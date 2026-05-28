Yukon

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Yukon · 先读懂市场，再交易黄金的 EA

Yukon 3.1 在一个市场状态层之下运行 XAUUSD 的三套引擎：Yukon 每天读取黄金市场的状态（趋势、过渡、震荡、波动率），只有当状态有利时才允许相应引擎交易。原版 Grid Classic、分层式 Pattern Long 与 Pattern Short，每套可独立开启或关闭。围绕严格的净值上限、实时 USD 新闻保护、周末前全部平仓以及等步长的线性敞口构建。一款真正可以放心挂机的黄金 EA：17 个月真实 Tick 验证净收益 +132%，最大回撤 8%。

购买前先看它实际运行。三家独立券商自上线以来一直在实盘正向交易 Yukon，结果公开可查，每月更新： stein.investments/products/yukon#live-results。完整了解三套引擎、实时面板和其余工具集，请见： stein.investments/products/yukon


价格随实证一起成长：第一个月的实盘结果已经公开，价格也随之上调。等累积三个月实盘结果后，将再次调整价格。早买的人用更少的钱换更少的实证，晚买的人用更多的钱换更多的实证。每位客户都可永久免费获得所有后续版本。


最坏情况 = 您自己设定的那个数字 · 每一位网格买家都会问的第一个问题

每一款黄金网格 EA 在第一天都会被问同一个问题：这东西会不会把我的账户爆掉？ 在 Yukon 里，答案已经写进设计本身。您的账户有一条上限，由您亲手设定，而 Yukon 在每一个 Tick 上都严格遵守。

  • 您选择以账户余额的某个比例作为上限（默认 10%，经多年黄金数据验证）。
  • 该比例就是任何一个网格篮子所能承受的最大浮动亏损，永远如此。
  • 触碰上限时，Yukon 在同一个 Tick 内立即平仓整个篮子，每次都是如此。
  • 最坏的情况，正好就是您事先选定的那个数字，由设计来保证。

在逾 30 个月的真实 Tick 验证中，横跨平静市场、趋势年份和急剧调整，10% 的默认上限在每一种市场状态下均保持充足余量。


YUKON 持续进化 · 版本历史

每一个版本都建立在前一个版本的研究成果之上。每位用户可终身免费获得所有更新。这就是持续开发的样子：

  • v1.0（2026 年 5 月） · 首发上线 · 净收益 +21%，最大回撤 6%
  • v1.1（2026 年 5 月） · 新增日内波动率过滤器 · 净收益 +30%，最大回撤 5%
  • v2.0（2026 年 6 月） · 三套引擎（Grid Classic + Pattern Long + Pattern Short）· 净收益 +98%，最大回撤 9.6%
  • v3.0（2026 年 6 月） · 市场状态层 + 分层式 Pattern Long · 净收益 +132%，最大回撤 8.0%
  • v3.1（2026 年 6 月） · 支持点差交易（spread betting）账户与交叉货币账户，面板缩放更清晰

以上数据覆盖 2025 年 1 月至 2026 年 6 月，XAUUSD 真实 Tick 回测，采用 All-In Combined 模式。历史表现不保证未来收益。


两种思路，一款 EA · 为每一种交易风格而生

Yukon 最初以纪律严明的黄金网格面世：顺势入场，以固定手数对逆向行情进行均摊，待网格均价被恢复后整体平仓。这套路线适合偏爱高胜率引擎、善于在回撤中逐步找回优势的交易者。

早期用户提出了同一个问题："能不能改成带固定止损的模式，这样我就知道每笔交易的最大风险？"v2.0 给出了答案，同时保持 Grid Classic 完全不变。两套 Pattern 引擎并列登场，每套均以清晰的 1:4 风险回报比入场和出场，手数按账户比例计算。您可以只跑 Grid Classic，只跑 Pattern，或三套同时运行。如何部署这个优势，由您来决定。


市场状态层 · 3.0 新功能，凌驾于每一次形态入场之上

大多数黄金 EA 只要形态一出现就立即开火，不管市场处于什么环境。Yukon 会先读取黄金市场的每日状态（趋势、过渡、震荡、波动率），只有当状态有利时才放行形态入场。其中包括已确认下跌趋势中的买入窗口，而较简单的过滤器会将其完全屏蔽。长期真实 Tick 测试的结果：最大回撤更低，同时交易数量更多。等待更少，风险更低，收获更多。


三套引擎 · 每套可独立开启或关闭

  • Grid Classic。原版 Yukon。在活跃时段捕捉黄金动量顺势入场。价格逆向回撤时，以均匀间距逐步加仓，拉低网格均价。一旦黄金反弹越过均价，整个篮子整体平仓。每一笔仓位大小相同，敞口沿直线增长，步步可计，纪律严明。
  • Pattern Long. 一个开关、一个风险设置、一个魔术号背后的多头形态层级。每个形态都通过纪律化的价格行为分析入场，经市场状态层放行，带固定止损和按风险倍数设置的止盈。手数根据您的账户计算，因此每次止损的成本始终是余额的同一百分比。
  • Pattern Short。通过同样纪律严明的价格行为分析，在 H1 开空单，捕捉下行机会。同样的固定 1:4 风险回报，同样的按账户比例计算手数。

每套引擎拥有独立的魔法数字，独立的风控机制，相互独立运行。


业绩 · 17 个月真实 Tick，两种模式

Yukon 让您自己选择风险配置。以下数字来自连续真实 Tick 回测，覆盖 2025 年 1 月至 2026 年 6 月，标的为 XAUUSD。

仅 Grid Classic · 保守型配置：

  • 17 个月净收益：+32%
  • 年化收益：每年 +23%
  • 最大回撤：3.9%
  • 盈利因子：3.87

All-In Combined · Grid Classic + Pattern Long + Pattern Short：

  • 17 个月净收益：+132%
  • 年化收益：每年 +92%
  • 最大回撤：8.0%
  • 盈利因子：1.82

以上为回测数据，非实盘交易结果。Yukon 运行于对冲账户，这是网格策略在 MetaTrader 5 上的标准账户类型。历史表现不保证未来收益。实盘记录自上线以来一直在三家券商上积累；上方的实盘结果链接展示了这一记录，每月更新。


风险，套上缰绳 · 其他策略跳过的那一步

这正是 Yukon 成为工具而非赌博的原因。五重防护机制，每笔交易全程运行：

  • 日内波动率检查。与绝大多数网格机器人最大的不同。当黄金日内波动幅度超出正常区间，Yukon 停止开启新网格篮子，也停止向已有篮子加仓。贪婪是网格机器人的死穴：在抛物线顶部被困多单，随后一波深度回调直接击穿网格。Yukon 等待市场回归平静。面板实时显示该检查是否处于激活状态。
  • 硬性权益上限。您设定账户余额中网格篮子可承受的亏损比例上限。触碰上限时，Yukon 自动平仓，按您预设的条件执行，防止一次不利行情演变为一场灾难。最坏的情况，是您事先选好的数字。默认 10% 的上限，在逾两年的验证过程中始终保持充足余量。
  • 实时新闻保护。Yukon 获取精选的高影响力美元事件日历，在每次数据发布窗口前主动将所有持仓平仓待命，确保每次新闻行情到来时，Yukon 手持空仓。
  • 周末全平。Yukon 在周五收盘前平掉全部仓位。周末缺口以净仓状态度过，周一以全新状态重新出发。
  • 线性敞口。固定手数，均匀间距。帮助网格平仓的计算清晰透明，敞口始终线性增长。

同样的五重防护适用于全部三套引擎。Pattern Long 和 Pattern Short 还额外内置第六重保障：每笔交易均设有固定止损。


为零售交易现实而生 · 最高 1:30 杠杆

Yukon 专为使用受监管 1:30 杠杆的普通零售账户设计，这是欧洲标准，其所有数据也正是在这一条件下测量的。从约 $2,000 起，即可舒适运行完整网格。从约 $5,000 起，All-In Combined 模式可发挥完整仓位规模。这是诚实的差异所在：真实账户，而非其他系统赖以展示极端增长曲线的 1:500 微型账户，那条曲线靠的是杠杆而非策略本身的优势。杠杆越低，意味着账户越严肃，数字越值得信任。


适配您账户的仓位管理 · 一次设定，长期有效

Grid Classic 采用自动仓位缩放：告诉 Yukon 每一万资金交易多少手，它便会自动将每笔仓位按您的账户规模调整。偏好固定手数？一个开关即可切换。Pattern 引擎采用每笔交易按账户比例计算风险，默认为每笔 Pattern 交易承担 0.5% 风险，在经过验证的 17 个月窗口内可将最大回撤控制在 10% 以内。Grid 的权益上限以百分比设定，同样随账户规模自动调整。想要更严格的风险配置？将 Pattern 风险降至 0.25%。想要更多机会？提升至 1.0%，收益大约翻倍，回撤也大约翻倍。由您来决定。


面板 · 一眼掌握全局

清晰的图表面板让您一眼了解当前状态：浮动盈亏、当日盈亏，以及实时回撤对比上限的进度条，随着接近上限由绿变黄再变红。面板下方显示当前持仓网格篮子、已平仓交易的实时业绩记录，以及清晰的自动交易状态，让您第一时间察觉终端设置是否会妨碍 Yukon 正常运行。支持明暗两种主题，提供面板缩放功能，可在图表实时运行，也可在可视化 Strategy Tester 中运行，让您在回测过程中实时观察业绩曲线的形成。


