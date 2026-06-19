Session Volume Profile SMC MT5
- 指标
-
Prime Horizon
- 版本: 1.0
- 激活: 20
Session Volume Profile SMC 让您看清市场真正在哪里成交，而不仅仅是价格走到哪里。它为每个交易时段（日、周或月）在图表上直接构建一个横向成交量分布图，揭示吸引了最多活动、且价格随后往往会尊重的价格水平。
大多数图表只显示价格。Volume Profile 补上了缺失的维度：每个价格上成交了多少。本指标将其转化为清晰的按时段解读，并在其上叠加 Smart Money Concepts（SMC）市场结构视图，使成交量与结构集中在一个工具中。
它绘制什么
对每个时段，指标绘制完整的成交量分布图，包含 POC（控制点，成交最集中的价格）、VAH 与 VAL（价值区上下沿）以及一个包含该时段大部分成交量的阴影价值区。时段收盘后，其 POC、VAH 与 VAL 会投射到下一时段，常充当支撑与阻力——由订单流留下的水平。
成交量与市场结构同框
在分布图之上，指标标记市场结构——Higher Highs、Higher Lows、Lower Highs 与 Lower Lows（HH / HL / LH / LL）——并跟踪突破水平（Break of Structure）。价格尚未突破的水平以虚线显示；已被某根K线收盘突破的水平以实线保留在图表上。在前一时段 POC 处看到反应、同时出现结构突破，所提供的背景信息是单看价格无法给出的。
主要功能
将指标拖到任意图表与品种上——时段分布图、水平、结构与面板会立即显示。一切均可配置，默认设置即开即用。
说明
教育与分析工具。它不会下单，也不发送买卖信号。交易有风险；任何水平的过往表现都不保证未来结果。
大多数图表只显示价格。Volume Profile 补上了缺失的维度：每个价格上成交了多少。本指标将其转化为清晰的按时段解读，并在其上叠加 Smart Money Concepts（SMC）市场结构视图，使成交量与结构集中在一个工具中。
它绘制什么
对每个时段，指标绘制完整的成交量分布图，包含 POC（控制点，成交最集中的价格）、VAH 与 VAL（价值区上下沿）以及一个包含该时段大部分成交量的阴影价值区。时段收盘后，其 POC、VAH 与 VAL 会投射到下一时段，常充当支撑与阻力——由订单流留下的水平。
成交量与市场结构同框
在分布图之上，指标标记市场结构——Higher Highs、Higher Lows、Lower Highs 与 Lower Lows（HH / HL / LH / LL）——并跟踪突破水平（Break of Structure）。价格尚未突破的水平以虚线显示；已被某根K线收盘突破的水平以实线保留在图表上。在前一时段 POC 处看到反应、同时出现结构突破，所提供的背景信息是单看价格无法给出的。
主要功能
- 每个时段一个分布图 - 日、周或月，根据图表周期自动选择，或手动设定。
- 每个时段的 POC、VAH、VAL 与价值区，价值区覆盖比例可调。
- 上一时段水平延伸为动态支撑/阻力；自动处理周末与节假日缺口。
- 独立的计算周期 - 用 M1、M5 或 M15 构建分布图，在任意图表周期上获得更精细、准确的分辨率。
- 市场结构 HH / HL / LH / LL 标记（SMC）。
- Break of Structure 水平 - 待突破（虚线）与已确认（实线），在近期时段内保留。
- 价值区内的买/卖成交量着色，看清谁在主导。
- 可拖动、可最小化的面板 - 一眼掌握时段、POC、VAH/VAL、价格相对价值区、结构趋势与待突破水平。
- 适用于所有品种和周期 - 外汇、指数、金属、加密货币 - 支持 tick 量或真实成交量。
- Auto period - 分布图周期跟随图表周期（日 / 周 / 月）；关闭可手动设定。
- Calc timeframe - 用于构建每个分布图的数据分辨率。
- Periods to show - 显示的历史时段数量。
- Value Area % - 价值区内的成交量占比（默认 70%）。
- Rows 与宽度 - 分布图细节与屏幕宽度。
- Show structure / break lines / dashboard - 独立开关、颜色与字号。
将指标拖到任意图表与品种上——时段分布图、水平、结构与面板会立即显示。一切均可配置，默认设置即开即用。
说明
教育与分析工具。它不会下单，也不发送买卖信号。交易有风险；任何水平的过往表现都不保证未来结果。
Je ne peux que témoigner de ma gratitude a Sylvain. J'ai pris le DASHBOARD puis le marker profil et en 5 ans de trading je n'ai jamais rencontré une personne aussi disponible et professionnelle pour expliquer le fonctionnement de ses indicateurs. Par mail il répond à chaque demande et quand on voit le prix de l'outil et son accompagnement moi je dis bravo!