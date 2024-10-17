VR CyberBot MT4 Panel Expert 8Pairs 8Shadows Pivot

“ Ai Panel Genius X ”是一款高级指标，旨在帮助专业交易员提升交易效率。它能够即时提供所有货币对的专业知识，包括多货币对分析，所有信息都以先进的“所见即所得”可视化方式呈现。从初学者到经验丰富的交易员，任何人都可以通过“潜意识”方法轻松掌握，无需学习枯燥的理论。

This 'ToolTip' EA-Robot acts like a super smart assistant for trading, offering valuable information to help you create a solid plan. 它的作用如下： - 它通过提供重要信息帮助交易者做出更明智的决策。

- 它是由世界级的分析师使用数百种自主算法创建的。

- 它易于各种技能水平的人使用，包括使用“潜意识”方法的自学专家。

- 它显示实时信息以分析趋势、逆转甚至剥头皮策略。

- 它可以帮助您做出正确的交易决策，例如从“内部人士”那里获取秘密提示。

- 它可与您经纪商的 MetaTrader 中所有可用的符号完美配合。

- 您可以在最多 20 台设备上与您的团队共享，直至达到最大许可证限制。

功能：

多图表分析与自动化：

“8 SYMBOLS”：每18秒自动切换8个货币对。

“时间框架”：在时间框架之间平滑切换以进行动态分析。

“8 SHADOWS”：显示实时对评级以便快速比较。

“JUSTIFIED”：自动调整图表对齐方式，以获得整洁有序的外观。

“反转代码”和“刷新”：智能重新计算趋势反转和系统优化。

趋势分析 | 横向运动 | 反转： 主图表可配置为显示 8 对及其所有时间范围，默认频率为每 18 秒。

> 目标是在自动滚动时更容易找到列出的 8 个货币对的最佳机会。 会出现一张有 8 个阴影的地图，与主地图相交。

> 目标是比较具有相似预测特征的图表，以防它们的级别缺乏同步。 反转代码：表示系统考虑到基础货币对的多个时间范围和当时的市场状况而处理的该基础货币对的反转水平。

> 目标是通过在略低于最高水平处开立订单来提供进入“逆转”策略的机会，反之亦然 - 在较低的 TP 水平。 为每个时间框架包含一个效果振荡器，它将根据您的模式调整图表时间框架。

> 目标是为 WPR、MACD、RSI、CCI、STOC 和 EMA 设置 8 个时间范围，供那些需要它们作为“趋势”策略触发器的人使用。 枢轴点、阻力位123和支撑位123水平具有算法可视化功能，可随时自动调整。

> 目标是让交易界认识到逆转效应策略的力量并将其转化为执行动力。 您针对未平仓头寸和订单头寸进行的每笔交易都具有独特的可视化功能。

> 目标是确保屏幕上的所有内容都能轻松清晰地追踪。特别是，MT5 允许您直接拖动其线条。 附加功能：

“SWAP”功能是一种快速的方法，可以用直接从“市场观察”中获取的新对替换 8 对按钮填充。 您还可以在测试或使用过程中发现更多功能。

------------------------------------

相信我，您购买的产品所带来的好处远远超过您现在和将来所获得的。 它对现在和未来都很有用，因为在第一周，只需使用简单易懂的功能，它就已经很棒了。随着您日后变得更加熟练，您会自动发现这些功能中隐藏的因素，它们将成为您神奇的驱动力！立即行动，使用“免费试用版”试用，因为在调整到线下销售价格之前，初始折扣价是有效的。此外，它还将最大许可证限制减少到 5 台设备。

------------------------------------



人工智能面板天才X

没有隐藏的策略——透明、诚实且信息丰富。

像专业人士一样学习 - 通过直观的视觉提示，仅用一周时间即可掌握交易。

确保 MetaTrader 在市场营业时间内处于活跃状态。 在活动图表上运行程序并等待 10 分钟以稳定加载历史数据。 如果系统冻结，请重新启动 MetaTrader，直到所有 8 对都完美加载。 为了获得最佳效果，请使用最新版本的 MetaTrader。

交易更智能，无需费力！NoSecret 让您像专业人士一样进行分析，自信交易，并制定专属的制胜策略——所有这一切都在一个透明、用户友好的系统中实现。

给交易者的建议 ：始终保持负责任的交易态度。过往业绩不代表未来业绩。 IB专业建议 ：在世界各地的期货公司担任专业介绍经纪人 (IB) 和交易员。此技巧旨在成为一个强大的“复杂因素”，帮助您通过客户的热情和交易活动独立实现更高的营业额。同时，它还能提升您作为优秀经纪助理在同行中的信誉。作为一名营销人员，拥有“一些善意”来推广您的业务至关重要。 此外，您还将受益于 20个许可证 可同时在多个用户设备上使用。这允许您与潜在客户分享工具提示。此外，如果您找到了有利的策略，我们提供产品升级功能，但仅限于您的客户账户。此升级甚至可以通过添加链接将您的身份标识合并为IB。我们将提供一个单独的应用程序编程接口 (API) 链接网站，其中包含一个请求功能，可根据您指定的条件获取符合条件的账户列表。

主要特点：