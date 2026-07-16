Neural Sentinel xauusd ea mt5

Neural Sentinel XAUUSD MT5 – 黄金高频算法人工智能交易系统

Neural Sentinel XAUUSD MT5 是一款专为黄金 (XAUUSD) 市场打造的高性能算法交易系统。该 EA 运行先进的多时间框架分析引擎，结合趋势跟踪动量与精准的波动率及反转过滤算法，旨在捕捉快速的日内市场非理性波动。

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购买后请留言，以获取包含该 EA 所有详细信息的官方用户手册。


- 严谨的风险控制，不含网格/马丁策略

Neural Sentinel 执行的每一个单子都受到严格、预设的硬止损（Stop Loss）保护。该系统明确杜绝使用网格、马丁格尔或均摊成本等危险的资金管理方法。它完全专注于资本保护和每日风险控制，因此完全契合对回撤有严格限制的专业自营交易公司（如 FTMO、FundedNext 等）的挑战规则。

- 纯粹的即插即用设置

专为追求极致简便的高专业度表现而设计。您无需花费数小时调整复杂的参数或进行无休止的优化。

  • 开箱即用优化： 使用其原生默认设置运行系统。

  • 选择风险即可启动： 只需选择您偏好的自动风险级别（低、中、高或极高）并部署。EA 将根据您的账户余额动态计算手数，处理其余所有工作。

主要技术指标

  • 交易资产： 仅限 XAUUSD (黄金)。

  • 推荐时间框架： H1。

  • 最低入金要求： $300。

  • 账户类型： 完全兼容对冲（Hedging）或净额（Netting）账户。

核心架构与多重过滤逻辑

与盲目交易的普通头寸头皮机器人不同，Neural Sentinel 在进入任何交易之前均采用严格的机构级 4 层确认流程：

  • 宏观趋势过滤器 (H4)： 利用 4 小时时间框架，确保我们仅在主导市场力量的方向上进行交易。

  • 趋势强度过滤器 (H1)： 1 小时图表上的过滤器，确保我们仅在大概率存在活跃动量的期间进行交易，忽略扁平或震荡的市场。

  • 反转防范过滤器 (M15)： 过滤机制以确保我们绝不在最高点买入或在最低点卖出。

  • 动态波动率过滤器： 在极高影响的新闻飙升期间或扁平、缺乏流动性的交易时段自动停止交易。

  • 历史黑名单引擎： 包含一个硬编码的季节性日历，自动屏蔽历史上危险的交易日（例如极端波动的特定日期或银行假期），在这些期间自动禁用交易。

  • 硬性每日止损机制： 如果头寸触及止损，EA 将停止当天的其余交易，以防止报复性交易并保护您的资金安全。

运行建议

  • VPS 的使用： 强烈推荐使用稳定的虚拟专用服务器 (VPS)，以确保 24/7 持续运行和低延迟执行。

  • 经纪商条件： 为获得最佳性能，建议使用黄金点差极低且执行速度快的原始点差 (Raw Spread) 或 ECN 账户。

  • 预先测试： 强烈建议在实际投入资金之前，先在模拟账户上测试该智能交易系统，以了解其逻辑和性能特征。

免责声明与风险提示

保证金外汇和商品（如黄金）交易具有高风险，可能并不适合所有投资者。高杠杆既可能对您有利，也可能对您不利。在决定投资外汇或使用本自动化软件之前，您应仔细考虑您的投资目标、经验水平和风险偏好。过往业绩并不代表未来的结果；我们建议首先在模拟账户上尝试该 EA。历史回测结果是理论性的，不保证未来的利润。您应该只用能承受损失的资金进行交易。作者对因使用本智能交易系统而导致的任何财务损失不承担任何责任。

该自动化系统是一款专为 XAUUSD（黄金）AI 逻辑设计的机构级日内智能交易系统。与危险的马丁格尔或高风险网格系统不同，它基于价格行为（Price Action）和结构性突破模式（Breakout patterns）。

