Channel Searcher MT5 — 多货币价格通道检测指标
这是一款辅助型工具，用于基于分形极值点和几何分析自动检测并可视化价格通道。本指标仅适用于手动交易，专为采用结构性市场分析方法的交易者设计。它通过多项标准识别通道：触碰次数、通道斜率、填充密度、突破深度以及分形点的相对位置。同时支持针对任意价格图表的灵活自定义。
本指标适合哪些交易者？
- 适合希望识别清晰价格结构并查看高质量通道（无多余噪音或随机线条）的交易者。
- 适合希望获得更多兴趣点、又不愿手动监视大量图表的交易者。系统提供通知功能，助您及时掌握机会。
- 适合重视灵活配置的用户：您可以调整灵敏度、颜色、声音、绘图模式，甚至限定在特定K线范围内进行搜索。
功能与优势
|多维度分析
|指标基于分形点搜索通道，并验证几何结构、触碰密度、斜率及抗突破能力——所有功能集成于一体。
|灵活可视化
|完全控制显示内容：可开启/关闭分形点、通道线、跟随模式、颜色及线宽。
|声音与文本通知
|当发现新通道、通道延续或发生突破时，指标可通过声音或 MetaTrader 终端的 «Experts» 标签发送提醒。
|资源高效
|自动清理旧对象，并通过 "Last Channels In Memory" 限制图表上同时显示的通道数量，避免图表过载。
|直观的图表界面
|内置 «REDETECT»、«HIDE»、«STOP» 按钮及面板位置选择功能。
使用建议
- 时间周期：支持所有图表周期，从 M1 到 MN1。
- 多品种监控：您可将指标挂载到任意数量的图表上，通知将从所有图表同时推送。
- 初始设置：默认参数已简化，便于您在策略测试器可视化模式中快速测试。之后可进行个性化调整，也可直接使用默认设置。
- 性能提示：通道检测与计算较为耗资源，因此调整参数时请谨慎，并在实盘使用前务必在可视化模式中充分测试。
- 交易方式：本指标仅用于手动分析，**不得用于任何自动化交易系统**。
工作原理 —— 简明解释
指标扫描最近 N 根K线，寻找由参数 "Fractal Among "X" Candles" 定义的分形极值点（局部高点/低点）。随后，系统检查是否可通过两个此类极值点绘制支撑线或阻力线，且两点之间需满足足够的触碰次数 "Min./Max. Contacts About Border"，同时极值点间距需落在指定范围内 "Min./Max. Bars Between Construction Fractals"。接着，系统评估通道斜率与“填充度”。若所有条件满足，通道将显示在图表上。在 "Use Following Mode" 模式下，指标将持续追踪价格：若通道延续，则保持激活状态；一旦价格突破通道边界，即发出通道结束信号。
指标输入参数
|类别
|参数
|说明
|主要
|Search In Last "N" Candles
|用于通道检测的最近K线数量。增大该值可加快分析速度，但会降低分析深度。
|Min. Bars Between Construction Fractals
|用于构建通道的两个分形点之间的最小距离（以K线数量计）。
|Max. Bars Between Construction Fractals
|分形点之间的最大距离。间距过大的极值点将被忽略。
|Fractal Among "X" Candles
|分形维度：极值点在 X 根K线的中心位置检测（仅支持奇数值：3, 5, 7...）。
|Min. Contacts About Border
|通道线获得确认所需的最小价格触碰次数。
|Max. Contacts About Border
|允许的最大触碰次数——用于过滤“粘连”通道。
|Rel. Dev. Of Fractals From The Line
|分形点相对于通道线的最大相对偏差（以总价格区间比例表示）。
|Rel. Rem. Of The First Fractal From A Distant Fractal
|初始分形点与远端分形点之间的最小相对距离——排除过于“压缩”的通道。
|Rel. Filling Of A Starting Parallelogram
|初始平行四边形被价格填充的最小比例——过滤“空心”结构。
|Relative Exit For Borders
|在跟随模式下，价格允许突破通道边界的最大相对幅度。
|Min. Inclination Of The Channel
|通道的最小绝对斜率（以每根K线的点数计）。可过滤水平“噪音”。
|Max. Inclination Of The Channel
|允许的最大斜率——排除陡峭且不稳定的通道。
|声音
|Play Warn. Sound On Detect
|检测到新通道时播放提示音。
|Play Warn. Sound On Following
|通道成功延续时（价格未突破边界）播放提示音。
|Play Warn. Sound On Following Break
|通道边界被突破且通道结束时播放提示音。
|消息
|Message On Detect
|检测到新通道时，消息将记录到 MetaTrader 终端的 "Experts" 标签中。
|Message On Following
|当前通道保持有效时，消息将记录到 MetaTrader 终端的 "Experts" 标签中。
|Message On Following Break
|当前通道被破坏时，消息将记录到 MetaTrader 终端的 "Experts" 标签中。
|显示模式
|Draw Points
|显示用于构建通道的分形点。
|Draw Lower Line
|绘制通道下边界线。
|Draw Upper Line
|绘制通道上边界线。
|Use Following Mode
|启用跟随模式：指标将实时持续追踪通道。
|Old Line Cleaning
|自动删除旧通道，仅保留最新通道。
|Last Channels In Memory
|图表上同时保留的通道数量。
|样式
|Lower Line Color
|通道下边界线颜色。
|Upper Line Color
|通道上边界线颜色。
|Lower Help Line Color
|"Following" 模式下延伸的下边界线颜色。
|Upper Help Line Color
|"Following" 模式下延伸的上边界线颜色。
|Points Color
|分形点颜色。
|Lines Width
|所有通道线的线宽（范围 1 至 50）。
|Points Width
|分形点的“粗细”程度。
