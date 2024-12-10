Aura Neuron MT4

4.58
Aura Neuron 是一款独特的 EA 交易系统，延续了 Aura 系列交易系统。通过利用先进的神经网络和尖端的经典交易策略，Aura Neuron 提供了一种具有出色潜在性能的创新方法。这款 EA 交易系统完全自动化，旨在交易 XAUUSD (GOLD) 等货币对。从 1999 年到 2023 年，它在这些货币对中表现出了一致的稳定性。该系统避免了危险的资金管理技术，例如马丁格尔、网格或剥头皮，使其适用于任何经纪商条件。Aura Neuron 由多层感知器 (MLP) 神经网络驱动，利用它来预测市场趋势和走势。MLP 是一种前馈人工神经网络 (ANN)，通常被称为“原始”神经网络，尤其是当它们由单个隐藏层组成时。MLP 包括三个基本层：输入层、隐藏层和输出层。除输入节点外，每个神经元都使用非线性激活函数。该网络使用称为反向传播的监督学习技术进行训练。 MLP 的多层结构和非线性激活使其有别于线性感知器，使其能够识别数据中非线性可分的模式。通过其复杂的 NN 智能，Aura Neuron 能够识别模式并适应不断变化的市场条件，例如汇率或交易者行为的变化。其处理复杂数据的能力使其能够做出更准确的预测，从而随着时间的推移提高性能。  

价格 1000 美元 剩余 3/10，下一个价格 1250 美元，最终价格为 2000 美元

在此处查看实时结果：

ICMarkets Low Risk https://www.mql5.com/en/signals/2259480 

10k account https://www.mql5.com/en/signals/2345753

安装（如何设置）

Aura Neuron   专为长期、可靠的性能而设计，由神经网络算法提供支持。  其创新设计确保没有马丁格尔或网格交易等风险策略，使其成为自动交易的安全选择。

信息：

  • 工作交易对 XAUUSD、GOLD 
  • 时间范围：H1
  • 最低存款：100 美元
  • 最小杠杆 1:20 
  • 可与任何经纪商合作，但建议使用 ECN 经纪商

特征：

  • 无马丁格尔
  • 无网格交易
  • 无平均值
  • 没有危险的资金管理技术
  • 每笔交易均严格止损和获利
  • 自 1999 年以来业绩稳定，报价质量达 99.9%
  • 对经纪人条件不敏感
  • 易于安装和使用
  • FTMO 和 Prop 公司已准备就绪
  • 符合 FIFO 规则（需要在 EA 设置中禁用对冲）

为避免过度优化做了哪些工作

  • 前向优化：将历史数据分成几段，对一部分进行优化，对另一部分进行测试，以避免过度拟合。
  • 稳健性检查：测试参数变化并应用随机噪声以确保策略在不同场景下的一致性。
  • 最低利润因子/性能指标：设置关键性能指标的阈值，以避免选择过度优化的参数。
  • 参数稳定性：确保优化参数在不同的市场条件下保持稳定。
  • 数据窥探偏差控制：随机化测试期并使用多个数据集以避免挑选有利的结果。
  • 跨市场测试：在各种工具上测试该策略，以确保其在不同市场条件下的稳健性。
  • 优化周期限制：限制优化运行的次数，以防止过度曲线拟合。
  • 向数据添加随机噪声：在优化过程中向历史数据引入随机噪声，以避免记住特定的价格变动。
  • 避免硬编码数据：使用动态变量而不是静态历史数据，以确保实时交易的灵活性。
  • 遗传算法优化：使用遗传算法对有希望的参数集进行优先排序，而无需测试每种组合，从而降低过度优化的风险。

