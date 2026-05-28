Yukon · 先读懂市场，再交易黄金的 EA

Yukon 3.1 在一个市场状态层之下运行 XAUUSD 的三套引擎：Yukon 每天读取黄金市场的状态（趋势、过渡、震荡、波动率），只有当状态有利时才允许相应引擎交易。原版 Grid Classic、分层式 Pattern Long 与 Pattern Short，每套可独立开启或关闭。围绕严格的净值上限、实时 USD 新闻保护、周末前全部平仓以及等步长的线性敞口构建。一款真正可以放心挂机的黄金 EA：17 个月真实 Tick 验证净收益 +132%，最大回撤 8%。

购买前先看它实际运行。三家独立券商自上线以来一直在实盘正向交易 Yukon，结果公开可查，每月更新： stein.investments/products/yukon#live-results。完整了解三套引擎、实时面板和其余工具集，请见： stein.investments/products/yukon





价格随实证一起成长：第一个月的实盘结果已经公开，价格也随之上调。等累积三个月实盘结果后，将再次调整价格。早买的人用更少的钱换更少的实证，晚买的人用更多的钱换更多的实证。每位客户都可永久免费获得所有后续版本。





最坏情况 = 您自己设定的那个数字 · 每一位网格买家都会问的第一个问题

每一款黄金网格 EA 在第一天都会被问同一个问题：这东西会不会把我的账户爆掉？ 在 Yukon 里，答案已经写进设计本身。您的账户有一条上限，由您亲手设定，而 Yukon 在每一个 Tick 上都严格遵守。

您选择以账户余额的某个比例作为上限（默认 10%，经多年黄金数据验证）。

该比例就是任何一个网格篮子所能承受的最大浮动亏损，永远如此。

触碰上限时，Yukon 在同一个 Tick 内立即平仓整个篮子，每次都是如此。

最坏的情况，正好就是您事先选定的那个数字，由设计来保证。

在逾 30 个月的真实 Tick 验证中，横跨平静市场、趋势年份和急剧调整，10% 的默认上限在每一种市场状态下均保持充足余量。





YUKON 持续进化 · 版本历史

每一个版本都建立在前一个版本的研究成果之上。每位用户可终身免费获得所有更新。这就是持续开发的样子：

v1.0（2026 年 5 月） · 首发上线 · 净收益 +21%，最大回撤 6%

· 首发上线 · 净收益 +21%，最大回撤 6% v1.1（2026 年 5 月） · 新增日内波动率过滤器 · 净收益 +30%，最大回撤 5%

· 新增日内波动率过滤器 · 净收益 +30%，最大回撤 5% v2.0（2026 年 6 月） · 三套引擎（Grid Classic + Pattern Long + Pattern Short）· 净收益 +98%，最大回撤 9.6%

· 三套引擎（Grid Classic + Pattern Long + Pattern Short）· 净收益 +98%，最大回撤 9.6% v3.0（2026 年 6 月） · 市场状态层 + 分层式 Pattern Long · 净收益 +132%，最大回撤 8.0%

· 市场状态层 + 分层式 Pattern Long · 净收益 +132%，最大回撤 8.0% v3.1（2026 年 6 月） · 支持点差交易（spread betting）账户与交叉货币账户，面板缩放更清晰

以上数据覆盖 2025 年 1 月至 2026 年 6 月，XAUUSD 真实 Tick 回测，采用 All-In Combined 模式。历史表现不保证未来收益。





两种思路，一款 EA · 为每一种交易风格而生

Yukon 最初以纪律严明的黄金网格面世：顺势入场，以固定手数对逆向行情进行均摊，待网格均价被恢复后整体平仓。这套路线适合偏爱高胜率引擎、善于在回撤中逐步找回优势的交易者。

早期用户提出了同一个问题："能不能改成带固定止损的模式，这样我就知道每笔交易的最大风险？"v2.0 给出了答案，同时保持 Grid Classic 完全不变。两套 Pattern 引擎并列登场，每套均以清晰的 1:4 风险回报比入场和出场，手数按账户比例计算。您可以只跑 Grid Classic，只跑 Pattern，或三套同时运行。如何部署这个优势，由您来决定。





市场状态层 · 3.0 新功能，凌驾于每一次形态入场之上

大多数黄金 EA 只要形态一出现就立即开火，不管市场处于什么环境。Yukon 会先读取黄金市场的每日状态（趋势、过渡、震荡、波动率），只有当状态有利时才放行形态入场。其中包括已确认下跌趋势中的买入窗口，而较简单的过滤器会将其完全屏蔽。长期真实 Tick 测试的结果：最大回撤更低，同时交易数量更多。等待更少，风险更低，收获更多。





