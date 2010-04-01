Neon Trade EA MT4

Neon Trade — 先进的交易解决方案，助您实现财务自由，迈向交易的巅峰境界

我致力于打造一款独特的交易系统，能够满足任何交易者的需求，无论其目标与任务为何。核心理念是将机器学习与高级交易技术深度融合，以充分发挥二者协同效应的最大潜能。该系统既适用于在1–2个月内快速放大小额资金，也适用于面向多年的超长期投资。

帮助您深入了解产品的相关链接

如果您希望：

重要提示！！！购买机器人后，或有意购买前，请务必私信我，以获取专业咨询、操作建议及.SET配置文件

Neon Trade 的应用场景

  • 从300美元起的小额资金快速放大，采用激进策略（适合认为高风险合理且必要、敢于承担风险的用户）
  • 面向重视资金安全与长期稳定表现的资深投资者，适用于超长期交易
  • 通过自营交易公司（Prop Firm）考核（如FTMO、Darwinex）。我将协助您根据具体要求完成配置，并指导如何最小化风险、快速获得资金支持

核心优势

多功能性              适用于各类交易目标，内置多种辅助交易技术，可灵活应对具体任务。
多货币支持
 系统设计为通用型工具，对交易品种无偏好。
动态自适应
 通过我的远程服务器持续更新参数，确保及时响应市场变化。
云端计算
 仅少量计算在本地设备执行，核心运算由高性能服务器完成。
操作便捷
 只需加载到任意一个图表上即可运行。
高可靠性 终端重启或突发中断后，机器人可自动恢复持仓并继续交易。因其基于K线逻辑运行，短时设备断连不会对交易造成严重影响。
风险控制 风险自动在各货币对间分配。系统始终维持目标盈利比例，并实时动态调整风险敞口。
回撤最小化
 通过跨货币对与多周期对冲交易，有效降低账户回撤。
抗延迟能力
 机器人在新K线生成时执行交易，确保模拟账户与实盘账户表现一致。
可扩展性与可延展性
 得益于独特的客户端-服务器架构，可不断提升机器学习能力，并以卓越质量交易几乎任何金融工具。
高度灵活性 支持广泛自定义：可自由选择货币对、运行模式及交易方向（多头/空头）。

使用建议

  • 推荐起始资金：300美元起（资金越多效果越好，但非强制要求）
  • 账户类型：对冲账户（因系统需同时在多个周期上进行多货币交易）
  • 推荐券商：任意优质券商，例如 RoboForex 或 IC Markets（请选择点差与隔夜利息较低的券商）
  • 启动准备：务必通过私信联系我，我将根据您的具体需求协助完成精准配置，以实现最佳交易效果。

工作原理——用简单的话来说

支柱一 远程服务器计算

任何交易机器人最主要的任务是 预测未来的价格走势。交易盈利的多少直接取决于这些预测的质量。大多数使用机器学习的机器人仍沿用过时的模式：所有计算都在 VPS 上完成，交易和数据处理同时进行。这会带来两个问题：

