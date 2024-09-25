Aura Neuron MT5

Aura Neuron 是一款独特的 EA 交易系统，延续了 Aura 系列交易系统。通过利用先进的神经网络和尖端的经典交易策略，Aura Neuron 提供了一种具有出色潜在性能的创新方法。这款 EA 交易系统完全自动化，旨在交易  XAUUSD (GOLD) 等货币对。从 1999 年到 2023 年，它在这些货币对中表现出了一致的稳定性。该系统避免了危险的资金管理技术，例如马丁格尔、网格或剥头皮，使其适用于任何经纪商条件。Aura Neuron 由多层感知器 (MLP) 神经网络驱动，利用它来预测市场趋势和走势。MLP 是一种前馈人工神经网络 (ANN)，通常被称为“原始”神经网络，尤其是当它们由单个隐藏层组成时。MLP 包括三个基本层：输入层、隐藏层和输出层。除输入节点外，每个神经元都使用非线性激活函数。该网络使用称为反向传播的监督学习技术进行训练。 MLP 的多层结构和非线性激活使其有别于线性感知器，使其能够识别数据中非线性可分的模式。通过其复杂的 NN 智能，Aura Neuron 能够识别模式并适应不断变化的市场条件，例如汇率或交易者行为的变化。其处理复杂数据的能力使其能够做出更准确的预测，从而随着时间的推移提高性能。  

价格 1000 美元 剩余 1/10，下一个价格 1250 美元，最终价格为 2000 美元

在此处查看实时结果：

ICMarkets Low Risk https://www.mql5.com/en/signals/2259480 

10k account https://www.mql5.com/en/signals/2345753

More signals in Profile >>>>>> Check my profile

安装（如何设置）

Aura Neuron   专为长期、可靠的性能而设计，由神经网络算法提供支持。  其创新设计确保没有马丁格尔或网格交易等风险策略，使其成为自动交易的安全选择。

信息：

  • 工作交易对 XAUUSD、GOLD 
  • 时间范围：H1
  • 最低存款：100 美元
  • 最小杠杆 1:20 
  • 可与任何经纪商合作，但建议使用 ECN 经纪商

特征：

  • 无马丁格尔
  • 无网格交易
  • 无平均值
  • 没有危险的资金管理技术
  • 每笔交易均严格止损和获利
  • 自 1999 年以来业绩稳定，报价质量达 99.9%
  • 对经纪人条件不敏感
  • 易于安装和使用
  • FTMO 和 Prop 公司已准备就绪
  • 符合 FIFO 规则（需要在 EA 设置中禁用对冲）

为避免过度优化做了哪些工作

  • 前向优化：将历史数据分成几段，对一部分进行优化，对另一部分进行测试，以避免过度拟合。
  • 稳健性检查：测试参数变化并应用随机噪声以确保策略在不同场景下的一致性。
  • 最低利润因子/性能指标：设置关键性能指标的阈值，以避免选择过度优化的参数。
  • 参数稳定性：确保优化参数在不同的市场条件下保持稳定。
  • 数据窥探偏差控制：随机化测试期并使用多个数据集以避免挑选有利的结果。
  • 跨市场测试：在各种工具上测试该策略，以确保其在不同市场条件下的稳健性。
  • 优化周期限制：限制优化运行的次数，以防止过度曲线拟合。
  • 向数据添加随机噪声：在优化过程中向历史数据引入随机噪声，以避免记住特定的价格变动。
  • 避免硬编码数据：使用动态变量而不是静态历史数据，以确保实时交易的灵活性。
  • 遗传算法优化：使用遗传算法对有希望的参数集进行优先排序，而无需测试每种组合，从而降低过度优化的风险。

安装（如何设置）

风险警告 过去的表现并不能保证未来的结果。与任何交易系统一样，Aura Neuron 仍可能存在亏损风险。

评分 64
red77lion
101
red77lion 2025.12.10 19:08 
 

I’ve been using Aura Neuron for a little over two weeks now, and I have to say I’m really pleased with it so far. I bought it with some doubts at first, but the experience has been very positive. I ran into a configuration issue in the beginning, and the creator helped me right away—very patient, clear, and genuinely willing to assist. The support has been timely and friendly, which makes a big difference when you’re getting started with a new EA. Overall, I’m very satisfied with the performance and the level of service behind the product

FF37_FL_Exam
29
FF37_FL_Exam 2025.12.10 03:47 
 

I have bought this EA two weeks ago. There is 10 profit trade with zero loss. It is a great EA for XAUUSD. The user support is also wonderful and helpful. Stanislav always provide useful information for the EA setting and advise. I have back tested this EA for several CFD broker data from 2024-2025 and all of them have profit factor > 2.