安装（如何设置）

风险警告  过去的表现并不能保证未来的结果。与任何交易系统一样，Aura Neuron 仍可能存在亏损风险。

ProfessorMoriartyMT4
Evgeniy Zhdan
专家
The basis of the strategy is the identification of quick corrective movements between the crosses of a working currency pair or metal. At the moment of differences in prices of trading instruments, the adviser analyzes the possible direction of price movement on a working instrument and starts work. Each position has a stop loss and take profit. A unique position tracking algorithm allows you to control the superiority of profit over loss. The adviser does not use dangerous trading methods.
H4 GBPUSD Trend Scalper
Valeriy Potapov
专家
H4 GBPUSD Trend Scalper is a trend signal scalper The EA trades according to the trend strategy using original built-in indicator for opening and closing orders. The external inputs for limiting trading on Fridays and Mondays are available. The purpose of the strategy is to use the current trend with the most benefit. According to the results of testing and working on demo and real accounts, the best results achieved by using the Н4 timeframe on the GBP/USD pair Works on MetaTrader 4 Build 971+
Santa Scalping
Morten Kruse
2.84 (19)
专家
Santa Scalping is a fully automated Expert Advisor with no use of martingale. Night scalping strategy. The SMA indicator filter are used for entries. This EA can be run from very small accounts. As small as 50 EUR. General Recommendations The minimum deposit is 50 USD,  default settings reccomend for eurusd m5 gmt +2 . Please use max spread 10 if you will not have orders change it to -1. Use a broker with good execution and with a spread of 2-5 points. A very fast VPS is required, preferably w
Universal MT4 MACD
Volodymyr Hrybachov
专家
MACD指標上的交易機器人 這是交易機器人的簡化版，它只使用一種進場策略（高級版有超過 10 種策略） 專家福利： 剝頭皮交易、馬丁格爾交易、網格交易。 您可以僅使用一個訂單或一組訂單設置交易。具有動態、固定或乘數步長和交易手數的高度可定制的訂單網格將允許您使 EA 交易適應幾乎任何交易工具。 回撤系統，重疊虧損訂單和余額保護 網格交易易受非反彈價格變動的影響已不是什麼秘密，但由於訂單恢復系統，顧問將能夠擺脫大多數回撤。回撤的退出是通過將最遠的無利可圖的訂單與最接近市場的獲利訂單重疊來執行的。交易機器人可用於恢復賬戶中的虧損頭寸、手動交易或其他專家開立的交易。它可以通過幻數接收和處理所有訂單。 交易開放過濾器。 任何交易策略都應該有一個信號過濾器和交易開倉。在這個機器人中有幾個：MA 的趨勢方向過濾器、波動率過濾器、價差擴大過濾器、一周中的某一天和工作時間、用於多交易的直接和反向相關過濾器。具有手動確認信號的功能。 開倉和平倉訂單的虛擬級別。 所有交易開倉水平、止損、止盈、追踪止損設置都是虛擬的。多虧了這一點，您可以從 1 點設置水平，而不必擔心經紀人
PairsTrading
Evgenii Kuznetsov
3.67 (9)
专家
The EA identifies divergences in two correlated currency pairs and trades in the direction where they converge back. Working timeframe: M30 Input parameters MagicNumber - identification number for the EA. OrdersComment - comment to order, automatic if an empty value is set. Lots - lot size. DepoPer001Lot - automatic lot calculation (specify the balance per 0.01 lot) (if 0, the value from 'Lots' parameter is used). TimeFrame - working timeframe. Symbol #2 - correlated currency. Symbol #2 reverse
Aura Superstar MT4
Stanislav Tomilov
4.78 (9)
专家
Aura Superstar  is a fully automated EA designed to trade  currencies during rollover time .  It is based on machine learning cluster analysis and genetic scalping  algorithms. The first multi-currency scalper using deep machine learning mechanism, a multi-level perceptron and an adaptive neuro filter combined with classic indicators. Expert showed stable results since 2003 year. No dangerous methods of money management used, no martingale, no grid, or hedge. Suitable for any good ECN broker.  I
NeoFx Start MT4
Sergey Kruglov
专家
NeoFx MT4 – Intelligent Grid Trading System The   NeoFx MT4   Expert Advisor is an advanced algorithmic system designed for efficient trading on highly liquid currency pairs. Initially optimized for   GBP/USD , it also delivers stable results on other popular pairs such as   EUR/USD ,   USD/CHF , and similar. NeoFx Start   employs a unique strategy where each trade is automatically split into three smaller sub-trades. This means that whenever the EA opens a position, it immediately divides it in
FREE
Smart Hedge Trader MT4
Adil Mohsine
专家
Smart Hedge Trader – MT4 Expert Advisor Link to MT5 version Smart Hedge Trader MT5 Smart Hedge Trader is an MT4 Expert Advisor that uses a structured hedging strategy to manage trades with precision. It monitors market conditions and applies calculated logic to manage exposure, aiming for consistent trade cycles with defined risk parameters. This EA is designed for traders who prefer an automated system that adapts to volatility while maintaining control over daily trading activity. Features: Dy
The Viper EA
Profalgo Limited
3.18 (11)
专家
NOTE: only recommended for these pairs currently: EURAUD;GBPAUD;GBPCHF;EURCHF;AUDCAD and AUDUSD NEW PROMO: Only a few copies copies available at 349$ Next price: 449$ Make sure to check out our " Ultimate EA combo package " in our   promo blog ! Live monitoring :  https://www.mql5.com/en/signals/1422803 The Viper EA uses sharp and effective "mean reversion" entries during the ranging period of the trading sessions (between 23h and 1h GMT+2, US DST).    These trades already have a very high su
Blue CARA MT4
Duc Anh Le
专家
| Fully-automated Smart Money Concept (ICT) inspired trading solution with multi-strategy capabilities | Built by a grid trader >> for grid traders.  This is MT4 version, click  here  for  Blue CARA MT5  (settings and logics are same in both versions)     Real monitoring signal  -->  Cara Gold Intro Blue CARA EA   ('CARA') - short for  C omprehensive  A lgorithmic R esponsive A dvisor is a next-gen  multi-currency    multi-timeframe  EA base on the widely known (and perhapse most popular) Inn
Ichimoku Super Swift Ease Pro
Tyrae Trae Bailey
专家
Hungry for Japanese style? Thirsty for samurai action? Behold! Ichimoku Super Swift Ease Pro is an expert advisor that has an Ichimoku indicator with a moderate lot size. It is recommended that you use this EA for JPY pairs like USDJPY, EURJPY, etc. If you enjoy using Ichimoku, this EA may be what you are looking for. According to the details of this expert advisor, it has an ATR to allow traders to see the line with the flow of the Japanese Yen along with another currency pair with it. Only use
Trends Hunter
Sergey Musin
专家
Trends Hunter Expert Advisor is designed for medium-term trading. It is not a martingale and it does not depend on an account type (ECN, STP etc.) or spread level. This is a fully automated EA that features a custom algorithm for recognizing the price action and origination of a trend. If the EA identifies the beginning of a trend, one trade is opened. If a trend continues, the EA adds to the position. The number of addings is adjusted by the settings. Options Lots - fixed lot size; EMA1/EMA2 p
