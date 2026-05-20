SMC Trade Pilot MT5

5
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    Prime Horizon

    Prime Horizon

    4.7 (17)
    🎯 MT5 开发者 — 市场结构、Smart Money 与 零售/自营交易工具
    ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
    欢迎访问我的主页。我专注于开发基于机构交易理念（市场结构、订单块 Order Blocks、BOS/ChoCH、流动性 Liquidity、公允价值缺口 FVG）的 MT5 指标和 EA 交易系统，并特别针对自营交易仓位（Funded Accounts）的风险管理进行了深度优化。
    📦 产品目录概览
    19 产品 10 评论
  • 版本: 1.5
  • 更新: 5 六月 2026
  • 激活: 10

SMC Trade Pilot MT5

面向Smart Money Concepts交易者的半自动交易助手。在Telegram上接收带有图表截图的交易信号,然后通过一次点击下单。即使远离电脑,也可以从手机管理仓位。

解决的问题

Smart Money形态不会等您。Order Blocks和Liquidity Sweeps在伦敦开盘、纽约开盘或亚洲交易时段形成,而您往往在工作、开会或远离屏幕。当您查看图表时,形态早已过去。

SMC Trade Pilot将您的手机变成实时交易驾驶舱。本产品全天候扫描图表寻找SMC信号。当形态出现时,它会向您的Telegram发送完整的交易订单:图表截图、方向、入场价、建议止损、建议止盈、质量评分。由您决定。点击执行或点击跳过。

工作流程

  1. 本产品在后台监控图表。
  2. 检测到Smart Money信号时(BOS、ChoCH、Pending Break、新Order Block或Liquidity Sweep),Telegram会收到包含图表截图、信号详情和SL/TP建议的丰富消息。
  3. 三个内联按钮供您决策:EXECUTE、SKIP、MODIFY。
  4. 执行后,消息会更新并显示CLOSE NOW按钮。您可以随时从Telegram平仓。
  5. 持仓期间,本产品在达到1R时自动移至保本,然后应用基于ATR的跟踪止损。

核心功能

  • Smart Money信号引擎:Break of Structure、Change of Character、Pending Break检测、带强度评分的Order Blocks、Fair Value Gaps、Liquidity Sweeps、Volume Profile。
  • 多周期面板:M15、H1、H4和D1即时趋势偏向与共振评分。
  • 双向Telegram集成:带截图的丰富消息,内联EXECUTE / SKIP / MODIFY / CLOSE按钮。
  • 内置风险管理:按账户资金百分比计算手数、可配置每笔风险、每日回撤保护。
  • 自动SL/TP:基于ATR倍数或最近的Order Block,风险回报比可配置。
  • 保本与跟踪:达到1R时自动移至保本,然后ATR跟踪止损。
  • 质量过滤器:每个信号获评A+/A/B/C,最低阈值可配置。
  • 交易时段过滤:可选限定亚洲、伦敦或纽约kill zones。
  • 点差过滤器:点差超过阈值时阻止执行。
  • Order Block统计:命中率、回测率、平均强度。
  • 历史扫描:启动时分析最多2000根K线。
  • 仪表盘:可拖动面板,显示实时结构、多周期视图、kill zones。

适用人群

  • 不想错过形态的手动SMC和ICT交易者。
  • 无法在工作时间盯盘的日内和波段交易者。
  • 需要在手机上拥有完整交易驾驶舱的旅行者和数字游民。
  • 需要严格风险管理的funded challenge候选人。

使用要求

  • MetaTrader 5(任何经纪商,Hedging或Netting账户)。
  • Telegram机器人token(在Telegram应用内免费创建)。
  • 您的个人Telegram chat ID。
  • 在MetaTrader 5设置中允许Telegram API URL(工具、选项、智能交易)。随附的PDF手册详述了操作步骤。
  • 购买后提供完整的PDF用户手册。

重要说明

  • 本产品为半自动助手。仅在您点击Telegram上的EXECUTE后才下单。本产品不会自行开仓。
  • 历史表现不保证未来结果。
  • 实盘使用前请始终在模拟账户上测试。
  • 通过MQL5消息系统提供支持。

风险提示

外汇和CFD交易具有高风险,可能不适合所有投资者。您可能损失部分或全部初始投资。请勿投资您无法承受损失的资金。

评分 1
Xto971
29
Xto971 2026.06.05 22:26 
 

Exactement ce que je recherchais. L'indicateur mache le travail. Plus qu'a valider l'ordre (ou pas, au choix) via telegram. D'une simplicité incroyable et d'une efficacité bluffante. Je suis a une semaine d'essai en réel et j'ai deja fait mieux que si je tradais seul. Il me faudrait un peu plus de recul pour juger de la pertinence des signaux mais dans tous les cas, cet indicateur est un veritable compagnon. Aussi et c'est tres important pour moi, Sylvain est tres reactif et disponible en cas de probleme ou de question. Vraiment 100% satisfait de mon achat. Je recommande vivement.

