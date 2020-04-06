Games Changer

GAMBLERS Games Changer – 20 Pairs in One, Prove it!

Is trading gambling??? Yes, if you realize that forex and capital market trading almost entirely resembles gambling. Within seconds, you can become wealthier—or lose everything just as quickly. This undeniable fact sparks endless debates. Some argue trading is just normal commerce with profit and loss, but statistics reveal that over 95% of traders suffer massive losses , while only about 5% manage consistent wins—mostly dominated by global fund managers.

为什么交易会与赌博联系在一起？

  • 从法律角度讲，交易不属于赌博，因为它涉及结构化的全球金融数据。
  • 然而，波动性、杠杆和衍生品系统使其与高风险赌博惊人地相似。
  • 价格在几秒钟内的波动往往使长期预测变得无关紧要。
  • 实际上，交易可以持续数月产生利润，但也可能一夜之间消失殆尽。

游戏规则改变者的理念

《游戏规则改变者》应运而生，为解决这一悖论提供了方案。如果交易是一种赌博，那么运用明智的策略进行赌博才是找到平衡之道。

  • 同时激活 20 个货币对，大多数价格模式可以相互补充。
  • 分散投资能够创造比依赖单一货币对更加稳定的平衡点
  • 原理很简单：处理的数据越多，获胜的概率就越大。

多对策略的优势

  1. 降低单对货币对风险——无需依赖可能突然逆转的单一货币对。
  2. 利用模式相似性——大多数配对都有共同的倾向，它们的结合可以创造和谐。
  3. 盈利概率更高——有了 20 对，找到盈利点的机会就大大增加了。
  4. 理性的赌博心态——输赢是游戏的一部分，但要保持平衡。

心理准备与策略

  1. 构建一个能够同时处理多对数据的算法引擎
  2. 做好赌博心理准备——因为输赢是不可避免的。
    只需这两步，你就能打造一台巨大的赚钱机器。

项目报价

  • 使用一个额度为 10,000 美元的美分账户，但只有 100 美元的资本。
  • 每天启动一次引擎，或者换用另一对引擎。
  • 这是一个速战速决的项目，目标是在一周到一个月内获得 100% 的回报。
  • 10 个真实账户（只需少量存款）即可使用 10 款引擎。
  • 不要贪多——从小处着手。
  • 交易前，请参加我们的简报会——您的成功就是我们的责任。
  • 目前正处于预发布阶段，如果您延迟购买，它的增长速度会令您感到惊讶。

Games Changer 不仅仅是一个工具，更是一种理念：如果交易是赌博，那么采用多货币对策略进行赌博就是找到平衡和真正获胜机会的方法。

故事讲述——一位交易员的旅程

从赌桌到算法引擎

想象一下，一个名叫亚历克斯的新手交易员。他满怀热情地开始了外汇交易之旅，坚信自己最喜欢的货币对能带他走向财务自由。然而，现实却给了他沉重一击：不到一周，他的本金就全部输光了。他感觉自己就像坐在赌桌旁，把所有筹码都押在一张牌上，结果却输得精光。

亚历克斯问自己：“交易和赌博真的有什么不同吗？还是说它们只是披上了经济术语和蜡烛图的外衣，本质上是一样的？”

当他发现“游戏规则改变者”的概念时，答案就出现了。

转折点：同时进行20对

亚历克斯意识到，只依赖一对牌就像只掷一个骰子。但如果他同时激活20对牌呢？

  • 大多数配对都具有相似的模式。
  • 它们结合在一起，就形成了 平衡点
  • 他不再依赖单一方向，而是依赖集体概率。

    亚历克斯感觉自己像个赌徒，突然发现了一个更明智的策略：不是把所有筹码都押在一张桌子上，而是同时把它们分散到 20 张桌子上。

    一种新哲学

    交易仍然是一种赌博，但通过Games Changer ，Alex 发现了一种更明智的赌博方式。

    • 他开发了一种可在多个市场运行的算法引擎。
    • 他做好了失败的心理准备，但也做好了赢得巨大的心理准备。
    • 他深信一句古老的谚语：利润可能经过数月积累，但也可能在一夜之间消失殆尽。