虽然许多交易者在寻找饱受高点差之苦的普通夜间头皮或激进的头皮机器人，但该算法专为稳健的日间运行而设计。它包含一个带有点图直接保护订单的“隐身模式”（Stealth mode）功能的先进交易管理器，从而确保了低回撤属性。这种严谨的风险管理方法使其成为需要严格资本保护和回撤控制的自营公司挑战（如 FTMO 或其他资助项目）的理想工具。

该 EA 的核心逻辑基于先进的数学模型构建，为传统的 AI、神经网络、ONNX 模块或投机性量子算法提供了一种现代替代方案，提供稳定且经检验的交易表现。


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[ IMPORTANT ] REAL CLIENT FEEDBACK :  https://www.mql5.com/en/market/product/127498/comments#comment_58814415 [ IMPORTANT ]  UPDATED (1 YEAR PERFORMANCE):  https://www.mql5.com/en/market/product/127498/comments#comment_59233853 介绍 Bitcoin Scalping MT4/MT5 – 智能加密货币交易EA 推出促销： 当前价格仅剩 3 个名额！ 最终价格：$3999.99 赠品 - 购买终身 Bitcoin Scalping 即可免费获得 EA AI VEGA BOT 算法交易（2 个账户）=> 私信咨询获取更多详情！！！ EA 实时信号 MT4 版本 为什么 Bitcoin 今天如此重要 Bitcoin 已经不仅仅是数字货币——它是一次金融革命。作为加密货币的先驱，Bitcoin 是全球交易量最大、最具认知度的加密资产。凭借其波动性和日益增长的接受度，
AiQ
William Brandon Autry
4.87 (38)
专家
AiQ Gen 2 – 更快。更智能。前所未有的强大。 我们在2024年末用Mean Machine开启了这一变革。它是最早将真正的前沿AI引入实盘零售交易的系统之一。 AiQ Gen 2是这条路线上的下一次进化。 AiQ Gen 2为完全不同层次的速度而生。挂单是其优势的核心，使其能够在动能扩展之前精准定位，然后让自适应智能接管。 大多数AI工具回答一次就忘记一切。 AiQ Gen 2不会。 它记住每一个挂单设置、每次下单或调整背后的推理、为什么触发或为什么等待，以及市场的确切反应。每个会话的完整上下文。随时间不断累积的持久智能。 这不是另一个为了营销而添加AI的EA。 这是一个围绕精准挂单执行构建的高速专业智能。 传统EA仍然困在固定逻辑中。AiQ Gen 2从真实结果中学习，磨练其选择能力，优化执行时机，并持续改进在实盘条件下的响应方式。 它不会重置。它不会过时。它不会被淘汰。 AiQ Gen 2作为一个强大的独立系统运行，干净、精准且快速。对于希望进行可选生态系统集成的交易者，它也可以无缝接入Syna作为专属Agent，共享持久记忆并将其高速挂单优势贡献给更广泛的投资组合。
Bonnitta EA MT5
Ugochukwu Mobi
3.38 (21)
专家
Bonnitta EA 基于挂单策略 (PPS) 和非常先进的秘密交易算法。 Bonnitta EA 的策略是秘密自定义指标、趋势线、支撑和阻力位（价格行动）和上述最重要的秘密交易算法的组合。 不要在没有超过 3 个月的任何真实货币测试的情况下购买 EA，我花了超过 100 周（超过 2 年）在真实货币上测试 BONNITTA EA 并在下面的链接中查看结果。 BONNITTA EA 由爱和力量组成。 仅适用于少数买家，这是盗版算法的价格和实施的原因。 Bonnitta EA 在 22 年的时间内使用质量为 99.9% 的真实报价成功通过了压力测试，滑点和佣金接近真实市场条件。 Expert Advisor包含统计采集和滑点控制的算法，具有完整的统计控制； 此信息用于保护您免受经纪人的欺骗。 Bonnitta EA 在下订单之前控制经纪人执行的质量，它还成功地通过了历史数据和不同数据馈送的蒙特卡罗模拟方面的严格标准。 结果 策略测试器的 Expert Advisor 结果：初始存款为 1000 美元的 Bonnitta EA 在 2020 年 1 月 1 日至 2021 年
Perceptrader AI MT5
Valeriia Mishchenko
4.67 (6)
专家
80 consecutive months in profit with low drawdown: Live performance MT4 version can be found here Perceptrader AI is a cutting-edge grid trading system that leverages the power of Artificial Intelligence, utilizing Deep Learning algorithms and Artificial Neural Networks (ANN) to analyze large amounts of market data at high speed and detect high-potential trading opportunities to exploit. Supported currency pairs: NZDUSD, USDCAD, AUDNZD, AUDCAD, NZDCAD, GBPCHF Timeframe: M5 Features: Trend , Mome
Velora MT5
Ahmad Aan Isnain Shofwan
