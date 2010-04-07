SMC Trade Pilot MT4

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    Prime Horizon

    Prime Horizon

    4.7 (17)
    🎯 MT5 开发者 — 市场结构、Smart Money 与 零售/自营交易工具
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    欢迎访问我的主页。我专注于开发基于机构交易理念（市场结构、订单块 Order Blocks、BOS/ChoCH、流动性 Liquidity、公允价值缺口 FVG）的 MT5 指标和 EA 交易系统，并特别针对自营交易仓位（Funded Accounts）的风险管理进行了深度优化。
    📦 产品目录概览
    19 产品 10 评论
  • 版本: 1.5
  • 激活: 5

SMC Trade Pilot MT4

面向 Smart Money Concepts 交易者的半自动交易助手。直接在 Telegram 接收带图表截图的信号，一键下单。即使远离电脑，也能通过手机管理持仓。

解决的问题

Smart Money 形态不会等人。订单块和流动性扫荡常在伦敦开盘、纽约开盘或亚洲盘中途形成，而此时你可能在上班、开会或不在屏幕前。等你看图时，形态已经走完或价格已经离开。

SMC Trade Pilot 把你的手机变成实时交易驾驶舱。EA 持续扫描图表寻找 SMC 信号。当形态形成时，它会向你的 Telegram 发送完整的交易卡片：图表截图、方向、入场价、建议止损、建议止盈和质量评分。由你决定。一键执行，一键跳过。

工作原理

  1. EA 在后台监控图表。
  2. 当检测到 Smart Money 信号（BOS、ChoCH、提前突破、新订单块或流动性扫荡）时，Telegram 会收到一条丰富消息，包含图表截图、信号细节、入场价以及止损/止盈建议。
  3. 三个内联按钮让你决定：EXECUTE 下单，SKIP 忽略信号，MODIFY 手动调整。
  4. 执行后，消息会更新，显示已开仓的订单和一个 CLOSE NOW 按钮。你可以随时从 Telegram 平仓。
  5. 持仓期间，EA 可在达到 1R 后将止损移至保本，然后应用基于 ATR 的追踪止损。

主要功能

  • Smart Money 信号引擎：Break of Structure、Change of Character、提前突破检测、带强度评分的订单块、Fair Value Gaps、流动性扫荡和成交量分布。
  • 多周期面板：即时显示 M15、H1、H4 和 D1 方向，并给出共振评分。
  • 双向 Telegram 集成：带图表截图的丰富消息以及 EXECUTE / SKIP / MODIFY / CLOSE 内联按钮。
  • 内置风险管理：按净值百分比计算手数、可配置的单笔风险、每日回撤保护和每日交易上限。
  • 自动止损/止盈：基于 ATR 倍数或最近的订单块，盈亏比可配置。
  • 持仓管理：达到 1R 后保本，然后 ATR 追踪止损。
  • 质量过滤：每个信号都有评分。设置最低阈值，只有更干净的形态才会发送到你的 Telegram。
  • 时段过滤：可选地限制亚洲、伦敦或纽约 kill zone。
  • 点差过滤：当点差超过你的阈值时阻止执行。
  • 订单块统计：历史订单块的命中率、缓和率和平均强度。
  • 历史扫描：启动时分析最多 2000 根 K 线的订单块。
  • 仪表盘：可拖动面板，显示实时结构、多周期视图、kill zones 和当前信号状态。

适合人群

  • 不想在离开时错过形态的手动 SMC 和 ICT 交易者。
  • 上班时间无法盯盘的日内和波段交易者。
  • 希望手机上拥有交易驾驶舱的旅行者和远程工作者。
  • 需要严格风险管理框架的 funded challenge 考核者。

要求与安装

  • MetaTrader 4，任意经纪商。
  • Telegram 机器人令牌，通过 Telegram 应用中的 @BotFather 免费获取。
  • 你的个人 Telegram chat ID，通过 @userinfobot 免费获取。
  • 在 工具、选项、智能交易 中允许 https://api.telegram.org
  • 购买后提供完整的 PDF 手册，含分步说明和截图。

主要参数

参数 默认值 作用
InpTelegramEnable false Telegram 模块开关
InpTelegramBotToken 你的 @BotFather 机器人令牌
InpTelegramChatID 你的 @userinfobot chat ID
InpExecEnable false 执行开关。仅需提醒时保持 false。
InpExecRiskPct 1.0 单笔风险占净值的百分比
InpExecRRRatio 2.0 自动止盈的盈亏比
InpExecMaxTradesDay 5 每日交易数量上限
InpExecMaxDailyDDPct 3.0 每日最大回撤百分比，0 表示关闭
InpExecMinQualityScore 0 允许执行的最低质量评分 0-100，0 表示无过滤

重要说明

  • 本 EA 是半自动助手。只有在你于 Telegram 点击 EXECUTE 后才会下单。EA 不会自行开仓。
  • 过往表现不代表未来结果。保证金交易存在重大亏损风险。
  • 实盘使用前请务必在模拟账户上测试本 EA。
  • 通过 MQL5 站内信提供支持。

风险提示

外汇和差价合约交易具有高风险，可能并不适合所有投资者。在决定交易之前，请仔细考虑你的投资目标、经验水平和风险承受能力。你可能损失部分或全部初始资金，因此请勿投入你无法承受损失的资金。