      现在，亚历克斯不再害怕了。通过分散投资，他的胜算更大了。

      项目报价

      Alex分享了他的经历：

      • 使用一个额度为 10,000 美元的美分账户，但只有 100 美元的资本。
      • 每天启动一次引擎，或者换用另一对引擎。
      • 目标是在一周到一个月内获得 100% 的回报。
      • 10 个引擎可供 10 个真实账户使用。

        亚历克斯用一句掷地有声的话结束了他的故事：
        “如果交易是赌博，那么采用多货币对策略进行赌博就是找到平衡点和真正获胜机会的方法。”

        Attention:  For members, when using the " Games Changer – 20 Pairs in One " for real trading, enhance your decisions with experience and pattern recognition of major pairs. The fundamentals and trading psychology from GPT-5 , Copilot Ai, DeepSeek Ai, Meta Ai, Claude Ai, Manus Ai, and Google AI Gemini support wise actions. ---
        Additional extras : The team will provide the necessary support and resources | Each client will receive a free premium VPS "Core 4" that can accommodate 10 accounts plus EA-AutoRobot,
        for renters with a one-year contract.         [Terms and Conditions apply]
        推荐产品
        Harvest FX
        Sayan Vandenhout
        4.56 (9)
        专家
        Harvest FX USES THE TREND WAVE INDICATOR AND IT CAN IDENTIFY THE BEGINNING AND THE END OF A NEW WAVE TREND MOVEMENT. AS AN OSCILLATOR, THE INDICATOR IDENTIFIES THE OVERBOUGHT AND OVERSOLD ZONES. IT WORKS GREAT TO CATCH THE SHORT TERM PRICE REVERSALS AND USES A MARTINGALE STRATEGY TO CLOSE ALL TRADES IN PROFIT. USE DEFAULT SETTINGS ON H1 OR HIGHER TIME FRAME ON ANY PAIR FOR MORE ACCURATE TRADES WHY THIS EA : Smart entries calculated by 3 great strategies The EA can be run on even a $30000 a
        FREE
        Lucifer HFT Gold
        Hossein Davarynejad
        4 (12)
        专家
        //// LUCIFFER HFT GOLD  /// Ultra-Fast Scalping EA for XAUUSD (M1)                    Link of Best Broker for HFT GOLD        https://vtm.pro/QJjeIz LUCIFFER HFT GOLD is a high-frequency trading robot designed for scalping gold (XAUUSD) on the M1 timeframe. It is built for speed, precision, and consistency in both calm and volatile markets. This EA is developed for traders who require stable, real-world performance. LUCIFFER HFT GOLD performs best when used on a low-latency VPS connected
        FREE
        SAAD TrendTracker
        Adnan Iqbal
        4.03 (34)
        专家
        SAAD TrendTracker is a fully automated EA. It is based on mathematical algorithms Trend Tracker indicator and SAADScalper. The EA scalps pips by its strong Entry strategy based on SAADScalper. Trades that are not successful to scalp are handled in a different way of uniquely designed algorithm based on Trend Tracker indicator. EA is designed for M1, M5, M15 and M30. It consults daily chart for successful trading accuracy. It consults H1 to handle unsuccessful trades using Trend Tracker Indicator
        FREE
        KingBoxGold
        Nguyen Cong Hoan
        专家
        Running accounts 5000$ or more Specialize in XAUUSD pair Lot -  Startot . Auto-BUY-SELL -      allows to buy or sell. Auto-Grid   -    ON/OFF AutoLot  - ON/OFF TP - Takeprofit   -pips. SL - No Stoploss. Magic -  Number magic. Capital Mangement   - ON/OFF. GridStep - Grid     replace for Stoploss = Pips. Comment  - KING Profit - $ The tactics we use are always profitable. try it out in the demo account before it goes live Profit from 20-30% per month.
        FREE
        Stratos Bora
        Michela Russo
        4.71 (70)
        专家