核心功能一览

  • 三套独立引擎：Grid Classic、Pattern Long、Pattern Short
  • 每套引擎可通过参数独立开启或关闭，拥有独立魔法数字
  • Pattern 引擎：固定 1:4 风险回报比，按账户比例计算手数
  • Grid Classic：自动仓位缩放，网格篮子整体止盈，线性敞口
  • 日内波动率区间检查：黄金超出正常区间时，Grid 自动暂停
  • Grid 硬性权益上限：达到您设定的账户比例时，篮子自动平仓
  • 周末全平：无头寸跨越周末缺口
  • 全部三套引擎均启用实时美元新闻保护
  • 图表面板：浮动盈亏、当日盈亏、实时回撤进度条
  • 支持实盘图表运行及可视化 Strategy Tester
  • 明暗两种主题及面板缩放
  • 基于多年真实黄金 Tick 数据构建并验证
  • 每日市场状态层为每一次形态入场放行（3.0 新功能）
  • 完整支持美分账户，仓位自动缩放
  • 支持点差交易账户与交叉货币账户（3.1 新功能）
  • 适用于任何提供 XAUUSD 的券商及任何 MetaTrader 5 版本

快速上手

  1. 在 MQL5 Market 购买 Yukon；MetaTrader 5 将自动下载至您的 Experts 文件夹。
  2. 在工具 > 选项 > 智能交易系统中，允许 https://revden.io。此步骤启用实时新闻保护：即使不允许该 URL，Yukon 也可正常交易，但允许后新闻防护功能将立即激活。
  3. 将其挂载到 XAUUSD 图表，面板即刻加载，开箱即用。
  4. 选择您的引擎：仅 Grid Classic 对应保守型配置，三套全开对应最强综合优势。
  5. 设置每万资金的 Grid 手数、权益上限，以及 Pattern 风险比例。默认参数均已经过验证。
  6. 在 VPS 上运行 Yukon，确保全天候在线。我们的 VPS 指南将为您逐步讲解设置流程。

注意事项

  • Yukon 交易 XAUUSD（黄金）。请挂载至黄金图表。
  • 需要对冲账户。Yukon 以独立持仓的形式构建网格篮子，Grid 和两套 Pattern 引擎均运行于对冲账户，这是网格策略在 MetaTrader 5 上的标准账户类型。大多数券商提供对冲账户；如有疑问，请向您的券商申请对冲型 MT5 账户。
  • 可在实盘图表上运行以进行实时交易，也可在可视化 Strategy Tester 中进行评估，面板将实时展示业绩曲线的形成过程。
  • 任何策略都伴随风险。Yukon 将每个 Grid 篮子的亏损上限设定在您自己选择的账户比例内，Pattern 交易均设有固定止损。所有交易均存在风险，历史表现不保证未来收益。请先在模拟账户上运行，并将仓位控制在您可以承受的水平。

三套引擎。一个市场状态层。Yukon。

评分 1
Wesley ONeal
56
Wesley ONeal 2026.07.30 19:46 
 

Excellent product. Can be configured to be as conservative and/or agressive as wanted. Also, the Revden interface for news feed is extremely helpful. Worth more than the asking price.

