EA Games Changer

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AI 游戏规则改变者——多对平均+对冲系统（智能方向扩展）

版本：完美交互式用户界面 - MT4（已打补丁） 开发者：CyberBot Project

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交易是赌博吗？如果你承认外汇和资本市场与高风险赌博如出一辙——财富可能在瞬间暴涨或暴跌，那么答案无疑是肯定的。这一现实引发了无休止的争论：有人将其视为结构化的商业活动，并对其风险进行计算；然而，统计数据显示，超过95%的交易者都面临着毁灭性的损失，而只有区区5%——通常是顶尖的基金经理——能够持续盈利。为什么会将交易与赌博联系起来？从法律角度来看，由于交易基于全球金融数据，因此它不属于赌博，但波动性、杠杆和衍生品使其与高风险赌博有着惊人的相似之处。价格波动难以预测，长期预测失效，数月积累的利润也可能在一夜之间化为乌有。

颠覆游戏规则的理念：如果交易是赌博，那就明智地接受它。通过同时激活多达 20 个货币对，互补的价格模式可以创造出远胜于单一货币对的稳定平衡点。核心原则是什么？更多的数据意味着更高的获胜概率。

多对策略的优势

  1. 降低单一货币对风险：不依赖于可能突然逆转的单一波动性货币对。
  2. 模式和谐利用：成对的物种往往具有相似的倾向，从而形成一个具有韧性的生态系统。
  3. 利润概率大幅提升：有了 20 对鞋，机会发现率将大幅提高。
  4. 理性博彩心态：输赢是不可避免的，但分散投资可以保持平衡。

心理准备与策略

  1. 构建算法引擎：利用系统同时处理多对数据。
  2. 拥抱赌徒心态：做好大赢或输的准备，但始终保持战略优势。这些步骤能将交易变成一台巨大的赚钱机器。

项目报价

  • 从美分账户开始：只需 100 美元真实资金，即可获得 10,000 美元虚拟资金。
  • 每天激活引擎或轮换组合以获得快速收益。
  • 目标是在一周到一个月内获得 100% 的回报。
  • 限额：10 个真实账户，存款适中，可玩 10 款游戏。

  • 版本：完美交互式用户界面 - MT4（已破解） 开发者：CyberBot Project™

    避免贪婪——从小事做起。
  • 参加我们的交易前简报会；您的成功是我们的首要任务。
  • 现在就预售：拖延，增长速度会让你大吃一惊。
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    主要特点

    • 多货币对监控：可处理多达 20 多个货币对（例如 XAUUSD、EURUSD、GBPUSD），实现极致分散化。
    • 平均和对冲：采用自适应步长的方向平均和对冲来控制回撤。
    • 趋势与反转模式：在顺应市场趋势或逆势而行之间灵活调整，以实现灵活性。
    • 交互式用户界面面板：简洁的MT5风格仪表盘，带有平仓按钮（买入/卖出/全部）、交易对切换按钮和手动操作按钮。实时显示手数、持仓、净值和投资回报率等统计数据。
    • 风险管理：通过风险百分比、固定规模或权益缩放实现动态手数；对每对货币对的开仓量和买入/卖出手数缺口进行限制。
    • 最优入口过滤器：针对高概率设置进行人工智能优化，降低噪声。
    • 盈利重启逻辑：当投资回报率达到 2% 以上时，自动关闭账户并更新存款，从而确保收益。
    • 手动交易支持：面板支持直接执行交易，无需借助自动交易系统。
    • 视觉辅助：趋势图、批次警报和订单标记，提供直观的洞察。
    • 安全机制：价差控制、信号延迟和对冲利润检查。

