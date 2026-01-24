Vortex Turbo EA MT4

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Vortex Turbo——“驾驭风暴——掌控漩涡”

Vortex Turbo代表了智能交易的下一个进化阶段——它融合了尖端人工智能架构、自适应市场逻辑和精准的风险控制，是一项独特的创新。Vortex Turbo基于成熟的算法原理，将多种策略整合到一个统一的高速生态系统中，并以全新的预测智能为驱动。Vortex Turbo专为黄金XAUUSD(GOLD)的超短线交易而设计，采用受控马丁格尔和均价网格，同时每个 仓位都受到内置止损的全面保护 ——确保了力量、精准度和安全性之间的完美平衡。

非常重要！购买专家服务后请给我发私信。我会把所有必要的建议和操作指南发给你。

399 美元的价格有效期至 2 月 15 日，之后价格将上涨至 499 美元。（最终价格为 999 美元）

购买 Vortex Turbo 智能交易系统后，您将有机会获得 我的其他任何一款智能交易系统的免费授权 ，该系统可关联到您选择的 三个交易账户  （赠送的智能交易系统将以 .ex 格式的文件直接发送）。 

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使用手册（说明书）

核心技术

三层神经逻辑 ——集成动量识别、波动率映射和自适应滤波，可在图表上形成之前检测黄金的短期机会和微小波动。

真正的多层超短线交易引擎 ——围绕 XAUUSD 超短线交易框架构建，结合了可控平均和有衡量的马丁格尔结构，以最大限度地提高恢复潜力，同时保持战略纪律。

明确的风险保护 ——尽管该系统采用均价和马丁格尔策略，但每个仓位都设有明确的止损位。止损距离相对较宽，以确保系统稳定运行，并在市场波动时为交易留出足够的缓冲空间。

自动适应过滤器 ——专家会根据流动性、波动性和交易时段动态的变化不断调整其内部参数，从而在所有市场阶段保持最佳性能。

即插即用配置 ——包括预先优化的风险概况和简化的用户参数。


Vortex Turbo的独特之处

与之前的版本不同， Aura Ultimate 不仅仅是一个改进版本，它是一个 全新的神经框架 ，从头开始重新设计，通过 多上下文模式识别 来感知市场行为。        

核心重点               先进的神经短线交易智能旨在利用XAUUSD 的 短期波动和微趋势 ，采用受控平均和缓和马丁格尔结构来实现有效的仓位恢复。                
建筑学
 一种 结合深度学习、模式识别和波动率映射 的多层混合神经网络集成模型，可实现精确且自适应的交易时机。
策略引擎
  核剥头皮交易系统 与分层风险控制同时运行——目前正在开发第三种自适应模式，以进一步提高入场精度和交易恢复逻辑。
市场范围
 针对 黄金 (XAUUSD  ) 进行了优化，可动态适应不同的波动机制——从平静、狭窄的区间到急剧的突破阶段。
风险控制
 每笔交易都设有 固定止损 ，确保资金安全。虽然该EA采用 均价和马丁格尔策略 ，但止损距离有意设置得 更宽， 以便在市场波动时为交易留出必要的空间。
自优化
 持续的 自学习机制 会根据流动性、波动性和交易活动的变化重新调整内部参数，从而保持长期的稳定性和一致性。
执行速度
 超轻量级、 异步架构， 专为高速执行和稳定性而设计。
灵活性
 预定义的 风险等级 （保守型、平衡型、激进型）允许交易者根据任何交易风格或资金管理计划调整 Vortex Turbo 的逻辑。
已准备好集成
 面向未来的神经网络框架，旨在随着新的预测层、波动率模型和外部 AI 模块的发展而集成它们。
透明度
 每笔交易决策都会被记录和追溯——没有隐藏的逻辑，只有可验证的神经分析和实时交易透明度。

Vortex Turbo   采用神经网络算法，旨在实现长期可靠的性能。  其创新设计确保了交易策略的安全性，使其成为自动化交易的理想选择。 

信息：

  • 有效交易对    XAUUSD（黄金）
  • 时间周期：H1
  • 最低建议存款额：1000 美元及以上
  • 最低杠杆比例 1:30（仅适用于低风险交易） 
  • 建议杠杆比例  为 1:100 及以上
  • 虽然适用于任何经纪商，但建议使用ECN低点差经纪商。

特征：

  • 每笔交易都设置硬性止损和止盈。
  • 结果稳定，报价质量达99.9%。
  • 虽然适用于大多数经纪商，但与低点差 ECN 经纪商配合使用效果最佳，速度和准确性更高。
  • 安装和使用都很方便
  • 符合先进先出原则 

购买前的重要提示：

  • 止损 是策略中正常且必不可少的组成部分，并非错误。该系统采用马丁格尔网格，但是一种有限且完全受保护的网格：它会开设额外的仓位，但网格规模受到限制和控制，风险得到管理，账户不会像传统马丁格尔系统那样面临无限回撤。
  • 因此，如果有人希望进行完全不设止损的交易，那么这款EA并不合适。 亏损在所难免——这是设有止损保护的安全网格交易的一部分。
  • 绩效评估应该以一个月或更长时间为周期 ，而不是以几天为单位。
  • 短期亏损或2-3天的交易暂停属于正常现象，   EA交易程序也会有不交易的时期 ——这是有意为之。当模型检测到市场不确定性或不稳定时，EA会选择等待。 
  • 重要的是 要依赖真实信号，而不是回测结果 。策略测试器仅用于优化，不用于预测未来表现。
  • 对于中等风险人群，建议最低 存款额为1000美元。
  • 不提供在线支持。我会在24小时内回复。周末可能会延迟最多48小时。所以如果您需要实时在线支持，很抱歉，我无法提供！

    定价政策：

    为了保持专家的独特性，出售的副本数量将受到限制！ 

    风险提示：过往业绩并不代表未来表现。任何交易系统都无法避免亏损。回测和历史业绩仅供参考。请采取适当的风险管理措施，并在实盘交易前使用模拟账户测试EA。


    评分 11
    Jose Gonzalez Aragon
    301
    Jose Gonzalez Aragon 2026.05.03 07:23 
     

    No soy un fan de los EA con estrategia Martingala, pero, tras utilizar este EA durante un tiempo, te das cuenta que este EA utiliza una estrategia Martingala con un SL claro. No realiza operaciones a lo loco, cuenta con filtro de noticias y permite elegir el riesgo. Ademas el autor realiza un servicio extraordinario atendiendo a todas las dudas o problemas que a uno le pueda surgir. Extraordinario trabajo.

