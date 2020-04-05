Valkiria Gold Scalper AI


VALKIRIA GOLD SCALPER AI — Paquete de publicación MQL5 Market (La configuracion por defecto no es la mas productiva, escribeme y te dare los parametros que te aseguran de 20 a 30 diarios)

DESCRIPCIÓN LARGA (página del producto)

Valkiria Gold Scalper AI es un asesor experto (EA) de scalping diseñado específicamente para operar en oro (XAUUSD) en marcos temporales cortos. Combina el cruce de dos medias móviles exponenciales (EMA 20 y EMA 50) con un filtro de momentum basado en el RSI(14) para identificar entradas en zonas de sobrecompra/sobreventa alineadas con la tendencia de corto plazo.

Características principales:

  • Sistema de entrada dual confirmado: Solo opera cuando la tendencia (EMA) y el momentum (RSI) coinciden, reduciendo señales falsas.
  • Gestión de riesgo automatizada de 3 capas: Stop Loss/Take Profit fijos, Break-even automático para proteger ganancias, y Trailing Stop dinámico para maximizar movimientos favorables.
  • Basket Take Profit: Cierra todas las operaciones abiertas cuando la ganancia conjunta alcanza el objetivo definido, ideal para gestión de canasta en scalping.
  • Panel visual integrado: Dashboard en tiempo real con tendencia actual, RSI, señal activa, operaciones abiertas, profit flotante y estadísticas históricas (win rate, profit factor, resultado neto) — todo sin salir del gráfico.
  • Control total de riesgo: Límite de operaciones simultáneas, Magic Number configurable para correr múltiples instancias sin interferencias.
  • Sin martingala ni grid: Cada operación tiene su propio SL/TP definido, sin promediar posiciones perdedoras.

Recomendado para:

  • Cuentas desde $200 USD
  • Brokers ECN/Raw con spreads bajos en oro
  • Apalancamiento 1:500 o superior
  • VPS para operación continua

DESCRIPCIÓN CORTA (resumen / preview)

EA de scalping para oro (XAUUSD) basado en cruce EMA 20/50 + RSI(14), con gestión de riesgo automatizada (break-even, trailing stop y basket TP) y panel visual en tiempo real con estadísticas de rendimiento.

LISTA DE CARACTERÍSTICAS (bullet points para la sección "Features")

  • Estrategia de scalping EMA + RSI optimizada para XAUUSD
  • Break-even automático configurable
  • Trailing stop dinámico
  • Basket Take Profit (cierre de canasta)
  • Panel visual con estadísticas en tiempo real
  • Control de número máximo de operaciones simultáneas
  • Magic Number único para multi-instancia
  • Sin martingala, sin grid, sin estrategias de alto riesgo
  • Compatible con MT5, cuentas Netting y Hedging
  • Funciona en M1, M5 y otros timeframes (configurable)

PARÁMETROS DE ENTRADA (tabla para la sección de inputs) Recomendado tal cual esta en el grafico

Parámetro Descripción Valor por defecto
LotSize Tamaño de lote fijo 0.01
StopLoss Stop Loss en puntos 10000
TakeProfit Take Profit en puntos 500
RSI_Period Periodo del RSI 14
MaxTrades Máximo de operaciones simultáneas 3
MagicNumber Identificador único del EA 990011
UseBreakEven Activar break-even automático true
BreakEvenTrigger Puntos de profit para activar BE 250
BreakEvenLock Puntos asegurados al activar BE 50
UseTrailingStop Activar trailing stop true
TrailingStart Puntos de profit para iniciar trailing 250
TrailingStep Distancia del trailing 50
UseBasketTP Activar cierre de canasta por TP true
BasketTPAmount Ganancia objetivo en USD para cerrar canasta 5.0
TimeFrame Timeframe de los indicadores PERIOD_CURRENT
ShowPanel Mostrar panel visual true

RECOMENDACIONES DE USO (sección "Setup")

  1. Adjuntar el EA al gráfico de XAUUSD (Oro)
  2. Timeframe recomendado: M1 o M5
  3. Usar broker con spread bajo en oro (idealmente cuenta ECN/Raw)
  4. Depósito mínimo recomendado: $200 USD con lote 0.01
  5. Activar "Algo Trading" en MT5
  6. Usar VPS para operación 24/5 sin interrupciones
  7. Ajustar SL/TP según la volatilidad del broker (los puntos varían según el tipo de cotización del símbolo)

DISCLAIMER OBLIGATORIO (incluir siempre, MQL5 lo exige y es buena práctica)

El trading de divisas, metales y CFDs implica un alto riesgo y puede no ser adecuado para todos los inversores. El rendimiento pasado no garantiza resultados futuros. Se recomienda probar el EA en una cuenta demo antes de utilizarlo en una cuenta real, y operar únicamente con capital que se pueda permitir perder.