Nicolás Droguett
53
Nicolás Droguett 2025.11.28 06:20 
 

I have been using Aura Neuron and I am very satisfied with its performance. The EA is well-designed, with a focus on consistent, low-risk growth rather than chasing high, unstable profits. It handles trades efficiently, and I appreciate the transparency and control it offers through its settings. The signal logic is solid, and when used with proper risk management, it generates steady returns month after month. I also value the ongoing support and updates from the developer, which show a real commitment to improving the product. For anyone looking for a reliable, long-term EA to grow their account safely, Aura Neuron is an excellent choice.

red77lion
101
red77lion 2025.12.10 19:08 
 

I’ve been using Aura Neuron for a little over two weeks now, and I have to say I’m really pleased with it so far. I bought it with some doubts at first, but the experience has been very positive. I ran into a configuration issue in the beginning, and the creator helped me right away—very patient, clear, and genuinely willing to assist. The support has been timely and friendly, which makes a big difference when you’re getting started with a new EA. Overall, I’m very satisfied with the performance and the level of service behind the product

FF37_FL_Exam
29
FF37_FL_Exam 2025.12.10 03:47 
 

I have bought this EA two weeks ago. There is 10 profit trade with zero loss. It is a great EA for XAUUSD. The user support is also wonderful and helpful. Stanislav always provide useful information for the EA setting and advise. I have back tested this EA for several CFD broker data from 2024-2025 and all of them have profit factor > 2.

Nicolás Droguett
53
Nicolás Droguett 2025.11.28 06:20 
 

I have been using Aura Neuron and I am very satisfied with its performance. The EA is well-designed, with a focus on consistent, low-risk growth rather than chasing high, unstable profits. It handles trades efficiently, and I appreciate the transparency and control it offers through its settings. The signal logic is solid, and when used with proper risk management, it generates steady returns month after month. I also value the ongoing support and updates from the developer, which show a real commitment to improving the product. For anyone looking for a reliable, long-term EA to grow their account safely, Aura Neuron is an excellent choice.

Michael Ariz
29
Michael Ariz 2025.11.27 14:51 
 

Been using this EA for about 2 days now and it's working very well, salute to Stan man, his very supportive and will guide you through your journey. Hoping for a positive outcome and i'll be back here to update.

Bybora2025
75
Bybora2025 2025.11.19 15:21 
 

Hej Community. Just starting my journey today 19.11.2025...looking frw to sharing after using for some time. SO far great guidance from Stanislav.

update 20.11: over the night when i was sleeping in my warm bed Auro Neuron made my first 30usd with a sell position in live account... :) i will continue sharing the results

update 03.12: Auro Neuron reached a 4% net as of today. very consistent results, stay tuned ;)

Update: 07.12: Auro Neuron reached 7% net profit...to be continued

Update: 16.12 : I added more funds and Auro Neron profits reached over 406usd net :) this is almost half of reduced price ...in comments i will paste screen shot of profits

Daniel Chait
207
Daniel Chait 2025.11.14 10:52 
 

The Aura Neuron EA is really surprised me, I have been using it for 6 months and I am really satisfied, this bot makes clean and profitable trades on the chart, and so far there have been no losses... I recommend using this bot, good luck to everyone!

alary
114
alary 2025.10.23 14:56 
 

Прекрасный советник! Задрав риск до максимально возможного, получилось за 1 месяц разогнать депо от 500 до 3,5к. Теперь риск консервативный, потихоньку движемся вперед. Поддержка на высоте, ни один вопрос, даже самый дурацкий, не остался без обстоятельного ответа, так что даже такой чайник, как я, все поняла и еще чему-то научилась! Станислав в этом отношении огромный молодец, благодарю его! И порадовало, что настройки очень простые, не надо быть профессором программирования и трейдинга, чтобы все понять и настроить под себя) Одним словом, советую и робота, и разработчика!