Magic EA MT4
Kyra Nickaline Watson-gordon
3 (1)
专家
Magic EA is an Expert Advisor based on Scalping, Elliot Waves and with filters such as RSI, Stochastic and 3 other strategies managed and decided with the robot smartly. Large number of inputs and settings are tested and optimized and embedded in the program thus inputs are limited and very simple. Using EA doesn't need any professional information or Forex Trading Knowledge. EA can trade on all symbols and all time frames, using special and unique strategies developed by the author. The EA wo
BTC Pro ea MT4
Ebrahim Mohamed Ahmed Maiyas
专家
An advanced Expert Advisor powered by artificial intelligence and machine learning, specifically designed for analyzing BTC. It adapts to price movements and market fluctuations to detect potential trading opportunities. Special launch offer – limited time only. A tiered pricing model applies: Every 5th purchase increases the price by $50. With each new buyer, the next price level gets closer – making your entry more expensive. Secure   BTC Pro  at the current price before the next price incre
Magic Grid
Aliaksandr Charkes
4.52 (29)
专家
Magic Grid is an indicator-free advisor that uses a grid strategy. The strategy is based on automatic reopening of grid pending orders, after closing their market positions (by Take-Profit, Stop-Loss or manually). Pending orders are placed with a specified step from the initial prices, which can be entered manually or generated automatically ( one time at the beginning of the trade ). The robot can trade on any time frame, on any currency pair, on several currency pairs, and on any number of di
FREE
RoundLock EA
AW Trading Software Limited
4.33 (3)
专家
Round Lock 是一款具有动态仓位锁定功能的智能交易系统。Round Lock 是一款具有动态仓位锁定功能的智能交易系统，它是一款先进的交易系统，采用双向订单锁定策略，仓位逐步增长，并根据市场动态调整。 圆锁的优点： 通过锁仓进行风险控制， 市场趋势领域交易量的动态增长， 根据限制设置灵活的行为， 适用于平缓和趋势阶段，在每种情况下优化结果， 具有保护机制的平均策略和电网方法的自动化。 MT5 version ->  HERE   / Problem solving ->  HERE 顾问会开立两笔反向订单。当其中一笔订单盈利平仓后，顾问会重新开立两笔订单，订单量会根据 Multiplier_Volume 乘数和顾问开立的订单数量而增加。每开立一笔新订单，顾问都会以相同的交易量开立订单，并相互锁定。开立订单的过程会持续到同类型的订单数量达到 Limit_for_orders 的数量，届时顾问只会增加网格，而不会锁定。 Round Lock 的工作原理： 顾问开设一对方向相反的订单（买入/卖出），从而固定仓位并控制波动性。 仅当前一对订单中的其中一个通过获利平仓后，才会开设新的一
Gold Fox MT4
Dmitriq Evgenoeviz Ko
专家
Gold AI EA for gold trading in MetaTrader 4 (MT4) platform is an automated trading system specially designed for gold (XAU/USD) trading. Such advisors typically use algorithms to execute trades based on technical analysis and other market data. the full list for your convenience is available https://www.mql5.com/ru/users/pants-dmi/seller Its ability to interact contagiously with market volatility gives confidence to even the most cautious traders, opening up new horizons for them to achieve su
Golden Ace
Lorenzo Mancuso
专家
Expert Advisor : Golden Ace Timeframe: H1. General Description: GoldenAce is an Expert Advisor (EA) that optimize support and resitances breakout trading strategies for the XAUUSD pair. Employing innovative trailing stop mechanisms and tailored trade settings, GoldenAce capitalizes on market dynamics while minimizing risks. GoldenAce represents a sophisticated yet accessible tool for traders seeking consistent returns in the dynamic world of Gold trading. Key Features: Dynamic Trailing Stop
GMMA Trade X
Yu Xin Pu
专家
GMMA Trade X is an EA based on GMMA. GMMA parameters such as MovingAveragePeriod1-24, MovingAverageMAShift1-24, MovingAverageShift1-24 and CandlestickShift1-24 can be adjusted. GMMA Trade X applies BTN TECHNOLOGY's state-of-the-art intelligent technology to help you create optimal results for your trades. May your dreams come true through GMMA Trade X. Good luck. = == == Inquiries = == == E-Mail:support@btntechfx.com
TC Poseidon EA
Pablo Leonardo Spata
专家
This is a trading robot to work on USDCHF - Timeframe H1 . It exploits a statistical advantage produced in the Swiss franc. All trades with SL and TP. Backtest now!   Special OFFER for this week Discount price - $ 49. Next price $ 149. BUY NOW!!!   Would you like to see how 100 dollars turn into more than 3 million dollars? Do you already have a robust strategy that works on USDCHF ? TC Poseidon EA is the god of the seas, water, storms, hurricanes, earthquakes, and horses. Use its power to
Fundamental Robot MT4
Kyra Nickaline Watson-gordon
专家
Fundamental Robot is an Expert Advisor based on Fundamental Signals Indicator. The Fundamental Signals Indicator has a powerful calculation engine that can predict market movement over 30000 points. The indicator is named fundamental because it can predict trends with large movements, no complicated inputs and low risk.  The EA works with low margin levels and thus has low risk. Using EA : The EA is very simple and without complicated input parameters. These are main parameters must be set
Karman
Vladislav Filippov
专家
Karman is a fully automated trading advisor working on a М30 timeframe. The settings of the advisor are based on the safe trading, the essence of which is to close the transaction, while achieving a positive profitability dynamism of several points, which allows the user to reduce the costs of opening losing trades. The Expert Advisor is multi-functional and does not require a specific type of account for the normal operation of all functions embedded in it. The advisor’s manual involves encapsu
MACD Trader
Konstantin Nikitin
专家
This is a fully automated multi-currency Expert Advisor with unlimited number of currency pairs using MACD and Envelopes indicators. You can specify how the EA should work with each currency pair. You can add orders manually. The free version is available here . Parameters Common TradeObjectsDelete : delete trade objects. OrderPanel : display the panel for opening orders. TradeToBalance : target balance to stop trading. The parameter is triggered only after all trades are closed. Otherwise, it
WhiteCatFX
Polsin Kingket
专家
White Cat FX Automatic Trading System designed for trading H1-H4.  Recommendations EA Settings : Use default settings or set files. Symbol : EURUSD, GBPUSD, AUDUSD Time Frame : H4. Brokers : ECN brokers, low spread. Minimum Deposit : $100 USD. Parameters Magicnumber : Magic number Lots  : Lot size Takeprofit  : Points to take profit Stoploss :  Points to stoploss UseTralingStop :  Use Trailing Stop SpreadLimit  : Points to Spread Limit
Max ScalperSpeed
Paranchai Tensit