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The Gold Buyer
Moses Aboliwen Aduboa
专家
Ride the Gold Trend with a Simple Buy-Only EA The  EA is a fully automated Buy-Only Expert Advisor for MetaTrader 5. It is designed to capture upward market opportunities with safe risk management and seamless execution. Why Traders Choose It: Best performance on Gold (XAUUSD) – highly liquid and trending. Buy-Only EA – focuses purely on long positions. Plug & Play setup – attach and let it trade automatically. Built-in Stop Loss & Take Profit protection. Smart one-position contro
该产品的买家也购买
Quantum Titan MT5
Bogdan Ion Puscasu
5 (2)
专家
Quantum Titan 将机构级交易引入 Quantum 生态系统，为精准度、纪律性和经证实的实时市场表现树立了新的标准。 Titan 是为那些对黄金智能交易系统有更高期望的交易者而开发的，代表了量子交易技术的下一个发展阶段。 全球终身授权数量严格限制在 1000 个。 当1000份全部售罄后，《量子泰坦》将不再发售。 特价上市优惠价。最终价格 1999 美元。 只需5万美元初始投资即可获得实时信号：   点击此处 Quantum Titan MQL5 公共频道：   点击此处 ***购买 Quantum Titan MT5，即有机会免费获得 Quantum Emperor、Quantum King、Quantum Bitcoin、Quantum Baron、Quantum Valkyrie、Quantum OmniGold、Quantum Athena X 或 Quantum Starman！*** 详情请私信咨询！ 隆重推出量子泰坦 Quantum Titan 是我从未打算公开发布的黄金级智能交易系统。 几个月来，我一直用自己的资金私下交易 Titan，并且
Quantum Queen X MT5
Bogdan Ion Puscasu
5 (28)
专家
传奇仍在继续。女王不断进化。 欢迎来到 Quantum Queen X——传奇黄金交易系统的下一代产品，它建立在 Quantum Queen 已证明的成功之上。 Quantum Queen X 基于与 Quantum Queen 相同的成熟核心引擎构建，引入了强大的全新自定义模式，允许交易者精确选择要启用或禁用的策略。 每项策略都经过单独审查、改进和优化，以在不同的市场环境下提供更佳的性能和适应性。默认预设也得到了增强，现在包含 9 项精心挑选的策略，而非之前的 7 项，从而提供更广泛的市场覆盖和更多交易机会，同时保留了使 Quantum Queen X 成为 MQL5 平台上最成功的黄金智能交易系统的严谨交易理念。 IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions 折扣价   价格 。     每购买 10 件，价格将上涨 50 美元。最终价格为 1999 美元。 实时信号 IC Ma
The Gold Reaper MT5
Profalgo Limited
4.47 (103)
专家
道具公司已准备就绪！（ 下载道具文件 ） 警告： 目前仅剩少量存货！ 最终价格：990美元 免费获得 1 个 EA（适用于 3 个交易账户）-> 购买后请联系我 超值组合优惠   ->   点击这里 加入公开群组： 点击此处   实时信号 客户端信号 YouTube 评论 最新手册 欢迎来到黄金收割者！ 这款EA是在非常成功的Goldtrade Pro的基础上开发的，设计用于同时在多个时间框架上运行，并且可以选择将交易频率设置为从非常保守到极度波动。 该EA使用多种确认算法来寻找最佳入场价格，并在内部运行多种策略来分散交易风险。 所有交易都有止损和止盈，但同时也使用追踪止损和追踪止盈来最大限度地降低风险，并最大限度地提高每笔交易的潜力。 该系统基于非常流行且行之有效的策略：交易突破重要支撑位和阻力位的交易机会。   黄金非常适合这种策略，因为它是一种波动性很高的货币对。 系统会根据您的账户规模和最大允许回撤设置自动调整交易频率和手数！ 回测结果显示增长曲线非常稳定，回撤幅度控制得非常好，恢复速度也很快。  这款EA已经针对黄金进行了最长时间的压力测试，使用了多个经纪商的多个价格
Scalping Robot Pro MT5
MQL TOOLS SL
4.46 (140)
专家
Scalping Robot Pro is a professional trading system designed specifically for fast and precise scalping on XAUUSD using the M1 timeframe. The system is built to capture short term market movements with accurate execution and controlled risk management. It focuses on real time price behavior, momentum shifts, short term volatility, and selective grid based trade management techniques to identify high probability trading opportunities in the gold market. Scalping Robot Pro is optimized for traders
Ultimate Breakout System
Profalgo Limited
5 (46)
专家
重要的 ： 此套装仅以当前价格限量发售。    价格很快就会涨到1999美元！   已包含 100 多种策略 ，更多策略即将推出！ 额外福利 ：  从我的其他 EA 中免费 选择 5 款！   所有设置文件 + 完整设置和优化指南 视频指南 实时信号 第三方评论 新增 - 44 种策略实时信号 欢迎来到终极突破系统！ 我很高兴地向大家介绍终极突破系统，这是一款经过八年精心开发的复杂且专有的智能交易系统 (EA)。 该系统已成为MQL5市场上多款表现优异的EA的基础，其中包括备受赞誉的Gold Reaper EA。 它曾连续七个多月位居榜首，此外还有 Goldtrade Pro、Goldbot One、Indicement 和 Daytrade Pro。 终极突破系统并非仅仅是另一款EA（电子交易系统）。 它是一款专业级工具，旨在帮助交易者在任何市场和时间框架内创建无限数量的突破策略。 无论您是专注于波段交易、超短线交易还是构建多元化投资组合，该系统都能提供无与伦比的灵活性和定制化功能。 可能性无穷无尽！ 对于自营交易公司的交易员来说：   有了这个系统，您终于可以创建自己独
Lizard
Marco Scherer
4.18 (40)
专家
LIZARD 是什么？ Lizard 是一款全自动智能交易系统（EA），专为 MetaTrader 5 上的 XAUUSD（黄金）开发。它采用多策略摆动突破系统，识别图表上的关键结构位，并在精确计算的入场点放置挂单止损单。无马丁格尔。无网格。不加仓摊平。 每笔交易都设有明确的 Stop Loss 和 Take Profit，并由多层退出系统全天候自动管理。 实盘信号 - 购买前追踪真实表现： https://www.mql5.com/en/signals/2372821 工作原理 Lizard 在 H1 时间框架上持续扫描 XAUUSD 图表，寻找重要的摆动高点和摆动低点。当识别到有效结构时，它会在距离该价位经校准的位置放置 Buy Stop 或 Sell Stop 挂单。需要真正的突破才能触发，而非价格的简单触碰。 这种方法可过滤掉弱势行情，仅在动能确认时入场。 6 个独立策略在 H1 时间框架上同时运行，每个都拥有各自的 Stop Loss 和 Take Profit、追踪系统、magic number 和风险权重。 主要功能 多策略架构： 六个单独优化的策略覆盖不同的市场状况，从
Quantum King EA
Bogdan Ion Puscasu
4.96 (214)
专家
Quantum King EA — 智能力量，为每一位交易者精炼 IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. 特别推出价格 直播信号：       点击这里 MT4版本：   点击此处 量子王者频道：       点击这里 ***购买 Quantum King MT5 即可免费获得 Quantum StarMan !*** 详情请私讯询问！ 用精确和纪律来管理您的交易。 Quantum King EA 将结构化网格的优势和自适应 Martingale 的智能融入一个无缝系统 - 专为 M5 上的 AUDCAD 设计，专为希望实现稳定、可控增长的初学者和专业人士打造。 Quantum King EA 是针对 M5 时间范围内的 AUDCAD 对开发的全自动交易系统。 它将网格策略的结构与马丁格尔的自适应恢复逻辑相结合，形成了一个在所有市场阶段智能管理交易的系
Quantum Athena X
Bogdan Ion Puscasu
5 (3)
专家
更智能的控制，更精准的操控。 欢迎来到 Quantum Athena X——新一代专注于黄金交易的系统，它在 Quantum Athena 的精准性、效率和纪律性执行的基础上更进一步。 Quantum Athena X 基于与 Quantum Athena 相同的精简核心引擎和精心挑选的 6 种策略构建而成。每项策略都针对当前的黄金市场状况进行了单独优化和改进，而全新的强大自定义模式则允许交易者精确选择启用或禁用哪些策略。 对于喜欢即插即用体验的交易者，原有的优化配置仍然可用；而对于想要创建自己个性化策略组合的交易者，自定义模式则提供了更大的灵活性。 IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. 折扣价   价格 。     每购买 10 件，价格将上涨 50 美元。最终价格为 1999 美元。 实时信号 IC Markets：       点击这里 Quantum A
Gold Snap
Chen Jia Qi
4.47 (17)
专家
Gold Snap — 黄金快速利润捕捉系统 实盘信号： https://www.mql5.com/en/signals/2362714 实盘信号2： https://www.mql5.com/en/signals/2372603 实盘信号 v2.0： https://www.mql5.com/en/signals/2379945 当前价格仅剩 3 份。价格很快将上涨至 $999。 重要： 购买后请通过私信联系我们，以获取用户指南、推荐设置、使用说明以及更新支持。 https://www.mql5.com/en/users/walter2008 欢迎加入我们的 MQL5 频道，获取产品更新与交易见解。 https://www.mql5.com/en/channels/tendmaster 在 Gold House 的长期研发与实战验证中，我们进一步确认了突破策略在黄金市场中的有效性，也验证了我们自适应参数系统在真实市场环境中的实际价值。 但对于突破系统来说，始终存在一个现实问题： 止盈太早，容易错过后续真正的大行情； 止盈太晚，又往往会经历一定程度的利润回吐。 这不是某一种策略独有
Gold Neural Core
TICK STACK LTD
5 (8)
专家