推荐产品
Bober Real MT5
Arnold Bobrinskii
4.88 (16)
专家
Bober Real MT5 是一个全自动的外汇交易智能交易系统（EA）。该机器人创建于 2014 年 ，在此期间完成了大量盈利交易，在我的个人账户上实现了超过 7000% 的收益增长 。经过多次更新， 2019 年版本 是最稳定、最优秀的。机器人可用于任何交易品种，但在 EURGBP、GBPUSD（M5 周期） 上表现最佳。使用错误的参数会导致较差结果。 真实账户的 set 文件仅提供给购买者。 ️ 主要优势 无马丁格尔、无对冲、无加仓，始终使用 SL/TP 。 高速测试与优化。 可选 Dynamic Take-Profit ，自动适应价格通道高低点。 内置 新闻日历过滤器 ，自动避开重大事件。 自动检测 GMT 偏移 。 针对实盘交易长期优化，结果稳定。 设置后可自动运行，无需干预。 参数说明 Core / Trading type_order — 订单执行类型 (默认 ORDER_FILLING_FOK)。 ReverseTrade — 反转交易方向。 ToolEnter — 入场工具 (RSI 或 None)。 RSI304 / NoRSIbars — RSI 周期与
Outside Day Reversal EA
Munkh Od Jargalsaikhan
专家
Outside day trading strategy looks for a specific pattern in the price chart of a security. The pattern is characterized by a larger range than the previous day, with the high of the day higher than the previous day's high and the low of the day lower than the previous day's low. Works with many symbols, such as BTCUSD, GBPUSD,USDCAD, oil, gas, and others. PLEASE RATE! Thank you very much! FEATURES: - Real Strategy - Daily Bar Strategy - Exit the trade if the day was profitable - ATR multiple s
FREE
WR Prop Firm
WEALTHROAD LTD
专家
Wealth Road Bot for Passing   Prop Firm Challenges An Expert Advisor specifically designed to pass the challenge and verification phases of funded account companies, with full compliance to drawdown and daily loss rules. Why Wealth Road Bot for Funded Accounts? Very low drawdown based on our internal testing Most of our clients successfully pass the challenge when following the recommended settings and risk management rules. Automatically avoids trading during restricted hours Respects the rule
Super Rebate Mix System
Mr Punnatorn Tunbee
专家
Basic working principles of EA will have 2 main systems. 1. Timed order opening means that at the specified time the EA will open 1 Buy order and 1 Sell order. 2. When the graph is strong, the EA will remember the speed of the graph. is the number of points per second which can be determined You can set the number of orders in the function ( Loop Order ). The order closing system uses the trailling moneym Loss system, but I set it as a percentage to make it easier to calculate when the capital
HMA Scalper Pro EA
Vladimir Shumikhin
5 (2)
专家
HMA Scalper Pro EA — 基于 Hull Moving Average (HMA) 指标的 MetaTrader 5 自动交易顾问 概述 HMA Scalper Pro EA 是一款专业的 MetaTrader 5 交易机器人（Expert Advisor），根据 Hull Moving Average (HMA) 的方向进行交易。HMA 指标确定当前趋势方向，顾问据此开仓，并辅以 Smart Risk 资金管理、自适应网格交易、追踪止损、保本止损和时间过滤器。 该顾问支持 Netting 和 Hedging 账户，适用于黄金（XAU/USD）、外汇货币对、原油、指数和加密货币的交易。 为什么选择 HMA SCALPER PRO EA - Hull Moving Average 信号 — 基于 HMA 方向入场，该指标对趋势变化的反应快于经典移动平均线 - 多时间框架 HMA 计算 — 方向可在独立于图表时间框架的单独时间框架上计算 - Smart Risk 替代经典马丁格尔 — 每个后续网格订单的手数都比前一个小 - 自适应网格交易 — 固定步长、订单限制、
Stocks Trade MT5
Evgeniy Ilin
专家
Stocks Trade — 基于机器学习的行业专用交易机器人 我们向您推出最高效的组合投资方法，结合严格限定的交易品种板块。核心目标是让任何用户无需前期准备即可交易美股。我们力求同时交易尽可能多的主流稳定美股，以确保资金安全的同时，在较短时间内实现可观收益。 帮助您深入了解产品并拓展功能的相关链接 如果您希望： 获取适用于 MetaTrader 4 终端的该机器人版本 获取同一机器人，但用于交易 28 个货币对的版本 获取同一机器人，但用于加密货币交易的版本 加入我们的 Telegram 社群——交流、支持与更新 获取基于相同技术的更先进免费版解决方案 获取基于相同技术的超级先进付费版解决方案 这款机器人适合谁？ 希望将机器人挂载到图表上，以美股为核心资产快速获利的用户。（机器人开箱即用，无需预先配置。） 如果您对美股板块感兴趣并相信这些资产，您有很大机会在中长期获得收益。（具体结果取决于多种因素。） 已经交易美股，希望尝试新策略或分散风险的交易者。 核心优势与特点 行业专注 交易仅聚焦于单一板块 —— 美股。 云端 AI 训练 机器学习在强大的远程服务器上执行。优化结果由我定期手
AI Bolinger PRO
Saniyat Nabiyeva
专家
AI Bolinger Pro — 经典进化 (AI Bolinger Pro — Evolution of the Classic) 它属于 EA AI PRO 系列，这意味着其代码 100% 由人工智能设计和编写 。它配备了 24 种不同的机构级头寸管理功能，这使其成为拥有最多样化模式的领先 EA（智能交易系统）之一。 通过 AI 创建该顾问消除了人为因素，从而最大限度地降低了用户的购买价格。如果由真人程序员开发类似的功能，买家的花费将不少于 15,000 美元 。 该顾问的功能完全适合 剥头皮交易者 (Scalpers) 、 日内交易者 (Day Traders) 、 波段交易者 (Swing Traders) 以及任何需要自动化执行和风险管理的交易者。 机器人的强大武器库包括： 智能新闻过滤器、四种止损 (SL) 选项、三种追踪止损 (Trailing SL) 选项（包括基于 High/Low 的高级追踪）、三种部分平仓 (Partial Close) 选项（包括独特的基于“交易量倍数”的选项），以及两种带有灵活设置的交易量倍增 (Volume Multiplier) 选项，
Trend Follower LukaHo
Lukasz Mariusz Holla
指标
TrendFollower（趨勢分析的瑞士軍刀） 告別傳統指標。探索 TrendFollower －五大策略合一！ 厭倦了指標在市場早已過頂時發出買進訊號？你的移動平均線落後只能反映上週二的趨勢？讓我們來解決這個問題。 隆重介紹 TrendFollower －一個功能強大的模組化架構（機構級），它從五個不同的角度分析市場結構。無論你是耐心的波段交易者，還是最愛「買入/賣出」按鈕的超短線交易者，你都能在這裡找到適合自己的策略。 ️ 5 種操作模式（可在設定中選擇）： ZLSMA（零滯後簡單移動平均線）： 我們最喜歡的模式。它是一種速度極快的移動平均線，透過內建的 ATR 指標過濾噪音，並分析斜率角度。它瞬息萬變。延遲只是個細節上的小技巧——我們總是能及時把握。 ADHD 短線交易 ：專為坐不住的你打造。閃電般快速、動態的通道，帶有雲圖（上漲/下跌雲圖），旨在捕捉微小波動和強勁的動能。 超級趨勢雲圖： 經典雲圖的現代演繹。基於 ATR 的動態波動雲圖。完美適用於嚴格的追蹤停損。 趨勢交易者： 包含 10
Neon Trade EA MT5
Evgeniy Ilin
专家
Neon Trade — 超级现代交易解决方案，为您开启财务自由和顶级交易之路 我致力于创建一个独特的交易解决方案，能够满足任何交易者的需求，无论其目标和任务如何。主要理念是将机器学习与先进的交易技术相结合，以最大限度地发挥它们的协同效应。该系统既适用于在 1-2 个月内增长小额存款，也适用于长期的多年投资。 帮助您了解更多产品信息的链接 如果您想： 在购买前提出问题或在购买后获得支持和帮助 我的 Telegram 社区（您可以提出问题或与其他已购买产品的用户交流） 专为 MetaTrader 4 终端设计的类似版本！ 深入学习产品及其输入参数的指南 重要！！！购买机器人后，或者如果您有兴趣购买，请务必给我写私信以获得咨询、建议和 .SET 配置文件 Neon Trade 使用选项 使用激进技术增长从 300 美元起的小额存款（适用于那些认为增加风险是合理和必要的且不害怕冒险的人） 为重视资产安全和长期稳定表现的严肃成熟投资者进行长期交易 通过自营公司挑战（FTMO、Darwinex）。我将帮助您根据您的需求配置一切，并解释如何最大限度地降低风险并尽快获得资金 优势 通用性    
