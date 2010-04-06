Neon Trade EA MT5

机器人会定期从服务器下载最新的优化参数，并“实时”更新设置。这种方法带来两个关键优势：

我的方法则不同：

任何交易机器人最主要的任务是 预测未来的价格走势 。交易盈利的多少直接取决于这些预测的质量。大多数使用机器学习的机器人仍沿用过时的模式：所有计算都在 VPS 上完成，交易和数据处理同时进行。这会带来两个问题：

支柱二： 分散化

分散化是提升交易稳定性的最有效方法之一。它能实现：

平滑收益曲线。

降低回撤。

安全地提高交易频率。

大多数机器人只交易一种或几种预设的货币对。这种“分散化”程度极低，几乎起不到作用。我的机器人轻松解决了这个问题：

同时交易所有货币对，最大限度发挥分散化效果。

自动分配每笔交易的仓位，确保每个货币对的贡献均衡。

这避免了所有风险集中在单一交易品种上的情况。 仓位分配系统完全自动运行。