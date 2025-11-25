Neon Trade EA MT5

로봇은 주기적으로 서버에서 최신 최적화 데이터를 다운로드하여 설정을 실시간으로 업데이트합니다. 이 방식은 두 가지 핵심적인 장점을 제공합니다:

모든 트레이딩 로봇의 핵심 과제는 향후 가격 움직임을 예측하는 것 입니다. 거래 수익성은 바로 이러한 예측의 정확도에 직접적으로 좌우됩니다. 머신러닝을 사용하는 대부분의 로봇은 구식 방식으로 작동합니다. 즉, 거래와 데이터 처리가 동시에 VPS에서 이루어집니다. 이는 두 가지 문제를 야기합니다:

기둥 2: 분산 투자(Diversification)

분산 투자는 거래의 안정성을 높이는 데 가장 효과적인 방법 중 하나입니다. 이를 통해 다음이 가능해집니다:

수익 곡선을 매끄럽게 만듭니다.

드로다운(Drawdown)을 줄입니다.

거래 빈도를 안전하게 높일 수 있습니다.

대부분의 로봇은 하나 또는 사전 정의된 소수의 통화쌍만 거래합니다. 이러한 ‘분산’은 최소한에 그치며 거의 효과가 없습니다. 제 로봇은 이 문제를 간단히 해결합니다:

모든 통화쌍을 동시에 거래하여 분산 효과를 극대화합니다.

각 통화쌍이 균형 있게 기여하도록 거래 규모를 자동으로 배분합니다.

이렇게 하면 모든 리스크가 단일 종목에 집중되는 상황을 완전히 방지할 수 있습니다. 이 배분 시스템은 완전히 자동으로 작동합니다.