trend & Candle Forecast What This Indicator Does This indicator is a  real-time market prediction engine  designed to analyze price behavior and estimate  future market tendencies . Unlike conventional indicators, this system  does not rely on static parameters or historical curve-fitting , but adapts its internal state dynamically during live market operation. Instead of using static rules, the indic
Quantum Trend Sniper
Bogdan Ion Puscasu
4.74 (53)
指标
介绍   量子趋势狙击指标 ，突破性的 MQL5 指标，正在改变您识别和交易趋势反转的方式！由拥有超过13年交易经验的资深交易员团队开发，     量子趋势狙击指标   旨在通过其创新的方式以极高的准确度识别趋势反转，将您的交易之旅推向新的高度。 ***购买量子趋势狙击指标，即可免费获得量子突破指标！*** 当量子突破指标识别出趋势反转时，它会向您发出警报和信号箭头，并建议您三个止盈水平。 它既适合新手交易者，也适合专业交易者。 量子 EA 通道：       点击这里 MT4版本：       点击这里 建议： 时间范围： 所有时间范围。为了获得最佳结果，我们建议在 M15、M30 和 H1 时间范围内使用它。 货币对：欧元兑美元、英镑兑美元、澳元兑美元、欧元兑英镑、, EURAUD,  XAUUSD 账户类型：ECN、Raw 或 Razor，点差极低 经纪时间：任意 经纪商：IC Markets、Pepperstone with Raw 和 Razor 的点差最低 建议止损：50 点 建议止盈水平：20 点、50 点和 100 点 规格： 不重漆！ 最
Smart Price Action Concepts MT5
Issam Kassas
4 (14)
指标
首先，值得强调的是，这个交易工具是非重绘、非重画和非滞后的指标，非常适合专业交易。 在线课程，用户手册和演示。 智能价格行动概念指标是一个非常强大的工具，既适用于新手，也适用于经验丰富的交易者。它将超过20个有用的指标合并到一个指标中，结合了高级交易思想，如内圈交易员分析和智能资金概念交易策略。该指标侧重于智能资金概念，提供有关大型机构交易方式的见解，帮助预测它们的动向。 它在流动性分析方面尤其擅长，有助于理解机构的交易方式。它擅长预测市场趋势，并仔细分析价格波动。通过将您的交易与机构策略对齐，您可以更准确地预测市场走向。该指标多才多艺，擅长分析市场结构，识别重要的订单区块，并识别各种模式。 它擅长识别BOS和CHoCH等模式，理解动量的转变，并突出显示供需强劲的关键区域。它还擅长发现强大的不平衡，并分析价格创造更高高点或更低低点的模式。如果您使用斐波那契回撤工具，该指标可以满足您的需求。它还可以识别相等的高点和低点，分析不同的时间框架，并通过仪表板显示数据。 对于使用更高级策略的交易者，该指标提供了工具，如公平价值差指标和优惠和折扣区域的识别。它特别关注高时间框架订单区块，并
SuperScalp Pro
Van Minh Nguyen
5 (1)
指标
SuperScalp Pro – 高级多重过滤剥头皮指标系统 SuperScalp Pro 是一款高级剥头皮指标系统，将经典 Supertrend 与多重智能确认过滤器相结合。该指标在 M1 到 H4 的所有时间框架上均运行良好，尤其适用于 XAUUSD、BTCUSD 及主要外汇货币对。可作为独立系统使用，也可灵活整合到现有交易策略中。 指标集成超过 11 个过滤器，包括快慢 EMA、用于趋势判断的三条 EMA、EMA 斜率 (EMA slope)、RSI、ADX、成交量、VWAP、布林带突破（Bollinger Bands Breakout）以及 MACD 背离过滤器。智能蜡烛过滤器用于确认蜡烛收盘并剔除弱信号，而以三条 EMA 结合 MACD 背离的趋势识别机制则有助于筛选出更高胜率的交易信号。 SuperScalp Pro 基于 ATR 自动计算进场（Entry）、止损（Stop Loss）和止盈（Take Profit）水平。所有重要价格水平均直接显示在图表上，方便用户管理风险并做出更精准的交易决策。 系统在超过 5,000 根蜡烛上进行模拟与性能分析，展示完整指标如胜率、总交