三套引擎 · 每套可独立开启或关闭

Grid Classic。 原版 Yukon。在活跃时段捕捉黄金动量顺势入场。价格逆向回撤时，以均匀间距逐步加仓，拉低网格均价。一旦黄金反弹越过均价，整个篮子整体平仓。每一笔仓位大小相同，敞口沿直线增长，步步可计，纪律严明。

原版 Yukon。在活跃时段捕捉黄金动量顺势入场。价格逆向回撤时，以均匀间距逐步加仓，拉低网格均价。一旦黄金反弹越过均价，整个篮子整体平仓。每一笔仓位大小相同，敞口沿直线增长，步步可计，纪律严明。 Pattern Long. 一个开关、一个风险设置、一个魔术号背后的多头形态层级。每个形态都通过纪律化的价格行为分析入场，经市场状态层放行，带固定止损和按风险倍数设置的止盈。手数根据您的账户计算，因此每次止损的成本始终是余额的同一百分比。

一个开关、一个风险设置、一个魔术号背后的多头形态层级。每个形态都通过纪律化的价格行为分析入场，经市场状态层放行，带固定止损和按风险倍数设置的止盈。手数根据您的账户计算，因此每次止损的成本始终是余额的同一百分比。 Pattern Short。通过同样纪律严明的价格行为分析，在 H1 开空单，捕捉下行机会。同样的固定 1:4 风险回报，同样的按账户比例计算手数。

每套引擎拥有独立的魔法数字，独立的风控机制，相互独立运行。





业绩 · 17 个月真实 Tick，两种模式

Yukon 让您自己选择风险配置。以下数字来自连续真实 Tick 回测，覆盖 2025 年 1 月至 2026 年 6 月，标的为 XAUUSD。

仅 Grid Classic · 保守型配置：

17 个月净收益：+32%

年化收益：每年 +23%

最大回撤：3.9%

盈利因子：3.87

All-In Combined · Grid Classic + Pattern Long + Pattern Short：

17 个月净收益：+132%

年化收益：每年 +92%

最大回撤：8.0%

盈利因子：1.82

以上为回测数据，非实盘交易结果。Yukon 运行于对冲账户，这是网格策略在 MetaTrader 5 上的标准账户类型。历史表现不保证未来收益。实盘记录自上线以来一直在三家券商上积累；上方的实盘结果链接展示了这一记录，每月更新。





风险，套上缰绳 · 其他策略跳过的那一步

这正是 Yukon 成为工具而非赌博的原因。五重防护机制，每笔交易全程运行：

日内波动率检查。 与绝大多数网格机器人最大的不同。当黄金日内波动幅度超出正常区间，Yukon 停止开启新网格篮子，也停止向已有篮子加仓。贪婪是网格机器人的死穴：在抛物线顶部被困多单，随后一波深度回调直接击穿网格。Yukon 等待市场回归平静。面板实时显示该检查是否处于激活状态。

与绝大多数网格机器人最大的不同。当黄金日内波动幅度超出正常区间，Yukon 停止开启新网格篮子，也停止向已有篮子加仓。贪婪是网格机器人的死穴：在抛物线顶部被困多单，随后一波深度回调直接击穿网格。Yukon 等待市场回归平静。面板实时显示该检查是否处于激活状态。 硬性权益上限。 您设定账户余额中网格篮子可承受的亏损比例上限。触碰上限时，Yukon 自动平仓，按您预设的条件执行，防止一次不利行情演变为一场灾难。最坏的情况，是您事先选好的数字。默认 10% 的上限，在逾两年的验证过程中始终保持充足余量。

您设定账户余额中网格篮子可承受的亏损比例上限。触碰上限时，Yukon 自动平仓，按您预设的条件执行，防止一次不利行情演变为一场灾难。最坏的情况，是您事先选好的数字。默认 10% 的上限，在逾两年的验证过程中始终保持充足余量。 实时新闻保护。 Yukon 获取精选的高影响力美元事件日历，在每次数据发布窗口前主动将所有持仓平仓待命，确保每次新闻行情到来时，Yukon 手持空仓。

Yukon 获取精选的高影响力美元事件日历，在每次数据发布窗口前主动将所有持仓平仓待命，确保每次新闻行情到来时，Yukon 手持空仓。 周末全平。 Yukon 在周五收盘前平掉全部仓位。周末缺口以净仓状态度过，周一以全新状态重新出发。

Yukon 在周五收盘前平掉全部仓位。周末缺口以净仓状态度过，周一以全新状态重新出发。 线性敞口。固定手数，均匀间距。帮助网格平仓的计算清晰透明，敞口始终线性增长。