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5 (30)
实用工具
测试版发布 Telegram to MT5 Signal Trader 即将进入正式的 Alpha 版本。一些功能仍在开发中，您可能会遇到一些小错误。如果您遇到问题，请反馈，您的意见将帮助我们改进软件。 Telegram to MT5 Signal Trader 是一款强大的工具，能够将 Telegram 频道或群组的交易信号自动复制到您的 MetaTrader 5 账户。 支持公开和私人频道，可将多个信号提供者连接至一个或多个 MT5 账户。软件优化、高效、稳定，精准控制每笔复制交易。 界面简洁，仪表盘美观，图表交互性佳，导航直观。您可以管理多个信号账户，自定义每个提供者的设置，并实时监控所有操作。 系统需求 由于 MQL 限制，EA 需要配合 PC 端应用与 Telegram 通信。 安装程序可通过官方 安装指南 获取。 核心功能 多提供者支持： 从多渠道复制信号至多个 MT5 帐户 高级信号识别： 关键词、模式和标签全面自定义 逐提供者控制： 可启用/禁用特定信号类型、平仓策略等 灵活风险管理： 固定手数、固定金额、余额/权益百分比、部分平仓设置 可定制 SL/TP： 覆盖信号
FarmedHedge Pair Trading Dashboard
Tanapisit Tepawarapruek
5 (3)
实用工具
Farmed Hedge Yield Farming | All Markets (Manual - Hybrid - Semi/Automated EA) MULTI-ASSET SUPPORT Trade any asset available on your broker - Forex: Major, Minor, Exotic pairs - Crypto: BTC, ETH, XRP, SOL, BNB - Stocks: Apple, Tesla, Amazon, Google, etc. - Commodities: Gold, Silver, Oil, Gas - Indices: US30, NAS100, SPX500, DAX40 - Any CFD your broker offers VERIFIED TRADING RESULTS - Farmed Hedge Yield Axi Copy:  https://www.mql5.com/en/signals/2356376 - Farmed Hedge Yield Exn Copy:   https:/
Anchor Trade Manager
Kalinskie Gilliam
5 (6)
实用工具
Anchor: The EA Manager Your EAs manage their own trades. Anchor manages the account around them. Anchor gives you one place to control your EAs, manage risk and decide when trading is allowed. Any EA, any vendor, any broker or symbol. No source-code changes required. The Problem Most EAs only know what they are doing. They cannot see when another EA is already trading, when several EAs open and are stacking risk or when the account has reached your loss limit. Even using just one EA, it may not
Telegram to MT5 MultiChannel Copier
Sergio Marquez Uroz
5 (4)
实用工具
Telegram to MT5 Multi-Channel Copier 可自动将您 Telegram 频道中的交易信号直接复制到 MetaTrader 5。无需机器人,无需浏览器扩展,无需手动复制。您在 Telegram 上收到信号,EA 会在几秒钟内在您的终端上开仓。 本产品包含两个组件:一个监听您 Telegram 频道的 Windows 应用程序,以及在您的 MT5 终端上执行信号的 EA。同时也提供 MT4 版本。 设置指南和应用程序下载: https://www.mql5.com/en/blogs/post/768988 工作原理 Windows 应用程序使用您自己的 API 凭据连接到 Telegram,而不是机器人。这意味着它可以读取您订阅的任何频道、群组或话题,包括私人和 VIP 频道。检测到信号后,它会进行解析并发送给 EA。EA 根据您的经纪商解析交易品种名称,基于您的风险设置计算手数,然后开仓。 整个过程都是自动的。您无需守在电脑前。 打开应用程序并登录 Telegram(仅第一次)。 选择要监听的频道或话题。 按下 Start。EA 会处理其余的一切。 支持的
Order flow footprint chart
Abdul Jalil
4.4 (5)
实用工具
Footprint Chart Pro — Professional OrderFlow EA for MetaTrader 5 Version 6.34 | Professional tool for real traders | Institutional-Grade Visualization DEMO USERS - PLEASE SELECT EVERY TICK / REAL TICK WHEN TESTING AND YOU HAVE DOWNLOADED HISTORICAL DATA. IF YOU SEE A WAITING SCREEN AND IT IS NOT DOWNLOADING, IT MEANS YOU HAVE LOW HISTORICAL DATA. TRY 1 MIN AND 5 MIN FIRST ON 1 DAY DATA. ONE DAY DATA SHOULD BE THE NEWEST AND MOST CURRENT DATE. PLEASE WAIT UNTIL THE MARKET HAS ROLLED OVER PERIOD.
Premium Trade Manager
Daniel Stein
5 (4)
实用工具
Premium Trade Manager - 内置交易导师的图表面板 Premium Trade Manager 将一位交易导师嵌入您的图表，并在其下搭载完整的执行引擎。像往常一样建立交易，然后让您的 AI 交易导师 Max 读取这笔具体的交易，结合您的实时账户给出直接判断，再由您决定是否下单：止损是否符合纪律化交易的要求、风险规模是否合理、高影响新闻事件是否即将发布、您是否接近资金盘限额。其下是完整的执行引擎，负责点击之后的一切：一键按风险下单、您在图表上拖动规划且交易进行中仍可随时调整的计划、最多四个分批止盈级别、七种移动止损方式、实时资金盘合规检查、新闻屏蔽保护，以及对自身成本进行评级的点差功能。决策由您做出。Max 给出第二次审视。面板负责此后的一切。 购买前先亲手体验。 直接在浏览器中点击实时面板，这是在购买前感受其工作方式的最快途径。 stein.investments/products/premium-trade-manager Max 是您的一对一 AI 交易导师，他直接内置于面板之中。  他了解您的账户、您的设置和您的规则，用您自己的语言回答，并在每笔交易下单前进
Power Candles Scanner
Daniel Stein
5 (1)
实用工具
Power Candles 策略扫描器——自优化多符号设置查找器 Power Candles策略扫描器 采用与Power Candles指标相同的自优化引擎，可同时扫描您“市场观察”中的所有交易品种。一个面板即可显示当前哪些品种在统计上具备交易价值、每种策略的最佳应用方向、最优止损/止盈组合，并在新信号触发时立即向您发送提醒。 本工具是 Stein Investments 生态系统的一部分 - 18+ 款工具,加上 Max,您的一对一 AI 交易导师。  随时在线,深入了解每一款指标,在您需要梳理思路的那一刻就在那里。  立即认识他: https://stein.investments 您的全面市场监控。每个交易品种超过3,000次自动优化。2种警报类型。一键切换图表并采取行动。 为何您需要此工具 大多数多标的扫描器仅展示价格 波动 。每只股票的波动率、百分比变化、RSI。您仍需自行摸索正确的策略、合适的止损位以及理想的入场阈值。Power Candles策略扫描器针对每只股票自动解答这些问题，仅在数学验证过的交易设置中触发实际入场信号时才会向您发出提示。这就是全部卖点。 自动
Adam FTMO MT5
Vyacheslav Izvarin
5 (2)
实用工具