Launch Offer:   Grab Gold Naural Core and bundle it with   XAU Momentum   and get 2 free EAs of your choice from my entire MQL5 store. DM me for details. Learn how I personally manage risk when using grid systems:  https://www.mql5.com/en/blogs/post/767250 Read the user guide to any TickStack grid system:  https://www.mql5.com/en/blogs/post/767232 Gold Neural Core — Hyper-Scalping Grid System for XAUUSD Gold Neural Core is a high-frequency grid trading system engineered specifically for gold (X
XT Bitcoin Robot MT5
MQL TOOLS SL
5 (4)
专家
XT Bitcoin Robot is an advanced  automated trading system  designed specifically for  BTCUSD traders  who want to take advantage of Bitcoin's market volatility without the need for constant market monitoring. The robot continuously analyzes market conditions and automatically executes trades based on its built in trading logic, helping traders stay active in the market 24 hours a day without manual intervention. The system is designed to identify trading opportunities and manage positions accor
Pulse Engine
Jimmy Peter Eriksson
4.06 (36)
专家
最新消息——目前仅剩少量存货，欲购从速！ 该系统的主要目标是在不使用任何有风险的鞅或网格的情况下实现长期的实时性能。  数量极其有限，现价优惠 最终价格 1499 美元 【实时信号】    |    【回测结果】    |    【设置指南】    |    【FTMO 结果】 一种不同的交易方法 Pulse Engine 不使用任何指标或特定时间框架。它采用了一种非常独特的方法，这是 MQL5 上任何其他交易系统都不采用的方法。 它交易的是日内方向性模式。这些模式是我利用自己多年来不断开发和完善的特定模式识别软件发现的。 该软件使我能够识别出市场历史上在一天中哪些时段会出现强劲的单向波动。 每个市场和每周的每一天都有其独特的走势。 这种方法之所以如此强大，是因为它不依赖于市场是处于趋势行情、反转行情还是任何特定的市场状态。其模式与这些因素完全无关。 脉冲引擎包含涵盖 六大市场的 70 多种不同模式 ，并结合超过 5万笔 交易的历史回测数据。 每个市场的回测时间均尽可能追溯至数据允许的最长时期， 外汇货币对约 20年，指数约 15 年， 加密货币 约10 年。这确保了极高的统计显
Quantum Emperor MT5
Bogdan Ion Puscasu
4.86 (506)
专家
介绍     QuantumEmperor EA 是一款突破性的 MQL5 专家顾问，它正在改变您交易著名的 GBPUSD 货币对的方式！由拥有超过13年交易经验的经验丰富的交易者团队开发。 IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. ***购买 Quantum Emperor EA，即可免费获得  Quantum StarMan  !*** 私信询问更多详情 已验证信号：   点击此处 MT4版本：   点击这里 量子 EA 通道：       点击这里 每购买 10 件，价格将增加 50 美元。最终价格为 1999 美元 量子皇帝EA     采用独特的策略，将单笔交易连续拆分成五笔较小的交易。这意味着每次 EA 执行一笔交易时，它都会自动将其拆分成五个较小的仓位。 量子皇帝EA     量子帝王EA凭借其卓越的亏损交易处理方法，在众多专家顾问中脱颖而出。
Nexorion Initium Novum EA
Valentina Zhuchkova
4.23 (26)
专家
NEXORION: Initium Novum — 确定性逻辑与算法综合体系 NEXORION 是一款基于严密流动性处理数学算法的机构级分析系统。该项目的核心理念是“计算透明化”：交易型 EA 将混沌的价格流转化为结构化的几何区域，并将决策过程直接在交易图表上进行可视化呈现。 实时信号监控 https://www.mql5.com/en/signals/2378408 https://www.mql5.com/es/signals/2372338 系统技术规格 交易资产 ：XAUUSD (黄金) 运行周期 ：H1 (1小时图) 核心方法论 ：机构流动性分析与确定性逻辑 (Institutional Liquidity Analysis & Deterministic Logic) 决策依据 ：流动性池与平衡水平的数学计算 数学架构与可视化 本系统的关键创新在于 动态计算映射 (Dynamic Computation Mapping) 。算法不仅是分析价格，更是通过以下模块构建市场的数学模型： 流动性追踪 (Liquidity Tracking) ：基于市场阶段的深度分析，精确识别买
XG Gold Robot MT5
MQL TOOLS SL
4.33 (112)
专家
The XG Gold Robot MT5 is specially designed for Gold. We decided to include this EA in our offering after extensive testing . XG Gold Robot and works perfectly with the XAUUSD, GOLD, XAUEUR pairs. XG Gold Robot has been created for all traders who like to Trade in Gold and includes additional a function that displays weekly Gold levels with the minimum and maximum displayed in the panel as well as on the chart, which will help you in manual trading. It’s a strategy based on Price Action, Cycle S
Chiroptera
Rob Josephus Maria Janssen
4.64 (47)
专家
Prop Firm Ready! Chiroptera is a non-martingale, non-grid, multi-currency Expert Advisor that operates in the quiet hours of the night. It uses single-placed trades (of all 28 pairs!) with tactically placed Take Profits and Stop Losses, that are continuously adjusted to maximize gains and minimize losses. It keeps track of past and upcoming news reports to ensure impacts are minimized and carefully measures real-time volatility to prevent impacts due to unpredictable geo-political disturbances c
Range Breakout EA with Range Filters
Jimmy Peter Eriksson
4.5 (20)
专家
更新：下一价格：599 美元，最终价格：999 美元 如果您重视诚实和为真实交易而构建的真正交易系统，而不是一个看起来完美无瑕但最终可能导致账户爆仓的直线回测，那么这可能适合您。 无马丁格尔/无网格 22个月实时信号 +250% 实时增长 【实时信号】    |  【FTMO 结果】    |  【主投资组合】  |  【回测指南】 为什么 Range Breakout EA 如此稳定？ Range Breakout EA 基于一种众所周知的市场行为：交易时段之间的波动性变化。 亚洲交易时段的波动性通常较低，形成一个狭窄的价格区间。伦敦交易时段开盘后，波动性增加，价格往往会突破该区间 并继续朝突破方向移动。 该系统会交易这种突破，并在当天晚些时候波动性开始减弱时平仓。 它不使用指标或固定时间框架，这有助于减少过拟合。系统内部使用突破过滤器来避免低质量的突破交易。 该策略在 XAUUSD、USDJPY、BTCUSD、US30 和 DE40 等货币对上表现尤为出色。 同时交易多个市场可以实现强大的分散风险能力。 加入社区！ 公众社区：  点击这里！ 请私信我并附上购
SomaGold
Andrii Soma
5 (10)
专家
SomaGold 是一款专为 MetaTrader 5 打造的多策略突破型智能交易系统（EA），仅适用于黄金（XAUUSD）。一张图表、一个 EA，32 套独立策略并行运行，构成单一、分散化的组合。 实时信号。 这是我在 MQL5 上发布的第一款 EA。为在上线时让更多人能够入手，我采用透明的阶梯定价模式： 首发价：100 USD 每售出 10 份拷贝，价格上涨 100 USD 早期购买者在产品生命周期内锁定最低价格。 理念 与其运行单一、容易过度拟合某一狭窄市况的设置，SomaGold 自带一套精选的 32 套预调策略，全部在同一黄金图表上的单个 EA 中并行运行。 每套策略拥有各自的 magic number、注释、时间周期、摆动识别参数、出场规则、新闻距离与手数步长。它们共享同一执行引擎但独立交易，因此您可在多个时间周期与突破宽度上获得真正的分散化，而无需管理大量图表。 组合构建 我进行了 48 次完全不同的优化： 首先，我在 2 个时间段上运行优化： 2018–2023 2020–2025 时间周期分为 4 组： D1、H12、H8、H4 突破宽度有三种变体： V1 Bro
Byrdi
William Brandon Autry
5 (21)
专家
BYRDI - 如同一个整体进行交易的 AI 网络 大多数 EA 只看到一个终端。 BYRDI 看到整个网络。 在一个账户上开立的交易，可能改变你所拥有的每一个其他账户的风险。 BYRDI 将独立的 MetaTrader 5 终端连接成一个协调统一的 mesh 网络。每个节点都可以保留自己的账户、经纪商、市场、AI 模型、策略和风险设置，同时对更大的系统保持感知。 BYRDI 可以分配机会、控制敞口，并在整个 mesh 网络中提供合格节点的故障转移。 单个节点可以独立交易。 多个节点可以作为一个网络协同运作。 超越入场。超越账户。 一位交易者。多个市场。一个智能网络。 BYRDI 投资组合搭建活动 在接下来的 72 小时内或接下来的 15 笔 BYRDI 购买内有效，以先到者为准。 以当前 $997 的价格购买 BYRDI，即可获得： 1 个 Mean Machine GPT 激活额度 1 个 AiQ 激活额度 私享投资组合部署研讨会 国际在线问答参与权限 完整研讨会录像 投资组合入门蓝图 前 10 位符合条件的购买者还可以提交自己拟定的投资组合结构，获得一次简短的私下点评。 无需现
