KS Multisymbol Daily Week Month Live Dashboard
- 指标
-
Kulvinder Singh
- 版本: 1.7
- 更新: 2 八月 2026
这是一款适用于 MetaTrader 5 的多品种仪表板指标，可同时提供多达 20 个交易品种的市场倾向（bias）和价格区间状态的实时概览。其专业版（Pro Version）包含通知功能，可在 Mql5 商店获取。
主要特点：
可加载至任意图表 — 运行独立于图表当前的交易品种。
实时仪表板表格，显示：
当前价格
日、周、月度倾向（当前价格与对应周期开盘价的对比）
日、周、月度区间状态：
HIGH（高位）→ 价格突破上一周期的最高点（看涨突破）
LOW（低位）→ 价格跌破上一周期的最低点（看跌突破）
NO BIAS（无倾向）→ 价格仍处于上一周期的区间内
整体倾向 — 基于日/周/月度倾向的多数投票结果（看涨或看跌）
智能通知（仅在 M15 K 线收盘时触发以减少干扰）：（仅限专业版）
整体倾向变化
区间突破（高点/低点）
单个周期倾向反转
首次加载时：发送所有品种的综合汇总信息
视觉自定义：
通过按钮切换仪表板显示/隐藏
可调整宽度、颜色和字体大小
支持按倾向排序（看涨品种置顶）
支持任意交易品种（外汇、黄金、指数等） — 只需输入“市场报价”（Market Watch）中显示的精确品种名称。
适用场景：
快速概览市场情绪
捕捉跨时间周期的价格突破
无需切换图表即可监控多个交易品种
接收清晰、非垃圾信息的警报通知
总结：一款界面简洁、专业且具备智能通知功能的多时间周期倾向与突破实时仪表板 — 是日内交易者、波段交易者及多品种交易者的理想工具。
主要特点：
可加载至任意图表 — 运行独立于图表当前的交易品种。
实时仪表板表格，显示：
当前价格
日、周、月度倾向（当前价格与对应周期开盘价的对比）
日、周、月度区间状态：
HIGH（高位）→ 价格突破上一周期的最高点（看涨突破）
LOW（低位）→ 价格跌破上一周期的最低点（看跌突破）
NO BIAS（无倾向）→ 价格仍处于上一周期的区间内
整体倾向 — 基于日/周/月度倾向的多数投票结果（看涨或看跌）
智能通知（仅在 M15 K 线收盘时触发以减少干扰）：（仅限专业版）
整体倾向变化
区间突破（高点/低点）
单个周期倾向反转
首次加载时：发送所有品种的综合汇总信息
视觉自定义：
通过按钮切换仪表板显示/隐藏
可调整宽度、颜色和字体大小
支持按倾向排序（看涨品种置顶）
支持任意交易品种（外汇、黄金、指数等） — 只需输入“市场报价”（Market Watch）中显示的精确品种名称。
适用场景：
快速概览市场情绪
捕捉跨时间周期的价格突破
无需切换图表即可监控多个交易品种
接收清晰、非垃圾信息的警报通知
总结：一款界面简洁、专业且具备智能通知功能的多时间周期倾向与突破实时仪表板 — 是日内交易者、波段交易者及多品种交易者的理想工具。