  • 限制了机器学习的能力。
  • 由于 VPS 负载过高，降低了交易质量。

我的方法则不同：

  • 所有计算都转移到独立的高性能服务器上进行。
  • MetaTrader 仅负责交易，不进行计算——这正是它的设计初衷。

机器人会定期从服务器下载最新的优化参数，并“实时”更新设置。这种方法带来两个关键优势：

  • 计算能力持续提升，因此机器人的交易质量不断提高。
  • 能够实现完整的多货币协同训练，而其他机器人由于技术限制无法做到这一点。

支柱二 分散化

分散化是提升交易稳定性的最有效方法之一。它能实现：

  • 平滑收益曲线。
  • 降低回撤。
  • 安全地提高交易频率。

大多数机器人只交易一种或几种预设的货币对。这种“分散化”程度极低，几乎起不到作用。我的机器人轻松解决了这个问题：

  • 同时交易所有货币对，最大限度发挥分散化效果。
  • 自动分配每笔交易的仓位，确保每个货币对的贡献均衡。

这避免了所有风险集中在单一交易品种上的情况。 仓位分配系统完全自动运行。

支柱三 组合交易与附加模式

当我们把交易仓位分配到多个货币对和多个时间周期上时，就能利用组合效应——类似于策略的“精细调节”。具体而言，这意味着：

  • 可根据交易品种中货币的构成，增强对冲效果。
  • 可放大或相反地抵消个别货币的影响。
  • 可启用额外的交易模式。

这些模式包括：

  • 马丁格尔（Martingale）。
  • 加仓摊平（Averaging）。
  • 长期持仓。
  • 利用正向隔夜利息进行交易。
  • 高级过滤器。

在同时交易大量货币对的情况下，这些方法会变得更加安全，因为风险已被分散到整个投资组合中。所有附加模式的详细说明均在配套文档中提供，文档链接可在文章开头找到。


推荐产品
Vizzion
Joel Protusada
专家
Vizzion is a fully automated scalping Expert Advisor that can be run successfully using GBPJPY currency pair at H1 timeframe. Very Important This Expert Advisor can not run with any EAs in the same account. As part of the money management plan, it calculates and monitors the Margin Level % and assumes that all open trades are created by it. If you want an Expert Advisor that trades in a daily basis, this EA is not for you because using this requires a patience to wait for a few days or weeks on
Macd Pro I
Steve Zoeger
专家
MACD Pro I EA https://youtu.be/2wCzTFIGNp4 =============== This Robot is fully automated and has been created for everyone. The Robot works also on cent accounts. The Ea is based on the MACD Indicator and 3 more and has been kept simple. ========================================= Maybe better to go for small profit, set it on higher time frames then you can use it for more pairs at the same time. =========================================== => works on all Time Frames but i would recommend the
PipFinite EA Breakout EDGE
Karlo Wilson Vendiola
5 (5)
专家
The Official Automated Version of the Reliable Indicator PipFinite Breakout EDGE EA Breakout EDGE takes the signal of PipFinite Breakout EDGE indicator and manages the trade for you. Because of numerous financial instruments to consider, many traders want the signals to be fully automated. The EA will make sure all your trades are executed from entry to exit. Saving you time and effort while maximizing your profits. The Edge of Automation Effortless price action trading is now possible acros
Gyroscopes
Nadiya Mirosh
专家
Gyroscope        professional forex expert   (for EURUSD, GBPUSD, USDJPY, AUDUSD, USDCHF, EURGBP, EURJPY, NZDUSD, USDCAD, EURCHF, AUDJPY, CADJPY pairs)   alyzing the market using the Elliot Wave Index. Elliott wave theory is the interpretation of processes in financial markets through a system of visual models (waves) on price charts. The author of the theory, Ralph Elliott, identified eight variants of alternating waves (of which five are in the trend and three are against the trend). The mov
Classic Market Surfer EA MT4
Buti Andy Moeng
5 (1)
专家
Classic Market Surfer EA - A Timeless, Proven Strategy for Gold Trading For years, this powerful trading strategy has been hidden from the public-reserved for a select few. Now, for the first time, the Classic Market Surfer EA is available to traders like you.   Built on pure, time-tested trading principles, this EA doesn't rely on trendy gimmicks like AI or machine learning. Instead, it harnesses a classic, robust strategy that has consistently delivered results over the years. This is not a "g
Jet Punch
Didit Haryadi Saputra
专家
Jet Punch is another best expert advisor for MT4,  can help you make money while you sleep by automatically entering and exiting trades. It trades by opening trades every day and closing them at the right time to ensure you always earn a profit. The software is very simple and can be used by both beginner and experienced traders.  Jet Punch was tested and has successfully passed the stress test with slippage and commission approximate to the real market condition. Recommendations: Currency pair:
Magic Grid
Aliaksandr Charkes
4.52 (29)
专家
Magic Grid is an indicator-free advisor that uses a grid strategy. The strategy is based on automatic reopening of grid pending orders, after closing their market positions (by Take-Profit, Stop-Loss or manually). Pending orders are placed with a specified step from the initial prices, which can be entered manually or generated automatically ( one time at the beginning of the trade ). The robot can trade on any time frame, on any currency pair, on several currency pairs, and on any number of di
FREE
SG Opposit Grid MT4
Hleb Smoliar
专家
The “ SG Opposit Grid ” EA works with Virtual TakeProfit(or real) - at the trader's choice. The EA looks for signals to enter the market along the trend on D1 and H1 . If the signals coincide, the EA on the working period ( М1 - М30 depends on the trader's choice) looks for a confirming pattern and opens a position in the direction of the trend. If, after opening a position, the price moves in a profitable direction, the position is closed upon reaching the virtual TProfit with a profit. If the
Ilanis
Mikhail Sergeev
4.74 (27)
专家
Ilanis is and Expert Advisor for stock trading, it can be used for trading on Forex and other markets, including commodities, metals and index markets. To determine the market entry, the EA uses the modern and ultra-light adaptive indicator FourAverage. Principle of position maintaining is similar to that of the popular Forex robot Ilan, using averaging. But unlike Ilan, Ilanis uses an accurate entry into the market. The robot pays a lot of attention to position control, if the price goes in the