    Ongong9901
    32
    Ongong9901 2026.03.09 17:15 
     

    I've been using it for a week and it's quite good.

    Jean DD Semy
    61
    Jean DD Semy 2026.03.02 18:10 
     

    I highly recommend this EA. I have been testing it on a real account since its launch, and it has shown stable and disciplined performance. What makes it stand out is its structured grid strategy combined with proper stop-loss protection on trades, which helps control drawdown and avoid the high risks usually associated with grid systems. The risk management features are well designed, making it suitable for traders who prefer steady and controlled growth rather than aggressive, high-risk trading. Overall, it is a reliable EA that balances profit potential with strong safety measures. High Five to the highly experienced Developper Stanislav. He is always available to answer to all questions with clear guidances.

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    Boring Pips MT4
    Thi Thu Ha Hoang
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    专家
    你是否曾 经想过为什么大多数专家顾问在实盘交易中并不有效，尽管它们在回测中表现完美？ 最有可能的答案是过拟合。许多专家顾问被创建为对现有的历史数据进行“学习”和完美适应，但由于构建模型的泛化能力不足，它们无法预测未来。 一些开 发者可能根本不知道过拟合的存在，或者他们知道但没有办法防止它。其他人则将其作为美化回测结果的工具，他们添加了数十个输入参数，而不考虑统计学意义，使交易策略过度依赖历史数据，并试图说服他人他们的专家顾问未来能够实现类似的表现。 如果你 对这个迷人的主题感兴趣，并想更深入地了解过拟合，请参考我的这些文章： Avoiding Over-fitting in Trading Strategy (Part 1): Identifying the Signs and Causes Avoiding Over-fitting in Trading Strategy (Part 2): A Guide to Building Optimization Processes 有几种方法可以避免在 仅仅依赖读取过去数据的专家顾问上亏钱。而最简单的方法是，在没有至少 5 个月或 30
    Gold Trade Pro
    Profalgo Limited
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    专家
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    Luna AI PRO
    Profalgo Limited
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    专家
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    Gold Hunter Pro MT4
    Farell Edson Mazarin
    专家
    Gold Hunter Pro 是一款面向 XAUUSD 的自动化交易系统，专为 MetaTrader 4 和 MetaTrader 5 设计。 该智能交易系统采用基于突破的执行模型。它分析结构性价格水平，并仅在满足预设市场条件时放置挂单。 该系统专为日内交易设计，不使用马丁格尔、网格、加仓摊平、递增手数或隐藏恢复逻辑。 定价政策 每完成 10 次购买，价格将上涨 50 USD。 当前价格下，10 份中仍有 2 份可用。 最终价格：1999.99 USD 风险与资金管理 该 EA 支持两种仓位规模计算模式： 固定手数 — 使用固定的交易量。 基于风险的手数 — 根据账户余额和止损距离计算仓位大小。 在标准配置下，仅使用一个方向性仓位。如果启用 hedge mode，则可根据所选设置独立管理多头和空头仓位。 推荐交易条件 交易品种：XAUUSD 平台：MetaTrader 4 和 MetaTrader 5 账户类型：建议使用 ECN 账户或低点差账户 建议使用稳定的执行环境 建议低滑点 建议使用 VPS 托管 最低杠杆：1:10 推荐杠杆：1:100 或更高 输入参数 VOLUM
    Aura Neuron MT4
    Stanislav Tomilov
    4.67 (15)
    专家
    Aura Neuron 是一款独特的 EA 交易系统，延续了 Aura 系列交易系统。通过利用先进的神经网络和尖端的经典交易策略，Aura Neuron 提供了一种具有出色潜在性能的创新方法。这款 EA 交易系统完全自动化，旨在交易 XAUUSD (GOLD) 等货币对。从 1999 年到 2023 年，它在这些货币对中表现出了一致的稳定性。该系统避免了危险的资金管理技术，例如马丁格尔、网格或剥头皮，使其适用于任何经纪商条件。Aura Neuron 由多层感知器 (MLP) 神经网络驱动，利用它来预测市场趋势和走势。MLP 是一种前馈人工神经网络 (ANN)，通常被称为“原始”神经网络，尤其是当它们由单个隐藏层组成时。MLP 包括三个基本层：输入层、隐藏层和输出层。除输入节点外，每个神经元都使用非线性激活函数。该网络使用称为反向传播的监督学习技术进行训练。 MLP 的多层结构和非线性激活使其有别于线性感知器，使其能够识别数据中非线性可分的模式。通过其复杂的 NN 智能，Aura Neuron 能够识别模式并适应不断变化的市场条件，例如汇率或交易者行为的变化。其处理复杂数据的能力使其能够
    Vortex Gold MT4
    Stanislav Tomilov
    4.93 (43)
    专家
    Vortex - 您对未来的投资 Vortex Gold EA 专家顾问专门用于在 Metatrader 平台上交易黄金（XAU/USD）。该 EA 使用专有指标和作者的秘密算法构建，采用全面的交易策略，旨在捕捉黄金市场中的盈利走势。其策略的关键组成部分包括 CCI 和抛物线指标等经典指标，这些指标共同作用，准确地发出理想的进入和退出点信号。Vortex Gold EA 的核心是先进的神经网络和机器学习技术。这些算法持续分析历史和实时数据，使 EA 能够更准确地适应和应对不断变化的市场趋势。通过利用深度学习，Vortex Gold EA 可以识别模式，自动调整指标参数，并随着时间的推移不断提高性能。Vortex Gold EA 是专有指标、机器学习和适应性交易算法的强大组合。使用 Vortex Gold EA 为您的未来投资。 售价 675 美元（还剩 2/10），下一个价格 795 美元 Live Monitoring  https://www.mql5.com/en/signals/2366351 Check out the live results in Profile >>
    BB Return mt4
    Leonid Arkhipov
    4.89 (18)
    专家
