Session Volume Profile SMC MT5

5
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  • Prime Horizon
    Prime Horizon

    Prime Horizon

    4.7 (17)
    🎯 MT5 开发者 — 市场结构、Smart Money 与 零售/自营交易工具
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    欢迎访问我的主页。我专注于开发基于机构交易理念（市场结构、订单块 Order Blocks、BOS/ChoCH、流动性 Liquidity、公允价值缺口 FVG）的 MT5 指标和 EA 交易系统，并特别针对自营交易仓位（Funded Accounts）的风险管理进行了深度优化。
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    19 产品 10 评论
  • 版本: 1.0
  • 激活: 20
Session Volume Profile SMC 让您看清市场真正在哪里成交，而不仅仅是价格走到哪里。它为每个交易时段（日、周或月）在图表上直接构建一个横向成交量分布图，揭示吸引了最多活动、且价格随后往往会尊重的价格水平。

大多数图表只显示价格。Volume Profile 补上了缺失的维度：每个价格上成交了多少。本指标将其转化为清晰的按时段解读，并在其上叠加 Smart Money Concepts（SMC）市场结构视图，使成交量与结构集中在一个工具中。

它绘制什么
对每个时段，指标绘制完整的成交量分布图，包含 POC（控制点，成交最集中的价格）、VAHVAL（价值区上下沿）以及一个包含该时段大部分成交量的阴影价值区。时段收盘后，其 POC、VAH 与 VAL 会投射到下一时段，常充当支撑与阻力——由订单流留下的水平。

成交量与市场结构同框
在分布图之上，指标标记市场结构——Higher Highs、Higher Lows、Lower Highs 与 Lower Lows（HH / HL / LH / LL）——并跟踪突破水平（Break of Structure）。价格尚未突破的水平以虚线显示；已被某根K线收盘突破的水平以实线保留在图表上。在前一时段 POC 处看到反应、同时出现结构突破，所提供的背景信息是单看价格无法给出的。

主要功能
  • 每个时段一个分布图 - 日、周或月，根据图表周期自动选择，或手动设定。
  • 每个时段的 POC、VAH、VAL 与价值区，价值区覆盖比例可调。
  • 上一时段水平延伸为动态支撑/阻力；自动处理周末与节假日缺口。
  • 独立的计算周期 - 用 M1、M5 或 M15 构建分布图，在任意图表周期上获得更精细、准确的分辨率。
  • 市场结构 HH / HL / LH / LL 标记（SMC）。
  • Break of Structure 水平 - 待突破（虚线）与已确认（实线），在近期时段内保留。
  • 价值区内的买/卖成交量着色，看清谁在主导。
  • 可拖动、可最小化的面板 - 一眼掌握时段、POC、VAH/VAL、价格相对价值区、结构趋势与待突破水平。
  • 适用于所有品种和周期 - 外汇、指数、金属、加密货币 - 支持 tick 量或真实成交量。
主要参数
  • Auto period - 分布图周期跟随图表周期（日 / 周 / 月）；关闭可手动设定。
  • Calc timeframe - 用于构建每个分布图的数据分辨率。
  • Periods to show - 显示的历史时段数量。
  • Value Area % - 价值区内的成交量占比（默认 70%）。
  • Rows 与宽度 - 分布图细节与屏幕宽度。
  • Show structure / break lines / dashboard - 独立开关、颜色与字号。
快速上手
将指标拖到任意图表与品种上——时段分布图、水平、结构与面板会立即显示。一切均可配置，默认设置即开即用。

说明
教育与分析工具。它不会下单，也不发送买卖信号。交易有风险；任何水平的过往表现都不保证未来结果。
评分 2
Lapin97429
34
Lapin97429 2026.07.16 04:35 
 

Je ne peux que témoigner de ma gratitude a Sylvain. J'ai pris le DASHBOARD puis le marker profil et en 5 ans de trading je n'ai jamais rencontré une personne aussi disponible et professionnelle pour expliquer le fonctionnement de ses indicateurs. Par mail il répond à chaque demande et quand on voit le prix de l'outil et son accompagnement moi je dis bravo!

