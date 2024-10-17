VR CyberBot MT4 Panel Expert 8Pairs 8Shadows Pivot

5

The product "VR CyberBot MT4" is the LITE series with the economical price of the product "Ai Panel Genius X4"

[Ai] Autonomic computing  is an intelligent computing approach that autonomously carries out robotic and interactive applications based on goal- and inference-driven mechanisms.

 Ai Panel Genius X ”是一款高级指标，旨在帮助专业交易员提升交易效率。它能够即时提供所有货币对的专业知识，包括多货币对分析，所有信息都以先进的“所见即所得”可视化方式呈现。从初学者到经验丰富的交易员，任何人都可以通过“潜意识”方法轻松掌握，无需学习枯燥的理论。

This 'ToolTip'  EA-Robot  acts like a super smart assistant for trading, offering valuable information to help you create a solid plan.

它的作用如下：

  • - 它通过提供重要信息帮助交易者做出更明智的决策。
  • - 它是由世界级的分析师使用数百种自主算法创建的。
  • - 它易于各种技能水平的人使用，包括使用“潜意识”方法的自学专家。
  • - 它显示实时信息以分析趋势、逆转甚至剥头皮策略。
  • - 它可以帮助您做出正确的交易决策，例如从“内部人士”那里获取秘密提示。
  • - 它可与您经纪商的 MetaTrader 中所有可用的符号完美配合。
  • - 您可以在最多 20 台设备上与您的团队共享，直至达到最大许可证限制。

功能：

   多图表分析与自动化：

  • “8 SYMBOLS”：每18秒自动切换8个货币对。
  • “时间框架”：在时间框架之间平滑切换以进行动态分析。
  • “8 SHADOWS”：显示实时对评级以便快速比较。
  • “JUSTIFIED”：自动调整图表对齐方式，以获得整洁有序的外观。
  • “反转代码”和“刷新”：智能重新计算趋势反转和系统优化。
趋势分析 | 横向运动 | 反转：
  • 主图表可配置为显示 8 对及其所有时间范围，默认频率为每 18 秒。
    • > 目标是在自动滚动时更容易找到列出的 8 个货币对的最佳机会。
  • 会出现一张有 8 个阴影的地图，与主地图相交。
    • > 目标是比较具有相似预测特征的图表，以防它们的级别缺乏同步。
  • 反转代码：表示系统考虑到基础货币对的多个时间范围和当时的市场状况而处理的该基础货币对的反转水平。
    • > 目标是通过在略低于最高水平处开立订单来提供进入“逆转”策略的机会，反之亦然 - 在较低的 TP 水平。
  • 为每个时间框架包含一个效果振荡器，它将根据您的模式调整图表时间框架。
    • > 目标是为 WPR、MACD、RSI、CCI、STOC 和 EMA 设置 8 个时间范围，供那些需要它们作为“趋势”策略触发器的人使用。
  • 枢轴点、阻力位123和支撑位123水平具有算法可视化功能，可随时自动调整。
    • > 目标是让交易界认识到逆转效应策略的力量并将其转化为执行动力。
  • 您针对未平仓头寸和订单头寸进行的每笔交易都具有独特的可视化功能。
    • > 目标是确保屏幕上的所有内容都能轻松清晰地追踪。特别是，MT5 允许您直接拖动其线条。
附加功能：

“SWAP”功能是一种快速的方法，可以用直接从“市场观察”中获取的新对替换 8 对按钮填充。    您还可以在测试或使用过程中发现更多功能。

------------------------------------

相信我，您购买的产品所带来的好处远远超过您现在和将来所获得的。    它对现在和未来都很有用，因为在第一周，只需使用简单易懂的功能，它就已经很棒了。随着您日后变得更加熟练，您会自动发现这些功能中隐藏的因素，它们将成为您神奇的驱动力！立即行动，使用“免费试用版”试用，因为在调整到线下销售价格之前，初始折扣价是有效的。此外，它还将最大许可证限制减少到 5 台设备。

------------------------------------

为什么选择 人工智能面板天才X     
  • 没有隐藏的策略——透明、诚实且信息丰富。
  • 像专业人士一样学习 - 通过直观的视觉提示，仅用一周时间即可掌握交易。
实现最佳性能的安装提示：
  1. 确保 MetaTrader 在市场营业时间内处于活跃状态。
  2. 在活动图表上运行程序并等待 10 分钟以稳定加载历史数据。
  3. 如果系统冻结，请重新启动 MetaTrader，直到所有 8 对都完美加载。
  4. 为了获得最佳效果，请使用最新版本的 MetaTrader。

    交易更智能，无需费力！NoSecret 让您像专业人士一样进行分析，自信交易，并制定专属的制胜策略——所有这一切都在一个透明、用户友好的系统中实现。

    给交易者的建议    ：始终保持负责任的交易态度。过往业绩不代表未来业绩。

    IB专业建议    ：在世界各地的期货公司担任专业介绍经纪人 (IB) 和交易员。此技巧旨在成为一个强大的“复杂因素”，帮助您通过客户的热情和交易活动独立实现更高的营业额。同时，它还能提升您作为优秀经纪助理在同行中的信誉。作为一名营销人员，拥有“一些善意”来推广您的业务至关重要。

    此外，您还将受益于  20个许可证 可同时在多个用户设备上使用。这允许您与潜在客户分享工具提示。此外，如果您找到了有利的策略，我们提供产品升级功能，但仅限于您的客户账户。此升级甚至可以通过添加链接将您的身份标识合并为IB。我们将提供一个单独的应用程序编程接口 (API) 链接网站，其中包含一个请求功能，可根据您指定的条件获取符合条件的账户列表。

    主要特点：

    1. 多图表分析与自动化

    • 8 个符号：每 18 秒自动循环 8 个货币对。

    • 时间框架：在时间框架之间无缝切换以进行动态分析。

    • 8 SHADOWS：显示实时配对排名，以便快速比较。

    • 对齐：自动调整图表对齐方式，以获得干净、有序的视图。

    • 反转代码和刷新：智能重新计算趋势反转和系统优化。

    2. 交易面板 – 精准执行

    • 一键下单：轻松开立买入/卖出仓位、设置挂单、管理止盈/止损。

    • 灵活的图表控制：调整活动图表上的交易执行以实现最高准确度。

    3. EA-AutoRobot – 智能自动交易

    • EA-Limit 和 EA-Stop：根据支撑位和阻力位自动执行限价/止损订单。

    • 可定制的策略：使用可调整的参数定制您的交易。

    4. 通过 Telegram 发送实时警报

    • 通过将 TelegramBot 直接集成到 MetaTrader 中，随时获取即时通知。
    注意：对于 CyberBot 用户，在使用“CyberBot 项目”进行真实交易时，请利用主要货币对的经验和模式识别来提升您的决策能力。GPT-4、DeepSeek Ai、Meta Ai、Claude Ai、Manus Ai 和 Google AI Gemini 的基本面和交易心理分析支持的明智行动。——如果您遇到干扰或程序无法按其功能执行，请确保您的 MetaTrader 已确认以下内容：

    		Metatrader 上针对 Expert Advisor 产品的一些初始设置： 菜单 MT4 | MT5 勾选和取消勾选
    1. 如果警报声音令人不安，请将其删除 //工具/选项/事件 [取消勾选] 启用声音事件
    2. 通过程序启用交易执行功能： //工具/选项/交易 [检查] 一键交易

    		- - - - - - - - - - - 下一个 - - - - - - - - - - -   //工具/选项/专家顾问 [勾选] 允许算法交易
    3. 为您的聊天ID启用电报机器人功能： //工具/选项/专家顾问 [检查] 允许列出的 URL 的 WebRequest
    - - - - - - - - - - - 下一个 - - - - - - - - - - -   + 添加：https://api.telegram.org
    We encourage you to take your time and efficiently download the 'FREE DEMO' located in the left column of this screen. You may test it by practicing in accordance with the comprehensive presentation video we have provided. Should you wish to proceed with the rental immediately, please contact us directly for guidance to ensure a 100% smooth experience. Additionally, if the actual product does not align with the presentation video, we offer a 'money-back guarantee,' which can be referenced in the 'Comments' column. [ For MT5 click here! ]
    评分 3
    Chak Fai Chu
    193
    Chak Fai Chu 2024.12.04 02:28 
     