    BB Return — 一款用于黄金交易（XAUUSD）的智能交易系统（EA）。该交易思路最初来自我的 手动交易 经验。策略核心是价格回归 Bollinger Bands（布林通道） 区间，但并非机械式或每次触及即入场。针对黄金市场的特性，系统加入了额外过滤条件，用于剔除无效和低质量的市场环境，仅在回归逻辑真正成立时才开仓。   Global   update   on   June   14th   交易原则 — 系统不使用网格、马丁或加仓平均成本等风险策略。EA 可使用 固定手数 或 AutoRisk 自动风险 模式运行。BB Return 对点差、滑点及不同经纪商的报价方式不敏感，可在任何经纪商及多种账户类型下运行，包括 Standard、ECN、Pro、Raw、Razor 。系统不受交易时段限制，可 24 小时运行 。   $ 359   不是最终价格。 当前价格仅剩 5–7 个名额。 之后将上涨。 该EA限量提供，以保证策略的稳定性。 设置与交易频率 — 启动系统无需复杂设置，策略设计即基于 默认参数 运行，通常只需调整手数或 AutoRisk 模式。系统平均每年约执行
    Adaptive Gold Scalper MT4
    Fan Yang
    专家
    Adaptive Gold Scalper Important Pre-notice: This strategy requires a long period of practical verification, and favorable trading returns cannot be guaranteed in the short run. Traders must select brokers with ultra-low order latency, minimal slippage and zero/low stop level requirement; poor broker conditions will lead to disastrous trading results. I have over 14 years of professional trading experience.   With proper brokerage conditions and sufficient running time, this fully automated scalp
    Aurum AI mt4
    Leonid Arkhipov
    4.94 (34)
    专家
    更新 — 2025年12月 Aurum 交易系统于 2024 年 11 月底正式发布。 在这一整年里，它在真实市场环境中稳定运行，没有新闻过滤器，没有额外的防护限制，也没有复杂的交易约束 —— 依然保持了稳定与可靠的表现。 Live Signal (launch April 14, 2026) 这一年的真实交易充分证明了该交易系统本身的可靠性。 正是在真实数据与实际经验的基础上，我们于 2025 年 12 月发布了本次重大更新： 全面升级高级交易面板，并适配所有屏幕分辨率 新增扩展交易保护系统 新增基于 Forex Factory 的强力新闻过滤系统 新增两个额外过滤器，用于更精准的信号判断 全面优化执行速度与系统稳定性 新增安全的 Recovery 回本功能 图表主题升级为高级风格 关于 Aurum Aurum — 黄金交易高级 EA（XAU/USD） Aurum 是一款专为黄金市场打造的专业级交易 EA，核心目标是稳定性与安全性。系统基于趋势分析，并采用严格的风险控制机制。 本系统不使用任何危险交易方式 —— 不加仓、不网格、不马丁、不激进加仓。 每一笔交易都严格设置止损
    Quantum Nexus MT4
    Farell Edson Mazarin
    专家
    Quantum Nexus 是一款创新型Expert Advisor，将定量分析、多层级验证、趋势跟踪算法、持仓跟踪机制和统计监控整合在一个统一的自动交易系统中。 为了将这一产品变为现实，开发团队投入了数十年的开发经验和一年的准备时间，打造出Quant v5——一款对冲基金级别的定量分析工具，通过持续滚动OOS测试，从数学上证明策略的统计优势。 定价政策 首批客户可在2026年7月31日至8月5日期间享受限时30%折扣。 每完成10次购买，价格将上涨100 USD。价格上涨为永久性调整。 最终价格：30 000 USD。 结果 在真实交易中，采用高风险和ULTRA模式时，Quantum Nexus目前显示的利润超过250%。 在另一个真实账户中，采用中等风险和MEDIUM模式时，目前的结果超过30%。 在历史测试中，自2021年以来，该Expert Advisor显示的利润超过100亿USD，同时始终保持较低且受控的回撤。 有效性证明 Quantum Nexus使用多种通过测试发现的趋势跟踪策略，以在长期运行中提供优势。 策略搜索分为两个阶段： 一个独立脚本包含用于收集价格统计数据
    Bitcoin Scalp Pro
    Profalgo Limited
    5 (4)
    专家
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    Kenni Trades Gold Breakout MT4
    Ken Rmah
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    Limited-time 30-day promotion: Get Kenni Trades Gold Breakout for only $499.99 —regularly $799.99 —and receive Kenni Daily Scalp Breakout Gold FREE with your purchase. This exclusive offer is available for 30 days only. Kenni Trades Gold Breakout  now includes three selectable trading modes:   Kenni Gold Breakout ,   Kenni Daily Scalp Breakout Gold , and   Kenni Prop Firms . Kenni Trades Gold Breakout  is an automated trading system developed specifically for Gold on MetaTrader 4 hedging account
    Forex Diamond EA
    Lachezar Krastev
    5 (6)
    专家
    BUY 1 and GET 1 FREE - Promotion! Buy Forex Diamond EA with a huge –60% discount and GET 1 FREE EA by your choice! Promo Price: $217 (Regular Price: $547 — You Save $330!) After purchase contact me to get your GIFT EA! You can also contact me to get the list of available GIFT EAs! Live Results:   https://www.mql5.com/en/signals/2379493 Forex Diamond EA – Reliable Automated Trading Powered by Smart Algorithms Forex Diamond EA is a proven expert advisor designed to deliver consistent results us
    Wall Street Robot MT4
    MQL TOOLS SL
    5 (1)
    专家
    Wall Street Robot is a   professional trading system   developed exclusively for US stock indices, focused on S&P500 and Dow Jones. These markets are known for their high liquidity, structured movements and strong reaction to global economic flows, making them ideal for algorithmic trading strategies based on precision and discipline. By concentrating only on these indices, the system is able to adapt closely to their behavior, volatility patterns and intraday dynamics, instead of trying to oper
    XG Gold Robot MT4
    MQL TOOLS SL