ADAM EA Special Version for FTMO Please use ShowInfo= false for backtesting ! Our 1st EA created using ChatGPT technology Trade only GOOD and checked PROP FIRMS  Default parameters for Challenge $100,000 Tested on EURUSD and GBPUSD only  Use 15MIN Time Frame Close all deals and Auto-trading  before Weekend at 12:00 GMT+3  Friday For Prop Firms MUST use special Protector  https://www.mql5.com/en/market/product/94362 --------------------------------------------------------------------------------
YuClusters
Yury Kulikov
4.93 (43)
实用工具
Attention: You can view the program operation in the free version  YuClusters DEMO .  YuClusters is a professional market analysis system. The trader has unique opportunities to analyze the flow of orders, trade volumes, price movements using various charts, profiles, indicators, and graphical objects. YuClusters operates on data based on Time&Sales or ticks information, depending on what is available in the quotes of a financial instrument. YuClusters allows you to build graphs by combining da
Entry In The Zone with SMC Multi Timeframe
Sirikorn Rungsang
4.83 (6)
实用工具
Welcome to ENTRY IN THE ZONE WITH SMC MULTI TIMEFRAME Entry In The Zone and SMC Multi Timeframe is a real-time market analysis tool based on Smart Money Concepts (SMC), designed to analyze market structure, price direction, and key trading zones. It supports both Single-Timeframe Analysis and Multi-Timeframe Analysis, providing a clearer view of the overall market structure across multiple timeframes, with real-time BUY / SELL signals that do not repaint. It is designed to help filter trading op
EA Auditor
Stephen J Martret
5 (4)
实用工具
EA Auditor is an independent analysis tool for traders evaluating Expert Advisors and trading signals on MetaTrader 5. It audits backtest reports, reviews posted developer signals, and cross-verifies the two against each other to help traders assess strategies before committing capital. The MQL5 market offers a wide range of Expert Advisors from many developers, with varying approaches, quality, and transparency. EA Auditor provides a consistent, data-driven framework for reviewing them, answer
Telegram To MT5 Copier
Trinh Dat
4.96 (48)
实用工具
The product will copy all telegram signal to MT5 ( which you are member) , also it can work as remote copier.  Easy to set up, copy order instant, can work with almost signal formats, image signal,  s upport to translate other language to English Work with all type of channel or group, even channel have "Restrict Saving Content", work with  multi channel, multi MT5 Work as remote copier: with signal have ticket number, it will copy exactly via ticket number. Support to backtest signal. How to s
Quant AI Agents
Ho Tuan Thang
5 (1)
实用工具
Quant AI Agents are independent trading Expert Advisors. Instead of trading using a fixed strategy like other conventional EAs, Quant AI Agents   is a   multi-agent AI trading framework   that turns natural-language strategy prompts into live.  WANT THE SAME RESULTS AS MY LIVE SIGNAL?   Use the exact same brokers I do:   IC MARKETS , IC TRADING   .  Unlike the centralized stock market, Forex has no single, unified price feed.  Every broker sources liquidity from different providers, creating un
Exp5 VirtualTradePad PRO SE for MT5
Vladislav Andruschenko
实用工具
VirtualTradePad PRO SE MT5 — MetaTrader 5 专业交易控制中心 VirtualTradePad PRO SE 是一款基于图表的高级交易面板，也是适用于 MetaTrader 5 的交易管理工作区。它专为希望获得更快执行、更清晰持仓控制、结构化交易管理、可视化价位规划，以及直接在图表上完成专业交易流程的交易者而设计。 这不仅仅是一个 BUY / SELL 面板。PRO SE 将手动交易、挂单、持仓管理、部分平仓、篮子利润/亏损控制、加仓均价层级、ATM 规则、信号监控、实时市场信息、策略测试器 (Strategy Tester) 流程以及面向 VPS 的运行方式整合到一个互相关联的界面中。 MT4 版本 | 完整说明和截图 | 如何购买 | 如何安装 | 如何获取日志文件 | 如何测试与优化 | Expforex 的所有产品 为什么交易者会选择这套面板 图表一键交易 ，并支持键盘快速操作 快速完成开仓、平仓、修改、反转、锁仓与部分平仓 深度控制仓位、挂单、总利润与风控逻辑 自动参数计算，减少手动输入与重复劳动 为什么 PRO SE 比标准手动交易更高
Trade Manager DaneTrades
Levi Dane Benjamin
4.23 (30)
实用工具
交易管理器可帮助您快速进入和退出交易，同时自动计算风险。 包括帮助您防止过度交易、报复性交易和情绪化交易的功能。 交易可以自动管理，账户绩效指标可以在图表中可视化。 这些功能使该面板成为所有手动交易者的理想选择，并有助于增强 MetaTrader 5 平台。多语言支持。 MT4版本  |  用户指南+演示 交易经理在策略测试器中不起作用。 如需演示，请参阅用户指南 风险管理 根据%或$自动调整风险 可选择使用固定手数或根据交易量和点自动计算手数 使用 RR、点数或价格设置盈亏平衡止损 追踪止损设置 最大每日损失百分比，在达到目标时自动平仓所有交易。 保护账户免遭过多提款并阻止您过度交易 最大每日损失（以美元为单位）在达到目标时自动关闭所有交易。 保护账户免遭过多提款并阻止您过度交易 一键实现所有交易的盈亏平衡 自动计算从手机/电话发送的交易的风险 OCO 在设置中可用 交易和头寸管理 通过设置每月、每周、每天、每小时或每分钟的最大交易次数，停止过度交易和报复性交易。 高级挂单管理。 调整何时关闭挂单的规则 追踪挂单 支持市价订单和挂单 每日最大利润目标（以美元为单位）以确保头寸并停止
