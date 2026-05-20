SMC Trade Pilot MT5

面向Smart Money Concepts交易者的半自动交易助手。在Telegram上接收带有图表截图的交易信号,然后通过一次点击下单。即使远离电脑,也可以从手机管理仓位。

解决的问题

Smart Money形态不会等您。Order Blocks和Liquidity Sweeps在伦敦开盘、纽约开盘或亚洲交易时段形成,而您往往在工作、开会或远离屏幕。当您查看图表时,形态早已过去。

SMC Trade Pilot将您的手机变成实时交易驾驶舱。本产品全天候扫描图表寻找SMC信号。当形态出现时,它会向您的Telegram发送完整的交易订单:图表截图、方向、入场价、建议止损、建议止盈、质量评分。由您决定。点击执行或点击跳过。

工作流程

本产品在后台监控图表。 检测到Smart Money信号时(BOS、ChoCH、Pending Break、新Order Block或Liquidity Sweep),Telegram会收到包含图表截图、信号详情和SL/TP建议的丰富消息。 三个内联按钮供您决策:EXECUTE、SKIP、MODIFY。 执行后,消息会更新并显示CLOSE NOW按钮。您可以随时从Telegram平仓。 持仓期间,本产品在达到1R时自动移至保本,然后应用基于ATR的跟踪止损。

核心功能

Smart Money信号引擎 :Break of Structure、Change of Character、Pending Break检测、带强度评分的Order Blocks、Fair Value Gaps、Liquidity Sweeps、Volume Profile。

:Break of Structure、Change of Character、Pending Break检测、带强度评分的Order Blocks、Fair Value Gaps、Liquidity Sweeps、Volume Profile。 多周期面板 :M15、H1、H4和D1即时趋势偏向与共振评分。

:M15、H1、H4和D1即时趋势偏向与共振评分。 双向Telegram集成 :带截图的丰富消息,内联EXECUTE / SKIP / MODIFY / CLOSE按钮。

:带截图的丰富消息,内联EXECUTE / SKIP / MODIFY / CLOSE按钮。 内置风险管理 :按账户资金百分比计算手数、可配置每笔风险、每日回撤保护。

:按账户资金百分比计算手数、可配置每笔风险、每日回撤保护。 自动SL/TP :基于ATR倍数或最近的Order Block,风险回报比可配置。

:基于ATR倍数或最近的Order Block,风险回报比可配置。 保本与跟踪 :达到1R时自动移至保本,然后ATR跟踪止损。

:达到1R时自动移至保本,然后ATR跟踪止损。 质量过滤器 :每个信号获评A+/A/B/C,最低阈值可配置。

:每个信号获评A+/A/B/C,最低阈值可配置。 交易时段过滤 :可选限定亚洲、伦敦或纽约kill zones。

:可选限定亚洲、伦敦或纽约kill zones。 点差过滤器 :点差超过阈值时阻止执行。

:点差超过阈值时阻止执行。 Order Block统计 :命中率、回测率、平均强度。

:命中率、回测率、平均强度。 历史扫描 :启动时分析最多2000根K线。

:启动时分析最多2000根K线。 仪表盘:可拖动面板,显示实时结构、多周期视图、kill zones。

适用人群

不想错过形态的手动SMC和ICT交易者。

无法在工作时间盯盘的日内和波段交易者。

需要在手机上拥有完整交易驾驶舱的旅行者和数字游民。

需要严格风险管理的funded challenge候选人。

使用要求

MetaTrader 5(任何经纪商,Hedging或Netting账户)。

Telegram机器人token(在Telegram应用内免费创建)。

您的个人Telegram chat ID。

在MetaTrader 5设置中允许Telegram API URL(工具、选项、智能交易)。随附的PDF手册详述了操作步骤。

购买后提供完整的PDF用户手册。

重要说明

本产品为 半自动 助手。仅在您点击Telegram上的EXECUTE后才下单。本产品不会自行开仓。

助手。仅在您点击Telegram上的EXECUTE后才下单。本产品不会自行开仓。 历史表现不保证未来结果。

实盘使用前请始终在模拟账户上测试。

通过MQL5消息系统提供支持。

风险提示

外汇和CFD交易具有高风险,可能不适合所有投资者。您可能损失部分或全部初始投资。请勿投资您无法承受损失的资金。