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一旦您確定了要進行交易的關鍵區域，就會自動交易支撐和阻力或供需區域。該 EA 允許您只需單擊即可繪製買入和賣出區域，然後將它們準確地放置在您預期價格轉向的位置。然後，EA 會監控這些區域，並根據您為這些區域指定的價格行為自動進行交易。一旦進行初始交易，EA 就會在您放置的相反區域（即目標區域）獲利。然後，您有兩種選擇，要么關閉交易並繪製新的區域進入，要么獲利退出並立即反向反向交易，創建「始終在」的市場風格策略。 包含輸入和策略的完整手冊位於： https://www.mql5.com/en/blogs/post/760256 該 EA 專為在市場上不使用固定或硬止損的頭寸交易者或美元成本平均交易策略而設計。相反，它的目的是透過在下一個可用支撐或阻力區域以相同方向進行新交易來縮小不正確的交易，並調整您在市場中頭寸的平​​均價格。如果需要的話，還有備用退出標準，形式為每筆交易的最大損失金額或基於時間的退出。 只需按下按鈕即可繪製準備放置在感興趣等級的區域。 關閉按鈕和關閉最舊的按鈕可退出所有交易，或僅退出舊交易（如果它們跌幅過大而無法立即調整您的平均頭寸）。 適用於任何時間範圍內的
Exp4 VirtualTradePad PRO SE for MT4
Vladislav Andruschenko
实用工具
VirtualTradePad PRO SE MT4 — MetaTrader 4 高级交易面板和图表工作区 VirtualTradePad PRO SE 是一款适用于 MetaTrader 4 的专业交易面板和交易管理工作区。它帮助交易者通过一个基于图表的界面，更快速地开仓、管理、保护、平仓和分析交易。 该产品专为需要的不只是简单按钮集合的活跃手动交易者而创建。PRO SE 将一键执行、挂单、持仓控制、部分平仓、篮子利润/亏损逻辑、加仓均价层级、ATM 规则、信号监控、市场信息、策略测试器流程和面向 VPS 的准备整合到一个结构化工作区中。 MT5 版本 | 完整说明和截图 | 如何购买 | 如何安装 | 如何获取日志文件 | 如何测试与优化 | Expforex 的所有产品 为什么交易者会选择这套面板 图表一键交易 ，并支持键盘快速操作 快速完成开仓、平仓、修改、反转、锁仓与部分平仓 深度控制仓位、挂单、总利润与风控逻辑 自动参数计算，减少手动输入与重复劳动 相对于普通手动交易的优势 一个工作区替代多个窗口 — 交易执行、持仓控制、风险信息和管理工具都保留在图表上。 更快处理交易
Custom Alerts AIO MT4
Daniel Stein
实用工具
Custom Alerts AIO：多市场智能监控，一键启动，无需设置 概述 Custom Alerts AIO 是一款“开箱即用”的高级市场扫描工具，无需额外安装任何其他指标或进行复杂设置。它内置了 Stein Investments 的所有核心指标（FX Power、FX Volume、FX Dynamic、FX Levels 和 IX Power），可帮助您轻松监控所有主要资产类别，如外汇、黄金、指数和加密货币。如果您的经纪商支持股票，您也可以手动添加个股进行监控。 1. 为什么选择 Custom Alerts AIO？ 无需额外购买任何指标 • 所有关键指标均已内置，开箱即用。 • 专注于实时预警，不包含任何图形元素，性能高效，界面简洁。 全面覆盖所有主要市场 • 支持监控外汇、金属、加密货币和指数市场。 • 无需手动输入任何交易品种，只需在设置中勾选资产类别即可启用。 • 股票并不属于默认类别，如有需要可手动通过参数输入添加。 高效、专业、便捷 • 无需图表模板和手动加载，适合自动化或远程交易环境。 • 非常适合 VPS 上长期运行，或作为后台市场预警工具使用。 2
MT4 to Telegram Signal Provider
Lukas Roth
4.88 (42)
实用工具
MT4 至 Telegram 信号提供者 是一款易用、可完全自定义的工具，它使发送信号到 Telegram 成为可能，将您的账户变成信号提供者。 消息的格式 可以完全自定义！ 但是，为了简便使用，您也可以选择一个预设模板，并能够启用或禁用消息的特定部分。 [ 演示 ]  [ 手册 ] [ MT5 版本 ] [ Discord 版本 ] [ Telegram 频道 ]  New: [ Telegram To MT5 ] 设置 可通过 用户指南 获取逐步说明。 无需了解 Telegram API；开发者提供所需的一切。 主要特性 自定义发送给订阅者的订单详情的能力 您可以创建分层订阅模型，例如铜牌、银牌、金牌。金牌订阅可获得所有信号等。 按订单号、符号或备注过滤订单 包括执行订单的图表的屏幕截图 在发送的屏幕截图上绘制已关闭的订单，以便额外验证 推迟发送新订单消息的可能性，以便在发送前对位置进行调整 订单详情的全透明度： 新的市场订单 *附带屏幕截图 订单修改（止损、获利点） 已关闭订单 *附带屏幕截图 部分关闭订单 ** 新的挂起订单 修改的挂起订单（进场价格） 挂起订单激活（
Telegram to MT4 MultiChannel Copier
Sergio Marquez Uroz
5 (4)
实用工具
Telegram to MT4 Multi-Channel Copier 可自动将您 Telegram 频道中的交易信号直接复制到 MetaTrader 4。无需机器人,无需浏览器扩展,无需手动复制。您在 Telegram 上收到信号,EA 会在几秒钟内在您的终端上开仓。 本产品包含两个组件:一个监听您 Telegram 频道的 Windows 应用程序,以及在您的 MT4 终端上执行信号的 EA。同时也提供 MT5 版本。 设置指南和应用程序下载: https://www.mql5.com/en/blogs/post/768988 工作原理 Windows 应用程序使用您自己的 API 凭据连接到 Telegram,而不是机器人。这意味着它可以读取您订阅的任何频道、群组或话题,包括私人和 VIP 频道。检测到信号后,它会进行解析并发送给 EA。EA 根据您的经纪商解析交易品种名称,基于您的风险设置计算手数,然后开仓。 整个过程都是自动的。您无需守在电脑前。 打开应用程序并登录 Telegram(仅第一次)。 选择要监听的频道或话题。 按下 Start。EA 会处理其余的一切。 支持的
TradeMirror Pro MT4
Hao Liu
实用工具
神速EA跟单(TradeMirror)是一款MT4/MT5平台的订单复制软件。 使用教程 请点击 神速EA跟单使用教程 链接以查看更多使用教程 为什么选择神速EA跟单 我们深知对于金融软件而言安全、稳定和隐私的重要性，因此我们在细节处对这三大要素进行了额外的加固： 提供用户友好的图形界面，操作简单易用 注重隐私安全，适合对订单分发有隐私要求各种金融场景 精准复制订单，毫秒级分发 支持全平台，MT4/MT5全面覆盖 智能感知系统状态，邮件通知守护交易安全 核心功能列表 对于跟单软件而言，功能并不是越多越好的，因此经过严谨的需求分析，我们对程序进行了精简，并最终保留了如下核心功能： 多重连接 邮件通知 手数缩放 信号过滤 反向跟单 重置止盈/止损 免费演示 在购买Trademirror之前，你总是可以尝试免费演示。 点击本页面上的免费演示按钮 点击是的，我有Metatrader 4/5 允许浏览器打开Mt4/5 在Mt4/5中，找到专家顾问/市场/TradeMirror，打开它并点击测试 启用复盘显示（否则你将看不到GUI界面）。 点击开始 现在你可以在可视化图表上看到TradeMirro
Smart Channel M4
Vahidreza Heidar Gholami