Golden Suite
Dmitriq Evgenoeviz Ko
专家
Golden Suite is positioned as an innovative trading advisor that combines proven trading strategies. Its goal is to provide traders with a reliable system of market analysis, forecasting and recommendations based on deep data analysis. The full list is available for your convenience at https://www.mql5.com/ru/users/pants-dmi/seller Key features of the Golden Suite: MARKET SETTINGS auto-selection of indicators risk % of deposit trailing stop news filter multi-timeframe depending on the market si
DYJ GlobalTradeGameTheoryPower
Daying Cao
专家
DYJ GlobalTradeGameTheory(Power) 是基于   Bulls   与 Bears   指标的EA. 它仅仅使用一个货币对某个周期图表运行EA，就能监控全部货币对信号开仓关仓。 Power 推荐 市场进入条件： Power 试图通过使用两种不同的方法来衡量市场的看涨和看跌力量，一种是针对每种类型的方向性压力。 Power 的BearsIndex试图衡量市场对低价的偏好 Power 的BullsIndex试图衡量市场对更高价格的偏好 它还使用了 Laguerre 滤波器过滤假信号. 我们现在将对每种货币的未来应用了博弈论策略，而不是历史价格图。这是一个更高的层次。动态市场博弈理论是决定货币对开仓后结果一个关键因素，你在任何其他货币强度信号指标中都找不到的！这是一个非常独特的功能。动态市场博弈论策略是基于整个市场活动（全部35对）。 这个EA可以通过我的数学算法修正未来的损失率。 EA的新闻交易是基于经典   动态市场博弈论策略 的。您只需要从EA属性进行新闻时间和入场周期配置，其余部分由机器人自动处理。 EA默认是任何时间都能交易。3段工作时间参数是日内范围的。
Project Infinity
Sergey Yarmish
专家
The Infinity Expert Advisor is a scalper. When the resistance and support levels are broken, trades are opened in the direction of the price movement. Open positions are managed by several algorithms based on the current market situation (fixed stop loss and take profit, trailing stop, holding positions in case of trend indication, etc.). Requirements for the broker The EA is sensitive to spread, slippages and execution quality. It is strongly recommended not to use the EA for currencies with s
EA211 Reversal Scalp
Jose Francisco Flores Rojas
专家
Clear Reversal Scalper EA This Expert Advisor is designed to identify sharp market reversal opportunities by detecting a predefined number of consecutive bullish or bearish candles, signaling potential exhaustion of the current trend. Once the reversal pattern is detected, the EA enters a trade in the direction of the large reversal candle, capitalizing on momentum for a quick scalp. This strategy works best in volatile sessions. Key Features: Reversal Pattern Detection: Customizable setting to
Blue CARA MT4
Duc Anh Le
专家
| Fully-automated Smart Money Concept (ICT) inspired trading solution with multi-strategy capabilities | Built by a grid trader >> for grid traders.  This is MT4 version, click  here  for  Blue CARA MT5  (settings and logics are same in both versions)     Real monitoring signal  -->  Cara Gold Intro Blue CARA EA   ('CARA') - short for  C omprehensive  A lgorithmic R esponsive A dvisor is a next-gen  multi-currency    multi-timeframe  EA base on the widely known (and perhapse most popular) Inn
Two Kids
Natalya Sopina
专家
Two Kids  - high frequency EA-scalper. Two Kid s  -  uses only two standard indicators to generate signal to oder opening. Two Kids   -universal and simple. Two Kids   - trades accurately and swiftly. Two Kids   - independent on TF. Two Kids   - worsk on all currency pairs. Two Kids   - uses no martingale and no grid Two Kids   -needs 20  units of currency for lot 0.01 for each used currency pair. Two Kid s EA  Parameters : Trading  hours  HH . ММ  (server time) : trade time limit on time : tim
Smart Funded Hft
Barbaros Bulent Kortarla
4.82 (65)
专家
解锁您的交易潜力，使用智能资金化HFT EA！ 无需VPS/无需设置文件/享受即插即用/请查看下方的简易设置视频 限时促销价格 我很兴奋地分享我的交易秘密——智能资金化EA。我已经用完美的成功率征服了数百个挑战，现在轮到您提升您的交易游戏了！ 此EA旨在通过允许使用其服务的道具公司的HFT挑战。如果挑战不允许使用HFT/资金账户/实盘账户，请不要使用它。 智能资金化HFT EA的独特之处： 挑战掌控： 在几乎所有HFT挑战中经过验证的成功，确保了100%的成功率。它不仅仅是一个工具；它是一个经过验证的强大工具。 极致简约： 无需陷入复杂的设置或VPS设置。加载它，调整手数大小，然后点击运行按钮——极致简约。 为什么分享？时间宝贵，挑战可能真的令人头疼。由于我不能再承担更多的挑战，我想，为什么不分享财富呢？所以我们来到了这里。 独家限时租赁选项：限时抓住机会在MQL5市场以促销价格租赁智能资金化EA。在您的挑战中测试它，体验它的魔力。 购买它：准备承诺？购买智能资金化EA，将您的交易提升到新的水平。在成功的挑战后请留下真实的评论。 评论激励：对于买家，这里有一个特别的待遇。留下评论后，如
Currency PICSOU
Julien Jean Bernard Lajardie
专家
CURRENCY PICSOU - Auto-Adaptive MA EA for EURUSD, USDJPY, USDCAD, AUDUSD Introducing CURRENCY PICSOU , a cutting-edge Expert Advisor designed to trade major currency pairs including EURUSD, USDJPY, USDCAD, and AUDUSD . This EA combines a sophisticated moving average strategy with a dynamic auto-adaptive Stop Loss system, ensuring optimal risk management and trade performance. Key Features: Auto-Adaptive Stop Loss: The EA adjusts Stop Loss levels in real-time based on the Average True
TrendLines And Volumes
Alexander Nikolaev
专家
This Expert Advisor trades based on trend lines, as well as on the basis of volume analysis. Volumes are calculated using minute bars, in order to determine if they were ascending or descending. The trend lines are drawn based on High and Lows in the trade history. There are also additional indicators. Buy or sell signals depend on all those factors. This allows the EA to enter the market with more accuracy and to perform more deals. Input parameters Lots - lot size (if 0, a lot is calculated b
Genetic algorithm
Alexander Shcherbina
专家
策略属性处理其他进入信号 人工智能从历史中学习 下一个信号在相同方向上的行为-增加了获胜位置 信号在下一个相反方向上的行为-减小位置 默认交易量 您帐户中交易的百分比。百分比值显示了多少帐户余额用于支付所需的保证金。 最大开放手数-20 新头寸的输入手数-账户净值的10％ 资金管理Mar乘数-1.50 在增加的情况下-增加的手数-帐户资金的5％ 如果减少-要关闭的手数-帐户资金的3％ 默认保护 止损-未使用 获利-未使用 收支平衡-不使用 策略属性处理其他进入信号 人工智能从历史中学习 下一个信号在相同方向上的行为-增加了获胜位置 信号在下一个相反方向上的行为-减小位置 默认交易量 您帐户中交易的百分比。百分比值显示了多少帐户余额用于支付所需的保证金。 最大开放手数-20 新头寸的输入手数-账户净值的10％ 资金管理Mar乘数-1.50 在增加的情况下-增加的手数-帐户资金的5％ 如果减少-要关闭的手数-帐户资金的3％ 默认保护 止损-未使用 获利-未使用 收支平衡-不使用
Evolution Scalper Grid V22 LightLot
ANTON BELOUSOV
专家