专家
Max ScalperSpeed   is a fully automated expert advisor. This system has been developed to improve the efficiency of generating more returns. Rely on scalping trading strategies and recovery strategies with appropriate trading frequencies, and also able to work well in all market conditions, whether trend or sideways, able to trade full time in all conditions. Enable or disable news filtering according to user needs. Added a proportional lot size adjustment function, where users can choose to ad
BreakthroughEA
Li Peng Fang
专家
This EA is a breakthrough EA. When the monitoring market changes rapidly, fluctuates rapidly in one direction, and exceeds the set threshold, the EA will quickly place an order and quickly adopt a mobile stop loss strategy to complete capital preservation and profitability. Advantages of this EA: 1. The transaction is very fast to the closing of the position, and it is never procrastinated. 2. After the transaction, the accuracy rate is very high. 3. Place an order with compound interest, and th
HFT King Ea
Ram Klein Caputol
专家
隆重推出 HFT KING EA - 终极 HFT KING 交易！这种完全自动化的高频交易系统旨在通过其先进的算法和最先进的功能彻底改变您的交易体验。 HFT King利用技术分析、人工智能、高频交易和机器学习的独特组合，为交易者提供可靠且有利可图的交易信号。 HFT King的尖端技术在识别交易机会、分析市场趋势和精准执行交易方面非常有效。 EA 强大的进场和出场逻辑仅在收盘价时运行，消除市场噪音，优化速度，避免止损追寻，确保未来可靠稳定的利润。 准备好迎接你的下一个高频交易终极王者高水平吧！体验尖端技术和先进交易功能的力量。 建议： 货币对：XAUUSD 时间范围：M15 最低存款：$1000 经纪商账户类型：任何具有 ECN、Raw 或 Razor 且点差极低的经纪商。 重要提示：使用低点差帐户以获得最佳结果非常重要！ 使用 VPS 让 EA 24/7 工作（强烈推荐） HFT KING EA 仅在 mql5 市场上出售。 Lóngzhòng tuīchū HFT KING EA - zhōngjí HFT KING jiāoyì! Zhè zhòng wánquán zìd
Grid and MACD
Volodymyr Hrybachov
专家
This is a grid Expert Advisor. It has several trading strategies based on the MACD indicator. The virtual trailing stop, stop loss, take profit levels can be set pips, in the deposit currency or as a percentage of the balance. Depending on the settings, different orders may be opened for diversifying risks. Their closure can be either an oppositely directed or unidirectional basket of orders. The orders grid is adaptive, only market orders are used in it. If the price moves the distance of Order
Harvest GOLD
Sayan Vandenhout
专家
Harvest GOLD USES THE TREND WAVE INDICATOR AND IT CAN IDENTIFY THE BEGINNING AND THE END OF A NEW WAVE TREND MOVEMENT. AS AN OSCILLATOR, THE INDICATOR IDENTIFIES THE OVERBOUGHT AND OVERSOLD ZONES. IT WORKS GREAT TO CATCH THE SHORT TERM PRICE REVERSALS AND USES A MARTINGALE STRATEGY TO CLOSE ALL TRADES IN PROFIT. USE DEFAULT SETTINGS ON H1 OR HIGHER TIME FRAME ON ANY PAIR FOR MORE ACCURATE TRADES WHY THIS EA : Smart entries calculated by 3 great strategies The EA can be run on even a $30000
IQmovingZ
Alexander Kovalenko
专家
This is an automatic 24-hour trading system based on the algorithm of collective behavior of adaptive automata (a kind of algorithms of self-learning of artificial intelligence) that does not require manual intervention and does not use any indicators or well-known trading methods. The principle of the EA is to remember and analyze each step. A step is a price movement for a certain number (BaseStep) of points up or down. The depth of memory (how many steps to remember and analyze) is determined
Aura Black Edition
Stanislav Tomilov
4.6 (20)
专家
Aura Black Edition 是一款完全自动化的 EA，仅用于交易黄金。专家在 2011-2020 年期间在 XAUUSD 上表现出稳定的结果。没有使用危险的资金管理方法，没有马丁格尔，没有网格或剥头皮。适用于任何经纪商条件。使用多层感知器神经网络 (MLP) 训练的 EA 是一类前馈人工神经网络 (ANN)。术语 MLP 的使用含糊不清，有时松散地指任何前馈 ANN，有时严格指由多层感知器组成的网络（具有阈值激活）。多层感知器有时被通俗地称为“原始”神经网络，尤其是当它们只有一个隐藏层时。MLP 由至少三层节点组成：输入层、隐藏层和输出层。除了输入节点之外，每个节点都是使用非线性激活函数的神经元。MLP 利用一种称为反向传播的监督学习技术进行训练。多层结构和非线性激活使 MLP 与线性感知器区别开来。它可以区分非线性可分的数据。 此价格还剩 2 份，之后价格将上涨至 3000 美元 如何设定及参数说明 (阅读这里) Live results: https://www.mql5.com/en/signals/2313678 More Signals:   Check my pr
AI Forex Robot MT4
MQL TOOLS SL
4.6 (10)
专家
AI   Forex Robot - The Future of Automated Trading. AI Forex Robot is powered by a next-generation   Artificial Intelligence   system based on a hybrid LSTM Transformer neural network, specifically designed for analyzing gold (XAUUSD) price movements on the Forex market. The system analyzes complex market structures, adapts its strategy in   real time   and makes data-driven decisions with a high level of precision. AI Forex Robot is a modern, fully automated system powered by   artificial intel
XG Gold Robot MT4
MQL TOOLS SL
4.32 (38)
专家
The XG Gold Robot MT4 is specially designed for Gold. We decided to include this EA in our offering after   extensive testing . XG Gold Robot and works perfectly with the   XAUUSD, GOLD, XAUEUR   pairs. XG Gold Robot has been created for all traders who like to   Trade in Gold   and includes additional a function that displays   weekly Gold levels   with the minimum and maximum displayed in the panel as well as on the chart, which will help you in manual trading. It’s a strategy based on  Price
Stock Indexes EA MT4
MQL TOOLS SL
4 (4)
专家
Stock Indexes EA is a sophisticated trading robot meticulously engineered to capitalize on the dynamics of the US30. This Expert Advisor uses advanced algorithms and carefully selected technical indicators to analyze market trends, identify optimal entry and exit points, and execute trades with high precision . One of its key features is the built-in news filter, which prevents the robot from opening new positions during high-impact economic events. This significantly reduces unnecessary risk a
Opening Range Breakout Master
Thushara Dissanayake
专家
这   开盘区间突破大师 是一个专业的算法交易系统，旨在利用机构交易概念，例如     ICT（内部交易者）、智能货币概念（SMC）以及基于流动性的策略 。该专家顾问可自动检测和执行   开盘区间突破（ORB）     在全球主要外汇交易时段，包括   伦敦、纽约、东京和午夜杀戮地带 ，允许交易者与   做市商的动向、流动性追逐以及时段驱动的波动性 。 专为关注以下交易者打造   基于时间的价格行为、订单流动态和机构交易方法 ，该 EA 通过在价格突破时系统地进入交易来消除情绪决策   初始余额高或低   会议的重点   干净的突破   同时纳入可调整的风险参数，     会话选择和突破确认过滤器   提高贸易准确性。 工作原理 – 智能货币突破自动化 EA 的运作方式是识别   每个主要交易时段的第一个小时（TimeBox）   ，标志着   开盘区间的高点和低点 ，并监控突破这些水平的情况。该策略基于以下原则：     机构交易者通常会在反转或延续势头之前，通过扫荡关键水平来诱导流动性 。通过自动化这一过程，EA 可以捕捉   早期突破走势、假突破和盘中横扫   在整合的同时  
Big Forex Players MT4
MQL TOOLS SL
4.81 (42)
专家
We proudly present our cutting-edge robot, the  Big Forex Players EA  designed to maximize your trading potential, minimize emotional trading, and make smarter decisions powered by cutting-edge technology. The whole system in this EA took us many months to build, and then we spent a lot of time testing it. This unique EA includes three distinct strategies that can be used independently or in together. The robot receives the positions of the  biggest Banks  (positions are sent from our database t