akompy
366
akompy 2026.07.09 08:35 
 

Great tool to have. thanks to the developer - very responsive

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本产品已针对 2026 年市场进行更新，并针对最新 MT5 版本进行了优化。 价格更新通知： Atomic Analyst 目前价格为 $99 。 接下来的 30 次购买 后，价格将上涨至 $199 。 特别优惠： 购买 Atomic Analyst 后，请发送私信给我，即可免费领取 Smart Universal EA ，并将您的 Atomic Analyst 信号转换为自动交易。 Atomic Analyst 是一款不重绘、不回绘、不延迟的 Price Action 交易指标，专为手动交易、清晰信号和 EA 自动化而设计。 User manual: settings, inputs and strategy.   &   User Manual PDF . 它分析价格行为、强度、动能、多周期方向和高级过滤器，帮助交易者减少噪音，避免弱势交易机会，并做出更有结构的交易决策。 该指标将复杂的市场计算转换为简单的视觉信号、彩色K线、趋势读数、止损水平和多个止盈区域，使交易者能够快速理解并应用于真实市场环境。 主要交易用途： 剥头皮和日内交易： 专为快速决策、清晰箭头、提醒、K线颜色和
SSS Scalping Smart Signals MT5 Indicator
Muhammad Usman Siddique
5 (3)
指标
UZFX {SSS} 超短线智能信号 v4.0 MT5 是一款无重绘的高性能交易指标，专为在快速波动的市场中需要精准、实时信号的超短线交易者、日内交易者和波段交易者设计。该指标由 (UZFX-LABS) 开发，融合了价格行为分析、趋势确认和智能过滤技术，可在所有货币对和时间周期内生成高概率的买卖信号、预警信号以及趋势延续机会。 别再对交易犹豫不决了，开始遵循这一专为追求清晰、精准和纪律性市场执行的交易者设计的结构化信号系统吧。 我的建议* 最佳时间周期：15分钟及以上。 {H1} 是我的最爱。而且效果令人惊叹……！！ 更新后的主要功能 • 自动买入和卖出信号检测 • 先进的反转识别逻辑 • 潜在市场反转前的早期预警信号 • 趋势延续确认信号 • 内置风险管理功能，包含入场点、止损点、TP1、TP2和TP3水平 • 完全可自定义的风险回报比 • 实时警报、声音提醒和移动端推送通知 • 带交易建议的专业信息面板 • 适用于所有MT5交易品种和时间周期 • 界面简洁、轻量且用户友好 为什么交易者选择 UZFX SSS？ 大多数交易者亏损的原因在于入场过晚、平仓过早，或者缺乏明确的交
Gann Made Easy MT5
Oleg Rodin
5 (9)
指标
Gann Made Easy   是一个专业且易于使用的外汇交易系统，它基于使用先生理论的最佳交易原则。 W.D.江恩。该指标提供准确的买入和卖出信号，包括止损和获利水平。您甚至可以使用推送通知在旅途中进行交易。 购买后请联系我，即可免费获得交易指导和超棒的额外指标！ 您可能已经多次听说过江恩交易方法。通常 Gann 的理论不仅对于新手交易者而且对于那些已经有一定交易经验的人来说都是非常复杂的东西。这是因为江恩的交易方法在理论上并不那么容易应用。我花了几年时间来完善这些知识，并将最好的原则应用到我的外汇指标中。 该指标非常易于应用。您所需要的只是将其附加到您的图表并遵循简单的交易建议。该指标不断进行市场分析工作并寻找交易机会。当它检测到一个好的入口点时，它会为您提供一个箭头信号。该指标还显示止损和获利水平。 换句话说，当您像先生一样进行交易时，该指标会为您提供最佳江恩建议。江恩亲自告诉你此时此刻该做什么。但最好的部分是您不需要了解任何有关江恩交易原则的知识，因为该指标会为您完成整个市场分析工作。
Divergence Bomber
Ihor Otkydach
4.89 (93)
指标
我偶爾會親自使用這個系統進行交易。 請評估我在真實帳戶上進行的手動 BOMBER 交易—— LIVE SIGNAL 购买该指标的每位用户将额外免费获得以下内容： 原创工具“Bomber Utility”，该工具会自动跟踪每一笔交易，设置止损和止盈点，并根据策略规则自动平仓； 适用于不同交易品种的指标设置文件（Set 文件）； 三种不同风险模式下的 Bomber Utility 设置文件：“最低风险”、“平衡风险” 和 “观望策略”； 一套详细的 视频操作手册，帮助您快速完成安装、配置并开始使用本交易系统。 注意： 要获取以上所有赠品，请通过 MQL5 的私人消息系统联系卖家。 我为您介绍原创的自定义指标 “Divergence Bomber”（背离轰炸机），它是一套基于 MACD 背离交易策略 的“全功能”交易系统。 该技术指标的主要任务是识别 价格与 MACD 指标之间的背离，并发出交易信号（包括推送通知），指示未来价格可能的运动方向。平均而言，这些信号的准确率超过 98%。有关该指标如何工作的详细说明，请观看本页面上的视频演示。 该系统使用 止损订单 和 动态回撤平仓机制 来管理
Trend Catcher ind mt5
Ramil Minniakhmetov
5 (18)
指标
趨勢捕捉指標 趨勢捕捉指標結合了作者獨有的客製化自適應趨勢分析指標，用於分析市場價格趨勢。它透過過濾掉短期噪音，並專注於潛在的動能強度、波動性擴張和價格結構行為，來識別真實的市場方向。此外，它還結合了平滑和趨勢過濾等客製化指標，例如移動平均線、相對強弱指標 (RSI) 和波動率過濾器。 您可以在這裡查看實際運行情況以及我的其他產品： https://www.mql5.com/en/users/mechanic/seller 請注意，我不會在 Telegram 上出售 EA 或任何設置，那是騙局。所有設定都可以在我的部落格上免費取得。 重要提示！購買後請立即聯繫我，以獲取使用說明和額外獎勵！ 請注意，我不會在 Telegram 上出售 EA 或任何設置，那是騙局。所有設定都可以在我的部落格上免費取得。
Crystal Heikin Ashi Signals
Muhammad Jawad Shabir
5 (3)
指标
Crystal Heikin Ashi Signals - Professional Trend & Signal Detection Indicator Advanced Heikin Ashi Visualization with Intelligent Signal System for Manual & Automated Trading Final Price: $149 ---------> Price goes up $10 after every 10 sales . Limited slots available — act fast . Overview Crystal Heikin Ashi Signals is a professional-grade MetaTrader 5 indicator that combines pure Heikin Ashi candle visualization with an advanced momentum-shift detection system. Designed for both manual traders