Trader Evolution
Siarhei Vashchylka
5 (7)
实用工具
" Trader Evolution " - A utility designed for traders who use wave and technical analysis in their work. One tab of the utility is capable of money management and opening orders, and the other can help in making Elliott wave and technical analysis. Manual (Be sure to read before purchasing) | Version for MT4 Advantages 1. Trading in a few clicks. Immediate and pending orders are available in the panel 2. Money management. The program automatically selects the appropriate lot size 3. Simplifies
MT5 To Interactivebrokers Trader
Shaoping Kuang
3.67 (3)
实用工具
Features   With MT5 to Interactive Brokers(IB) Trader, you can: 1. Load chart data from IB to MT5, and Analyze with all standard or customer Indicators. 2. Place Orders to IB Account Directly in MT5. 3. Make your Own EAs upon IB Securities by only making minus changes of the trading function. Usage 1) Installation Copy the "Mt5ToIBTraderEn.ex4" and sample files to [MT5 Data Folder]->MQL5->Experts.  2)  MT5 Settings Add the IP Address to the MT5 Allowed URLs in 'Tools->Options->Expert Adviso
MT5 to Telegram Signal Provider
Lukas Roth
4.87 (31)
实用工具
MT5 to Telegram Signal Provider 是一个易于使用且完全可自定义的工具，它允许向 Telegram 的聊天室、频道或群组发送 指定 的信号，将您的账户变为一个 信号提供商 。 与大多数竞争产品不同，它不使用 DLL 导入。 [ 演示 ] [ 手册 ] [ MT4 版本 ] [ Discord 版本 ] [ Telegram 频道 ]  New: [ Telegram To MT5 ] 设置 提供了逐步的 用户指南 。 不需要了解 Telegram API；开发者提供了您所需的一切。 关键特性 能够自定义发送给订阅者的订单详情 您可以创建分层的订阅模型，例如铜、银、金。其中金订阅获得所有信号等。 通过 id、符号或评论过滤订单 包括执行订单的图表截图 在发送的截图上绘制已关闭的订单，以便额外核实 延迟发送新订单消息的可能性，以便在发送前对位置进行调整 订单详情完全透明： 新的市场订单*带截图 订单修改（止损、获利） 已关闭的订单*带截图 部分关闭的订单** 新的挂单 修改的挂单（进场价格） 挂单激活（作为新的市场订单附加） 已删除的挂单 历史订单报告
Patrex pro
Chioma Obunadike
5 (2)
实用工具
Patrex Pro: Maximize Your Trading Potential Patrex Pro is an advanced trading bot designed to help traders optimize their trading strategies and maximize their potential returns. With its cutting-edge technology and user-friendly interface, Patrex Pro is the ultimate tool for traders seeking to elevate their trading game. Get MT4 Version Key Features: 1. Position Hedging: Patrex Pro allows users to hedge their positions based on their individual risk tolerance and market analysis. 2. Advanced R
EasyInsight AIO MT5
Alain Verleyen
4.92 (12)
实用工具
EASY Insight AIO – 全能智能交易一站式解决方案 概述 想象一下，您可以在几秒钟内扫描整个市场——外汇、黄金、加密货币、指数，甚至股票——无需手动筛选图表、繁琐安装或配置指标。 EASY Insight AIO 是您专为 AI 交易打造的即装即用数据导出工具。它将整个市场快照一次性输出为简洁的 CSV 文件，直接支持 ChatGPT、Claude、Gemini、Perplexity 等各类 AI 平台的即时分析。 无需窗口切换，无需图表叠加，也没有任何杂乱。只需纯净、结构化的数据自动导出，让您专注于基于数据的高效决策，无需再盯盘耗时。 为什么选择 EASY Insight AIO？ 真正的一体化 • 无需设置，无需安装指标，无图表叠加。只需安装、运行并导出——就是这么简单。 多资产全覆盖 • 扫描分析外汇、金属、加密货币、指数、股票——您的券商所能提供的一切市场。 AI 专属数据导出 • 高度结构化、针对 AI 优化的 CSV 文件，直接适配主流智能工具和平台。 完整导出内容： • 三个可选周期的货币强度分析 • 净多头头寸变化体现市场情绪 • 成交量变化、
Orderflow Footprint Futures Chart
Abdul Jalil
实用工具
FUTURES ORDERFLOW FOOTPRINT CHART Professional OrderFlow EA for MetaTrader 5 Version 1.01| Professional tool for real traders | Institutional-Grade Visualization STRATEGY TESTER USERS - PLEASE SELECT EVERY REAL TICK WHEN TESTING AND YOU HAVE DOWNLOADED HISTORICAL DATA. IF YOU SEE A WAITING SCREEN AND IT IS NOT DOWNLOADING, IT MEANS YOU HAVE LOW HISTORICAL DATA. TRY 1 MIN AND 5 MIN FIRST ON 1 DAY DATA. ONE DAY DATA SHOULD BE THE NEWEST AND MOST CURRENT DATE. PLEASE WAIT UNTIL THE MARKET HAS ROL
Grid Manual MT5
Alfiya Fazylova
4.73 (22)
实用工具
Grid Manual是一个交易面板，用于处理订单网格。 该实用程序是通用的，具有灵活的设置和直观的界面。 它不仅可以在亏损方向上设置订单网格，还可以在盈利方向上设置订单网格。 交易者不需要创建和维护订单网格，实用程序会这样做。 打开一个订单就足够了，Grid manual会自动为它创建一个订单网格，并伴随它直到非常关闭。 完整说明和演示版 此處 。 该实用程序的主要特性和功能： 伴隨以任何方式打開的訂單，包括從移動終端打開的訂單。 適用於兩種類型的網格：“限制”和“停止”。 使用兩種方法計算網格間距：固定和動態（基於 ATR 指標）。 允許您更改未結訂單網格的設置。 顯示圖表上每個網格的盈虧平衡水平。 顯示每個網格的利潤率。 允許您一鍵關閉網格中的盈利訂單。 讓您一鍵關閉每個訂單網格。 允許您對訂單網格應用追踪止損功能。 允許您在訂單網格上應用將訂單網格的止損轉移到盈虧平衡水平的功能。 相對於訂單網格的盈虧平衡水平自動重新排列止盈（僅在限價網格模式下，距離取決於所選的計算類型：“保守”或“激進”）。 最多可管理 20 個訂單網格，每個網格最多可包含 100 個訂單。 計算初始手數時，
Axiom Trade
Issam Kassas
实用工具