        Stratos Bora is a trading robot  for the trading on forex. Designed to harness the power of the Ichimoku Kinko Hyo indicator, it offers 12 strategies to cater to every trader's style. Whether you're a seasoned trader or just starting out, Stratos Bora provides a seamless trading experience, ensuring you're always at the forefront of market opportunities. Important Information Revealed Leave a review and contact me via mql5 message to receive additional set files ! Do you want a powerful EA? Ch
        FREE
        PZ Goldfinch Scalper EA
        PZ TRADING SLU
        2.73 (41)
        专家
        这是我著名的剥头皮机Goldfinch EA的最新版本，它是十年前首次发布。它以短期内突然出现的波动性扩张为市场提供了头条：它假设并试图在突然的价格加速后利用价格变动的惯性。这个新版本已经过简化，使交易者可以轻松使用测试仪的优化功能来找到最佳交易参数。 [ 安装指南 | 更新指南 | 故障排除 | 常见问题 | 所有产品 ] 简单的输入参数可简化优化 可定制的贸易管理设置 交易时段选择 工作日选择 金钱管理 谨防... ick牛黄牛是危险的，因为许多因素都会破坏收益。可变的点差和滑点降低了交易的数学期望，经纪人的低报价密度可能导致幻像交易，止损位破坏了您获取利润的能力，并且网络滞后意味着重新报价。建议注意。 回溯测试 EA交易仅使用报价数据。请以“每笔交易”模式回测。 它根本不使用HLOC（高-低-开-关）数据 交易时间无关紧要 为了获得更好的性能，请为您希望在每个刻度线模式下交易的每个交易品种运行云优化。稍后分享！ 输入参数 触发点：触发点差所需的价格变动。 （预设= 10） 最小时间窗口：价格波动发生的最短时间。 （默认= 3） 最长时间窗口：价格波动发生的最长时间。
        FREE
        QuanticX Multi Indices Mt4
        QuanticX
        5 (1)
        专家
        QuanticX MultiIndices QuanticX MultiIndices Welcome to QuanticX MultiIndices, an Expert Advisor (EA) designed to optimize your trading experience on four prominent indices: US500, US30, Nasdaq, and DE30 (Dax). Our commitment to transparency and responsible trading ensures a secure and reliable approach to algorithmic trading. Key Features and Risk Management Timeframe: QuanticX MultiIndices operates exclusively on the 1-hour (1H) timeframe. Risk Management: You have the flexibility to customize
        FREE
        Simple RSI Forex Trading Strategy
        Victor Manuel Valderrama Zamora
        4 (1)
        专家
        Diversify the risk in your trading account by combining our Expert Advisors. Build your own custom trading system here:   Simple Forex Trading Strategies The expert advisor opens trades when RSI indicator enter in oversold or overbought areas. The Stop Loss, Take Profit, and Trailing Stop are calculated based on the ATR indicator. The recommended currency pair is EURGBP and the recommended timeframe to operate and to do backtests is H4. This Expert Advisor can be profitable in any TimeFrame an
        FREE
        Reversal Monster Mini
        Abdulfattah Yahya Mohammed Alhazmi
        专家
        The Most advanced and comprehensive EA to trade Trend Reversals/Pullbacks It is a very profitable EA, to trade trends breakout, and manage trades, takeprofit, stoploss, move to breakeven, and trailing stop. The   “Reversal Monster EA”   trades Reversal/Pullbacks when the current price of the pair pullback to a predefined horizontal level or trendline on the currency chart. The opening of the position can be immediate after pullback to the drawn trendline or after closing the candle below/above
        FREE
        Night Scalper EA Lite
        Robots4Forex Ltd
        2.33 (3)
        专家
        The Night Scalper EA Lite is a fully automated Expert Advisor that trades at night and relies on price reversion. The EA trades using market orders and has the option to use time averaging to improve performance. This EA works best on EURUSD using the M5 timeframe, but will also work on AUDUSD, GBPUSD, NZDUSD, USDCAD, USDCHF and likely many more. A VPS is advisable when trading this system and a low spread and commission based broker is best. Check the comments for back test results and optimiz