Rebate Hunters
Sudibyo Raharjo
专家
Triangular ABR EA (EURUSD – GBPUSD – EURGBP) Take advantage of market inefficiencies with this high-speed Triangular ABR   Expert Advisor , designed to trade across three major currency pairs: EURUSD, GBPUSD, and EURGBP . This EA identifies price discrepancies between correlated pairs and executes trades within milliseconds to capture risk-adjusted profits before the market corrects itself.  Key Features: Triangular Abr Strategy Exploits real-time price differences between EURUSD, GBPUSD, and E
RSI Pro Alert
Fang Yu Lin
指标
# RSI Pro Alert - 高级RSI指标 一款功能强大的专业级RSI指标，具备智能警报、定时快照和多维度通知功能，助您精准把握市场机会！ --- ## 核心特性 ### 智能信号识别 - **精准交叉检测** ：自动识别RSI穿越超买/超卖水平的关键时刻 - **状态跟踪机制** ：实时监控市场状态变化（超买/超卖/中性） - **首次加载通知** ：指标加载时立即报告当前市场状态 ### 多维度警报系统 - **弹窗警报** ：MT5原生弹窗提醒 - **声音警报** ：支持自定义买入/卖出提示音 - **文件通知** ：自动生成带时间戳的警报日志文件 - **冷却机制** ：可自定义警报间隔，避免频繁打扰 ### 定时快照功能 - **定期报告** ：可设置15分钟/30分钟/60分钟等间隔自动生成市场快照 - **完整信息** ：快照包含RSI值、价格、状态、交易建议等完整信息 - **历史记录** ：所有快照自动保存，便于复盘分析 ### 个性化定制 - **自定义水平** ：支持调整超买（默认70）和超卖（默认30）
Gyroscopes mt5
Nadiya Mirosh
5 (2)
专家
Gyroscope        professional forex expert   (for EURUSD, GBPUSD, USDJPY, AUDUSD, USDCHF, EURGBP, EURJPY, NZDUSD, USDCAD, EURCHF, AUDJPY, CADJPY pairs)   alyzing the market using the Elliot Wave Index. Elliott wave theory is the interpretation of processes in financial markets through a system of visual models (waves) on price charts. The author of the theory, Ralph Elliott, identified eight variants of alternating waves (of which five are in the trend and three are against the trend). The mov
Daily Synthetic Breakout PRO
Marina Dangerio
专家
AQS-SyntheticBreakOut PRO Trend-following breakout Expert Advisor for MetaTrader 5 Engineered around a synthetic UTC trading day for portability and execution consistency Overview AQS-SyntheticBreakOut PRO is a rule-based trend-following breakout Expert Advisor for MetaTrader 5 , designed to reduce a common weakness of “daily” trading systems: dependency on broker server time and session definitions . Many daily breakout strategies implicitly rely on broker-defined daily candles, meaning the sam
Quantum PulseMatrix Forex AI PRO
Amer Juabra
专家
Quantum PulseMatrix 外匯 AI PRO 專注於外匯市場的自動化交易系統 各位交易者，大家好！ Quantum PulseMatrix 外匯 AI PRO 是 Quantum 交易生態系統的一部分，其開發目標明確： 結構化、紀律嚴明且基於規則的自動化外匯交易。 PulseMatrix 專為那些重視精準而非頻率、邏輯而非情緒、以及可控執行而非激進風險的交易者而設計。 市場聚焦 主要市場：外匯 最佳測試貨幣對：EURUSD、GBPUSD 交易風格：日內交易與短線剝頭皮交易 推薦時間框架：M5 – M10 此 EA 旨在活躍的市場環境中運行，尤其是在結構和波動性相符的情況下。 PulseMatrix 的思考方式 Quantum PulseMatrix 不會隨機交易，也不會追逐市場。 所有部位僅在以下條件滿足後才會開倉： 趨勢方向已確認 動量條件已驗證 波動水平在可接受範圍內 系統避免不必要的交易，僅專注於清晰且符合規則的交易設定。 風險理念 PulseMatrix 遵循可控風險模型： 不使用馬丁格爾策略
The king Hedging Forex 2R Mt5
Samir Arman
专家
Works to open two hedging deals, buying and selling, with a goal of each deal of 20 points With the opening of multiple cooling deals in the manner of another lot size and suspending each type of sale or purchase transaction At a profit level. The King Hedging Forex 2R Upward or Downward Profit Parameters: Lot1: Manual Lot Size Auto_Lot: Set true to automatically calculate optimal Lot Size based on risk preferences, Set False if you want to use manual lot size. Max_Risk: Max Risk as percentage
PipsPro Scalper Gold
Hayyu Imam Muhammad
3 (2)
专家
*This product special for XAUUSD* pair. Therefore, all additional features and strategies in future updates will be included in this product . Published at 2026.04.18 |   --> NEXT PRICE $499 USD. LIVE SIGNAL:   https://www.mql5.com/en/signals/2385087 Please to send a private message after you make a purchase !!! PipsPro Scalper Gold (MT5) is an Expert Advisor developed exclusively for XAUUSD trading. It is compatible with both 2-digit and 3-digit brokers for the XAUUSD symbol. Before opening
Malaysian Support and Resistance
Januaries Mwaka Mawioo
专家
Classic SNR EA MetaTrader 5 智能交易系统 | 多品种支撑阻力交易，基于趋势逻辑 概述 Classic SNR Breakout EA 是一款专业的交易机器人，使用日线摆动点识别结构性支撑与阻力水平（Support & Resistance），并根据 H1 价格行为相对于这些水平的表现执行交易。EA 应用 双重逻辑 ：在上涨趋势中，当 H1 收盘于 SNR 水平下方（拒绝信号）时做空；在下跌趋势中，当 H1 收盘于 SNR 水平上方（拒绝信号）时做多。当 H1 收盘价果断突破水平时，也会交易突破信号。 EA 可同时扫描多达 14 个交易品种，自动解析经纪商特定的品种名称和后缀。 本策略适用于理解结构性水平可根据市场环境既充当支撑/阻力又充当突破触发器的交易者。 工作原理 EA 分析日线收盘价，在可配置的回溯期内识别高点和低点。这些摆动点成为结构性的支撑和阻力水平。然后 EA 监控 H1 K线收盘价相对于每个 SNR 水平的表现，并应用 基于趋势的逻辑 来确定交易方向。 核心交易逻辑 EA 并非简单地单向交易突破。相反，它会评估价格位置和 H1 收盘行为： 价格
Hamster Scalping mt5
Ramil Minniakhmetov
4.71 (241)
专家