ArtQuant Gold
Miguel Angel Vico Alba
4.2 (25)
专家
ArtQuant Gold — 面向 XAUUSD 的多模块智能交易系统 ArtQuant Gold 是一款专为 MetaTrader 5 黄金交易而开发的自动交易系统。 该 EA 将多个相互独立的交易模块与集中式投资组合管理、风险敞口限制、执行过滤器、虚拟交易管理以及账户保护工具整合在一起。它适合希望使用专用 XAUUSD 自动交易系统，同时又不需要自行配置指标或内部策略参数的交易者。 ArtQuant Gold 支持标准 XAUUSD 交易品种，也兼容常见的经纪商黄金品种命名方式，包括带前缀、后缀或其他替代名称的黄金品种。 重要提示： ArtQuant Gold 仅适用于 Gold / XAUUSD 或经纪商提供的等效黄金交易品种。如果加载到无关的金融品种上，EA 将不会进行交易。 EA 不依赖图表时间周期。它可以加载到任意时间周期，因为所需的市场数据和交易结构均由内部逻辑独立处理。 实盘参考账户 查看 ArtQuant Gold 实盘参考信号 该信号仅用于提供透明的实盘参考，并不构成使用相同经纪商、入金金额、杠杆、手数、风险水平或交易条件的建议。 点差、佣金、隔夜利息、订单执行、
Mad Turtle
Gennady Sergienko
4.53 (123)
专家
交易品种 XAUUSD（金/美元） 时间周期 (周期) H1-M15（任意） 支持单仓位交易 是 最低入金 500 美元 （或其他货币等值） 兼容任何经纪商 是（支持两位或三位小数报价，任何账户货币、符号名称和 GMT 时间） 无需预先配置即可运行 是 如果您对机器学习感兴趣，请订阅频道： 订阅！ Mad Turtle 项目的主要特点： 真正的机器学习 此智能交易系统 (EA) 不会连接到任何 GPT 网站或类似服务。 模型通过内置于 MT5 的 ONNX 库部署。在首次初始化时，您将看到一个系统消息，这是无法伪造的。 CLICK 参见：ONNX（开放神经网络交换格式）。 资金安全性 不使用日切前交易、微型剥头皮或基于低统计样本的窄幅交易； 不使用高风险策略，例如网格或马丁格尔； 也不使用任何可能长时间运行并在一天内失去全部利润甚至全部资金的策略。 独特性 EA 基于我独特的 特征工程 ，采用自定义的奖励与惩罚训练方法，结合元模型级联筛选与多种集成方法。 模型在完整的 24 小时交易格式下于大型 H4 时间框架上训练，可持仓数小时到数天。 它们以点数（pips）而非
The Gold Phantom
Profalgo Limited
4.7 (44)
专家
道具公司已准备就绪！--> 下载所有套装文件 警告： 目前仅剩少量存货！ 最终价格：990美元 全新优惠（仅需 399 美元起） ：免费选择 1 款 EA！（限 2 个交易账户，除 UBS EA 外，可选择我的任何一款 EA） 超值组合优惠   ->   点击这里 加入公开群组： 点击此处   实时信号 实时信号 2 ！！黄金幻影来了！！ 继黄金收割者取得巨大成功之后，我非常自豪地推出它的强大兄弟： 黄金幻影 ，这是一个纯粹、毫不花哨的突破系统，基于同样的久经考验的引擎……但拥有全新的策略。 在The Gold Reaper 取得巨大成功的基础上 ， The Gold Phantom 让自动黄金交易变得轻松顺畅。 这款EA交易系统旨在同时在多个时间框架内运行，并让您完全掌控交易频率。 从极其保守的设置到非常激进、波动性最大化的模式，应有尽有。 该系统采用多层确认算法来确定最佳入场价格，同时在内部运行多种互补策略，以有效地分散和分散交易风险。 每个仓位都包含固定的 止损 和 止盈 ，并辅以动态 追踪止损 和 追踪止盈 逻辑，旨在尽早保护资金，并让盈利尽可能地持续下去。 Go
XIRO Robot MT5
MQL TOOLS SL
5 (34)
专家
XIRO Robot is a professional trading system created to operate on two of the most popular and liquid instruments on the market:  GBPUSD, XAUUSD and BTCUSD . We combined two proven and well tested systems, enhanced them with multiple new improvements, optimizations and additional protective mechanisms, and integrated everything into one advanced and unified solution. As a result of this development process, XIRO Robot was created. Robot was designed for traders who are looking for a reliable and
BB Return mt5
Leonid Arkhipov
4.42 (125)
专家
BB Return — 一款用于黄金交易（XAUUSD）的智能交易系统（EA）。该交易思路最初来自我的 手动交易 经验。策略核心是价格回归 Bollinger Bands（布林通道） 区间，但并非机械式或每次触及即入场。针对黄金市场的特性，系统加入了额外过滤条件，用于剔除无效和低质量的市场环境，仅在回归逻辑真正成立时才开仓。   Global   update   on   June   14th   交易原则 — 系统不使用网格、马丁或加仓平均成本等风险策略。EA 可使用 固定手数 或 AutoRisk 自动风险 模式运行。BB Return 对点差、滑点及不同经纪商的报价方式不敏感，可在任何经纪商及多种账户类型下运行，包括 Standard、ECN、Pro、Raw、Razor 。系统不受交易时段限制，可 24 小时运行 。   $ 359   不是最终价格。 当前价格仅剩 5–7 个名额。 之后将上涨。 该EA限量提供，以保证策略的稳定性。 设置与交易频率 — 启动系统无需复杂设置，策略设计即基于 默认参数 运行，通常只需调整手数或 AutoRisk 模式。系统平均每年约执行
Burning Grid
Magma Software Solutions UG
4.59 (29)
专家
BURNING GRID UP TO 35 SYMBOLS. ONE COORDINATED GRID SYSTEM. The forex market does not move through one currency pair at a time. While one symbol is trending, another may be consolidating, reversing or building a completely different opportunity. Burning Grid was developed for this multi-pair environment. From one MetaTrader 5 chart, the EA can process up to 35 supported symbols. Different grid strategies can pursue their own opportunities, while shared controls coordinate risk, spreads, currenc
Quantum Bitcoin EA
Bogdan Ion Puscasu
4.77 (128)
专家
量子比特币 EA   ：没有不可能的事情，唯一的问题是弄清楚如何去做！ 使用 Quantum Bitcoin EA 迈向 比特币 交易的未来，这是来自顶级 MQL5 卖家之一的最新杰作。Quantum Bitcoin 专为追求性能、精度和稳定性的交易者而设计，重新定义了加密货币波动世界中的可能性。 重要提示！ 购买后，请给我发送私人消息，以获取安装手册和设置说明。 每购买 10 件，价格将增加 50 美元。最终价格为 1999 美元 100本只剩80本了。 量子比特币/女王通道：       点击这里 ***购买 Quantum Bitcoin EA 即可免费获得 Quantum StarMan！*** 私信询问更多详情！ Quantum Bitcoin EA 在 H1 时间范围内蓬勃发展，采用 趋势跟踪策略 来捕捉市场动量的本质。它利用 复杂的网格方法 来确保每个交易周期都以胜利结束——将波动性从挑战转变为机遇。比特币市场以 4 年为一个周期，Quantum Bitcoin EA 经过优化，可以捕捉每个周期中发生的模式，确保它始终以有利的方式结束交易 为什么选择量子比
Gold House MT5
Chen Jia Qi
4.49 (59)
专家
Gold House — 黄金摆动突破交易系统。 一个EA，三种交易模式。选择最适合你的交易风格。无网格，无马丁。 每售出 10 份，价格将上涨 50 美元。最终计划价格：1,999 美元。 实盘信号： 利润优先模式： https://www.mql5.com/cn/signals/2359124 BE 优先模式： https://www.mql5.com/cn/signals/2372604 Adaptive Mode： https://www.mql5.com/cn/signals/2379287   （高风险配置参考——盈亏都会被放大，不属于推荐配置。） 重要：购买后请务必私信我们，以获取推荐参数、使用说明、注意事项以及使用技巧。 （MQL5私信）： https://www.mql5.com/en/users/walter2008 保持更新——加入我们的 MQL5 频道以获取产品更新和交易技巧。打开链接后，请点击页面顶部的“订阅”按钮进行关注。： 点击加入 这套EA来自我们团队的内部实盘账户，基于 7 年历史数据开发验证，并经过实盘确认后才决定公开。我们没有为了上架专门优
Daytrade Pro Algo MT5
Profalgo Limited
4.18 (11)
专家
推出促銷： 以當前價格提供的副本數量有限 最終價格：990$ 新：免費獲得 1 個 EA！ （2 個交易賬戶） Ultimate Combo Deal   ->   click here LIVE RESULTS:   https://www.mql5.com/en/signals/1949810 JOIN PUBLIC GROUP:   Click here Set Files 歡迎來到 DayTrade Pro Algo！ 經過多年的市場研究和不同策略的編程，我發現了一個具有良好交易系統所需的一切的算法： 它是獨立於經紀人的 它是獨立傳播的 它使用真實可變點差測試在 MT4、MT5、TDS2 和多個經紀商上輕鬆顯示非常穩定的回測 數百種不同的設置都在測試中給出了有利可圖的結果（當然我選擇了最好的！） 非常強大的系統 -> 設置可以互換，因此使用 USDJPY 的設置運行 EURUSD 仍然是有利可圖的。   已經在 13 個貨幣對上運行：EURUSD；GBPUSD；USDJPY；AUDUSD；XAUUSD；GBPJPY；USDCAD；EURJPY；EURNZD；EURAUD
HFT Spike EA
OMG FZE LLC
5 (3)
专家
[ My Channel ] HFT Spike EA 推荐账户：高杠杆 Standard、ECN、Raw；Cent；Propfirm（如 FTMO FundedNext 等） 策略：量子物理学原理、HFT Spike（高频交易）、级别交易、神经交易、无马丁格尔、无网格、单仓位趋势交易。 基于 XAUUSD tick 数据设计的全自动、风险受控的 EA。无需选择 Time-Frame。默认值与已测试的配置相同。 专为黄金设计。检测突发的波动爆发（"spike"），并在 spike 后的价格走势通过过滤器时以精准时机开仓。 平均持仓时间较短，因此突出表现为 Scalping Trading。  Symbol : GOLD/XAUUSD Digits : 2 digits & 3 digits Leverage : Any Broker : Any Min Balance : 25$ (for 1:500) Latency : up to 500ms 无 set 文件。无 Timeframe。 无马丁格尔 - 无网格 可调节的风险级别 PropFirm 模式 对于每日亏损设