торговая система с риском 1% чем больше денег на счете тем больше лот но риск 1% Начальный депозит 50.00 Спред 10 Чистая прибыль 6.71 Общая прибыль 51.97 Общий убыток -45.26 Прибыльность 1.15 Матожидание выигрыша 0.02 Абсолютная просадка 26.79 Максимальная просадка 29.21 (55.47%) Относительная просадка 55.47% (29.21) Всего сделок 427 Короткие позиции (% выигравших) 219 (72.60%) Длинные позиции (% выигравших) 208 (72.12%) Прибыльные сделки (% от всех) 309 (72.37%) Убыточные сделки (% от все
Ilan Spirit
Denis Kudryashov
专家
Ilan Spirit Советник  Ilan Spirit -это аналог советника, с добавлением множества дополнительных логик и возможностей для торговли, с оставленными настройками советника . Советник торгует по системе Мартингейл с увеличением последующих лотов в серии ордеров, с целью их усреднения. Первый ордер робот выставляет по сигналам встроенного индикатора. Так же советник имеет возможность прекращать торговлю в зависимости от новостей от сигналов новостного индикатора. Ilan Spirit можно использовать либо на
JBSar EA Robot
Jordanilo Sarili
专家
PROMO: SPEND MORE TIME WITH YOUR FAMILY. ENJOY LIFE… DO NOTHING. We would like to share our coding skills to fellow traders and most especially to people from all walks of life to have the opportunity to trade or invest using auto-trading way to provide other source of income while letting the robot and your money works for you.  The trade strategy is based on Averaging and uses a little bit combination of martingale and grid strategy. Methodology   – Trading entails technical analysis with ma
IQmovingZ
Alexander Kovalenko
专家
This is an automatic 24-hour trading system based on the algorithm of collective behavior of adaptive automata (a kind of algorithms of self-learning of artificial intelligence) that does not require manual intervention and does not use any indicators or well-known trading methods. The principle of the EA is to remember and analyze each step. A step is a price movement for a certain number (BaseStep) of points up or down. The depth of memory (how many steps to remember and analyze) is determined
Fundamental Robot MT4
Kyra Nickaline Watson-gordon
专家
Fundamental Robot is an Expert Advisor based on Fundamental Signals Indicator. The Fundamental Signals Indicator has a powerful calculation engine that can predict market movement over 30000 points. The indicator is named fundamental because it can predict trends with large movements, no complicated inputs and low risk.  The EA works with low margin levels and thus has low risk. Using EA : The EA is very simple and without complicated input parameters. These are main parameters must be set
TPS Zero Scalper Ea
Gopal Goswami
专家
TPS Zero Scalper EA is a high-performance automated trading solution meticulously engineered to excel in rapid-paced market conditions. Built by the experts at Trading Public School, this EA is specifically designed for scalpers seeking precision and speed in their trading strategies. With TPS Zero Scalper EA, you gain access to a powerful algorithm that swiftly identifies micro-market trends and price differentials. The EA's lightning-fast execution and advanced risk management tools allow yo
EA RSI Pending Grid
Zafar Iqbal Sheraslam
专家
"RSI" usually refers to the Relative Strength Index, a technical indicator used in financial markets to analyze the strength or weakness of an asset's price. "Pending Grid" may suggest a specific trading strategy that combines pending orders with grid trading techniques. RSI EA : RSI (Relative Strength Index) is a technical indicator used in trading to assess whether an asset is overbought or oversold. It measures the speed and change of price movements. RSI values range from 0 to 100. Typically
DS Gold Robot MT4
MQL TOOLS SL
4.1 (10)
专家
Introducing the DS Gold Robot, your ultimate companion in navigating the intricate world of XAUUSD trading. Developed with precision and powered by cutting-edge algorithms, DS Gold is a forex robot meticulously crafted to optimize your trading performance with  XAUUSD pairs . With its advanced analytical capabilities,  DS Gold  Robot   constantly monitors the gold market, identifying key trends , patterns, and price movements with lightning speed. The DS Gold Robot opens positions every day from
AI Trading System
Ramzi Abuwarda
专家
AI TRADING SYSTEM for MT4 - 您的终极AI驱动利润机器！ 通过 AI TRADING SYSTEM 解锁交易的未来，这是一款尖端的专家顾问（EA），使用强大的AI驱动策略来最大化所有货币对的利润。虽然它是为通用性而设计的，但它在 主要货币对 如EUR/USD、GBP/USD和USD/JPY上表现 出色 ，帮助您领先市场。 AI TRADING SYSTEM 具有 两种不同的交易模式 ，可适应您的交易风格和利润目标： BACIS模式 - 对于稳健、可靠的收益和最低风险，非常适合寻求平衡方法的交易者。 TURBO模式 - 对于那些希望通过积极的高回报策略来提高利润的人来说，非常适合捕捉市场动量。 主要特点： 可定制设置 : 调整止盈（TP）、止损（SL）、手数和马丁格尔选项，以根据您的风险承受能力和交易偏好定制系统。 所有时间框架兼容 : EA可在所有时间框架上无缝运行，**H1（1小时）**提供最佳结果，以最大化回报。 所有货币对 : 无论您是交易奇异货币对还是主要货币对，AI系统都能适应并蓬勃发展， 主要货币对 产生最高的利润潜力。 通过 AI TRADING
Universal MT4 MACD
Volodymyr Hrybachov
专家
MACD指標上的交易機器人 這是交易機器人的簡化版，它只使用一種進場策略（高級版有超過 10 種策略） 專家福利： 剝頭皮交易、馬丁格爾交易、網格交易。 您可以僅使用一個訂單或一組訂單設置交易。具有動態、固定或乘數步長和交易手數的高度可定制的訂單網格將允許您使 EA 交易適應幾乎任何交易工具。 回撤系統，重疊虧損訂單和余額保護 網格交易易受非反彈價格變動的影響已不是什麼秘密，但由於訂單恢復系統，顧問將能夠擺脫大多數回撤。回撤的退出是通過將最遠的無利可圖的訂單與最接近市場的獲利訂單重疊來執行的。交易機器人可用於恢復賬戶中的虧損頭寸、手動交易或其他專家開立的交易。它可以通過幻數接收和處理所有訂單。 交易開放過濾器。 任何交易策略都應該有一個信號過濾器和交易開倉。在這個機器人中有幾個：MA 的趨勢方向過濾器、波動率過濾器、價差擴大過濾器、一周中的某一天和工作時間、用於多交易的直接和反向相關過濾器。具有手動確認信號的功能。 開倉和平倉訂單的虛擬級別。 所有交易開倉水平、止損、止盈、追踪止損設置都是虛擬的。多虧了這一點，您可以從 1 點設置水平，而不必擔心經紀人
该产品的买家也购买
Vortex Gold MT4
Stanislav Tomilov
5 (16)
专家
Vortex - 您对未来的投资 Vortex Gold EA 专家顾问专门用于在 Metatrader 平台上交易黄金（XAU/USD）。该 EA 使用专有指标和作者的秘密算法构建，采用全面的交易策略，旨在捕捉黄金市场中的盈利走势。其策略的关键组成部分包括 CCI 和抛物线指标等经典指标，这些指标共同作用，准确地发出理想的进入和退出点信号。Vortex Gold EA 的核心是先进的神经网络和机器学习技术。这些算法持续分析历史和实时数据，使 EA 能够更准确地适应和应对不断变化的市场趋势。通过利用深度学习，Vortex Gold EA 可以识别模式，自动调整指标参数，并随着时间的推移不断提高性能。Vortex Gold EA 是专有指标、机器学习和适应性交易算法的强大组合。使用 Vortex Gold EA 为您的未来投资。 售价 675 美元（还剩 2/10），下一个价格 795 美元 https://www.mql5.com/en/signals/2345024 Check out the live results in Profile >>>>>>  Check my pro
