掌控加密货币市场

Bitcoin Emperor EA 是一款全新且充满活力的智能交易系统（Expert Advisor），专为 Bitcoin BTCUSD 市场打造，采用趋势确认策略，该策略自 2024 年底以来已被证明行之有效，并持续适用于当前市场。

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交易品种： BTCUSD（BITCOIN）

时间周期： 任意

建议账户资金（USD）： $2,000+（高风险！）、$5,000+（中等风险）、$10,000+（标准）

手数： 自动

账户类型： Hedging Standard 或低点差账户（ECN RAW ZERO PRIME + 等）

VPS： 强烈推荐

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我们刚刚发布了一款性能强大的指标，胜率约为 90%。

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重要免责声明

本 Expert Advisor（EA）的作者不保证任何盈利。

金融市场交易具有重大风险，若使用不当的风险设置，亏损可能超出您的预期。

过去的表现并不保证未来的结果。

本 EA 是一款交易工具，并非盈利保证。

用户需自行承担以下责任：

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充分了解自动化交易所涉及的风险

最后说明

本 EA 适合重视以下方面的交易者：

结构化的交易逻辑

严格的风险控制

透明且纪律严明的自动化交易

黄金市场的特定行为

本 EA 并非为赌博式交易或不切实际的盈利预期而设计，而是面向理解风险管理和坚持稳定交易理念的交易者。