专家
The Intelligent Grid EA — A Team of Smart Modules Following the 5-star success of its MT4 predecessor, Velora has been completely rebuilt for MT5 with a fundamental shift in design. Most grid EAs are one engine doing many jobs. Velora is different. Inside Velora, there is a team. Four smart modules, each with one specialty, working together so the system stays adaptive at every stage of a trade — from the moment of entry, to scaling decisions, to the exit. Meet the team: VSE — Velora Smart Entr
Minting
Zenzo Phathisani Mtungwa
专家
*** 请将其附加到 M1 或 M5 图表，以获得最佳效果和快速进出场 *** Minting – 黄金剥头皮（精简版 / Lite Edition） 是由 Ramulo Software Ltd. 开发的一款精简而专业级的智能交易系统（EA），专为捕捉黄金（XAUUSD）的高波动性和高盈利潜力而设计。它将基于 EMA 的智能市场结构、ATR 趋势识别、分级美元追踪止盈以及严格的回撤控制融合为一套轻量、高效、易于运行的交易系统。 Minting 是进入 Emerge 生态系统的入口级产品。它经过刻意简化，旨在提供稳定性、透明性和持续性的账户增长。官方推荐的路径是：使用 Minting 所产生的利润升级到 Emerge —— 更高级的旗舰 EA，拥有更强的交易智能、更深入的市场逻辑以及更激进的盈利能力。 本 EA 的核心理念是： 先保护资金，其次创造利润。 核心交易逻辑 Minting 使用精炼的 EMA 结构： 快速 EMA（5） 慢速 EMA（9） 并结合： 基于 ATR 的趋势检测 多周期确认（M1、M5、M15） 针对趋势市场与震荡市场的独立交易逻辑 这使 Minting 能够
EA Miracolo
Amazing Traders
专家
Real monitoring     :   EA Miracolo    1 Real monitoring       :   EA Miracolo     2 Recommended  pair   :      XAUUSD / BTCUSD ( Timeframe M15 / M30) IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. For any other information, please contact us by private message or in   the mql5 group. Imagine an experienced trader monitoring the market daily, waiting for prices to break through key levels, and immediately opening a
Amazing Brain MT5
Amazing Traders
5 (1)
专家
Real monitoring   :   EA Amazing Brain MT5   Real monitoring :   EA Amazing Brain & EA Miracolo Recommended  pair   :      XAUUSD / Timeframe M30/ M15 / M12/ M10/ M6 IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. For any other information, please contact us by private message or in   the mql5 group. Breakout based strategy, generates market entry signals when the price crosses a border of a certain price range. To c
Golden Pickaxe MT5
Valeriia Mishchenko
3.56 (9)
专家
EA has high-performance live track records of different set files: Live performance MT 4 version can be found here Golden Pickaxe is a mean-reversion grid trading system that uses machine learning technology to place high-profit potential trades on the Gold market. It uses real market inefficiencies to its advantage to have an edge over the market. The EA has 5 predefined set files, which are essentially 5 different trading systems on gold . You may choose the default option (XAU Risky) or have
