Neon Trade EA MT5

Neon Trade（ネオン・トレード）—— 最先端の取引ソリューションで、財務的自由と最高レベルのトレーディングを実現

私は、あらゆるトレーダーの目的や課題に応えられる、唯一無二の取引ソリューションを開発することを目指しました。その核となるアイデアは、機械学習と高度な取引テクニックを融合させ、双方のシナジー効果を最大限に引き出すことにあります。本システムは、1～2か月で少額の資金を急成長させる用途にも、何年にもわたる長期投資にも適しています。

製品についてさらに詳しく知るためのリンク集

以下のことができるリンクです：

重要！！！ロボットをご購入された方、または購入をご検討中の方は、必ず私にダイレクトメッセージを送信してください。設定のアドバイス、推奨事項、.SET設定ファイルを提供いたします。

Neon Trade の主な利用シーン

  • 300米ドル程度の少額資金を、積極的テクニックで短期間で伸ばす（高いリスクを正当かつ必要と捉え、積極的にリスクを取れる方向け）
  • 資産の安全性と長期的な安定運用を最優先する、真剣で経験豊富な投資家向けの長期トレーディング
  • プロップファーム（FTMO、Darwinexなど）のチャレンジ合格支援。お客様の要件に合わせて設定をカスタマイズし、リスクを最小限に抑えながら、できるだけ早く資金調達を達成する方法を丁寧に説明します。

主な特長

汎用性              あらゆる取引目的に対応可能。各タスクに最適な複数の補助的トレーディングテクニックを内蔵。
マルチ通貨対応
 どの銘柄で取引しても性能に差が出ないよう、ユニークな設計となっています。
動的適応
 私のリモートサーバーから継続的に設定を更新することで、常に変化する市場状況に迅速に対応します。
クラウドコンピューティング
 ご使用の端末では計算の一部のみを処理し、主要な処理は高機能サーバーで実行されます。
使いやすさ
 任意の1つのチャートにインストールするだけで動作します。
信頼性 端末の再起動や予期せぬ中断後も、自動でポジションを復元し、取引を継続します。バー（足）単位で動作するため、一時的な通信断も取引に致命的な影響を与えません。
リスク管理 リスクは自動で通貨ペア間へ分散されます。システムは目標利益率を維持しながら、リアルタイムでリスクを再計算します。
ドローダウンの最小化
 複数の通貨ペアと異なるタイムフレームでヘッジ取引を行うことで、ドローダウンを効果的に抑えます。
遅延耐性
 新規バーの出現時に取引を実行するため、デモ口座とリアル口座で同等のパフォーマンスを発揮します。
拡張性とスケーラビリティ
 独自のクライアント・サーバーアーキテクチャにより、機械学習の処理能力を継続的に強化し、ほぼすべての金融商品で比類ない品質の取引が可能です。
柔軟性 通貨ペア、動作モード、ロング／ショートの方向など、幅広い設定が可能です。

推奨事項

  • 推奨初期資金：300米ドル以上（資金が多いほど効果的ですが、必須条件ではありません）
  • 口座タイプ：ヘッジ口座（複数通貨・複数タイムフレームでの同時取引が必要なため）
  • 推奨ブローカー：信頼性の高いブローカー（例：RoboForex、IC Markets）。スワップやスプレッドが低い業者をお選びください。
  • 起動前の準備：必ず私にダイレクトメッセージを送信してください。お客様の目的に最適な設定をサポートし、最高の結果を実現します。

仕組みをシンプルに説明します

柱1 リモートサーバーでの計算処理

あらゆるトレーディングロボットの主な役割は、 今後の価格動向を予測することです。取引の収益性は、この予測の精度に直接左右されます。機械学習を用いる多くのロボットは、依然として古い方式で動作しています。つまり、取引とデータ処理が同時にVPS上で行われます。これには2つの問題があります：

  • 機械学習の能力が制限される。
  • VPSへの負荷により取引の質が低下する。

私のアプローチは異なります：

  • すべての計算処理を、専用の高性能サーバーに移しています。
  • MetaTraderは計算ではなく、本来の目的である取引のみを担当します。

ロボットは定期的にサーバーから最新の最適化データをダウンロードし、リアルタイムで設定を更新します。このアプローチには2つの大きな利点があります：

  • 計算能力を継続的に強化できるため、ロボットの取引精度がどんどん向上します。
  • 技術的な制約により他のロボットが実現できない、本格的なマルチ通貨同時学習が可能になります。

柱2 分散投資（ディバーシフィケーション）

分散投資は、トレーディングの安定性を高める最も強力な手法の1つです。これにより以下の効果が得られます：

  • 損益曲線が滑らかになる。
  • ドローダウン（最大損失幅）が小さくなる。
  • 取引頻度を安全に増やせる。

多くのロボットは、1通貨ペアまたは事前に決められた少数のペアしか取引しません。このような「分散」は最小限であり、ほとんど効果がありません。私のロボットはこの問題を簡単に解決します：

  • すべての通貨ペアを同時に取引し、分散効果を最大化します。
  • 各通貨ペアが均等に寄与するよう、取引ロットを自動的に配分します。

これにより、リスクが単一の銘柄に集中する状況を完全に回避します。 この配分システムは完全に自動で動作します。

柱3 ポートフォリオ取引と追加モード

多数の通貨ペアと時間足にわたって取引ロットを分散させることで、「ポートフォリオ効果」を活用できるようになります。これは戦略の「微調整」のようなものです。具体的には以下のことが可能になります：

  • 取引対象に含まれる通貨の構成を考慮して、ヘッジ効果を強化できます。
  • 特定の通貨の影響を強めたり、逆に相殺したりできます。
  • 追加の取引モードを有効化できます。

このようなモードには以下が含まれます：

  • マーチンゲール法。
  • 平均足（エベレージング）。
  • 長期ポジション保有。
  • スワップポイントのプラスを活用した取引。
  • 高度なフィルター機能。

多数の通貨ペアを同時に取引することで、これらの手法ははるかに安全になります。リスクがポートフォリオ全体に分散されるためです。すべての追加モードの詳細は、付属のドキュメントに記載されています。そのリンクは本文の冒頭にあります。