    4.29 (42)
    专家
    The XG Gold Robot MT4 is specially designed for Gold. We decided to include this EA in our offering after   extensive testing . XG Gold Robot and works perfectly with the   XAUUSD, GOLD, XAUEUR   pairs. XG Gold Robot has been created for all traders who like to   Trade in Gold   and includes additional a function that displays   weekly Gold levels   with the minimum and maximum displayed in the panel as well as on the chart, which will help you in manual trading. It’s a strategy based on  Price
    GoldPro
    Sergey Batudayev
    5 (2)
    专家
    GoldPro (MT4) — XAUUSD 智能交易系统，提供两种可选模式：经典模式和剥头皮模式 GoldPro 是一款专为 XAUUSD（黄金） 打造的自动交易系统，专为希望获得结构化交易、清晰的风险控制以及能够在不同市场节奏下运行的 EA 的交易者而设计。 在一个EA程序内部，您可以选择 其交易方式 ： 1）经典模式——冷静的逻辑，应对波动和回调 经典方法侧重于反转/均值回归行为（从市场“衰竭”区域入场）和结构化仓位管理。 篮式管理（采用一系列职位管理方式） 可选的严格限制平均值计算（距离/步数/批号系数） 多种退出方式：固定目标、盈亏平衡、尾随逻辑 扩散滤波器 交易时间表控制（工作日/周五截止/周末停止交易） 交易方向选项：买入/卖出/双向/季节性模式 2) 超短线模式——更快的逻辑，把握日内交易机会 动态模式，旨在实现更快的操作，提供灵活的入场方式和全系列的利润保护。 入场策略 选择（不同的短线交易入场逻辑） XAUUSD 自动预设 ： 安全/最优（推荐）/激进 （预设值会自动调整一组短线交易参数） 篮子止盈（现金）+ 利润保护（返还逻辑） 可选择采用金字塔式加仓（盈利时
    EA Ice Cube Scalper
    Sergey Batudayev
    4.71 (21)
    专家
    交易顾问 Ice Cube Scalper -         这是一天的黄牛     , 每天进行大量交易，每笔交易拿几个点。 EA 的策略是使用 RSI 指标与趋势进行交易。 EA 使用乘数平均，您需要在使用 EA 之前了解这一点，但是该策略在回测和实时交易中表现良好。 购买前，请务必在策略测试器中测试顾问的工作。 为了控制 EA 交易中的风险，您可以限制平均订单的最大数量以及股权风险。 为了了解顾问的工作方式，您可以订阅免费信号，这样您就可以了解顾问的工作方式及其潜力。 输入参数 很多     _     乘数             -             手数乘数         参展时       平均订单 起始批次           -           起始批次 命令     _     斯佩特             - 介于两者之间       亲   命令         平均 智能步         =真/     错误的           包括/在         用于更改订单之间步骤的智能模式 起始步长系数           - 在平均顺序之
    Forex GOLD Investor
    Lachezar Krastev
    4.39 (51)
    专家
    BUY 1 and GET 1 FREE - Promotion! Buy Forex GOLD Investor with a huge –60% discount and GET 1 FREE EA by your choice! Promo Price: $217 (Regular Price: $547 — You Save $330! ) After purchase contact me to get your GIFT EA! You can also contact me to get the list of available GIFT EAs! Forex GOLD Investor is one of the best expert advisors developed to trade on GOLD(XAUUSD) in the forex market. Forex GOLD Investor consists of 3 trading systems . The first one is based on scalping trading strat
    Waka Waka EA
    Valeriia Mishchenko
    4.25 (48)
    专家
    8+ years of live track record with +12,000% account growth: Live performance MT 5 version can be found here Waka Waka is the advanced grid system which already works on real accounts for years. Instead of fitting the system to reflect historical data (like most people do) it was designed to exploit existing market inefficiencies. Therefore it is not a simple "hit and miss" system which only survives by using grid. Instead it uses real market mechanics to its advantage to make profit Supported cu
    Gann HiLo System MT4
    Pol Lazaro Porta
    专家
    GHS (Gann HiLo System ) is an expert advisor that trades the resumption of a trend after a pullback, using the Gann HiLo Activator as its directional reference. It does not chase price or try to anticipate reversals: it waits for the line to define a trend, waits for price to pull back against it, and enters only when the market clears the prior extreme of the move, confirming it wants to resume its direction. The Gann HiLo indicator is calculated inside the advisor itself, so no external indic
    One Gold MT4
    Stanislav Tomilov
    4.68 (19)
    专家
    介绍 One Gold EA，这是 Meta Trader 平台上一种先进的黄金交易机器人，旨在帮助交易者进行高级市场分析。我们的专有技术利用神经网络和数据驱动算法来分析历史和实时黄金市场数据，提供有助于决策的见解。与传统的手动策略不同，One Gold EA 以最少的干预运行，简化了交易流程并旨在降低相关风险。虽然使用先进的神经插件可以增强机器人的分析能力，但需要注意的是，与任何交易工具一样，One Gold EA 并不保证盈利。然而，它被设计为具有通过提供更明智和数据支持的见解来提高交易绩效的潜力。One Gold EA 持续监控黄金市场，以检测人类交易者可能难以发现的模式和趋势。该系统能够适应各种市场条件，提供更一致的交易方法，尤其是在黄金交易等高度波动的环境中。无论您是经验丰富的交易员还是市场新手，One Gold EA 都旨在通过提供全面的市场分析和减少手动工作量来支持您的决策过程。虽然 One Gold EA 旨在简化交易体验，但将机器人与深思熟虑的交易计划和适当的风险管理策略结合使用至关重要。我们相信我们的技术有潜力为交易员提供支持，但鼓励负责任地使用和持续监控结果以获得