ARICoins
Temirlan Kdyrkhan
指标
ARICoin is a powerful trading companion designed to generate high-probability entry signals with dynamic TP/SL/DP levels based on volatility. Built-in performance tracking shows win/loss stats, PP1/PP2 hits, and success rates all updated live. Key Features: Buy/Sell signals with adaptive volatility bands Real-time TP/SL/DP levels based on ATR Built-in MA Filter with optional ATR/StdDev volatility Performance stats panel (Success, Profit/Loss, PP1/PP2) Alerts via popup, sound, push, or email Cust
AriX
Temirlan Kdyrkhan
1 (4)
指标
AriX Indicator for MT5 A powerful trend-following and signal-evaluation tool AriX is a custom MT5 indicator that combines Moving Averages and ATR-based risk/reward logic to generate clear buy/sell signals. It visualizes dynamic SL/TP levels, evaluates past trade outcomes, and displays win/loss statistics in a clean on-chart panel. Key features include: Buy/Sell signals based on MA crossovers ATR-based SL/TP1/TP2/TP3 levels with visual lines and labels Signal outcome tracking with real-time stat
PZ Day Trading MT5
PZ TRADING SLU
2.83 (6)
指标
该指标仅使用价格行为分析和donchian渠道以锯齿形检测价格反转。它是专门为短期交易而设计的，根本不需要重新粉刷或补漆。对于精明的交易者来说，这是一个绝佳的工具，旨在增加他们的运作时间。 [ 安装指南 | 更新指南 | 故障排除 | 常见问题 | 所有产品 ] 极易交易 它在每个时间段都提供价值 实施自我分析统计 它实现了电子邮件/声音/视觉警报 基于可变长度的突破和拥挤区域，该指标仅使用价格行为来选择交易并对市场快速做出反应。 显示过去信号的潜在利润 该指标分析其自身的质量和性能 突围的损失突出显示并解决 该指标是不可重涂和不可重涂的 该指标将帮助盘中交易者不要错过单个价格反转。但是，并非所有价格反转都是一样的，也不是具有相同的可行质量。决定要突破哪些突破而忽略哪些取决于交易者的良好判断。 如何解释统计数据 该指标研究其自身信号的质量，并在图表上绘制相关信息。将分析每笔交易，并在图表的左上角显示总体历史结果，这使您可以针对任何给定的工具和时间范围自行优化指标参数。每个乐器和时间表都有其自己的最佳设置，您可以自己找到它们。 最大优惠交易：对于任何给定的交易，MFE都是最好的结
Dynamic Scalper System MT5
Vitalyi Belyh
指标
“ Dynamic Scalper System MT5 ”指标专为在趋势波内进行剥头皮交易而设计。 已在主要货币对和黄金上进行测试，并可与其他交易工具兼容。 提供顺势短线建仓信号，并提供额外的价格变动支持。 指标原理： 大箭头决定趋势方向。 在趋势波内，我们采用一种生成小箭头形式的剥头皮交易信号的算法。 红色箭头代表看涨方向，蓝色箭头代表看跌方向。 敏感的价格变动线会沿着趋势方向绘制，并与小箭头信号协同作用。 信号运作方式如下：当线在适当时刻出现时，将形成入场信号；在出现线时，持仓；线完成后，平仓。 建议的操作时间范围为M1 - H4。 箭头在当前K线上方形成，如果下一根K线已开仓，则不会重新绘制上一根K线上方的箭头。 输入参数 Trend Wave Period - 趋势方向（大箭头）的周期，改变趋势波的时间间隔。值 1 表示趋势方向的最长持续时间，参数值越大，持续时间越短。 Scalper Arrows Period - 信号箭头（小箭头）的计算周期，改变入场信号的生成频率。值 3 表示最频繁的生成频率，参数值越大，箭头频率越低，准确度越高。 这些参数可以根据不同