Fundamental hunter
Sara Sabaghi
专家
Fundamental Hunter – The Smart Money Tracking Expert Advisor You buy a unique opportunity not an EA. Early buyers get the power first... at a price they'll never get back. Next price will be:   $1200   |   3/10   spot remains Next price will be: $1600 | 10/10 spot remains Next price will be: $2000   | 10/10 Final price: $2400 Live result If you are looking for an Expert Advisor that goes beyond indicators and actually understands the market through real economic data , Fundamental Hunter is
The Tinga Tinga EA Updated
Allistair Kabelo Mandow
专家
$10 to $13 000 Broker:Hija Global Markets Ltd Platform:MT5 Account Type:Live Login number:40912 Investor Password:Leclote123# Dear users, I would like to introduce you to my new trading advisor The Tinga EA. The Tinga advisor operates on the platform of the  advisor, yet unlike it, it operates on lower timeframes of M15 and uses other indicators to generate trades, while also trading on two currency pairs, XAUUSD and USDJPY, which provides us with a slight diversification
GridSync Pro
Thushara Dissanayake
专家
GridSync专业版   是一个   精密的网格交易 EA     设计用于     MetaTrader 4     结合   全自动执行   和   手动交易灵活性 。这   智能电网企业自动化   实现了   非鞅、高级网格策略   和   精确的风险管理控制 ，包括   每日盈利目标、亏损限额和追踪止损   保护资本   市场波动 。系统维持   连续的预定间隔挂单网格     （停止或限制）双向   无边界 ，系统地填充   价格差距   在两者期间   范围和趋势条件 。 EA 构建了一个   可定制的网格网络   和   可调整步长（3+点）     和   订单密度（每边 2+ 个订单）   ，允许交易者选择   止损单、限价单或混合方式 。其   先进的风险管理   当价格反转时自动平仓获利     50% 的趋势运动 ，无需   完全回撤 。其他功能包括   时间会话过滤器     避免   高影响力新闻事件   并支持   多对交易     （黄金、BTC、外汇主要货币）     个人神奇数字追踪 。 主要特点 灵活的电网配置：     调整     Firs
Bitcoin Robot Grid MT4
MQL TOOLS SL
5 (17)
专家
Bitcoin Robot Grid MT4 is an intelligent trading system designed to automate BTCUSD trading using the grid trading strategy. This method takes advantage of market fluctuations by placing a structured series of buy and sell orders at predefined price levels. The robot   continuously monitors market   conditions and executes trades according to its preset parameters, allowing for consistent market engagement without the need for manual intervention. Bitcoin Robot Grid is the   perfect solution  
MM Flip CodePro
Allistair Kabelo Mandow
专家
"MM 3.0 FLIP CODEPRO IS DESIGNED TO MULTIPLY YOUR CAPITAL UP TO 300 TIMES OR MORE A WEEK ON SMALL ACCOUNTS USING 1:UNLIMITED THIS POWERFUL TRADING ROBOT CAN TURN SMALL INVESTMENTS INTO MASSIVE RETURNS DEPENDING ON MARKET CONDITIONS" "WITH JUST $100 FOR FORISTANCE YOU HAVE THE POTENTIAL TO GENERATE $30 000+ IN A SINGLE WEEK....BASED ON OUR EXPERIENCE CONSTANT CONSISTENT PROFITS WITHIN 7 TRADING DAYS DAYSARE ACHIEVABLE" "OUR TEAM IS HERE TO GUIDE AND SUPPORT YOU EVERY STEP OF THE WAY WITH MM3
Scipio Gold Bot
Stefano Frisetti
专家
BEWARE of SCAM! SCIPIO GOLD BOT is only distributed by MQL5.com. Please note: this is not a commercial BOT, but a professional one. Distribution is limited to 100 copies in total, and the price may increase without notice. Thisi is MT4 versione, Mt5 version is here:  https://www.mql5.com/it/market/product/148820 The differences that make SCIPIO EA unique are: + no variable settings or settings that the TRADER must enter + only opens one trade at a time + always uses close and fixed STOP LOSSES
Three Little Birds
Ahmad Aan Isnain Shofwan
专家
️ 三只小鸟 EA 源于亏损，历经痛苦臻于完美，目标明确地发布。️ 结构，而非投机。 三只小鸟 EA 并非普通的交易机器人。它是一个历经多年真实失败磨练的引擎，专为一个使命而设计： 在市场变得残酷时，保护、恢复并增值您的资产。 它 完美地结合了 三种强大的策略： 使用 Martingale 的损失网格 ：吸收损失并朝着完全恢复的方向发展。 使用 Martingale 进行网格获胜 ：利用动力，同时复合智能收益。 利用手数倍增进行对冲 ：抓住逆转并强制获利退出。 时间范围： H4 平台： MetaTrader 4（MT4） 最低余额： 10,000 美元 经纪商： 任何经纪商 货币对： 任何货币 对（默认设置： XAUUSD、BTCUSD、OIL、US30、US100、US500 ） 为什么选择 H4？ 因为力量源于沉默。H4 能穿透噪音。它等待。它观察。它只在结构清晰时出击。 名字？ 三种策略。三条市场路径。三只小鸟。 不是随机的。不是被动的。而是在时机到来时冷静、执着、致命。 基于经验。历经
Bitcoin Robot MT4
MQL TOOLS SL
4.63 (65)
专家
The Bitcoin Robot  MT4 is engineered to execute Bitcoin trades with unparalleled   efficiency and precision . Developed by a team of experienced traders and developers, our   Bitcoin Robot   employs a sophisticated algorithmic approach (price action, trend as well as two personalized indicators) to analyze market and execute trades swiftly with   M5 timeframe , ensuring that you never miss out on lucrative opportunities.   No grid, no martingale, no hedging,   EA only open one position at the sa
Crude Oil Robot MT4
MQL TOOLS SL
专家
The Best Oil Trading Robot in the World.   Crude Oil Robot   is the undisputed, top-tier trading robot designed for the   XTIUSD or any crude instrument   offered by your broker. This is not a generic algorithm, but it's a   highly specialized system   built exclusively for the crude oil market,   utilizing unique technologies   not available in any other trading bot. Crude Oil Robot is equipped with   exclusive features tailored specifically for the OIL market , such as: Volatility Anomaly Fil
M1 Gold Scalper
Dmitriq Evgenoeviz Ko
专家
"M1 Gold Scalper" is a high frequency scalper trading exclusively gold (XAUUSD) on the M1 time frame, performing many trades daily. It works with very reasonable lot sizes, consistent with a true scalping strategy. the full list for your convenience is available https://www.mql5.com/ru/users/pants-dmi/seller This strategy is designed to profit from small fluctuations in the gold price, using micro trends and short-term impulses. The algorithm carefully analyzes market data, including price act
Hedging Forex EA1
Samir Arman
5 (2)
专家
️ Hedging Forex EA1 – Smart Risk Control with ATR & Hedge Strategy Now with enhanced features and virtual strategy tester guidance --- Overview Hedging Forex EA1 is a smart, risk-managed Expert Advisor designed for volatile currency pairs using a hedging strategy. This EA provides advanced control over position sizing, trade timing, and Take Profit strategies with ATR integration. Whether you're a beginner or an experienced trader, Hedging Forex EA1 offers flexibility, protection, an
ChimeraFxTool
Marve Edom Agbor
5 (1)
专家
CHECK COMMENTS SECTION FOR BACKTESTING PARAMETERS.. The ChimeraFxTool Best EA for Prop Firms (MFF/FTMO The ChimeraFxTool Best EA for Prop Firms (MFF/FTMO)   - No Martingale   - No Grid   - No Hedging Best Risk Management   - Daily Loss limit   - Stop loss and TP protections Best Profit Factor   - Daily Max Profit Lock Protection   - Monthly Profit Lock Protection Best Signal Accuracy    - Best candle Patterns    - Best timed Response     Strategy    - Trend Tracker    - Neurological bas
Exorcist Projects