Quantum Emperor MT4
Bogdan Ion Puscasu
4.85 (172)
专家
介绍     QuantumEmperor EA 是一款突破性的 MQL5 专家顾问，它正在改变您交易著名的 GBPUSD 货币对的方式！由拥有超过13年交易经验的经验丰富的交易者团队开发。 IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. ***购买 Quantum Emperor EA，即可免费获得  Quantum StarMan   !*** 私信询问更多详情 已验证信号：   点击此处 MT5版本：  点击这里 量子 EA 通道：       点击这里 每购买 10 件，价格将增加 50 美元。最终价格为 1999 美元 量子皇帝EA     采用独特的策略，将单笔交易连续拆分成五笔较小的交易。这意味着每次 EA 执行一笔交易时，它都会自动将其拆分成五个较小的仓位。 量子皇帝EA     量子帝王EA凭借其卓越的亏损交易处理方法，在众多专家顾问中脱颖而出。与
Aura Black Edition
Stanislav Tomilov
4.6 (20)
专家
Aura Black Edition 是一款完全自动化的 EA，仅用于交易黄金。专家在 2011-2020 年期间在 XAUUSD 上表现出稳定的结果。没有使用危险的资金管理方法，没有马丁格尔，没有网格或剥头皮。适用于任何经纪商条件。使用多层感知器神经网络 (MLP) 训练的 EA 是一类前馈人工神经网络 (ANN)。术语 MLP 的使用含糊不清，有时松散地指任何前馈 ANN，有时严格指由多层感知器组成的网络（具有阈值激活）。多层感知器有时被通俗地称为“原始”神经网络，尤其是当它们只有一个隐藏层时。MLP 由至少三层节点组成：输入层、隐藏层和输出层。除了输入节点之外，每个节点都是使用非线性激活函数的神经元。MLP 利用一种称为反向传播的监督学习技术进行训练。多层结构和非线性激活使 MLP 与线性感知器区别开来。它可以区分非线性可分的数据。 此价格还剩 2 份，之后价格将上涨至 3000 美元 如何设定及参数说明 (阅读这里) Live results: https://www.mql5.com/en/signals/2313678 More Signals:   Check my pr
Aura Neuron MT4
Stanislav Tomilov
4.58 (12)
专家
Aura Neuron 是一款独特的 EA 交易系统，延续了 Aura 系列交易系统。通过利用先进的神经网络和尖端的经典交易策略，Aura Neuron 提供了一种具有出色潜在性能的创新方法。这款 EA 交易系统完全自动化，旨在交易 XAUUSD (GOLD) 等货币对。从 1999 年到 2023 年，它在这些货币对中表现出了一致的稳定性。该系统避免了危险的资金管理技术，例如马丁格尔、网格或剥头皮，使其适用于任何经纪商条件。Aura Neuron 由多层感知器 (MLP) 神经网络驱动，利用它来预测市场趋势和走势。MLP 是一种前馈人工神经网络 (ANN)，通常被称为“原始”神经网络，尤其是当它们由单个隐藏层组成时。MLP 包括三个基本层：输入层、隐藏层和输出层。除输入节点外，每个神经元都使用非线性激活函数。该网络使用称为反向传播的监督学习技术进行训练。 MLP 的多层结构和非线性激活使其有别于线性感知器，使其能够识别数据中非线性可分的模式。通过其复杂的 NN 智能，Aura Neuron 能够识别模式并适应不断变化的市场条件，例如汇率或交易者行为的变化。其处理复杂数据的能力使其能够
AI Forex Robot MT4
MQL TOOLS SL
4.6 (10)
专家
AI   Forex Robot - The Future of Automated Trading. AI Forex Robot is powered by a next-generation   Artificial Intelligence   system based on a hybrid LSTM Transformer neural network, specifically designed for analyzing gold (XAUUSD) price movements on the Forex market. The system analyzes complex market structures, adapts its strategy in   real time   and makes data-driven decisions with a high level of precision. AI Forex Robot is a modern, fully automated system powered by   artificial intel
XG Gold Robot MT4
MQL TOOLS SL
4.32 (38)
专家
The XG Gold Robot MT4 is specially designed for Gold. We decided to include this EA in our offering after   extensive testing . XG Gold Robot and works perfectly with the   XAUUSD, GOLD, XAUEUR   pairs. XG Gold Robot has been created for all traders who like to   Trade in Gold   and includes additional a function that displays   weekly Gold levels   with the minimum and maximum displayed in the panel as well as on the chart, which will help you in manual trading. It’s a strategy based on  Price
The Infinity EA MT4
Abhimanyu Hans
3.73 (30)
专家
ChatGPT Turbo 人工智能驱动技术 Infinity EA 是一款专为 GBPUSD 和 XAUUSD 设计的高级交易专家顾问。它专注于安全性、持续回报和无限盈利能力。与许多其他依赖高风险策略（如马丁格尔或网格交易）的 EA 不同。Infinity EA 采用基于神经网络的规范、有利可图的剥头皮策略，该神经网络嵌入机器学习、数据分析 AI 技术，由最新的 ChatGPT 版本提供，可让您的整体交易体验卓越不凡。 加入我们拥有超过 6000 名成员的 MQL5 社区， 与其他交易者建立联系。及时了解最新的产品更新、提示和独家内容。 MT5 版本 如何设置 Infinity EA 特征 Infinity EA 利用人工智能驱动的剥头皮策略。 该 EA 与 ChatGPT-4 Turbo 集成，可进行实时数据分析。 Infinity EA 利用机器学习不断从市场数据中学习。 风险管理是 Infinity EA 的核心，具有固定止损和获利设置等功能，可以保护资本并锁定利润。 该 EA 还进行高级蜡烛图分析，以识别高质量的交易条目。 Infinity EA 与道具公司完全兼容。 促销
The Gold Reaper MT4
Profalgo Limited
4.58 (31)
专家
道具準備就緒！ （ 下載SETFILE ） 推出促銷活動： 目前價格只剩幾本！ 最終價格：990$ 免費取得 1 個 EA（適用於 2 個交易帳號）-> 購買後聯絡我 Ultimate Combo Deal   ->   click here JOIN PUBLIC GROUP:   Click here Live Signal 歡迎來到黃金收割者！ 該 EA 以非常成功的 Goldtrade Pro 為基礎，設計為同時在多個時間框架上運行，並且可以選擇將交易頻率從非常保守到極端波動設定。 EA 使用多種確認演算法來找到最佳入場價格，並在內部運行多種策略來分散交易風險。 所有交易都有停損和止盈，但也使用追蹤停損和追蹤停盈來最小化風險並最大化每筆交易的潛力。 該系統建立在非常流行且經過驗證的策略之上：交易突破重要的支撐位和阻力位。   黃金非常適合這種策略，因為它是一種波動性很大的貨幣對。 系統根據您的帳戶規模和最大允許提款設定自動調整交易頻率和手數！ 回測顯示出非常穩定的成長曲線，回撤非常可控且恢復很快。  該 EA 已針對黃金的最長可用期限進行了壓力測試，為不同經紀商使用了多
KonokaSystemNEO
Nobuyoshi Murase
1 (1)
专家
KonokaSystemNEO 是基于KonokaSystem的三姐妹（ NEO、JOY、FUN ）之一，具有全新的个性，是一款原创EA。 交易风格是日间交易，目标是日本时间午夜至中午。 货币对是 "USDJPY"，在开盘价M5时入场。 三姐妹中的每一个都有不同的逻辑，并配备了两种类型的进场和两种类型的出场。 没有使用网格或马丁格尔逻辑。 内部逻辑重复盈利和亏损，吞噬损失和增长。 KonokaSystemNEO 不强调胜率。 TP和SL都是稍大的100点。(停止猎取的措施）。 虽然这些损失很大，但本质上最危险的是一连串的损失。 KonokaSystemNEO 的设计是为了减少由反弹和崩溃造成的连续损失，这也是逆向交易的薄弱之处。 EA是NEO的来源： https://www.mql5.com/ja/signals/573517 ＜参数说明＞ ・MagicNumber = 1007;   Magic Number（运行多个EA时需要） ・MaxSpread = 20;   最大点差（日本时间清晨点差扩大） ・Slippage = 30;   滑移 ・MaxOrders = 3;
ThraeX
Vasile Verdes
3.6 (5)
专家
ThraeX – M1剥头皮交易   (DAX, XAU, etc) 受罗马时代的纪律与精确精神启发， ThraeX 是一款专为 MetaTrader 4 平台设计的 高频交易智能顾问（EA） ，特别适用于 1分钟图表（M1） 。 它旨在处理市场的快速波动，以极高的速度和适应性识别并响应短期价格变动。 主要特性： ️ M1剥头皮逻辑 – 基于实时数据进行高频决策。 ️ 快速执行系统 – 针对波动性强的市场中微小价格波动，具备迅速响应能力。 自适应参数 – 内置算法可根据市场动态自动调整，无需外部数据或平台连接。 持续优化机制 – 系统会根据最新市场数据不断改进自身行为，使策略随着时间推移更加精炼。 ️ 无外部依赖 – 完全自主运行；无需连接外部平台、API或文件。 紧凑型剥头皮结构 – 针对低延迟、高执行速度的交易环境而优化。 技术参数： 时间周期： 1分钟（M1） 执行方式： 高频剥头皮交易 输入数据： 由内部逻辑自动管理 兼容性： 适用于手动和自动化交易环境 本工具按“原样”提供，不保证任何交易结果。建议用户根据自身交易偏好与市场条件进行独立测试与
Stock Indexes EA MT4
MQL TOOLS SL
4 (4)
专家
Stock Indexes EA is a sophisticated trading robot meticulously engineered to capitalize on the dynamics of the US30. This Expert Advisor uses advanced algorithms and carefully selected technical indicators to analyze market trends, identify optimal entry and exit points, and execute trades with high precision . One of its key features is the built-in news filter, which prevents the robot from opening new positions during high-impact economic events. This significantly reduces unnecessary risk a
Blox
Cence Jk Oizeijoozzisa
5 (1)
专家