Berma Bands
Muhammad Elbermawi
5 (7)
指标
Berma 波段 (BBs) 指标对于寻求识别和利用市场趋势的交易者来说是一种有价值的工具。通过分析价格与 BBs 之间的关系，交易者可以辨别市场是处于趋势阶段还是区间波动阶段。 访问[ Berma Home Blog ] 了解更多信息。 Berma 带由三条不同的线组成：上 Berma 带、中 Berma 带和下 Berma 带。这些线围绕价格绘制，直观地表示价格相对于整体趋势的变动。这些带之间的距离可以洞察波动性和潜在的趋势逆转。 当 Berma Bands 线相互分离时，通常表明市场正在进入横盘或区间波动时期。这表明缺乏明确的方向性。交易者可能会发现在这些时期内很难识别趋势，因此可能需要等待更清晰的趋势出现。 当 Berma Bands 线汇聚成一条线时，通常表示趋势环境强劲。这种汇聚表明存在明显的方向性偏差，因为价格波动性足以随趋势而变化。交易者可能会发现在这些时期更容易识别潜在的入场点和出场点，因为趋势的势头可以提供有利的交易机会。然而，重要的是要注意整体趋势中的潜在回调或修正。 Berma 带根据价格蜡烛图与上带和下带的相互作用提供明确的买入和卖出信号。当价格蜡烛图首
FX Levels MT5
Daniel Stein
5 (12)
指标
FX Levels：适用于所有市场的高精度支撑与阻力 快速概览 想要精准确定适用于任何市场（外汇、指数、股票或大宗商品）的支撑与阻力吗？ FX Levels 将传统的“Lighthouse”方法与前沿的动态分析相结合，实现近乎通用的准确性。依托真实经纪商经验和自动化的每日与实时更新， FX Levels 帮助您捕捉价格反转点、设置合理的盈利目标，并自信地管理交易。立即使用，体验更准确的支撑/阻力分析如何助力您的交易更上层楼！ 1. 为什么 FX Levels 对交易者非常有利 极度精准的支撑 & 阻力区 • FX Levels 专为不同经纪商提供的行情源和时间设置而设计，可生成几乎相同的价位区，解决数据不一致的常见问题。 • 这意味着无论您在哪里交易，都能获得稳定一致的水平线，为策略打下更加牢固的基础。 结合传统与先进技术 • 通过将久经考验的“Lighthouse”方法与动态分析相融合， FX Levels 不仅限于每日刷新，还可针对新的价格波动进行即时更新。 • 您可以选择经典的静态方式，或实时捕捉新出现的水平，以贴近最新的市场行为。 识别清晰的反转点 • FX Lev
Weis Wave with Alert MT5
Trade The Volume Waves Single Member P.C.
4.94 (17)
指标
Rental/Lifetime Package Options and Privileges  Rent Monthly Six Months   Yearly/Lifetime Weis Wave with Speed with Alert+Speed Index x x x Manual  x x x Quick Set up Video x x x Blog x x x Lifetime Updates x x x Setup and Training Material x x Discord Access Channel "The SI traders"          x Rectangle Break Alert Tool      x How to trade with it:    http://www.tradethevolumewaves.com   ** If you purchase please contact me to setup your  : Training Room and  complete manual access.  Wei
ARIScalping
Temirlan Kdyrkhan
指标