实用工具
The trend in the market can be predicted using trend lines but the problem is you don’t know where exactly the price is going to touch the trend line where you can put your pending orders on. Smart Channel Expert Advisor makes it possible to put an advanced channel around the price data, which can be configured to handle placing orders, opening and closing positions, managing risk per trade, spread, slippage, and trailing stop-loss and take-profit automatically. Features Money Management (Calcul
MT4 to Discord Signal Provider
Lukas Roth
5 (3)
实用工具
MT4 to Discord Signal Provider 是一款用户友好、完全可定制的工具，专为直接向 Discord 发送交易信号而设计。这个工具将您的交易账户转变为一个高效的信号提供者。 自定义消息格式以适应您的风格！为了方便使用，您可以从预先设计的模板中选择，并决定包括或排除哪些消息元素。 [ 演示 ] [ 手册 ] [ MT5 版本 ] [ Telegram 版本 ]  New: [ Telegram To MT5 ] 设置 遵循我们详细的 用户指南 进行简单设置。 不需要预先了解 Discord API；我们提供所有必要工具。 主要特性 为订阅者更新自定义订单详情。 实施分层订阅模型，如铜牌、银牌、金牌，每一层都提供不同级别的信号访问。 附加执行订单的图表截图。 在这些截图上显示已关闭的订单，以增加清晰度。 提供延迟发送新订单消息的选项，以便在发送前进行最后调整。 透明和详细的订单信息： 带截图的新市场订单。 订单修改（止损、获利）。 已关闭和部分关闭的订单。 新的和修改的挂起订单。 挂起订单的激活和删除。 关于历史订单的详细报告。 每个订单的可定制评论。 注意： *
Ultimate Trailing Stop EA
BLAKE STEVEN RODGER
4.33 (15)
实用工具
This EA Utility allows you to manage (with advanced filtering) unlimited open orders (manual or EA) with 16 trailing stop methods: fixed, percent, ATR Exit, Chandelier Exit, Moving Average, Candle High Low Exit, Bollinger Bands, Parabolic, Envelope, Fractal, Ichimoku Kijun-Sen, Alligator, Exit After X Minutes or Bars, RSI and Stochastic. The trailing stop can be either real or virtual, and you can exit fully or with a partial close percent on touch or bar close.  Moreover, you can add (overrid
Genesis Multiorder Assistent V3
Thorsten Kicherer
实用工具
MultiOrder Assistent V3.0   - Your professional trading assistant for MetaTrader 4 The  MultiOrder Manager  is a powerful trading tool designed to optimize your trading while managing risk efficiently. With intuitive features and a user-friendly interface, this Tool is ideal for traders who want to manage multiple orders simultaneously without losing track.   Symbols: FX pairs, gold and cryptocurrencies Here you get a detailed description of the parameters and functions Manual     Features and
Trade panel Sniper
Andrey Kaunov
5 (4)
实用工具
Простая в управлении Торговая панель обеспечит безопасную торговлю. Вычислит объём сделки от заданного уровня Stop Loss и величины убытка. Поможет рассчитать сейф, и в ноль закрыть неверную сделку. Интуитивно понятный интерфейс делает панель удобной в управлении, освобождая внимание трейдера для принятия решения о входе в сделку. Программа сделает все расчёты за вас. Поэтому работа с помощью панели Снайпер - оптимальное решение для торговли с соблюдением Мани-менеджмента. А это главный ключ к по
ManHedger MT4
Peter Mueller
5 (2)
实用工具
THIS EA IS A SEMI-AUTO EA, IT NEEDS USER INPUT. Manual & Test Version Please TEST this product before   BUYING  and watch my video about it. Contact me for user support or bug reports, or if you want the MT5 version! MT5 Version I do not guarantee any profits or financial success using this EA. With this Expert Advisor, you can: Implement your own   Zone Recovery   strategy to capitalize on trending markets. Create   Grid   trading strategies, to profit from ranging markets. Place orders easil
Trader Evolution MT4
Siarhei Vashchylka
5 (2)
实用工具