Juan_Soacha
21
Juan_Soacha 2025.10.12 20:32 
 

He estado utilizando Aura Neuron durante un tiempo y estoy satisfecho con su rendimiento y estabilidad. Me da una gran tranquilidad saber que Aura Neuron evita técnicas de gestión de dinero peligrosas como martingala o grid y que no abre una cantidad excesiva de órdenes. Además, me encanta que me permita configurar parámetros clave como el nivel de riesgo, y el tamaño del lotaje dándome un control total sobre mi operativa, su rendimiento en la práctica es tan bueno como se ve en el backtesting. Otro punto fuerte es su flexibilidad. Tiene varias opciones configurables, como el filtro de noticias, que es fundamental para evitar la volatilidad en momentos de alto impacto. Poder ajustar estos detalles me permite adaptar el EA a mi propio estilo de trading. En definitiva, recomiendo totalmente Aura Neuron. Es un Asesor Experto inteligente, seguro, configurable y con un potencial de rendimiento excelente. ¡Una gran adición a mi portafolio de trading!

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

I have been using Aura Neuron for a while and I am pleased with its performance and stability. It gives me great peace of mind to know that Aura Neuron avoids dangerous money management techniques like martingale or grid and that it doesn't open an excessive number of orders. Additionally, I love that it allows me to configure key parameters such as the risk level and the lot size, giving me total control over my trading. Its performance in practice is as good as it looks in the backtesting. Another strong point is its flexibility. It has several configurable options, like the news filter, which is essential for avoiding volatility during high-impact moments. Being able to adjust these details allows me to adapt the EA to my own trading style. In short, I fully recommend Aura Neuron. It is an intelligent, safe, configurable Expert Advisor with excellent performance potential. A great addition to my trading portfolio!

Siu Cheung Colin Tsui
438
Siu Cheung Colin Tsui 2025.09.30 06:45 
 

With proper risk setting, i believe this EA can last for a very long time and provide growth. according to my backtest, with 5% risk setting, monthly return is expected at 3%. which compounds nicely over the long run with minimal stress. Thank you, and i'm very happy with the results so far.

Update after two weeks of use:

This is exactly the kind of EA I always wanted to buy, lucky i found it. I have been trading myself manually in the very similar style of this EA, this is a breakout system which is much more robust than mean reversal systems, with fast trailing and adequate stop loss it will generate very high winning rate and very nice compound over time, however when i trade by myself even in the same style, it is extremely stressful and many human error can decay the system, with the use of EA it is completely human error and emotion free which is a big big plus.

firewood753
211
firewood753 2025.09.22 08:59 
 

Absolutely delighted with Aura Neuron so far. I particularly like the "Moderate" trading option, which trades less frequently but offers reduced risk. Perfect for avoiding losses! Stanislav is extremely helpful and demonstrates very high integrity. This is the most expensive robot I have purchased and so far the best too.

Oniel Lorenzo Vento
197
Oniel Lorenzo Vento 2025.09.17 14:43 
 

Acabo de comprar y en las pruebas todo pinta muy bien, quiero probarlo específicamente en cuentas prop firm, próximamente contaré los resultados, el vendedor atento hasta el momento.

happy07220911
44
happy07220911 2025.09.15 17:46 
 

I’ve been using Aura Neuron MT5 for a while now, and overall the experience has been positive. The installation and setup process was simple, and I didn’t run into any problems getting it started. Once running, the EA works smoothly in the background without needing much attention. The performance has been consistent with what was described. Trades are executed reliably, and the system keeps things stable even during active market hours. I also appreciate that it doesn’t require complicated settings—everything is straightforward, which makes it beginner-friendly but still useful for more experienced traders. So far, results have been steady and the EA does what it promises. For anyone looking for a stable and easy-to-use tool on MT5, Aura Neuron is a reliable choice.