    SImple Panel to take order, Best EA , Thanks Tjia Elisabeth Jasmine Canadi

    推荐产品
    Reversal Monster Mini
    Abdulfattah Yahya Mohammed Alhazmi
    专家
    The Most advanced and comprehensive EA to trade Trend Reversals/Pullbacks It is a very profitable EA, to trade trends breakout, and manage trades, takeprofit, stoploss, move to breakeven, and trailing stop. The   “Reversal Monster EA”   trades Reversal/Pullbacks when the current price of the pair pullback to a predefined horizontal level or trendline on the currency chart. The opening of the position can be immediate after pullback to the drawn trendline or after closing the candle below/above
    FREE
    DracoAI
    Hua Manh Hung
    专家
    DracoAI is a revolutionary automated forex trading robot based on neural network.  Loss coverage is our premium exclusive feature. DracoAI IS: THE BEST MONEY MAKING SERVICE & STABLE PASSIVE INCOME PROFIT, EVEN IF YOU DO NOT PARTICIPATE IN BIDDING FINANCIAL INDEPENDENCE AND STABILITY DracoAI IS SAFE, BECAUSE: WE GUARANTEE THE SAFETY OF YOUR FUNDS NEGATIVE RESULTS OF TRADING ARE COVERED BY OUR RESERVE FUND 100% CONFIDENTIALITY Monitoring  - most popular signal at MQL5 :  https://www.mql5.com/en/s
    Gold Crazy EA MT4
    Nguyen Nghiem Duy
    专家
    Gold Crazy EA   is an Expert Advisor designed specifically for trading Gold H1/ EU M15. It use some indicators to find the good Entry. And you can set SL or you can DCA if you want. It can be an Scalping or an Grid/ Martingale depend yours setting. This EA can Auto lot by Balance, set risk per trade. You also can set TP/ SL for earch trade or for basket of trade. - RSI_PERIOD - if = -1, then the default strategy works, if >0, then the RSI strategy works - MAX_ORDERS - to trade with only 1 order,
    Taranus
    Viktor Shpakovskiy
    5 (1)
    专家
    Taranus is a multifunctional EA, a universal assistant to a trader, designed to work under the control of a trader. The EA has a large set of tools and can work: by indicators, by trading levels, by trend lines, by martingale strategy, trade on news. It has: several filters to determine the trend, a multi-level risk management system, money management, virtual stop loss, universal trailing stop, can work with any type of orders. Set files and a guide to the Taranus EA can be found in the "Commen
    The Infinity EA MT4
    Abhimanyu Hans
    3.73 (30)
    专家
    ChatGPT Turbo 人工智能驱动技术 Infinity EA 是一款专为 GBPUSD 和 XAUUSD 设计的高级交易专家顾问。它专注于安全性、持续回报和无限盈利能力。与许多其他依赖高风险策略（如马丁格尔或网格交易）的 EA 不同。Infinity EA 采用基于神经网络的规范、有利可图的剥头皮策略，该神经网络嵌入机器学习、数据分析 AI 技术，由最新的 ChatGPT 版本提供，可让您的整体交易体验卓越不凡。 加入我们拥有超过 6000 名成员的 MQL5 社区， 与其他交易者建立联系。及时了解最新的产品更新、提示和独家内容。 MT5 版本 如何设置 Infinity EA 特征 Infinity EA 利用人工智能驱动的剥头皮策略。 该 EA 与 ChatGPT-4 Turbo 集成，可进行实时数据分析。 Infinity EA 利用机器学习不断从市场数据中学习。 风险管理是 Infinity EA 的核心，具有固定止损和获利设置等功能，可以保护资本并锁定利润。 该 EA 还进行高级蜡烛图分析，以识别高质量的交易条目。 Infinity EA 与道具公司完全兼容。 促销
    Harvest GOLD
    Sayan Vandenhout
    专家
    Harvest GOLD USES THE TREND WAVE INDICATOR AND IT CAN IDENTIFY THE BEGINNING AND THE END OF A NEW WAVE TREND MOVEMENT. AS AN OSCILLATOR, THE INDICATOR IDENTIFIES THE OVERBOUGHT AND OVERSOLD ZONES. IT WORKS GREAT TO CATCH THE SHORT TERM PRICE REVERSALS AND USES A MARTINGALE STRATEGY TO CLOSE ALL TRADES IN PROFIT. USE DEFAULT SETTINGS ON H1 OR HIGHER TIME FRAME ON ANY PAIR FOR MORE ACCURATE TRADES WHY THIS EA : Smart entries calculated by 3 great strategies The EA can be run on even a $30000
    Magic Grid
    Aliaksandr Charkes
    4.52 (29)
    专家
    Magic Grid is an indicator-free advisor that uses a grid strategy. The strategy is based on automatic reopening of grid pending orders, after closing their market positions (by Take-Profit, Stop-Loss or manually). Pending orders are placed with a specified step from the initial prices, which can be entered manually or generated automatically ( one time at the beginning of the trade ). The robot can trade on any time frame, on any currency pair, on several currency pairs, and on any number of di
    FREE
    EA Black Spark
    Suparma Suparma
    专家
    Introducing Black Spark - Your Path to Informed Investing. Investment decisions can often feel overwhelming for investors. However, with Black Spark, you can seize control and make well-informed choices. Our cutting-edge system is designed to provide you with up-to-the-minute information by analyzing vast amounts of real-time market data. Through advanced algorithms, we identify patterns and trends, delivering personalized recommendations that align with your unique investment preferences. Our a
    Brexit Breakout GbpUsd H1
    Marek Kupka
    专家
    Brexit Breakout (GBPUSD H1) This EA has been developed for GBPUSD H1.  Everything is tested for H1 timeframe . Strategy is based on breakout of the This Bar Open indicator after some time of consolidation. It will very well works on these times, when the pound is moving. It uses Stop pending orders with  FIXED Stop Loss and Take Profit . It also uses PROFIT TRAILING to catch from the moves as much as possible. At 9:00 pm we are closing trading every Friday to prevent from weekly gaps. !!!Adjust
    King Box AVG
    Nguyen Cong Hoan
    专家
    Products based on trend to enter orders. The bot will grid when it is profitable. We have tralling to minimize risk. If enough profit is reached, the order will be closed. With a decreasing number of lots to optimize profits without fear of DD dropping too high. Run the M15 or H1 timeframe pairs. BOT EA works on all currency pairs including XAUUSD The main parameters can be installed: Lot -  Startot . Fix lot -  Lot descending Auto-Grid   -    ON/OFF AutoLot  - ON/OFF TP - Takeprofit   -pips. SL
    Algo Edge MT4
    Niklas Templin
    3.57 (7)
    专家
    Algo Edge EA  Self learning EA just set the EA on the Chart and Start no Settings optimization.  EA work with high and low from Last Candle. AUD/USD, EUR/USD, DE40, US30, Tec100 and much more.  Multifunctional Expert Advisor can trade with every Forex Pair or Indize. EA can Trade with every Broker. M1 high, M30 medium, H1 low Risk. Functions: For other Indize example US30: Change the Robot Worktime in Europe to 16:30-21:30. -inp1_ =Robot Worktime inp_2 and inp_4 VolumePercent = The Robot will i
    FREE
    The Arrow Scalper
    Fawwaz Abdulmantaser Salim Albaker
    1 (2)
    专家
    Dear Friend..  I share with you this simple Expert Adviser .. it is full automatic  this Expert Adviser following the trend of the pair you install on or any stocks or indices , it is works like that: - when the trend on H4 chart show a start of up trend the expert will wait till the 15M & 1H charts show an up trend the EA will open a buy order directly , and do the same for down trend and open a sell order the buy or sell  order lot size and take profit and stop loss will measured manually  by
    FREE