Power Candles MT5
Daniel Stein
5 (9)
指标
Power Candles V3 - 自我优化的强度指标 Power Candles V3 把货币与品种的强度直接转化为图表上可执行的交易方案。指标不再仅根据强度给K线着色,而是在后台持续运行实时自动优化,为您正面对的品种给出最佳 Stop Loss、Take Profit 与信号阈值。一键采用,Entry、Stop Loss、Take Profit 线就以精确价格绘制在图表上,提醒消息中直接包含方向。 本工具是 Stein Investments 生态系统的一部分 - 18+ 款工具,加上 Max,您的一对一 AI 交易导师。  随时在线,深入了解每一款指标,在您需要梳理思路的那一刻就在那里。  立即认识他: https://stein.investments 每根收盘K线运行 3,000+ 次交易模拟。9 种强度状态。2 种策略并行测试。一键采用最优配置。 为什么需要这个 大多数强度指标只给您一个数值,然后留下三个问题:相信哪个阈值、用哪个 Stop Loss、走哪个交易方向。Power Candles V3 在每根收盘K线上自动回答这些问题。结果就是一个完整的交易方案 -
Smart Price Action Concepts MT5
Issam Kassas
4.26 (19)
指标
本产品已针对 2026 年市场进行更新，并针对最新 MT5 版本进行了优化。 价格更新通知： Smart Price Action Concepts 目前价格为 $200 。 接下来的 30 次购买 后，价格将上涨至 $299 。 特别优惠： 购买后，请发送私信给我，即可领取 免费赠品 + 礼物 。 首先需要强调的是，这款交易工具是不重绘、不回绘、不延迟的指标，因此非常适合专业交易使用。 Online course , and manual Smart Price Action Concepts 指标是一款非常强大的工具，适合新手和有经验的交易者使用。它将 20 多个实用指标整合到一个系统中，结合了 Inner Circle Trader Analysis 和 Smart Money Concepts Trading Strategies 等高级交易理念。该指标专注于 Smart Money Concepts，帮助交易者理解大型机构如何交易，并辅助预测其市场行为。 它特别擅长流动性分析，使交易者更容易理解机构交易逻辑。它也非常适合预测市场趋势并仔细分析价格走势。通过让交易与机构策略保
M1 Quantum MT5
Hamed Dehgani
4.27 (11)
指标
使用 M1 Quantum 的实盘交易信号 ： 信号 （交易由 Quantum Trade Assistant 自动 执行，并作为本产品 免费 提供。） 最新消息： 版本 1.64 已发布。现在所有交易的止损都会设置在相应的支撑位/阻力位之后。Smart Close 功能也进行了改进，以提升此版本 EA 的性能。 自 8 月 9 日起，实盘信号一直运行在版本 1.64 上。 价格计划： 当前价格： $169 （早期用户优惠） 下一阶段计划价格： $189 计划零售价： $299 开发者提示： 购买后请联系我，以获取 最新推荐的参数设置文件（Set File） 、交易建议，以及加入 VIP 支持群组 ，与其他 M1 Quantum 用户交流经验。 常见问题 - 设置文件 - 安装指南 M1 Quantum 是一款专业的 M1 交易系统，提供快速且精准的交易信号，并内置止损（Stop Loss）、止盈（Take Profit）以及智能资金管理功能。 M1 Quantum 包含专业的资金管理系统，通过专注于 连续盈利交易 ，帮助交易者更快地增长账户资金。 M1 Quantum 指标 的主
Atbot
Zaha Feiz
4.69 (55)
指标
AtBot： 它是如何工作的以及如何使用它 ### 它是如何工作的 “AtBot”指标用于MT5平台，通过结合技术分析工具生成买入和卖出信号。它集成了简单移动平均线（SMA）、指数移动平均线（EMA）和平均真实波幅（ATR）指标，以识别交易机会。此外，它还可以利用Heikin Ashi蜡烛来增强信号的准确性。 购买后留下评论，您将获得特别的奖励礼物。 ### 主要特点： - 不重绘： 信号在绘制后不会改变。 - 不变动： 信号保持一致，不会被更改。 - 无延迟： 提供及时的信号，没有延迟。 - 多种时间框架： 可在任何时间框架上使用，以适应您的交易策略。 ### 操作步骤： #### 输入和设置： - firstkey (TrendValue)： 调整趋势检测的灵敏度。 - Secondkey (SignalValue)： 定义买入/卖出信号生成的灵敏度。 - masterkey (ExitValue)： 控制信号的退出策略。 - h： 切换是否根据Heikin Ashi蜡烛生成信号（真/假）。 - notifications： 启用或禁用信号提醒。 #### ATR计算： ATR测
Smc Pro ToolKit
Talal N Z Aljarusha
5 (5)
指标
SMC PRO TOOLKIT — SMART MONEY ANALYSIS & STRUCTURED TRADE PLANNING SMC Pro ToolKit is a professional Smart Money Concepts analysis workspace for MetaTrader 5. It combines market structure, multi-timeframe analysis, institutional price zones, setup evaluation, confirmation tools, volume context, alerts, and risk planning inside one organized chart environment. One workspace. Multiple layers of confirmation. One structured trading plan. OPEN COMPLETE USER GUIDE MULTI-CONDITION SETUP ENGINE At
Azimuth Pro
Ottaviano De Cicco
5 (7)
指标
Azimuth Pro V2：MT5合成分形结构分析与确认入场 概述 Azimuth Pro 是 Merkava Labs 推出的多层级波段结构指标。四层嵌套波段层级、锚定波段的VWAP、ABC形态识别、三时间框架结构过滤以及收盘确认入场——一个图表，一个从微观波段到宏观周期的完整工作流程。 这不是盲目的信号产品。它是一个以结构为先的工作流程，专为重视位置、背景和时机的交易者打造。 ️ 夏季促销 — 庆祝夏至与 The Oracle Pro 上市：Azimuth Pro 七折优惠，现价 279 美元（原价 399 美元）。限时夏季优惠。 1. V2的变化 合成多时间框架引擎 高时间框架分析从零开始重建，采用与Meridian Pro相同的专有合成架构。更清晰的HTF背景、稳定的实时行为、无经典MTF同步问题。合成引擎还解锁了 固定比率时间框架级联 （x2、x3、x4、x6）——不再在经纪商的固定时间框架之间任意跳转，您可以按图表时间框架的固定倍数分析结构，在每个尺度上保持相同的分形关系。 确认入场箭头 作为稳定且可恢复的执行层而设计的收盘确认箭头。当ABC设置形成且自适应确认逻辑