" Trader Evolution " - A utility designed for traders who use wave and technical analysis in their work. One tab of the utility is capable of money management and opening orders, and the other can help in making Elliott wave and technical analysis. Manual (Be sure to read before purchasing) | Version for MT5 Advantages 1. Trading in a few clicks. Immediate and pending orders are available in the panel 2. Money management. The program automatically selects the appropriate lot size 3. Simplifies
Forward Alert To Telegram
Trinh Dat
4.73 (11)
实用工具
The Expert Advisor will help you forward all pop-up alert with screenshot from  MetaTrader 4 to Telegram channel/ group, also forward all notifications to Telegram. Parameters  -  Telegram Bot Token - create bot on Telegram and get token.  -  Telegram Chat ID  - input your Telegram user ID,  group / channel ID  -  Forward Alert - default true, to forward alert.  -  Send message as caption of Screenshot - default false, set true to send message below Screenshot  How to setup and guide  - Telegram
EasyInsight AIO MT4
Alain Verleyen
4 (2)
实用工具
EASY Insight AIO – 全能智能交易一站式解决方案 概述 想象一下，您可以在几秒钟内扫描整个市场——外汇、黄金、加密货币、指数，甚至股票——无需手动筛选图表、繁琐安装或配置指标。 EASY Insight AIO 是您专为 AI 交易打造的即装即用数据导出工具。它将整个市场快照一次性输出为简洁的 CSV 文件，直接支持 ChatGPT、Claude、Gemini、Perplexity 等各类 AI 平台的即时分析。 无需窗口切换，无需图表叠加，也没有任何杂乱。只需纯净、结构化的数据自动导出，让您专注于基于数据的高效决策，无需再盯盘耗时。 为什么选择 EASY Insight AIO？ 真正的一体化 • 无需设置，无需安装指标，无图表叠加。只需安装、运行并导出——就是这么简单。 多资产全覆盖 • 扫描分析外汇、金属、加密货币、指数、股票——您的券商所能提供的一切市场。 AI 专属数据导出 • 高度结构化、针对 AI 优化的 CSV 文件，直接适配主流智能工具和平台。 完整导出内容： • 三个可选周期的货币强度分析 • 净多头头寸变化体现市场情绪 • 成交量变化、
Crystal Trade Manager Pro MT4
Muhammad Jawad Shabir
实用工具
Crystal Trade Manager PRO – 高级 MT4 风险与交易控制系统 免费版： https://www.mql5.com/en/market/product/150632 概述 Crystal Trade Manager PRO（CTM）是一款为 MetaTrader 4 打造的完整专业级风险管理与交易控制工具。 它专为需要严格执行、稳定风险保护和智能自动化的交易者而设计。 系统可全面管理风险、保护账户权益、执行每日限制、自动设置 SL/TP，并提供专业级的一键式快速交易面板。 非常适合参与 prop firm 挑战、日内交易、剥头皮交易以及专业资金管理的交易者。 同时提供完整的 MT5 版本。 核心亮点功能 1. 高级风险与回撤保护 支持每日回撤限制 1%–70% 。 一旦达到回撤上限，系统将立即平掉 所有仓位 。 可选：突破后自动删除 所有挂单 。 每日锁仓模式：当天达到限制后阻止新下单，次日自动恢复。 完全符合各大 prop firm 的规则与要求。 2. 日内盈利与亏损目标自动化 可设置每日 盈利目标 与 亏损限制 （账户货币，例如 USD）。 达到任何目
RedFox Copier Pro
Rui Manh Tien
4.7 (10)
实用工具
Time saving and fast execution Whether you’re traveling or sleeping, always know that Telegram To Mt4 performs the trades for you. In other words, Our   Telegram MT4 Signal Trader  will analyze the trading signals you receive on your selected Telegram channels and execute them to your Telegram to MT4 account. Reduce The Risk Telegram To Mt4   defines the whole experience of copying signals from   Telegram signal copier to mt4 platforms. Users not only can follow all instructions from the signa
GerFX BreakingNews Filter
Exler Consulting GmbH
实用工具
In the current version this filter will only work with my   night scalpers and the EA Profitection Filter  or with other EAs that utilize the global variables set by this EA.  An MT5 version is availalble   here .  Many scalpers these days have a "normal" news filter, which filters calendar news such as interest rate decisions or CPI releases.  However, this breaking news filter is able to filter non-standard breaking news. It will check every minute for news and if it finds a news event, it w
Arrow indicator to Martingale EA
Sofiia Butenko
实用工具