    Trend Pullback System MT4
    Pol Lazaro Porta
    专家
    TPS (Trend Pullback System) is an expert advisor built around a single concept: wait for a defined trend, wait for price to pull back into the value zone within that trend, and enter only when the original move resumes. It applies the principle of buying weakness within an uptrend and selling strength within a downtrend. It does not average down, does not build grids, and does not increase lot size after a loss. This Expert Advisor is NOT for you if: You are looking for a system with no losing
    HFT Prop EA
    Manpreet Singh
    4.93 (257)
    专家
    HFT PROP EA is the High Frequency Trading Expert Advisor (EA/bot) designed to pass proprietary trading firms (prop firms) challenges which use stop orders to enter the trades when market is trending, It is basically designed for US30 just at opening of US30 in New York Session till it remain in its trending nature for 15-30 minutes, and using HFT PROP EA you can pass the challenge within few minutes for prop firms who doesn't have any lot size cap. To see its Live working you may check by signin
    ORIX mt4
    Leonid Arkhipov
    4.75 (4)
    专家
    ORIX System —— 一款专为 GBPUSD 货币对在 M5 时间周期上开发的交易机器人。该EA基于价格行为与市场结构分析，不使用任何标准技术指标。系统不使用马丁格尔、交易网格、逆势加仓、对冲、无止损交易，也不进行高频或混乱交易。 Live signals 主要要求与建议 交易品种：GBPUSD 时间周期：M5 最低入金：从 100 USD / EUR（最小交易手数 0.01） 经纪商：任何提供高质量报价的正规 ECN 经纪商 账户类型：ECN / RAW / Razor（支持 Netting 与 Hedging 模式） VPS：建议使用 VPS 以保证 EA 稳定、连续运行 推荐风险：每笔交易 1%–5%（风险基于单笔交易的止损计算） 参数设置：默认设置 交易逻辑与风险管理 策略类型：价格行为与市场结构分析，识别关键反转区域 不使用标准技术指标 每笔交易均带有强制止损 支持固定手数交易 支持 Auto Risk 自动风险模式 风险基于单笔交易的止损进行计算 推荐风险：每笔交易 1–5% GMT 参数 默认情况下，EA 使用最常见的服务器时间偏移：冬令时 GMT +2，
    Javier Gold Scalper V2
    Felipe Jose Costa Pereira
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    专家
    Javier Gold Scalper：让我们的技术伴您左右！ 手册和配置文件：购买后请联系我获取手册和配置文件 价格：根据已售许可数量逐步上涨 剩余可用副本：5 交易黄金这一金融市场上最具波动性的资产之一，需要极高的精准度、严谨的分析以及极其有效的风险管理。 Javier Gold Scalper 正是为整合这些核心要素而设计，打造出一个强大而复杂的系统，旨在优化黄金市场中的交易表现。借助尖端技术与先进策略，Golden Scalper 为初学者与专业交易者提供支持，使其能够安全应对挑战，把握这个动态市场中的各种机遇。有了 Golden Scalper，您将拥有一款专为应对黄金特性而开发的可靠工具。 交易品种 XAUUSD（黄金） 时间周期 M30 PropFirm 已准备好 起始资金 最低 $1000 经纪商 任意经纪商 账户类型 任意，推荐低点差账户 杠杆 最低 1:500 VPS 推荐使用，但不是强制 深入了解 Javier Gold Scalper！ 图表形态分析市场 Golden Scalper 不仅能存储图表的全部数据，还能实时进行图表分析，精准识别图中频繁出现的价
    作者的更多信息
    Aura Bitcoin Hash
    Stanislav Tomilov
    4.83 (48)
    专家
    Aura Bitcoin Hash EA 是一款独特的专家顾问，延续了 Aura 系列交易系统。通过利用先进的神经网络和尖端的经典交易策略，Aura BTC 提供了一种具有出色潜在性能的创新方法。这款专家顾问完全自动化，旨在交易货币对 BTCUSD（比特币）。从 2017 年到 2025 年，它在这些货币对中表现出了一致的稳定性。该系统避免了危险的资金管理技术，例如马丁格尔或网格交易。Aura Bitcoin Hash 由多层感知器 (MLP) 神经网络提供支持，利用它来预测市场趋势和动向。MLP 是一种前馈人工神经网络 (ANN)，通常被称为“原始”神经网络，尤其是当它们由单个隐藏层组成时。MLP 包括三个基本层：输入层、隐藏层和输出层。除输入节点外，每个神经元都使用非线性激活函数。该网络使用称为反向传播的监督学习技术进行训练。 MLP 的多层结构和非线性激活使其有别于线性感知器，使其能够识别数据中非线性可分的模式。通过其复杂的 NN 智能，Aura BTC 能够识别模式并适应不断变化的市场条件，例如汇率或交易者行为的变化。其处理复杂数据的能力使其能够做出更准确的预测，从而随着时间
    Neurox AI
    Stanislav Tomilov
    专家
    Neurox AI——基于多模块神经网络智能的黄金交易未来 经过近两年的AI热潮，有一点已经变得清晰：像ChatGPT这样的简单生成模型以及类似的系统并不能作为真正的交易引擎。它们可以解释、撰写文本、生成想法或辅助分析，但它们仍然主要只是辅助工具，而非独立的专业交易算法。到2026年，算法交易领域最有前景的成果并非来自一个大型通用神经网络，而是来自多模块神经网络架构。这意味着交易系统的每个独立模块都拥有各自专门的神经网络，并负责做出特定类型的决策。例如，一个模块分析市场状况，另一个模块筛选入场点，一个模块控制风险，一个模块评估经纪商的状况，等等。 这种方法与试图让一个大型神经网络负责EA的所有操作截然不同。在实际交易中，这种方法通常过于不稳定。市场并非一成不变。黄金价格可能出现趋势、反转、因消息而飙升、区间震荡，或在流动性不足时剧烈波动。单一模型无法完美应对所有这些情况。Neurox AI正是基于这种多模块原则构建的。它是一款新一代黄金交易智能交易系统，采用多个独立的分析模块和五种不同的交易策略，默认情况下这些策略会同时运行。 多模块神经网络 第一个模块是市场机制检测模块。它分析黄金
    Full Throttle DMX
    Stanislav Tomilov
    5 (11)
    专家
    Full Throttle DMX——真正的策略，  真正的成果   Full Throttle DMX 是一款多货币交易智能交易系统，专为 EURUSD、AUDUSD、NZDUSD、EURGBP 和 AUDNZD 货币对而设计。该系统基于经典的交易方法，采用成熟的技术指标和行之有效的市场逻辑。EA 包含 10 种独立策略，每种策略都旨在识别不同的市场状况和交易机会。与许多现代自动化系统不同，Full Throttle DMX 不使用网格交易、均价策略、马丁格尔策略或其他激进的资金管理技巧。该系统遵循经过时间检验的严谨保守的交易理念。EA 使用 H1 时间框架的日内交易系统，并内置新闻过滤器，以避免在重大经济事件期间进行交易。交易分散于五个货币对，有助于降低对单一市场的依赖。该策略基于透明的交易逻辑，并可根据不同的风险水平进行配置。对于资金充裕的账户，可以使用保守的风险设置；对于资金较少的账户，则可以调整为更高的风险策略。 购买前重要说明 为了获得尽可能接近我信号的结果，请使用与我相同的经纪商。该EA对经纪商条件较为敏感，默认针对以下经纪商进行了优化：ICMarkets, ICTrad