This product was created for the 2026 market and optimized for the latest MT5 builds. 50% OFF LAUNCH OFFER:  Axiom Trade is currently available for a $30 monthly rental or a $99 lifetime license. The lifetime price will increase to $199 after the next 30 purchases. Axiom Trade is a complete visual trading, risk-calculation, order-management, recovery, and Grid system designed to help traders prepare and control trades directly from one MetaTrader 5 chart. SPECIAL OFFER:  After purchasing Axiom T
AZT Plocker
Ntobeko Zulu
实用工具
The AZT Profit Locker is an advanced automated risk-management utility designed specifically for MetaTrader 5 (MT5) traders who want to remove emotional interference and protect their hard-earned profits. Traders aren't just fighting the Forex market, they're fighting their own biology. Fear, Greed and Anxiety lead to holding losers too long and cutting winners too early. The utility flips the script by removing emotion from risk management. Operating as a dedicated automated risk manager, this
BlueDigitsFx Command Center MT5
Ziggy Janssen
实用工具
Official BlueDigitsFx Ecosystem Access Get infrastructure updates, workflow resources, product releases, and ecosystem access through the official BlueDigitsFx ecosystem. Telegram Ecosystem Website MT4 Version BlueDigitsFx Command Center — MT5 Trading Dashboard for Execution, Risk Management & Market Analysis BlueDigitsFx Command Center is a professional MT5 execution and workflow dashboard designed to help traders manage entries, risk, market direction, momentum, and session awareness from
Signal Trading View to MT5 Pro
Mirel Daniel Gheonu
4.5 (2)
实用工具
Signal TradingView to MT5 Pro Automator TradingView 与 MetaTrader 5 之间的即时专业执行 使用最强大的桥梁，将 TradingView 警报与 MT5 中的实际执行连接起来，实现交易策略的自动化。这款 Expert Advisor 专为要求速度、灵活性和完美风险管理的交易者设计，可将任何警报消息转化为精确的市价或限价订单。 优势与特点 通用解析引擎（专有）： 先进技术，能够自动识别并提取任何警报格式中的数据。您不再受限于单一的死板格式；系统会自动理解交易品种（Symbol）、操作（Action）、价格（Price）、止损（SL）和止盈（TP）。 实时执行： 极速轮询技术（低于 1 秒），经过优化可将延迟降至最低。接收到信号后，订单将在毫秒内执行。 机构级风险管理： 基于以下方式自动精确计算手数： 净值/余额百分比（% of Equity/Balance）： 每笔交易承担固定账户百分比的风险。 风险金额（Risk Amount）： 设定在触发止损时损失的固定货币金额（例如：100 美元）。 固定手数（Static Lots）
作者的更多信息
Market Structure Order Block Dashboard MT5
Prime Horizon
5 (9)
指标
Market Structure Order Block Dashboard MT5 是一款专为希望直接在图表上解读市场结构和主要价格反应区域的交易者设计的MT5指标。它结合了BOS、ChoCH、订单块(Order Blocks)、公允价值缺口(FVG)、流动性、Kill Zones、成交量分布图以及一个紧凑的面板,便于快速分析。 本指标面向使用市场结构、ICT和Smart Money概念作为决策框架的交易者。它可以帮助以更结构化的方式识别趋势延续、可能的反转、价格失衡、流动性目标和关注区域。 面向买家的资源 购买后可通过MQL5私信申请获取完整的PDF使用指南和参数配置建议。通过MQL5私信提供直接技术支持。 1.20版本带来两项重要新增: Pending BOS / Pending ChoCH 检测 和 可拖动面板 (按住面板标题栏即可将其拖动到图表任意位置,不影响图表本身)。当K线收于前一摆动点之外时,Pending Breaks 立即显示待确认的结构突破,无需等待经典的摆动确认。 重要 本产品仅为指标。它不会自动开仓、平仓或管理仓位。它不是EA(智能交易系统)。 主要功能 市场
Trading Panel PRO MT5
Prime Horizon
实用工具
Trade Panel PRO MT5 Trade Panel PRO MT5 是一款用于 MetaTrader 5 的手动交易面板,旨在直接从图表准备、执行和管理仓位,并在每个步骤中实现对风险的可视化控制。 该工具在单一界面中整合了订单准备、根据风险自动计算仓位大小、Entry、Stop Loss 和 Take Profit 交互区域,以及执行后的多项交易管理功能。 版本 2.0 更新 2.0 版本引入了多项改进以优化执行工作流: 自动方向反转:将 Take Profit 或 Stop Loss 拖动到入场价格的另一侧会自动切换设置方向并重新计算另一个级别 轻盈虚线将 SL 和 TP 级别延伸到历史中,以便对照之前的高点和低点进行校准 执行单元格根据方向着色,中央显示计算出的手数 手动输入跟踪距离(以点为单位)或 ATR 乘数 SL 和 TP 区域的点击区域扩大,使拖动更可靠 自动适应高分辨率屏幕(DPI 缩放) 紧凑的最小化模式以释放图表空间 主要功能 Trade Panel PRO MT5 允许您在执行前以结构化方式准备交易。面板根据所选风险模式自动计算手数,显示估计风险、潜在利
Position Size Calculator PRO MT5
Prime Horizon
指标
手数和风险计算器 PRO MT5 (v2.30) Position Size Calculator PRO 是一款 MetaTrader 5 的高级风险管理工具, 根据您的每笔交易风险, 止损距离以及品种规格 (点值, 点差大小, 最小/最大/步进手数, 保证金) 计算推荐的手数量。 不进行交易操作: 此指标不会开仓或平仓, 也不管理持仓。它是一个决策支持工具, 用于标准化您的资金管理并减少建仓前的手数错误。 图表上显示的内容 根据风险和止损距离推荐的手数 入场 / 止损 / 止盈, 含点数距离 预估风险 (账户货币和 %) 以及止损时的潜在亏损 止盈时的潜在利润, 含风险/回报比 (R:R) 所需保证金和保证金水平 (如经纪商支持) 可视化 SL/TP 区域和实时价格标签 (可选) 标题下方实时显示点差和 ATR v2.30 新功能 界面刷新 : 发光标题, Entry/SL/TP 的 3D 单元格, 结果栏 (R:R, 风险, 利润), 页脚 单击并按住可拖动标题 (取代专用的 Move 按钮) 平滑的 SL/TP 线拖动 , 跨越入场线时自动反转 (BUY/SELL) Entry
Position Size Calculator ATR
Prime Horizon
指标
Position Size Calculator Lite MT5 - 免费风险管理指标 (v2.0) Position Size Calculator 的免费 Lite 版本 。如果您需要 SL/TP 线的交互式拖放、固定手数模式和从面板调整 Risk/R:R/ATR, 请查看 Market 上的 PRO 版本: Position Size Calculator PRO MT5 。 概述 Position Size Calculator Lite MT5 是一款免费指标, 根据风险百分比、基于 ATR 的止损以及目标风险/回报比计算交易推荐手数。 不进行交易操作: 此指标不会开仓或平仓, 也不管理持仓。它是在 MT5 中手动下单前的决策支持工具。 v2.0 新功能 - 界面刷新 全新 MSOB 风格仪表板: 发光标题、中心 LOT、3D Entry/SL/TP 单元格、结果栏 (Risk, R:R)、页脚 单击并按住标题可将面板移动到图表上的任何位置 从当前蜡烛向前延伸的填充 SL/TP 区域 (红/绿) Entry/SL/TP 向左延伸为浅虚线, 图表更清晰 清晰的 BUY/SEL
