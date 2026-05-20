SMC Trade Pilot MT5
- 实用工具
-
Prime Horizon
- 版本: 1.5
- 更新: 5 六月 2026
- 激活: 10
SMC Trade Pilot MT5
面向Smart Money Concepts交易者的半自动交易助手。在Telegram上接收带有图表截图的交易信号,然后通过一次点击下单。即使远离电脑,也可以从手机管理仓位。
解决的问题
Smart Money形态不会等您。Order Blocks和Liquidity Sweeps在伦敦开盘、纽约开盘或亚洲交易时段形成,而您往往在工作、开会或远离屏幕。当您查看图表时,形态早已过去。
SMC Trade Pilot将您的手机变成实时交易驾驶舱。本产品全天候扫描图表寻找SMC信号。当形态出现时,它会向您的Telegram发送完整的交易订单:图表截图、方向、入场价、建议止损、建议止盈、质量评分。由您决定。点击执行或点击跳过。
工作流程
- 本产品在后台监控图表。
- 检测到Smart Money信号时(BOS、ChoCH、Pending Break、新Order Block或Liquidity Sweep),Telegram会收到包含图表截图、信号详情和SL/TP建议的丰富消息。
- 三个内联按钮供您决策:EXECUTE、SKIP、MODIFY。
- 执行后,消息会更新并显示CLOSE NOW按钮。您可以随时从Telegram平仓。
- 持仓期间,本产品在达到1R时自动移至保本,然后应用基于ATR的跟踪止损。
核心功能
- Smart Money信号引擎:Break of Structure、Change of Character、Pending Break检测、带强度评分的Order Blocks、Fair Value Gaps、Liquidity Sweeps、Volume Profile。
- 多周期面板:M15、H1、H4和D1即时趋势偏向与共振评分。
- 双向Telegram集成:带截图的丰富消息,内联EXECUTE / SKIP / MODIFY / CLOSE按钮。
- 内置风险管理:按账户资金百分比计算手数、可配置每笔风险、每日回撤保护。
- 自动SL/TP:基于ATR倍数或最近的Order Block,风险回报比可配置。
- 保本与跟踪:达到1R时自动移至保本,然后ATR跟踪止损。
- 质量过滤器:每个信号获评A+/A/B/C,最低阈值可配置。
- 交易时段过滤:可选限定亚洲、伦敦或纽约kill zones。
- 点差过滤器:点差超过阈值时阻止执行。
- Order Block统计:命中率、回测率、平均强度。
- 历史扫描:启动时分析最多2000根K线。
- 仪表盘:可拖动面板,显示实时结构、多周期视图、kill zones。
适用人群
- 不想错过形态的手动SMC和ICT交易者。
- 无法在工作时间盯盘的日内和波段交易者。
- 需要在手机上拥有完整交易驾驶舱的旅行者和数字游民。
- 需要严格风险管理的funded challenge候选人。
使用要求
- MetaTrader 5(任何经纪商,Hedging或Netting账户)。
- Telegram机器人token(在Telegram应用内免费创建)。
- 您的个人Telegram chat ID。
- 在MetaTrader 5设置中允许Telegram API URL(工具、选项、智能交易)。随附的PDF手册详述了操作步骤。
- 购买后提供完整的PDF用户手册。
重要说明
- 本产品为半自动助手。仅在您点击Telegram上的EXECUTE后才下单。本产品不会自行开仓。
- 历史表现不保证未来结果。
- 实盘使用前请始终在模拟账户上测试。
- 通过MQL5消息系统提供支持。
风险提示
外汇和CFD交易具有高风险,可能不适合所有投资者。您可能损失部分或全部初始投资。请勿投资您无法承受损失的资金。
Exactement ce que je recherchais. L'indicateur mache le travail. Plus qu'a valider l'ordre (ou pas, au choix) via telegram. D'une simplicité incroyable et d'une efficacité bluffante. Je suis a une semaine d'essai en réel et j'ai deja fait mieux que si je tradais seul. Il me faudrait un peu plus de recul pour juger de la pertinence des signaux mais dans tous les cas, cet indicateur est un veritable compagnon. Aussi et c'est tres important pour moi, Sylvain est tres reactif et disponible en cas de probleme ou de question. Vraiment 100% satisfait de mon achat. Je recommande vivement.