Games Changer

从赌桌到算法引擎

想象一下，一个名叫亚历克斯的新手交易员。他满怀热情地开始了外汇交易之旅，坚信自己最喜欢的货币对能带他走向财务自由。然而，现实却给了他沉重一击：不到一周，他的本金就全部输光了。他感觉自己就像坐在赌桌旁，把所有筹码都押在一张牌上，结果却输得精光。

亚历克斯问自己：“交易和赌博真的有什么不同吗？还是说它们只是披上了经济术语和蜡烛图的外衣，本质上是一样的？”

当他发现“游戏规则改变者”的概念时，答案就出现了。

转折点：同时进行20对

亚历克斯意识到，只依赖一对牌就像只掷一个骰子。但如果他同时激活20对牌呢？