    One Gold MT5
    Stanislav Tomilov
    4.82 (44)
    专家
    介绍 One Gold EA，这是 Meta Trader 平台上一种先进的黄金交易机器人，旨在帮助交易者进行高级市场分析。我们的专有技术利用神经网络和数据驱动算法来分析历史和实时黄金市场数据，提供有助于决策的见解。与传统的手动策略不同，One Gold EA 以最少的干预运行，简化了交易流程并旨在降低相关风险。虽然使用先进的神经插件可以增强机器人的分析能力，但需要注意的是，与任何交易工具一样，One Gold EA 并不保证盈利。然而，它被设计为具有通过提供更明智和数据支持的见解来提高交易绩效的潜力。One Gold EA 持续监控黄金市场，以检测人类交易者可能难以发现的模式和趋势。该系统能够适应各种市场条件，提供更一致的交易方法，尤其是在黄金交易等高度波动的环境中。无论您是经验丰富的交易员还是市场新手，One Gold EA 都旨在通过提供全面的市场分析和减少手动工作量来支持您的决策过程。虽然 One Gold EA 旨在简化交易体验，但将机器人与深思熟虑的交易计划和适当的风险管理策略结合使用至关重要。我们相信我们的技术有潜力为交易员提供支持，但鼓励负责任地使用和持续监控结果以获
    Aura Gold Pro Edition
    Stanislav Tomilov
    专家
    旨在主导黄金市场。 官方信息 卖家简介 官方频道 用户指南 特价促销： 首批购买者仅需 500 美元！每售出 10 份，价格上涨 100 美元。最终价格：2000 美元。名额有限：1000 个。 实时交易信号  Roboforex   https://www.mql5.com/en/signals/2366593 FPMarkets   https://www.mql5.com/en/signals/2358523 描述 Aura Gold PRO Edition 是一款精心设计且可靠的黄金市场交易算法。我们打造的系统专注于长期稳定性和资金保护，避免不必要的风险。该EA的实时信号展现出卓越的业绩和稳步增长，证实了其底层逻辑的有效性。该系统的核心优势之一是其高恢复系数，使其能够快速、稳健地克服正常的资金回撤，并持续创造利润。 AURA GOLD PRO EDITION 的核心原则是绝对的风险控制。无论任何情况，每一笔交易都始终受到止损保护。我们坚决反对有害的资金管理方法，因此该算法不使用马丁格尔策略、网格平均法或套利。您始终可以提前了解您的最大风险。交易基于稳健的数学模型，平均风险回
    Vortex Turbo EA
    Stanislav Tomilov
    5 (17)
    专家
    Vortex Turbo——“驾驭风暴——掌控漩涡” Vortex Turbo代表了智能交易的下一个进化阶段——它融合了尖端人工智能架构、自适应市场逻辑和精准的风险控制，是一项独特的创新。Vortex Turbo基于成熟的算法原理，将多种策略整合到一个统一的高速生态系统中，并以全新的预测智能为驱动。Vortex Turbo专为黄金XAUUSD(GOLD)的超短线交易而设计，采用受控马丁格尔和均价网格，同时每个 仓位都受到内置止损的全面保护 ——确保了力量、精准度和安全性之间的完美平衡。 非常重要！购买专家服务后请给我发私信。我会把所有必要的建议和操作指南发给你。 按当前价格只剩下少量名额。下一档价格为 675 美元，最终价格为 999 美元。 购买 Vortex Turbo 智能交易系统后，您将有机会获得 我的其他任何一款智能交易系统的免费授权 ，该系统可关联到您选择的 三个交易账户  （赠送的智能交易系统将以 .ex 格式的文件直接发送）。  请私信询问具体条件 https://www.mql5.com/en/users/stanislav110685   点击此处查看实时结果：
    Vortex Gold EA
    Stanislav Tomilov
    4.96 (45)
    专家
    Vortex - 您对未来的投资 Vortex Gold EA 专家顾问专门用于在 Metatrader 平台上交易黄金（XAU/USD）。该 EA 使用专有指标和作者的秘密算法构建，采用全面的交易策略，旨在捕捉黄金市场中的盈利走势。其策略的关键组成部分包括 CCI 和抛物线指标等经典指标，这些指标共同作用，准确地发出理想的进入和退出点信号。Vortex Gold EA 的核心是先进的神经网络和机器学习技术。这些算法持续分析历史和实时数据，使 EA 能够更准确地适应和应对不断变化的市场趋势。通过利用深度学习，Vortex Gold EA 可以识别模式，自动调整指标参数，并随着时间的推移不断提高性能。Vortex Gold EA 是专有指标、机器学习和适应性交易算法的强大组合。使用 Vortex Gold EA 为您的未来投资。 售价 755 美元（还剩 3/10），下一个价格 895 美元 Live Monitoring  https://www.mql5.com/en/signals/2366351 Check out the live results in Profile >>
    Aura Black Edition MT5
    Stanislav Tomilov
    4.32 (53)
    专家
    Aura Black Edition 是一款完全自动化的 EA，仅用于交易黄金。专家在 2011-2020 年期间在 XAUUSD 上表现出稳定的结果。没有使用危险的资金管理方法，没有马丁格尔，没有网格或剥头皮。适用于任何经纪商条件。使用多层感知器神经网络 (MLP) 训练的 EA 是一类前馈人工神经网络 (ANN)。术语 MLP 的使用含糊不清，有时松散地指任何前馈 ANN，有时严格指由多层感知器组成的网络（具有阈值激活）。多层感知器有时被通俗地称为“原始”神经网络，尤其是当它们只有一个隐藏层时。MLP 由至少三层节点组成：输入层、隐藏层和输出层。除了输入节点之外，每个节点都是使用非线性激活函数的神经元。MLP 利用一种称为反向传播的监督学习技术进行训练。多层结构和非线性激活使 MLP 与线性感知器区别开来。它可以区分非线性可分的数据。 此价格还剩 1 份，之后价格将上涨至 3000 美元 如何设定及参数说明 (阅读这里) Live results:   https://www.mql5.com/en/signals/2313678 More Signals:   Check my
    Aura Neuron MT4
    Stanislav Tomilov
    4.67 (15)
    专家
    Aura Neuron 是一款独特的 EA 交易系统，延续了 Aura 系列交易系统。通过利用先进的神经网络和尖端的经典交易策略，Aura Neuron 提供了一种具有出色潜在性能的创新方法。这款 EA 交易系统完全自动化，旨在交易 XAUUSD (GOLD) 等货币对。从 1999 年到 2023 年，它在这些货币对中表现出了一致的稳定性。该系统避免了危险的资金管理技术，例如马丁格尔、网格或剥头皮，使其适用于任何经纪商条件。Aura Neuron 由多层感知器 (MLP) 神经网络驱动，利用它来预测市场趋势和走势。MLP 是一种前馈人工神经网络 (ANN)，通常被称为“原始”神经网络，尤其是当它们由单个隐藏层组成时。MLP 包括三个基本层：输入层、隐藏层和输出层。除输入节点外，每个神经元都使用非线性激活函数。该网络使用称为反向传播的监督学习技术进行训练。 MLP 的多层结构和非线性激活使其有别于线性感知器，使其能够识别数据中非线性可分的模式。通过其复杂的 NN 智能，Aura Neuron 能够识别模式并适应不断变化的市场条件，例如汇率或交易者行为的变化。其处理复杂数据的能力使其能够
    Vortex Gold MT4
    Stanislav Tomilov
    4.93 (43)
    专家
