SMC Trade Pilot MT4
- 实用工具
-
Prime Horizon
- 版本: 1.5
- 激活: 5
SMC Trade Pilot MT4
面向 Smart Money Concepts 交易者的半自动交易助手。直接在 Telegram 接收带图表截图的信号，一键下单。即使远离电脑，也能通过手机管理持仓。
解决的问题
Smart Money 形态不会等人。订单块和流动性扫荡常在伦敦开盘、纽约开盘或亚洲盘中途形成，而此时你可能在上班、开会或不在屏幕前。等你看图时，形态已经走完或价格已经离开。
SMC Trade Pilot 把你的手机变成实时交易驾驶舱。EA 持续扫描图表寻找 SMC 信号。当形态形成时，它会向你的 Telegram 发送完整的交易卡片：图表截图、方向、入场价、建议止损、建议止盈和质量评分。由你决定。一键执行，一键跳过。
工作原理
- EA 在后台监控图表。
- 当检测到 Smart Money 信号（BOS、ChoCH、提前突破、新订单块或流动性扫荡）时，Telegram 会收到一条丰富消息，包含图表截图、信号细节、入场价以及止损/止盈建议。
- 三个内联按钮让你决定：EXECUTE 下单，SKIP 忽略信号，MODIFY 手动调整。
- 执行后，消息会更新，显示已开仓的订单和一个 CLOSE NOW 按钮。你可以随时从 Telegram 平仓。
- 持仓期间，EA 可在达到 1R 后将止损移至保本，然后应用基于 ATR 的追踪止损。
主要功能
- Smart Money 信号引擎：Break of Structure、Change of Character、提前突破检测、带强度评分的订单块、Fair Value Gaps、流动性扫荡和成交量分布。
- 多周期面板：即时显示 M15、H1、H4 和 D1 方向，并给出共振评分。
- 双向 Telegram 集成：带图表截图的丰富消息以及 EXECUTE / SKIP / MODIFY / CLOSE 内联按钮。
- 内置风险管理：按净值百分比计算手数、可配置的单笔风险、每日回撤保护和每日交易上限。
- 自动止损/止盈：基于 ATR 倍数或最近的订单块，盈亏比可配置。
- 持仓管理：达到 1R 后保本，然后 ATR 追踪止损。
- 质量过滤：每个信号都有评分。设置最低阈值，只有更干净的形态才会发送到你的 Telegram。
- 时段过滤：可选地限制亚洲、伦敦或纽约 kill zone。
- 点差过滤：当点差超过你的阈值时阻止执行。
- 订单块统计：历史订单块的命中率、缓和率和平均强度。
- 历史扫描：启动时分析最多 2000 根 K 线的订单块。
- 仪表盘：可拖动面板，显示实时结构、多周期视图、kill zones 和当前信号状态。
适合人群
- 不想在离开时错过形态的手动 SMC 和 ICT 交易者。
- 上班时间无法盯盘的日内和波段交易者。
- 希望手机上拥有交易驾驶舱的旅行者和远程工作者。
- 需要严格风险管理框架的 funded challenge 考核者。
要求与安装
- MetaTrader 4，任意经纪商。
- Telegram 机器人令牌，通过 Telegram 应用中的 @BotFather 免费获取。
- 你的个人 Telegram chat ID，通过 @userinfobot 免费获取。
- 在 工具、选项、智能交易 中允许 https://api.telegram.org。
- 购买后提供完整的 PDF 手册，含分步说明和截图。
主要参数
|参数
|默认值
|作用
|InpTelegramEnable
|false
|Telegram 模块开关
|InpTelegramBotToken
|空
|你的 @BotFather 机器人令牌
|InpTelegramChatID
|空
|你的 @userinfobot chat ID
|InpExecEnable
|false
|执行开关。仅需提醒时保持 false。
|InpExecRiskPct
|1.0
|单笔风险占净值的百分比
|InpExecRRRatio
|2.0
|自动止盈的盈亏比
|InpExecMaxTradesDay
|5
|每日交易数量上限
|InpExecMaxDailyDDPct
|3.0
|每日最大回撤百分比，0 表示关闭
|InpExecMinQualityScore
|0
|允许执行的最低质量评分 0-100，0 表示无过滤
重要说明
- 本 EA 是半自动助手。只有在你于 Telegram 点击 EXECUTE 后才会下单。EA 不会自行开仓。
- 过往表现不代表未来结果。保证金交易存在重大亏损风险。
- 实盘使用前请务必在模拟账户上测试本 EA。
- 通过 MQL5 站内信提供支持。
风险提示
外汇和差价合约交易具有高风险，可能并不适合所有投资者。在决定交易之前，请仔细考虑你的投资目标、经验水平和风险承受能力。你可能损失部分或全部初始资金，因此请勿投入你无法承受损失的资金。