    Reef Scalper
    Charles Crete
    专家
    Reef Scalper   is an aggressive scalping EA. It primarily uses the   Bollinger Bands and the Parabolic SAR indicator , which quickly detects small trend changes over short timeframes. The bot places pending orders to react swiftly when taking profits. Its recovery method relies on a grid system with an optional martingale , and it can open up to 15 recovery positions with a lot size multiplier . Using a tick counter , the bot is not sensitive to spread . It aims for quick profits , preferably se
    Gold Champions
    Maria Julieta Frias Torres
    专家
    Limited time offer for $59. Launch promotion Price will go up soon.   NO MARTINGALE!!!    LOW DD!!!   GOLD CHAMPIONS is a new EA designed through a new AI system that operates in the Forex market and is designed GOLD/XAUUSD with excellent results. Developed by a team of experienced traders with more than 10 years of trading experience. It uses a powerful algorithm to detect fluctuations in the market and make entries with a high profit ratio and limiting losses. Key Features: Integrated Strat
    Stufic
    Tomas Hruby
    5 (1)
    专家
    Stufic is a result of the long way of development. It was created for use in the management of capital of trading groups. The main idea is to preserve capital through unexpected fluctuations of the markets. It is one of the system that can perform on 90% of currency pairs. It's a participant on World Cup Trading Championship 2016 with real 10K USD. Stufic was also between top five traders in real money contest organized by Fidelis Capital (November 2015, Gain +48%). Why should you have to choos
    Matrix Arrow EA MT4
    Juvenille Emperor Limited
    5 (8)
    专家
    Matrix Arrow EA MT4 是一款独特的智能交易系统，可以通过图表上的交易面板手动或 100% 自动交易 Matrix Arrow Indicator 的 MT4 信号。 Matrix Arrow Indicator MT4 将在其早期阶段确定当前趋势，从多达 10 个标准指标中收集信息和数据，它们是：平均定向运动指数 (ADX) ， 商品渠道指数 (CCI) ， 经典 Heiken Ashi 蜡烛 ， 移动平均线 ， 移动平均收敛散度 (MACD) ， 相对活力指数 (RVI) ， 相对强弱指数 (RSI) ， 抛物线SAR ， 随机振荡器 ， 威廉姆斯的百分比范围 。 当所有指标给出有效的买入或卖出信号时，相应的箭头将打印在图表上，在下一个蜡烛/柱线的开盘时表示强劲的上升趋势/下降趋势。用户可以选择使用哪些指标，并可以单独调整每个指标的参数。使用 Matrix Arrow EA MT4 ，您可以直接从图表上的交易面板手动交易 Matrix Arrow Indicator MT4 信号，或使用 100% 算法交易选项 100% 自动交易！ 注意力:   如果您想用您的
    Yihaa Shoot
    Indra Lukmana
    专家
    Yihaa Shoot applies a unique range calculation and time management to enter a trade. It has a unique money management system which calculates the risk before it takes a trade. Suggested pairs: GBPJPY and USDJPY Timeframe: H1 Suggested balance: $500 ($1000 is recomended) Risk in dollar suggested: 4 (0.5% from $1000) Parameters Signal Settings Margin Top (pip) >> margin top from range Margin Bottom (pip) >> margin bottom from range TP Buy deduct (pip) >> reduce the TP spot TP Sell deduct (pip) >
    New Awesome Oscillator Mt4
    Nikolay Kositsin
    指标
    Awesome Oscillator by Bill Williams with the ability to fine-tune and replace the averaging algorithms of the indicator, which significantly expands the possibilities of using this oscillator in algorithmic trading and brings it closer in its properties to such an indicator as the MACD. To reduce price noise, the final indicator is processed with an additional Smooth averaging. The indicator has the ability to give alerts, send mail messages and push signals when the direction of movement of th
    Gyroscopes
    Nadiya Mirosh
    专家
    Gyroscope        professional forex expert   (for EURUSD, GBPUSD, USDJPY, AUDUSD, USDCHF, EURGBP, EURJPY, NZDUSD, USDCAD, EURCHF, AUDJPY, CADJPY pairs)   alyzing the market using the Elliot Wave Index. Elliott wave theory is the interpretation of processes in financial markets through a system of visual models (waves) on price charts. The author of the theory, Ralph Elliott, identified eight variants of alternating waves (of which five are in the trend and three are against the trend). The mov
    Blue CARA MT4
    Duc Anh Le
    专家
    | Fully-automated Smart Money Concept (ICT) inspired trading solution with multi-strategy capabilities | Built by a grid trader >> for grid traders.  This is MT4 version, click  here  for  Blue CARA MT5  (settings and logics are same in both versions)     Real monitoring signal  -->  Cara Gold Intro Blue CARA EA   ('CARA') - short for  C omprehensive  A lgorithmic R esponsive A dvisor is a next-gen  multi-currency    multi-timeframe  EA base on the widely known (and perhapse most popular) Inn
    Grid Averaging Pro MT4
    Mean Pichponreay
    专家
    Grid Averaging Pro  is a combination of Grid Trading and Cost Averaging with sophisticated algorithm and build-in Hedging to protect your account drawdown. Once your initial trade moves into negative territory, the recovery mechanism will kick in and place consecutive market orders in the same direction, all of which will be closed with a combined profit or approximately break even. Product Links Fully  Description in English   :  [USER GUIDE ENGLISH] - GRID AVERAGING PRO (MT4/MT5) Fully  Descr
    Grid and MACD
    Volodymyr Hrybachov
    专家
    This is a grid Expert Advisor. It has several trading strategies based on the MACD indicator. The virtual trailing stop, stop loss, take profit levels can be set pips, in the deposit currency or as a percentage of the balance. Depending on the settings, different orders may be opened for diversifying risks. Their closure can be either an oppositely directed or unidirectional basket of orders. The orders grid is adaptive, only market orders are used in it. If the price moves the distance of Order
    Salva System Free
    Pavel Komarovsky
    4 (3)
    专家
    Salva EA Free is an advanced and fully automated system, which passes backtesting since 2005. The basis of this strategy is the price chart itself, trading is performed based on the price movement range. Dynamic algorithms and filters are used for taking profit or closing trades. Built-in reworked system for filtering market entries and exits: Checking the trading direction using integrated trend indicators. Checking the channel range for the minimum and maximum values. Checking for the price ex
    FREE
    TSim
    Sergey Kruglov
    实用工具
    Утилита  TSim   позволяет симулировать ручную торговлю в Тестере Стратегий MetaTrader 4. В панеле можно устанавливать размеры лота, тейпрофита и стоплосса. Панель имеет кнопки Sell   и Buy для выставления рыночных ордеров, а также кнопки CloseSell, CloseBuy и CloseAll для быстрого закрытия ордеров. Под панелью отображается список открытых ордеров. Внимание. Панель работает только в Визуальном режиме Тестера Стратегий MetaTrader 4.
    FREE
    Implied Trader
    Ciprian Ghebanoaei
    专家