        FREE
        EA Scalping Expert
        Gerard Valldosera Gomez
        3 (1)
        专家
        This is a fully automated scalping Expert Advisor that can be run successfully using EURUSD currency pair at H1 timeframe. This EA can't run in the same account. If you want an Expert Advisor that trades daily this is not because it requires patience to wait for a few days or weeks on the right opportunity for it to trade. It takes advantage of the volatility of the price movement.
        FREE
        Kusama
        Todd Terence Bates
        4.5 (2)
        专家
        Kusama is an automated trading system that uses and candlestick patterns in combination with Standard Deviation calculations to open and close trades. This Expert Advisor is designed specifically for the USDJPY H1 Foreign Exchange(FX) market to open, monitor, modify and adjust orders automatically. Entry signals utilize  Shooting Star Candlestick patterns  and  Hammer Candlestick patterns . Long Exit Signals work on the Bearish Engulfing Candlestick patterns in combination with Standard Deviati
        FREE
        Trend Analizer Bot
        Pavel Predein
        4.5 (2)
        专家
        Automatic trading Advisor .This is a free version of the expert Advisor "Trend Analyzer Pro" https://www.mql5.com/ru/market/product/42792.В the robot is based on 2 strategies: at the intersection of moving averages and Bollinger bands indicator .In the paid version, three strategies are available, which increases profitability several times .Designed for the EURUSD H1 currency pair.It is possible to use it on other tools after optimization.Test only on tick data. ** Does not use such dangerous
        FREE
        Forex Seeker
        Sayan Vandenhout
        专家
        Forex Seeker  USES THE TREND WAVE INDICATOR AND IT CAN IDENTIFY THE BEGINNING AND THE END OF A NEW WAVE TREND MOVEMENT. AS AN OSCILLATOR, THE INDICATOR IDENTIFIES THE OVERBOUGHT AND OVERSOLD ZONES. IT WORKS GREAT TO CATCH THE SHORT TERM PRICE REVERSALS AND USES A MARTINGALE STRATEGY TO CLOSE ALL TRADES IN PROFIT. USE DEFAULT SETTINGS ON H1 OR HIGHER TIME FRAME ON ANY PAIR FOR MORE ACCURATE TRADES WHY THIS EA : Smart entries calculated by 3 great strategies The EA can be run on even a $2000
        FREE
        CCI and ATR Trader
        Evgeniia Terekhova
        2.33 (3)
        专家
        Советник работает на двух индикаторах CCI и ADX. Условия для входа в BUY: 1. ADX пересекает уровень 20 2. CCI пересекает уровень 100 снизу вверх 3. Выставляем фиксированный StopLoss и TakeProfit 4. Закрываем позицию по рыночной цене, когда CCI пересекает уровень 100 сверху вниз. Условия для входа в SELL: 1. ADX пересекает уровень 20 2. CCI пересекает уровень -100 сверху вниз 3. Выставляем фиксированный StopLoss и TakeProfit 4. Закрываем позицию по рыночной цене, когда CCI пересекает уровень -10
        FREE
        The Arrow Scalper
        Fawwaz Abdulmantaser Salim Albaker
        1 (2)
        专家
        Dear Friend..  I share with you this simple Expert Adviser .. it is full automatic  this Expert Adviser following the trend of the pair you install on or any stocks or indices , it is works like that: - when the trend on H4 chart show a start of up trend the expert will wait till the 15M & 1H charts show an up trend the EA will open a buy order directly , and do the same for down trend and open a sell order the buy or sell  order lot size and take profit and stop loss will measured manually  by
