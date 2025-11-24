Multi Currency Strength Dashboard PRO MT4

💡 您在寻找 MT5 版本吗？ 如果您使用的是 MetaTrader 5，请点击此处获取原生版本： 👉 https://www.mql5.com/zh/market/product/155546

Multi-Currency Strength Dashboard PRO — 专业货币强弱指标 (MT4)

Multi-Currency Strength Dashboard PRO 是一款专为 MetaTrader 4 设计的高级指标，用于实时测量外汇市场主要货币的相对强弱。它分析多达 28 个主要货币对，计算 8 种主要货币的标准化强度，并通过一个完整的仪表盘显示，帮助您快速识别最值得关注或应避免的货币对。

指标目标

  • 提供货币强弱的清晰、直观视图。

  • 通过突出显示“强 vs 弱”的组合，帮助识别强劲趋势。

  • 作为过滤器，优化交易货币对的选择。

  • 综合外汇市场分析，无需打开多个图表。

主要功能

  • 多货币分析：同时计算 8 种主要货币（USD, EUR, GBP, JPY, CHF, CAD, AUD, NZD）的强度。

  • 分析多达 28 个货币对：自动检测经纪商提供的可用货币对。

  • 完整的可视化仪表盘：0–100% 强度条、动态颜色、百分比和趋势显示。

  • 最佳货币对 (Best Pairs)：识别差异最大（强 vs 弱）的组合。

  • 应避免的货币对：检测差异较小的交叉盘（无方向/震荡市场）。

  • 多周期分析 (Multi-timeframe)：可以平滑或结合多个时间周期以获得更高稳定性。

  • 数据平滑：可配置的平均值计算以减少市场噪音。

  • 内置警报：当检测到强货币、弱货币或最佳货币对时发出通知。

  • 可配置界面：面板位置、颜色、宽度和字体均可调整。

如何使用

  1. 将指标拖到任意 MT4 图表上。

  2. 通过 CalculationTimeframe 选择计算的时间周期。

  3. 设置分析周期（例如 24 根 K 线）。

  4. 根据您的策略开启或关闭多周期分析和平滑功能。

  5. 根据您的阈值配置“最佳货币对 (Best Pairs)”和“最差货币对 (Worst Pairs)”部分。

  6. 如果您希望收到机会通知，请开启本地弹窗或推送通知。

  7. 使用仪表盘作为策略过滤器，或用于通过一眼扫视分析市场。

主要参数设置

CALCULATION SETTINGS (计算设置) CalculationTimeframe , CalculationPeriod , UseMultiTimeframe , SmoothResults , SmoothingPeriod

VISUAL DASHBOARD (可视化仪表盘) ShowDashboard , PanelX , PanelY , PanelWidth , PanelBgColor , HeaderColor , StrongColor , MediumColor , WeakColor , BarWidth , FontSize

PAIR RECOMMENDATIONS (货币对推荐) ShowBestPairs , MinStrengthDiff , ShowWorstPairs

ALERTS & NOTIFICATIONS (警报与通知) EnableAlerts , AlertOnStrongCurrency , AlertOnWeakCurrency , AlertOnBestPair , EnablePushNotifications

ADVANCED OPTIONS (高级选项) ShowHistoricalTrend , ShowPercentageChange , Use28Pairs , ExcludeExoticPairs

最佳使用实践

  • 优先选择一种货币明显强于另一种货币的交叉盘。

  • 避免相对强度相似的货币对：这通常导致不规则或震荡的走势。

  • 对于短线交易，使用较短的周期（例如 12–24 根 K 线）。

  • 对于波段交易 (Swing)，增加周期或启用平滑功能。

  • 将货币强弱与您的技术策略结合使用，以改善决策。

  • 在实盘使用前，请务必在模拟账户上测试您的设置。

兼容性

  • 平台：MetaTrader 4 (指标)。

  • 品种：主要外汇货币对（根据经纪商不同，最多 28 个货币对）。

  • 时间周期：M1 到 MN（基于 CalculationTimeframe 计算）。

  • 账户类型：锁仓 (Hedging) 和 净额结算 (Netting)。

常见问题 (FAQ)

指标会自动开仓吗？ 不会。它仅提供分析，不执行任何订单。

为什么数值会实时变化？ 货币强度随市场波动而变化，这对于动态指标来说是正常的。

系统会重绘 (Repaint) 吗？ 数值可能会在最后一根 K 线（当前蜡烛图）上变动，但历史数据与分析周期保持一致。

如果我的经纪商没有所有货币对怎么办？ 指标仅使用可用的品种，如果缺少某些货币对，会显示警告信息。

免责声明

交易涉及高风险亏损。此指标提供市场的综合视图，但不保证任何结果，也不构成投资建议。在实盘使用前，请务必在模拟账户上测试您的设置。

更新日志 (Changelog)

v1.00 — 初始版本：多货币仪表盘、最佳/最差货币对、警报、高级选项、支持分析多达 28 个货币对。

关键词

Currency Strength, Multi-Currency Dashboard, 货币强弱, 外汇指标, 趋势过滤, 市场扫描, 外汇货币对, MT4 指标.