Hamster Scalping 是一个完全自动化的交易顾问，不使用鞅。夜间剥头皮策略。 RSI 指标和 ATR 过滤器用作输入。顾问需要对冲账户类型。 可以在此处找到对实际工作以及我的其他发展的监控： https://www.mql5.com/en/users/mechanic/seller 一般建议 最低入金 100 美元，使用点差最小的 ECN 账户，默认设置为 eurusd M5 gmt + 3。 输入参数 EA 适用于四位数和五位数报价。在输入参数中，我们以点为单位表示5个字符的值，它会自动按4个字符重新计算所有内容。 NewCycle - 模式开启时，顾问工作不停止，模式关闭时，完成一系列交易后，顾问不会开新订单； 周期指标1 - 第一个指标的周期； Up level - 第一个指标的上限，顾问将在其上方打开卖出； Down Level - 第一个指标的较低水平，低于该水平 EA 将开始买入； Period indicator2 - 第二个指标的周期； From - 第二个指标值范围的下限，EA 允许在该范围内建仓； To - 第二个指标值范围的上限，EA 允
GoldSpire MT5
Mohamed Gaith Mouzeik
5 (3)
专家
GoldSpire MT5 是一款专业的 Grid 与 Basket Expert Advisor，专为 MetaTrader 5 上的 XAUUSD / Gold 交易开发。该 EA 结合了受控的网格管理、自适应市场过滤器以及内置保护功能，用于以更结构化、更注重风险控制的方式管理交易周期。 GoldSpire MT5 不是一个简单地持续开仓的普通网格机器人。EA 会分析当前市场环境，并根据不同的市场状态调整其交易行为。在较稳定的市场阶段，系统可以选择性地启动新的 basket；而在不明确、高波动或风险较高的市场环境中，额外的过滤器可以限制交易活动。 该 EA 的重点之一是网格控制。在打开新的 grid level 之前，GoldSpire MT5 会检查多个条件，包括市场结构、反向波动、spread、市场波动性和风险状态。这有助于避免在困难的市场阶段中不受控制地增加持仓。 推荐使用 交易品种: XAUUSD / Gold 时间周期: 灵活 最低入金: 500 USD 推荐入金: 2,000 USD 起 推荐杠杆: 优先 1:500 账户类型: 推荐 Hedging 账户 经纪商: 推
Sentora
Gabriel Paul Ange Perrin
专家
SENTORA — The Gold Engine That Already Paid Out  $15,000+  in Real Money Not a backtest fantasy. Not another martingale grid. A precision gold system with a   verified five-figure withdrawal   to prove it. While 99% of "gold robots" blow up on the first real spike,   Sentora   was forged on   years of 99%-quality real tick data   — and then did what almost none of them can: it   survived a funded prop-firm account and cashed out over $15,000 .   (Payout proof below. ) An Adaptive Intellig
Mr Beast 3 Candle
Luis Mariano Vazquez Marcos
专家
Best MT5  Scalping Strategy 3 Candle Parámetros recomentados H1 lotaje 0.01. Gestión del riesgo profesional Descubre el Robot de Scalping basado en la Estrategia de las 3 Velas. Este robot de trading de Forex ha sido desarrollado por MRBEAST como una herramienta para facilitar el trading intradía. Tenga en cuenta que el uso de este robot implica ciertos riesgos y no garantiza ganancias consistentes en el mercado de divisas. El robot de trading se basa en algoritmos y estrategias que he diseñado,
Trifecta Confluence
Alex Amuyunzu Raymond
专家
Trifecta Confluence Trifecta Confluence — Trade Only When the Market Truly Agrees Most Expert Advisors fire on a single signal — one moving average cross, one oscillator spike, one candle pattern — and get chopped apart the moment the market goes quiet or erratic. Trifecta Confluence was built on a different premise: a trade is only worth taking when three independent, mathematically distinct dimensions of price behavior all point the same direction at the same time. The Three-Engine Core Every
Senior Advisor
Denis Stepuchev
专家
Title: Senior Advisor Version: 1.1 5 Senior Advisor is a professional trading complex designed as a portfolio of 5 independent trading systems integrated into a single environment. The core concept is deep diversification: each strategy operates on its own timeframe, utilizes different mathematical models, and features unique exit conditions. IMPORTANT: Senior Advisor is designed exclusively for Hedge accounts. The multi-strategy architecture requires separate position accounting for each of th
PSAR Expert Extended MT5
Alexander Fedosov
专家
This robot operates based on the Parabolic SAR indicator. Verion for MetaTrader4 here . The advanced EA version includes the following changes and improvements: The EA behavior has been monitored on various account types and in different conditions (fixed/floating spread, ECN/cent accounts, etc.) The EA functionality has been expanded. Features better flexibility and efficiency, better monitoring of open positions. Works on both 4 and 5 digits brokers. The EA does not use martingale, grid or arb
ProTrade EA
Jim Ariel Camarce Ignao
专家
Key Features   Automated Candle Pattern Recognition 10 Professional Patterns : Detects Bullish/Bearish Engulfing, Hammer/Shooting Star, Morning/Evening Star, Piercing/Dark Cloud, and 6 additional professional candlestick patterns Smart Filtering : Combine multiple patterns with configurable confirmation logic Volume Confirmation : Optional volume filter to validate pattern strength Multi-Timeframe Analysis : Separate execution and bias timeframes for better timing   Trading Dashboard Int
Gold Miner KalzenV3
Nhu Manh Nguyen
专家
EA Trading Strategy Overview This strategy is designed with a focus on safety, consistency, and controlled growth , making it suitable for both beginners and long-term investors. This EA is designed to perform effectively in real market conditions . You are welcome to download the demo version and test it freely on a live market environment . If you encounter any issues or have questions during testing, please feel free to contact me directly for support .  https://www.mql5.com/en/messages/03