    输入参数：通过EA输入进行自定义，以实现定制策略。

    • 符号配置
      • 货币对列表：以逗号分隔的货币对（默认：XAUUSD、AUDUSD 等）。分散您的投资组合。
    • 常规设置
      • StepDistancePips：平均间距（默认值：20.0）。
      • TakeProfitPips：盈利目标（默认值：50.0；0=关闭）。
      • StopLossPips：亏损保护（默认值：500.0；0=关闭）。
      • TargetSymbol: Focus（“全部”或特定）。
      • 使用对冲：对冲切换（默认值：false）。
      • MaxSpreadMultiplier：价差上限（默认值：3.0）。
      • MinWaitSeconds：相反信号等待时间（默认值：10）。
      • RequireProfitPositive：关闭的利润要求（默认值：true）。
      • UseTrendFilter：趋势模式（默认值：true）。
      • MaxLotDifference：手数余额（默认值：10.0）。
      • MaxOpenPerPair：每对交易对的限制（默认值：5）。
      • 阈值：重启触发（默认值：2.0%）。
    • 筛选设置
      • ForceOptimalEntryFilter：AI 过滤器（默认值：true）。
      • RSI_Period：（默认值：14）。
      • RSI_超卖：买入触发（默认值：30.0）。
      • RSI_超买：卖出触发（默认值：70.0）。
      • BB_Period：（默认值：20）。
      • BB_Deviation：（默认值：2.0）。
      • BB_Touch_Tolerance_Pips: (默认值: 5.0)。
    • 风险管理
      • RiskPerTradePercent：风险百分比（默认值：5.0；0=固定）。
      • FixedLotSize：固定批次（默认值：0.10）。
      • UseDynamicLotScaling: 缩放（默认值：true）。
      • TrendDetectionMode：检测方法（默认值：SLOPE）。
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    系统工作原理

    1. 初始化：加载配对数据，构建交互式面板，面板包含每对数据的行和用于统计信息的全局页脚。
    2. 信号生成：由连接至 Google 开发服务器（通过 script.google.com）的先进 AI 算法驱动，提供持续的市场分析和快速优化的执行，不断挖掘盈利机会。这种云集成智能确保系统实时高效运行，但需要持续连接，因此无法独立使用或进行回测。
    3. 入场逻辑：当价差一致时开仓平均订单，并在严格条件下进行对冲或反向平仓。动态手数确保平衡。
    4. 管理功能：监控止盈/止损；锁定盈利后，达到盈利阈值时自动重启。手动面板可覆盖自动模式。
    5. 退出和复位：按钮触发或自动关闭；不平衡警告。

    额外功能：利用 GPT-5、Copilot AI、DeepSeek AI、Meta AI、Claude AI、Manus AI、Grok AI 和 Google AI Gemini 的洞察，深入理解心理学和基础知识。

    结论：
    AI Games Changer 不仅仅是一款 EA 系统，更是一种理念，它将交易的刺激与战略的精湛技艺完美融合。想象一下，你掌控着一张世界级的赌桌：肾上腺素飙升，但你拥有概率优势和完全的掌控力。20 个货币对独立运作，一个货币对的放缓会带动其他货币对的上涨——巧妙地平衡风险，打造势不可挡的动能。这并非被动的机器人，而是一个动态的生态系统，不断适应并优化自身。感受优雅掌控带来的极致平静，每一步都充满智慧与激情。掌控赌桌——交易更智能、更大胆、更精彩。

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    UserGuide >>>  https://www.mql5.com/en/blogs/post/767618  [ Blog : USER GUIDE - EA GAMES CHANGER SERIES ]

    评分 4
    현석 이
    27
    현석 이 2026.07.31 09:44 
     

    This is a great EA

    Agha Ali
    159
    Agha Ali 2026.02.12 09:06 
     

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    Linton Francis 2026.02.05 03:46 
     