ARIScalp is a powerful trading companion designed to generate high-probability entry signals with dynamic TP/SL/DP levels based on volatility. Built-in performance tracking shows win/loss stats, PP1/PP2 hits, and success rates all updated live. Key Features: Buy/Sell signals with adaptive volatility bands Real-time TP/SL/DP levels based on ATR Built-in MA Filter with optional ATR/StdDev volatility Performance stats panel (Success, Profit/Loss, PP1/PP2) Alerts via popup, sound, push, or email Cus
IX Power MT5
Daniel Stein
4.92 (12)
指标
IX Power：解锁指数、大宗商品、加密货币和外汇市场洞察 概述 IX Power 是一款多功能工具，可分析指数、大宗商品、加密货币和外汇市场的强弱表现。 FX Power 提供针对货币对的最高精度，利用所有可用货币对数据进行分析，而 IX Power 专注于基础资产的市场数据。这使得 IX Power 成为非外汇市场的理想选择，同时在需要简单外汇分析时也非常可靠。它可以无缝适用于任何图表，提供清晰的、有行动价值的洞察，帮助提升您的交易决策。 1. 为什么 IX Power 对交易者非常有价值 多市场强弱分析 • IX Power 分析指数、大宗商品、加密货币和外汇市场的强弱表现，为每个市场提供量身定制的洞察。 • 监控 US30、WTI、黄金、比特币等资产的表现，发现交易机会。 适用于更广泛的市场 • 对于外汇交易， FX Power 提供无与伦比的精度，通过分析所有相关货币对。 • IX Power 专注于基础资产的市场数据，非常适合非外汇市场及简化的外汇分析。 实时适应性 • 借助自适应算法， IX Power 实时响应市场数据变化，保持分析的最新性。 • 实时更新
MetaForecast M5
Vahidreza Heidar Gholami
5 (3)
指标
MetaForecast能够根据价格数据中的谐波来预测和可视化任何市场的未来走势。虽然市场不总是可预测的，但如果价格中存在模式，MetaForecast可以尽可能准确地预测未来。与其他类似产品相比，MetaForecast通过分析市场趋势可以生成更精确的结果。 输入参数 Past size (过去的尺寸) 指定MetaForecast用于创建生成未来预测模型的柱数量。该模型以一条黄色线绘制在所选柱上。 Future size (未来的尺寸) 指定应预测的未来柱数量。预测的未来以粉色线表示，并在其上绘制了蓝色回归线。 Degree (程度) 此输入确定了MetaForecast将在市场上进行的分析级别。 Degree 描述  0 对于程度0，建议使用较大的值来设置“过去的尺寸”输入，以覆盖价格中的所有高峰、低谷和细节。  1 (建议的) 对于程度1，MetaForecast可以理解趋势，并通过较小的“过去的尺寸”生成更好的结果。  2 对于程度2，除了趋势，MetaForecast还可以识别反转点。对于大于1的程度，必须使用较高的“细节”和“噪音减少”输入值。  大于2 不建议使用大于
M1 Scalper Pro MT5
Elif Kaya
4.6 (10)
指标
- Real price is 80$ - 45% Discount (It is 45$ now) Contact me for extra bonus   indicator, instruction or any questions! - Lifetime update free - Non-repaint - Related product: Gann Gold EA - I just sell my products in Elif Kaya Profile, any other websites are stolen old versions, So no any new updates or support. Advantages of  M1 Scalper Pro  Profitability: M1 Scalper Pro is highly profitable with a strict exit strategy. Frequent Opportunities: M1 Scalper Pro  takes advantage of numerous smal
作者的更多信息
SR Levels Smart Support Resistance
Simon Draxler
指标