Ichi Grid Lot EA
Hoai Phuong Tran
专家
[ENGLISH] ICHIMOKU DCA PRO - Advanced Grid & Flash Crash Protection EA A premium Expert Advisor combining the power of the Ichimoku Kinko Hyo indicator with a modern DCA Grid system, fortified with the most advanced Safety Protections available on MQL5 today. This guide explains the parameters as they appear in the Inputs tab of MetaTrader 5. 1. ICHIMOKU SETUP (CORE LOGIC) •Timeframe for Trading: Timeframe used to check price position relative to Span B. •Tenkan-sen/Kijun-sen/Senkou Span B Pe
Cyclone Intraday
Mikhail Mitin
5 (1)
专家
How the EA works (simple explanation) Trades on M5 timeframe Uses H1 timeframe to analyze global market context Analyzes 2 or 3 timeframes simultaneously On each timeframe: Checks price position relative to one or two Moving Averages Evaluates MA angle and distance between price and MA Entry logic is based on trend + volatility conditions , not on random signals The full algorithm is illustrated in the screenshots. Recommended usage Symbol: EURUSD Timeframe: M5 Trading style: Intraday
Steady Gold Pro
Pongsakorn Kaew-arun
专家
Gold Adaptive Navigator MTF Professional Multi-Timeframe Strategy for XAUUSD Gold Adaptive Navigator MTF is a high-precision Expert Advisor specifically engineered for Gold (XAUUSD). Unlike standard EAs, this system utilizes a Dual-Regime Engine that distinguishes between strong trending markets and sideways consolidation, ensuring the highest probability entries. Optimized for the Current Gold Bull Market In the current market environment where Gold is showing strong bullish momentum, this E
PlipEA
Vitaly But
专家
请注意！付款成功后，请务必立即通过 www.plip.pro/contacts 与我们联系 sales@plip.pro，以便及时获取系统的最新版本，或根据您的个人交易参数获取专属定制版的交易机器人。 PLIP EA 是一款专为各大主流金融工具执行交易而设计的自动化交易系统。该专家顾问（EA）采用严谨的趋势跟踪框架，旨在捕捉已形成的市撤动量及结构性价格转型中的利润机会。 核心优势与特性： 动量与趋势同步： 该策略严格顺应当前市场资金流向进行建仓，从而确保高概率的交易胜率。 智能仓位管理： 系统摒弃了固定的手数设置，转而采用一种高级的自适应手数缩放算法。交易量会根据近期交易结果进行动态调整，以此优化资金恢复周期并平滑权益曲线（Equity Curve）。 内置风险防控机制： 具备完善的账户保护过滤功能，在市场出现极端波动或净值回撤（Drawdown）时，会自动暂停交易或降低风险敞口。 高效的执行效率： 针对净额结算账户（Netting Accounts）进行了全面优化，拥有严格的订单执行控制，有效防止订单刷屏（Order Spam）并最大程度减少滑点。
该产品的买家也购买
Quantum Titan MT5
Bogdan Ion Puscasu
5 (2)
专家
Quantum Titan 将机构级交易引入 Quantum 生态系统，为精准度、纪律性和经证实的实时市场表现树立了新的标准。 Titan 是为那些对黄金智能交易系统有更高期望的交易者而开发的，代表了量子交易技术的下一个发展阶段。 全球终身授权数量严格限制在 1000 个。 当1000份全部售罄后，《量子泰坦》将不再发售。 特价上市优惠价。最终价格 1999 美元。 只需5万美元初始投资即可获得实时信号：   点击此处 Quantum Titan MQL5 公共频道：   点击此处 ***购买 Quantum Titan MT5，即有机会免费获得 Quantum Emperor、Quantum King、Quantum Bitcoin、Quantum Baron、Quantum Valkyrie、Quantum OmniGold、Quantum Athena X 或 Quantum Starman！*** 详情请私信咨询！ 隆重推出量子泰坦 Quantum Titan 是我从未打算公开发布的黄金级智能交易系统。 几个月来，我一直用自己的资金私下交易 Titan，并且
Quantum Queen X MT5
Bogdan Ion Puscasu
5 (29)
专家
传奇仍在继续。女王不断进化。 欢迎来到 Quantum Queen X——传奇黄金交易系统的下一代产品，它建立在 Quantum Queen 已证明的成功之上。 Quantum Queen X 基于与 Quantum Queen 相同的成熟核心引擎构建，引入了强大的全新自定义模式，允许交易者精确选择要启用或禁用的策略。 每项策略都经过单独审查、改进和优化，以在不同的市场环境下提供更佳的性能和适应性。默认预设也得到了增强，现在包含 9 项精心挑选的策略，而非之前的 7 项，从而提供更广泛的市场覆盖和更多交易机会，同时保留了使 Quantum Queen X 成为 MQL5 平台上最成功的黄金智能交易系统的严谨交易理念。 IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions 折扣价   价格 。     每购买 10 件，价格将上涨 50 美元。最终价格为 1999 美元。 实时信号 IC Ma
The Gold Reaper MT5
Profalgo Limited
4.47 (103)
专家
道具公司已准备就绪！（ 下载道具文件 ） 警告： 目前仅剩少量存货！ 最终价格：990美元 免费获得 1 个 EA（适用于 3 个交易账户）-> 购买后请联系我 超值组合优惠   ->   点击这里 加入公开群组： 点击此处   实时信号 客户端信号 YouTube 评论 最新手册 欢迎来到黄金收割者！ 这款EA是在非常成功的Goldtrade Pro的基础上开发的，设计用于同时在多个时间框架上运行，并且可以选择将交易频率设置为从非常保守到极度波动。 该EA使用多种确认算法来寻找最佳入场价格，并在内部运行多种策略来分散交易风险。 所有交易都有止损和止盈，但同时也使用追踪止损和追踪止盈来最大限度地降低风险，并最大限度地提高每笔交易的潜力。 该系统基于非常流行且行之有效的策略：交易突破重要支撑位和阻力位的交易机会。   黄金非常适合这种策略，因为它是一种波动性很高的货币对。 系统会根据您的账户规模和最大允许回撤设置自动调整交易频率和手数！ 回测结果显示增长曲线非常稳定，回撤幅度控制得非常好，恢复速度也很快。  这款EA已经针对黄金进行了最长时间的压力测试，使用了多个经纪商的多个价格
Scalping Robot Pro MT5
MQL TOOLS SL
4.46 (140)
专家
Scalping Robot Pro is a professional trading system designed specifically for fast and precise scalping on XAUUSD using the M1 timeframe. The system is built to capture short term market movements with accurate execution and controlled risk management. It focuses on real time price behavior, momentum shifts, short term volatility, and selective grid based trade management techniques to identify high probability trading opportunities in the gold market. Scalping Robot Pro is optimized for traders
Ultimate Breakout System
Profalgo Limited
5 (46)
专家
