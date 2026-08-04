Ninja Trend Matrix MT5

Ninja Trend Matrix MT5是一款MetaTrader 5指标，将多个时间周期的趋势方向、相对强度和基于ATR的波动状态集中显示在一个面板中。它可用于在进行主观判断或使用其他交易系统之前，快速了解当前市场环境。

本指标不会开仓、修改订单或平仓，也不显示入场箭头、止盈、止损、胜率或利润预测。

主要功能

将每个选定周期分类为 STRONG UP、UP、RANGE、DOWN、STRONG DOWN 或 N/A

显示0至100的相对趋势强度

基于ATR显示 LOW、NORMAL、HIGH 或 SHOCK 波动状态

综合EMA 20/50、EMA斜率、近期高低点结构、ADX和+DI/-DI

使用已收盘K线，而不是当前尚未收盘的K线

面板可直接拖动、最小化、自动布局并支持紧凑网格

时间周期

DEFAULT显示M5、M15、H1、H4和D1。CUSTOM可输入逗号分隔的列表，例如M1,M5,M30,H1,W1,MN1。ALL显示从M1到MN1的全部21个MT5标准时间周期。

综合状态与提醒

面板汇总显示 BULLISH ALIGNMENT、BULLISH BIAS、MIXED、RANGE、BEARISH BIAS 或 BEARISH ALIGNMENT。只有当所有选定周期全部向上或全部向下时，才可选择启用弹窗、声音和推送提醒。含有RANGE或N/A时不属于完全一致。同一一致状态不会每分钟重复提醒。

更新与品种

默认刷新间隔为60秒。历史数据加载期间，无法使用的周期显示N/A，并每5秒重试。数据准备完成后，只有相应周期出现新的已收盘K线时才更新趋势计算。指标直接分析当前图表品种，并保留经纪商的前缀或后缀。只要MT5历史数据充足，可用于外汇、贵金属、指数、股票和加密货币CFD。

不使用DLL和WebRequest。点差以经纪商点数显示，更新时间采用经纪商服务器时间。W1和MN1在下载长期历史数据时可能暂时显示N/A。

重要提示

强度数值不是概率、预期收益或交易信号。本指标仅用于分析显示，不构成投资建议，也不保证任何交易结果。请自行评估市场环境与风险。