FREE
Liquidity Sweeps Detector PRO MT4
Prime Horizon
指标
Liquidity Sweeps Detector PRO MT4 一款 Smart Money Concepts (SMC / ICT) 指标，绘制买方和卖方流动性，检测价格扫荡流动性水平的时刻，并确认随后的市场结构转变 (MSS)。每个有效的 sweep + MSS 都会用箭头标记，并通过多周期共振评级，配有自动的风险回报投射和图表上的实时面板。 功能 从已确认的摆动高点和低点绘制 买方 (BSL) 和 卖方 (SSL) 流动性。 检测流动性 sweep （猎止损）：价格刺穿一个水平后又收回内部。 在验证 setup 之前确认 sweep 之后的 市场结构转变 (MSS) 。 在 BSL + MSS 上显示 做空 箭头，在 SSL + MSS 上显示 做多 箭头。 多周期共振 通过缓存的方向引擎读取三个更高周期（默认 M15 / H1 / H4），并为每个 setup 组合成一个共振评级： 当三个周期都与 setup 方向一致时为 A+ 级，无一致时降至 C 级。 更高周期的流动性目标（H4 BSL / SSL）被作为下一个流动性目标进行跟踪。 逆所有更高周期的 setup
Multi Currency Strength Dashboard PRO
Prime Horizon
5 (1)
指标
Multi-Currency Strength Dashboard PRO MT5 (v3.0) – 统一界面、内嵌迷你走势图、CSV导出 Multi-Currency Strength Dashboard PRO 是一款 MetaTrader 5 指标，通过分析最多 28 个外汇货币对 （根据您经纪商提供的品种），实时测量 8 种主要货币 （USD、EUR、GBP、JPY、CHF、CAD、AUD、NZD）的 相对强度 。 3.0 版本带来了完整的视觉重构，采用 TradingTips Dashboard Suite 统一主题（与 MSOB Dashboard 指标外观一致），并新增内嵌历史迷你走势图、CSV 导出按钮、拖放定位功能，以及针对每种警报类型的独立声音配置。 目标是为您提供清晰且结构化的货币强弱视图，帮助您 选择分析的货币对 （强货币对弱货币），避开强度差较小的货币对。 主要功能 图表内仪表盘 ，包含标准化 0–100 强度条和内嵌历史迷你走势图。 最多 28 个货币对分析 （自动列表，支持经纪商后缀）。 Best Pairs 列表，基于可配置的最小强度差。 Worst P
Liquidity Sweeps Detector PRO MT5
Prime Horizon
指标
Liquidity Sweeps Detector PRO MT5 — 1.5 版 多周期 Liquidity Sweeps Detector PRO MT5 是一款 MetaTrader 5 技术分析指标，用于检测带有 市场结构转变（MSS） 确认的 流动性扫荡（liquidity sweeps） 。它基于 Smart Money Concepts / ICT 方法，识别 买方流动性（BSL） 和 卖方流动性（SSL） 水平，并提示止损猎杀后伴随的结构转变。 该指标提供原生 多周期 分析，并带有 A+ / A / B / C 汇合度评分。它不会下任何订单：这是一款可视化分析工具，而非交易机器人。 上市优惠 上市价格：$39 ，前 5 个授权，之后为 $59。 买家赠品：完整 PDF 指南 （最佳设置、带注释的设置示例、入场/出场方法）。购买后，请 通过 MQL5 给我发送私信 以获取。 1.5 版新增内容 提醒可靠性修复 ：设置提醒现在会在每个已确认的 sweep + MSS 上触发，恰好在信号箭头绘制的瞬间（弹窗、声音、推送、邮件） 延迟 MSS 重新检查 ：每根新K线都会重新评
Multi Currency Strength Dashboard PRO MT4
Prime Horizon
实用工具
您在寻找 MT5 版本吗？ 如果您使用的是 MetaTrader 5，请点击此处获取原生版本： https://www.mql5.com/zh/market/product/155546 Multi-Currency Strength Dashboard PRO — 专业货币强弱指标 (MT4) Multi-Currency Strength Dashboard PRO 是一款专为 MetaTrader 4 设计的高级指标，用于实时测量外汇市场主要货币的相对强弱。它分析多达 28 个主要货币对，计算 8 种主要货币的标准化强度，并通过一个完整的仪表盘显示，帮助您快速识别最值得关注或应避免的货币对。 指标目标 提供货币强弱的清晰、直观视图。 通过突出显示“强 vs 弱”的组合，帮助识别强劲趋势。 作为过滤器，优化交易货币对的选择。 综合外汇市场分析，无需打开多个图表。 主要功能 多货币分析 ：同时计算 8 种主要货币（USD, EUR, GBP, JPY, CHF, CAD, AUD, NZD）的强度。 分析多达 28 个货币对 ：自动检测经纪商提供的可用货币对。 完整的可
Market Structure Order Block Dashboard MT4
Prime Horizon
指标
Market Structure Order Block Dashboard MT4 是一款 MetaTrader 4 指标, 专为希望直接在图表上解读市场结构和主要价格反应区域的交易者设计。它结合了 BOS、ChoCH、Order Blocks、Fair Value Gaps (FVG)、流动性、Kill Zones、Volume Profile 和紧凑的仪表盘, 便于快速分析。 本指标面向使用市场结构、ICT 和 Smart Money 概念作为决策框架的交易者。它有助于以更结构化的方式识别趋势延续、可能的反转、价格不平衡、流动性目标和关注区域。 买家专属资源 购买后通过 MQL5 私信即可获取完整的 PDF 用户指南和参数设置建议。通过 MQL5 私信提供直接技术支持。 此 MT4 版本涵盖 MT5 1.20 版本的全部功能: Pending BOS / Pending ChoCH 检测 、 可拖动仪表盘 (按住标题栏可将面板拖到图表任意位置)、 多周期面板 、 Order Block 绩效统计 和 自动风险回报区 。Pending Breaks 在 K 线收盘越过前一摆动点的瞬
Trailing Stop Manager Basic
Prime Horizon
实用工具
Trailing Stop Manager Basic — 免费追踪止损 EA (MT5) Trailing Stop Manager Basic 是 Trailing Stop Manager PRO 的免费版本。这款 MetaTrader 5 智能交易系统自动管理账户所有开仓的固定点数追踪止损、保本和 1 级部分平仓。适用于手动订单和任何其他 EA 生成的订单。 工具内置与 PRO 版本相同的专业可视化仪表盘 — 每日统计、实时 P&L、持仓状态和交互式控制。 免费 PDF 用户指南可应要求提供 ：下载后通过 MQL5 向我发送私信即可获取。指南涵盖完整配置、按品种的最佳实践和推荐参数。 包含功能（免费） 固定点数追踪止损 ，距离和步长可配置。 自动保本 ，安全边距可配置。 1 级部分平仓 （点数触发器 + 平仓百分比）。 持仓过滤器 ：方向 (Buy/Sell)、单一品种、MagicNumber。 交易时段过滤 （服务器时间），支持跨日。 状态保存 ：ON/OFF 状态在 MT5 重启后保持。 终端提醒 ，关键事件触发。 集成高级仪表盘 显示当前模式、浮动 P&L、trailed
FREE
Trendline Targets Dashboard MT5
Prime Horizon
指标
Trendline Targets Dashboard MT5 一款基于自适应 SuperTrend 引擎的趋势跟随指标。它绘制清晰的趋势线，标记每次趋势变化，并根据风险倍数 (R) 投射止损和三个止盈目标。每个设置都可在图表上通过实时控制面板直接调整，配有可选的质量过滤器、可配置的提醒和内置的仓位大小计算器。 实时控制面板 在图表上打开 Quick Settings 面板，无需重新打开属性窗口即可实时调整一切： SuperTrend 幅度（灵敏度）。 高周期过滤器：开/关、周期和 EMA 周期。 活动止盈数量及 TP1 / TP2 / TP3 / SL 水平。 TP1 后移至保本（开/关）。 时段时间过滤器（从/至，服务器时间）。 质量过滤器、统计样本大小，以及手数计算器的风险百分比。 每次更改都会即时更新图表和统计。 它能做什么 用基于 ATR 的自适应 SuperTrend 计算检测趋势方向。 绘制在任何图表上都清晰可读的三层趋势线。 在每次新趋势时，按可配置的风险回报距离投射 SL 和 TP1 / TP2 / TP3 。 用图表箭头标记入场点和趋势变化。 质量过滤器
Session Volume Profile SMC MT5
Prime Horizon