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    智能交易系统是一个旨在恢复无利可图头寸的系统。 作者的算法锁定了一个亏损仓位，将其拆分为多个独立的部分，并分别平仓。简单的设置、在回撤的情况下延迟启动、锁定、禁用其他 EA 交易、使用趋势过滤进行平均以及部分关闭亏损头寸都内置在一个工具中。 与仅在整个组中关闭订单的网格策略相比，使用部分关闭损失可以让您以较低的存款负载减少损失，从而确保更安全地处理损失。 如何恢复订单： 1 EA 关闭所选工具的其他窗口以关闭无利可图的 EA（可选）。 2 EA 重置所有已处理订单的止盈和止损水平，并删除具有相应标识符的挂单。 3 EA 关闭所有已处理的盈利订单，以便使用其利润来弥补部分非盈利订单并减少总头寸量（可选）。 4 EA 通过打开锁定订单来锁定亏损头寸。 5 然后，通过打开恢复订单，它开始通过部分关闭不盈利的订单来减少损失。 6 当部分关闭时，算法首先恢复定位最不成功的订单，或者最接近盈利的无利润订单。每个无利可图的订单都分为许多部分，顾问分别关闭每个部分。恢复订单以小量开仓，以免大幅增加入金负担 包含注释、设置和测试说明的完整输入设置列表  ->   这里  MT5 版本 ->   这里
    Fortune MT4
    Shane Lee
    5 (3)
    专家
    Real Trading Account  LIVE SIGNAL VT MARKETS:  https://www.mql5.com/en/signals/2363526 Join SmiteFX Algos MQL5 Public Chat :   https://www.mql5.com/en/messages/03e4dab0b20bdd01 Fortune is an automated breakout Expert Advisor for MetaTrader 4 & 5, developed primarily for XAUUSD. The EA identifies potential breakout and breakdown zones based on recent market structure, then manages each trade according to the risk percentage set by the user. Every position is opened with predefined Stop Loss and
    Xyron Edge MT4
    Ahmad Sidik
    专家
    Xyron Edge is a Professional breakout Expert Advisor (EA) designed to trade market structures by utilizing swing high and swing low levels. The EA places pending orders above resistance areas and below support areas to capture breakout movements while maintaining controlled risk management. --------- EA Setting & Preset :  EA Input Settings Guide Live Performance :  https://www.mql5.com/en/signals/2380162 FBS Performance :  https://www.mql5.com/en/signals/2385451 --------- Key Features Ful
    Quantum King MT4
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    5 (6)
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    Thi Thu Ha Hoang
    4.6 (15)
    专家
    你是否曾 经想过为什么大多数专家顾问在实盘交易中并不有效，尽管它们在回测中表现完美？ 最有可能的答案是过拟合。许多专家顾问被创建为对现有的历史数据进行“学习”和完美适应，但由于构建模型的泛化能力不足，它们无法预测未来。 一些开 发者可能根本不知道过拟合的存在，或者他们知道但没有办法防止它。其他人则将其作为美化回测结果的工具，他们添加了数十个输入参数，而不考虑统计学意义，使交易策略过度依赖历史数据，并试图说服他人他们的专家顾问未来能够实现类似的表现。 如果你 对这个迷人的主题感兴趣，并想更深入地了解过拟合，请参考我的这些文章： Avoiding Over-fitting in Trading Strategy (Part 1): Identifying the Signs and Causes Avoiding Over-fitting in Trading Strategy (Part 2): A Guide to Building Optimization Processes 有几种方法可以避免在 仅仅依赖读取过去数据的专家顾问上亏钱。而最简单的方法是，在没有至少 5 个月或 30
    XGen Scalper MT4
    Burak Baltaci
    3 (2)
    专家
    XGen Scalper MT4 - 专业自动交易系统 XGen Scalper 是一款尖端专家顾问，通过将先进算法结构与成熟技术分析相结合，在所有市场中提供稳定可靠的交易结果。该强大交易系统可无缝运行于外汇货币对、黄金白银等贵金属、加密货币及大宗商品指数等多种市场。 先进算法技术 其专利波浪扫描算法通过实时处理市场数据，识别手动交易者可能忽略的高概率交易机会。该系统能持续适应变化的市场环境，在趋势、区间及波动市场中均能高效运作。 全局兼容性 不同于针对特定货币对设计的传统EA，XGen在所有交易品种中均表现卓越。 专业控制面板 通过精美的界面实时监控账户指标、详细交易统计数据及系统状态。集成波浪可视化功能清晰展示系统对市场状况的解读。 企业级风险管理 基于账户余额和风险承受能力的自适应仓位规模 根据市场波动动态调整的跟踪止损 点差过滤机制避免不利交易条件 多时间周期确认实现更高精度交易 精准交易 闪电般快速的订单处理，以最小滑点实现最优价格。兼容所有MT5经纪商和交易类型。智能订单管理自动处理从入场到离场的全流程。 完全可定制 根据您的策略调整头寸规
    Gold Trade Pro