Reversion King Indicator
Eugen-alexandru Zibileanu
5 (5)
指标
全新王者降临 - 指标 + 订单管理提示（TP1 + TP2 + TP3）+ 可选 Telegram 信号发送器 INCLUDED（免费） (完整交易与信号系统) 我们最强的黄金 EA： Gold Slayer 该指标包含先进的交易策略、可自定义订单管理系统，以及结合 Envelope 扩展的均值回归系统，并通过 RSI 等多重智能确认过滤器进行验证，以捕捉高概率反转入场机会，提供 BUY 与 SELL 信号。 你不仅能够学习如何交易，还能学会如何高效管理多个仓位，并利用之前盈利的持仓来覆盖亏损交易。 专为 M5 周期打造并优化，在 BTCUSD 和 XAUUSD 上表现尤为出色，因为这些市场的流动性能够让信号更加干净、可靠。 该指标会自动生成清晰的多头（Long）与空头（Short）信号，同时基于 ATR 自动计算入场位、止损位和止盈位，让风险管理从一开始就融入系统之中。 多 TP 系统设有三个渐进式目标位，你可以在 TP1 锁定部分利润、在 TP2 继续持仓，并在更大的行情中将仓位持有至 TP3，而这正是平均风险回报比真正开始大放异彩的地方。 默认参数开箱即用，已经针对稳定表现进行
Btmm state engine pro
Garry James Goodchild
5 (4)
指标
BTMM State Engine Pro by G-Labs — Beat The Market Maker indicator for MetaTrader 5. Asian session range, London and New York kill zones, level progression (L1/L2/L3), peak formation detection (PFH/PFL), entry signals, and a multi-pair scanner from one chart. Stop scanning charts one pair at a time. The State Engine tracks the BTMM daily cycle automatically — Asian box, room boundaries, level blocks, peak formations, and filtered entries — while the scanner dashboard shows level, peak status, d
The Oracle Pro
Ottaviano De Cicco
5 (1)
指标
The Oracle Pro：用于 MT5 的合成多周期偏向引擎 ️ 夏季上市优惠 — 早期买家可以 199 USD 获得 The Oracle Pro。价格将随关注度上升；最终价格 399 USD。 The Oracle Pro 是一款面向高要求与专业交易者的 MetaTrader 5 高级多周期 偏向引擎 。它以纪律回答一个问题：当前每个周期的方向偏向是什么、强度如何、各周期之间的一致程度如何？一切仅在已收盘的 K 线上计算——绝不重绘。 The Oracle Pro 是一套多因子共识系统。它将专有指标与优化算法整合为单一而精密的共识向量，并在单个指标实例内，跨当前周期与更高周期的堆栈进行读取——而不是在多个图表上堆叠互不相关的工具。 它是 Oracle 共识方法的专业进化版：完整重建为高级操作控制台，面向希望在一个纪律化工作流中获得深度、多周期背景与背离洞察的交易者。 是偏向引擎，而非信号生成器 The Oracle Pro 明确自身定位。它是一款提供纪律化方向背景的 多周期多因子偏向指标 。它 不是 信号生成器：不承诺入场、出场或盈利。偏向是背景——你在其方向上交易自己的设置
SkyHammer Signal Pro
Shengzu Zhong
5 (4)
指标
SkyHammer Signal Pro Professional No-Repaint Trend Signal Indicator with Locked Entry, SL and TP Levels SkyHammer Signal Pro is a structured trend and momentum signal indicator designed for traders who want clear, fixed, and verifiable trading signals. It works best on lower timeframes such as M1 and M5 . The indicator does not try to predict tops or bottoms. Instead, it waits for confirmed market structure, trend direction, momentum strength, volatility quality, and target space before generati
PZ Harmonacci Patterns MT5
PZ TRADING SLU
3 (6)
指标
可以说，这是您可以为MetaTrader平台找到的最完整的谐波价格形成自动识别指标。它检测19种不同的模式，像您一样认真对待斐波那契投影，显示潜在的反转区域（PRZ），并找到合适的止损和获利水平。 [ 安装指南 | 更新指南 | 故障排除 | 常见问题 | 所有产品 ] 它检测19种不同的谐波价格形态 它绘制了主要，衍生和互补的斐波那契投影（PRZ） 它评估过去的价格走势并显示每个过去的形态 该指标分析其自身的质量和性能 它显示合适的止损和获利水平 它使用突破来表明合适的交易 它在图表上绘制所有样式比率 它实现了电子邮件/声音/视觉警报 受斯科特·M·卡尼（Scott M. Carney）的书的启发，该指标旨在满足最纯粹和最熟练的交易者的需求。但是，它采取了一种使交易更容易的方式：在向交易发出信号之前，它会等待Donchian朝正确方向突破，从而使交易信号非常可靠。 斐波那契投影与向量无关 它实现了电子邮件/声音/推送警报 它绘制了ABCD投影 重要提示： 为了符合 Scott M. Carney先生 的商标申诉，某些图案名称已重命名为不言自明的替代方式， Scott M.
Quantum TrendPulse
Bogdan Ion Puscasu
5 (25)
指标
介绍 Quantum TrendPulse   ，这是一款终极交易工具，它将 SuperTrend   、   RSI 和 Stochastic 的强大功能整合到一个综合指标中，以最大限度地发挥您的交易潜力。该指标专为追求精准和效率的交易者而设计，可帮助您自信地识别市场趋势、动量变化以及最佳进入和退出点。 主要特点： 超级趋势整合： 轻松跟随当前的市场趋势并乘上盈利浪潮。 RSI 精度： 检测超买和超卖水平，非常适合把握市场逆转时机，可用作 SuperTrend 的过滤器 随机精度： 利用随机振荡在波动的市场中寻找隐藏的机会， 用作超级趋势的过滤器 多时间范围分析： 从 M5 到 H1 或 H4，在不同时间范围内关注市场动态。 可定制的警报： 当您的自定义交易条件得到满足时收到通知，这样您就不会错过任何交易。 无论您是新手还是经验丰富的交易员，   Quantum TrendPulse 都能为您提供所需的优势，帮助您增强策略并自信地进行交易。借助这一强大的指标，将洞察力转化为利润 — 掌控您的交易！ ***购买 Quantum TrendPulse，即可免费获得 Quantum Tr