If you need an advisor on any arrow indicator signals - this utility will definitely help you.  You will be able, with the help of this utility to form an unlimited number of EAs on YOUR signals , with your set of settings, with your copyright and complete source code . You will be able to use the resulting EAs unlimitedly , including adding them to the Market and other resources. Free simple version of the generation script to help you understand how it works - here What does the utility do? 
Discord To MT4 Copier
Trinh Dat
5 (4)
实用工具
The product will copy all  Discord  signal   to MT4   ( which you are member  ) , also it can work as remote copier.  Easy to set up. Work with almost signal formats, support to translate other language to English Work with multi channel, multi MT4. Work with Image signal. Copy order instant, auto detect symbol. Work as remote copier: with signal have ticket number, it will copy exactly via ticket number. How to setup and guide: Let read all details about setup and download Discord To MetaTrader
EchoTrade Telegram to MT4 Copier
Perpetual Chinemerem Vincent
5 (2)
实用工具
EchoTrade Telegram to MT5 Copier Seamless, Instant, and Reliable Signal Copying - Direct from Telegram to MetaTrader 4! The product does not run in the strategy tester but you can get free trial version   here  for testing before purchase. Tired of manually executing trades from Telegram signals? EchoTrade automates the process, instantly copying trades from any Telegram channel or group directly into your MT5 account—accurately, efficiently, and without delay. Key Features: Universal Compatib
Auto Trade Driver
Vu Trung Kien
4.6 (15)
实用工具
自动交易驾驶员 是一款强力工具 (作为 EA 运行)，帮助您管理风险，控制订单，以及通过多重保护/尾随停止规则来最大化您的盈利。 此工具对于剥头皮和趋势跟随交易者都很有用。它不仅计算交易的准确风险，而且还可以实时地保护并最大限度地提高您的利润。 拥有这个工具，您所要做的唯一一件事就是根据您自己的策略入场交易，它会按照您选择的出场策略自动驱动您的持仓。 用于测试的演示版在此下载: https://www.mql5.com/zh/market/product/4660 自动交易驾驶员结合了两种工具: 我的资金经理: https://www.mql5.com/zh/market/product/5398 交易控制器: https://www.mql5.com/zh/market/product/5405 以下是主要功能: 1. 下单面板 这个面板用来计算您能够接受的风险范围内的交易量。您可以选择指定的余额百分比作为入场价和止损，即您可承受的亏损点数 (包括佣金), 此工具将自动计算所需交易量。 之后, 您只需在 BUY, SELL, 或 PLACE ORDER (挂单) 按钮上点击一次,
FFx Hidden TPSL Manager
Eric Venturi-Bloxs
实用工具
面板 FFx 隐藏管理 轻松帮助您在图表上直接管理您的订单。下面描述所有特征: 止盈, 止损和尾随停止均隐藏 每笔交易在图表上都有自己的指示线 可按您的需要拖拽任何线来改变止盈/止损 当止盈 #1 到达，自动将止损位移到盈亏平衡位置的选项 选择止盈/止损类型的选项 (通过点数或价格) 选择尾随停止类型的选项 (通过点数, MA, 分形, PSAR 或 ATR) 定义哪些订单您希望在当前图表上进行管理 (所有订单或特定单号) 最大化 / 最小化面板按钮 在图表上将面板拖拽到任意位置 显示交易信息的选项 如何使用它？ (参看以下截图) 选择您希望管理的订单 (所有或特定的) 设置您的目标, 止损和尾随停止 … 之后点击 “放置”。它们都独立工作，这样您就只需设置一次。 如果您希望删除一个止盈, 止损或尾随停止, 选择正确的订单 … 然后点击 “删除” 当您选择设置 “所有当前符号”, 则 “当前设置”显示在面板里。这些设置将自动用于所有新开订单。若要重置/删除这些设置, 点击 “重置所有”。 如果 “显示交易信息”被选中, 一个新的小表格显示在面板之下, 包括每笔订单及其当前的目标和尾随停
FFx Risk Calculator
Eric Venturi-Bloxs
实用工具
FFx Risk Calculator panel will help you to calculate very easily your trades size, SL or the risk directly on the chart. All features are described below: Option to select which parameter to calculate: Risk, Stop Loss or Lot Size The panel will show if the lot size is allowed according to the current account free margin Button to maximize/minimize the panel Drag and Drop the panel anywhere on the chart How to use it? Select the parameter you want to be calculated. It will be based on the 2 other
作者的更多信息
Market Structure Order Block Dashboard MT5
Prime Horizon
5 (9)
指标