    Implied Trader   is a fully automatic, professional trading robot designed specifically for the foreign exchange market   AUDCAD M30 timeframe. Parameter configuration is not necessary for EA. Only the size of the lot you intend to use needs to be chosen. 0.1 is the suggested lot size for a $2000 account. You can raise the lot size correspondingly if your account has more money. It has an intelligent algorithm that recognizes the trend. On the basis of the trend direction, the expert places orde
    FREE
    TradeLogicPro Long Term Trading
    Matsuba Andrew Makwela
    专家
    TradeLogic Pro – The Advanced MT4 EA for Long Term Investing TradeLogic Pro   is an advanced   MetaTrader 4 Expert Advisor (EA)   designed to harness the power of price imbalances in the forex trading markets. Whether you’re a beginner or a professional trader,   TradeLogic Pro   uses sophisticated market analysis to identify high-potential entry points, allowing you to trade smarter and more efficiently. How Does TradeLogic Pro Work? At the core of   TradeLogic Pro   is its ability to   detect
    Brown Bear EA
    Sergey Kruglov
    专家
    Brown Bear EA  - это простая автоматическая торговая система торгует по тренду после отталкивания от важных ценовых уровней.  Советник использует сеточную систему, а так же мартингейл и разработан под пару EURUSD. Советник не привязан к таймфрейму. Параметры: AutoStops = 1 - Включить автоматическое определение StopLoss и TakeProfit. StopLoss= 0  - Стоплосс TakeProfit = 0 -Тейкпрофит. TakeProfitAverage = 300 - Общий тейкпрофит для сетки ордеров, количество пунктов от линии усреднения. LotRisk = 0
    BuckWise
    Joel Protusada
    专家
    BuckWise   is a fully automated scalping Expert Advisor that can be run successfully using EURUSD currency pair at H1 timeframe. Very Important This Expert Advisor can not run with any EAs in the same account. As part of the money management plan, it calculates and monitors the Margin Level % and assumes that all open trades are created by it. If you want an Expert Advisor that trades in a daily basis, this EA is not for you because using this requires a patience to wait for a few days or weeks
    CTrend FX Ultimate MT4
    Pierre Vachichin
    专家
    CTrend FX Ultimate MT4 Expert Advisor Unlock Advanced Trading with Precision and Control! The CTrend FX Ultimate Expert Advisor (EA) is designed to provide traders with the flexibility to configure complex technical parameters and advanced trading strategies for optimized performance. CTrend FX Ultimate combines several trend-following, momentum-based, and fractal-based features to create a robust trading experience that aligns with individual market perspectives and risk tolerance. This is the
    BreakOut Grid
    Catalin Zachiu
    专家
    This expert is a combination between a grid and a scalper and it uses a grid of ten pending orders , five for long and five for short , with a 500 point spacing between them with a 100 point scalp target. It has three working modes , first , the entry by level , the expert starts operation when the price aproaches an important trade level ( a former resistance or support) , second , the entry by time , launches the expert at a specific time (input by user) and the third type is continuous operat
    该产品的买家也购买
    Vortex Gold MT4
    Stanislav Tomilov
    5 (16)
    专家
    Vortex - 您对未来的投资 Vortex Gold EA 专家顾问专门用于在 Metatrader 平台上交易黄金（XAU/USD）。该 EA 使用专有指标和作者的秘密算法构建，采用全面的交易策略，旨在捕捉黄金市场中的盈利走势。其策略的关键组成部分包括 CCI 和抛物线指标等经典指标，这些指标共同作用，准确地发出理想的进入和退出点信号。Vortex Gold EA 的核心是先进的神经网络和机器学习技术。这些算法持续分析历史和实时数据，使 EA 能够更准确地适应和应对不断变化的市场趋势。通过利用深度学习，Vortex Gold EA 可以识别模式，自动调整指标参数，并随着时间的推移不断提高性能。Vortex Gold EA 是专有指标、机器学习和适应性交易算法的强大组合。使用 Vortex Gold EA 为您的未来投资。 售价 675 美元（还剩 2/10），下一个价格 795 美元 https://www.mql5.com/en/signals/2345024 Check out the live results in Profile >>>>>>  Check my pro
    Quantum Emperor MT4
    Bogdan Ion Puscasu
    4.85 (172)
    专家
    介绍     QuantumEmperor EA 是一款突破性的 MQL5 专家顾问，它正在改变您交易著名的 GBPUSD 货币对的方式！由拥有超过13年交易经验的经验丰富的交易者团队开发。 IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. ***购买 Quantum Emperor EA，即可免费获得  Quantum StarMan   !*** 私信询问更多详情 已验证信号：   点击此处 MT5版本：  点击这里 量子 EA 通道：       点击这里 每购买 10 件，价格将增加 50 美元。最终价格为 1999 美元 量子皇帝EA     采用独特的策略，将单笔交易连续拆分成五笔较小的交易。这意味着每次 EA 执行一笔交易时，它都会自动将其拆分成五个较小的仓位。 量子皇帝EA     量子帝王EA凭借其卓越的亏损交易处理方法，在众多专家顾问中脱颖而出。与
    Aura Black Edition
    Stanislav Tomilov
    4.6 (20)
    专家
    Aura Black Edition 是一款完全自动化的 EA，仅用于交易黄金。专家在 2011-2020 年期间在 XAUUSD 上表现出稳定的结果。没有使用危险的资金管理方法，没有马丁格尔，没有网格或剥头皮。适用于任何经纪商条件。使用多层感知器神经网络 (MLP) 训练的 EA 是一类前馈人工神经网络 (ANN)。术语 MLP 的使用含糊不清，有时松散地指任何前馈 ANN，有时严格指由多层感知器组成的网络（具有阈值激活）。多层感知器有时被通俗地称为“原始”神经网络，尤其是当它们只有一个隐藏层时。MLP 由至少三层节点组成：输入层、隐藏层和输出层。除了输入节点之外，每个节点都是使用非线性激活函数的神经元。MLP 利用一种称为反向传播的监督学习技术进行训练。多层结构和非线性激活使 MLP 与线性感知器区别开来。它可以区分非线性可分的数据。 此价格还剩 2 份，之后价格将上涨至 3000 美元 如何设定及参数说明 (阅读这里) Live results: https://www.mql5.com/en/signals/2313678 More Signals:   Check my pr
    Aura Neuron MT4
    Stanislav Tomilov
    4.58 (12)
    专家
    Aura Neuron 是一款独特的 EA 交易系统，延续了 Aura 系列交易系统。通过利用先进的神经网络和尖端的经典交易策略，Aura Neuron 提供了一种具有出色潜在性能的创新方法。这款 EA 交易系统完全自动化，旨在交易 XAUUSD (GOLD) 等货币对。从 1999 年到 2023 年，它在这些货币对中表现出了一致的稳定性。该系统避免了危险的资金管理技术，例如马丁格尔、网格或剥头皮，使其适用于任何经纪商条件。Aura Neuron 由多层感知器 (MLP) 神经网络驱动，利用它来预测市场趋势和走势。MLP 是一种前馈人工神经网络 (ANN)，通常被称为“原始”神经网络，尤其是当它们由单个隐藏层组成时。MLP 包括三个基本层：输入层、隐藏层和输出层。除输入节点外，每个神经元都使用非线性激活函数。该网络使用称为反向传播的监督学习技术进行训练。 MLP 的多层结构和非线性激活使其有别于线性感知器，使其能够识别数据中非线性可分的模式。通过其复杂的 NN 智能，Aura Neuron 能够识别模式并适应不断变化的市场条件，例如汇率或交易者行为的变化。其处理复杂数据的能力使其能够
    AI Forex Robot MT4
    MQL TOOLS SL
    4.6 (10)
    专家
    AI   Forex Robot - The Future of Automated Trading. AI Forex Robot is powered by a next-generation   Artificial Intelligence   system based on a hybrid LSTM Transformer neural network, specifically designed for analyzing gold (XAUUSD) price movements on the Forex market. The system analyzes complex market structures, adapts its strategy in   real time   and makes data-driven decisions with a high level of precision. AI Forex Robot is a modern, fully automated system powered by   artificial intel
    Goldex AI
    Mateo Perez Perez
    4.29 (28)
    专家
    Goldex AI：今天的成功将是明天的果实 限时超级折扣！ 最后两份售价为 299 美元，之后将涨价。 实时信号 > IC Markets Real: Goldex AI 高风险设置 手册和配置文件：购买后请联系我获取手册和配置文件。 价格： 起始价格为 899 美元，每售出 10 台将增加 199 美元。 可用副本：2 Goldex AI - 具有神经网络、趋势和价格行为的高级交易机器人。 Goldex AI 是一款高性能交易机器人，它利用价格走势打破黄金的支撑位和阻力位，充分利用纽约市场的走势，从而获得尽可能高的利润。 该机器人有一个名为 “智能恢复 ”的策略，在出现亏损后会启动该策略，并开设更大的手数，以便在短时间内挽回可能出现的亏损。 Goldex AI 有一个内置的智能新闻过滤器，可以过滤掉没有中等和高影响新闻的日子，从而禁止交易，这是因为这些日子的市场非常缓慢，没有足够的运动来实现突破支撑和阻力的正确价格行动。Goldex AI 使用 ForexFactory 作为数据源，这是当今最好的新闻提供商之一。如果您要进行实时交易，建议启用它；如果您要进行回溯测试，建议禁用它
    Quantum King MT4
    Bogdan Ion Puscasu
    专家
    量子之王EA——智能力量，专为每位交易者打造 IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. 特价上市 实时信号：       点击这里 MT5版本：   点击此处 量子之王频道：       点击这里 ***购买 Quantum King MT4，即可免费获得 Quantum StarMan！*** 详情请私信咨询！ 规则   你的交易精准而自律。 量子之王 EA     将结构化网格的优势和自适应马丁格尔策略的智能性融合到一个无缝系统中——专为 M5 上的 AUDCAD 而设计，适合希望实现稳定、可控增长的初学者和专业人士。 量子之王 EA     是一个为澳元/加元货币对在 M5 时间框架上开发的全自动交易系统。 它将网格策略的结构与马丁格尔策略的自适应恢复逻辑相结合，形成了一个能够智能管理所有市场阶段交易的系统。 专为易用性和一致性而设计   量子王