FX Power MT5 NG
Daniel Stein
5 (33)
指标
FX Power：分析货币强度，助您做出更明智的交易决策 概述 FX Power 是一款专业工具，帮助您全面了解主要货币和黄金在任何市场条件下的真实强度。通过识别强势货币用于买入，弱势货币用于卖出， FX Power 简化了交易决策，并帮助您发现高概率的交易机会。不论您是想跟随趋势还是通过极端的 Delta 值预测反转，这款工具都能完美适应您的交易风格。别再盲目交易——用 FX Power 让您的交易更加智慧。 1. 为什么 FX Power 对交易者极具价值 实时货币和黄金强度分析 • FX Power 实时计算并显示主要货币和黄金的相对强度，助您全面了解市场动态。 • 监控领先或落后资产，轻松识别值得交易的货币对。 全面的多时间框架视图 • 跟踪短期、中期和长期时间框架的货币和黄金强度，以便将您的交易策略与市场趋势保持一致。 • 无论是快进快出的短线交易还是更长期的投资策略， FX Power 都能为您提供所需的信息。 Delta 动态分析用于趋势和反转 • 极端 Delta 值常常预示反转机会，而平缓的 Delta 变化则确认趋势延续。 • 使用 Delta 分析，轻
Axiom Matrix
Issam Kassas
5 (5)
指标
AXIOM MATRIX MT5 首发价格：$99 Axiom Matrix 现以 $99 的首发价格提供。 前 30 次购买完成后，价格将上涨至 $199。 购买后，请直接私信我，以获取使用说明并领取您的专属赠品奖励。 Axiom Matrix 是一款适用于 MetaTrader 5 的专业多品种、多时间周期市场扫描器和决策仪表板。 它会扫描您的 Market Watch，分析多个时间周期，读取多个证据引擎，比较最强的交易机会，并在一个清晰的矩阵仪表板中显示最佳 BUY、SELL、WAIT 或被阻止的状态。 我开发 Axiom Matrix，是因为我想要一个可以替我完成繁重市场扫描工作的工具。 我不想只单独检查 RSI。 然后单独检查 MACD。 然后检查移动平均线。 然后检查成交量。 然后检查波动率。 然后检查支撑和阻力。 然后还要手动在不同品种和时间周期之间切换，只为了建立一个交易思路。 我想要一个仪表板，可以扫描市场、比较证据、排序最佳机会，并告诉我现在最强的交易设置在哪里。 这就是 Axiom Matrix 背后的核心理念。 AXIOM MATRIX 的功能 Axiom Ma
FX Trend MT5 NG
Daniel Stein
5 (6)
指标
FX Trend NG：新一代多市场趋势智能分析工具 概述 FX Trend NG 是一款专业的多时间周期趋势分析与市场监控工具，帮助您在几秒钟内全面了解市场结构。 无需在多个图表之间来回切换，您可以立即看到哪些品种处于趋势中、哪里动能正在减弱，以及哪些时间周期之间存在强烈共振。 限时发布优惠 – 仅需 $30（6个月） 或 $80 终身授权 即可拥有 FX Trend NG 。 已经是 Stein Investments 客户？ -> 发送消息 以获取专属客户群访问权限。 需要帮助或安装指导？ -> 请访问 Stein Investments 官方页面 。 1. FX Trend NG 的核心优势 三状态趋势逻辑 —— 不只是 Buy 或 Sell • 大多数指标仅显示两种状态：Buy 或 Sell。 • FX Trend NG 增加第三种状态： Fade 。 • Fade 表示趋势强度正在减弱，在完全反转之前提前发出信号。 这种结构化逻辑让您看到趋势变化过程，而不仅仅是简单方向信号。 多时间周期分析（M1 至 MN1） • 从短线交易到中长线交易全面覆盖。 • 快速识别趋势
作者的更多信息
Market Structure Order Block Dashboard MT5
Prime Horizon
5 (9)
指标
Market Structure Order Block Dashboard MT5 是一款专为希望直接在图表上解读市场结构和主要价格反应区域的交易者设计的MT5指标。它结合了BOS、ChoCH、订单块(Order Blocks)、公允价值缺口(FVG)、流动性、Kill Zones、成交量分布图以及一个紧凑的面板,便于快速分析。 本指标面向使用市场结构、ICT和Smart Money概念作为决策框架的交易者。它可以帮助以更结构化的方式识别趋势延续、可能的反转、价格失衡、流动性目标和关注区域。 面向买家的资源 购买后可通过MQL5私信申请获取完整的PDF使用指南和参数配置建议。通过MQL5私信提供直接技术支持。 1.20版本带来两项重要新增: Pending BOS / Pending ChoCH 检测 和 可拖动面板 (按住面板标题栏即可将其拖动到图表任意位置,不影响图表本身)。当K线收于前一摆动点之外时,Pending Breaks 立即显示待确认的结构突破,无需等待经典的摆动确认。 重要 本产品仅为指标。它不会自动开仓、平仓或管理仓位。它不是EA(智能交易系统)。 主要功能 市场
Trading Panel PRO MT5
Prime Horizon
实用工具
Trade Panel PRO MT5 Trade Panel PRO MT5 是一款用于 MetaTrader 5 的手动交易面板,旨在直接从图表准备、执行和管理仓位,并在每个步骤中实现对风险的可视化控制。 该工具在单一界面中整合了订单准备、根据风险自动计算仓位大小、Entry、Stop Loss 和 Take Profit 交互区域,以及执行后的多项交易管理功能。 版本 2.0 更新 2.0 版本引入了多项改进以优化执行工作流: 自动方向反转:将 Take Profit 或 Stop Loss 拖动到入场价格的另一侧会自动切换设置方向并重新计算另一个级别 轻盈虚线将 SL 和 TP 级别延伸到历史中,以便对照之前的高点和低点进行校准 执行单元格根据方向着色,中央显示计算出的手数 手动输入跟踪距离(以点为单位)或 ATR 乘数 SL 和 TP 区域的点击区域扩大,使拖动更可靠 自动适应高分辨率屏幕(DPI 缩放) 紧凑的最小化模式以释放图表空间 主要功能 Trade Panel PRO MT5 允许您在执行前以结构化方式准备交易。面板根据所选风险模式自动计算手数,显示估计风险、潜在利
Position Size Calculator PRO MT5
Prime Horizon
指标