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指标
Session Volume Profile SMC 让您看清市场真正在哪里成交，而不仅仅是价格走到哪里。它为每个交易时段（日、周或月）在图表上直接构建一个横向成交量分布图，揭示吸引了最多活动、且价格随后往往会尊重的价格水平。 大多数图表只显示价格。Volume Profile 补上了缺失的维度： 每个价格上成交了多少 。本指标将其转化为清晰的按时段解读，并在其上叠加 Smart Money Concepts（SMC）市场结构视图，使成交量与结构集中在一个工具中。 它绘制什么 对每个时段，指标绘制完整的成交量分布图，包含 POC （控制点，成交最集中的价格）、 VAH 与 VAL （价值区上下沿）以及一个包含该时段大部分成交量的阴影 价值区 。时段收盘后，其 POC、VAH 与 VAL 会投射到下一时段，常充当 支撑与阻力 ——由订单流留下的水平。 成交量与市场结构同框 在分布图之上，指标标记 市场结构 ——Higher Highs、Higher Lows、Lower Highs 与 Lower Lows（HH / HL / LH / LL）——并跟踪 突破水平 （Break
Multi Currency Strength Dashboard Mini
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指标
Multi Currency Strength Dashboard Mini (FREE) – Currency Strength Meter for MetaTrader 5 Multi Currency Strength Dashboard Mini 是一款适用于 MetaTrader 5 的免费指标，以清晰快读的仪表板形式实时显示 8 大主要货币 （USD、EUR、GBP、JPY、CHF、CAD、AUD、NZD）的相对强弱。 目标：在几秒内识别强势和弱势货币，帮助您构建有针对性的关注列表（例如，选择强势货币对弱势货币的交易对）。 2.00 版本新功能 全新视觉刷新 – TradingTips UI（深蓝面板、霓虹边框、蓝色标题栏）。 分区方框内的彩色强度条（绿 / 金 / 红）。 8 个货币每行显示趋势箭头（上 / 下 / 中性）。 面板拖放 – 抓取标题栏即可在图表上移动。 最小化按钮 – 紧凑模式不占用图表空间。 面板位置在 MT5 重启后自动保存。 主要功能 在单个面板中分析 8 大主要货币。 自动实时更新。 适用于所有时间周期（在所选时间周期上计算）。 兼容大多数经纪商（
FREE
Trailing Stop Manager PRO
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实用工具
Trailing Stop Manager PRO v3.0 — 持仓管理套件（MT5） Trailing Stop Manager PRO 是一款用于 MetaTrader 5 的智能交易系统，可自动管理您所有的持仓：移动止损、保本、部分平仓、回撤保护与提醒。3.0 版本是一次完整重构，扩展了移动止损模式，新增 Telegram 提醒，集成针对 Funded 账户的回撤保护，并提供带交互控件的可视化仪表盘。 该 EA 可与手动订单及任何其他智能交易系统生成的订单配合工作。它可以管理账户中的所有持仓，或针对特定的品种与 MagicNumbers（用于多策略配置的 CSV 列表）。 v3.0 新特性 6 种移动止损模式（v1.0 为 2 种）：Fixed Pips、ATR、Chandelier Exit、Moving Average (SMA/EMA)、Parabolic SAR、Candle High/Low 3 级累计部分平仓（TP1、TP2、TP3），每级平仓百分比可配置 一键 5 种风险预设：Custom、Scalper、Day Trader、Swing、Funded Accou
Position Size Calculator PRO MT4
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指标
Position Size Calculator PRO MT4 V2.0 – 手数计算 + 图表可视化 SL/TP 区域（拖拽调整），更快更稳的风险管理 Position Size Calculator PRO MT4 V2.0 是一款用于 MetaTrader 4 的 仓位管理 / 手数计算 （Position Sizing / Money Management）指标。它会根据你的 单笔风险 、 止损距离 以及品种参数（tick value、tick size、保证金、杠杆等）自动计算 最佳下单手数 。 V2.0 是一次重大升级：不再只是查看面板结果，而是可以 直接在图表上管理交易 ，通过 可视化 SL/TP 区域 、 BUY/SELL 方向切换 以及 一键调参按钮 （Risk %、R:R、ATR）实现更高效率的交易准备流程。 V2.0 主要更新 完整支持 BUY & SELL （一键切换方向）。 新增 图表交互区域 ：Stop Loss（红色）+ Take Profit（绿色）+ 入场线 。 拖拽 SL/TP（Drag & Drop） → 即时重新计算 （手数、亏损、盈利、盈亏比
SMC Trade Pilot MT4
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实用工具
SMC Trade Pilot MT4 面向 Smart Money Concepts 交易者的半自动交易助手。直接在 Telegram 接收带图表截图的信号，一键下单。即使远离电脑，也能通过手机管理持仓。 解决的问题 Smart Money 形态不会等人。订单块和流动性扫荡常在伦敦开盘、纽约开盘或亚洲盘中途形成，而此时你可能在上班、开会或不在屏幕前。等你看图时，形态已经走完或价格已经离开。 SMC Trade Pilot 把你的手机变成实时交易驾驶舱。EA 持续扫描图表寻找 SMC 信号。当形态形成时，它会向你的 Telegram 发送完整的交易卡片：图表截图、方向、入场价、建议止损、建议止盈和质量评分。由你决定。一键执行，一键跳过。 工作原理 EA 在后台监控图表。 当检测到 Smart Money 信号（BOS、ChoCH、提前突破、新订单块或流动性扫荡）时，Telegram 会收到一条丰富消息，包含图表截图、信号细节、入场价以及止损/止盈建议。 三个内联按钮让你决定：EXECUTE 下单，SKIP 忽略信号，MODIFY 手动调整。 执行后，消息会更新，显示已开仓的订单和一个
Session Volume Profile SMC MT4
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Session Volume Profile SMC 让您看清市场真正在哪里成交，而不仅仅是价格走到哪里。它为每个交易时段（日、周或月）在图表上直接构建一个横向成交量分布图，揭示吸引了最多活动、且价格随后往往会尊重的价格水平。 大多数图表只显示价格。Volume Profile 补上了缺失的维度： 每个价格上成交了多少 。本指标将其转化为清晰的按时段解读，并在其上叠加 Smart Money Concepts（SMC）市场结构视图，使成交量与结构集中在一个工具中。 它绘制什么 对每个时段，指标绘制完整的成交量分布图，包含 POC （控制点，成交最集中的价格）、 VAH 与 VAL （价值区上下沿）以及一个包含该时段大部分成交量的阴影 价值区 。时段收盘后，其 POC、VAH 与 VAL 会投射到下一时段，常充当 支撑与阻力 ——由订单流留下的水平。 成交量与市场结构同框 在分布图之上，指标标记 市场结构 ——Higher Highs、Higher Lows、Lower Highs 与 Lower Lows（HH / HL / LH / LL）——并跟踪 突破水平 （Break
SMC Signal Matrix MT5
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SMC Signal Matrix 是一款多品种的 Smart Money Concepts 扫描器。它同时分析多个品种，并在一个面板上显示每个货币对的市场结构趋势、入场信号、汇合质量评分、最近的订单块（order block）以及最新的流动性扫荡（liquidity sweep）。您无需逐个打开图表，即可在一个面板中读取整个自选列表的市场结构。 扫描器对每个品种运行相同的 Smart Money Concepts 引擎：市场结构（Break of Structure 和 Change of Character）、订单块、公允价值缺口（fair value gap）和流动性。所有数值均基于已收盘的K线读取，因此面板不会重绘当前K线。 每个品种各列的含义 多周期趋势条：三个周期（例如 M15、H1 和 H4）上的结构趋势 信号：Buy 或 Sell，仅当已确认趋势与订单块方向一致且价格回到该区域时才显示 质量：0 到 100 的汇合评分，综合订单块强度、价格与区域的接近度、结构新鲜度、多周期一致性和流动性 订单块：趋势方向上最近的未缓解订单块价格 流动性：最近一次流动性扫荡，上方或下方
筛选:
Xto971
29
Xto971 2026.06.05 22:26 
 