2025 年最强自动化交易策略之一 我们将 2025 年最强大的人工交易策略之一，成功转换为一个 完全自动化的交易专家（Expert Advisor） ，该系统基于 TMA（三角移动平均线）与 CG 交易逻辑 构建。 该 EA 专为 高精度入场、智能挂单以及严格的风险控制 而设计，适用于 所有外汇货币对以及黄金（XAUUSD） 。 本系统在 点差低于 10 点的 ECN 账户 上表现最佳，可确保挂单执行精准并减少滑点。 只需加载到图表中，按照您的风险偏好进行设置，即可享受专业级自动化交易体验。  核心功能 适用于 所有外汇货币对及黄金（XAUUSD） 5 min   SET FILE 采用挂单交易策略（Buy Stop / Sell Stop） 挂单智能跟随价格移动 支持反向交易模式 内置自动资金管理（Auto Lot） 交易时间过滤与均线过滤 连续交易次数限制 高级持仓追踪止损功能 针对 低点差 ECN 经纪商 进行优化  输入参数说明 主要设置 ReverseSystem 设置为 TRUE 时，买卖信号将被反转 适用于不同市场结构的适配测试 MaxConsecutiveTrades
Opening Range Breakout Master
Thushara Dissanayake
专家
这   开盘区间突破大师 是一个专业的算法交易系统，旨在利用机构交易概念，例如     ICT（内部交易者）、智能货币概念（SMC）以及基于流动性的策略 。该专家顾问可自动检测和执行   开盘区间突破（ORB）     在全球主要外汇交易时段，包括   伦敦、纽约、东京和午夜杀戮地带 ，允许交易者与   做市商的动向、流动性追逐以及时段驱动的波动性 。 专为关注以下交易者打造   基于时间的价格行为、订单流动态和机构交易方法 ，该 EA 通过在价格突破时系统地进入交易来消除情绪决策   初始余额高或低   会议的重点   干净的突破   同时纳入可调整的风险参数，     会话选择和突破确认过滤器   提高贸易准确性。 工作原理 – 智能货币突破自动化 EA 的运作方式是识别   每个主要交易时段的第一个小时（TimeBox）   ，标志着   开盘区间的高点和低点 ，并监控突破这些水平的情况。该策略基于以下原则：     机构交易者通常会在反转或延续势头之前，通过扫荡关键水平来诱导流动性 。通过自动化这一过程，EA 可以捕捉   早期突破走势、假突破和盘中横扫   在整合的同时  
EvoTrade EA MT4
Dolores Martin Munoz
专家
EvoTrade：市场上首个自学习交易系统 让我为您介绍EvoTrade——一款结合了前沿计算机视觉和数据分析技术的独特交易顾问。这是市场上首个自学习交易系统，能够实时运行。EvoTrade会分析市场情况，调整策略，并动态适应变化，在任何环境下都能提供卓越的精准度。 EvoTrade使用先进的神经网络技术，包括用于分析时间依赖性的长短期记忆网络（LSTM）和门控循环单元（GRU），用于识别复杂市场模式的卷积神经网络（CNN），以及用于实时策略调整的强化学习算法，例如近端策略优化（PPO）和深度Q学习（DQL）。这些技术使EvoTrade能够发现隐藏的市场信号，并精确调整其操作以适应当前市场动态。 在每次交易后，EvoTrade会重新评估其方法，自动更新止盈（TP）和止损（SL）等参数。系统的使命不仅是对变化做出反应，还要不断优化其交易策略，确保在任何市场条件下都能保持相关性和高效性。 为什么选择EVOTRADE交易顾问？ 实时信号 ： 交易顾问的价格将与其实时信号的增长成正比迅速上升 EvoTrade的技术架构 深度神经网络 EvoTrade的核心是一种采用混合架构的多层神经网络。卷
Candle Power EA
Brainbug Investment GmbH
专家
请在 购买后 给我写信，以便收到 使用手册 （ PDF ）以及详尽 解说视频 的链接！！！ EA 始終須在設定狀態下啟動！！！ 在此下載 SETFILE 和說明  Candle Power EA 針對 S+P 500 的均值回歸股票策略。 五種策略組合的投資組合方法——專為波動性市場階段、修正期以及作為可能的戰術性投資組合保障而開發。 ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 害怕下一次崩盘吗？ 有了 Candle Power EA ，就不必担心。该 EA 把 五个互补的均值回归策略 （
Multi Gold Ai Robot
Nirundorn Promphao
5 (1)
专家
Multi Gold Ai Robot is a safe system for Forex and Crypto currencies trading. Developed exclusively for the XAUUSD pair(GOLD) and any currency pairs. Try now! Most Profitable Strategies Inside Close Order with Money Profit, CutOff technology, Cutloss by amount of trades. Super Special Edition for traders and Introducing Broker and Partners WOW!!! Special Price : $650 for 99 copies only, Normal Price $2,999 !!! Special Promotion every week. The Ai Robot is designed to operate in the XAUUSD (GOL
Big Forex Players MT4
MQL TOOLS SL
4.81 (42)
专家
We proudly present our cutting-edge robot, the  Big Forex Players EA  designed to maximize your trading potential, minimize emotional trading, and make smarter decisions powered by cutting-edge technology. The whole system in this EA took us many months to build, and then we spent a lot of time testing it. This unique EA includes three distinct strategies that can be used independently or in together. The robot receives the positions of the  biggest Banks  (positions are sent from our database t
HFT Fast M1 Gold Scalper V8 EA
Martin Alejandro Bamonte
3.67 (3)
专家
超优化版本 – MT4 HFT FAST M1 GOLD SCALPER V8.2 是迄今为止功能最强、最稳定、最精致的 MT4 版本。 HFT 是一款高频剥头皮交易机器人，仅在 M1 时间周期交易黄金（XAUUSD），每天执行大量交易。它支持高达 1:500 的杠杆，并使用 非常合理的手数 ，适用于真正的剥头皮策略。因此，它需要专用的剥头皮账户（RAW 或 ECN）。 ICMarkets 是推荐经纪商，特别是其 RAW 账户，因其低点差和更小的滑点优势。 需要稳定的网络连接或 VPS。 请注意：如果终端关闭， FAST M1 将失去对账户的控制 。 公开频道：  https://www.mql5.com/en/channels/binaryforexea 主要改进 改进的入场逻辑 现在 EA 只会顺势交易，不再进行逆势操作。 更高的准确率 内部逻辑已调整，以提高交易胜率。 增强账户稳定性 即使在市场波动剧烈的情况下，也能保持一致表现。 降低滑点 优化了交易间隔时间，防止因滑点而导致的“咬单”问题。 扩展交易时间 运行时间为 02:00 至 21:00 — 包含重要新闻事
Fundamental hunter
Sara Sabaghi
专家
Fundamental Hunter – The Smart Money Tracking Expert Advisor You buy a unique opportunity not an EA. Early buyers get the power first... at a price they'll never get back. Next price will be:   $1200   |   3/10   spot remains Next price will be: $1600 | 10/10 spot remains Next price will be: $2000   | 10/10 Final price: $2400 Live result If you are looking for an Expert Advisor that goes beyond indicators and actually understands the market through real economic data , Fundamental Hunter is
The Tinga Tinga EA Updated
Allistair Kabelo Mandow
专家
$10 to $13 000 Broker:Hija Global Markets Ltd Platform:MT5 Account Type:Live Login number:40912 Investor Password:Leclote123# Dear users, I would like to introduce you to my new trading advisor The Tinga EA. The Tinga advisor operates on the platform of the  advisor, yet unlike it, it operates on lower timeframes of M15 and uses other indicators to generate trades, while also trading on two currency pairs, XAUUSD and USDJPY, which provides us with a slight diversification
Gold Trade Pro
Profalgo Limited
4.61 (23)
专家
推出促銷活動！ 僅剩幾本，449 美元！ 下一個價格： 599$ 最終售價：999$ 免費取得 1 個 EA（適用於 2 個交易帳號）-> 購買後聯絡我 Ultimate Combo Deal   ->   click here New live signal:   https://www.mql5.com/en/signals/2084890 Live Signal high risk :  https://www.mql5.com/en/signals/2242498 Live Signal Set Prop Firm Set JOIN PUBLIC GROUP:   Click here Parameter overview Gold Trade Pro 加入了黃金交易 EA 俱樂部，但有一個很大的區別：這是一種真正的交易策略。 “真實交易策略”是什麼意思？ 您可能已經註意到，市場上幾乎所有黃金 EA 都是簡單的網格/鞅系統，當市場與初始倉位相反時，該系統會添加交易。  它們通常偽裝成“神經網絡/人工智能/機器學習”，但如果您對外彙和 EA 有一點經驗，您可以輕鬆地將
GridSync Pro
Thushara Dissanayake
专家
GridSync专业版   是一个   精密的网格交易 EA     设计用于     MetaTrader 4     结合   全自动执行   和   手动交易灵活性 。这   智能电网企业自动化   实现了   非鞅、高级网格策略   和   精确的风险管理控制 ，包括   每日盈利目标、亏损限额和追踪止损   保护资本   市场波动 。系统维持   连续的预定间隔挂单网格     （停止或限制）双向   无边界 ，系统地填充   价格差距   在两者期间   范围和趋势条件 。 EA 构建了一个   可定制的网格网络   和   可调整步长（3+点）     和   订单密度（每边 2+ 个订单）   ，允许交易者选择   止损单、限价单或混合方式 。其   先进的风险管理   当价格反转时自动平仓获利     50% 的趋势运动 ，无需   完全回撤 。其他功能包括   时间会话过滤器     避免   高影响力新闻事件   并支持   多对交易     （黄金、BTC、外汇主要货币）     个人神奇数字追踪 。 主要特点 灵活的电网配置：     调整     Firs
Bitcoin Robot Grid MT4
MQL TOOLS SL
5 (17)
专家