Market Structure Order Block Dashboard MT5 是一款专为希望直接在图表上解读市场结构和主要价格反应区域的交易者设计的MT5指标。它结合了BOS、ChoCH、订单块(Order Blocks)、公允价值缺口(FVG)、流动性、Kill Zones、成交量分布图以及一个紧凑的面板,便于快速分析。 本指标面向使用市场结构、ICT和Smart Money概念作为决策框架的交易者。它可以帮助以更结构化的方式识别趋势延续、可能的反转、价格失衡、流动性目标和关注区域。 面向买家的资源 购买后可通过MQL5私信申请获取完整的PDF使用指南和参数配置建议。通过MQL5私信提供直接技术支持。 1.20版本带来两项重要新增: Pending BOS / Pending ChoCH 检测 和 可拖动面板 (按住面板标题栏即可将其拖动到图表任意位置,不影响图表本身)。当K线收于前一摆动点之外时,Pending Breaks 立即显示待确认的结构突破,无需等待经典的摆动确认。 重要 本产品仅为指标。它不会自动开仓、平仓或管理仓位。它不是EA(智能交易系统)。 主要功能 市场
Trading Panel PRO MT5
Prime Horizon
实用工具
Trade Panel PRO MT5 Trade Panel PRO MT5 是一款用于 MetaTrader 5 的手动交易面板,旨在直接从图表准备、执行和管理仓位,并在每个步骤中实现对风险的可视化控制。 该工具在单一界面中整合了订单准备、根据风险自动计算仓位大小、Entry、Stop Loss 和 Take Profit 交互区域,以及执行后的多项交易管理功能。 版本 2.0 更新 2.0 版本引入了多项改进以优化执行工作流: 自动方向反转:将 Take Profit 或 Stop Loss 拖动到入场价格的另一侧会自动切换设置方向并重新计算另一个级别 轻盈虚线将 SL 和 TP 级别延伸到历史中,以便对照之前的高点和低点进行校准 执行单元格根据方向着色,中央显示计算出的手数 手动输入跟踪距离(以点为单位)或 ATR 乘数 SL 和 TP 区域的点击区域扩大,使拖动更可靠 自动适应高分辨率屏幕(DPI 缩放) 紧凑的最小化模式以释放图表空间 主要功能 Trade Panel PRO MT5 允许您在执行前以结构化方式准备交易。面板根据所选风险模式自动计算手数,显示估计风险、潜在利
Position Size Calculator PRO MT5
Prime Horizon
指标
手数和风险计算器 PRO MT5 (v2.30) Position Size Calculator PRO 是一款 MetaTrader 5 的高级风险管理工具, 根据您的每笔交易风险, 止损距离以及品种规格 (点值, 点差大小, 最小/最大/步进手数, 保证金) 计算推荐的手数量。 不进行交易操作: 此指标不会开仓或平仓, 也不管理持仓。它是一个决策支持工具, 用于标准化您的资金管理并减少建仓前的手数错误。 图表上显示的内容 根据风险和止损距离推荐的手数 入场 / 止损 / 止盈, 含点数距离 预估风险 (账户货币和 %) 以及止损时的潜在亏损 止盈时的潜在利润, 含风险/回报比 (R:R) 所需保证金和保证金水平 (如经纪商支持) 可视化 SL/TP 区域和实时价格标签 (可选) 标题下方实时显示点差和 ATR v2.30 新功能 界面刷新 : 发光标题, Entry/SL/TP 的 3D 单元格, 结果栏 (R:R, 风险, 利润), 页脚 单击并按住可拖动标题 (取代专用的 Move 按钮) 平滑的 SL/TP 线拖动 , 跨越入场线时自动反转 (BUY/SELL) Entry
Position Size Calculator ATR
Prime Horizon
指标
Position Size Calculator Lite MT5 - 免费风险管理指标 (v2.0) Position Size Calculator 的免费 Lite 版本 。如果您需要 SL/TP 线的交互式拖放、固定手数模式和从面板调整 Risk/R:R/ATR, 请查看 Market 上的 PRO 版本: Position Size Calculator PRO MT5 。 概述 Position Size Calculator Lite MT5 是一款免费指标, 根据风险百分比、基于 ATR 的止损以及目标风险/回报比计算交易推荐手数。 不进行交易操作: 此指标不会开仓或平仓, 也不管理持仓。它是在 MT5 中手动下单前的决策支持工具。 v2.0 新功能 - 界面刷新 全新 MSOB 风格仪表板: 发光标题、中心 LOT、3D Entry/SL/TP 单元格、结果栏 (Risk, R:R)、页脚 单击并按住标题可将面板移动到图表上的任何位置 从当前蜡烛向前延伸的填充 SL/TP 区域 (红/绿) Entry/SL/TP 向左延伸为浅虚线, 图表更清晰 清晰的 BUY/SEL
FREE
Liquidity Sweeps Detector PRO MT4
Prime Horizon
指标
Liquidity Sweeps Detector PRO MT4 一款 Smart Money Concepts (SMC / ICT) 指标，绘制买方和卖方流动性，检测价格扫荡流动性水平的时刻，并确认随后的市场结构转变 (MSS)。每个有效的 sweep + MSS 都会用箭头标记，并通过多周期共振评级，配有自动的风险回报投射和图表上的实时面板。 功能 从已确认的摆动高点和低点绘制 买方 (BSL) 和 卖方 (SSL) 流动性。 检测流动性 sweep （猎止损）：价格刺穿一个水平后又收回内部。 在验证 setup 之前确认 sweep 之后的 市场结构转变 (MSS) 。 在 BSL + MSS 上显示 做空 箭头，在 SSL + MSS 上显示 做多 箭头。 多周期共振 通过缓存的方向引擎读取三个更高周期（默认 M15 / H1 / H4），并为每个 setup 组合成一个共振评级： 当三个周期都与 setup 方向一致时为 A+ 级，无一致时降至 C 级。 更高周期的流动性目标（H4 BSL / SSL）被作为下一个流动性目标进行跟踪。 逆所有更高周期的 setup
SMC Trade Pilot MT5
Prime Horizon
5 (1)
实用工具
SMC Trade Pilot MT5 面向Smart Money Concepts交易者的半自动交易助手。在Telegram上接收带有图表截图的交易信号,然后通过一次点击下单。即使远离电脑,也可以从手机管理仓位。 解决的问题 Smart Money形态不会等您。Order Blocks和Liquidity Sweeps在伦敦开盘、纽约开盘或亚洲交易时段形成,而您往往在工作、开会或远离屏幕。当您查看图表时,形态早已过去。 SMC Trade Pilot将您的手机变成实时交易驾驶舱。本产品全天候扫描图表寻找SMC信号。当形态出现时,它会向您的Telegram发送完整的交易订单:图表截图、方向、入场价、建议止损、建议止盈、质量评分。由您决定。点击执行或点击跳过。 工作流程 本产品在后台监控图表。 检测到Smart Money信号时(BOS、ChoCH、Pending Break、新Order Block或Liquidity Sweep),Telegram会收到包含图表截图、信号详情和SL/TP建议的丰富消息。 三个内联按钮供您决策:EXECUTE、SKIP、MODIFY。 执行后,消息会更
Multi Currency Strength Dashboard PRO
Prime Horizon
5 (1)
指标
