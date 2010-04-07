SMC Trade Pilot MT4

面向 Smart Money Concepts 交易者的半自动交易助手。直接在 Telegram 接收带图表截图的信号，一键下单。即使远离电脑，也能通过手机管理持仓。

解决的问题

Smart Money 形态不会等人。订单块和流动性扫荡常在伦敦开盘、纽约开盘或亚洲盘中途形成，而此时你可能在上班、开会或不在屏幕前。等你看图时，形态已经走完或价格已经离开。

SMC Trade Pilot 把你的手机变成实时交易驾驶舱。EA 持续扫描图表寻找 SMC 信号。当形态形成时，它会向你的 Telegram 发送完整的交易卡片：图表截图、方向、入场价、建议止损、建议止盈和质量评分。由你决定。一键执行，一键跳过。

工作原理

EA 在后台监控图表。 当检测到 Smart Money 信号（BOS、ChoCH、提前突破、新订单块或流动性扫荡）时，Telegram 会收到一条丰富消息，包含图表截图、信号细节、入场价以及止损/止盈建议。 三个内联按钮让你决定：EXECUTE 下单，SKIP 忽略信号，MODIFY 手动调整。 执行后，消息会更新，显示已开仓的订单和一个 CLOSE NOW 按钮。你可以随时从 Telegram 平仓。 持仓期间，EA 可在达到 1R 后将止损移至保本，然后应用基于 ATR 的追踪止损。

主要功能

Smart Money 信号引擎 ：Break of Structure、Change of Character、提前突破检测、带强度评分的订单块、Fair Value Gaps、流动性扫荡和成交量分布。

：Break of Structure、Change of Character、提前突破检测、带强度评分的订单块、Fair Value Gaps、流动性扫荡和成交量分布。 多周期面板 ：即时显示 M15、H1、H4 和 D1 方向，并给出共振评分。

：即时显示 M15、H1、H4 和 D1 方向，并给出共振评分。 双向 Telegram 集成 ：带图表截图的丰富消息以及 EXECUTE / SKIP / MODIFY / CLOSE 内联按钮。

：带图表截图的丰富消息以及 EXECUTE / SKIP / MODIFY / CLOSE 内联按钮。 内置风险管理 ：按净值百分比计算手数、可配置的单笔风险、每日回撤保护和每日交易上限。

：按净值百分比计算手数、可配置的单笔风险、每日回撤保护和每日交易上限。 自动止损/止盈 ：基于 ATR 倍数或最近的订单块，盈亏比可配置。

：基于 ATR 倍数或最近的订单块，盈亏比可配置。 持仓管理 ：达到 1R 后保本，然后 ATR 追踪止损。

：达到 1R 后保本，然后 ATR 追踪止损。 质量过滤 ：每个信号都有评分。设置最低阈值，只有更干净的形态才会发送到你的 Telegram。

：每个信号都有评分。设置最低阈值，只有更干净的形态才会发送到你的 Telegram。 时段过滤 ：可选地限制亚洲、伦敦或纽约 kill zone。

：可选地限制亚洲、伦敦或纽约 kill zone。 点差过滤 ：当点差超过你的阈值时阻止执行。

：当点差超过你的阈值时阻止执行。 订单块统计 ：历史订单块的命中率、缓和率和平均强度。

：历史订单块的命中率、缓和率和平均强度。 历史扫描 ：启动时分析最多 2000 根 K 线的订单块。

：启动时分析最多 2000 根 K 线的订单块。 仪表盘：可拖动面板，显示实时结构、多周期视图、kill zones 和当前信号状态。

适合人群

不想在离开时错过形态的手动 SMC 和 ICT 交易者。

上班时间无法盯盘的日内和波段交易者。

希望手机上拥有交易驾驶舱的旅行者和远程工作者。

需要严格风险管理框架的 funded challenge 考核者。

要求与安装

MetaTrader 4，任意经纪商。

Telegram 机器人令牌，通过 Telegram 应用中的 @BotFather 免费获取。

你的个人 Telegram chat ID，通过 @userinfobot 免费获取。

在 工具、选项、智能交易 中允许 https://api.telegram.org 。

。 购买后提供完整的 PDF 手册，含分步说明和截图。

主要参数

参数 默认值 作用 InpTelegramEnable false Telegram 模块开关 InpTelegramBotToken 空 你的 @BotFather 机器人令牌 InpTelegramChatID 空 你的 @userinfobot chat ID InpExecEnable false 执行开关。仅需提醒时保持 false。 InpExecRiskPct 1.0 单笔风险占净值的百分比 InpExecRRRatio 2.0 自动止盈的盈亏比 InpExecMaxTradesDay 5 每日交易数量上限 InpExecMaxDailyDDPct 3.0 每日最大回撤百分比，0 表示关闭 InpExecMinQualityScore 0 允许执行的最低质量评分 0-100，0 表示无过滤

重要说明

本 EA 是 半自动 助手。只有在你于 Telegram 点击 EXECUTE 后才会下单。EA 不会自行开仓。

助手。只有在你于 Telegram 点击 EXECUTE 后才会下单。EA 不会自行开仓。 过往表现不代表未来结果。保证金交易存在重大亏损风险。

实盘使用前请务必在模拟账户上测试本 EA。

通过 MQL5 站内信提供支持。

风险提示

外汇和差价合约交易具有高风险，可能并不适合所有投资者。在决定交易之前，请仔细考虑你的投资目标、经验水平和风险承受能力。你可能损失部分或全部初始资金，因此请勿投入你无法承受损失的资金。