Exactement ce que je recherchais. L'indicateur mache le travail. Plus qu'a valider l'ordre (ou pas, au choix) via telegram. D'une simplicité incroyable et d'une efficacité bluffante. Je suis a une semaine d'essai en réel et j'ai deja fait mieux que si je tradais seul. Il me faudrait un peu plus de recul pour juger de la pertinence des signaux mais dans tous les cas, cet indicateur est un veritable compagnon. Aussi et c'est tres important pour moi, Sylvain est tres reactif et disponible en cas de probleme ou de question. Vraiment 100% satisfait de mon achat. Je recommande vivement.

Prime Horizon
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来自开发人员的回复 Sylvain Christian Mercier 2026.06.06 00:40
Merci beaucoup Christopher pour ce retour, ça me touche vraiment. C'est exactement l'esprit de l'outil : faire le travail d'analyse en amont et te laisser la décision finale, exécuter ou non d'un simple clic. Content qu'il te serve de vrai compagnon au quotidien. Et merci pour ta remarque sur le support : rester réactif et disponible est une priorité pour moi. D'ailleurs, ton signalement précis sur l'usage multi-graphiques a directement conduit à la version 1.05 (un seul bot pour piloter plusieurs graphiques). C'est grâce à des utilisateurs comme toi que l'outil s'améliore. Continue à bien gérer ton risque, et n'hésite jamais à me contacter pour la moindre question. Bon trading,
Sylvain
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