手数和风险计算器 PRO MT5 (v2.30) Position Size Calculator PRO 是一款 MetaTrader 5 的高级风险管理工具, 根据您的每笔交易风险, 止损距离以及品种规格 (点值, 点差大小, 最小/最大/步进手数, 保证金) 计算推荐的手数量。 不进行交易操作: 此指标不会开仓或平仓, 也不管理持仓。它是一个决策支持工具, 用于标准化您的资金管理并减少建仓前的手数错误。 图表上显示的内容 根据风险和止损距离推荐的手数 入场 / 止损 / 止盈, 含点数距离 预估风险 (账户货币和 %) 以及止损时的潜在亏损 止盈时的潜在利润, 含风险/回报比 (R:R) 所需保证金和保证金水平 (如经纪商支持) 可视化 SL/TP 区域和实时价格标签 (可选) 标题下方实时显示点差和 ATR v2.30 新功能 界面刷新 : 发光标题, Entry/SL/TP 的 3D 单元格, 结果栏 (R:R, 风险, 利润), 页脚 单击并按住可拖动标题 (取代专用的 Move 按钮) 平滑的 SL/TP 线拖动 , 跨越入场线时自动反转 (BUY/SELL) Entry
Position Size Calculator ATR
Prime Horizon
指标
Position Size Calculator Lite MT5 - 免费风险管理指标 (v2.0) Position Size Calculator 的免费 Lite 版本 。如果您需要 SL/TP 线的交互式拖放、固定手数模式和从面板调整 Risk/R:R/ATR, 请查看 Market 上的 PRO 版本: Position Size Calculator PRO MT5 。 概述 Position Size Calculator Lite MT5 是一款免费指标, 根据风险百分比、基于 ATR 的止损以及目标风险/回报比计算交易推荐手数。 不进行交易操作: 此指标不会开仓或平仓, 也不管理持仓。它是在 MT5 中手动下单前的决策支持工具。 v2.0 新功能 - 界面刷新 全新 MSOB 风格仪表板: 发光标题、中心 LOT、3D Entry/SL/TP 单元格、结果栏 (Risk, R:R)、页脚 单击并按住标题可将面板移动到图表上的任何位置 从当前蜡烛向前延伸的填充 SL/TP 区域 (红/绿) Entry/SL/TP 向左延伸为浅虚线, 图表更清晰 清晰的 BUY/SEL
FREE
Liquidity Sweeps Detector PRO MT4
Prime Horizon
指标
Liquidity Sweeps Detector PRO MT4 一款 Smart Money Concepts (SMC / ICT) 指标，绘制买方和卖方流动性，检测价格扫荡流动性水平的时刻，并确认随后的市场结构转变 (MSS)。每个有效的 sweep + MSS 都会用箭头标记，并通过多周期共振评级，配有自动的风险回报投射和图表上的实时面板。 功能 从已确认的摆动高点和低点绘制 买方 (BSL) 和 卖方 (SSL) 流动性。 检测流动性 sweep （猎止损）：价格刺穿一个水平后又收回内部。 在验证 setup 之前确认 sweep 之后的 市场结构转变 (MSS) 。 在 BSL + MSS 上显示 做空 箭头，在 SSL + MSS 上显示 做多 箭头。 多周期共振 通过缓存的方向引擎读取三个更高周期（默认 M15 / H1 / H4），并为每个 setup 组合成一个共振评级： 当三个周期都与 setup 方向一致时为 A+ 级，无一致时降至 C 级。 更高周期的流动性目标（H4 BSL / SSL）被作为下一个流动性目标进行跟踪。 逆所有更高周期的 setup
SMC Trade Pilot MT5
Prime Horizon
5 (1)
实用工具
SMC Trade Pilot MT5 面向Smart Money Concepts交易者的半自动交易助手。在Telegram上接收带有图表截图的交易信号,然后通过一次点击下单。即使远离电脑,也可以从手机管理仓位。 解决的问题 Smart Money形态不会等您。Order Blocks和Liquidity Sweeps在伦敦开盘、纽约开盘或亚洲交易时段形成,而您往往在工作、开会或远离屏幕。当您查看图表时,形态早已过去。 SMC Trade Pilot将您的手机变成实时交易驾驶舱。本产品全天候扫描图表寻找SMC信号。当形态出现时,它会向您的Telegram发送完整的交易订单:图表截图、方向、入场价、建议止损、建议止盈、质量评分。由您决定。点击执行或点击跳过。 工作流程 本产品在后台监控图表。 检测到Smart Money信号时(BOS、ChoCH、Pending Break、新Order Block或Liquidity Sweep),Telegram会收到包含图表截图、信号详情和SL/TP建议的丰富消息。 三个内联按钮供您决策:EXECUTE、SKIP、MODIFY。 执行后,消息会更
Multi Currency Strength Dashboard PRO
Prime Horizon
5 (1)
指标
Multi-Currency Strength Dashboard PRO MT5 (v3.0) – 统一界面、内嵌迷你走势图、CSV导出 Multi-Currency Strength Dashboard PRO 是一款 MetaTrader 5 指标，通过分析最多 28 个外汇货币对 （根据您经纪商提供的品种），实时测量 8 种主要货币 （USD、EUR、GBP、JPY、CHF、CAD、AUD、NZD）的 相对强度 。 3.0 版本带来了完整的视觉重构，采用 TradingTips Dashboard Suite 统一主题（与 MSOB Dashboard 指标外观一致），并新增内嵌历史迷你走势图、CSV 导出按钮、拖放定位功能，以及针对每种警报类型的独立声音配置。 目标是为您提供清晰且结构化的货币强弱视图，帮助您 选择分析的货币对 （强货币对弱货币），避开强度差较小的货币对。 主要功能 图表内仪表盘 ，包含标准化 0–100 强度条和内嵌历史迷你走势图。 最多 28 个货币对分析 （自动列表，支持经纪商后缀）。 Best Pairs 列表，基于可配置的最小强度差。 Worst P
Liquidity Sweeps Detector PRO MT5
Prime Horizon
指标
Liquidity Sweeps Detector PRO MT5 — 1.5 版 多周期 Liquidity Sweeps Detector PRO MT5 是一款 MetaTrader 5 技术分析指标，用于检测带有 市场结构转变（MSS） 确认的 流动性扫荡（liquidity sweeps） 。它基于 Smart Money Concepts / ICT 方法，识别 买方流动性（BSL） 和 卖方流动性（SSL） 水平，并提示止损猎杀后伴随的结构转变。 该指标提供原生 多周期 分析，并带有 A+ / A / B / C 汇合度评分。它不会下任何订单：这是一款可视化分析工具，而非交易机器人。 上市优惠 上市价格：$39 ，前 5 个授权，之后为 $59。 买家赠品：完整 PDF 指南 （最佳设置、带注释的设置示例、入场/出场方法）。购买后，请 通过 MQL5 给我发送私信 以获取。 1.5 版新增内容 提醒可靠性修复 ：设置提醒现在会在每个已确认的 sweep + MSS 上触发，恰好在信号箭头绘制的瞬间（弹窗、声音、推送、邮件） 延迟 MSS 重新检查 ：每根新K线都会重新评
Multi Currency Strength Dashboard PRO MT4
Prime Horizon
实用工具