    Vortex - 您对未来的投资 Vortex Gold EA 专家顾问专门用于在 Metatrader 平台上交易黄金（XAU/USD）。该 EA 使用专有指标和作者的秘密算法构建，采用全面的交易策略，旨在捕捉黄金市场中的盈利走势。其策略的关键组成部分包括 CCI 和抛物线指标等经典指标，这些指标共同作用，准确地发出理想的进入和退出点信号。Vortex Gold EA 的核心是先进的神经网络和机器学习技术。这些算法持续分析历史和实时数据，使 EA 能够更准确地适应和应对不断变化的市场趋势。通过利用深度学习，Vortex Gold EA 可以识别模式，自动调整指标参数，并随着时间的推移不断提高性能。Vortex Gold EA 是专有指标、机器学习和适应性交易算法的强大组合。使用 Vortex Gold EA 为您的未来投资。 售价 675 美元（还剩 2/10），下一个价格 795 美元 Live Monitoring  https://www.mql5.com/en/signals/2366351 Check out the live results in Profile >>
    Oracle MT5
    Stanislav Tomilov
    5 (24)
    专家
    预言机：交易的未来 Oracle Trading Expert for Meta Trader 旨在利用最新的编程技术和机器学习工具，在 GBPUSD 和黄金市场上提供可靠的性能。借助专有算法和集成神经网络，Oracle 可以有效地分析数据，帮助用户做出明智的交易决策。Oracle 的设计还强调稳定性：其策略经过精心设计，避免过度优化，使其能够适应各种市场条件而无需过度调整。该系统将机器学习模块与 RSI 和布林带等关键指标相结合，创造了一种全面的市场分析和入场时机方法。经过历史数据测试，Oracle 显示出令人鼓舞的结果，为重视稳定性能的交易者提供了一个实用的选择。对于任何交易 GBPUSD 和黄金的人来说，Oracle Trading Expert 都是一款可靠的工具，旨在帮助您自信而平衡地驾驭市场。 此价格仅剩 1 份，之后价格将升至 999 美元 All signals in Profile   >>>>>>  Check my profile 安装（如何设置） 专家的主要优势是超级简单的安装。将 EA 附加到图表，选择每笔交易的风险作为存款的百分比，然后享受专家顾问的工作。
    One Gold MT4
    Stanislav Tomilov
    4.68 (19)
    专家
    介绍 One Gold EA，这是 Meta Trader 平台上一种先进的黄金交易机器人，旨在帮助交易者进行高级市场分析。我们的专有技术利用神经网络和数据驱动算法来分析历史和实时黄金市场数据，提供有助于决策的见解。与传统的手动策略不同，One Gold EA 以最少的干预运行，简化了交易流程并旨在降低相关风险。虽然使用先进的神经插件可以增强机器人的分析能力，但需要注意的是，与任何交易工具一样，One Gold EA 并不保证盈利。然而，它被设计为具有通过提供更明智和数据支持的见解来提高交易绩效的潜力。One Gold EA 持续监控黄金市场，以检测人类交易者可能难以发现的模式和趋势。该系统能够适应各种市场条件，提供更一致的交易方法，尤其是在黄金交易等高度波动的环境中。无论您是经验丰富的交易员还是市场新手，One Gold EA 都旨在通过提供全面的市场分析和减少手动工作量来支持您的决策过程。虽然 One Gold EA 旨在简化交易体验，但将机器人与深思熟虑的交易计划和适当的风险管理策略结合使用至关重要。我们相信我们的技术有潜力为交易员提供支持，但鼓励负责任地使用和持续监控结果以获得
    Aura Superstar MT5
    Stanislav Tomilov
    5 (5)
    专家
    Aura Superstar  是一款全自动 EA，旨在  在展期期间交易货币 。  它基于机器学习聚类分析和遗传剥头皮  算法。第一个使用深度机器学习机制、多级感知器和自适应神经过滤器结合经典指标的多货币剥头皮交易器。自 2003 年以来，专家表现出稳定的结果。不使用危险的资金管理方法，没有马丁格尔，没有网格或对冲。适用于任何优秀的 ECN 经纪商。  在不久的将来，EA 的价格将会大幅上涨，以保持其独特性和有限的用户数量。 下一价格为 750 美元，最终价格为 1000 美元，以此价格还剩下 2/10 份。 All signals in Profile   >>>>>>  Check my profile 适用于 MT4 的 Aura Superstar    https://www.mql5.com/en/market/product/86495 信息： 工作符号 EURUSD、USDCAD、GBPUSD、EURCHF、USDCHF、EURAUD、EURGBP  工作时间范围：M15 最低存款额：    50 美元   建议杠杆1：100及以上（最低杠杆1：30） 请询问作者如何
    Aura Superstar MT4
    Stanislav Tomilov
    4.8 (10)
    专家
    Aura Superstar  is a fully automated EA designed to trade  currencies during rollover time .  It is based on machine learning cluster analysis and genetic scalping  algorithms. The first multi-currency scalper using deep machine learning mechanism, a multi-level perceptron and an adaptive neuro filter combined with classic indicators. Expert showed stable results since 2003 year. No dangerous methods of money management used, no martingale, no grid, or hedge. Suitable for any good ECN broker.  I
    Aura Black Edition
    Stanislav Tomilov
    4.62 (21)
    专家
    Aura Black Edition 是一款完全自动化的 EA，仅用于交易黄金。专家在 2011-2020 年期间在 XAUUSD 上表现出稳定的结果。没有使用危险的资金管理方法，没有马丁格尔，没有网格或剥头皮。适用于任何经纪商条件。使用多层感知器神经网络 (MLP) 训练的 EA 是一类前馈人工神经网络 (ANN)。术语 MLP 的使用含糊不清，有时松散地指任何前馈 ANN，有时严格指由多层感知器组成的网络（具有阈值激活）。多层感知器有时被通俗地称为“原始”神经网络，尤其是当它们只有一个隐藏层时。MLP 由至少三层节点组成：输入层、隐藏层和输出层。除了输入节点之外，每个节点都是使用非线性激活函数的神经元。MLP 利用一种称为反向传播的监督学习技术进行训练。多层结构和非线性激活使 MLP 与线性感知器区别开来。它可以区分非线性可分的数据。 此价格还剩 2 份，之后价格将上涨至 3000 美元 如何设定及参数说明 (阅读这里) Live results: https://www.mql5.com/en/signals/2313678 More Signals:   Check my pr
    Aura Neuron MT5
    Stanislav Tomilov
    4.83 (63)
    专家
    Aura Neuron 是一款独特的 EA 交易系统，延续了 Aura 系列交易系统。通过利用先进的神经网络和尖端的经典交易策略，Aura Neuron 提供了一种具有出色潜在性能的创新方法。这款 EA 交易系统完全自动化，旨在交易  XAUUSD (GOLD) 等货币对。从 1999 年到 2023 年，它在这些货币对中表现出了一致的稳定性。该系统避免了危险的资金管理技术，例如马丁格尔、网格或剥头皮，使其适用于任何经纪商条件。Aura Neuron 由多层感知器 (MLP) 神经网络驱动，利用它来预测市场趋势和走势。MLP 是一种前馈人工神经网络 (ANN)，通常被称为“原始”神经网络，尤其是当它们由单个隐藏层组成时。MLP 包括三个基本层：输入层、隐藏层和输出层。除输入节点外，每个神经元都使用非线性激活函数。该网络使用称为反向传播的监督学习技术进行训练。 MLP 的多层结构和非线性激活使其有别于线性感知器，使其能够识别数据中非线性可分的模式。通过其复杂的 NN 智能，Aura Neuron 能够识别模式并适应不断变化的市场条件，例如汇率或交易者行为的变化。其处理复杂数据的能力使其能
    筛选:
    Jose Gonzalez Aragon
    301
    Jose Gonzalez Aragon 2026.05.03 07:23 
     