George Kiarie Magiri
238
George Kiarie Magiri 2025.08.26 11:16 
 

I've been using this EA for more than 3 months. One of the top 5 best in MQL5.

John Villaizan
78
John Villaizan 2025.08.13 16:26 
 

After two weeks of testing, Aura Neuron MT5 has performed excellently on a real account through Tickmill (RAW Spread) with a VPS in London. It makes few trades per week, approximately 1 to 3 trades, being very accurate and generating profits on all of them (so far). I have tested other brokers on Demo accounts, including IC Markets Global and Fusion Markets, and their behavior is almost identical compared to the real account, with trades executed at the same times across each broker.

On the other hand, a week ago I started trading with FTMO on a $10k Challenge, using the 4% risk set. It has only made two trades: one with a small profit and the second with a loss (Full SL). It is clear that the broker does affect behavior. With FTMO, you don’t get the same quotes, and therefore it doesn’t place the same orders as “normal” brokers like Tickmill, ICM, Fusion, etc. Even so, I will continue testing it on this funded account.

Regarding Stanilav, his support is very good; he responds very quickly to any questions you may have about the EA.

Gui Sutton
24
Gui Sutton 2025.08.11 09:21 
 

Great EA!!! I set it up wrong the first week of purchase because of my VPS. I spoke with Stanislav and he was extremely helpful. Stayed in contact with me and walked me through everything. The very next week it was up and running. Its been very accurate on trades. I havent taken a loss yet. Highly recommended!

Bryan Timotius Kangter
121
Bryan Timotius Kangter 2025.08.09 11:40 
 

after using this EA for 2 month, i would like to say this EA good but with note that u must adjust the SL and TP wisely and set the risk to ur profile, otherside Stan is really helpful support when u need him

smp1990
449
smp1990 2025.07.30 14:41 
 

I have been using the Aura Neuron for one week already and so far it had a positive outcome. I have used it in accounts in 2 different brokers and also with XAUUSD and EURUSD pairs. During that week I saw 13 trades, 11 of them positive. The negative trades have been important but the consistency of the positive trades compensated for that. Note that the negative trades happened only in one of the brokers. These have been due to the volatility in the EURUSD after the USA/EU trade deal that happened during last weekend, out of market hours. Despite having the news filter on, the trades were placed, maybe because markets opened too many hours after the news itself, EA still placed the orders... I'm looking at keeping to use the EA and have many profits :D. I will update this message accordingly.

Maksim Plotnikov
491
Maksim Plotnikov 2025.07.22 14:20 
 

Приобрели торговый сигнал почти три месяца назад, и он полностью оправдал наши ожидания. Советник демонстрирует стабильную и эффективную работу, все функции работают корректно и без сбоев. Отдельно хочется отметить качественное сопровождение после покупки — Станислав оперативно отвечает на вопросы и оказывает поддержку, что очень помогает в использовании. Рекомендую данный продукт всем, кто ищет надежный торговый сигнал!

Lee Wai Chong
2402
Lee Wai Chong 2025.07.21 04:32 
 

The EA backtest is manipulated (by removing loss trades). It will never be the same when you trade in live. Don't buy and don't lose your money. Lastly, BEWARE OF MANY FAKE REVIEWS HERE. P/S: When you bought an EA and discovered it is not working as it promised, be brave enough to write the real review so other potential buyers won't fall into the same trap.

Stanislav Tomilov
29520
来自开发人员的回复 Stanislav Tomilov 2025.12.05 13:25
⛔️This false review has been reported to MQL5, this user working with another seller. The results from the robot are available and transparent with at least 3 real signals! Hundreds of satisfied users are using it every day⛔️
No trades are ever removed, modified, or selectively presented in our backtests!! So, this review was written solely to blackmail me into transferring him money for the purchase! I gathered evidence and sent it to Service Desk The EA was purchased on July 14th, and on July 16th the buyer demanded a full refund and threatened to leave a negative review!
lengsengvila
19
lengsengvila 2025.07.09 02:49 
 

This EA is very easy to set up and operate. For long investment very important and very good.

1234