Multi-Currency Strength Dashboard PRO MT5 (v3.0) – 统一界面、内嵌迷你走势图、CSV导出 Multi-Currency Strength Dashboard PRO 是一款 MetaTrader 5 指标，通过分析最多 28 个外汇货币对 （根据您经纪商提供的品种），实时测量 8 种主要货币 （USD、EUR、GBP、JPY、CHF、CAD、AUD、NZD）的 相对强度 。 3.0 版本带来了完整的视觉重构，采用 TradingTips Dashboard Suite 统一主题（与 MSOB Dashboard 指标外观一致），并新增内嵌历史迷你走势图、CSV 导出按钮、拖放定位功能，以及针对每种警报类型的独立声音配置。 目标是为您提供清晰且结构化的货币强弱视图，帮助您 选择分析的货币对 （强货币对弱货币），避开强度差较小的货币对。 主要功能 图表内仪表盘 ，包含标准化 0–100 强度条和内嵌历史迷你走势图。 最多 28 个货币对分析 （自动列表，支持经纪商后缀）。 Best Pairs 列表，基于可配置的最小强度差。 Worst P
Liquidity Sweeps Detector PRO MT5
Prime Horizon
指标
Liquidity Sweeps Detector PRO MT5 — 1.5 版 多周期 Liquidity Sweeps Detector PRO MT5 是一款 MetaTrader 5 技术分析指标，用于检测带有 市场结构转变（MSS） 确认的 流动性扫荡（liquidity sweeps） 。它基于 Smart Money Concepts / ICT 方法，识别 买方流动性（BSL） 和 卖方流动性（SSL） 水平，并提示止损猎杀后伴随的结构转变。 该指标提供原生 多周期 分析，并带有 A+ / A / B / C 汇合度评分。它不会下任何订单：这是一款可视化分析工具，而非交易机器人。 上市优惠 上市价格：$39 ，前 5 个授权，之后为 $59。 买家赠品：完整 PDF 指南 （最佳设置、带注释的设置示例、入场/出场方法）。购买后，请 通过 MQL5 给我发送私信 以获取。 1.5 版新增内容 提醒可靠性修复 ：设置提醒现在会在每个已确认的 sweep + MSS 上触发，恰好在信号箭头绘制的瞬间（弹窗、声音、推送、邮件） 延迟 MSS 重新检查 ：每根新K线都会重新评
Multi Currency Strength Dashboard PRO MT4
Prime Horizon
实用工具
您在寻找 MT5 版本吗？ 如果您使用的是 MetaTrader 5，请点击此处获取原生版本： https://www.mql5.com/zh/market/product/155546 Multi-Currency Strength Dashboard PRO — 专业货币强弱指标 (MT4) Multi-Currency Strength Dashboard PRO 是一款专为 MetaTrader 4 设计的高级指标，用于实时测量外汇市场主要货币的相对强弱。它分析多达 28 个主要货币对，计算 8 种主要货币的标准化强度，并通过一个完整的仪表盘显示，帮助您快速识别最值得关注或应避免的货币对。 指标目标 提供货币强弱的清晰、直观视图。 通过突出显示“强 vs 弱”的组合，帮助识别强劲趋势。 作为过滤器，优化交易货币对的选择。 综合外汇市场分析，无需打开多个图表。 主要功能 多货币分析 ：同时计算 8 种主要货币（USD, EUR, GBP, JPY, CHF, CAD, AUD, NZD）的强度。 分析多达 28 个货币对 ：自动检测经纪商提供的可用货币对。 完整的可
Market Structure Order Block Dashboard MT4
Prime Horizon
指标
Market Structure Order Block Dashboard MT4 是一款 MetaTrader 4 指标, 专为希望直接在图表上解读市场结构和主要价格反应区域的交易者设计。它结合了 BOS、ChoCH、Order Blocks、Fair Value Gaps (FVG)、流动性、Kill Zones、Volume Profile 和紧凑的仪表盘, 便于快速分析。 本指标面向使用市场结构、ICT 和 Smart Money 概念作为决策框架的交易者。它有助于以更结构化的方式识别趋势延续、可能的反转、价格不平衡、流动性目标和关注区域。 买家专属资源 购买后通过 MQL5 私信即可获取完整的 PDF 用户指南和参数设置建议。通过 MQL5 私信提供直接技术支持。 此 MT4 版本涵盖 MT5 1.20 版本的全部功能: Pending BOS / Pending ChoCH 检测 、 可拖动仪表盘 (按住标题栏可将面板拖到图表任意位置)、 多周期面板 、 Order Block 绩效统计 和 自动风险回报区 。Pending Breaks 在 K 线收盘越过前一摆动点的瞬
Trailing Stop Manager Basic
Prime Horizon
实用工具
Trailing Stop Manager Basic — 免费追踪止损 EA (MT5) Trailing Stop Manager Basic 是 Trailing Stop Manager PRO 的免费版本。这款 MetaTrader 5 智能交易系统自动管理账户所有开仓的固定点数追踪止损、保本和 1 级部分平仓。适用于手动订单和任何其他 EA 生成的订单。 工具内置与 PRO 版本相同的专业可视化仪表盘 — 每日统计、实时 P&L、持仓状态和交互式控制。 免费 PDF 用户指南可应要求提供 ：下载后通过 MQL5 向我发送私信即可获取。指南涵盖完整配置、按品种的最佳实践和推荐参数。 包含功能（免费） 固定点数追踪止损 ，距离和步长可配置。 自动保本 ，安全边距可配置。 1 级部分平仓 （点数触发器 + 平仓百分比）。 持仓过滤器 ：方向 (Buy/Sell)、单一品种、MagicNumber。 交易时段过滤 （服务器时间），支持跨日。 状态保存 ：ON/OFF 状态在 MT5 重启后保持。 终端提醒 ，关键事件触发。 集成高级仪表盘 显示当前模式、浮动 P&L、trailed
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Trendline Targets Dashboard MT5
Prime Horizon
指标
Trendline Targets Dashboard MT5 一款基于自适应 SuperTrend 引擎的趋势跟随指标。它绘制清晰的趋势线，标记每次趋势变化，并根据风险倍数 (R) 投射止损和三个止盈目标。每个设置都可在图表上通过实时控制面板直接调整，配有可选的质量过滤器、可配置的提醒和内置的仓位大小计算器。 实时控制面板 在图表上打开 Quick Settings 面板，无需重新打开属性窗口即可实时调整一切： SuperTrend 幅度（灵敏度）。 高周期过滤器：开/关、周期和 EMA 周期。 活动止盈数量及 TP1 / TP2 / TP3 / SL 水平。 TP1 后移至保本（开/关）。 时段时间过滤器（从/至，服务器时间）。 质量过滤器、统计样本大小，以及手数计算器的风险百分比。 每次更改都会即时更新图表和统计。 它能做什么 用基于 ATR 的自适应 SuperTrend 计算检测趋势方向。 绘制在任何图表上都清晰可读的三层趋势线。 在每次新趋势时，按可配置的风险回报距离投射 SL 和 TP1 / TP2 / TP3 。 用图表箭头标记入场点和趋势变化。 质量过滤器
Session Volume Profile SMC MT5
Prime Horizon
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指标
