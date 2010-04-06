ロボットは定期的にサーバーから最新の最適化データをダウンロードし、リアルタイムで設定を更新します。このアプローチには2つの大きな利点があります：

あらゆるトレーディングロボットの主な役割は、 今後の価格動向を予測すること です。取引の収益性は、この予測の精度に直接左右されます。機械学習を用いる多くのロボットは、依然として古い方式で動作しています。つまり、取引とデータ処理が同時にVPS上で行われます。これには2つの問題があります：

柱2： 分散投資（ディバーシフィケーション）

分散投資は、トレーディングの安定性を高める最も強力な手法の1つです。これにより以下の効果が得られます：

損益曲線が滑らかになる。

ドローダウン（最大損失幅）が小さくなる。

取引頻度を安全に増やせる。

多くのロボットは、1通貨ペアまたは事前に決められた少数のペアしか取引しません。このような「分散」は最小限であり、ほとんど効果がありません。私のロボットはこの問題を簡単に解決します：

すべての通貨ペアを同時に取引し、分散効果を最大化します。

各通貨ペアが均等に寄与するよう、取引ロットを自動的に配分します。

これにより、リスクが単一の銘柄に集中する状況を完全に回避します。 この配分システムは完全に自動で動作します。