Night Hunter Pro MT5
Valeriia Mishchenko
3.92 (37)
专家
EA has a live track record with many months of stable trading with  low drawdown: All Pairs 9 Pairs Night Hunter Pro is the advanced scalping system which utilizes smart entry/exit algorithms with sophisticated filtering methods to identify only the safest entry points during calm periods of the market. This system is focused on a long-term stable growth. It is a professional tool developed by me years ago that is constantly updated, incorporating all the latest innovations in the trading area.
XAU Temporal Interference
Napat Puangjunkum
专家
XAUUSD TEMPORAL INTERFERENCE AITemporal Interference Scanner - The absolute pinnacle of Multi-Timeframe convergence. XAUUSD Temporal Interference AI - is the absolute pinnacle of market timing, built upon the groundbreaking "Cross-Temporal Interference" theory. By scanning the fractal noise across 9 different timeframes, the AI detects precise moments where market waves collide, cancel out, or amplify each other. When these temporal waves perfectly align in a localized singularity, the AI execu
DeepMatrix FX
Tingting Yu
专家
DeepMatrix FX Advanced Algorithmic Intelligence for XAUUSD DeepMatrix FX — Precision. Intelligence. Performance. Important! Please contact me after installation to obtain the best recommended settings file. Next Price is 2 99 $ DeepMatrix FX is a fully automated trading system developed specifically for XAUUSD on the Any timeframe. Built with advanced algorithmic logic, adaptive market analysis, and precision execution technology, DeepMatrix FX is designed to identify high-probability trading op
Swingy3
Bashier Awny Husein Ismail Alhafy
专家
Swingy3: The Institutional Pivot & Swing Execution Engine Swingy3 is an algorithmic trading system designed for MetaTrader 5, focusing on high-conviction price action swings and institutional-grade risk management. Unlike standard retail indicators, Swingy3 analyzes market structure through dynamic pivot points and multi-timeframe confluence to identify entries where momentum and exhaustion align. The Strategy The core of Swingy3 is its advanced Pivot Analysis engine. It detects institutional "S
Super Hybrid EA AI Pro
Bashar Taisir Saleh Al Zubaidi
5 (1)
专家
