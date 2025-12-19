Spline Searcher MT5

Spline Searcher MT5 — 多货币价格样条与兴趣点早期探测指标

用于自动探测和可视化复杂价格形态初始阶段的辅助工具。本指标仅适用于手动交易，适合那些尝试在早期识别更复杂市场形态或趋势（其中可能包含更简单的形态）的交易者。指标可识别多达六种初始形态：远端或近端K线顶点的抛物线、带可调衰减的谐波振荡、线性波等。所有形态均根据精度、尺寸、持续时间和稳定性等标准进行评估。支持灵活的外观自定义以及高级搜索逻辑。

帮助您获取更多功能的链接

如果您希望：

本指标适合哪些人？

  • 适合尝试早期发现有趣市场情境并愿意采用多种方法的交易者。
  • 适合使用抛物线、谐波、艾略特波浪等进行分析，并希望在早期阶段自动可视化这些形态的分析师。
  • 适合重视灵活性的用户：您可以开启/关闭形态类型，调整颜色、字体、声音和搜索精度，以匹配您的交易风格。

功能与优势

多形态分析 指标同时搜索 6 种形态：抛物线、谐波、线性波 — 每种均可独立配置。
个性化显示风格 每种形态均可配置主线颜色、辅助线颜色、标签、线宽及相对于价格的偏移。
文本标签与声音通知 发现新形态时，指标可显示文本标签和/或播放声音 — 两者可独立设置。
内存管理 通过参数 "Last Splines In Memory" 自动清理旧形态 — 图表保持整洁易读。
直观的图表界面 内置 «REDETECT»、«HIDE»、«STOP» 按钮及面板位置选择。

建议

  • 图表周期： 支持所有周期 — 从 M1 到 MN1。
  • 多品种： 可挂载到任意数量的图表上 — 通知将从所有图表同时发出。
  • 设置： 默认参数已针对策略测试器可视化模式进行平衡。之后可进行精细调整。
  • 性能： 复杂样条搜索计算量较大，且需要您投入时间进行实验 — 请务必在可视化模式中测试后再用于实盘交易。
  • 交易： 本指标仅用于手动分析，不得用于自动化交易系统。

工作原理 — 简明解释

指标分析最近的K线，并尝试使用六种数学模型之一拟合价格走势：n次抛物线、带衰减系数的谐波波、线性突破等。每种模型均根据以下标准进行验证：点数和K线数量的最小/最大尺寸、拟合精度 "Accuracy"、抗异常值能力。若某形态通过所有过滤器，将在图表上显示文本标签，并可选择播放声音提示。您可以独立开启或关闭各类形态的搜索。

指标输入参数

类别 参数 说明
基本 Show Basic Spline 显示每个已发现形态的主线。
Show Help Spline 显示平行辅助线（在价格上方偏移）。
Show Spline Labels 显示形态名称的文本标签。
Play Warn. Sound On Detect 发现新形态时播放声音。
Message On Detect 向 MetaTrader 终端的 «Experts» 标签写入消息。
Clean Old Splines 自动删除旧形态，仅保留最新形态。
Last Splines In Memory 图表上同时保留的形态数量。
Font Size 文本标签字体大小（8 到 30）。
Font Y Coordinate Accumulation 文本标签相对于锚点的垂直偏移。
Font X Coordinate Accumulation 文本标签相对于锚点的水平偏移。
启用形态搜索 Searching PARABOLIC(b) 搜索顶点在远端K线的抛物线。
Searching PARABOLIC(a) 搜索顶点在远端K线且其后带有水平延伸的抛物线。
Searching HARMONIC(b) 搜索无水平延伸的谐波振荡。
Searching HARMONIC(a) 搜索在最后一个波峰后带有水平线的谐波。
Searching PARABOLIC(c) 搜索顶点在近端K线的抛物线。
Searching LINEAR BREAK(b) 搜索起点与终点之间带有拐点的线性突破。
单个形态参数 为节省空间并避免重复，以下参数适用于所有形态类型（PARABOLIC、HARMONIC 等），命名规则一致。例如，PARABOLIC(b) 的 "Label" 参数名为 "PAR.(b) Label"，HARMONIC(a) 的则为 "HAR.(a) Label"，依此类推。
Label 形态标签文本（例如："PARABOLIC(b) Spline With Top On End"）。
Label Color 标签文本颜色。
Main Spline Color 形态主线颜色。
Help Spline Color 辅助线颜色。
Help Dot Color 点状线（DOT 样式）颜色。
Widht Main Spline 主线粗细（1–10）。
Widht Help Spline 辅助线粗细。
Widht Help Dot 点状线粗细。
Help Spline Y 辅助线上移偏移（使用 "_Point" 单位）。
Min Point's Size 形态最小幅度（使用 "_Point" 单位）。
Max Point's Size 形态最大幅度（使用 "_Point" 单位）。
Min Bougie Size K线数量的最小持续时间。
Max Bougie Size K线数量的最大持续时间。
Exponent 抛物线阶数（仅适用于抛物线形态）。
Decrement Variation 衰减步长数量（仅适用于谐波）。
Top Variation Accuracy 拐点搜索精度（仅适用于线性突破）。
Relative Lengthening Left 向左相对延长线段（0.0 = 无延长，1.0 = 延长一倍）。
Relative Lengthening Right 向右相对延长线段。
Accuracy 最小拟合精度（值越高，过滤越严格）。
496
1036086 2025.12.20 12:00 
 

用户没有留下任何评级信息

Evgeniy Ilin
37566
来自开发人员的回复 Evgeniy Ilin 2025.12.20 12:05
Thank you very much for your feedback. Honestly, this thing has been gathering dust on my shelf for years—I just thought someone might find it useful. And indeed, it turned out to be useful!
回复评论