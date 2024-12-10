Aura Neuron MT4
- 专家
- Stanislav Tomilov
- 版本: 1.965
- 更新: 1 十一月 2025
- 激活: 10
价格 1000 美元 剩余 3/10，下一个价格 1250 美元，最终价格为 2000 美元
在此处查看实时结果：
ICMarkets Low Risk https://www.mql5.com/en/signals/2259480
10k account https://www.mql5.com/en/signals/2345753
More signals in Profile >>>>>> Check my profile
Aura Neuron 专为长期、可靠的性能而设计，由神经网络算法提供支持。 其创新设计确保没有马丁格尔或网格交易等风险策略，使其成为自动交易的安全选择。
信息：
- 工作交易对 ：XAUUSD、GOLD
- 时间范围：H1
- 最低存款：100 美元
- 最小杠杆 1:20
- 可与任何经纪商合作，但建议使用 ECN 经纪商
特征：
- 无马丁格尔
- 无网格交易
- 无平均值
- 没有危险的资金管理技术
- 每笔交易均严格止损和获利
- 自 1999 年以来业绩稳定，报价质量达 99.9%
- 对经纪人条件不敏感
- 易于安装和使用
- FTMO 和 Prop 公司已准备就绪
- 符合 FIFO 规则（需要在 EA 设置中禁用对冲）
为避免过度优化做了哪些工作
- 前向优化：将历史数据分成几段，对一部分进行优化，对另一部分进行测试，以避免过度拟合。
- 稳健性检查：测试参数变化并应用随机噪声以确保策略在不同场景下的一致性。
- 最低利润因子/性能指标：设置关键性能指标的阈值，以避免选择过度优化的参数。
- 参数稳定性：确保优化参数在不同的市场条件下保持稳定。
- 数据窥探偏差控制：随机化测试期并使用多个数据集以避免挑选有利的结果。
- 跨市场测试：在各种工具上测试该策略，以确保其在不同市场条件下的稳健性。
- 优化周期限制：限制优化运行的次数，以防止过度曲线拟合。
- 向数据添加随机噪声：在优化过程中向历史数据引入随机噪声，以避免记住特定的价格变动。
- 避免硬编码数据：使用动态变量而不是静态历史数据，以确保实时交易的灵活性。
- 遗传算法优化：使用遗传算法对有希望的参数集进行优先排序，而无需测试每种组合，从而降低过度优化的风险。
风险警告 ： 过去的表现并不能保证未来的结果。与任何交易系统一样，Aura Neuron 仍可能存在亏损风险。
tengo varias semanas probando este EA en cuenta real de $2000 y los resultados han sido fantástico!, hasta el momento recomendado!