Bitcoin Robot Grid MT4 is an intelligent trading system designed to automate BTCUSD trading using the grid trading strategy. This method takes advantage of market fluctuations by placing a structured series of buy and sell orders at predefined price levels. The robot   continuously monitors market   conditions and executes trades according to its preset parameters, allowing for consistent market engagement without the need for manual intervention. Bitcoin Robot Grid is the   perfect solution  
MM Flip CodePro
Allistair Kabelo Mandow
专家
"MM 3.0 FLIP CODEPRO IS DESIGNED TO MULTIPLY YOUR CAPITAL UP TO 300 TIMES OR MORE A WEEK ON SMALL ACCOUNTS USING 1:UNLIMITED THIS POWERFUL TRADING ROBOT CAN TURN SMALL INVESTMENTS INTO MASSIVE RETURNS DEPENDING ON MARKET CONDITIONS" "WITH JUST $100 FOR FORISTANCE YOU HAVE THE POTENTIAL TO GENERATE $30 000+ IN A SINGLE WEEK....BASED ON OUR EXPERIENCE CONSTANT CONSISTENT PROFITS WITHIN 7 TRADING DAYS DAYSARE ACHIEVABLE" "OUR TEAM IS HERE TO GUIDE AND SUPPORT YOU EVERY STEP OF THE WAY WITH MM3
Gold Throne MT4
DRT Circle
5 (1)
专家
黄金王座 EA – 黄金（XAUUSD）非马丁格尔网格交易系统 Gold Throne EA 是一款专为黄金 (XAUUSD) 交易设计的 EA。它采用结构化的网格交易方法，避免使用马丁格尔资金管理。该 EA 不会在亏损后指数级增加交易手数，而是采用固定或逐步调整交易手数的方法，让交易者更好地控制风险敞口和风险。 Gold Throne EA 摒弃了马丁格尔逻辑，旨在提供更稳定的仓位调整框架，使交易者能够规划资金配置，而无需突然增加交易手数。这使得它非常适合那些喜欢系统化网格结构，但又不想承受马丁格尔策略通常带来的复合风险的交易者。 购买 Gold Throne EA，即可免费获赠 AllPair Engine 以及您所选的任意 EA。租赁不适用！请私信了解更多详情 产品链接： 点击此处 售出 5 件后，价格将上涨 100 美元，最终价格为 1300 美元 新闻过滤集成 该 EA 配备了集成的新闻过滤功能，可以在重大经济事件发生时暂停交易。此功能有助于降低在极端波动期间执行交易的风险，这对于经常出现剧烈波动的黄金市场尤为重要。 时间框架和交易风格 Gold Throne
Greedy Golden MT4
Mihails Babuskins
4.8 (5)
专家
Recommended:  it's better to  use in accounts with lower swap or swap-free accounts. SEE AND COMPARE WITH OTHER EA's , Real monitoring signals:  Greedy Golden +1000% Signal Contact me after payment to send you the user manual PDF file See the real monitoring signal in my profile. Use only on gold and on the  BUY direction. Trading gold is attractive to many traders due to the high volatility and depth of the market. Should we invest in gold or just scalp it? Answering this question is a big cha
Scipio Gold Bot
Stefano Frisetti
专家
BEWARE of SCAM! SCIPIO GOLD BOT is only distributed by MQL5.com. Please note: this is not a commercial BOT, but a professional one. Distribution is limited to 100 copies in total, and the price may increase without notice. Thisi is MT4 versione, Mt5 version is here:  https://www.mql5.com/it/market/product/148820 The differences that make SCIPIO EA unique are: + no variable settings or settings that the TRADER must enter + only opens one trade at a time + always uses close and fixed STOP LOSSES
Three Little Birds
Ahmad Aan Isnain Shofwan
专家
️ 三只小鸟 EA 源于亏损，历经痛苦臻于完美，目标明确地发布。️ 结构，而非投机。 三只小鸟 EA 并非普通的交易机器人。它是一个历经多年真实失败磨练的引擎，专为一个使命而设计： 在市场变得残酷时，保护、恢复并增值您的资产。 它 完美地结合了 三种强大的策略： 使用 Martingale 的损失网格 ：吸收损失并朝着完全恢复的方向发展。 使用 Martingale 进行网格获胜 ：利用动力，同时复合智能收益。 利用手数倍增进行对冲 ：抓住逆转并强制获利退出。 时间范围： H4 平台： MetaTrader 4（MT4） 最低余额： 10,000 美元 经纪商： 任何经纪商 货币对： 任何货币 对（默认设置： XAUUSD、BTCUSD、OIL、US30、US100、US500 ） 为什么选择 H4？ 因为力量源于沉默。H4 能穿透噪音。它等待。它观察。它只在结构清晰时出击。 名字？ 三种策略。三条市场路径。三只小鸟。 不是随机的。不是被动的。而是在时机到来时冷静、执着、致命。 基于经验。历经
Bitcoin Robot MT4
MQL TOOLS SL
4.63 (65)
专家
The Bitcoin Robot  MT4 is engineered to execute Bitcoin trades with unparalleled   efficiency and precision . Developed by a team of experienced traders and developers, our   Bitcoin Robot   employs a sophisticated algorithmic approach (price action, trend as well as two personalized indicators) to analyze market and execute trades swiftly with   M5 timeframe , ensuring that you never miss out on lucrative opportunities.   No grid, no martingale, no hedging,   EA only open one position at the sa
Crude Oil Robot MT4
MQL TOOLS SL
专家
The Best Oil Trading Robot in the World.   Crude Oil Robot   is the undisputed, top-tier trading robot designed for the   XTIUSD or any crude instrument   offered by your broker. This is not a generic algorithm, but it's a   highly specialized system   built exclusively for the crude oil market,   utilizing unique technologies   not available in any other trading bot. Crude Oil Robot is equipped with   exclusive features tailored specifically for the OIL market , such as: Volatility Anomaly Fil
作者的更多信息
Spline Searcher MT5
Evgeniy Ilin
指标
Spline Searcher MT5 — 多货币价格样条与兴趣点早期探测指标 用于自动探测和可视化复杂价格形态初始阶段的辅助工具。本指标仅适用于手动交易，适合那些尝试在早期识别更复杂市场形态或趋势（其中可能包含更简单的形态）的交易者。指标可识别多达六种初始形态：远端或近端K线顶点的抛物线、带可调衰减的谐波振荡、线性波等。所有形态均根据精度、尺寸、持续时间和稳定性等标准进行评估。支持灵活的外观自定义以及高级搜索逻辑。 帮助您获取更多功能的链接 如果您希望： 获取 MetaTrader 4 版本的指标 提出问题或获取支持 本指标适合哪些人？ 适合尝试早期发现有趣市场情境并愿意采用多种方法的交易者。 适合使用抛物线、谐波、艾略特波浪等进行分析，并希望在早期阶段自动可视化这些形态的分析师。 适合重视灵活性的用户：您可以开启/关闭形态类型，调整颜色、字体、声音和搜索精度，以匹配您的交易风格。 功能与优势 多形态分析 指标同时搜索 6 种形态：抛物线、谐波、线性波 — 每种均可独立配置。 个性化显示风格 每种形态均可配置主线颜色、辅助线颜色、标签、线宽及相对于价格的偏移。 文本标签与声音通知
Channel Searcher MT5
Evgeniy Ilin
指标
Channel Searcher MT5 — 多货币价格通道检测指标 这是一款辅助型工具，用于基于分形极值点和几何分析自动检测并可视化价格通道。本指标仅适用于手动交易，专为采用结构性市场分析方法的交易者设计。它通过多项标准识别通道：触碰次数、通道斜率、填充密度、突破深度以及分形点的相对位置。同时支持针对任意价格图表的灵活自定义。 以下链接可帮助您获取更多功能 如果您希望： 获取 MetaTrader 4 版本的指标 提问或获取技术支持 本指标适合哪些交易者？ 适合希望识别清晰价格结构并查看高质量通道（无多余噪音或随机线条）的交易者。 适合希望获得更多兴趣点、又不愿手动监视大量图表的交易者。系统提供通知功能，助您及时掌握机会。 适合重视灵活配置的用户：您可以调整灵敏度、颜色、声音、绘图模式，甚至限定在特定K线范围内进行搜索。 功能与优势 多维度分析 指标基于分形点搜索通道，并验证几何结构、触碰密度、斜率及抗突破能力——所有功能集成于一体。 灵活可视化 完全控制显示内容：可开启/关闭分形点、通道线、跟随模式、颜色及线宽。 声音与文本通知 当发现新通道、通道延续或发生突破时，指标可通过声音
Neon Shadow EA MT5
Evgeniy Ilin
5 (1)
专家
Neon Shadow — 一款独特的交易解决方案，助您学习并迈向交易新高度 我致力于打造一款无论新手还是专业人士均可使用的独特交易解决方案，不受您当前水平限制。核心理念是将机器学习与高级交易技巧相结合，以充分发挥二者协同效应的最大潜力。该系统既可用于在1–2个月内快速放大小额资金，也适用于长达数年的长期投资——但若您希望学习，它将为您带来最大价值。 只要态度端正，您将看到全新的方法，甚至可能获得一些收益。请做好学习准备，并遵循本产品的理念。 如果您只是想下载机器人，在策略测试器中运行一次，然后挂到图表上等待奇迹发生，请关闭本产品页面，继续浏览列表中的其他免费产品——当然，我无权强制您这样做。 如果您不愿遵循我的建议，也可以采用经典方式：直接使用默认设置运行机器人，或购买下方链接提供的更高级付费版本。付费版本将由我亲自为您配置，完全根据您的具体需求定制。默认设置同样有效——它们以 STATIC 模式形式内置了一套完整策略。 帮助您深入了解产品的相关链接 如果您希望： 获取 DYNAMIC 模式的设置文件 加入我的 Telegram 社群（可提问、与其他用户交流或寻求帮助） 获取适用于