Big Forex Players MT5
MQL TOOLS SL
4.76 (140)
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We proudly present our cutting-edge robot, the  Big Forex Players EA  designed to maximize your trading potential, minimize emotional trading, and make smarter decisions powered by cutting-edge technology. The whole system in this EA took us many months to build, and then we spent a lot of time testing it. This unique EA includes three distinct strategies that can be used independently or in together. The robot receives the positions of the  biggest Banks  (positions are sent from our database t
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Power Candles MT5
Daniel Stein
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指标
Power Candles V3 - 自我优化的强度指标 Power Candles V3 把货币与品种的强度直接转化为图表上可执行的交易方案。指标不再仅根据强度给K线着色,而是在后台持续运行实时自动优化,为您正面对的品种给出最佳 Stop Loss、Take Profit 与信号阈值。一键采用,Entry、Stop Loss、Take Profit 线就以精确价格绘制在图表上,提醒消息中直接包含方向。 本工具是 Stein Investments 生态系统的一部分 - 18+ 款工具,加上 Max,您的一对一 AI 交易导师。  随时在线,深入了解每一款指标,在您需要梳理思路的那一刻就在那里。  立即认识他: https://stein.investments 每根收盘K线运行 3,000+ 次交易模拟。9 种强度状态。2 种策略并行测试。一键采用最优配置。 为什么需要这个 大多数强度指标只给您一个数值,然后留下三个问题:相信哪个阈值、用哪个 Stop Loss、走哪个交易方向。Power Candles V3 在每根收盘K线上自动回答这些问题。结果就是一个完整的交易方案 -
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Daniel Stein
5 (4)
实用工具
Premium Trade Manager - 内置交易导师的图表面板 Premium Trade Manager 将一位交易导师嵌入您的图表，并在其下搭载完整的执行引擎。像往常一样建立交易，然后让您的 AI 交易导师 Max 读取这笔具体的交易，结合您的实时账户给出直接判断，再由您决定是否下单：止损是否符合纪律化交易的要求、风险规模是否合理、高影响新闻事件是否即将发布、您是否接近资金盘限额。其下是完整的执行引擎，负责点击之后的一切：一键按风险下单、您在图表上拖动规划且交易进行中仍可随时调整的计划、最多四个分批止盈级别、七种移动止损方式、实时资金盘合规检查、新闻屏蔽保护，以及对自身成本进行评级的点差功能。决策由您做出。Max 给出第二次审视。面板负责此后的一切。 购买前先亲手体验。 直接在浏览器中点击实时面板，这是在购买前感受其工作方式的最快途径。 stein.investments/products/premium-trade-manager Max 是您的一对一 AI 交易导师，他直接内置于面板之中。  他了解您的账户、您的设置和您的规则，用您自己的语言回答，并在每笔交易下单前进
Power Candles Scanner
Daniel Stein
5 (1)
实用工具
Power Candles 策略扫描器——自优化多符号设置查找器 Power Candles策略扫描器 采用与Power Candles指标相同的自优化引擎，可同时扫描您“市场观察”中的所有交易品种。一个面板即可显示当前哪些品种在统计上具备交易价值、每种策略的最佳应用方向、最优止损/止盈组合，并在新信号触发时立即向您发送提醒。 本工具是 Stein Investments 生态系统的一部分 - 18+ 款工具,加上 Max,您的一对一 AI 交易导师。  随时在线,深入了解每一款指标,在您需要梳理思路的那一刻就在那里。  立即认识他: https://stein.investments 您的全面市场监控。每个交易品种超过3,000次自动优化。2种警报类型。一键切换图表并采取行动。 为何您需要此工具 大多数多标的扫描器仅展示价格 波动 。每只股票的波动率、百分比变化、RSI。您仍需自行摸索正确的策略、合适的止损位以及理想的入场阈值。Power Candles策略扫描器针对每只股票自动解答这些问题，仅在数学验证过的交易设置中触发实际入场信号时才会向您发出提示。这就是全部卖点。 自动
FX Power MT5 NG
Daniel Stein
5 (33)
指标
FX Power：分析货币强度，助您做出更明智的交易决策 概述 FX Power 是一款专业工具，帮助您全面了解主要货币和黄金在任何市场条件下的真实强度。通过识别强势货币用于买入，弱势货币用于卖出， FX Power 简化了交易决策，并帮助您发现高概率的交易机会。不论您是想跟随趋势还是通过极端的 Delta 值预测反转，这款工具都能完美适应您的交易风格。别再盲目交易——用 FX Power 让您的交易更加智慧。 1. 为什么 FX Power 对交易者极具价值 实时货币和黄金强度分析 • FX Power 实时计算并显示主要货币和黄金的相对强度，助您全面了解市场动态。 • 监控领先或落后资产，轻松识别值得交易的货币对。 全面的多时间框架视图 • 跟踪短期、中期和长期时间框架的货币和黄金强度，以便将您的交易策略与市场趋势保持一致。 • 无论是快进快出的短线交易还是更长期的投资策略， FX Power 都能为您提供所需的信息。 Delta 动态分析用于趋势和反转 • 极端 Delta 值常常预示反转机会，而平缓的 Delta 变化则确认趋势延续。 • 使用 Delta 分析，轻
FX Trend MT5 NG
Daniel Stein
5 (6)
指标
FX Trend NG：新一代多市场趋势智能分析工具 概述 FX Trend NG 是一款专业的多时间周期趋势分析与市场监控工具，帮助您在几秒钟内全面了解市场结构。 无需在多个图表之间来回切换，您可以立即看到哪些品种处于趋势中、哪里动能正在减弱，以及哪些时间周期之间存在强烈共振。 限时发布优惠 – 仅需 $30（6个月） 或 $80 终身授权 即可拥有 FX Trend NG 。 已经是 Stein Investments 客户？ -> 发送消息 以获取专属客户群访问权限。 需要帮助或安装指导？ -> 请访问 Stein Investments 官方页面 。 1. FX Trend NG 的核心优势 三状态趋势逻辑 —— 不只是 Buy 或 Sell • 大多数指标仅显示两种状态：Buy 或 Sell。 • FX Trend NG 增加第三种状态： Fade 。 • Fade 表示趋势强度正在减弱，在完全反转之前提前发出信号。 这种结构化逻辑让您看到趋势变化过程，而不仅仅是简单方向信号。 多时间周期分析（M1 至 MN1） • 从短线交易到中长线交易全面覆盖。 • 快速识别趋势
FX Volume MT5
Daniel Stein
4.79 (24)
指标
FX Volume：从经纪商视角洞察真实市场情绪 简要概述 想要提升您的交易策略？ FX Volume 可提供零售交易者和经纪商的持仓实时数据——远早于诸如 COT 之类的延迟报告。不论您希望获得持续稳定的收益，还是想在市场中多一分制胜的砝码， FX Volume 都能帮您识别重大失衡、确认突破以及完善风险管理。立即开启体验，让真实的成交量数据为您的交易决策带来革新！ 1. 为什么 FX Volume 对交易者格外有用 极具准确度的早期预警 • 快速捕捉有多少交易者正在买入或卖出某个货币对——比大多数人提前一步。 • FX Volume 是 唯一 能够整合多家零售经纪商真实成交量数据并以简洁方式呈现的工具。 强力风险管理 • 及时识别多头或空头仓位的巨大不平衡，这往往预示着潜在的趋势反转，帮助您更自信地设置止损和目标位。 • 独家而真实的数据让每一次交易决策更具可靠性。 优化进场与出场点 • 发现“过度集中”的交易（大多数交易者都在同一方向），并通过真实成交量来确认突破。 • 避免依赖常见指标可能带来的误导信号，而是利用真实的实时成交量。 适配各种交易策略 • 将 FX
FX Power MT4 NG
Daniel Stein
4.95 (21)
指标
FX Power：分析货币强度，助您做出更明智的交易决策 概述 FX Power 是一款专业工具，帮助您全面了解主要货币和黄金在任何市场条件下的真实强度。通过识别强势货币用于买入，弱势货币用于卖出， FX Power 简化了交易决策，并帮助您发现高概率的交易机会。不论您是想跟随趋势还是通过极端的 Delta 值预测反转，这款工具都能完美适应您的交易风格。别再盲目交易——用 FX Power 让您的交易更加智慧。 1. 为什么 FX Power 对交易者极具价值 实时货币和黄金强度分析 • FX Power 实时计算并显示主要货币和黄金的相对强度，助您全面了解市场动态。 • 监控领先或落后资产，轻松识别值得交易的货币对。 全面的多时间框架视图 • 跟踪短期、中期和长期时间框架的货币和黄金强度，以便将您的交易策略与市场趋势保持一致。 • 无论是快进快出的短线交易还是更长期的投资策略， FX Power 都能为您提供所需的信息。 Delta 动态分析用于趋势和反转 • 极端 Delta 值常常预示反转机会，而平缓的 Delta 变化则确认趋势延续。 • 使用 Delta 分析，轻
IX Power MT5
Daniel Stein
4.92 (13)
指标
IX Power：解锁指数、大宗商品、加密货币和外汇市场洞察 概述 IX Power 是一款多功能工具，可分析指数、大宗商品、加密货币和外汇市场的强弱表现。 FX Power 提供针对货币对的最高精度，利用所有可用货币对数据进行分析，而 IX Power 专注于基础资产的市场数据。这使得 IX Power 成为非外汇市场的理想选择，同时在需要简单外汇分析时也非常可靠。它可以无缝适用于任何图表，提供清晰的、有行动价值的洞察，帮助提升您的交易决策。 1. 为什么 IX Power 对交易者非常有价值 多市场强弱分析 • IX Power 分析指数、大宗商品、加密货币和外汇市场的强弱表现，为每个市场提供量身定制的洞察。 • 监控 US30、WTI、黄金、比特币等资产的表现，发现交易机会。 适用于更广泛的市场 • 对于外汇交易， FX Power 提供无与伦比的精度，通过分析所有相关货币对。 • IX Power 专注于基础资产的市场数据，非常适合非外汇市场及简化的外汇分析。 实时适应性 • 借助自适应算法， IX Power 实时响应市场数据变化，保持分析的最新性。 • 实时更新
FX Levels MT5
Daniel Stein
5 (15)
指标