    XG Gold Robot MT4
    MQL TOOLS SL
    4.32 (38)
    专家
    The XG Gold Robot MT4 is specially designed for Gold. We decided to include this EA in our offering after   extensive testing . XG Gold Robot and works perfectly with the   XAUUSD, GOLD, XAUEUR   pairs. XG Gold Robot has been created for all traders who like to   Trade in Gold   and includes additional a function that displays   weekly Gold levels   with the minimum and maximum displayed in the panel as well as on the chart, which will help you in manual trading. It’s a strategy based on  Price
    AW Recovery EA
    AW Trading Software Limited
    4.35 (85)
    专家
    智能交易系统是一个旨在恢复无利可图头寸的系统。 作者的算法锁定了一个亏损仓位，将其拆分为多个独立的部分，并分别平仓。简单的设置、在回撤的情况下延迟启动、锁定、禁用其他 EA 交易、使用趋势过滤进行平均以及部分关闭亏损头寸都内置在一个工具中。 与仅在整个组中关闭订单的网格策略相比，使用部分关闭损失可以让您以较低的存款负载减少损失，从而确保更安全地处理损失。 如何恢复订单： 1 EA 关闭所选工具的其他窗口以关闭无利可图的 EA（可选）。 2 EA 重置所有已处理订单的止盈和止损水平，并删除具有相应标识符的挂单。 3 EA 关闭所有已处理的盈利订单，以便使用其利润来弥补部分非盈利订单并减少总头寸量（可选）。 4 EA 通过打开锁定订单来锁定亏损头寸。 5 然后，通过打开恢复订单，它开始通过部分关闭不盈利的订单来减少损失。 6 当部分关闭时，算法首先恢复定位最不成功的订单，或者最接近盈利的无利润订单。每个无利可图的订单都分为许多部分，顾问分别关闭每个部分。恢复订单以小量开仓，以免大幅增加入金负担 包含注释、设置和测试说明的完整输入设置列表  ->   这里  MT5 版本 ->   这里
    Golden Mirage mt4
    Michela Russo
    专家
    Limited stock at the current price! Final price: $1999 --> PROMO: From $299 --> The price will go up every 5 purchases, next price : $399 Golden Mirage is a robust gold trading robot designed for traders who value reliability, simplicity, and professional-grade performance. Powered by a proven combination of RSI, Moving Average,  ADX, and High/Low Level  indicators, Golden Mirage delivers high-quality signals and fully automated trading on the M5 timeframe for XAUUSD (GOLD) . It features a robu
    The Gold Reaper MT4
    Profalgo Limited
    4.58 (31)
    专家
    道具準備就緒！ （ 下載SETFILE ） 推出促銷活動： 目前價格只剩幾本！ 最終價格：990$ 免費取得 1 個 EA（適用於 2 個交易帳號）-> 購買後聯絡我 Ultimate Combo Deal   ->   click here JOIN PUBLIC GROUP:   Click here Live Signal 歡迎來到黃金收割者！ 該 EA 以非常成功的 Goldtrade Pro 為基礎，設計為同時在多個時間框架上運行，並且可以選擇將交易頻率從非常保守到極端波動設定。 EA 使用多種確認演算法來找到最佳入場價格，並在內部運行多種策略來分散交易風險。 所有交易都有停損和止盈，但也使用追蹤停損和追蹤停盈來最小化風險並最大化每筆交易的潛力。 該系統建立在非常流行且經過驗證的策略之上：交易突破重要的支撐位和阻力位。   黃金非常適合這種策略，因為它是一種波動性很大的貨幣對。 系統根據您的帳戶規模和最大允許提款設定自動調整交易頻率和手數！ 回測顯示出非常穩定的成長曲線，回撤非常可控且恢復很快。  該 EA 已針對黃金的最長可用期限進行了壓力測試，為不同經紀商使用了多
    AlphaCore System MT4
    Evgeniy Zhdan
    5 (1)
    专家
    AlphaCore System   is a professional trading advisor for   MetaTrader 4 , utilizing a trading strategy based on   dynamic analysis of local extremes   and   statistical breakout forecasting . === Buy AlphaCore System for MT5 and get AlphaCore System for MT5 for free! === For more details, contact me via private message! Trading Concept The advisor operates using the methodology of   adaptive price corridors . The system continuously monitors the formation of   local liquidity accumulation zones
    DCA CycleMax
    Jin Sangun
    专家
    DCA CYCLEMAX 介绍 Live Signal MT4 3000 USD start , BUY / SELL Both set :   Click Here Live Signal MT4 1000 USD start , Almost BUY set :   Click Here 概述 DCA CYCLEMAX 是一个功能强大且专为在市场上显示出强烈单向趋势的资产而优化的半自动网格交易程序 (EA)。 它特别适用于黄金（GOLD）、纳斯达克100（NS100）和加密货币等具有高波动性且稳步呈现单向趋势的资产。 利用 DCA（定投）策略，该系统在管理损失风险的同时，逐步对资产进行管理。 该 EA 策略性地设计了进入区间，在趋势持续时通过网格方式打开多个头寸，并包括手动入场和手动止盈功能，当达到预定目标时自动平仓。 在横盘时，DCA CycleMax EA 可以与反向操作的 DCA CycleMax Hedge EA 搭配使用，以实现更有效的应用。 DCA CYCLEMAX 提升了网格交易系统，具有特定的入场次数、自定义头寸大小设置以及通过对短期头寸的对冲功能，从而增强
    The Golden Way
    Lin Lin Ma
    专家
    The Golden Way 是一款应用于 MT4 平台的自动交易软件，The Golden way采用一套全面的混合策略，通过多种策略协同运作，能准确捕捉黄金（XAUUSD）市场中的做多与做空机会，帮助您在不同市场行情下及时把握交易时机，依托成熟的交易逻辑，帮助您在黄金市场中进行专业、高效的交易操作。 设置信息:      货币对:  XAUUSD       时间范围:  M5周期      入金：建议500USD以上      杠杆：1：100 至 1：1000      账户：任何高性能，低点差的账户 如何准确的回测？       请选择最低500的存款，选择M5周期，自定义日期，选择每个报价，选择一个在范围内适合您的杠杆，点击开始测试。 如何使用？       购买产品后，请及时在MQL5论坛上联系，我们会帮助您进行设置 根据设置将ea添加至图表中，开始自动交易，就这么简单 (推荐使用vps降低延迟并进行24小时交易） 特点：      The Golden Way采用一套先进且高效的混合策略，通过整合多种子策略以灵活应对不同市场行情。The Golden Way相较于
    Fundamental Trader
    Sara Sabaghi
    4.82 (17)
    专家
    Ziwox fundamental trader Ziwox Fundamental Trader 是一款交易助手，可帮助金融市场交易者根据 EA 信息数据做出明智的决策。该 EA 使用在线资源来获取所有必要信息，例如货币的基本面偏差、实时零售交易者对货币对的情绪比率、银行和机构预测、COT 报告数据以及复杂 EA 面板中的其他数据。简而言之，它是一个集成的外汇数据源和信息，可帮助手动交易者做出更好的决策。 除此之外，这是一个完整的基本机器人交易，它使用这些数据根据货币基本偏差和技术数据自动交易对 EA 组件： 阅读 EA 组件，然后阅读以下内容 您交易所需的所有必要信息都在这里收集为一组集成到数据面板中的外汇数据流组件。 每个组件单独充当交易辅助指标或解释性市场报告，以帮助交易者做出决策。 这些组件提供了一个前景，但所有组件的协同作用形成了一个集成的决策辅助系统输出，帮助交易者通过买入、卖出或等待决策来改善交易结果。机构、对冲基金和银行持有大量的市场流动性，它们可以驱动市场并建立趋势。他们是市场流动性最常见的持有者，并且了解散户交易者的头寸和流动性地图。 使用所有这些组件并保持智能货
    HFT Prop Firm EA
    Dilwyn Tng
    4.97 (632)
    专家
    HFT Prop Firm EA 也被称为 Green Man，因为其独特的标志，是专为克服允许高频交易 (HFT) 策略的专有交易公司 (prop firms) 的挑战或评估而设计的专家顾问 (EA)。 限时优惠：购买 HFT Prop Firm EA 免费赠送价值 $198 的工具 MT5 版本： https://www.mql5.com/en/market/product/117386 通过 HFT 挑战表现监控（起价 $200）： 1) 经纪商：IC Markets 账号 66603384 服务器：ICmarketsSC-Demo06 密码：Greenman 2) 经纪商：IC Markets 账号 21718043 服务器：ICmarketsSC-Demo02 密码：Greenman 结果 1： https://c.mql5.com/31/1055/hft-prop-firm-ea-screen-4333.gif 结果 2： https://c.mql5.com/31/1055/hft-prop-firm-ea-screen-4648.gif 超过 600 条五星好
    Javier Gold Scalper V2
    Felipe Jose Costa Pereira
    5 (2)
    专家
    Javier Gold Scalper：让我们的技术伴您左右！ 手册和配置文件：购买后请联系我获取手册和配置文件 价格：根据已售许可数量逐步上涨 剩余可用副本：5 交易黄金这一金融市场上最具波动性的资产之一，需要极高的精准度、严谨的分析以及极其有效的风险管理。 Javier Gold Scalper 正是为整合这些核心要素而设计，打造出一个强大而复杂的系统，旨在优化黄金市场中的交易表现。借助尖端技术与先进策略，Golden Scalper 为初学者与专业交易者提供支持，使其能够安全应对挑战，把握这个动态市场中的各种机遇。有了 Golden Scalper，您将拥有一款专为应对黄金特性而开发的可靠工具。 交易品种 XAUUSD（黄金） 时间周期 M30 PropFirm 已准备好 起始资金 最低 $1000 经纪商 任意经纪商 账户类型 任意，推荐低点差账户 杠杆 最低 1:500 VPS 推荐使用，但不是强制 深入了解 Javier Gold Scalper！ 图表形态分析市场 Golden Scalper 不仅能存储图表的全部数据，还能实时进行图表分析，精准识别图中频繁出现的价
    HFT Pass Prop Firm MT4
    Lo Thi Mai Loan
    5 (26)
    专家
    24小时限时抢购 - 仅售 $199.99 "HFT Pass Prop Firms" 是一款专为参与HFT挑战而设计的专家顾问（EA），交易美元指数对。 欲了解更多顶级专家顾问和指标，请访问： https://www.mql5.com/en/users/lothimailoan/seller 我是洛斯，请订阅以获取更多更新： https://www.mql5.com/en/users/lothimailoan/news 1/ 什么是HFT？ 高频交易（HFT）是一种利用强大的计算机程序在几分之一秒内执行大量订单的交易方法。HFT利用复杂的算法分析多个市场，并根据当前市场条件执行订单。拥有最快执行速度的交易者往往更有利润，HFT以高周转率和订单到交易比率为特征。 因此，此EA仅适用于挑战的1步或2步，并且不适用于真实或资金账户。 2/ 主要特点 - 一次购买，可用于无限账户 - 使用高风险-回报比和非常小的止损的策略 - 支持超过14家为挑战的1步或2步提供HFT支持的专业公司 - 在购买机器人后提供终身支持 - 提供安装的视频教程 - 针对初学者提供Team Viewe
    GoldMiner mt4 pro
    Van Hoa Nguyen
    专家
    GOLDMINER MT4 PRO is a Gold trading robot on the M15 or H1 timeframe, combining candlestick patterns, technical indicators and support and resistance breakouts. The robot uses a smart trend recognition strategy to keep the EA stable. Committed to accompanying you in new versions and being updated SETFILE closely following each market cycle helps the robot to be stable and suitable for the market slope at each time. GOLDMINER MT4 PRO is a safe strategy with manually entered pipstep coefficient d
    CyNera MT4
    Svetlana Pawlowna Grosshans
