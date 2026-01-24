Vortex Turbo EA MT4
- 专家
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Stanislav TomilovMyFX book, real funded accounts:
Aura Gold Pro Edition https://tinyurl.com/5yuubsvm
- 版本: 1.41
- 更新: 25 四月 2026
- 激活: 10
Vortex Turbo——“驾驭风暴——掌控漩涡”
Vortex Turbo代表了智能交易的下一个进化阶段——它融合了尖端人工智能架构、自适应市场逻辑和精准的风险控制，是一项独特的创新。Vortex Turbo基于成熟的算法原理，将多种策略整合到一个统一的高速生态系统中，并以全新的预测智能为驱动。Vortex Turbo专为黄金XAUUSD(GOLD)的超短线交易而设计，采用受控马丁格尔和均价网格，同时每个 仓位都受到内置止损的全面保护 ——确保了力量、精准度和安全性之间的完美平衡。
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399 美元的价格有效期至 2 月 15 日，之后价格将上涨至 499 美元。（最终价格为 999 美元）
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核心技术
三层神经逻辑 ——集成动量识别、波动率映射和自适应滤波，可在图表上形成之前检测黄金的短期机会和微小波动。
真正的多层超短线交易引擎 ——围绕 XAUUSD 超短线交易框架构建，结合了可控平均和有衡量的马丁格尔结构，以最大限度地提高恢复潜力，同时保持战略纪律。
明确的风险保护 ——尽管该系统采用均价和马丁格尔策略，但每个仓位都设有明确的止损位。止损距离相对较宽，以确保系统稳定运行，并在市场波动时为交易留出足够的缓冲空间。
自动适应过滤器 ——专家会根据流动性、波动性和交易时段动态的变化不断调整其内部参数，从而在所有市场阶段保持最佳性能。
即插即用配置 ——包括预先优化的风险概况和简化的用户参数。
Vortex Turbo的独特之处
与之前的版本不同， Aura Ultimate 不仅仅是一个改进版本，它是一个 全新的神经框架 ，从头开始重新设计，通过 多上下文模式识别 来感知市场行为。
|核心重点
|先进的神经短线交易智能旨在利用XAUUSD 的 短期波动和微趋势 ，采用受控平均和缓和马丁格尔结构来实现有效的仓位恢复。
|建筑学
|一种 结合深度学习、模式识别和波动率映射 的多层混合神经网络集成模型，可实现精确且自适应的交易时机。
|策略引擎
|双 核剥头皮交易系统 与分层风险控制同时运行——目前正在开发第三种自适应模式，以进一步提高入场精度和交易恢复逻辑。
|市场范围
|针对 黄金 (XAUUSD ) 进行了优化，可动态适应不同的波动机制——从平静、狭窄的区间到急剧的突破阶段。
|风险控制
|每笔交易都设有 固定止损 ，确保资金安全。虽然该EA采用 均价和马丁格尔策略 ，但止损距离有意设置得 更宽， 以便在市场波动时为交易留出必要的空间。
|自优化
|持续的 自学习机制 会根据流动性、波动性和交易活动的变化重新调整内部参数，从而保持长期的稳定性和一致性。
|执行速度
|超轻量级、 异步架构， 专为高速执行和稳定性而设计。
|灵活性
|预定义的 风险等级 （保守型、平衡型、激进型）允许交易者根据任何交易风格或资金管理计划调整 Vortex Turbo 的逻辑。
|已准备好集成
|面向未来的神经网络框架，旨在随着新的预测层、波动率模型和外部 AI 模块的发展而集成它们。
|透明度
|每笔交易决策都会被记录和追溯——没有隐藏的逻辑，只有可验证的神经分析和实时交易透明度。
Vortex Turbo 采用神经网络算法，旨在实现长期可靠的性能。 其创新设计确保了交易策略的安全性，使其成为自动化交易的理想选择。
信息：
- 有效交易对 ： XAUUSD（黄金）
- 时间周期：H1
- 最低建议存款额：1000 美元及以上
- 最低杠杆比例 1:30（仅适用于低风险交易）
- 建议杠杆比例 为 1:100 及以上
- 虽然适用于任何经纪商，但建议使用ECN低点差经纪商。
特征：
- 每笔交易都设置硬性止损和止盈。
- 结果稳定，报价质量达99.9%。
- 虽然适用于大多数经纪商，但与低点差 ECN 经纪商配合使用效果最佳，速度和准确性更高。
- 安装和使用都很方便
- 符合先进先出原则
购买前的重要提示：
- 止损 是策略中正常且必不可少的组成部分，并非错误。该系统采用马丁格尔网格，但是一种有限且完全受保护的网格：它会开设额外的仓位，但网格规模受到限制和控制，风险得到管理，账户不会像传统马丁格尔系统那样面临无限回撤。
- 因此，如果有人希望进行完全不设止损的交易，那么这款EA并不合适。 亏损在所难免——这是设有止损保护的安全网格交易的一部分。
- 绩效评估应该以一个月或更长时间为周期 ，而不是以几天为单位。
- 短期亏损或2-3天的交易暂停属于正常现象， EA交易程序也会有不交易的时期 ——这是有意为之。当模型检测到市场不确定性或不稳定时，EA会选择等待。
- 重要的是 要依赖真实信号，而不是回测结果 。策略测试器仅用于优化，不用于预测未来表现。
- 对于中等风险人群，建议最低 存款额为1000美元。
- 不提供在线支持。我会在24小时内回复。周末可能会延迟最多48小时。所以如果您需要实时在线支持，很抱歉，我无法提供！
定价政策：
为了保持专家的独特性，出售的副本数量将受到限制！
风险提示：过往业绩并不代表未来表现。任何交易系统都无法避免亏损。回测和历史业绩仅供参考。请采取适当的风险管理措施，并在实盘交易前使用模拟账户测试EA。
No soy un fan de los EA con estrategia Martingala, pero, tras utilizar este EA durante un tiempo, te das cuenta que este EA utiliza una estrategia Martingala con un SL claro. No realiza operaciones a lo loco, cuenta con filtro de noticias y permite elegir el riesgo. Ademas el autor realiza un servicio extraordinario atendiendo a todas las dudas o problemas que a uno le pueda surgir. Extraordinario trabajo.