Ivan Simonika
3 (1)
专家
Exorcist Bot   is a multi-currency, multi-functional advisor that works on any time frame and in any market conditions. - The robot’s operation is based on an averaging system with a non-geometric progression of constructing a trading grid. - Built-in protection systems: special filters, spread control, internal trading time limitation. - Construction of a trading network taking into account important internal levels. - Ability to customize the aggressiveness of trading. - Working with pending
Trade Vantage v4
Yvan Musatov
专家
Introducing   Trade Vantage : Professional Market Analyst Trade Vantage   is a highly effective analytical tool that uses a specialized algorithm for trading on the Forex and cryptocurrency markets. Its operating principle is based on price analysis for a certain time interval, identifying the strength and amplitude of price movements using a unique indication system. When a trend loses its strength and changes direction, the expert closes the previous position and opens a new one. The bot also
Trillion Pips GridX EA
Sivaramakrishnan Natarajan
专家
Trillion Pips GridX EA - Grid and Hedging Expert Advisor Trillion Pips GridX EA is a fully automated Expert Advisor for MetaTrader 4 that uses grid trade management, progressive lot scaling, and optional hedging logic to manage trades under various market conditions. This EA is intended for experienced traders who fully understand the risks associated with grid and martingale style trading systems. Strategy Overview Grid Trading Logic The EA opens sequential trades at defined price intervals to
MATrader QuickScalper
MARC ALBRECHT SCHMID
专家
MATrader QuickScalper – 基于 MATrader 核心的精准剥头皮 MATrader QuickScalper 是 Marc Albrecht Trading 开发的专用剥头皮 EA， 作为独立策略与广为人知的 MATrader AI 并行存在。 MATrader AI 更侧重自适应周期逻辑与更大级别的行情波动， 而 MATrader QuickScalp 则专为 快速执行、短持仓周期与干净的剥头皮入场 打造。 它之所以沿用 MATrader 名称，是因为它建立在同样的核心理念之上： 经过验证的逻辑、真实交易条件、拒绝走捷径 。 （我们在将 MATrader 系列发布到 MQL5 之前，进行了多年测试与打磨。 我们最初的 MATrader 上架曾登顶 #1，但后来被移除并重新上传，导致评价与排名被重置。 如果你愿意帮我们回到更高位置，欢迎在认真测试后留下评价。） 优化设置： 交易品种与周期以输入参数为准（剥头皮对环境条件很敏感） 推荐账户： RoboForex 美分账户（支持 0.0001 手） 为什么选择 MATrader QuickScalper？ MA
Trend King EA
Frank Paetsch
专家
Trend King (MT4) – v4.4 AO Adaptive Trend–Pullback EA with AO Baseline Snap, 3-EMA Mapping, and Hybrid Exits  What is Trend King? Trend King is a professional trend–pullback EA that combines a clean 3-EMA regime model with an Adaptive Optimization (AO) core. The AO learns market volatility via percentiles and snaps your baseline to symbol/timeframe conditions, then maps entry strictness, stops and exits around those baselines (no recompile). It adds robust risk controls, volatility exits ,
PinTrade MT4
Evgeniy Zhdan
专家
The trading Expert Advisor's strategy is based on one of the most powerful technical analysis signals - the Pin Bar. When determining this figure, a trading expert studies the current market situation and, if there is a combination of certain factors, it starts working. It is recommended to start working with a small trading lot . As you become familiar with the work of an expert, the trading lot can be increased (use money management) to a psychologically acceptable size. Attention : the fo
SAR Expert Advisor
Dian Wahyudi
专家
SAR Expert Advisor works automatically 24 hours from monday to friday and use VPS so that the robot works 24 hours from Monday to Friday and to get maximum trading results. This ea uses  Scalping , Trend, and Trailing Stop Strategy.  This system uses the Parabolic SAR  indicator to open positions. Live Account Minimum balance required : $100   use cent account,  deposit  $500   use cent account,  deposit  $1000   use micro account SAR Expert Advisor works for this: Currency pairs:  GBP/USD Timef
Gold Lady
Dmitriq Evgenoeviz Ko
1 (1)
专家
The Gold Lady Expert Advisor for gold trading in the MetaTrader 4 (MT4) platform is an automated trading system specifically designed for gold (XAU/USD) trading. Such advisors typically use algorithms to execute trades based on technical analysis and other market data. the full list for your convenience is available https://www.mql5.com/ru/users/pants-dmi/seller The advisor employs neural networks to analyze market data in real time, skillfully adapting to changing conditions and issuing highl
Us30 and Xauusd Hedging Scalper
Harsh Tiwari
专家
### Forex Hedging Expert Advisor: No Loss Strategy #### Overview The Forex Hedging Expert Advisor (EA) with a No Loss Strategy is an advanced automated trading system designed to mitigate risk and protect against adverse market movements. The core principle behind this EA is to implement a sophisticated hedging strategy that aims to lock in profits and minimize losses in volatile forex markets. This EA is ideal for traders who seek a robust, risk-averse trading solution that maintains capital
Btcusd Grid
Ahmad Aan Isnain Shofwan
1 (1)
专家
BTCUSD GRID EA 是一款旨在使用网格交易策略的自动化程序 BTCUSD GRID EA 对于初学者和经验丰富的交易者都非常有用。 虽然您可以使用其他类型的交易机器人，但网格交易策略的逻辑性质使加密货币网格交易机器人可以轻松地执行自动交易而不会出现问题。 如果您想尝试网格交易机器人，BTCUSD GRID EA 是整体上最好的平台。 BTCUSD GRID EA 对于加密货币行业非常有效，因为即使在货币波动的情况下，它也能够以理想的价格点执行自动交易。 这种自动交易策略的主要目的是在 EA 内以预设的价格变动发出大量买卖订单。 这种特殊的策略很容易实现自动化，因此通常用于加密货币交易。 如果使用得当，网格交易策略可以让人们在资产价格变化时赚钱。 网格 交易策略已被证明是最有效的。 由于加密货币价格的波动。   -------------------------------------------------- ----------------------------------------------------   ---------- --------------
EA Quantum IQ7 ALL in ONE
Tjia Elisabeth Jasmine Canadi
专家
It is time to change the game !; the Expert Advisor (EA) that once dominated you has evolved into an EA Mastermind. There are EA-AutoRobot algorithms, EA-Panel Trading algorithms, and advanced AI Analysts available. It is time for you to become a self-taught expert. You can even compare eight Pair systems and their precise predictions. Here, you have the capability to perform three activities simultaneously. Become an Analyst, Trader, and Investor on five robot machines that can operate identic
Rockman
Jia Jie Tian
专家
高频高效，点滴成河，聚石成山 专做美国本土指数，如纳斯达克指数等等 如购买请第一时间与我联系，设置参数等细节，我看到会及时回复，谢谢 我花了很多时间和精力使这个软件变得复杂，具有高潜在回报的可能性，同时将回撤保持在 18% 以下（标准手数）在各经纪商下的最小手数下，最大回撤远低于9%。 机器人的算法为任何培训水平的投资者提供了既安全又积极的投资机会。 黄金大赢家EA 模仿大脑的工作，能够学习和适应不断变化的条件和预测情况。 当应用于金融市场交易时，这意味着不仅报价用于分析，如交易机器人，还包括用户认为必要的任何其他数据。 此外，所有原始信息都可以按任意比例组合。 EA 包含自适应市场算法，它使用价格行为模式和标准交易指标。 没有使用危险的资金管理方法。
Aura Ultimate EA
Stanislav Tomilov
4.84 (83)
专家
