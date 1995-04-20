Market Structure Order Block Dashboard MT4
- 指标
- Prime Horizon
- 版本: 1.0
- 激活: 10
Market Structure Order Block Dashboard MT4 – 适用于 MetaTrader 4 的 ICT / Smart Money Concepts 结构与订单块指标
Market Structure Order Block Dashboard MT4 是一款为 MetaTrader 4 设计的高级结构+订单块指标， 适用于使用 Smart Money Concepts (SMC) 和 ICT 思路的交易者：市场结构、 订单块（Order Block）、BOS / ChoCH、公平价值缺口（FVG）、 流动性区域、交易时段 Kill Zones 以及 成交量分布（Volume Profile），全部集中在一个可视化仪表板中。
它不是自动交易的 EA，也不会替你开平仓，而是一个技术分析工具， 帮助你在 外汇、指数 和 贵金属（例如 XAUUSD） 上快速读取价格结构并制定交易计划。
主要功能
- 自动读取市场结构：自动识别 HH、HL、LH、LL 等结构高低点，摆动强度可调。
- BOS & ChoCH 检测： 自动标记 结构突破（Break of Structure） 和 性格变化（Change of Character）， 以线条和文字标签的形式显示在图表上。
- 订单块（Order Block：供给/需求区）：
- 自动识别看涨订单块和看跌订单块。
- 根据成交量、K 线实体大小和价格冲击进行过滤。
- 为每个订单块计算强度评分（百分比）以及回测次数。
- 可选择删除已被完全回测/钝化（mitigated）的订单块，并可将区域向未来延伸。
- 公平价值缺口（FVG）：
- 自动检测看涨 FVG 和 看跌 FVG。
- 最小缺口大小（点/点数）可自定义。
- 可选择标记或删除已填补超过 50% 的 FVG。
- 流动性区域：
- 识别 等高点 / 等低点（$$$EQH / $$$EQL）。
- 可设置价格容差（点值）与最少触及次数。
- 标记已经被价格“扫过”（swept）的流动性区域。
- Kill Zones 关键交易时段：
- 支持 亚洲时段、伦敦时段 和 纽约时段（可单独开启/关闭）。
- 通过 GMT Offset 参数与持仓经纪商服务器时间对齐。
- 在图表上绘制彩色矩形并显示当前交易时段标签。
- 内置成交量分布（Volume Profile）：
- 对最近 X 根 K 线进行成交量分布分析（参数可调）。
- 计算并显示 POC、VAH 和 VAL。
- 在关键价位上区分买方/卖方成交量比例。
- MT4 风格可视化仪表板：
- 紧凑面板显示趋势方向、最新的 BOS/ChoCH 信号、 活跃订单块数量、FVG 数量、当前交易时段以及综合共振评分（Confluence Score，百分比）。
- 深色背景 + 高对比度颜色，适合日内交易和波段交易。
输入参数与自定义
- InpSwingStrength – 摆动强度，用于识别 HH/HL/LH/LL。
- InpMaxBars – 最大分析 K 线数量。
- InpShowBOS / InpShowChoCH – 是否显示 BOS 和 ChoCH。
- InpShowOB, InpMaxOB, InpDeleteMitigatedOB, InpExtendOB – 全面控制订单块显示与过滤。
- InpShowFVG, InpMaxFVG, InpFVGMinPips, InpDeleteFilledFVG – FVG 检测与管理设置。
- InpShowLiquidity, InpEqualTolerance, InpMinTouchesLiq – 流动性区域参数。
- InpShowKillZones, InpShowAsian / London / NewYork, InpGMTOffset – Kill Zones 时段配置。
- InpShowVolumeProfile, InpVPBars, InpVPLevels, InpVPWidth – 成交量分布图参数。
- InpDashX / InpDashY – 仪表板在图表上的 XY 位置。
所有元素（颜色、字体大小、透明度、显示区域数量）均针对真实交易环境进行了优化， 无论你是做超短线、日内还是波段交易，都能保持清晰易读。
在 SMC / ICT 体系中的使用思路
- 选择交易品种（主流外汇货币对、指数、XAUUSD 等）以及你的工作周期（M5、M15、H1、H4 等）。
- 让 Market Structure Order Block Dashboard MT4 自动完成结构识别、BOS/ChoCH、订单块、FVG 与流动性区域标记。
- 结合共振评分（Confluence Score）与当前 Kill Zone 交易时段，筛选最有价值的价格区域。
- 根据自己的交易系统制定入场/出场计划，包括止损、仓位控制与多周期分析。
该指标不会代替你的交易系统或资金管理，但可以大幅缩短你对市场结构和关键区域的标记时间。
推荐品种与周期
- 主流外汇货币对：EURUSD、GBPUSD、XAUUSD、USDJPY 等。
- 指数：DAX、US30、NAS100（根据你的经纪商流动性）。
- 周期：M5–H4 适合日内交易，H4–D1 适合波段交易。
风险提示
本指标不保证任何收益或结果。 Market Structure Order Block Dashboard MT4 是面向有经验交易者的技术分析工具。 外汇和差价合约等杠杆产品交易具有高风险，可能导致资金迅速亏损。 在真实账户使用前，请务必先在模拟账户中测试，并严格执行适合自己风险承受能力的资金管理计划。