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    推出促銷活動！ 僅剩幾本，449 美元！ 下一個價格： 599$ 最終售價：999$ 免費取得 1 個 EA（適用於 2 個交易帳號）-> 購買後聯絡我 Ultimate Combo Deal   ->   click here New live signal:   https://www.mql5.com/en/signals/2084890 Live Signal high risk :  https://www.mql5.com/en/signals/2242498 Live Signal Set Prop Firm Set JOIN PUBLIC GROUP:   Click here Parameter overview Gold Trade Pro 加入了黃金交易 EA 俱樂部，但有一個很大的區別：這是一種真正的交易策略。 “真實交易策略”是什麼意思？ 您可能已經註意到，市場上幾乎所有黃金 EA 都是簡單的網格/鞅系統，當市場與初始倉位相反時，該系統會添加交易。  它們通常偽裝成“神經網絡/人工智能/機器學習”，但如果您對外彙和 EA 有一點經驗，您可以輕鬆地將
    Luna AI PRO
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    专家
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    Gold Hunter Pro MT4
    Farell Edson Mazarin
    专家
    Gold Hunter Pro 是一款面向 XAUUSD 的自动化交易系统，专为 MetaTrader 4 和 MetaTrader 5 设计。 该智能交易系统采用基于突破的执行模型。它分析结构性价格水平，并仅在满足预设市场条件时放置挂单。 该系统专为日内交易设计，不使用马丁格尔、网格、加仓摊平、递增手数或隐藏恢复逻辑。 定价政策 每完成 10 次购买，价格将上涨 50 USD。 当前价格下，10 份中仍有 2 份可用。 最终价格：1999.99 USD 风险与资金管理 该 EA 支持两种仓位规模计算模式： 固定手数 — 使用固定的交易量。 基于风险的手数 — 根据账户余额和止损距离计算仓位大小。 在标准配置下，仅使用一个方向性仓位。如果启用 hedge mode，则可根据所选设置独立管理多头和空头仓位。 推荐交易条件 交易品种：XAUUSD 平台：MetaTrader 4 和 MetaTrader 5 账户类型：建议使用 ECN 账户或低点差账户 建议使用稳定的执行环境 建议低滑点 建议使用 VPS 托管 最低杠杆：1:10 推荐杠杆：1:100 或更高 输入参数 VOLUM
    Aura Neuron MT4
    Stanislav Tomilov
    4.67 (15)
    专家
    Aura Neuron 是一款独特的 EA 交易系统，延续了 Aura 系列交易系统。通过利用先进的神经网络和尖端的经典交易策略，Aura Neuron 提供了一种具有出色潜在性能的创新方法。这款 EA 交易系统完全自动化，旨在交易 XAUUSD (GOLD) 等货币对。从 1999 年到 2023 年，它在这些货币对中表现出了一致的稳定性。该系统避免了危险的资金管理技术，例如马丁格尔、网格或剥头皮，使其适用于任何经纪商条件。Aura Neuron 由多层感知器 (MLP) 神经网络驱动，利用它来预测市场趋势和走势。MLP 是一种前馈人工神经网络 (ANN)，通常被称为“原始”神经网络，尤其是当它们由单个隐藏层组成时。MLP 包括三个基本层：输入层、隐藏层和输出层。除输入节点外，每个神经元都使用非线性激活函数。该网络使用称为反向传播的监督学习技术进行训练。 MLP 的多层结构和非线性激活使其有别于线性感知器，使其能够识别数据中非线性可分的模式。通过其复杂的 NN 智能，Aura Neuron 能够识别模式并适应不断变化的市场条件，例如汇率或交易者行为的变化。其处理复杂数据的能力使其能够
    Vortex Gold MT4
    Stanislav Tomilov
    4.93 (43)
    专家
    Vortex - 您对未来的投资 Vortex Gold EA 专家顾问专门用于在 Metatrader 平台上交易黄金（XAU/USD）。该 EA 使用专有指标和作者的秘密算法构建，采用全面的交易策略，旨在捕捉黄金市场中的盈利走势。其策略的关键组成部分包括 CCI 和抛物线指标等经典指标，这些指标共同作用，准确地发出理想的进入和退出点信号。Vortex Gold EA 的核心是先进的神经网络和机器学习技术。这些算法持续分析历史和实时数据，使 EA 能够更准确地适应和应对不断变化的市场趋势。通过利用深度学习，Vortex Gold EA 可以识别模式，自动调整指标参数，并随着时间的推移不断提高性能。Vortex Gold EA 是专有指标、机器学习和适应性交易算法的强大组合。使用 Vortex Gold EA 为您的未来投资。 售价 675 美元（还剩 2/10），下一个价格 795 美元 Live Monitoring  https://www.mql5.com/en/signals/2366351 Check out the live results in Profile >>
    Vortex Turbo EA MT4
    Stanislav Tomilov
    5 (10)
    专家
    Vortex Turbo——“驾驭风暴——掌控漩涡” Vortex Turbo代表了智能交易的下一个进化阶段——它融合了尖端人工智能架构、自适应市场逻辑和精准的风险控制，是一项独特的创新。Vortex Turbo基于成熟的算法原理，将多种策略整合到一个统一的高速生态系统中，并以全新的预测智能为驱动。Vortex Turbo专为黄金XAUUSD(GOLD)的超短线交易而设计，采用受控马丁格尔和均价网格，同时每个   仓位都受到内置止损的全面保护   ——确保了力量、精准度和安全性之间的完美平衡。 非常重要！购买专家服务后请给我发私信。我会把所有必要的建议和操作指南发给你。 399 美元的价格有效期至 2 月 15 日，之后价格将上涨至 499 美元。（最终价格为 999 美元） 购买   Vortex Turbo   智能交易系统后，您将有机会获得   我的其他任何一款智能交易系统的免费授权   ，该系统可关联到您选择的   三个交易账户    （赠送的智能交易系统将以 .ex 格式的文件直接发送）。  请私信询问具体条件   https://www.mql5.com/en/users
    BB Return mt4
    Leonid Arkhipov
    4.89 (18)
    专家