    2.81 (16)
    专家
    CyNera：您的交易，我们的技术 手册和设置文件：购买后请联系我以获取手册和设置文件 价格: 价格根据售出的许可证数量上涨 可用副本: 4 交易黄金，市场上最波动的工具之一，需要精确的操作、深入的分析和强有力的风险管理。CyNera 专家顾问将这些要素无缝集成到一个复杂的系统中，专为优化黄金交易而设计。CyNera 的先进策略和技术旨在帮助经验丰富的交易员和新手应对黄金交易所带来的独特挑战和机遇。 有了 CyNera，您就拥有了一套可靠的解决方案，专门针对黄金市场的复杂性。它结合了自适应、智能策略以及多时间框架分析、自动交易调整和精确的风险管理等高级功能。正是这种适应性，使得 CyNera 成为一种多功能工具，能够应对快速的市场变化，同时确保您的资本在长期内得到保护。 符号 XAUUSD (黄金) 时间周期 M30   资本 最少 100 美元 经纪商 任何经纪商 账户类型 任何，较低点差优先 杠杆 从 1:20 起 VPS 首选，但不是必须，也可以使用 MQL VPS CyNera 的核心力量 前沿的 AI 驱动策略 CyNera 的核心是一种强大的神经网络技术组合，旨在增
    AW Double Grids EA
    AW Trading Software Limited
    4.5 (8)
    专家
    AW Double Grids MT5 智能交易系统是一款激进的、全自动的基于网格的智能交易系统，具有信息交易面板和简单的设置。该策略包括同时进行的两侧工作，将一个方向的体积相乘。内置自动计算手数，以及订单乘法的变化。 说明 -> 此处  /  问题解决 ->   此处 / MT4 版本 ->   此处 顾问如何交易： AW 双网格通过一对方向相反的订单进行双向交易。 AW Double Grids 通过开立两个反向订单开始交易。在关闭盈利订单后，顾问会再次开立两个订单，将开仓方向的交易量乘以倍数。如果有未结订单，顾问可以根据设置更改获利点数。获利点可以是动态的，也可以是固定的。 输入参数： 主要设置 Size_of_the_first_order - 定义第一个订单大小的变量。 在“Enable_Autolot_calculation”禁用时使用。 Enable_Autolot_calculation - 使用自动手数计算。此功能允许您在更改存款时保存风险设置。     如果您使用 autolot，则不使用“   Size_of_the_first_order”   。 Autol
    KonokaSystemNEO
    Nobuyoshi Murase
    1 (1)
    专家
    KonokaSystemNEO 是基于KonokaSystem的三姐妹（ NEO、JOY、FUN ）之一，具有全新的个性，是一款原创EA。 交易风格是日间交易，目标是日本时间午夜至中午。 货币对是 "USDJPY"，在开盘价M5时入场。 三姐妹中的每一个都有不同的逻辑，并配备了两种类型的进场和两种类型的出场。 没有使用网格或马丁格尔逻辑。 内部逻辑重复盈利和亏损，吞噬损失和增长。 KonokaSystemNEO 不强调胜率。 TP和SL都是稍大的100点。(停止猎取的措施）。 虽然这些损失很大，但本质上最危险的是一连串的损失。 KonokaSystemNEO 的设计是为了减少由反弹和崩溃造成的连续损失，这也是逆向交易的薄弱之处。 EA是NEO的来源： https://www.mql5.com/ja/signals/573517 ＜参数说明＞ ・MagicNumber = 1007;   Magic Number（运行多个EA时需要） ・MaxSpread = 20;   最大点差（日本时间清晨点差扩大） ・Slippage = 30;   滑移 ・MaxOrders = 3;
    DS Gold Robot MT4
    MQL TOOLS SL
    4.1 (10)
    专家
    Introducing the DS Gold Robot, your ultimate companion in navigating the intricate world of XAUUSD trading. Developed with precision and powered by cutting-edge algorithms, DS Gold is a forex robot meticulously crafted to optimize your trading performance with  XAUUSD pairs . With its advanced analytical capabilities,  DS Gold  Robot   constantly monitors the gold market, identifying key trends , patterns, and price movements with lightning speed. The DS Gold Robot opens positions every day from
    Infinity Trader EA
    Lachezar Krastev
    5 (15)
    专家
    CHRISTMAS SALE — LIMITED TIME! Get Infinity Trader EA with a huge –65% discount AND receive Trend Matrix EA as a FREE BONUS ! Special Christmas Price: $187 (Regular Price: $547 — You Save $360!) FREE BONUS: Trend Matrix EA A powerful multi-symbol strategy packed with advanced features, supporting 10 trading pairs — real value: $447! After completing your purchase, simply contact me and I will send you your BONUS EA immediately. Don’t miss this once-a-year opportunity! Infinity Trader EA Live
    ThraeX
    Vasile Verdes
    3.6 (5)
    专家
    ThraeX – M1剥头皮交易   (DAX, XAU, etc) 受罗马时代的纪律与精确精神启发， ThraeX 是一款专为 MetaTrader 4 平台设计的 高频交易智能顾问（EA） ，特别适用于 1分钟图表（M1） 。 它旨在处理市场的快速波动，以极高的速度和适应性识别并响应短期价格变动。 主要特性： ️ M1剥头皮逻辑 – 基于实时数据进行高频决策。 ️ 快速执行系统 – 针对波动性强的市场中微小价格波动，具备迅速响应能力。 自适应参数 – 内置算法可根据市场动态自动调整，无需外部数据或平台连接。 持续优化机制 – 系统会根据最新市场数据不断改进自身行为，使策略随着时间推移更加精炼。 ️ 无外部依赖 – 完全自主运行；无需连接外部平台、API或文件。 紧凑型剥头皮结构 – 针对低延迟、高执行速度的交易环境而优化。 技术参数： 时间周期： 1分钟（M1） 执行方式： 高频剥头皮交易 输入数据： 由内部逻辑自动管理 兼容性： 适用于手动和自动化交易环境 本工具按“原样”提供，不保证任何交易结果。建议用户根据自身交易偏好与市场条件进行独立测试与
    Gold Zenith mt4
    Marina Arkhipova
    5 (1)
    专家
    Gold Zenith — 黄金（XAUUSD）高级智能交易系统 Gold Zenith — 黄金（XAUUSD）高级智能交易系统 Gold Zenith 是面向 XAUUSD（黄金）的强大且自律的算法交易系统。 它 不 使用高风险手法（如网格、马丁等），并且每一笔交易都由 止损 保护。 逻辑：识别 趋势行情 并交易 回撤 ，每个信号只开 一 单。 无需复杂设置——默认参数已为实盘优化：将 EA 拖到图表即可开始交易。 为什么更可靠 安全结构： 无网格、无加倍、无摊平——仅按纪律性入场并设置 SL。 入场纪律： 一信号 → 一持仓。 聚焦 XAUUSD： 逻辑针对黄金在 M5 周期的波动特性精调。 少见优势（黄金）： 固定 TP:SL = 1:1 。 一次 TP 盈利可覆盖一次 SL 亏损，便于控制回撤与规划收益。 限量价格 当前价格仅限 5 份 。之后价格 将上调 。 立即以优惠价格入手 Gold Zenith 。 Live signal 运行环境与用法 交易品种： XAUUSD 周期： M5 账户类型： ECN / RAW / RAZOR（非强制，但点差越低越好） 运行时间： 全天
    Diamond PRO
    Fanur Galamov
    4.79 (61)
    专家
    Festive sale -40% is active! Enjoy :) Happy New Year and Marry Christmas !   Diamond PRO is enhanced powerful version of Diamond for advanced traders. Pro version includes optimized cores, new impoved entry points filters, new multistage profit closure algorithm and сontains number of external control parameter that allows build and fine tune own tradind decisions and algorithms. The system provides more accurate market entries, analyzes and filters upcoming economic news, contains spread prote
    GOLD Scalper PRO
    Lachezar Krastev
    4.41 (22)
    专家
    CHRISTMAS SALE — LIMITED TIME! Get GOLD Scalper PRO with a huge –65% discount AND receive Trend Matrix EA as a FREE BONUS ! Special Christmas Price: $157 (Regular Price: $447 — You Save $290!) FREE BONUS: Trend Matrix EA A powerful multi-symbol strategy packed with advanced features, supporting 10 trading pairs — real value: $447! After completing your purchase, simply contact me and I will send you your BONUS EA immediately. Don’t miss this once-a-year opportunity! GOLD Scalper PRO is a ful
    Forex Diamond EA
    Lachezar Krastev
    5 (5)
    专家
    CHRISTMAS SALE — LIMITED TIME! Get Forex Diamond EA with a huge –65% discount AND receive Trend Matrix EA as a FREE BONUS ! Special Christmas Price: $187 (Regular Price: $547 — You Save $360!) FREE BONUS: Trend Matrix EA A powerful multi-symbol strategy packed with advanced features, supporting 10 trading pairs — real value: $447! After completing your purchase, simply contact me and I will send you your BONUS EA immediately. Don’t miss this once-a-year opportunity! Forex Diamond EA – Reliab
    Stratos Mistral mt4
    Michela Russo
    专家
    LAUNCH PROMO Limited stock at the current price! Final price: $1999 --> PROMO: From $299 --> Tomorrow’s price: $399 Stratos Mistral is a robust forex trading robot designed for traders who value reliability, simplicity, and professional-grade performance. Powered by a proven combination of ADX, Moving Average, and High/Low Level indicators, Stratos Mistral delivers high-quality signals and fully automated trading on the M15 timeframe. It features a robust, pre-optimized configuration, ensuri
    作者的更多信息
    Predator IQ7
    Tjia Elisabeth Jasmine Canadi
    5 (3)
    专家
    Predator IQ7 – 交易中的智能猎手 We are looking for     熟练的猎人   准备征服   掠夺者IQ7       — 一款先进的可视化交易分析仪，根据客户要求精心设计   全球专业交易员 。 供电   开箱即用的导航工具 ，Predator IQ7 不仅提供强大的体验，而且   直观且令人上瘾   你的分析本能。 它的所有功能难以用语言描述。这款产品经过 深入研究， 旨在增强您自然的“市场搜寻”能力。 “一切都以 所见即所得的视觉格式 显示，消除了无聊的理论——只需 查看、拖动并执行！ Predator IQ7 专为 已经了解市场行为 并积极使用 MetaTrader 4/5 的 交易者而设计。 由于其 数据复杂度高 ，我们建议使用具有 全高清（1920x1080） 显示器的 高性能计算机 以获得最佳体验。 数十位 精明的分析 ， 以大胆而友好的方式 呈现，将提高您的精确度并提升您的个人交易策略。 现在不再是依赖“别人的运气”的时候了。 掌控局面——成为 自己财务成功的真正猎手。 我们已准备好协助您探索和掌握 Predator IQ7。 下载后，请
    FREE
    XBot Quantum IQ7
    Tjia Elisabeth Jasmine Canadi
    专家