FX Levels：适用于所有市场的高精度支撑与阻力 快速概览 想要精准确定适用于任何市场（外汇、指数、股票或大宗商品）的支撑与阻力吗？ FX Levels 将传统的“Lighthouse”方法与前沿的动态分析相结合，实现近乎通用的准确性。依托真实经纪商经验和自动化的每日与实时更新， FX Levels 帮助您捕捉价格反转点、设置合理的盈利目标，并自信地管理交易。立即使用，体验更准确的支撑/阻力分析如何助力您的交易更上层楼！ 1. 为什么 FX Levels 对交易者非常有利 极度精准的支撑 & 阻力区 • FX Levels 专为不同经纪商提供的行情源和时间设置而设计，可生成几乎相同的价位区，解决数据不一致的常见问题。 • 这意味着无论您在哪里交易，都能获得稳定一致的水平线，为策略打下更加牢固的基础。 结合传统与先进技术 • 通过将久经考验的“Lighthouse”方法与动态分析相融合， FX Levels 不仅限于每日刷新，还可针对新的价格波动进行即时更新。 • 您可以选择经典的静态方式，或实时捕捉新出现的水平，以贴近最新的市场行为。 识别清晰的反转点 • FX Lev
Smart Stop Indicator MT5
Daniel Stein
5 (4)
指标
Smart Stop Indicator – 智能化止损逻辑，直接呈现在您的图表上 概述 Smart Stop Indicator 是为希望以清晰、系统、非情绪化方式设置止损的交易者量身打造的工具。它将经典的价格结构逻辑（更高的高点、更低的低点）与现代突破识别技术相结合，精准标记真正合理的止损位置。无论是趋势、盘整还是快速突破行情，指标都会在图表上直接显示最佳 SL 区域及其状态（“new”、“broken”、“valid”）并且现在新增 SL 与 %ADR 的距离显示。 亮点 基于市场结构的自动止损识别 • 根据市场结构与实时价格行为自动识别关键止损位置。 智能突破适应能力 • 能适应突破与快速方向变化，不会强迫过早调整止损。 SL %ADR 显示 • 显示止损距离占平均日波动范围 ADR 的百分比与 Smart Stop Scanner 完全一致帮助交易者即时识别紧密机会或已延伸的行情。 内置警报逻辑 • 当止损水平变为“new”、“valid”或“broken”时触发警报包含准确的状态切换与冷却逻辑。 破损级别的淡化显示 • 对于“broken”状态的方向、价格、S
Custom Alerts MT5
Daniel Stein
5 (9)
实用工具
Custom Alerts：监控多个市场，绝不错过关键交易信号 概述 Custom Alerts 是一款动态工具，专为希望集中监控多个交易品种潜在机会的交易者设计。通过整合我们旗舰工具（如 FX Power、FX Volume、FX Dynamic、FX Levels 和 IX Power）提供的数据， Custom Alerts 可自动通知您关键的市场变化，无需频繁切换图表，也不会错过交易良机。现在，它支持您的经纪商提供的所有资产类别，只需在设置中选择相应的资产类别即可，无需手动输入任何品种名称。 1. 为什么 Custom Alerts 对交易者非常有帮助 一体化市场监控 • Custom Alerts 收集并整合来自外汇、贵金属、加密货币、指数，甚至（若经纪商支持）股票市场的信号。 • 无需频繁切换图表，一切通知集中呈现。 根据策略定制提醒 • 精准设置提醒条件。无论是追踪成交量激增、强度突破，还是极端价格波动， Custom Alerts 都能确保您不会错过任何关键信号。 • 可与 Stein Investments 工具无缝集成，助您更深入分析与优化交易决策。 节省时
Custom Alerts AIO MT5
Daniel Stein
5 (1)
实用工具
Custom Alerts AIO：多市场智能监控，一键启动，无需设置 概述 Custom Alerts AIO 是一款“开箱即用”的高级市场扫描工具，无需额外安装任何其他指标或进行复杂设置。它内置了 Stein Investments 的所有核心指标（FX Power、FX Volume、FX Dynamic、FX Levels 和 IX Power），可帮助您轻松监控所有主要资产类别，如外汇、黄金、指数和加密货币。如果您的经纪商支持股票，您也可以手动添加个股进行监控。 1. 为什么选择 Custom Alerts AIO？ 无需额外购买任何指标 • 所有关键指标均已内置，开箱即用。 • 专注于实时预警，不包含任何图形元素，性能高效，界面简洁。 全面覆盖所有主要市场 • 支持监控外汇、金属、加密货币和指数市场。 • 无需手动输入任何交易品种，只需在设置中勾选资产类别即可启用。 • 股票并不属于默认类别，如有需要可手动通过参数输入添加。 高效、专业、便捷 • 无需图表模板和手动加载，适合自动化或远程交易环境。 • 非常适合 VPS 上长期运行，或作为后台市场预警工具使用。 2
FX Dynamic MT5
Daniel Stein
5 (5)
指标
FX Dynamic：借助可定制的 ATR 分析，追踪波动率与趋势 概述 FX Dynamic 是一款强大的工具，通过计算平均真实波幅（ATR）来为交易者提供日内和日间波动性方面的深度见解。通过设置 80%、100%、130% 等关键波动率阈值，您可以快速识别潜在的盈利机会，或者在市场超出常规范围时及时得到预警。 FX Dynamic 可根据您经纪商的时区进行调整，帮助您保持一致的波动率衡量标准，并能与 MetaTrader 平台完美结合，实现实时分析。 1. 为什么 FX Dynamic 对交易者极具价值 实时 ATR 洞察 • 仅需一眼便可了解日间与日内波动水平。当价格触及或突破 80%、100%、130% 的 ATR 阈值时，会发出提示，让您知道市场是否达到临界水平。 • 在波动完全爆发前预判可能的衰竭或突破走势。 多市场通用 • 适用于外汇、商品、指数等多种资产。 FX Dynamic 可以自动识别经纪商时区，也可手动进行调整。 • 您可选择只专注于某一特定品种，或在多市场保持一致的 ATR 标准。 更智能的风险管理 • 利用 ATR 门槛来优化止损或止盈位置。当市场
Custom Alerts AIO MT4
Daniel Stein
实用工具
Custom Alerts AIO：多市场智能监控，一键启动，无需设置 概述 Custom Alerts AIO 是一款“开箱即用”的高级市场扫描工具，无需额外安装任何其他指标或进行复杂设置。它内置了 Stein Investments 的所有核心指标（FX Power、FX Volume、FX Dynamic、FX Levels 和 IX Power），可帮助您轻松监控所有主要资产类别，如外汇、黄金、指数和加密货币。如果您的经纪商支持股票，您也可以手动添加个股进行监控。 1. 为什么选择 Custom Alerts AIO？ 无需额外购买任何指标 • 所有关键指标均已内置，开箱即用。 • 专注于实时预警，不包含任何图形元素，性能高效，界面简洁。 全面覆盖所有主要市场 • 支持监控外汇、金属、加密货币和指数市场。 • 无需手动输入任何交易品种，只需在设置中勾选资产类别即可启用。 • 股票并不属于默认类别，如有需要可手动通过参数输入添加。 高效、专业、便捷 • 无需图表模板和手动加载，适合自动化或远程交易环境。 • 非常适合 VPS 上长期运行，或作为后台市场预警工具使用。 2
FX Volume
Daniel Stein
4.63 (38)
指标
FX Volume：从经纪商视角洞察真实市场情绪 简要概述 想要提升您的交易策略？ FX Volume 可提供零售交易者和经纪商的持仓实时数据——远早于诸如 COT 之类的延迟报告。不论您希望获得持续稳定的收益，还是想在市场中多一分制胜的砝码， FX Volume 都能帮您识别重大失衡、确认突破以及完善风险管理。立即开启体验，让真实的成交量数据为您的交易决策带来革新！ 1. 为什么 FX Volume 对交易者格外有用 极具准确度的早期预警 • 快速捕捉有多少交易者正在买入或卖出某个货币对——比大多数人提前一步。 • FX Volume 是 唯一 能够整合多家零售经纪商真实成交量数据并以简洁方式呈现的工具。 强力风险管理 • 及时识别多头或空头仓位的巨大不平衡，这往往预示着潜在的趋势反转，帮助您更自信地设置止损和目标位。 • 独家而真实的数据让每一次交易决策更具可靠性。 优化进场与出场点 • 发现“过度集中”的交易（大多数交易者都在同一方向），并通过真实成交量来确认突破。 • 避免依赖常见指标可能带来的误导信号，而是利用真实的实时成交量。 适配各种交易策略 • 将 FX
Crosshair MT5
Daniel Stein
5 (1)
实用工具
This tool is part of the Stein Investments ecosystem - 18+ tools plus Max, your 1-on-1 AI trading mentor.  Always on, knows every indicator in depth, available the moment you need to think something through.  Meet him at https://stein.investments Crosshair is a fantastic tool that simplifies our chart analysis by bringing the price candles perfectly in line with the indicator values in the subwindows. You can enable and disable it via a single press on the "C" of your keyboard, and it provide
FREE
IX Power MT4
Daniel Stein
4.82 (11)
指标
IX Power：解锁指数、大宗商品、加密货币和外汇市场洞察 概述 IX Power 是一款多功能工具，可分析指数、大宗商品、加密货币和外汇市场的强弱表现。 FX Power 提供针对货币对的最高精度，利用所有可用货币对数据进行分析，而 IX Power 专注于基础资产的市场数据。这使得 IX Power 成为非外汇市场的理想选择，同时在需要简单外汇分析时也非常可靠。它可以无缝适用于任何图表，提供清晰的、有行动价值的洞察，帮助提升您的交易决策。 1. 为什么 IX Power 对交易者非常有价值 多市场强弱分析 • IX Power 分析指数、大宗商品、加密货币和外汇市场的强弱表现，为每个市场提供量身定制的洞察。 • 监控 US30、WTI、黄金、比特币等资产的表现，发现交易机会。 适用于更广泛的市场 • 对于外汇交易， FX Power 提供无与伦比的精度，通过分析所有相关货币对。 • IX Power 专注于基础资产的市场数据，非常适合非外汇市场及简化的外汇分析。 实时适应性 • 借助自适应算法， IX Power 实时响应市场数据变化，保持分析的最新性。 • 实时更新
Smart Stop Scanner MT5
Daniel Stein
5 (3)
实用工具
Smart Stop Scanner – 多品种结构化止损扫描系统 概述 Smart Stop Scanner 为交易者提供跨市场的专业止损结构监控。系统基于真实市场结构、关键突破点以及价格行为逻辑，自动识别最有意义的止损区域，并在统一的、高度清晰、DPI 自适应面板中展示所有信息。 适用于 Forex、黄金、指数、金属、加密货币等多种资产。 止损如何计算 本系统并未使用传统指标或任意公式，而是通过纯价格行为识别 突破、更高高点、更低低点 等结构事件。 止损位置基于这些结构节点生成，因此更加真实、自然，并与实际市场行为紧密吻合。 核心功能亮点 • 多品种精准兼容 完整支持外汇、黄金、指数、金属、加密资产及其他工具，自动处理不同的点值和小数位。 • 即时结构识别 实时检测新的、失效的和当前有效的止损结构，并提供方向、形成时间、距离等关键信息。 • SL %ADR – 自适应止损质量评估 每个止损都会与该品种历史的结构性止损事件进行统计对比。 自适应颜色区间清晰显示止损是 极紧、紧、适中、宽、非常宽 。 基于真实波动率，而非固定阈值。 • Dist % – 实时止损距离
Power Bar Scanner
Daniel Stein
实用工具