Super Hybrid EA AI Pro 适用于 MetaTrader 5 的专业 XAUUSD 网格、马丁格尔、对冲与篮子风险控制交易EA 产品概述 Super Hybrid EA AI Pro 是一款主要为 XAUUSD 交易开发的 MetaTrader 5 智能交易系统。该EA结合了网格交易、马丁格尔式手数递增、可选对冲、篮子利润管理、交易时段控制、新闻过滤、美联储事件过滤、回撤保护、点差控制以及基于规则的市场风险防御模块。 该EA采用篮子级别的交易管理方式。它不是将每一笔订单作为单独交易处理，而是可以将多个由EA管理的持仓作为一个完整交易周期进行统一管理。根据用户选择的设置，当价格朝不利方向移动时，EA可以开立额外订单，按照马丁格尔逻辑增加手数，使用分阶段网格距离，并通过对冲逻辑管理不利市场波动。 该EA的主要目标是为 XAUUSD 提供一个结构化的篮子交易管理框架，并配备可调节的风险控制工具。它并不是低风险交易系统。网格和马丁格尔策略可能会快速增加市场敞口，尤其是在市场出现强烈单边走势时。因此，该EA内置了多种防御工具，包括回撤限制、每日亏损保护、篮子总手数限制、最大单笔
Foli Pivots MT5
John Folly Akwetey
专家
Expert advisor trades by pivot levels, support and resistance levels based on pivot levels. Also expert advisor takes into account volatility filter, uses standard Martingale and anti-Martingale systems, drawdown protection, standard trailing stop, trading time and trading Trade Order   – direction of trading (only buy, only sell or buy and sell) Use Volatility Filter   – enabling/disabling of volatility filter using Volatility Filter   – value of volatility filter Count Of Days For Volatility F
Gold Catalyst EA MT5
Malek Ammar Mohammad Alahmer
专家
Gold Catalyst Evolution V6.0 — MQL5 市场说明 Gold Catalyst Evolution V6.0 适用于 MetaTrader 5 的自动化双引擎黄金交易系统 1. 产品概述 Gold Catalyst Evolution V6.0 是一款全自动智能交易系统，专为 XAUUSD 以及名称中包含 XAU 或 GOLD 的其他经纪商黄金品种开发。 V6.0 在一个智能交易系统中集成了两个相互独立的交易引擎。每个引擎分别评估市场状况，并拥有自己的固定手数、魔术号、持仓归属、保护水平和出场管理。 两个引擎互不复制，也不相互依赖。在对冲账户中，两个引擎可以同时管理同一黄金品种的仓位。在净额账户中，同一品种的入场会安全地按顺序执行，因为 MetaTrader 对每个品种只保留一个净持仓。 本系统旨在提供结构化的黄金自动交易，无需持续人工监控。 2. 交易架构 Engine A 是选择性方向引擎，用于筛选市场状况，并通过自身的执行配置管理其仓位。 Engine B 是独立的市场参与引擎，拥有单独的执行配置，并附加每日亏损及连续亏损交易控制。 每个引擎均： 使
SD Gold HFT Scalper EA
Patel Dipeshkumar Ramanbhai
专家
SD Gold HFT Scalper EA 是一款先进的高频交易系统，专为极端波动和高速市场执行而设计。与依赖延迟 OHLC（开盘价、最高价、最低价、收盘价）K线数据的传统 EA 不同，该系统完全基于纯粹的原始 Tick 数据运行。通过监控买价和卖价的微小波动，它能够在标准图表反映之前识别并捕捉爆发性的动量行情。 虽然针对黄金（XAUUSD）进行了优化，但该 EA 也可用于任何高流动性、高波动性的交易品种。 实时跟踪进度：点击这里查看 EA 的实时表现。 特别福利：购买后请立即私信我以获取您的 Set 文件！ ️ Set 文件：点击这里下载安装手册和配置文件。 谨防诈骗：我从不会在 Telegram 上分发我的 EA 或自定义设置。官方购买渠道仅限 MQL5，授权 Set 文件仅发布在我的博客中。请提高警惕，避免向第三方冒充者购买！ 核心功能 纯 Tick 数据引擎：分析实时 Tick 流，根据即时动量变化执行交易。 现代化图表面板：采用简洁低干扰的深色 UI 卡片，实时显示浮动盈亏（Floating PNL）和当日已平仓利润，并带有动态颜色提示。
X Gold Nexus
Tingting Yu
专家
X Gold Nexus — AI-Powered Next-Generation Gold Trading Execution System X Gold Nexus is an advanced AI-powered quantitative trading execution system specifically engineered for the gold market (XAUUSD). By integrating cutting-edge artificial intelligence technologies, adaptive market analysis, dynamic risk management, and intelligent order execution algorithms, the system is designed to provide stable and disciplined trading performance across varying market conditions. During the special offer