重要的 ： 此套装仅以当前价格限量发售。    价格很快就会涨到1999美元！   已包含 100 多种策略 ，更多策略即将推出！ 额外福利 ：  从我的其他 EA 中免费 选择 5 款！   所有设置文件 + 完整设置和优化指南 视频指南 实时信号 第三方评论 新增 - 44 种策略实时信号 欢迎来到终极突破系统！ 我很高兴地向大家介绍终极突破系统，这是一款经过八年精心开发的复杂且专有的智能交易系统 (EA)。 该系统已成为MQL5市场上多款表现优异的EA的基础，其中包括备受赞誉的Gold Reaper EA。 它曾连续七个多月位居榜首，此外还有 Goldtrade Pro、Goldbot One、Indicement 和 Daytrade Pro。 终极突破系统并非仅仅是另一款EA（电子交易系统）。 它是一款专业级工具，旨在帮助交易者在任何市场和时间框架内创建无限数量的突破策略。 无论您是专注于波段交易、超短线交易还是构建多元化投资组合，该系统都能提供无与伦比的灵活性和定制化功能。 可能性无穷无尽！ 对于自营交易公司的交易员来说：   有了这个系统，您终于可以创建自己独
Lizard
Marco Scherer
4.15 (41)
专家
LIZARD 是什么？ Lizard 是一款全自动智能交易系统（EA），专为 MetaTrader 5 上的 XAUUSD（黄金）开发。它采用多策略摆动突破系统，识别图表上的关键结构位，并在精确计算的入场点放置挂单止损单。无马丁格尔。无网格。不加仓摊平。 每笔交易都设有明确的 Stop Loss 和 Take Profit，并由多层退出系统全天候自动管理。 实盘信号 - 购买前追踪真实表现： https://www.mql5.com/en/signals/2372821 工作原理 Lizard 在 H1 时间框架上持续扫描 XAUUSD 图表，寻找重要的摆动高点和摆动低点。当识别到有效结构时，它会在距离该价位经校准的位置放置 Buy Stop 或 Sell Stop 挂单。需要真正的突破才能触发，而非价格的简单触碰。 这种方法可过滤掉弱势行情，仅在动能确认时入场。 6 个独立策略在 H1 时间框架上同时运行，每个都拥有各自的 Stop Loss 和 Take Profit、追踪系统、magic number 和风险权重。 主要功能 多策略架构： 六个单独优化的策略覆盖不同的市场状况，从
Adaptive Gold Scalper MT5
Fan Yang
4.52 (25)
专家
Adaptive Gold Scalper Important Pre-notice: This strategy requires a long period of practical verification, and favorable trading returns cannot be guaranteed in the short run. Traders must select brokers with ultra-low order latency, minimal slippage and zero/low stop level requirement; poor broker conditions will lead to disastrous trading results. I have over 14 years of professional trading experience. With proper brokerage conditions and sufficient running time, this fully automated scalpi
TwisterPro Scalper
Jorge Luiz Guimaraes De Araujo Dias
4.44 (133)
专家
更少交易。更好交易。稳定性高于一切。 • 实时信号 模式 1 实时信号 模式 2 Twister Pro EA 是一款专为 XAUUSD（黄金）M15 时间框架开发的高精度剥头皮智能交易系统。交易次数少——但每次交易都有目的。 每笔入场在开仓前须通过 5 个独立验证层，默认配置下胜率极高。 两种模式： • 模式 1（推荐）— 极高胜率，每周交易次数少。专为资金保护和纪律性交易而设计。 • 模式 2（短止损）— 止损幅度显著缩短，交易次数多于模式1。每笔亏损极小。适合希望在受控风险下增加市场曝光的交易者。 规格参数： 交易品种：XAUUSD | 时间框架：M15 最低入金：$100 | 推荐：$250 RAW SPREAD 账户必须使用 强烈推荐 VPS 无网格！每笔交易均设有止盈和止损！ 推荐券商： Exness Raw | Vantage | Fusion Markets 购买后发送消息即可获得： 完整用户指南 专属奖励 过往业绩不代表未来结果。请理性交易。
Quantum King EA
Bogdan Ion Puscasu
4.96 (214)
专家
Quantum King EA — 智能力量，为每一位交易者精炼 IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. 特别推出价格 直播信号：       点击这里 MT4版本：   点击此处 量子王者频道：       点击这里 ***购买 Quantum King MT5 即可免费获得 Quantum StarMan !*** 详情请私讯询问！ 用精确和纪律来管理您的交易。 Quantum King EA 将结构化网格的优势和自适应 Martingale 的智能融入一个无缝系统 - 专为 M5 上的 AUDCAD 设计，专为希望实现稳定、可控增长的初学者和专业人士打造。 Quantum King EA 是针对 M5 时间范围内的 AUDCAD 对开发的全自动交易系统。 它将网格策略的结构与马丁格尔的自适应恢复逻辑相结合，形成了一个在所有市场阶段智能管理交易的系
Quantum Athena X
Bogdan Ion Puscasu
5 (3)
专家
更智能的控制，更精准的操控。 欢迎来到 Quantum Athena X——新一代专注于黄金交易的系统，它在 Quantum Athena 的精准性、效率和纪律性执行的基础上更进一步。 Quantum Athena X 基于与 Quantum Athena 相同的精简核心引擎和精心挑选的 6 种策略构建而成。每项策略都针对当前的黄金市场状况进行了单独优化和改进，而全新的强大自定义模式则允许交易者精确选择启用或禁用哪些策略。 对于喜欢即插即用体验的交易者，原有的优化配置仍然可用；而对于想要创建自己个性化策略组合的交易者，自定义模式则提供了更大的灵活性。 IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. 折扣价   价格 。     每购买 10 件，价格将上涨 50 美元。最终价格为 1999 美元。 实时信号 IC Markets：       点击这里 Quantum A
Gold Snap
Chen Jia Qi
4.47 (17)
专家
Gold Snap — 黄金快速利润捕捉系统 实盘信号： https://www.mql5.com/en/signals/2362714 实盘信号2： https://www.mql5.com/en/signals/2372603 实盘信号 v2.0： https://www.mql5.com/en/signals/2379945 当前价格仅剩 3 份。价格很快将上涨至 $999。 重要： 购买后请通过私信联系我们，以获取用户指南、推荐设置、使用说明以及更新支持。 https://www.mql5.com/en/users/walter2008 欢迎加入我们的 MQL5 频道，获取产品更新与交易见解。 https://www.mql5.com/en/channels/tendmaster 在 Gold House 的长期研发与实战验证中，我们进一步确认了突破策略在黄金市场中的有效性，也验证了我们自适应参数系统在真实市场环境中的实际价值。 但对于突破系统来说，始终存在一个现实问题： 止盈太早，容易错过后续真正的大行情； 止盈太晚，又往往会经历一定程度的利润回吐。 这不是某一种策略独有
Gold Neural Core
TICK STACK LTD
5 (8)
专家
Launch Offer:   Grab Gold Naural Core and bundle it with   XAU Momentum   and get 2 free EAs of your choice from my entire MQL5 store. DM me for details. Learn how I personally manage risk when using grid systems:  https://www.mql5.com/en/blogs/post/767250 Read the user guide to any TickStack grid system:  https://www.mql5.com/en/blogs/post/767232 Gold Neural Core — Hyper-Scalping Grid System for XAUUSD Gold Neural Core is a high-frequency grid trading system engineered specifically for gold (X
Cortex IDX
Vladimir Mametov
专家
这是一款专为 MetaTrader 5 平台打造的全自动智能交易系统（Expert Advisor，EA），专门针对 US30（道琼斯工业平均指数） 交易进行了深度优化。交易逻辑结合了美国股指的典型市场特征，包括趋势行情、盘中回调以及高波动阶段，能够自动完成信号识别、开仓、持仓管理和离场操作。 EA 的核心理念是让盈利单尽可能持续运行，同时严格控制亏损风险。盈利仓位可通过智能移动止损（Trailing Stop）持续跟随趋势；当持仓出现亏损且 M1（1 分钟）周期检测到反向信号时，系统可自动提前离场，以减少不必要的回撤。 实盘信号： https://www.mql5.com/en/signals/2376781 首发优惠： 当前价格仅限前 20 位购买者。售出 20 份后，产品价格将上调 100 美元 ，调整为 599 美元 。 产品理念 本 EA 专为希望实现 US30 全自动交易的投资者设计，采用趋势跟随结合回调入场的交易策略，在市场已有明确方向时寻找更优的进场位置，而不是盲目追涨杀跌。 盈利订单可采用 移动止损 持续跟随行情，在锁定利润的同时尽可能捕捉更大的趋势；如果交易者更喜欢
XT Bitcoin Robot MT5
MQL TOOLS SL