    No soy un fan de los EA con estrategia Martingala, pero, tras utilizar este EA durante un tiempo, te das cuenta que este EA utiliza una estrategia Martingala con un SL claro. No realiza operaciones a lo loco, cuenta con filtro de noticias y permite elegir el riesgo. Ademas el autor realiza un servicio extraordinario atendiendo a todas las dudas o problemas que a uno le pueda surgir. Extraordinario trabajo.

    Moises Castillo
    24
    Moises Castillo 2026.03.24 14:46 
     

    用户没有留下任何评级信息

    Ongong9901
    32
    Ongong9901 2026.03.09 17:15 
     

    I've been using it for a week and it's quite good.

    Jean DD Semy
    61
    Jean DD Semy 2026.03.02 18:10 
     

    I highly recommend this EA. I have been testing it on a real account since its launch, and it has shown stable and disciplined performance. What makes it stand out is its structured grid strategy combined with proper stop-loss protection on trades, which helps control drawdown and avoid the high risks usually associated with grid systems. The risk management features are well designed, making it suitable for traders who prefer steady and controlled growth rather than aggressive, high-risk trading. Overall, it is a reliable EA that balances profit potential with strong safety measures. High Five to the highly experienced Developper Stanislav. He is always available to answer to all questions with clear guidances.

    Xuan Dong Duong
    159
    Xuan Dong Duong 2026.02.28 06:38 
     

    This EA is Martingale with clear stop loss, I tested and using on two accounts on two different brokers. It does not have many entries a day, each time it has entry, it place stop loss which protects the account right at the beginning. Martingale within the identified prices, and it also has news filters to avoid high impact news. Thanks the developer for the hard work.

    JUN LI
    825
    JUN LI 2026.02.19 02:14 
     

    这个EA在实盘运行了几周，目前盈利了一些交易，再多运行一段时间看看

    Young Jin
    209
    Young Jin 2026.02.18 02:20 
     

    I’ve been using this EA for a few weeks. It’s still a bit early to judge, but I’ve already seen some profits—and more importantly, it feels reassuring to use. I’m looking forward to seeing how it performs over time.

    termit520
    112
    termit520 2026.02.11 17:21 
     

    I'm using this EA for a week, a lot under Stanislav's recommendation......I was using it with just 100 EUR live acount which is extremely stupid and risky. Anyways, the EA earned 7-8 EUR in a 2 win trades......5 stars for the author

    B4BcpFGj
    1049
    B4BcpFGj 2026.02.05 22:45 
     

    I used Vortex Turbo for 2 weeks and was satisfied with its performance. It seems that the performace is exactly same as described.

    printgold
    459
    printgold 2026.01.29 10:10 
     

    I have been using this EA Vortex Turbo comfortably and safely. The installation process is easy, and the author always responds to any issues. Using this EA Vortex Turbo is worry free, there is available news filter and the risk of choice. Furthermore, the author has extensive experience creating EAs. So far, all trades using this EA have been running smoothly. Thanks to provide this EA and Five Stars to Author.

    doyems
    40
    doyems 2026.01.28 02:25 
     

    I have been using the Vortex Turbo EA for a few days and it has done an amazing job. All trades taken so far were closed in profit. The EA set up was seamless and the support from Stanislav has been great. He provided thorough guidance from EA purchase to set up and answered all my questions promptly.

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