Market Structure Order Block Dashboard MT4

Market Structure Order Block Dashboard MT4 – 适用于 MetaTrader 4 的 ICT / Smart Money Concepts 结构与订单块指标

Market Structure Order Block Dashboard MT4 是一款为 MetaTrader 4 设计的高级结构+订单块指标， 适用于使用 Smart Money Concepts (SMC)ICT 思路的交易者：市场结构、 订单块（Order Block）BOS / ChoCH公平价值缺口（FVG）流动性区域交易时段 Kill Zones 以及 成交量分布（Volume Profile），全部集中在一个可视化仪表板中。

它不是自动交易的 EA，也不会替你开平仓，而是一个技术分析工具， 帮助你在 外汇指数贵金属（例如 XAUUSD） 上快速读取价格结构并制定交易计划。

主要功能

  • 自动读取市场结构：自动识别 HH、HL、LH、LL 等结构高低点，摆动强度可调。
  • BOS & ChoCH 检测： 自动标记 结构突破（Break of Structure）性格变化（Change of Character）， 以线条和文字标签的形式显示在图表上。
  • 订单块（Order Block：供给/需求区）
    • 自动识别看涨订单块看跌订单块
    • 根据成交量、K 线实体大小和价格冲击进行过滤。
    • 为每个订单块计算强度评分（百分比）以及回测次数
    • 可选择删除已被完全回测/钝化（mitigated）的订单块，并可将区域向未来延伸。
  • 公平价值缺口（FVG）
    • 自动检测看涨 FVG看跌 FVG
    • 最小缺口大小（点/点数）可自定义。
    • 可选择标记或删除已填补超过 50% 的 FVG。
  • 流动性区域
    • 识别 等高点 / 等低点（$$$EQH / $$$EQL）。
    • 可设置价格容差（点值）与最少触及次数。
    • 标记已经被价格“扫过”（swept）的流动性区域。
  • Kill Zones 关键交易时段
    • 支持 亚洲时段伦敦时段纽约时段（可单独开启/关闭）。
    • 通过 GMT Offset 参数与持仓经纪商服务器时间对齐。
    • 在图表上绘制彩色矩形并显示当前交易时段标签。
  • 内置成交量分布（Volume Profile）
    • 对最近 X 根 K 线进行成交量分布分析（参数可调）。
    • 计算并显示 POCVAHVAL
    • 在关键价位上区分买方/卖方成交量比例。
  • MT4 风格可视化仪表板
    • 紧凑面板显示趋势方向、最新的 BOS/ChoCH 信号、 活跃订单块数量、FVG 数量、当前交易时段以及综合共振评分（Confluence Score，百分比）
    • 深色背景 + 高对比度颜色，适合日内交易和波段交易。

输入参数与自定义

  • InpSwingStrength – 摆动强度，用于识别 HH/HL/LH/LL。
  • InpMaxBars – 最大分析 K 线数量。
  • InpShowBOS / InpShowChoCH – 是否显示 BOS 和 ChoCH。
  • InpShowOB, InpMaxOB, InpDeleteMitigatedOB, InpExtendOB – 全面控制订单块显示与过滤。
  • InpShowFVG, InpMaxFVG, InpFVGMinPips, InpDeleteFilledFVG – FVG 检测与管理设置。
  • InpShowLiquidity, InpEqualTolerance, InpMinTouchesLiq – 流动性区域参数。
  • InpShowKillZones, InpShowAsian / London / NewYork, InpGMTOffset – Kill Zones 时段配置。
  • InpShowVolumeProfile, InpVPBars, InpVPLevels, InpVPWidth – 成交量分布图参数。
  • InpDashX / InpDashY – 仪表板在图表上的 XY 位置。

所有元素（颜色、字体大小、透明度、显示区域数量）均针对真实交易环境进行了优化， 无论你是做超短线日内还是波段交易，都能保持清晰易读。

在 SMC / ICT 体系中的使用思路

  1. 选择交易品种（主流外汇货币对、指数、XAUUSD 等）以及你的工作周期（M5、M15、H1、H4 等）。
  2. Market Structure Order Block Dashboard MT4 自动完成结构识别、BOS/ChoCH、订单块、FVG 与流动性区域标记。
  3. 结合共振评分（Confluence Score）与当前 Kill Zone 交易时段，筛选最有价值的价格区域。
  4. 根据自己的交易系统制定入场/出场计划，包括止损仓位控制多周期分析

该指标不会代替你的交易系统或资金管理，但可以大幅缩短你对市场结构关键区域的标记时间。

推荐品种与周期

  • 主流外汇货币对：EURUSD、GBPUSD、XAUUSD、USDJPY 等。
  • 指数：DAX、US30、NAS100（根据你的经纪商流动性）。
  • 周期：M5–H4 适合日内交易，H4–D1 适合波段交易。

风险提示

本指标不保证任何收益或结果。 Market Structure Order Block Dashboard MT4 是面向有经验交易者的技术分析工具。 外汇和差价合约等杠杆产品交易具有高风险，可能导致资金迅速亏损。 在真实账户使用前，请务必先在模拟账户中测试，并严格执行适合自己风险承受能力的资金管理计划。