您在寻找 MT5 版本吗？ 如果您使用的是 MetaTrader 5，请点击此处获取原生版本： https://www.mql5.com/zh/market/product/155546 Multi-Currency Strength Dashboard PRO — 专业货币强弱指标 (MT4) Multi-Currency Strength Dashboard PRO 是一款专为 MetaTrader 4 设计的高级指标，用于实时测量外汇市场主要货币的相对强弱。它分析多达 28 个主要货币对，计算 8 种主要货币的标准化强度，并通过一个完整的仪表盘显示，帮助您快速识别最值得关注或应避免的货币对。 指标目标 提供货币强弱的清晰、直观视图。 通过突出显示“强 vs 弱”的组合，帮助识别强劲趋势。 作为过滤器，优化交易货币对的选择。 综合外汇市场分析，无需打开多个图表。 主要功能 多货币分析 ：同时计算 8 种主要货币（USD, EUR, GBP, JPY, CHF, CAD, AUD, NZD）的强度。 分析多达 28 个货币对 ：自动检测经纪商提供的可用货币对。 完整的可
Market Structure Order Block Dashboard MT4
Prime Horizon
指标
Market Structure Order Block Dashboard MT4 是一款 MetaTrader 4 指标, 专为希望直接在图表上解读市场结构和主要价格反应区域的交易者设计。它结合了 BOS、ChoCH、Order Blocks、Fair Value Gaps (FVG)、流动性、Kill Zones、Volume Profile 和紧凑的仪表盘, 便于快速分析。 本指标面向使用市场结构、ICT 和 Smart Money 概念作为决策框架的交易者。它有助于以更结构化的方式识别趋势延续、可能的反转、价格不平衡、流动性目标和关注区域。 买家专属资源 购买后通过 MQL5 私信即可获取完整的 PDF 用户指南和参数设置建议。通过 MQL5 私信提供直接技术支持。 此 MT4 版本涵盖 MT5 1.20 版本的全部功能: Pending BOS / Pending ChoCH 检测 、 可拖动仪表盘 (按住标题栏可将面板拖到图表任意位置)、 多周期面板 、 Order Block 绩效统计 和 自动风险回报区 。Pending Breaks 在 K 线收盘越过前一摆动点的瞬
Trailing Stop Manager Basic
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实用工具
Trailing Stop Manager Basic — 免费追踪止损 EA (MT5) Trailing Stop Manager Basic 是 Trailing Stop Manager PRO 的免费版本。这款 MetaTrader 5 智能交易系统自动管理账户所有开仓的固定点数追踪止损、保本和 1 级部分平仓。适用于手动订单和任何其他 EA 生成的订单。 工具内置与 PRO 版本相同的专业可视化仪表盘 — 每日统计、实时 P&L、持仓状态和交互式控制。 免费 PDF 用户指南可应要求提供 ：下载后通过 MQL5 向我发送私信即可获取。指南涵盖完整配置、按品种的最佳实践和推荐参数。 包含功能（免费） 固定点数追踪止损 ，距离和步长可配置。 自动保本 ，安全边距可配置。 1 级部分平仓 （点数触发器 + 平仓百分比）。 持仓过滤器 ：方向 (Buy/Sell)、单一品种、MagicNumber。 交易时段过滤 （服务器时间），支持跨日。 状态保存 ：ON/OFF 状态在 MT5 重启后保持。 终端提醒 ，关键事件触发。 集成高级仪表盘 显示当前模式、浮动 P&L、trailed
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Trendline Targets Dashboard MT5
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Trendline Targets Dashboard MT5 一款基于自适应 SuperTrend 引擎的趋势跟随指标。它绘制清晰的趋势线，标记每次趋势变化，并根据风险倍数 (R) 投射止损和三个止盈目标。每个设置都可在图表上通过实时控制面板直接调整，配有可选的质量过滤器、可配置的提醒和内置的仓位大小计算器。 实时控制面板 在图表上打开 Quick Settings 面板，无需重新打开属性窗口即可实时调整一切： SuperTrend 幅度（灵敏度）。 高周期过滤器：开/关、周期和 EMA 周期。 活动止盈数量及 TP1 / TP2 / TP3 / SL 水平。 TP1 后移至保本（开/关）。 时段时间过滤器（从/至，服务器时间）。 质量过滤器、统计样本大小，以及手数计算器的风险百分比。 每次更改都会即时更新图表和统计。 它能做什么 用基于 ATR 的自适应 SuperTrend 计算检测趋势方向。 绘制在任何图表上都清晰可读的三层趋势线。 在每次新趋势时，按可配置的风险回报距离投射 SL 和 TP1 / TP2 / TP3 。 用图表箭头标记入场点和趋势变化。 质量过滤器
Multi Currency Strength Dashboard Mini
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Multi Currency Strength Dashboard Mini (FREE) – Currency Strength Meter for MetaTrader 5 Multi Currency Strength Dashboard Mini 是一款适用于 MetaTrader 5 的免费指标，以清晰快读的仪表板形式实时显示 8 大主要货币 （USD、EUR、GBP、JPY、CHF、CAD、AUD、NZD）的相对强弱。 目标：在几秒内识别强势和弱势货币，帮助您构建有针对性的关注列表（例如，选择强势货币对弱势货币的交易对）。 2.00 版本新功能 全新视觉刷新 – TradingTips UI（深蓝面板、霓虹边框、蓝色标题栏）。 分区方框内的彩色强度条（绿 / 金 / 红）。 8 个货币每行显示趋势箭头（上 / 下 / 中性）。 面板拖放 – 抓取标题栏即可在图表上移动。 最小化按钮 – 紧凑模式不占用图表空间。 面板位置在 MT5 重启后自动保存。 主要功能 在单个面板中分析 8 大主要货币。 自动实时更新。 适用于所有时间周期（在所选时间周期上计算）。 兼容大多数经纪商（
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Trailing Stop Manager PRO
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实用工具