实时扫描您的整个观察列表,发现极端K线。 Power Bar Scanner 同时监控您所有的交易品种,在出现极端价格K线的瞬间向您发出警报。无需再逐个翻看图表。在一个面板中查看所有机会。 适用于任何时间周期。Forex、指数、黄金、加密货币 - 全部集中在一个视图中。 工作原理 扫描器检查您 Market Watch 中的每个品种,寻找实体超过 N x ATR 的K线。当发现这样的K线时,该品种会亮起并显示方向(BUY/SELL)、ATR 比率以及信号出现在多少根K线之前。您可以一目了然地看到哪些品种当前处于活跃状态。 一键导航 点击扫描器中的任何品种名称,您的图表会立即切换到该品种。发现信号,点击它,分析它。无需手动切换品种,无需在图表标签中搜索。 可排序列 点击任何列标题,按品种、价格、信号、比率或时间排序。想先看最强的信号?按 Ratio 排序。想看最新的信号?按 Age 排序。再次点击可反转排序顺序。 与 Power Bar MT5 完美配合 扫描器发现机会。 Power Bar 指标 进行分析。两者结合使用:扫描器在您的观察列表中提醒您出现极端K线,然后点击该品种,让
Power Bar MT5
Daniel Stein
指标
在冒真金白银之前, 先看看哪种策略真正适合你的品种。 Power Bar 可在任何品种和任何时间周期上检测 极端价格K线 , 然后即时回测3种不同的交易策略, 让你并排比较胜率、盈亏比和收益。全部集成在一个交互式面板中。 无需猜测。无需过度拟合。只看数据。 Power Bar 有何独特之处? 大多数指标只给你一个信号, 让你猜测它是否有效。Power Bar 更进一步: 它用 三种策略 测试每个信号并展示统计数据。一键切换 FlipFlop、Momentum 和 Reversal, 即刻看到数据变化。 FlipFlop - 始终持仓。信号入场, 反向信号出场。我们的研究表明, 这在 US30、US500 和 DAX 等趋势性指数上效果最佳。 Momentum - 顺信号方向交易。基于 ATR 的固定 SL/TP。适用于趋势延续形态的均衡方法。 Reversal - 逆信号交易(反向操作)。我们的回测显示, 在 JPY 外汇交叉盘上胜率超过 70%, 因为极端K线标志着衰竭而非延续。 更改参数, 即时查看结果 无需打开指标属性。直接在面板中通过 +/- 按钮调整 ATR 倍数、周期、
FX Levels MT4
Daniel Stein
5 (2)
指标
FX Levels：适用于所有市场的高精度支撑与阻力 快速概览 想要精准确定适用于任何市场（外汇、指数、股票或大宗商品）的支撑与阻力吗？ FX Levels 将传统的“Lighthouse”方法与前沿的动态分析相结合，实现近乎通用的准确性。依托真实经纪商经验和自动化的每日与实时更新， FX Levels 帮助您捕捉价格反转点、设置合理的盈利目标，并自信地管理交易。立即使用，体验更准确的支撑/阻力分析如何助力您的交易更上层楼！ 1. 为什么 FX Levels 对交易者非常有利 极度精准的支撑 & 阻力区 • FX Levels 专为不同经纪商提供的行情源和时间设置而设计，可生成几乎相同的价位区，解决数据不一致的常见问题。 • 这意味着无论您在哪里交易，都能获得稳定一致的水平线，为策略打下更加牢固的基础。 结合传统与先进技术 • 通过将久经考验的“Lighthouse”方法与动态分析相融合， FX Levels 不仅限于每日刷新，还可针对新的价格波动进行即时更新。 • 您可以选择经典的静态方式，或实时捕捉新出现的水平，以贴近最新的市场行为。 识别清晰的反转点 • FX Lev
Smart Stop Manager MT5
Daniel Stein
4.5 (4)
实用工具
Smart Stop Manager – 专业级自动化止损管理系统 概述 Smart Stop Manager 是 Smart Stop 产品线的执行核心，为需要结构化、可靠且全自动止损管理的交易者而设计。它持续监控所有持仓，根据 Smart Stop 市场结构逻辑计算最佳止损位置，并按照清晰透明的规则自动更新止损。 无论是管理单一品种还是多品种组合，Smart Stop Manager 都能为每笔交易提供纪律性、一致性和全面的风险可视化。它减少情绪化判断，降低手动操作负担，并确保止损始终基于真实的市场结构进行调整。 功能亮点 基于市场结构的自动止损计算 • 自动评估所有持仓，并根据 Smart Stop 逻辑应用最佳止损水平。 一站式组合管理面板 • 显示交易品种、方向、Magic Number、手数、开仓价、当前价、推荐止损、点差距离、浮动盈亏、风险敞口及实时状态标签。 DPI 自适应专业界面 • 在高分辨率屏幕上呈现清晰锐利的显示效果，布局会动态适配窗口。 清晰的状态标签 • 每笔交易都会标注当前状态，让交易者即时了解风险状况。 高级特殊情况识别 • 智能识别逆趋势
SI Connect MT5
Daniel Stein
5 (3)
实用工具
SI Connect是一个与我们的服务器建立连接的工具，以使用FX Volume或SIEA的交易系统。 准备您的终端使用SI Connect的技术说明 允许网络请求，在您的 终端选项 ->子类别 Expert Advisors 的允许URL列表中插入 https://stein.investments 。 你只需要在每个终端上运行一个EA实例，但它必须在后台持续运行，以便从我们的数据中心获取最新数据。 如果有问题，请发送私人信息，我们会协助。 SI Connect是一个与我们的服务器建立连接的工具，以使用FX Volume或SIEA的交易系统。 准备您的终端使用SI Connect的技术说明 允许网络请求，在您的 终端选项 ->子类别 Expert Advisors 的允许URL列表中插入 https://stein.investments 。 你只需要在每个终端上运行一个EA实例，但它必须在后台持续运行，以便从我们的数据中心获取最新数据。 如果有问题，请发送私人信息，我们会协助。
FREE
Revden Terminal
Daniel Stein
实用工具
REVDEN Terminal -- AI驱动的市场情报，直接显示在您的图表上 概览 REVDEN Terminal 是一款紧凑型信息面板，将实时市场情报直接呈现在您的 MetaTrader 5 图表中。三个选项卡——新闻日历、品种分析和市场天气——提供当前重要信息的结构化概览。内置预警系统监控您的持仓，并在高影响力新闻事件影响您的交易之前发出警告。支持 Dark Mode 和 Light Mode。 核心亮点 实证新闻日历 每个经济事件均使用基于多年历史市场数据的专有影响力评级进行分类。Critical、High、Medium 或 Low——按实际市场影响评定，当我们的评级与标准分类不同时会标注"REV"标记。支持按影响级别筛选并实时跟踪倒计时。 品种分析一目了然 查看图表品种的综合评级、相关性评分、市场状态和结构。IX Power 和 FX Power 跨三个时间框架展示动量是否一致或分化。Long-Term Alignment (LTA)、Support/Resistance 水平、SmartStop 和货币活跃度共同构成完整画面。 市场天气概览 快速查看各资产类别的当
Crosshair
Daniel Stein
实用工具
This tool is part of the Stein Investments ecosystem - 18+ tools plus Max, your 1-on-1 AI trading mentor.  Always on, knows every indicator in depth, available the moment you need to think something through.  Meet him at https://stein.investments Crosshair is a fantastic tool that simplifies our chart analysis by bringing the price candles perfectly in line with the indicator values in the subwindows. You can enable and disable it via a single press on the "C" of your keyboard, and it provide
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SI Connect
Daniel Stein
5 (3)
实用工具
SI Connect是一个与我们的服务器建立连接的工具，以使用FX Volume。 准备您的终端使用SI Connect的技术说明 允许网络请求，在您的 终端选项 ->子类别 Expert Advisors 的允许URL列表中插入 https://stein.investments 。 你只需要在每个终端上运行一个EA实例，但它必须在后台持续运行，以便从我们的数据中心获取最新数据。 如果有问题，请发送私人信息，我们会协助。 SI Connect是一个与我们的服务器建立连接的工具，以使用FX Volume或SIEA的交易系统。 准备您的终端使用SI Connect的技术说明 允许网络请求，在您的 终端选项 ->子类别 Expert Advisors 的允许URL列表中插入 https://stein.investments 。 你只需要在每个终端上运行一个EA实例，但它必须在后台持续运行，以便从我们的数据中心获取最新数据。 如果有问题，请发送私人信息，我们会协助。
FREE
Custom Alerts MT4
Daniel Stein
5 (7)
实用工具
Custom Alerts：监控多个市场，绝不错过关键交易信号 概述 Custom Alerts 是一款动态工具，专为希望集中监控多个交易品种潜在机会的交易者设计。通过整合我们旗舰工具（如 FX Power、FX Volume、FX Dynamic、FX Levels 和 IX Power）提供的数据， Custom Alerts 可自动通知您关键的市场变化，无需频繁切换图表，也不会错过交易良机。现在，它支持您的经纪商提供的所有资产类别，只需在设置中选择相应的资产类别即可，无需手动输入任何品种名称。 1. 为什么 Custom Alerts 对交易者非常有帮助 一体化市场监控 • Custom Alerts 收集并整合来自外汇、贵金属、加密货币、指数，甚至（若经纪商支持）股票市场的信号。 • 无需频繁切换图表，一切通知集中呈现。 根据策略定制提醒 • 精准设置提醒条件。无论是追踪成交量激增、强度突破，还是极端价格波动， Custom Alerts 都能确保您不会错过任何关键信号。 • 可与 Stein Investments 工具无缝集成，助您更深入分析与优化交易决策。 节省时
FX Dynamic MT4
Daniel Stein
指标
FX Dynamic：借助可定制的 ATR 分析，追踪波动率与趋势 概述 FX Dynamic 是一款强大的工具，通过计算平均真实波幅（ATR）来为交易者提供日内和日间波动性方面的深度见解。通过设置 80%、100%、130% 等关键波动率阈值，您可以快速识别潜在的盈利机会，或者在市场超出常规范围时及时得到预警。 FX Dynamic 可根据您经纪商的时区进行调整，帮助您保持一致的波动率衡量标准，并能与 MetaTrader 平台完美结合，实现实时分析。 1. 为什么 FX Dynamic 对交易者极具价值 实时 ATR 洞察 • 仅需一眼便可了解日间与日内波动水平。当价格触及或突破 80%、100%、130% 的 ATR 阈值时，会发出提示，让您知道市场是否达到临界水平。 • 在波动完全爆发前预判可能的衰竭或突破走势。 多市场通用 • 适用于外汇、商品、指数等多种资产。 FX Dynamic 可以自动识别经纪商时区，也可手动进行调整。 • 您可选择只专注于某一特定品种，或在多市场保持一致的 ATR 标准。 更智能的风险管理 • 利用 ATR 门槛来优化止损或止盈位置。当市场
筛选:
Wesley ONeal
56
Wesley ONeal 2026.07.30 19:46 
 

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