    BB Return — 一款用于黄金交易（XAUUSD）的智能交易系统（EA）。该交易思路最初来自我的 手动交易 经验。策略核心是价格回归 Bollinger Bands（布林通道） 区间，但并非机械式或每次触及即入场。针对黄金市场的特性，系统加入了额外过滤条件，用于剔除无效和低质量的市场环境，仅在回归逻辑真正成立时才开仓。   Global   update   on   June   14th   交易原则 — 系统不使用网格、马丁或加仓平均成本等风险策略。EA 可使用 固定手数 或 AutoRisk 自动风险 模式运行。BB Return 对点差、滑点及不同经纪商的报价方式不敏感，可在任何经纪商及多种账户类型下运行，包括 Standard、ECN、Pro、Raw、Razor 。系统不受交易时段限制，可 24 小时运行 。   $ 359   不是最终价格。 当前价格仅剩 5–7 个名额。 之后将上涨。 该EA限量提供，以保证策略的稳定性。 设置与交易频率 — 启动系统无需复杂设置，策略设计即基于 默认参数 运行，通常只需调整手数或 AutoRisk 模式。系统平均每年约执行
    Adaptive Gold Scalper MT4
    Fan Yang
    专家
    Adaptive Gold Scalper Important Pre-notice: This strategy requires a long period of practical verification, and favorable trading returns cannot be guaranteed in the short run. Traders must select brokers with ultra-low order latency, minimal slippage and zero/low stop level requirement; poor broker conditions will lead to disastrous trading results. I have over 14 years of professional trading experience.   With proper brokerage conditions and sufficient running time, this fully automated scalp
    Aurum AI mt4
    Leonid Arkhipov
    4.94 (34)
    专家
    更新 — 2025年12月 Aurum 交易系统于 2024 年 11 月底正式发布。 在这一整年里，它在真实市场环境中稳定运行，没有新闻过滤器，没有额外的防护限制，也没有复杂的交易约束 —— 依然保持了稳定与可靠的表现。 Live Signal (launch April 14, 2026) 这一年的真实交易充分证明了该交易系统本身的可靠性。 正是在真实数据与实际经验的基础上，我们于 2025 年 12 月发布了本次重大更新： 全面升级高级交易面板，并适配所有屏幕分辨率 新增扩展交易保护系统 新增基于 Forex Factory 的强力新闻过滤系统 新增两个额外过滤器，用于更精准的信号判断 全面优化执行速度与系统稳定性 新增安全的 Recovery 回本功能 图表主题升级为高级风格 关于 Aurum Aurum — 黄金交易高级 EA（XAU/USD） Aurum 是一款专为黄金市场打造的专业级交易 EA，核心目标是稳定性与安全性。系统基于趋势分析，并采用严格的风险控制机制。 本系统不使用任何危险交易方式 —— 不加仓、不网格、不马丁、不激进加仓。 每一笔交易都严格设置止损
    Quantum Nexus MT4
    Farell Edson Mazarin
    专家
    Quantum Nexus 是一款创新型Expert Advisor，将定量分析、多层级验证、趋势跟踪算法、持仓跟踪机制和统计监控整合在一个统一的自动交易系统中。 为了将这一产品变为现实，开发团队投入了数十年的开发经验和一年的准备时间，打造出Quant v5——一款对冲基金级别的定量分析工具，通过持续滚动OOS测试，从数学上证明策略的统计优势。 定价政策 首批客户可在2026年7月31日至8月5日期间享受限时30%折扣。 每完成10次购买，价格将上涨100 USD。价格上涨为永久性调整。 最终价格：30 000 USD。 结果 在真实交易中，采用高风险和ULTRA模式时，Quantum Nexus目前显示的利润超过250%。 在另一个真实账户中，采用中等风险和MEDIUM模式时，目前的结果超过30%。 在历史测试中，自2021年以来，该Expert Advisor显示的利润超过100亿USD，同时始终保持较低且受控的回撤。 有效性证明 Quantum Nexus使用多种通过测试发现的趋势跟踪策略，以在长期运行中提供优势。 策略搜索分为两个阶段： 一个独立脚本包含用于收集价格统计数据
    Bitcoin Scalp Pro
    Profalgo Limited
    5 (4)
    专家
    當前促銷： 僅剩 1 件，549 美元 最終價格：999$ NEW: Choose 1 EA for free! (for 2 trade account numbers) 請務必在我們的促銷博客中 查看我們的“   Ultimate EA 組合包 ”   ！   LIVE SIGNAL Bitcoin Scalp Pro 是市場上獨一無二的交易系統。  它完全專注於通過交易支撐位和阻力位的突破來利用比特幣市場的波動性。 EA 的重點在於安全性，這轉化為極低的回撤和非常好的交易風險/回報率。 EA 在內部使用“智能自適應參數係統”，它將根據比特幣的實際價格計算止損、止盈、尾隨止損以及入場和手數。 這意味著如果比特幣以 6000 或 30000 的價格交易，所有參數的值都會不同。 自 2022 年 6 月以來，該 EA 已在真實真實賬戶上進行了前瞻性測試，到目前為止，結果非常有希望。 還進行了 99.90% tickquality 的回溯測試，並且在過去幾年中顯示出非常穩定的增長。 該 EA 需要提供低比特幣點差的經紀商。 私信聯繫我，獲取推薦經紀商名單。 主要特徵： 自適
    Kenni Trades Gold Breakout MT4
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    Forex Diamond EA
    Lachezar Krastev
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    Wall Street Robot MT4
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    专家