Trailing Stop Manager PRO v3.0 — 持仓管理套件（MT5） Trailing Stop Manager PRO 是一款用于 MetaTrader 5 的智能交易系统，可自动管理您所有的持仓：移动止损、保本、部分平仓、回撤保护与提醒。3.0 版本是一次完整重构，扩展了移动止损模式，新增 Telegram 提醒，集成针对 Funded 账户的回撤保护，并提供带交互控件的可视化仪表盘。 该 EA 可与手动订单及任何其他智能交易系统生成的订单配合工作。它可以管理账户中的所有持仓，或针对特定的品种与 MagicNumbers（用于多策略配置的 CSV 列表）。 v3.0 新特性 6 种移动止损模式（v1.0 为 2 种）：Fixed Pips、ATR、Chandelier Exit、Moving Average (SMA/EMA)、Parabolic SAR、Candle High/Low 3 级累计部分平仓（TP1、TP2、TP3），每级平仓百分比可配置 一键 5 种风险预设：Custom、Scalper、Day Trader、Swing、Funded Accou
Position Size Calculator PRO MT4
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Position Size Calculator PRO MT4 V2.0 – 手数计算 + 图表可视化 SL/TP 区域（拖拽调整），更快更稳的风险管理 Position Size Calculator PRO MT4 V2.0 是一款用于 MetaTrader 4 的 仓位管理 / 手数计算 （Position Sizing / Money Management）指标。它会根据你的 单笔风险 、 止损距离 以及品种参数（tick value、tick size、保证金、杠杆等）自动计算 最佳下单手数 。 V2.0 是一次重大升级：不再只是查看面板结果，而是可以 直接在图表上管理交易 ，通过 可视化 SL/TP 区域 、 BUY/SELL 方向切换 以及 一键调参按钮 （Risk %、R:R、ATR）实现更高效率的交易准备流程。 V2.0 主要更新 完整支持 BUY & SELL （一键切换方向）。 新增 图表交互区域 ：Stop Loss（红色）+ Take Profit（绿色）+ 入场线 。 拖拽 SL/TP（Drag & Drop） → 即时重新计算 （手数、亏损、盈利、盈亏比
SMC Trade Pilot MT4
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SMC Trade Pilot MT4 面向 Smart Money Concepts 交易者的半自动交易助手。直接在 Telegram 接收带图表截图的信号，一键下单。即使远离电脑，也能通过手机管理持仓。 解决的问题 Smart Money 形态不会等人。订单块和流动性扫荡常在伦敦开盘、纽约开盘或亚洲盘中途形成，而此时你可能在上班、开会或不在屏幕前。等你看图时，形态已经走完或价格已经离开。 SMC Trade Pilot 把你的手机变成实时交易驾驶舱。EA 持续扫描图表寻找 SMC 信号。当形态形成时，它会向你的 Telegram 发送完整的交易卡片：图表截图、方向、入场价、建议止损、建议止盈和质量评分。由你决定。一键执行，一键跳过。 工作原理 EA 在后台监控图表。 当检测到 Smart Money 信号（BOS、ChoCH、提前突破、新订单块或流动性扫荡）时，Telegram 会收到一条丰富消息，包含图表截图、信号细节、入场价以及止损/止盈建议。 三个内联按钮让你决定：EXECUTE 下单，SKIP 忽略信号，MODIFY 手动调整。 执行后，消息会更新，显示已开仓的订单和一个
Session Volume Profile SMC MT4
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Session Volume Profile SMC 让您看清市场真正在哪里成交，而不仅仅是价格走到哪里。它为每个交易时段（日、周或月）在图表上直接构建一个横向成交量分布图，揭示吸引了最多活动、且价格随后往往会尊重的价格水平。 大多数图表只显示价格。Volume Profile 补上了缺失的维度： 每个价格上成交了多少 。本指标将其转化为清晰的按时段解读，并在其上叠加 Smart Money Concepts（SMC）市场结构视图，使成交量与结构集中在一个工具中。 它绘制什么 对每个时段，指标绘制完整的成交量分布图，包含 POC （控制点，成交最集中的价格）、 VAH 与 VAL （价值区上下沿）以及一个包含该时段大部分成交量的阴影 价值区 。时段收盘后，其 POC、VAH 与 VAL 会投射到下一时段，常充当 支撑与阻力 ——由订单流留下的水平。 成交量与市场结构同框 在分布图之上，指标标记 市场结构 ——Higher Highs、Higher Lows、Lower Highs 与 Lower Lows（HH / HL / LH / LL）——并跟踪 突破水平 （Break
SMC Signal Matrix MT5
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SMC Signal Matrix 是一款多品种的 Smart Money Concepts 扫描器。它同时分析多个品种，并在一个面板上显示每个货币对的市场结构趋势、入场信号、汇合质量评分、最近的订单块（order block）以及最新的流动性扫荡（liquidity sweep）。您无需逐个打开图表，即可在一个面板中读取整个自选列表的市场结构。 扫描器对每个品种运行相同的 Smart Money Concepts 引擎：市场结构（Break of Structure 和 Change of Character）、订单块、公允价值缺口（fair value gap）和流动性。所有数值均基于已收盘的K线读取，因此面板不会重绘当前K线。 每个品种各列的含义 多周期趋势条：三个周期（例如 M15、H1 和 H4）上的结构趋势 信号：Buy 或 Sell，仅当已确认趋势与订单块方向一致且价格回到该区域时才显示 质量：0 到 100 的汇合评分，综合订单块强度、价格与区域的接近度、结构新鲜度、多周期一致性和流动性 订单块：趋势方向上最近的未缓解订单块价格 流动性：最近一次流动性扫荡，上方或下方
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Lapin97429
34
Lapin97429 2026.07.16 04:35 
 

Je ne peux que témoigner de ma gratitude a Sylvain. J'ai pris le DASHBOARD puis le marker profil et en 5 ans de trading je n'ai jamais rencontré une personne aussi disponible et professionnelle pour expliquer le fonctionnement de ses indicateurs. Par mail il répond à chaque demande et quand on voit le prix de l'outil et son accompagnement moi je dis bravo!

akompy
366
akompy 2026.07.09 08:35 
 

Great tool to have. thanks to the developer - very responsive

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