    嘿，交易员同行—— 这不仅仅是一次普通的促销活动。这是来自一位曾与您并肩作战的业内人士的独家内幕消息。我们提供的不仅仅是产品——我们更是将通往更明智、更精准的交易未来的钥匙交到您手中。 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Only 5% of our arsenal is public. 是的，这只是我们所取得成就的冰山一角。但即使是这小小的一部分，也足以改变你的游戏体验。 EA_Quantum_IQ7 全能套装最高可享 95% 折扣  (/market/product/153369) 这并非普通的EA交易程序。它是一款精心打造的工具，专为那些厌倦了虚假信号、渴望真正智能控制的交易者而设计。 时间有限，名额有限。 一旦错失良机，就再也找不回来了。错过这次机会将是一个严重的失误。 ----------------------------------------------
    HOT Predator IQ7
    Tjia Elisabeth Jasmine Canadi
    专家
    HOT Predator IQ7 – 交易中的智能猎手 免费版 – 先发掘你的直觉，再决定是否升级到高级版 经济实惠的强大性能，卓越的智能体验，100% 免费试用。 如果您看过“HOT Quantum IQ7 8 Symbols”{/market/product/153368} 和“EA Quantum IQ7 ALL in ONE”{   /market/product/153369} 的 高级版本， 这个 免费版本 是你的 入门体验 ——旨在让你在升级到完整专业套件之前，探索、学习和掌握视觉市场搜寻的艺术。 ------------------------------------------------------------------------------------------ 概念 HOT Predator IQ7 不仅仅是一个指标，它是一款 可视化交易分析器， 专为希望像专业人士一样思考、观察和行动的交易者而设计。 它的每个部分都旨在帮助您以清晰、快速、精确的方式 直观地了解市场 。 本版本专为新用户设计，旨在让他们 亲身体验 捕食者系统的工作原理： 使用真实市场数据
    FREE
    HiLoTren IQ7
    Tjia Elisabeth Jasmine Canadi
    指标
    HiLoTren IQ7 — 智能市场边界和数据透视图 使用 AI 精度定义您的交易水平。 HiLoTren IQ7 是一种 基于智能枢轴的指标 ，可自动在图表上直接绘制 枢轴点 、 阻力（R1–R3） 和 支撑（S1–S3） 区域。 它提供了一个清晰的视觉框架来识别 市场边界、反转区域和趋势延续水平 ——所有这些都是实时计算的。 主要特点 自动枢轴引擎 — 立即计算每日枢轴、R/S 水平。 动态区域可视化 ——带有区域着色的自适应支撑/阻力线。 适用于任何符号 — 支持外汇、黄金、加密货币和指数。 即插即用设置 — 零配置简单。 限价单和止损单的理想选择 ——在价格做出反应之前可视化高概率进入区域。 IQ7 交易生态系统的一部分 Combine HiLoTren IQ7 with: OSC HiLoTren IQ7   — trend confirmation & market structure. Miracle IQ7 EA   — automated execution using AI signals. Predator IQ7  EA— dynamic momentum
    FREE
    EA Quantum IQ7 ALL in ONE
    Tjia Elisabeth Jasmine Canadi
    专家
    It is time to change the game !; the Expert Advisor (EA) that once dominated you has evolved into an EA Mastermind. There are EA-AutoRobot algorithms, EA-Panel Trading algorithms, and advanced AI Analysts available. It is time for you to become a self-taught expert. You can even compare eight Pair systems and their precise predictions. Here, you have the capability to perform three activities simultaneously. Become an Analyst, Trader, and Investor on five robot machines that can operate identic
    Oscillator IQ7
    Tjia Elisabeth Jasmine Canadi
    指标
    EA Mastermind – The Smart, All-in-One Trading Solution It’s time to stop relying on luck for your trading success. Meet EA Mastermind — a premium, next-generation trading suite engineered by the BATIK Team , a collective of professionals in market analytics, algorithmic engineering, and intelligent trading design. EA Mastermind isn’t just another Expert Advisor — it’s a revolutionary ecosystem that fuses three intelligent systems into one seamless framework: AI Mastermind Signal Analyzer – deliv
    FREE
    EA CyberBot MT4 Inc 8Pairs 8TF 8Shadows Indicators
    Tjia Elisabeth Jasmine Canadi
    5 (1)
    专家
    [As of May 08, downloaded by 28 traders]    Instructions for use   click here! aining, what if all these steps could be completed even with the support of a practical real-time personal assistant?! 建议：本产品经过精心设计，注重实用性，避免理论复杂性，完全依靠潜意识作为观察反射。因此，大脑将以复杂的方式固有地理解信息，培养一种培养成功交易的个人所有权文化。即使是新手也可以在持续应用一周内取得成果，这一事实可以通过原型试用演示得到证实。我们强烈建议您立即与我们联系。不要错过获得这款卓越产品的机会，它在同类产品中脱颖而出，既是最佳产品，也是独一无二的产品。这样的产品在市场上是无与伦比的，即使价格高昂，主要是理论性的。该产品已获得专业交易员和知名教育机构的认可。有利的消息是，您可以以非常优惠的价格获得它，目前可享受 45% 的促销折扣。尽快行动 (ASAP)。 这些产品的独特之处在于开发了复杂的算
    Ai Panel Genius X4
    Tjia Elisabeth Jasmine Canadi
    专家
    [Ai]  Autonomic computing   is an intelligent computing approach that autonomously carries out robotic and interactive applications based on goal- and inference-driven mechanisms. “   Ai Panel Genius X   ”是一款高级指标，旨在帮助专业交易员提升交易效率。它能够即时提供所有货币对的专业知识，包括多货币对分析，所有信息都以先进的“所见即所得”可视化方式呈现。从初学者到经验丰富的交易员，任何人都可以通过“潜意识”方法轻松掌握，无需学习枯燥的理论。 This 'ToolTip'     EA-Robot    acts like a super smart assistant for trading, offering valuable information to help you create a solid plan. 它的作用如下： - 它通过提供重要信息帮助交易者做出更明智的决策。
    GOLD Predator IQ7
    Tjia Elisabeth Jasmine Canadi
    专家
    Concrete portfolio evidence from real accounts [attached] shows that the target of >95% wins [blue] has been achieved. Download the free demo and test it yourself. Follow the instructions. Backtesting >100% per month, is it possible? 尊敬的同事，如果您正在寻找一款安全可靠的EA交易机器人，能够保证每月至少5%的盈利目标，并且透明可靠，我向您推荐：专为黄金开采设计的EA-ThinkBot IQ7 Predator现已上市，欢迎您前来体验。我鼓励您亲自验证它的有效性。 EA ThinkBot IQ7 Predator — 专业交易解决方案，而不仅仅是 EA Disclaimer:    This project is strictly for experienced MetaTrader users who are skilled in both tradi
    Miracle IQ7
    Tjia Elisabeth Jasmine Canadi
    专家
    与顾问进行手动交易（面板和视觉信号） Welcome, professional traders! Now you can experience a     new way of manual trading     with our innovative EA. 它的作用如下： - 它通过提供重要信息帮助交易者做出更明智的决策。 - 它是由世界级分析师使用数百种自主算法创建的。 - 它易于各种技能水平的人使用，包括使用“潜意识”方法的自学专家。 - 它显示实时信息，用于分析趋势、逆转甚至剥头皮策略。 - 它可以帮助您做出正确的交易决策，例如从“内部人士”那里获取秘密提示。 - 它与您经纪商的 MetaTrader 中所有可用的符号完美兼容。 - 您可以在最多 5 台设备上与您的团队共享，直至达到最大许可证限制。 功能： 多图表分析与自动化： “8 SYMBOLS”：每18秒自动切换8个货币对。 “时间框架”：在时间框架之间平滑切换以进行动态分析。 “8 SHADOWS”：显示实时对评级，以便快速比较。 “JUSTIFIED”：自动调整图表对齐方式，以获得整洁有序的外观。 “反转代码
    EA CyberBot MT5 Inc 8Pairs 8TF 8Shadows Indicators
    Tjia Elisabeth Jasmine Canadi
    专家
    [As of May 08, downloaded by 53 traders]    Instructions for use   click here!   aining, what if all these steps could be completed even with the support of a practical real-time personal assistant?! 建议：本产品经过精心设计，注重实用性，避免理论复杂性，完全依靠潜意识作为观察反射。因此，大脑将以复杂的方式固有地理解信息，培养一种培养成功交易的个人所有权文化。即使是新手也可以在持续应用一周内取得成果，这一事实可以通过原型试用演示得到证实。我们强烈建议您立即与我们联系。不要错过获得这款卓越产品的机会，它在同类产品中脱颖而出，既是最佳产品，也是独一无二的产品。这样的产品在市场上是无与伦比的，即使价格高昂，主要是理论性的。该产品已获得专业交易员和知名教育机构的认可。有利的消息是，您可以以非常优惠的价格获得它，目前可享受 45% 的促销折扣。尽快行动 (ASAP)。 这些产品的独特之处在于开发
    VR CyberBot MT5 Panel Expert 8Pairs 8Shadows Pivot
    Tjia Elisabeth Jasmine Canadi
    5 (1)
    专家
    The product "VR CyberBot MT5" is the LITE series with the economical price of the product " Ai Panel Genius X5 " [Ai] 自主计算 是一种智能计算方法，它基于目标和推理驱动机制自主地执行机器人和交互式应用。 “   Ai Panel Genius X   ”是一款高级指标，旨在帮助专业交易员提升交易效率。它能够即时提供所有货币对的专业知识，包括多货币对分析，所有信息都以先进的“所见即所得”可视化方式呈现。从初学者到经验丰富的交易员，任何人都可以通过“潜意识”方法轻松掌握，无需学习枯燥的理论。 This 'ToolTip'     EA-Robot    acts like a super smart assistant for trading, offering valuable information to help you create a solid plan. 它的作用如下： - 它通过提供重要信息帮助交易者做出更明智的决策。 - 它是由世界级的分析师使用数百种自
    Ai Panel Genius X5
    Tjia Elisabeth Jasmine Canadi
    专家
    [Ai]  Autonomic computing   is an intelligent computing approach that autonomously carries out robotic and interactive applications based on goal- and inference-driven mechanisms. “   Ai Panel Genius X   ”是一款高级指标，旨在帮助专业交易员提升交易效率。它能够即时提供所有货币对的专业知识，包括多货币对分析，所有信息都以先进的“所见即所得”可视化方式呈现。从初学者到经验丰富的交易员，任何人都可以通过“潜意识”方法轻松掌握，无需学习枯燥的理论。 This 'ToolTip'     EA-Robot    acts like a super smart assistant for trading, offering valuable information to help you create a solid plan. 它的作用如下： - 它通过提供重要信息帮助交易者做出更明智的决策。
    筛选:
    Chak Fai Chu
    193
    Chak Fai Chu 2024.12.04 02:28 
     

