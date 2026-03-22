Harmonia 是一款专为 XAUUSD（黄金）开发的智能交易系统（Expert Advisor）。它集成了六种独立策略，每种策略都带有 TP/SL，并根据特定的市场条件和时间周期行为自动激活。

该 EA 会自动管理入场和过滤条件，旨在实现精准、纪律性强且可控的执行。其核心逻辑是识别高概率交易信号，而不使用网格、马丁格尔或加仓均摊等策略。

每一笔交易在开仓时都会设置预定义的止损（Stop Loss）和止盈（Take Profit），确保每个仓位从一开始就是完全独立的。风险在开仓前已明确设定，并在整个交易过程中始终保持清晰可控。

Harmonia 通过跟踪波动阶段、趋势方向以及动量平衡来分析黄金的市场结构，从而动态调整 SL 和 TP。



购买 Harmonia 后，请私信我，即有机会免费获得 Minerva Aurea。

使用 6 种不同策略，捕捉多样化的市场动态与交易机会。

完全灵活：可单独启用或禁用每个策略，设置独立手数，并根据个人偏好自定义参数。

无网格、无马丁格尔、无固定模式：你始终清楚每一笔交易的风险。

完全适用于 Prop Firm 账户。

风险管理

核心功能

Harmonia 采用严格的风险控制机制。每笔交易从开仓起就设定好止损和止盈，不使用任何加仓或补救机制。这意味着风险始终透明且可量化。

该 EA 不依赖递增仓位、马丁格尔或网格恢复策略，从而有助于控制回撤并保持稳定的交易行为。由于每个策略都可以独立管理，风险参数可以根据账户规模、经纪商条件以及个人风险承受能力进行调整。

强烈建议在实盘交易前进行模拟账户测试，以验证执行质量、点差影响以及与经纪商的兼容性。

推荐设置

交易品种：XAUUSD（黄金）

时间周期：M5

杠杆：最低 1:100，推荐 1:500

最低入金：500 美元，推荐 1000 美元或等值其他货币

账户类型：ECN / 原始点差账户（Raw Spread）

推荐经纪商：IC Markets、FP Markets、VT Markets、Puprime、Pepperstone、Tickmill，或任何 ECN / RAW / 低点差经纪商

建议使用 VPS 实现 24/7 持续运行

无需外部指标

“设置后无需干预”模式

Harmonia 采用“设置后即可运行”（Set & Forget）的理念。无需使用 set 文件，但我可以协助你根据账户和经纪商条件找到最合适的参数配置。

该系统适用于 ECN、RAW 以及低点差账户。不包含过度优化或不现实的收益曲线。建议在最初的 1–2 周进行模拟测试，以评估执行质量和整体表现。

为什么选择 Harmonia？

Harmonia 是一套结构化、专业化的交易系统，专为长期稳定运行而设计。像所有可靠的系统一样，它既会经历表现强劲的阶段，也会有相对平淡的时期——这正是现实交易的一部分。

该 EA 适合那些理解“控制不等于限制”的交易者。与依赖单一策略不同，Harmonia 通过六种不同方法来评估市场。这种多样化有助于构建更加稳定、基于规则的交易体系，减少情绪干扰并强化执行纪律。

免责声明

交易具有高风险。

Harmonia MT5 是用于分析和执行交易的工具，并不保证盈利。

过往表现不代表未来结果。

在进行实盘交易前，请务必先在模拟账户中进行测试。