Neon Trade EA MT5

Robot, sunucudan periyodik olarak yeni optimizasyonları indirir ve ayarları “canlı” olarak günceller. Bu yaklaşımın iki temel avantajı vardır:

Herhangi bir algoritmik торговля (trading) robotunun temel görevi, gelecekteki fiyat hareketlerini tahmin etmektir . İşlemlerin kârlılığı doğrudan bu tahminlerin kalitesine bağlıdır. Makine öğrenimi kullanan çoğu robot, eski bir prensibe göre çalışır: Tüm hesaplamalar doğrudan VPS’te yapılır; aynı anda hem işlem yapılır hem de veri işlenir. Bu durum iki soruna yol açar:

İkinci Temel: Çeşitlendirme (Diversifikasyon)

Çeşitlendirme, algoritmik trading’in istikrarını artırmak için en güçlü yöntemlerden biridir. Şunları sağlar:

Kâr eğrisini düzleştirir.

Çekilme oranlarını (drawdown) azaltır.

İşlem sıklığını güvenle artırır.

Çoğu robot, önceden tanımlanmış bir veya birkaç döviz çiftiyle işlem yapar. Böyle bir “çeşitlendirme” minimum düzeydedir ve neredeyse hiçbir etki yaratmaz. Benim robotum bu sorunu kolayca çözer:

Tüm döviz çiftlerini aynı anda işleyerek çeşitlendirme etkisini en üst düzeye çıkarır.

Her çiftin eşit şekilde katkı sağlaması için işlem hacmini otomatik olarak dağıtır.

Bu, tüm riskin tek bir enstrümana yoğunlaşmasını tamamen önler. Dağıtım sistemi tamamen otomatik olarak çalışır.