5 (4)
专家
XT Bitcoin Robot is an advanced  automated trading system  designed specifically for  BTCUSD traders  who want to take advantage of Bitcoin's market volatility without the need for constant market monitoring. The robot continuously analyzes market conditions and automatically executes trades based on its built in trading logic, helping traders stay active in the market 24 hours a day without manual intervention. The system is designed to identify trading opportunities and manage positions accor
Pulse Engine
Jimmy Peter Eriksson
4.06 (36)
专家
最新消息——目前仅剩少量存货，欲购从速！ 该系统的主要目标是在不使用任何有风险的鞅或网格的情况下实现长期的实时性能。  数量极其有限，现价优惠 最终价格 1499 美元 【实时信号】    |    【回测结果】    |    【设置指南】    |    【FTMO 结果】 一种不同的交易方法 Pulse Engine 不使用任何指标或特定时间框架。它采用了一种非常独特的方法，这是 MQL5 上任何其他交易系统都不采用的方法。 它交易的是日内方向性模式。这些模式是我利用自己多年来不断开发和完善的特定模式识别软件发现的。 该软件使我能够识别出市场历史上在一天中哪些时段会出现强劲的单向波动。 每个市场和每周的每一天都有其独特的走势。 这种方法之所以如此强大，是因为它不依赖于市场是处于趋势行情、反转行情还是任何特定的市场状态。其模式与这些因素完全无关。 脉冲引擎包含涵盖 六大市场的 70 多种不同模式 ，并结合超过 5万笔 交易的历史回测数据。 每个市场的回测时间均尽可能追溯至数据允许的最长时期， 外汇货币对约 20年，指数约 15 年， 加密货币 约10 年。这确保了极高的统计显
Quantum Emperor MT5
Bogdan Ion Puscasu
4.86 (506)
专家
介绍     QuantumEmperor EA 是一款突破性的 MQL5 专家顾问，它正在改变您交易著名的 GBPUSD 货币对的方式！由拥有超过13年交易经验的经验丰富的交易者团队开发。 IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. ***购买 Quantum Emperor EA，即可免费获得  Quantum StarMan  !*** 私信询问更多详情 已验证信号：   点击此处 MT4版本：   点击这里 量子 EA 通道：       点击这里 每购买 10 件，价格将增加 50 美元。最终价格为 1999 美元 量子皇帝EA     采用独特的策略，将单笔交易连续拆分成五笔较小的交易。这意味着每次 EA 执行一笔交易时，它都会自动将其拆分成五个较小的仓位。 量子皇帝EA     量子帝王EA凭借其卓越的亏损交易处理方法，在众多专家顾问中脱颖而出。
Nexorion Initium Novum EA
Valentina Zhuchkova
4.23 (26)
专家
NEXORION: Initium Novum — 确定性逻辑与算法综合体系 NEXORION 是一款基于严密流动性处理数学算法的机构级分析系统。该项目的核心理念是“计算透明化”：交易型 EA 将混沌的价格流转化为结构化的几何区域，并将决策过程直接在交易图表上进行可视化呈现。 实时信号监控 https://www.mql5.com/en/signals/2378408 https://www.mql5.com/es/signals/2372338 系统技术规格 交易资产 ：XAUUSD (黄金) 运行周期 ：H1 (1小时图) 核心方法论 ：机构流动性分析与确定性逻辑 (Institutional Liquidity Analysis & Deterministic Logic) 决策依据 ：流动性池与平衡水平的数学计算 数学架构与可视化 本系统的关键创新在于 动态计算映射 (Dynamic Computation Mapping) 。算法不仅是分析价格，更是通过以下模块构建市场的数学模型： 流动性追踪 (Liquidity Tracking) ：基于市场阶段的深度分析，精确识别买
Wave Rider EA MT5
Adam Hrncir
4.83 (46)
专家
Scalper speed with sniper entries. Built for Gold. Tired of all the fake EAs that eventually disappear? Most authors just create another EA when it fails - I wanted to do it differently. Wave Rider is my personal project built out of passion - honest, transparent EA without any fake AI or manipulated back-test that's been continuously updated for more than 6 months, that I am using myself from very first day. Check the Live signal  or Manual  or  Broker performance Version 5.x upgrade notice: Cl
XG Gold Robot MT5
MQL TOOLS SL
4.33 (112)
专家
The XG Gold Robot MT5 is specially designed for Gold. We decided to include this EA in our offering after extensive testing . XG Gold Robot and works perfectly with the XAUUSD, GOLD, XAUEUR pairs. XG Gold Robot has been created for all traders who like to Trade in Gold and includes additional a function that displays weekly Gold levels with the minimum and maximum displayed in the panel as well as on the chart, which will help you in manual trading. It’s a strategy based on Price Action, Cycle S
Chiroptera
Rob Josephus Maria Janssen
4.64 (47)
专家
Prop Firm Ready! Chiroptera is a non-martingale, non-grid, multi-currency Expert Advisor that operates in the quiet hours of the night. It uses single-placed trades (of all 28 pairs!) with tactically placed Take Profits and Stop Losses, that are continuously adjusted to maximize gains and minimize losses. It keeps track of past and upcoming news reports to ensure impacts are minimized and carefully measures real-time volatility to prevent impacts due to unpredictable geo-political disturbances c
SomaOil
Andrii Soma
5 (2)
专家
SomaOil 是 MetaTrader 5 的多策略突破 EA 交易，专为 WTI 原油 (XTIUSD) 打造。一张图表、一张 EA、20 个独立策略一起作为一个多元化投资组合运行。 实时信号。 为了使其在发布时就可以使用，我使用了透明的、逐步调整的定价模型： 发布价：100 USD（48 小时） 从周一起，每售出 10 份价格上调 100 USD 即使同一天售出超过 10 份，价格每天最多上调一次 早期买家锁定产品生命周期内最优惠的价格。 概念 SomaOil 没有运行往往会过度适应狭窄市场体系的单一设置，而是附带了一组精心策划的 20 个预先调整的策略，这些策略全部在单个 WTI 图表上的单个 EA 下并行运行。 每个策略都有自己的神奇数字、评论、时间范围、波动检测参数、退出、新闻距离和批次步骤。它们共享相同的执行引擎，但独立交易，因此您无需管理数十个图表即可跨时间范围和突破广度获得真正的多元化。 作品集创建 我对两个互补的样本内范围进行了优化，每个范围都具有相同的参数网格： 5组时间范围：D1、H12、H8、H4、H1 三种突破宽度变体： V1 广泛：更宽的波动，更少但更强的
Range Breakout EA with Range Filters
Jimmy Peter Eriksson
4.5 (20)
专家
更新：下一价格：599 美元，最终价格：999 美元 如果您重视诚实和为真实交易而构建的真正交易系统，而不是一个看起来完美无瑕但最终可能导致账户爆仓的直线回测，那么这可能适合您。 无马丁格尔/无网格 22个月实时信号 +250% 实时增长 【实时信号】    |  【FTMO 结果】    |  【主投资组合】  |  【回测指南】 为什么 Range Breakout EA 如此稳定？ Range Breakout EA 基于一种众所周知的市场行为：交易时段之间的波动性变化。 亚洲交易时段的波动性通常较低，形成一个狭窄的价格区间。伦敦交易时段开盘后，波动性增加，价格往往会突破该区间 并继续朝突破方向移动。 该系统会交易这种突破，并在当天晚些时候波动性开始减弱时平仓。 它不使用指标或固定时间框架，这有助于减少过拟合。系统内部使用突破过滤器来避免低质量的突破交易。 该策略在 XAUUSD、USDJPY、BTCUSD、US30 和 DE40 等货币对上表现尤为出色。 同时交易多个市场可以实现强大的分散风险能力。 加入社区！ 公众社区：  点击这里！ 请私信我并附上购
