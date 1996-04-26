HiLoTren IQ7 — 智能市场边界和数据透视图

使用 AI 精度定义您的交易水平。

HiLoTren IQ7 是一种基于智能枢轴的指标，可自动在图表上直接绘制枢轴点、阻力（R1–R3）和支撑（S1–S3）区域。

它提供了一个清晰的视觉框架来识别市场边界、反转区域和趋势延续水平——所有这些都是实时计算的。

主要特点

自动枢轴引擎 — 立即计算每日枢轴、R/S 水平。

— 立即计算每日枢轴、R/S 水平。 动态区域可视化 ——带有区域着色的自适应支撑/阻力线。

——带有区域着色的自适应支撑/阻力线。 适用于任何符号 — 支持外汇、黄金、加密货币和指数。

— 支持外汇、黄金、加密货币和指数。 即插即用设置 — 零配置简单。

— 零配置简单。 限价单和止损单的理想选择——在价格做出反应之前可视化高概率进入区域。

IQ7 交易生态系统的一部分

Combine HiLoTren IQ7 with:

OSC HiLoTren IQ7 — trend confirmation & market structure.

Miracle IQ7 EA — automated execution using AI signals.

Predator IQ7 EA— dynamic momentum-based trade entries. You can find these products in the Profile description: "BATIK" https://mql5 com/ru/users/BATIK

它们共同构成了IQ7 系列——将复杂的市场数据转化为可操作的交易情报。

交易员为何选择 HiLoTren IQ7

• 实时自动检测枢轴区、阻力区和支撑区

• 清晰的视觉结构，适应波动性

• 无需重新绘制或延迟 — 水平保持一致

• 非常适合与反转或突破策略结合

退款保证

您的购买受到MQL5.com 官方管理员退款保证的保护。

无风险，无麻烦，完全放心。

更智能地交易。更快速地反应。定义您的优势。

HiLoTren IQ7 — 将每个市场水平转化为明确的交易机会。

© 2025 IQ7 项目 — 由 CyberBot AI 引擎提供支持