    Wall Street Robot is a   professional trading system   developed exclusively for US stock indices, focused on S&P500 and Dow Jones. These markets are known for their high liquidity, structured movements and strong reaction to global economic flows, making them ideal for algorithmic trading strategies based on precision and discipline. By concentrating only on these indices, the system is able to adapt closely to their behavior, volatility patterns and intraday dynamics, instead of trying to oper
    XG Gold Robot MT4
    MQL TOOLS SL
    4.29 (42)
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    The XG Gold Robot MT4 is specially designed for Gold. We decided to include this EA in our offering after   extensive testing . XG Gold Robot and works perfectly with the   XAUUSD, GOLD, XAUEUR   pairs. XG Gold Robot has been created for all traders who like to   Trade in Gold   and includes additional a function that displays   weekly Gold levels   with the minimum and maximum displayed in the panel as well as on the chart, which will help you in manual trading. It’s a strategy based on  Price
    GoldPro
    Sergey Batudayev
    5 (2)
    专家
    GoldPro (MT4) — XAUUSD 智能交易系统，提供两种可选模式：经典模式和剥头皮模式 GoldPro 是一款专为 XAUUSD（黄金） 打造的自动交易系统，专为希望获得结构化交易、清晰的风险控制以及能够在不同市场节奏下运行的 EA 的交易者而设计。 在一个EA程序内部，您可以选择 其交易方式 ： 1）经典模式——冷静的逻辑，应对波动和回调 经典方法侧重于反转/均值回归行为（从市场“衰竭”区域入场）和结构化仓位管理。 篮式管理（采用一系列职位管理方式） 可选的严格限制平均值计算（距离/步数/批号系数） 多种退出方式：固定目标、盈亏平衡、尾随逻辑 扩散滤波器 交易时间表控制（工作日/周五截止/周末停止交易） 交易方向选项：买入/卖出/双向/季节性模式 2) 超短线模式——更快的逻辑，把握日内交易机会 动态模式，旨在实现更快的操作，提供灵活的入场方式和全系列的利润保护。 入场策略 选择（不同的短线交易入场逻辑） XAUUSD 自动预设 ： 安全/最优（推荐）/激进 （预设值会自动调整一组短线交易参数） 篮子止盈（现金）+ 利润保护（返还逻辑） 可选择采用金字塔式加仓（盈利时
    EA Ice Cube Scalper
    Sergey Batudayev
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    交易顾问 Ice Cube Scalper -         这是一天的黄牛     , 每天进行大量交易，每笔交易拿几个点。 EA 的策略是使用 RSI 指标与趋势进行交易。 EA 使用乘数平均，您需要在使用 EA 之前了解这一点，但是该策略在回测和实时交易中表现良好。 购买前，请务必在策略测试器中测试顾问的工作。 为了控制 EA 交易中的风险，您可以限制平均订单的最大数量以及股权风险。 为了了解顾问的工作方式，您可以订阅免费信号，这样您就可以了解顾问的工作方式及其潜力。 输入参数 很多     _     乘数             -             手数乘数         参展时       平均订单 起始批次           -           起始批次 命令     _     斯佩特             - 介于两者之间       亲   命令         平均 智能步         =真/     错误的           包括/在         用于更改订单之间步骤的智能模式 起始步长系数           - 在平均顺序之
    Forex GOLD Investor
    Lachezar Krastev
    4.39 (51)
    专家
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    Lachezar Krastev
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    Waka Waka EA
    Valeriia Mishchenko
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    专家
    8+ years of live track record with +12,000% account growth: Live performance MT 5 version can be found here Waka Waka is the advanced grid system which already works on real accounts for years. Instead of fitting the system to reflect historical data (like most people do) it was designed to exploit existing market inefficiencies. Therefore it is not a simple "hit and miss" system which only survives by using grid. Instead it uses real market mechanics to its advantage to make profit Supported cu
    Gann HiLo System MT4
    Pol Lazaro Porta
