Market Structure Order Block Dashboard MT4 – 适用于 MetaTrader 4 的 ICT / Smart Money Concepts 结构与订单块指标

Market Structure Order Block Dashboard MT4 是一款为 MetaTrader 4 设计的高级结构+订单块指标， 适用于使用 Smart Money Concepts (SMC) 和 ICT 思路的交易者：市场结构、 订单块（Order Block）、BOS / ChoCH、公平价值缺口（FVG）、 流动性区域、交易时段 Kill Zones 以及 成交量分布（Volume Profile），全部集中在一个可视化仪表板中。

它不是自动交易的 EA，也不会替你开平仓，而是一个技术分析工具， 帮助你在 外汇、指数 和 贵金属（例如 XAUUSD） 上快速读取价格结构并制定交易计划。

主要功能

自动读取市场结构 ：自动识别 HH、HL、LH、LL 等结构高低点，摆动强度可调。

：自动识别 HH、HL、LH、LL 等结构高低点，摆动强度可调。 BOS & ChoCH 检测 ： 自动标记 结构突破（Break of Structure） 和 性格变化（Change of Character） ， 以线条和文字标签的形式显示在图表上。

： 自动标记 和 ， 以线条和文字标签的形式显示在图表上。 订单块（Order Block：供给/需求区） ： 自动识别 看涨订单块 和 看跌订单块 。 根据 成交量 、K 线实体大小和价格冲击进行过滤。 为每个订单块计算 强度评分（百分比） 以及 回测次数 。 可选择删除已被完全回测/钝化（mitigated）的订单块，并可将区域向未来延伸。

： 公平价值缺口（FVG） ： 自动检测 看涨 FVG 和 看跌 FVG 。 最小缺口大小（点/点数）可自定义。 可选择标记或删除已填补超过 50% 的 FVG。

： 流动性区域 ： 识别 等高点 / 等低点 （$$$EQH / $$$EQL）。 可设置价格容差（点值）与最少触及次数。 标记已经被价格“扫过”（swept）的流动性区域。

： Kill Zones 关键交易时段 ： 支持 亚洲时段 、 伦敦时段 和 纽约时段 （可单独开启/关闭）。 通过 GMT Offset 参数与持仓经纪商服务器时间对齐。 在图表上绘制彩色矩形并显示当前交易时段标签。

： 内置成交量分布（Volume Profile） ： 对最近 X 根 K 线进行成交量分布分析（参数可调）。 计算并显示 POC 、 VAH 和 VAL 。 在关键价位上区分买方/卖方成交量比例。

： MT4 风格可视化仪表板 ： 紧凑面板显示 趋势方向 、最新的 BOS/ChoCH 信号、 活跃订单块数量、FVG 数量、当前交易时段以及 综合共振评分（Confluence Score，百分比） 。 深色背景 + 高对比度颜色，适合日内交易和波段交易。

：

输入参数与自定义

InpSwingStrength – 摆动强度，用于识别 HH/HL/LH/LL。

– 摆动强度，用于识别 HH/HL/LH/LL。 InpMaxBars – 最大分析 K 线数量。

– 最大分析 K 线数量。 InpShowBOS / InpShowChoCH – 是否显示 BOS 和 ChoCH。

– 是否显示 BOS 和 ChoCH。 InpShowOB, InpMaxOB, InpDeleteMitigatedOB, InpExtendOB – 全面控制订单块显示与过滤。

– 全面控制订单块显示与过滤。 InpShowFVG, InpMaxFVG, InpFVGMinPips, InpDeleteFilledFVG – FVG 检测与管理设置。

– FVG 检测与管理设置。 InpShowLiquidity, InpEqualTolerance, InpMinTouchesLiq – 流动性区域参数。

– 流动性区域参数。 InpShowKillZones, InpShowAsian / London / NewYork, InpGMTOffset – Kill Zones 时段配置。

– Kill Zones 时段配置。 InpShowVolumeProfile, InpVPBars, InpVPLevels, InpVPWidth – 成交量分布图参数。

– 成交量分布图参数。 InpDashX / InpDashY – 仪表板在图表上的 XY 位置。

所有元素（颜色、字体大小、透明度、显示区域数量）均针对真实交易环境进行了优化， 无论你是做超短线、日内还是波段交易，都能保持清晰易读。

在 SMC / ICT 体系中的使用思路

选择交易品种（主流外汇货币对、指数、XAUUSD 等）以及你的工作周期（M5、M15、H1、H4 等）。 让 Market Structure Order Block Dashboard MT4 自动完成结构识别、BOS/ChoCH、订单块、FVG 与流动性区域标记。 结合共振评分（Confluence Score）与当前 Kill Zone 交易时段，筛选最有价值的价格区域。 根据自己的交易系统制定入场/出场计划，包括止损、仓位控制与多周期分析。

该指标不会代替你的交易系统或资金管理，但可以大幅缩短你对市场结构和关键区域的标记时间。

推荐品种与周期

主流外汇货币对： EURUSD、GBPUSD、XAUUSD、USDJPY 等。

EURUSD、GBPUSD、XAUUSD、USDJPY 等。 指数： DAX、US30、NAS100（根据你的经纪商流动性）。

DAX、US30、NAS100（根据你的经纪商流动性）。 周期：M5–H4 适合日内交易，H4–D1 适合波段交易。

风险提示

本指标不保证任何收益或结果。 Market Structure Order Block Dashboard MT4 是面向有经验交易者的技术分析工具。 外汇和差价合约等杠杆产品交易具有高风险，可能导致资金迅速亏损。 在真实账户使用前，请务必先在模拟账户中测试，并严格执行适合自己风险承受能力的资金管理计划。