    SImple Panel to take order, Best EA , Thanks Tjia Elisabeth Jasmine Canadi

    Tjia Elisabeth Jasmine Canadi
    9896
    来自开发人员的回复 Tjia Elisabeth Jasmine Canadi 2024.12.04 08:49
    thx Chak Fai Chu for the 5* rating! we appreciate u buying this product after trying the free one. we’re here to help u use it the best way possible. we got ur questions and will send tips and trading strategies that match this product soon. cheers!
    Marcio Filipe Estrela Vieira
    140
    Marcio Filipe Estrela Vieira 2024.11.04 17:09 
     

    用户没有留下任何评级信息

    Tjia Elisabeth Jasmine Canadi
    9896
    来自开发人员的回复 Tjia Elisabeth Jasmine Canadi 2024.11.05 07:36
    Olá Marcio Filipe Estrela Vieira, seja bem vindo e obrigado. Nós garantimos que você ficará mais proficiente em pouco tempo; A versão que você comprou é VR [série Lite da EA CyberBot MT4], mas não se preocupe, forneceremos dicas e informações estratégicas que você pode usar agora e no futuro. [enviaremos um link para seu ID em breve].
    Oleh Tretiak
    281
    Oleh Tretiak 2024.10.25 10:06 
     

    用户没有留下任何评级信息

    Tjia Elisabeth Jasmine Canadi
    9896
    来自开发人员的回复 Tjia Elisabeth Jasmine Canadi 2024.10.26 03:27
    Thanks a ton, friend, for the 5 stars + awesome review! We really appreciate it! Even though this is the VR Experts version, no worries—this app will keep getting better, just like the pro version. Soon, we’ll add a TelegramBot feature to your group channel so u can share your screenshots as a bonus!
    回复评论