无需手动绘制，几秒钟内获取清晰的市场结构！ HTF 自动支撑与阻力指标 会自动在图表上标记关键的支撑和阻力位。这些水平基于更高周期（HTF），因此比随机的短期线更可靠。 主要功能： 自动检测最强支撑与阻力区 多周期分析：选择更高周期获得更精准水平 颜色区分的清晰区域，方便快速识别 无主观误差 – 水平根据固定规则客观计算 适用于所有市场：外汇、指数、大宗商品、加密货币 开箱即用 – 默认设置已优化 交易者优势： 快速判断市场可能转向或反应的位置 只在强区域交易，过滤掉不良交易机会 节省时间，并用一致的分析水平提高胜率 非常适合剥头皮、日内交易和波段交易 使用提示： 在设置中选择偏好的更高周期（如 H4、D1、W1） 将这些区域与价格行为或K线形态结合使用 观察市场在这些水平的反应，并提前规划交易
FREE
AlphaWave
Simon Draxler
5 (1)
指标
解锁您交易的潜力，使用AlphaWave指标！ 为您的交易带来平静： AlphaWave指标旨在通过平滑图表并提供精确的趋势方向可读性来使您的交易更加平静。以前从未如此轻松地做出明确的交易决策。 具有10种模式的革命性平滑技术： 通过AlphaWave指标体验平滑而清晰的图表表示。这种革命性的平滑技术不仅提供了一种模式，而且一共有10种模式，将您的交易体验提升到一个新水平。选择最适合您交易风格的模式。 适用于任何资产的可定制性： AlphaWave指标最佳地适应每种资产，允许多方面应用，并支持您在不同市场中。在每个交易工具上释放潜力。 上涨和下跌趋势的定制警报： 享受额外的重要功能！AlphaWave指标为上涨和下跌趋势提供定制警报。再也不要错过关键的交易时刻，放心交易。 创新的Heiken-Ashi启发： 受到Heiken-Ashi蜡烛的启发，AlphaWave指标采用创新的公式。传统的蜡烛数据被转换成清晰显示趋势方向的彩色条。这是您交易中的技术突破！ 精准的进出点： 由于可靠的信号和精准的趋势指标，AlphaWave指标允许识别最佳的进出点。 持续的支持和更新： 我们不仅提供出色
ScalpingThink
Simon Draxler
专家
ScalpingThink – 剥头皮交易的精准性 ScalpingThink 是一款创新的双向剥头皮系统，专为依赖快速行情与精确入场的交易者设计。目标：通过精确的交易设置，在最短时间内实现可控收益 —— 安全且高效。 立即试用 —— 免费演示版 现在仅需 169 美元 ，赶快抢购，价格即将上涨！ 当前价格  169 USD  信号: 链接 指南: 链接 优势一览 无网格，无马丁策略 – 每个头寸单独且受控地开启 固定止损 + 虚拟动态追踪止损 ，最大化安全性 多种追踪止损方案 ，灵活锁定利润 安全缓冲 ，保护保证金，防止账户过载 时间过滤 & 点差过滤 ，仅在清晰的市场阶段中进行干净、可规划的入场 推荐市场与设置 时间周期: M1（1分钟图）– 真实剥头皮的理想选择 交易品种: EURUSD, GBPUSD, USDJPY, NASDAQ 100, DAX, 道琼斯 – 适用于高成交量和快速波动的市场 ️ 功能与特性 交易面板 : 可最小化/最大化，显示： 当前EA状态（激活、暂停） 持仓、挂单、余额与净值 详细交易统计 自动或固定手数选择 点差限制 ，防止在新
Margincall Lines
Simon Draxler
5 (1)
实用工具
Program Features 1. Calculation of Margin Call and Liquidation Prices Monitoring all open positions: The program continuously analyzes all open positions on the trading account. Determining critical price levels: Margin Call Price: The price at which additional funds must be deposited to keep positions open. If this does not occur, liquidation follows. Liquidation Price: The price at which positions are automatically closed by the broker to prevent further losses. 2. Display of Prices on the Ch
FREE
Spread Monitor Pro
Simon Draxler
指标