Aura Ultimate——神经网络交易的巅峰，通往财务自由的道路。 Aura Ultimate 是 Aura 家族的下一个进化版——融合了尖端的 AI 架构、市场自适应智能和精准的风险控制。它以 Aura Black Edition 和 Aura Neuron 成熟的 DNA 为基础，并更进一步，将两者的优势融合成一个统一的多策略生态系统，同时引入了全新的预测逻辑。 这非常重要！购买专家后，请给我发私信。我会向您发送包含所有必要建议的说明。 接下来的 15 本售价 1000 美元，下一个售价 1250 美元 购买 Aura Ultimate 顾问时，您可以获得 与两个交易账户号码相关联的 Vortex、Oracle 或 Aura Bitcoin Hash 顾问的免费许可证。 私信询问条件 https://www.mql5.com/en/users/stanislav110685 在此处查看实时结果： 10,000 美元真实账户 S1   https://www.mql5.com/en/signals/2336509   3k ICMarkets 两种策略  低风险     htt
Vortex Gold MT4
Stanislav Tomilov
5 (16)
专家
Vortex - 您对未来的投资 Vortex Gold EA 专家顾问专门用于在 Metatrader 平台上交易黄金（XAU/USD）。该 EA 使用专有指标和作者的秘密算法构建，采用全面的交易策略，旨在捕捉黄金市场中的盈利走势。其策略的关键组成部分包括 CCI 和抛物线指标等经典指标，这些指标共同作用，准确地发出理想的进入和退出点信号。Vortex Gold EA 的核心是先进的神经网络和机器学习技术。这些算法持续分析历史和实时数据，使 EA 能够更准确地适应和应对不断变化的市场趋势。通过利用深度学习，Vortex Gold EA 可以识别模式，自动调整指标参数，并随着时间的推移不断提高性能。Vortex Gold EA 是专有指标、机器学习和适应性交易算法的强大组合。使用 Vortex Gold EA 为您的未来投资。 售价 675 美元（还剩 2/10），下一个价格 795 美元 https://www.mql5.com/en/signals/2345024 Check out the live results in Profile >>>>>>  Check my pro
Aura Black Edition MT5
Stanislav Tomilov
4.36 (50)
专家
Aura Black Edition 是一款完全自动化的 EA，仅用于交易黄金。专家在 2011-2020 年期间在 XAUUSD 上表现出稳定的结果。没有使用危险的资金管理方法，没有马丁格尔，没有网格或剥头皮。适用于任何经纪商条件。使用多层感知器神经网络 (MLP) 训练的 EA 是一类前馈人工神经网络 (ANN)。术语 MLP 的使用含糊不清，有时松散地指任何前馈 ANN，有时严格指由多层感知器组成的网络（具有阈值激活）。多层感知器有时被通俗地称为“原始”神经网络，尤其是当它们只有一个隐藏层时。MLP 由至少三层节点组成：输入层、隐藏层和输出层。除了输入节点之外，每个节点都是使用非线性激活函数的神经元。MLP 利用一种称为反向传播的监督学习技术进行训练。多层结构和非线性激活使 MLP 与线性感知器区别开来。它可以区分非线性可分的数据。 此价格还剩 1 份，之后价格将上涨至 3000 美元 如何设定及参数说明 (阅读这里) Live results:   https://www.mql5.com/en/signals/2313678 More Signals:   Check my
Aura Black Edition
Stanislav Tomilov
4.6 (20)
专家
Aura Black Edition 是一款完全自动化的 EA，仅用于交易黄金。专家在 2011-2020 年期间在 XAUUSD 上表现出稳定的结果。没有使用危险的资金管理方法，没有马丁格尔，没有网格或剥头皮。适用于任何经纪商条件。使用多层感知器神经网络 (MLP) 训练的 EA 是一类前馈人工神经网络 (ANN)。术语 MLP 的使用含糊不清，有时松散地指任何前馈 ANN，有时严格指由多层感知器组成的网络（具有阈值激活）。多层感知器有时被通俗地称为“原始”神经网络，尤其是当它们只有一个隐藏层时。MLP 由至少三层节点组成：输入层、隐藏层和输出层。除了输入节点之外，每个节点都是使用非线性激活函数的神经元。MLP 利用一种称为反向传播的监督学习技术进行训练。多层结构和非线性激活使 MLP 与线性感知器区别开来。它可以区分非线性可分的数据。 此价格还剩 2 份，之后价格将上涨至 3000 美元 如何设定及参数说明 (阅读这里) Live results: https://www.mql5.com/en/signals/2313678 More Signals:   Check my pr
Vortex Gold EA
Stanislav Tomilov
5 (26)
专家
Vortex - 您对未来的投资 Vortex Gold EA 专家顾问专门用于在 Metatrader 平台上交易黄金（XAU/USD）。该 EA 使用专有指标和作者的秘密算法构建，采用全面的交易策略，旨在捕捉黄金市场中的盈利走势。其策略的关键组成部分包括 CCI 和抛物线指标等经典指标，这些指标共同作用，准确地发出理想的进入和退出点信号。Vortex Gold EA 的核心是先进的神经网络和机器学习技术。这些算法持续分析历史和实时数据，使 EA 能够更准确地适应和应对不断变化的市场趋势。通过利用深度学习，Vortex Gold EA 可以识别模式，自动调整指标参数，并随着时间的推移不断提高性能。Vortex Gold EA 是专有指标、机器学习和适应性交易算法的强大组合。使用 Vortex Gold EA 为您的未来投资。 售价 755 美元（还剩 3/10），下一个价格 895 美元 https://www.mql5.com/en/signals/2345024 Check out the live results in Profile >>>>>>  Check my pro
One Gold MT5
Stanislav Tomilov
4.76 (34)
专家
介绍 One Gold EA，这是 Meta Trader 平台上一种先进的黄金交易机器人，旨在帮助交易者进行高级市场分析。我们的专有技术利用神经网络和数据驱动算法来分析历史和实时黄金市场数据，提供有助于决策的见解。与传统的手动策略不同，One Gold EA 以最少的干预运行，简化了交易流程并旨在降低相关风险。虽然使用先进的神经插件可以增强机器人的分析能力，但需要注意的是，与任何交易工具一样，One Gold EA 并不保证盈利。然而，它被设计为具有通过提供更明智和数据支持的见解来提高交易绩效的潜力。One Gold EA 持续监控黄金市场，以检测人类交易者可能难以发现的模式和趋势。该系统能够适应各种市场条件，提供更一致的交易方法，尤其是在黄金交易等高度波动的环境中。无论您是经验丰富的交易员还是市场新手，One Gold EA 都旨在通过提供全面的市场分析和减少手动工作量来支持您的决策过程。虽然 One Gold EA 旨在简化交易体验，但将机器人与深思熟虑的交易计划和适当的风险管理策略结合使用至关重要。我们相信我们的技术有潜力为交易员提供支持，但鼓励负责任地使用和持续监控结果以获
Aura Bitcoin Hash
Stanislav Tomilov
4.89 (37)
专家
Aura Bitcoin Hash EA 是一款独特的专家顾问，延续了 Aura 系列交易系统。通过利用先进的神经网络和尖端的经典交易策略，Aura BTC 提供了一种具有出色潜在性能的创新方法。这款专家顾问完全自动化，旨在交易货币对 BTCUSD（比特币）。从 2017 年到 2025 年，它在这些货币对中表现出了一致的稳定性。该系统避免了危险的资金管理技术，例如马丁格尔或网格交易。Aura Bitcoin Hash 由多层感知器 (MLP) 神经网络提供支持，利用它来预测市场趋势和动向。MLP 是一种前馈人工神经网络 (ANN)，通常被称为“原始”神经网络，尤其是当它们由单个隐藏层组成时。MLP 包括三个基本层：输入层、隐藏层和输出层。除输入节点外，每个神经元都使用非线性激活函数。该网络使用称为反向传播的监督学习技术进行训练。 MLP 的多层结构和非线性激活使其有别于线性感知器，使其能够识别数据中非线性可分的模式。通过其复杂的 NN 智能，Aura BTC 能够识别模式并适应不断变化的市场条件，例如汇率或交易者行为的变化。其处理复杂数据的能力使其能够做出更准确的预测，从而随着时间
Oracle MT5
Stanislav Tomilov
5 (23)
专家
预言机：交易的未来 Oracle Trading Expert for Meta Trader 旨在利用最新的编程技术和机器学习工具，在 GBPUSD 和黄金市场上提供可靠的性能。借助专有算法和集成神经网络，Oracle 可以有效地分析数据，帮助用户做出明智的交易决策。Oracle 的设计还强调稳定性：其策略经过精心设计，避免过度优化，使其能够适应各种市场条件而无需过度调整。该系统将机器学习模块与 RSI 和布林带等关键指标相结合，创造了一种全面的市场分析和入场时机方法。经过历史数据测试，Oracle 显示出令人鼓舞的结果，为重视稳定性能的交易者提供了一个实用的选择。对于任何交易 GBPUSD 和黄金的人来说，Oracle Trading Expert 都是一款可靠的工具，旨在帮助您自信而平衡地驾驭市场。 此价格仅剩 1 份，之后价格将升至 999 美元 All signals in Profile   >>>>>>  Check my profile 安装（如何设置） 专家的主要优势是超级简单的安装。将 EA 附加到图表，选择每笔交易的风险作为存款的百分比，然后享受专家顾问的工作。
Aura Neuron MT5
Stanislav Tomilov
4.83 (58)
专家
Aura Neuron 是一款独特的 EA 交易系统，延续了 Aura 系列交易系统。通过利用先进的神经网络和尖端的经典交易策略，Aura Neuron 提供了一种具有出色潜在性能的创新方法。这款 EA 交易系统完全自动化，旨在交易  XAUUSD (GOLD) 等货币对。从 1999 年到 2023 年，它在这些货币对中表现出了一致的稳定性。该系统避免了危险的资金管理技术，例如马丁格尔、网格或剥头皮，使其适用于任何经纪商条件。Aura Neuron 由多层感知器 (MLP) 神经网络驱动，利用它来预测市场趋势和走势。MLP 是一种前馈人工神经网络 (ANN)，通常被称为“原始”神经网络，尤其是当它们由单个隐藏层组成时。MLP 包括三个基本层：输入层、隐藏层和输出层。除输入节点外，每个神经元都使用非线性激活函数。该网络使用称为反向传播的监督学习技术进行训练。 MLP 的多层结构和非线性激活使其有别于线性感知器，使其能够识别数据中非线性可分的模式。通过其复杂的 NN 智能，Aura Neuron 能够识别模式并适应不断变化的市场条件，例如汇率或交易者行为的变化。其处理复杂数据的能力使其能
Aura Superstar MT5
Stanislav Tomilov
5 (4)
专家
Aura Superstar  是一款全自动 EA，旨在  在展期期间交易货币 。  它基于机器学习聚类分析和遗传剥头皮  算法。第一个使用深度机器学习机制、多级感知器和自适应神经过滤器结合经典指标的多货币剥头皮交易器。自 2003 年以来，专家表现出稳定的结果。不使用危险的资金管理方法，没有马丁格尔，没有网格或对冲。适用于任何优秀的 ECN 经纪商。  在不久的将来，EA 的价格将会大幅上涨，以保持其独特性和有限的用户数量。 下一价格为 750 美元，最终价格为 1000 美元，以此价格还剩下 2/10 份。 All signals in Profile   >>>>>>  Check my profile 适用于 MT4 的 Aura Superstar    https://www.mql5.com/en/market/product/86495 信息： 工作符号 EURUSD、USDCAD、GBPUSD、EURCHF、USDCHF、EURAUD、EURGBP  工作时间范围：M15 最低存款额：    50 美元   建议杠杆1：100及以上（最低杠杆1：30） 请询问作者如何
Aura Superstar MT4
Stanislav Tomilov
4.78 (9)
专家
Aura Superstar  is a fully automated EA designed to trade  currencies during rollover time .  It is based on machine learning cluster analysis and genetic scalping  algorithms. The first multi-currency scalper using deep machine learning mechanism, a multi-level perceptron and an adaptive neuro filter combined with classic indicators. Expert showed stable results since 2003 year. No dangerous methods of money management used, no martingale, no grid, or hedge. Suitable for any good ECN broker.  I
One Gold MT4
Stanislav Tomilov
4.6 (15)
专家
介绍 One Gold EA，这是 Meta Trader 平台上一种先进的黄金交易机器人，旨在帮助交易者进行高级市场分析。我们的专有技术利用神经网络和数据驱动算法来分析历史和实时黄金市场数据，提供有助于决策的见解。与传统的手动策略不同，One Gold EA 以最少的干预运行，简化了交易流程并旨在降低相关风险。虽然使用先进的神经插件可以增强机器人的分析能力，但需要注意的是，与任何交易工具一样，One Gold EA 并不保证盈利。然而，它被设计为具有通过提供更明智和数据支持的见解来提高交易绩效的潜力。One Gold EA 持续监控黄金市场，以检测人类交易者可能难以发现的模式和趋势。该系统能够适应各种市场条件，提供更一致的交易方法，尤其是在黄金交易等高度波动的环境中。无论您是经验丰富的交易员还是市场新手，One Gold EA 都旨在通过提供全面的市场分析和减少手动工作量来支持您的决策过程。虽然 One Gold EA 旨在简化交易体验，但将机器人与深思熟虑的交易计划和适当的风险管理策略结合使用至关重要。我们相信我们的技术有潜力为交易员提供支持，但鼓励负责任地使用和持续监控结果以获得
NealAbreu
29
NealAbreu 2025.12.17 22:11 
 