FREE
Neon Trade EA MT5
Evgeniy Ilin
专家
Neon Trade — 先进的交易解决方案，助您实现财务自由，迈向交易的巅峰境界 我致力于打造一款独特的交易系统，能够满足任何交易者的需求，无论其目标与任务为何。核心理念是将机器学习与高级交易技术深度融合，以充分发挥二者协同效应的最大潜能。该系统既适用于在1–2个月内快速放大小额资金，也适用于面向多年的超长期投资。 帮助您深入了解产品的相关链接 如果您希望： 购买前咨询，或购买后获取支持与帮助 免费试用 用于实盘交易的 .SET 配置文件（采用最保守策略） 加入我的 Telegram 社群（可提问或与其他已购用户交流） 采用保守策略的交易监控 仅适用于 MetaTrader 4 终端的同款版本！ 产品深度指南：详解各项输入参数 重要提示！！！购买机器人后，或有意购买前，请务必私信我，以获取专业咨询、操作建议及.SET配置文件 Neon Trade 的应用场景 从300美元起的小额资金快速放大，采用激进策略（适合认为高风险合理且必要、敢于承担风险的用户） 面向重视资金安全与长期稳定表现的资深投资者，适用于超长期交易 通过自营交易公司（Prop Firm）考核（如FTMO、Darwin
Neon Shadow EA MT4
Evgeniy Ilin
专家
Neon Shadow — 一款独特的交易解决方案，助您学习并迈向交易新高度 我致力于打造一款无论新手还是专业人士均可使用的独特交易解决方案，不受您当前水平限制。核心理念是将机器学习与高级交易技巧相结合，以充分发挥二者协同效应的最大潜力。该系统既可用于在1–2个月内快速放大小额资金，也适用于长达数年的长期投资——但若您希望学习，它将为您带来最大价值。 只要态度端正，您将看到全新的方法，甚至可能获得一些收益。请做好学习准备，并遵循本产品的理念。 如果您只是想下载机器人，在策略测试器中运行一次，然后挂到图表上等待奇迹发生，请关闭本产品页面，继续浏览列表中的其他免费产品——当然，我无权强制您这样做。 如果您不愿遵循我的建议，也可以采用经典方式：直接使用默认设置运行机器人，或购买下方链接提供的更高级付费版本。付费版本将由我亲自为您配置，完全根据您的具体需求定制。默认设置同样有效——它们以 STATIC 模式形式内置了一套完整策略。 帮助您深入了解产品的相关链接 如果您希望： 获取 DYNAMIC 模式的设置文件 加入我的 Telegram 社群（可提问、与其他用户交流或寻求帮助） 获取适用于
FREE
Crypto Trade MT5
Evgeniy Ilin
专家
Crypto Trade — 基于机器学习的行业专用交易机器人 我们向您推出最高效的组合投资方法，结合严格限定的交易品种板块。核心目标是让任何用户无需前期准备即可交易加密货币。我们力求同时交易尽可能多的主流稳定币种，在确保资金安全的同时，于较短时间内实现可观收益。 帮助您获取更多产品信息并拓展功能的链接 如果您想： 此机器人适用于 MetaTrader 4 终端的版本 相同的机器人，但用于交易 28 个货币对 相同的机器人，但用于交易美国股票 我们的 Telegram 社群——交流、支持、更新 基于相同技术的更先进的免费版本 基于相同技术的超级先进付费版本 这款机器人适合谁？ 希望将机器人挂载到图表上，通过加密货币交易快速获利的用户。（机器人开箱即用，无需预先配置。） 如果您对加密货币感兴趣并相信这一资产类别，您有很大机会在中长期获得收益。（具体结果取决于多种因素。） 已经交易加密货币，希望尝试新策略或分散风险的交易者。 核心优势与特点 行业专注 交易仅聚焦于单一板块 —— 加密货币。 云端 AI 训练 机器学习在强大的远程服务器上执行。优化结果由我定期手动筛选并直接嵌入机器人。 组
FREE
Stocks Trade MT5
Evgeniy Ilin
专家
Stocks Trade — 基于机器学习的行业专用交易机器人 我们向您推出最高效的组合投资方法，结合严格限定的交易品种板块。核心目标是让任何用户无需前期准备即可交易美股。我们力求同时交易尽可能多的主流稳定美股，以确保资金安全的同时，在较短时间内实现可观收益。 帮助您深入了解产品并拓展功能的相关链接 如果您希望： 获取适用于 MetaTrader 4 终端的该机器人版本 获取同一机器人，但用于交易 28 个货币对的版本 获取同一机器人，但用于加密货币交易的版本 加入我们的 Telegram 社群——交流、支持与更新 获取基于相同技术的更先进免费版解决方案 获取基于相同技术的超级先进付费版解决方案 这款机器人适合谁？ 希望将机器人挂载到图表上，以美股为核心资产快速获利的用户。（机器人开箱即用，无需预先配置。） 如果您对美股板块感兴趣并相信这些资产，您有很大机会在中长期获得收益。（具体结果取决于多种因素。） 已经交易美股，希望尝试新策略或分散风险的交易者。 核心优势与特点 行业专注 交易仅聚焦于单一板块 —— 美股。 云端 AI 训练 机器学习在强大的远程服务器上执行。优化结果由我定期手
FREE
Crypto Trade MT4
Evgeniy Ilin
专家
Crypto Trade — 基于机器学习的行业专用交易机器人 我们向您推出最高效的组合投资方法，结合严格限定的交易品种板块。核心目标是让任何用户无需前期准备即可交易加密货币。我们力求同时交易尽可能多的主流稳定币种，在确保资金安全的同时，于较短时间内实现可观收益。 帮助您深入了解产品并拓展功能的相关链接 如果您希望： 获取适用于 MetaTrader 5 终端的该机器人版本 获取同一机器人，但用于交易 28 个货币对的版本 获取同一机器人，但用于交易美国股票的版本 加入我们的 Telegram 社群——交流、支持与更新 获取基于相同技术的更先进免费版解决方案 获取基于相同技术的超级先进付费版解决方案 这款机器人适合谁？ 希望将机器人挂载到图表上，通过加密货币交易快速获利的用户。（机器人开箱即用，无需预先配置。） 如果您对加密货币感兴趣并相信这一资产类别，您有很大机会在中长期获得收益。（具体结果取决于多种因素。） 已经交易加密货币，希望尝试新策略或分散风险的交易者。 核心优势与特点 行业专注 交易仅聚焦于单一板块 —— 加密货币。 云端 AI 训练 机器学习在强大的远程服务器上执行。优
FREE
Currency Trade MT4
Evgeniy Ilin
专家
Currency Trade — 基于机器学习的行业专用交易机器人 我们向您推出最高效的组合投资方法，结合严格限定的交易品种板块。核心目标是让任何用户无需前期准备即可同时交易28个主要货币对。我们力求同时交易尽可能多的主流稳定货币对，以确保资金安全的同时，在较短时间内实现可观收益。 帮助您获取更多产品信息并拓展功能的链接 如果您想： 购买前咨询或购买后获取支持 此机器人适用于 MetaTrader 5 终端的版本 相同的机器人，但用于交易美国股票（免费） 相同的机器人，但用于加密货币交易（免费） 我们的 Telegram 社群——交流、支持、更新 基于相同技术的超级高级付费版本 这款机器人适合谁？ 希望将机器人挂载到图表上，以28个主要货币对为核心资产快速获利的用户。（机器人开箱即用，无需预先配置。） 如果您对主要货币对感兴趣并相信这些资产，您有很大机会在中长期获得收益。（具体结果取决于多种因素。） 已经交易28个主要货币对，希望尝试新策略或分散风险的交易者。 核心优势与特点 行业专注 交易仅聚焦于单一板块 —— 28个主要货币对。 云端 AI 训练 机器学习在强大的远程服务器上执行
Stocks Trade MT4
Evgeniy Ilin
专家
Stocks Trade — 基于机器学习的行业专用交易机器人 我们向您推出最高效的组合投资方法，结合严格限定的交易品种板块。核心目标是让任何用户无需前期准备即可交易美股。我们力求同时交易尽可能多的主流稳定美股，以确保资金安全的同时，在较短时间内实现可观收益。 帮助您获取更多产品信息并拓展功能的链接 如果您想： 此机器人适用于 MetaTrader 5 终端的版本 相同的机器人，但用于交易 28 个货币对 相同的机器人，但用于加密货币交易 我们的 Telegram 社群——交流、支持、更新 基于相同技术的更高级免费版本 基于相同技术的超级高级付费版本 这款机器人适合谁？ 希望将机器人挂载到图表上，以美股为核心资产快速获利的用户。（机器人开箱即用，无需预先配置。） 如果您对美股板块感兴趣并相信这些资产，您有很大机会在中长期获得收益。（具体结果取决于多种因素。） 已经交易美股，希望尝试新策略或分散风险的交易者。 核心优势与特点 行业专注 交易仅聚焦于单一板块 —— 美股。 云端 AI 训练 机器学习在强大的远程服务器上执行。优化结果由我定期手动筛选并直接嵌入机器人。 组合多元化 在美股板
FREE
Channel Searcher MT4
Evgeniy Ilin
指标
Channel Searcher MT5 — 多货币价格通道检测指标 这是一款辅助型工具，用于基于分形极值点和几何分析自动检测并可视化价格通道。本指标仅适用于手动交易，专为采用结构性市场分析方法的交易者设计。它通过多项标准识别通道：触碰次数、通道斜率、填充密度、突破深度以及分形点的相对位置。同时支持针对任意价格图表的灵活自定义。 以下链接可帮助您获取更多功能 如果您希望： 获取 MetaTrader 5 版本的指标 提问或获取技术支持 本指标适合哪些交易者？ 适合希望识别清晰价格结构并查看高质量通道（无多余噪音或随机线条）的交易者。 适合希望获得更多兴趣点、又不愿手动监视大量图表的交易者。系统提供通知功能，助您及时掌握机会。 适合重视灵活配置的用户：您可以调整灵敏度、颜色、声音、绘图模式，甚至限定在特定K线范围内进行搜索。 功能与优势 多维度分析 指标基于分形点搜索通道，并验证几何结构、触碰密度、斜率及抗突破能力——所有功能集成于一体。 灵活可视化 完全控制显示内容：可开启/关闭分形点、通道线、跟随模式、颜色及线宽。 声音与文本通知 当发现新通道、通道延续或发生突破时，指标可通过声音
Spline Searcher MT4
Evgeniy Ilin
指标
Spline Searcher MT5 — 多货币价格样条与兴趣点早期探测指标 用于自动探测和可视化复杂价格形态初始阶段的辅助工具。本指标仅适用于手动交易，适合那些尝试在早期识别更复杂市场形态或趋势（其中可能包含更简单的形态）的交易者。指标可识别多达六种初始形态：远端或近端K线顶点的抛物线、带可调衰减的谐波振荡、线性波等。所有形态均根据精度、尺寸、持续时间和稳定性等标准进行评估。支持灵活的外观自定义以及高级搜索逻辑。 帮助您获取更多功能的链接 如果您希望： 获取 MetaTrader 5 版本的指标 提出问题或获取支持 本指标适合哪些人？ 适合尝试早期发现有趣市场情境并愿意采用多种方法的交易者。 适合使用抛物线、谐波、艾略特波浪等进行分析，并希望在早期阶段自动可视化这些形态的分析师。 适合重视灵活性的用户：您可以开启/关闭形态类型，调整颜色、字体、声音和搜索精度，以匹配您的交易风格。 功能与优势 多形态分析 指标同时搜索 6 种形态：抛物线、谐波、线性波 — 每种均可独立配置。 个性化显示风格 每种形态均可配置主线颜色、辅助线颜色、标签、线宽及相对于价格的偏移。 文本标签与声音通知
Currency Trade MT5
Evgeniy Ilin
专家
Currency Trade — 基于机器学习的行业专用交易机器人 我们向您推出最高效的组合投资方法，结合严格限定的交易品种板块。核心目标是让任何用户无需前期准备即可同时交易28个主要货币对。我们力求同时交易尽可能多的主流稳定货币对，以确保资金安全的同时，在较短时间内实现可观收益。 帮助您获取更多产品信息并拓展功能的链接 如果您想： 购买前咨询或购买后获取支持 此机器人适用于 MetaTrader 4 终端的版本 相同的机器人，但用于交易美国股票（免费） 相同的机器人，但用于加密货币交易（免费） 我们的 Telegram 社群——交流、支持、更新 基于相同技术的超级高级付费版本 这款机器人适合谁？ 希望将机器人挂载到图表上，以28个主要货币对为核心资产快速获利的用户。（机器人开箱即用，无需预先配置。） 如果您对主要货币对感兴趣并相信这些资产，您有很大机会在中长期获得收益。（具体结果取决于多种因素。） 已经交易28个主要货币对，希望尝试新策略或分散风险的交易者。 核心优势与特点 行业专注 交易仅聚焦于单一板块 —— 28个主要货币对。 云端 AI 训练 机器学习在强大的远程服务器上执行
筛选:
无评论
回复评论