同样的五重防护适用于全部三套引擎。Pattern Long 和 Pattern Short 还额外内置第六重保障：每笔交易均设有固定止损。





为零售交易现实而生 · 最高 1:30 杠杆

Yukon 专为使用受监管 1:30 杠杆的普通零售账户设计，这是欧洲标准，其所有数据也正是在这一条件下测量的。从约 $2,000 起，即可舒适运行完整网格。从约 $5,000 起，All-In Combined 模式可发挥完整仓位规模。这是诚实的差异所在：真实账户，而非其他系统赖以展示极端增长曲线的 1:500 微型账户，那条曲线靠的是杠杆而非策略本身的优势。杠杆越低，意味着账户越严肃，数字越值得信任。





适配您账户的仓位管理 · 一次设定，长期有效

Grid Classic 采用自动仓位缩放：告诉 Yukon 每一万资金交易多少手，它便会自动将每笔仓位按您的账户规模调整。偏好固定手数？一个开关即可切换。Pattern 引擎采用每笔交易按账户比例计算风险，默认为每笔 Pattern 交易承担 0.5% 风险，在经过验证的 17 个月窗口内可将最大回撤控制在 10% 以内。Grid 的权益上限以百分比设定，同样随账户规模自动调整。想要更严格的风险配置？将 Pattern 风险降至 0.25%。想要更多机会？提升至 1.0%，收益大约翻倍，回撤也大约翻倍。由您来决定。





面板 · 一眼掌握全局

清晰的图表面板让您一眼了解当前状态：浮动盈亏、当日盈亏，以及实时回撤对比上限的进度条，随着接近上限由绿变黄再变红。面板下方显示当前持仓网格篮子、已平仓交易的实时业绩记录，以及清晰的自动交易状态，让您第一时间察觉终端设置是否会妨碍 Yukon 正常运行。支持明暗两种主题，提供面板缩放功能，可在图表实时运行，也可在可视化 Strategy Tester 中运行，让您在回测过程中实时观察业绩曲线的形成。





核心功能一览

三套独立引擎：Grid Classic、Pattern Long、Pattern Short

每套引擎可通过参数独立开启或关闭，拥有独立魔法数字

Pattern 引擎：固定 1:4 风险回报比，按账户比例计算手数

Grid Classic：自动仓位缩放，网格篮子整体止盈，线性敞口

日内波动率区间检查：黄金超出正常区间时，Grid 自动暂停

Grid 硬性权益上限：达到您设定的账户比例时，篮子自动平仓

周末全平：无头寸跨越周末缺口

全部三套引擎均启用实时美元新闻保护

图表面板：浮动盈亏、当日盈亏、实时回撤进度条

支持实盘图表运行及可视化 Strategy Tester

明暗两种主题及面板缩放

基于多年真实黄金 Tick 数据构建并验证

每日市场状态层为每一次形态入场放行（3.0 新功能）

完整支持美分账户，仓位自动缩放

支持点差交易账户与交叉货币账户（3.1 新功能）

适用于任何提供 XAUUSD 的券商及任何 MetaTrader 5 版本





快速上手

在 MQL5 Market 购买 Yukon；MetaTrader 5 将自动下载至您的 Experts 文件夹。 在工具 > 选项 > 智能交易系统中，允许 https://revden.io。此步骤启用实时新闻保护：即使不允许该 URL，Yukon 也可正常交易，但允许后新闻防护功能将立即激活。 将其挂载到 XAUUSD 图表，面板即刻加载，开箱即用。 选择您的引擎：仅 Grid Classic 对应保守型配置，三套全开对应最强综合优势。 设置每万资金的 Grid 手数、权益上限，以及 Pattern 风险比例。默认参数均已经过验证。 在 VPS 上运行 Yukon，确保全天候在线。我们的 VPS 指南将为您逐步讲解设置流程。





注意事项

Yukon 交易 XAUUSD（黄金）。请挂载至黄金图表。

需要对冲账户。 Yukon 以独立持仓的形式构建网格篮子，Grid 和两套 Pattern 引擎均运行于对冲账户，这是网格策略在 MetaTrader 5 上的标准账户类型。大多数券商提供对冲账户；如有疑问，请向您的券商申请对冲型 MT5 账户。

Yukon 以独立持仓的形式构建网格篮子，Grid 和两套 Pattern 引擎均运行于对冲账户，这是网格策略在 MetaTrader 5 上的标准账户类型。大多数券商提供对冲账户；如有疑问，请向您的券商申请对冲型 MT5 账户。 可在实盘图表上运行以进行实时交易，也可在可视化 Strategy Tester 中进行评估，面板将实时展示业绩曲线的形成过程。

任何策略都伴随风险。Yukon 将每个 Grid 篮子的亏损上限设定在您自己选择的账户比例内，Pattern 交易均设有固定止损。所有交易均存在风险，历史表现不保证未来收益。请先在模拟账户上运行，并将仓位控制在您可以承受的水平。





三套引擎。一个市场状态层。Yukon。