tengo varias semanas probando este EA en cuenta real de $2000 y los resultados han sido fantástico!, hasta el momento recomendado!

Muhammad Fawwaz
26
Muhammad Fawwaz 2025.11.02 17:57 
 

I’ve been running Aura Neuron for almost a year now, and it has proven to be one of the most consistent and dependable Expert Advisors I’ve ever used. The performance has remained remarkably stable even through different market phases, showing strong adaptability and solid risk control. What I appreciate most is how it delivers steady profits without the need for constant monitoring — it truly feels like a professional-grade trading system. Overall, Aura Neuron has exceeded my expectations in both reliability and long-term consistency. It’s a top-tier EA that every serious trader should consider adding to their portfolio. The seller, Stanislav, deserves special mention as well. He’s incredibly professional, friendly, and always supportive. His customer service is excellent — quick to respond and genuinely helpful whenever I have questions or requests. It’s rare to find this level of dedication and honesty in the market. Overall, Aura Neuron and the support behind it have been exceptional. I’m genuinely impressed and look forward to continuing with this great team and their products.

Christopher Graham Parish
2824
Christopher Graham Parish 2025.09.18 07:10 
 

I have been running this since July. There is a very high win rate but you need to be aware that one loss can wipe out a lot of profit. Good EA overall. Thank you

할부로애틋하게
47
할부로애틋하게 2025.08.25 08:21 
 

It shows very good results. I'm very satisfied. I'm also interested in your other products!

Jason Chang
256
Jason Chang 2025.07.27 14:40 
 

相當高的勝率，客戶支援也很好

Max Pat
101
Max Pat 2025.07.26 16:15 
 

Это первый советник купленный у Станислава(впоследствии были и другие), специально искал себе советника на MQL5, чтобы он не копил сделки неделями и месяцами(не сидеть в просадке) и именно такого я тут и нашёл(это было в марте). И если не жадничать(уменьшить риск) и настроить его под себя, то он отлично работает. Да и Станислав старается своевременно его обновлять, следя за мировыми тенденциями. Если у меня возникают какие либо вопросы, то он всегда компетентно и быстро на них отвечает.

Elkin Xabier Arteta Viana
202
Elkin Xabier Arteta Viana 2025.07.24 08:30 
 

I've been using Aura Neuron for a few weeks now, and I can honestly say it's been a significant upgrade to my trading strategy. As someone who's constantly looking for reliable and efficient EAs, Aura Neuron has truly impressed me. What stands out most is its consistency. I've seen stable and promising results across various market conditions. In summary, if you're looking for an Expert Advisor that combines consistent performance, user-friendliness, and solid support, Aura Neuron is definitely worth considering. It's truly helped me optimize my trading and I'm looking forward to continuing to use it

Tomas Cerny
232
Tomas Cerny 2025.05.04 20:36 
 

This EA looks very promising, just one loss and many profitable trades. Its author provides great support. It is one of the best EA's I have tried so far.

MattGo
134
MattGo 2025.04.16 12:21 
 

用户没有留下任何评级信息

Soldier of Heaven
119
Soldier of Heaven 2025.04.15 21:48 
 

用户没有留下任何评级信息

Aliwarsame
136
Aliwarsame 2025.04.14 05:41 
 

this is a realy scam this ea uerusd never trade for 45 days straigth save you money from this scamer

Stanislav Tomilov
29520
来自开发人员的回复 Stanislav Tomilov 2025.04.25 23:00
This EA works at Gold (XAUUSD) not EURUSD!!!!
You installed it incorrectly, contact me in pm, an I will help you to install it remotely by Anydesk. Don't mislead people Expert works great! /
/
/
UPD ****No response from this user, I offered him a refund, but he does not respond, most likely this review is written by competitors****
Matthias Bessler
2641
Matthias Bessler 2025.03.14 13:05 
 

用户没有留下任何评级信息

Adam J.
223
Adam J. 2025.02.13 11:34 
 

EA results looks very promising, I like strategy used in the Robot. Stanislav is extremely helpful and answer all questions and solve all problems! Thank you for that :)

Nazhdat Dzhaliabi
111
Nazhdat Dzhaliabi 2025.01.10 14:16 
 

Hello. The advisor AURA NEURON, bought by me, gives good results. I am satisfied, thank you!

Mikulas Kyjovsky
554
Mikulas Kyjovsky 2024.12.13 12:56 
 

Hello, I bought the mt4 version, and I can confirm that there is no difference compared to the mt5 version. It works as the author writes. I have tried many EAs, but Aura Neuron is simply the best. So far I have only 100% trades, which I am very happy about and I have a lot of time for my family and my hobbies. If anyone is hesitating, then don't hesitate, you will be very satisfied. Support works and answers questions immediately, the author's approach is exemplary.