Obsidian Flow Atlas EA
Valentina Zhuchkova
4.5 (8)
专家
Obsidian Flow Atlas EA 精准 · 结构 · 执行 金融市场不会奖励情绪化的交易。 市场奖励的是纪律、稳定性，以及基于客观数据做出决策的能力。 Obsidian Flow Atlas EA 正是基于这一理念而开发。 这是一套面向 MetaTrader 5 的全自动交易系统，专为以下两种全球最受欢迎的交易品种而设计： • XAUUSD（黄金） • EURUSD（欧元兑美元） 系统能够自主分析市场环境、开仓并管理仓位，依靠其内部交易逻辑和内置风险管理模型独立运行。 您无需长时间盯盘、寻找入场机会或手动做出交易决策。 只需安装 EA，选择适合您的风险等级，然后让系统完成其余工作。 经验证的真实交易表现 为了确保最大程度的透明度，系统的实际交易表现可通过以下公开信号进行查看。 XAUUSD（黄金） https://www.mql5.com/en/signals/2378564 超过 3 个月的真实账户实盘交易记录。 EURUSD（欧元兑美元） https://www.mql5.com/en/signals/2378563 超过 3 个月的真实账户实盘交易记录。 这些公开信号
Boring Pips MT5
Thi Thu Ha Hoang
4.77 (52)
专家
你是否曾 经想过为什么大多数专家顾问在实盘交易中并不有效，尽管它们在回测中表现完美？ 最有可能的答案是过拟合。许多专家顾问被创建为对现有的历史数据进行“学习”和完美适应，但由于构建模型的泛化能力不足，它们无法预测未来。 一些开 发者可能根本不知道过拟合的存在，或者他们知道但没有办法防止它。其他人则将其作为美化回测结果的工具，他们添加了数十个输入参数，而不考虑统计学意义，使交易策略过度依赖历史数据，并试图说服他人他们的专家顾问未来能够实现类似的表现。 如果你 对这个迷人的主题感兴趣，并想更深入地了解过拟合，请参考我的这些文章： Avoiding Over-fitting in Trading Strategy (Part 1): Identifying the Signs and Causes Avoiding Over-fitting in Trading Strategy (Part 2): A Guide to Building Optimization Processes 有几种方法可以避免在 仅仅依赖读取过去数据的专家顾问上亏钱。而最简单的方法是，在没有至少 5 个月或 30
Precise Pair Trading Pro
Arkadii Zagorulko
3.75 (12)
专家
请注意，我不会通过任何第三方经销商、代理或其他分销渠道销售此 EA。 监控 -  实时信号 公开频道 - 这里 此 EA 交易两个品种，并寻找它们之间的短期失衡。当两个品种的走势偏离它们通常的正常关系时，EA 可以开仓，并在失衡变小时平仓。 这不是网格 EA。这不是马丁格尔。EA 不会打开很多恢复订单。每个品种只使用 1 个持仓。 它不是为了在回撤中持仓很多天而设计的。 EA 在开仓前使用过滤器。如果市场条件不好，它可以跳过交易。 EA 输入参数: 主要交易品种 - 用于交易的第一个品种。 次要品种 - 用于比较和交易的第二个品种。 分析时间周期 - 用于计算的时间周期。 历史数据深度 - EA 检查多少根K线用于计算。 Entry Threshold - EA 开仓前失衡必须有多强。数值越高，交易越少，但信号越强。 Exit Threshold - EA 判断失衡已经变小并且可以平仓的水平。 Close Target - 平仓的利润目标。较小的值可以更快平仓。较大的值可以等待更多利润。 Beta Smoothing - 使信号更稳定，并减少市场噪音。 Min Correlation
SomaGold
Andrii Soma
5 (10)
专家
SomaGold 是一款专为 MetaTrader 5 打造的多策略突破型智能交易系统（EA），仅适用于黄金（XAUUSD）。一张图表、一个 EA，32 套独立策略并行运行，构成单一、分散化的组合。 实时信号。 这是我在 MQL5 上发布的第一款 EA。为在上线时让更多人能够入手，我采用透明的阶梯定价模式： 首发价：100 USD 每售出 10 份拷贝，价格上涨 100 USD 早期购买者在产品生命周期内锁定最低价格。 理念 与其运行单一、容易过度拟合某一狭窄市况的设置，SomaGold 自带一套精选的 32 套预调策略，全部在同一黄金图表上的单个 EA 中并行运行。 每套策略拥有各自的 magic number、注释、时间周期、摆动识别参数、出场规则、新闻距离与手数步长。它们共享同一执行引擎但独立交易，因此您可在多个时间周期与突破宽度上获得真正的分散化，而无需管理大量图表。 组合构建 我进行了 48 次完全不同的优化： 首先，我在 2 个时间段上运行优化： 2018–2023 2020–2025 时间周期分为 4 组： D1、H12、H8、H4 突破宽度有三种变体： V1 Bro
Byrdi
William Brandon Autry
5 (21)
专家
BYRDI - 如同一个整体进行交易的 AI 网络 大多数 EA 只看到一个终端。 BYRDI 看到整个网络。 在一个账户上开立的交易，可能改变你所拥有的每一个其他账户的风险。 BYRDI 将独立的 MetaTrader 5 终端连接成一个协调统一的 mesh 网络。每个节点都可以保留自己的账户、经纪商、市场、AI 模型、策略和风险设置，同时对更大的系统保持感知。 BYRDI 可以分配机会、控制敞口，并在整个 mesh 网络中提供合格节点的故障转移。 单个节点可以独立交易。 多个节点可以作为一个网络协同运作。 超越入场。超越账户。 一位交易者。多个市场。一个智能网络。 BYRDI 投资组合搭建活动 在接下来的 72 小时内或接下来的 15 笔 BYRDI 购买内有效，以先到者为准。 以当前 $997 的价格购买 BYRDI，即可获得： 1 个 Mean Machine GPT 激活额度 1 个 AiQ 激活额度 私享投资组合部署研讨会 国际在线问答参与权限 完整研讨会录像 投资组合入门蓝图 前 10 位符合条件的购买者还可以提交自己拟定的投资组合结构，获得一次简短的私下点评。 无需现
ArtQuant Gold
Miguel Angel Vico Alba
4.2 (25)
专家
ArtQuant Gold — 面向 XAUUSD 的多模块智能交易系统 ArtQuant Gold 是一款专为 MetaTrader 5 黄金交易而开发的自动交易系统。 该 EA 将多个相互独立的交易模块与集中式投资组合管理、风险敞口限制、执行过滤器、虚拟交易管理以及账户保护工具整合在一起。它适合希望使用专用 XAUUSD 自动交易系统，同时又不需要自行配置指标或内部策略参数的交易者。 ArtQuant Gold 支持标准 XAUUSD 交易品种，也兼容常见的经纪商黄金品种命名方式，包括带前缀、后缀或其他替代名称的黄金品种。 重要提示： ArtQuant Gold 仅适用于 Gold / XAUUSD 或经纪商提供的等效黄金交易品种。如果加载到无关的金融品种上，EA 将不会进行交易。 EA 不依赖图表时间周期。它可以加载到任意时间周期，因为所需的市场数据和交易结构均由内部逻辑独立处理。 实盘参考账户 查看 ArtQuant Gold 实盘参考信号 该信号仅用于提供透明的实盘参考，并不构成使用相同经纪商、入金金额、杠杆、手数、风险水平或交易条件的建议。 点差、佣金、隔夜利息、订单执行、
Mad Turtle
Gennady Sergienko
4.53 (123)
专家
交易品种 XAUUSD（金/美元） 时间周期 (周期) H1-M15（任意） 支持单仓位交易 是 最低入金 500 美元 （或其他货币等值） 兼容任何经纪商 是（支持两位或三位小数报价，任何账户货币、符号名称和 GMT 时间） 无需预先配置即可运行 是 如果您对机器学习感兴趣，请订阅频道： 订阅！ Mad Turtle 项目的主要特点： 真正的机器学习 此智能交易系统 (EA) 不会连接到任何 GPT 网站或类似服务。 模型通过内置于 MT5 的 ONNX 库部署。在首次初始化时，您将看到一个系统消息，这是无法伪造的。 CLICK 参见：ONNX（开放神经网络交换格式）。 资金安全性 不使用日切前交易、微型剥头皮或基于低统计样本的窄幅交易； 不使用高风险策略，例如网格或马丁格尔； 也不使用任何可能长时间运行并在一天内失去全部利润甚至全部资金的策略。 独特性 EA 基于我独特的 特征工程 ，采用自定义的奖励与惩罚训练方法，结合元模型级联筛选与多种集成方法。 模型在完整的 24 小时交易格式下于大型 H4 时间框架上训练，可持仓数小时到数天。 它们以点数（pips）而非
The Gold Phantom
Profalgo Limited
4.7 (44)
专家
道具公司已准备就绪！--> 下载所有套装文件 警告： 目前仅剩少量存货！ 最终价格：990美元 全新优惠（仅需 399 美元起） ：免费选择 1 款 EA！（限 2 个交易账户，除 UBS EA 外，可选择我的任何一款 EA） 超值组合优惠   ->   点击这里 加入公开群组： 点击此处   实时信号 实时信号 2 ！！黄金幻影来了！！ 继黄金收割者取得巨大成功之后，我非常自豪地推出它的强大兄弟： 黄金幻影 ，这是一个纯粹、毫不花哨的突破系统，基于同样的久经考验的引擎……但拥有全新的策略。 在The Gold Reaper 取得巨大成功的基础上 ， The Gold Phantom 让自动黄金交易变得轻松顺畅。 这款EA交易系统旨在同时在多个时间框架内运行，并让您完全掌控交易频率。 从极其保守的设置到非常激进、波动性最大化的模式，应有尽有。 该系统采用多层确认算法来确定最佳入场价格，同时在内部运行多种互补策略，以有效地分散和分散交易风险。 每个仓位都包含固定的 止损 和 止盈 ，并辅以动态 追踪止损 和 追踪止盈 逻辑，旨在尽早保护资金，并让盈利尽可能地持续下去。 Go
筛选:
无评论
回复评论