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    GHS (Gann HiLo System ) is an expert advisor that trades the resumption of a trend after a pullback, using the Gann HiLo Activator as its directional reference. It does not chase price or try to anticipate reversals: it waits for the line to define a trend, waits for price to pull back against it, and enters only when the market clears the prior extreme of the move, confirming it wants to resume its direction. The Gann HiLo indicator is calculated inside the advisor itself, so no external indic
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    OneEA 30Pairs
    Tjia Elisabeth Jasmine Canadi
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    One EA. One Dashboard. Thirty Markets. Unlimited Opportunities. I N T R O D U C T I O N Why limit your trading to one market? 用清晰化取代复杂化。 停止管理几十张图表，开始管理机遇。 OneEA 30Pairs is more than an Expert Advisor—it's a complete multi-market trading ecosystem that enables you to monitor and manage 22 Forex pairs and 8 Cryptocurrency markets from a single intelligent dashboard, while providing a scalable foundation for portfolio management, strategy development, and future marketplace opportunities
    Trade Assistant 8 Analyzer MT5
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    HOT Predator IQ7
    Tjia Elisabeth Jasmine Canadi
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    Tjia Elisabeth Jasmine Canadi
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    Ultimate Trading Dashboard MT4
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    Tjia Elisabeth Jasmine Canadi
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    EA CyberBot MT4 Inc 8Pairs 8TF 8Shadows Indicators
    Tjia Elisabeth Jasmine Canadi
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    VR CyberBot MT4 Panel Expert 8Pairs 8Shadows Pivot
    Tjia Elisabeth Jasmine Canadi
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    专家
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    GOLD Predator IQ7
    Tjia Elisabeth Jasmine Canadi
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    Tjia Elisabeth Jasmine Canadi
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    Tjia Elisabeth Jasmine Canadi
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    GBPUSD v101 MT4
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    GBPUSD v102 MT4
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    专家
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    EA CyberBot MT5 Inc 8Pairs 8TF 8Shadows Indicators
    Tjia Elisabeth Jasmine Canadi
    专家
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    VR CyberBot MT5 Panel Expert 8Pairs 8Shadows Pivot
    Tjia Elisabeth Jasmine Canadi
    5 (1)
    专家
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    GBPUSD v101 MT5
    Tjia Elisabeth Jasmine Canadi
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    GBPUSD v102 MT5
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    筛选:
    현석 이
    27
    현석 이 2026.07.31 09:44 
     