Session Volume Profile SMC 让您看清市场真正在哪里成交，而不仅仅是价格走到哪里。它为每个交易时段（日、周或月）在图表上直接构建一个横向成交量分布图，揭示吸引了最多活动、且价格随后往往会尊重的价格水平。 大多数图表只显示价格。Volume Profile 补上了缺失的维度： 每个价格上成交了多少 。本指标将其转化为清晰的按时段解读，并在其上叠加 Smart Money Concepts（SMC）市场结构视图，使成交量与结构集中在一个工具中。 它绘制什么 对每个时段，指标绘制完整的成交量分布图，包含 POC （控制点，成交最集中的价格）、 VAH 与 VAL （价值区上下沿）以及一个包含该时段大部分成交量的阴影 价值区 。时段收盘后，其 POC、VAH 与 VAL 会投射到下一时段，常充当 支撑与阻力 ——由订单流留下的水平。 成交量与市场结构同框 在分布图之上，指标标记 市场结构 ——Higher Highs、Higher Lows、Lower Highs 与 Lower Lows（HH / HL / LH / LL）——并跟踪 突破水平 （Break
Multi Currency Strength Dashboard Mini
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指标
Multi Currency Strength Dashboard Mini (FREE) – Currency Strength Meter for MetaTrader 5 Multi Currency Strength Dashboard Mini 是一款适用于 MetaTrader 5 的免费指标，以清晰快读的仪表板形式实时显示 8 大主要货币 （USD、EUR、GBP、JPY、CHF、CAD、AUD、NZD）的相对强弱。 目标：在几秒内识别强势和弱势货币，帮助您构建有针对性的关注列表（例如，选择强势货币对弱势货币的交易对）。 2.00 版本新功能 全新视觉刷新 – TradingTips UI（深蓝面板、霓虹边框、蓝色标题栏）。 分区方框内的彩色强度条（绿 / 金 / 红）。 8 个货币每行显示趋势箭头（上 / 下 / 中性）。 面板拖放 – 抓取标题栏即可在图表上移动。 最小化按钮 – 紧凑模式不占用图表空间。 面板位置在 MT5 重启后自动保存。 主要功能 在单个面板中分析 8 大主要货币。 自动实时更新。 适用于所有时间周期（在所选时间周期上计算）。 兼容大多数经纪商（
FREE
Trailing Stop Manager PRO
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实用工具
Trailing Stop Manager PRO v3.0 — 持仓管理套件（MT5） Trailing Stop Manager PRO 是一款用于 MetaTrader 5 的智能交易系统，可自动管理您所有的持仓：移动止损、保本、部分平仓、回撤保护与提醒。3.0 版本是一次完整重构，扩展了移动止损模式，新增 Telegram 提醒，集成针对 Funded 账户的回撤保护，并提供带交互控件的可视化仪表盘。 该 EA 可与手动订单及任何其他智能交易系统生成的订单配合工作。它可以管理账户中的所有持仓，或针对特定的品种与 MagicNumbers（用于多策略配置的 CSV 列表）。 v3.0 新特性 6 种移动止损模式（v1.0 为 2 种）：Fixed Pips、ATR、Chandelier Exit、Moving Average (SMA/EMA)、Parabolic SAR、Candle High/Low 3 级累计部分平仓（TP1、TP2、TP3），每级平仓百分比可配置 一键 5 种风险预设：Custom、Scalper、Day Trader、Swing、Funded Accou
Position Size Calculator PRO MT4
Prime Horizon
指标
Position Size Calculator PRO MT4 V2.0 – 手数计算 + 图表可视化 SL/TP 区域（拖拽调整），更快更稳的风险管理 Position Size Calculator PRO MT4 V2.0 是一款用于 MetaTrader 4 的 仓位管理 / 手数计算 （Position Sizing / Money Management）指标。它会根据你的 单笔风险 、 止损距离 以及品种参数（tick value、tick size、保证金、杠杆等）自动计算 最佳下单手数 。 V2.0 是一次重大升级：不再只是查看面板结果，而是可以 直接在图表上管理交易 ，通过 可视化 SL/TP 区域 、 BUY/SELL 方向切换 以及 一键调参按钮 （Risk %、R:R、ATR）实现更高效率的交易准备流程。 V2.0 主要更新 完整支持 BUY & SELL （一键切换方向）。 新增 图表交互区域 ：Stop Loss（红色）+ Take Profit（绿色）+ 入场线 。 拖拽 SL/TP（Drag & Drop） → 即时重新计算 （手数、亏损、盈利、盈亏比
Session Volume Profile SMC MT4
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指标
Session Volume Profile SMC 让您看清市场真正在哪里成交，而不仅仅是价格走到哪里。它为每个交易时段（日、周或月）在图表上直接构建一个横向成交量分布图，揭示吸引了最多活动、且价格随后往往会尊重的价格水平。 大多数图表只显示价格。Volume Profile 补上了缺失的维度： 每个价格上成交了多少 。本指标将其转化为清晰的按时段解读，并在其上叠加 Smart Money Concepts（SMC）市场结构视图，使成交量与结构集中在一个工具中。 它绘制什么 对每个时段，指标绘制完整的成交量分布图，包含 POC （控制点，成交最集中的价格）、 VAH 与 VAL （价值区上下沿）以及一个包含该时段大部分成交量的阴影 价值区 。时段收盘后，其 POC、VAH 与 VAL 会投射到下一时段，常充当 支撑与阻力 ——由订单流留下的水平。 成交量与市场结构同框 在分布图之上，指标标记 市场结构 ——Higher Highs、Higher Lows、Lower Highs 与 Lower Lows（HH / HL / LH / LL）——并跟踪 突破水平 （Break
SMC Signal Matrix MT5
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指标
SMC Signal Matrix 是一款多品种的 Smart Money Concepts 扫描器。它同时分析多个品种，并在一个面板上显示每个货币对的市场结构趋势、入场信号、汇合质量评分、最近的订单块（order block）以及最新的流动性扫荡（liquidity sweep）。您无需逐个打开图表，即可在一个面板中读取整个自选列表的市场结构。 扫描器对每个品种运行相同的 Smart Money Concepts 引擎：市场结构（Break of Structure 和 Change of Character）、订单块、公允价值缺口（fair value gap）和流动性。所有数值均基于已收盘的K线读取，因此面板不会重绘当前K线。 每个品种各列的含义 多周期趋势条：三个周期（例如 M15、H1 和 H4）上的结构趋势 信号：Buy 或 Sell，仅当已确认趋势与订单块方向一致且价格回到该区域时才显示 质量：0 到 100 的汇合评分，综合订单块强度、价格与区域的接近度、结构新鲜度、多周期一致性和流动性 订单块：趋势方向上最近的未缓解订单块价格 流动性：最近一次流动性扫荡，上方或下方
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