Pepperstone HFT Gold
You Liang Tham
专家
Quant Gold HFT Expert Advisor for XAUUSD on M15 timeframe. Main Features: ATR-based trailing stop and breakeven Daily Pivot levels filter Entry cooldown system Blocked hours during high volatility periods No martingale, no grid Backtest Results (Pepperstone, real tick data): 2 Years: Profit Factor 1.22, Max Drawdown 9.4% 1 Year: Profit Factor 1.27, Max Drawdown 9.2% 4 Months: Profit Factor 1.36 $500 account run on 0.01 lot The EA was tested on different time periods with stable results. Importa
Gold Grabber Grid Hedge
Israel Odartei Lamptey
专家
GOLD GRABBER Israel L. MT5 Grid-Hedge EA. WARNING: EA has Optimised  sets for GOLD (XAUUSD) ONLY (Minimum Capital: $1000) Download sets below: Use these sets for XAUUSD:  https://drive.google.com/drive/folders/1FBfc-eE7B7APhZ-P754R76d3xih8OnXX?usp=sharing Professional Grid-Hedge Trading System with Advanced Risk Management This sophisticated Expert Advisor employs a dual-directional grid strategy designed for consistent performance in volatile markets. The system opens positions in both directi
Monarch Golden Sparrow
Ghayas Ul Haque Malik
专家
️ REQUIRED SETTING: Optimized for XAUUSD 0.01 Lot Size. ATTENTION: This system is precision-tuned for XAUUSD (Gold)  on Exness  using a base entry of 0.01 lots . For maximum stability and account longevity, users must ensure their starting input is set to 0.01 unless using high-capital professional accounts. Monarch Golden Sparrow: The Gold Sovereign. Precision. Recovery. Power. THE ASSET: Gold (XAUUSD) is the king of volatility. It doesn't move; it strikes. To trade it, you don't need a basic
Saiko Scalper v5
Samir Saleh Mohammed Hassan
专家
SAIKO Scalper – 高精度Tick动量交易机器人 SAIKO Scalper 是一款先进的算法交易机器人，专门用于通过 Tick 动量分析识别并利用真实的市场动量。与仅依赖传统技术指标的系统不同，该机器人实时监控连续的价格变动，并在检测到强劲的方向性价格冲动时自动开仓。这种方法可以捕捉快速的市场机会，同时减少由正常市场波动产生的错误信号。 该机器人内置多层智能盈利保护机制。当交易开始盈利时，系统会自动通过动态跟踪保护、严格的盈利保护规则以及智能利润锁定机制来保护收益。这些功能旨在确保盈利交易得到有效保护，并减少市场突然反转带来的影响。 SAIKO Scalper 还包含先进的风险控制系统，例如早期亏损保护、自适应止损设置以及严格的资金保护逻辑。算法持续监控市场行为，并能够快速响应市场条件的变化。 该机器人适合希望使用高速、纪律性强并具备智能风险管理功能的自动化剥头皮交易系统的交易者。
PivotStorm
Li Yin Fang
专家
PivotStorm - 自适应 XAUUSD 市场结构突破交易 EA MetaTrader 5 专业自动交易系统 PivotStorm 是一款面向黄金（XAUUSD）市场的专业 MetaTrader 5 Expert Advisor。 该系统针对喜欢结构化突破交易的交易者设计，通过市场结构分析、智能挂单执行以及多层风险管理，实现纪律化的自动交易。 不同于简单的突破机器人，PivotStorm 不追逐每一次价格波动，而是等待经过确认的重要市场结构，并在风险可控的条件下执行交易。 为什么选择 PivotStorm？ 黄金市场具有明显趋势行情，同时也存在大量假突破。PivotStorm 遵循核心理念：等待有意义的市场结构，然后进行受控风险执行。 EA 不尝试预测所有市场走势。系统通过识别关键价格区域，构建突破交易场景，并按照预设风险规则管理交易执行。 查看MQL5 信号： 点击这儿 核心技术 1. 市场结构突破引擎 PivotStorm 分析确认后的市场结构，并识别重要交易水平。 系统分析： 确认后的摆动高低点 突破区域 价格运动有效性 市场动量状态 帮助系统过滤短期噪声，关注更有意义