    This is a great EA

    Agha Ali
    159
    Agha Ali 2026.02.12 09:06 
     

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    Tjia Elisabeth Jasmine Canadi
    14155
    来自开发人员的回复 Tjia Elisabeth Jasmine Canadi 2026.02.14 03:33
    Dear Agha Ali.
    It is truly an honor for us to receive your 5-star review. Your presence in the review column is a privilege granted exclusively to our valued clients through mql5.com, and it stands as a top priority in BATIK’s service commitment.
    We sincerely thank you for the trust you have placed in us. The BATIK team remains fully dedicated to supporting your journey with the highest level of service. May success and outstanding results always accompany you. Respectfully.
    BATIK Team
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    617
    Linton Francis 2026.02.05 03:46 
     

    I recently purchased this EA. The Support Team are amazing. The Team responds to all of my questions. I tested the EA on my demo account, and I got very good results. I am running it on my live account.

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    14155
    来自开发人员的回复 Tjia Elisabeth Jasmine Canadi 2026.02.06 00:13
    Dear Linton Francis,
    We would like to personally thank you for your review and the trust you have placed in BATIK. Your feedback is not only highly valued, but also treated as a priority reference in refining our service specifically for you.
    It is truly our privilege to support your journey, and the BATIK team remains fully committed to delivering the level of service and attention you expect.
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    BATIK Team
    worldofhunger
    1268
    worldofhunger 2026.02.04 07:00 
     

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    Tjia Elisabeth Jasmine Canadi
    14155
    来自开发人员的回复 Tjia Elisabeth Jasmine Canadi 2026.02.04 07:22
    To Worldofhunger, we humbly thank you for your review; it will help our team focus more on serving you as best as possible. We wish you continued success and good luck! Best regards, BATIK team
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