Drx Spread Monitor – 全面掌控点差的工具 Drx Spread Monitor 是一款强大的 MT5 指标，为交易者提供当前和历史点差的清晰可视化概览。特别适用于点差波动较大的外汇和黄金交易，帮助更真实地评估交易成本并适应市场变化。 主要功能 点差柱状图 在独立窗口显示点差。对正常、较高和极端点差水平进行颜色标识。 动态平均线 计算点差的移动平均线(MA)，便于识别异常值和点差趋势。 实时面板与关键指标 实时当前点差 指定周期内的平均点差 自启动以来的最小/最大点差 点差移动平均线(MA Spread) 紧凑的图表内仪表盘 高点差声音提醒 当点差超过设定阈值时自动提醒。高点差和极端点差提醒支持自定义声音。提醒间隔可调。 均衡器模式（可选） 将最近点差以动态条形图形式可视化。可配置：数量、宽度、高度、间距、水平或垂直。便于快速视觉判断。 灵活缩放与界面设计 支持自动或手动 Y 轴缩放。面板颜色与布局可自定义。 交易者优势 实时透明掌握经纪商点差 提前发现点差扩大的情况（如新闻或流动性不足） 特别适合剥头皮、日内交易和黄金交易者 便于比较经纪商、账户类型或
FREE
FASTai
Simon Draxler
专家
介绍优惠： 当前价格仅剩少量库存！ 最终价格：800美元 本部分涉及专家顾问（EA）的默认设置。请按照预设说明操作 →  点击 。 产品详情 符号 所有可能 时间框架 所有可能 资本 最低50美元 账户类型 ECN FASTai的主要特点 FASTai专门设计用于建立在经过验证的交易原则之上。专家顾问（EA）使用技术指标，如移动平均线、高点和低点，以及精确的计算来识别潜在的市场突破。  而不是依赖复杂和高风险的策略 ，FASTai专注于一种清晰而稳健的方法，确保长期的稳定性和控制。 精确的交易策略 FASTai的算法基于大多数交易者在其图表中分析的核心要素：移动平均线、突破以及高点和低点。这一基础允许清晰的结构，使EA能够有效地识别潜在的交易机会。  通过使用 最多一个止买订单， 风险被最小化 ，以防止因 金字塔式加仓 而产生的风险。 通过明确的参数实现灵活性 FASTai提供预设参数，立即可用，同时也提供个性化调整的选项。  这使交易者能够根据其交易策略和风险配置文件精确调整设置，而无需不必要的复杂性或干扰。 跨市场应用 EA设计为可以在各种市场中高效使用。无论是 货币对、大宗商
Fibowatch
Simon Draxler
指标
Fibo Watch – 专业分析助手与区间交易辅助工具 **简述：**这不是一个“神奇指标”，而是专为经验丰富的交易者打造的专业工具。它能在更高的时间周期上精确可视化交易区间（Ranges）、斐波那契回撤和趋势通道。通过 DRX 仪表盘优化您的风险管理。 描述（长文）： ️ **重要提示：**本工具专为已经具备市场理解能力的交易者设计。 请不要寻找圣杯。Fibo Watch 是一个效率工具。它的开发旨在支持经验丰富的交易者更快地识别相关市场结构，并避免在激烈的交易中犯下情绪化错误。如果您理解交易区间、斐波那契水平和趋势通道如何相互作用，这个工具将为您分担繁琐的绘图工作，并为您的决策提供确凿的数据。 本工具的功能： 该工具按照大型市场参与者的逻辑扫描市场——即流动性所在和决策制定的地方。它帮助您识别区间内的“真空地带”，即价格具有运动潜力的区域。 核心功能： 结构化区间交易： 工具自动识别区间高点（Range High）和区间低点（Range Low）。它直观地向您展示市场哪里可以“呼吸”，哪里等待着阻力。这是避免在盘整区域盲目交易的理想选择。 机构斐波那契水平： Fib
Smart Liquidity Impulse
Simon Draxler
指标
Smart Liquidity Impulse Professional Volume-Momentum Tracker 终于看清价格波动的 真正 原因。 您是否曾想过，为什么趋势看似强劲，市场却突然反转？ 或者为什么突破后价格立刻回落？ 答案不在于价格本身——而在于 流动性 (Liquidity) 。 Smart Liquidity Impulse 不是普通的震荡指标。 RSI 或 MACD 仅分析价格，而此指标测量市场的 燃料 。 它将三个关键因素结合在一个清晰的视图中： 动量 (Momentum) – 运动的方向 成交量 (Volume) – 运动背后的力量 幅度 (Range) – K线内的阻力 工作原理 – 智能公式 指标计算以下两者的比率： 投入 (成交量) 与 产出 (价格变动) 解读： 大波动 + 高成交量 → 真实的市场力量 (强劲脉冲) ️ 小波动 + 高成交量 → 吸筹 (Absorption)! 主力资金 (Smart Money) 正在被动买入/卖出 – 准备反转。 无量波动 → 假动作 (Fake-Move) (假突破风险极高)