作者的更多信息
Institutional SMC Robot
Dragoljub Vujcic
5 (1)
专家
INSTITUTIONAL SMC ROBOT 1.0 MetaTrader 5 高级智能金钱概念 (SMC) 自动交易系统 系统概述 Institutional SMC Robot 1.0 是一款专为现代金融市场打造的高级自动化交易解决方案。该算法基于机构级 Smart Money Concepts (SMC) 架构构建，通过分析机构订单流、市场结构转变和流动性动态，精准识别并执行高概率交易。 与传统的散户技术指标不同，Institutional SMC Robot 1.0 紧密追踪真实的机构交易足迹：结构突破 (BOS)、性质改变 (CHoCH)、订单块 (OB)、合理价值失衡区 (FVG) 以及准西莫多水平 (QML)。 无论您是要通过自营交易公司 (Prop Firm) 的严格考核规则，还是扩展个人交易资本，本 EA 都能在统一的框架内提供专业级执行、高级风险控制和多资产适用性。     ***SPECIAL PROMOTIONAL PRICE!  — NEXT PRICE $299 USD ***Live Signal SELLER PAGE HERE After pur
Institutional XAUUSD
Dragoljub Vujcic
5 (6)
专家
Institutional EA XAUUSD – 黄金算法交易系统 Institutional EA XAUUSD 是一款专为黄金 (XAUUSD) 市场开发的算法交易系统。该 EA 旨在通过内置的季节性时间过滤器和趋势方向模块，识别并利用周期性出现的价格形态及方向性趋势。 本 EA 的设计初衷非常明确：在不牺牲有效性的前提下，实现极致的简单化。 * 当前促销价   NEXT PRICE : USD 299 -Institutional SmartMoneyConcepts :  https://www.mql5.com/en/market/product/187011?source=Site+Market+My+Products+Page -BROKK Intraday                            :  https://www.mql5.com/en/market/product/188337?source=Site+Market+My+Products+Page SELLER PAGE HERE 购买后请留言，以获取完整的参数配置文件 (.SET
BROKK intraday
Dragoljub Vujcic
5 (2)
专家
以下是为您准备的 MQL5 Market 简体中文版商品描述： BROKK INTRADAY 1.0 MetaTrader 5 高级趋势跟踪与动态盈利加仓系统 系统概述 Brokk Intraday 1.0 是一款专为 MetaTrader 5 平台打造的高精度自动化日内交易解决方案。该算法基于高级移动平均线 (Moving Average) 趋势检测与 ATR 波动率缩放技术，能够精准捕捉市场动量变化，并结合动态加仓机制，在盈利交易的基础上安全扩大战果。 ***SPECIAL PROMOTIONAL PRICE! — NEXT PRICE $299 USD ***默认设置已针对 XAUUSD 进行优化。购买后，请留言以获取完整的使用手册及其他品种的 set 文件。 SELLER PAGE HERE 与高风险的均摊/马丁策略不同，Brokk Intraday 1.0 仅在初始头寸已处于盈利状态且已设置保本止损（Break-Even）后 才会追加头寸。结合严格的交易日内平仓规则、每日交易次数限制以及自适应止损模型 (ATR / 固定点数)，该 EA 在保护账户资金安全的同时，最大化获
Institutional Aggressive XAUUSD
Dragoljub Vujcic
4.43 (7)
专家
Institutional Aggressive XAUUSD EA MT5 – 黄金 / XAUUSD 高频量化 AI 交易系统Institutional Aggressive XAUUSD 是一款专为黄金 (XAUUSD) 市场打造的高性能算法交易系统。该 EA 智能交易系统利用先进 leadership 的季节性时间过滤器、统计异常以及精准的方向偏差模块，来捕捉日内市场的不平衡机会。 购买后请留下评论，以获取包含该 EA 所有详细信息的系统使用手册。 下一阶段价格：$499 严格的风险管理与无网格/无马丁策略：每笔订单在执行时均带有预先设定的硬止损 (Stop Loss) 和止盈 (Take Profit) 保护。系统明确拒绝网格 (Grid) 或马丁格尔 (Martingale) 等危险的资金管理方法，而是专注于资本保护和动态保本机制，以便及早锁定利润。 Try our other EAs:                        SELLER PAGE HERE -BROKK                         :  https://www.mql
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