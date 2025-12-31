Trendline Targets Dashboard MT5

Trendline Targets Dashboard MT5 是一款 MetaTrader 5 指标，可显示完整的视觉交易计划：信号 (Signal)入场点 (Entry)止损 (Stop Loss)止盈 (Take Profits)，所有参数均以风险倍数 R 自动计算。 该指标不执行任何订单。它是一个视觉分析和管理工具，而非交易机器人。

发布优惠： 凡购买此指标的用户，均可从我的 MQL5 主页中任选 1 款指标作为赠品注意： 赠品不包括 Market Structure Order Block Dashboard MT5。 如需领取赠品，请在购买后通过 MQL5 消息系统联系我，并告知您心仪的产品名称。

核心功能

  • 带有霓虹灯效果的趋势线（看涨/看跌）
  • 在蜡烛收盘趋势反转时发出 买入/卖出 (BUY/SELL) 信号
  • 根据风险 (1R) 自动计算入场点、止损 (SL) 以及 TP1、TP2、TP3
  • 止盈 (TP) 以 R 的倍数计算，止损 (SL) 基于波动率（缓冲区可配置）
  • 下一目标高亮 (Next Target Highlight)：清晰显示下一个目标（TP1、TP2、TP3 或 SL）
  • 各级止盈胜率 (Hit Rate)：基于历史数据分析的 TP1、TP2、TP3 成功率
  • 高级仪表盘：显示信号、目标位、成功率和盈利点数
  • 交易可视化：包含徽章、入场点位、TP/SL 标记
  • 提供“清爽图表” (Clean Chart) 和“电影感” (Cinematic) 模式

使用示例

  1. 选择时间周期（日内交易建议 M5 至 H1，波段交易建议 H4 至 D1）。
  2. 等待蜡烛收盘时的趋势翻转（买入/卖出信号）。
  3. 立即读取以 R 为倍数计算的入场点、止损和 TP1/TP2/TP3。
  4. 根据您的计划管理仓位（减仓、保本、移动止损等）。

主要参数

  • 振幅 (Amplitude)、倍数 (Multiplier)、灵敏度 (Sensitivity)（适用于头皮、日内、波段）
  • TP1、TP2、TP3 比例及止损系数
  • 显示设置：仪表盘、目标位、霓虹效果、缩放及位置
  • 防闪烁 (Anti-flicker)：限制仪表盘帧率以优化性能
  • 通知报警：趋势翻转、TP1、TP2、TP3、SL（推送、弹窗、声音）

适用市场与周期

  • 外汇、指数、CFD、加密货币（取决于您的经纪商）
  • 日内交易：M5 至 H1
  • 波段交易：H4 至 D1

用户指南与支持

我们为买家准备了 PDF 用户指南。购买后，只需通过 MQL5 聊天系统向我发送消息即可索取。

风险提示

本产品不保证任何盈利结果，亦不构成投资建议。交易包含高风险。在实盘使用前，请务必先在模拟账户上进行测试。

