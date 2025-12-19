Spline Searcher MT5
- 指标
- Evgeniy Ilin
- 版本: 1.0
- 激活: 5
Spline Searcher MT5 — 多货币价格样条与兴趣点早期探测指标
用于自动探测和可视化复杂价格形态初始阶段的辅助工具。本指标仅适用于手动交易，适合那些尝试在早期识别更复杂市场形态或趋势（其中可能包含更简单的形态）的交易者。指标可识别多达六种初始形态：远端或近端K线顶点的抛物线、带可调衰减的谐波振荡、线性波等。所有形态均根据精度、尺寸、持续时间和稳定性等标准进行评估。支持灵活的外观自定义以及高级搜索逻辑。
如果您希望：
本指标适合哪些人？
- 适合尝试早期发现有趣市场情境并愿意采用多种方法的交易者。
- 适合使用抛物线、谐波、艾略特波浪等进行分析，并希望在早期阶段自动可视化这些形态的分析师。
- 适合重视灵活性的用户：您可以开启/关闭形态类型，调整颜色、字体、声音和搜索精度，以匹配您的交易风格。
功能与优势
|多形态分析
|指标同时搜索 6 种形态：抛物线、谐波、线性波 — 每种均可独立配置。
|个性化显示风格
|每种形态均可配置主线颜色、辅助线颜色、标签、线宽及相对于价格的偏移。
|文本标签与声音通知
|发现新形态时，指标可显示文本标签和/或播放声音 — 两者可独立设置。
|内存管理
|通过参数 "Last Splines In Memory" 自动清理旧形态 — 图表保持整洁易读。
|直观的图表界面
|内置 «REDETECT»、«HIDE»、«STOP» 按钮及面板位置选择。
建议
- 图表周期： 支持所有周期 — 从 M1 到 MN1。
- 多品种： 可挂载到任意数量的图表上 — 通知将从所有图表同时发出。
- 设置： 默认参数已针对策略测试器可视化模式进行平衡。之后可进行精细调整。
- 性能： 复杂样条搜索计算量较大，且需要您投入时间进行实验 — 请务必在可视化模式中测试后再用于实盘交易。
- 交易： 本指标仅用于手动分析，不得用于自动化交易系统。
工作原理 — 简明解释
指标分析最近的K线，并尝试使用六种数学模型之一拟合价格走势：n次抛物线、带衰减系数的谐波波、线性突破等。每种模型均根据以下标准进行验证：点数和K线数量的最小/最大尺寸、拟合精度 "Accuracy"、抗异常值能力。若某形态通过所有过滤器，将在图表上显示文本标签，并可选择播放声音提示。您可以独立开启或关闭各类形态的搜索。
指标输入参数
|类别
|参数
|说明
|基本
|Show Basic Spline
|显示每个已发现形态的主线。
|Show Help Spline
|显示平行辅助线（在价格上方偏移）。
|Show Spline Labels
|显示形态名称的文本标签。
|Play Warn. Sound On Detect
|发现新形态时播放声音。
|Message On Detect
|向 MetaTrader 终端的 «Experts» 标签写入消息。
|Clean Old Splines
|自动删除旧形态，仅保留最新形态。
|Last Splines In Memory
|图表上同时保留的形态数量。
|Font Size
|文本标签字体大小（8 到 30）。
|Font Y Coordinate Accumulation
|文本标签相对于锚点的垂直偏移。
|Font X Coordinate Accumulation
|文本标签相对于锚点的水平偏移。
|启用形态搜索
|Searching PARABOLIC(b)
|搜索顶点在远端K线的抛物线。
|Searching PARABOLIC(a)
|搜索顶点在远端K线且其后带有水平延伸的抛物线。
|Searching HARMONIC(b)
|搜索无水平延伸的谐波振荡。
|Searching HARMONIC(a)
|搜索在最后一个波峰后带有水平线的谐波。
|Searching PARABOLIC(c)
|搜索顶点在近端K线的抛物线。
|Searching LINEAR BREAK(b)
|搜索起点与终点之间带有拐点的线性突破。
|单个形态参数
|为节省空间并避免重复，以下参数适用于所有形态类型（PARABOLIC、HARMONIC 等），命名规则一致。例如，PARABOLIC(b) 的 "Label" 参数名为 "PAR.(b) Label"，HARMONIC(a) 的则为 "HAR.(a) Label"，依此类推。
|Label
|形态标签文本（例如："PARABOLIC(b) Spline With Top On End"）。
|Label Color
|标签文本颜色。
|Main Spline Color
|形态主线颜色。
|Help Spline Color
|辅助线颜色。
|Help Dot Color
|点状线（DOT 样式）颜色。
|Widht Main Spline
|主线粗细（1–10）。
|Widht Help Spline
|辅助线粗细。
|Widht Help Dot
|点状线粗细。
|Help Spline Y
|辅助线上移偏移（使用 "_Point" 单位）。
|Min Point's Size
|形态最小幅度（使用 "_Point" 单位）。
|Max Point's Size
|形态最大幅度（使用 "_Point" 单位）。
|Min Bougie Size
|K线数量的最小持续时间。
|Max Bougie Size
|K线数量的最大持续时间。
|Exponent
|抛物线阶数（仅适用于抛物线形态）。
|Decrement Variation
|衰减步长数量（仅适用于谐波）。
|Top Variation Accuracy
|拐点搜索精度（仅适用于线性突破）。
|Relative Lengthening Left
|向左相对延长线段（0.0 = 无延长，1.0 = 延长一倍）。
|Relative Lengthening Right
|向右相对延长线段。
|Accuracy
|最小拟合精度（值越高，过滤越严格）。