        FREE
        CasinoMachine
        Christoph Karl Peter Engelhardt
        专家
        This is a gamble Expert Advisor!! It will open randomly trades on markets which are in your watchlist (left). You select how much you will risk. It uses the  compound interest effect. Example: Starting with $10 1. Trade + $10 -> $20 2. Trade + $20 -> $40 3. Trade + $40 -> $80 4. Trade + $80 -> $160 5. Trade + $160 -> $320 6. Trade + $320 -> $640 .. and so on! If you reach the 17th trade sucessfully, you have over 1 Million Dollar!! (Starting with $10) It risks max. 90% of your money stake, to
        FREE
        Mirror Copier Master MT4
        Agus Santoso
        5 (1)
        实用工具
        交易复制器 - 投资者密码 - 复制交易 - MT4 x MT5 跨平台 注意：您需要在客户账户所跟随的主账户上安装“Mirror Copier Master”，并在跟随主账户的客户账户上安装“Mirror Copier Client” 博客： https://www.mql5.com/en/blogs/post/756897 工作原理： https://www.youtube.com/watch?v=V7FNpuzrg5M MT4 版本 主账户： https://www.mql5.com/en/market/product/114774 客户端： https://www.mql5.com/en/market/product/114843 MT5 版本 主账户： https://www.mql5.com/en/market/product/114775 客户端： https://www.mql5.com/en/market/product/114844 “Mirror Copier”EA 是一款功能强大的工具，旨在实现不同 MetaTrader（MT4 或 MT
        FREE
        Eurusd Auto Trading Bot
        Gabriel Beaird
        4 (2)
        专家
        Fully Automated And ready just follow the instructions below to see it work right. Enjoy!  MINIMUM ACCOUNT SIZE - $500 RECCOMENDED ACCOUNT SIZE - $1000 For EurUSD Trade On 15M Candle For IG broker  Another broker it works on is OANDA but I run mine on IG Comes ready as is all you need to do is make sure the above is correct and then run it on EUR USD (15M) Goes off of equity in the account I have worked on this EA on and off and now I think it has enough data and backtesting to give to you al
        FREE
        PZ MA Crossover EA
        PZ TRADING SLU
        3.88 (25)
        专家
        此 EA 使用移动平均线交叉进行交易。它提供完全可定制的设置、灵活的头寸管理设置，以及许多有用的功能，如可定制的交易时段以及鞅和逆鞅模式。 [ 安装指南 | 更新指南 | 故障排除 | 常见问题 | 所有产品 ] 易于使用和监督 完全可定制的移动平均设置 它实现了两种不同的交易行为 可定制的盈亏平衡、止损、止盈和追踪止损 适用于 ECN/非 ECN 经纪人 适用于 2-3-4-5 位符号 交易可以符合 NFA/FIFO 标准 交易可以在相反的信号上关闭 实现鞅和逆鞅特征 按工作日和小时过滤交易 内置资金管理 EA 实现了四种不同的行为： 常规：在看涨交叉时买入，在看跌交叉时卖出 反向：在看涨交叉时卖出，在看跌交叉时买入 只买：看涨交叉点买入，不考虑看跌交叉点 只卖：在看跌交叉时卖出，不考虑看涨交叉 此外，它还实现了四种不同的资金管理模式： 手动交易手数：EA 将在每笔交易中交易固定手数 自动计算手数：EA 将在每笔交易中承担账户的 % 风险 Martingale：交易失败后，EA 将手数翻倍 逆鞅：交易获胜后，EA 将手数翻倍 输入参数 交易方向 - 按方向过滤交易：多头、空头或两者
        FREE
        EA Gap Catcher
        Mikita Kurnevich
        5 (3)
        专家
        Read more about my products EA Gap Cather - is a fully automated trading algorithm based on the GAP (price gap) trading strategy. This phenomenon does not occur often, but on some currency pairs, such as AUDNZD, it happens more often than others. The strategy is based on the GAP pullback pattern. Recommendations:  AUDNZD  TF M1  leverage 1:100 or higher  minimum deposit 10 USD Parameters:  MinDistancePoints - minimum height of GAP  PercentProfit - percentage of profit relative to GAP level
        FREE
        Vanexio
        Sayan Vandenhout
        专家
        VANEXIO USES THE TREND WAVE INDICATOR AND IT CAN IDENTIFY THE BEGINNING AND THE END OF A NEW WAVE TREND MOVEMENT. AS AN OSCILLATOR, THE INDICATOR IDENTIFIES THE OVERBOUGHT AND OVERSOLD ZONES. IT WORKS GREAT TO CATCH THE SHORT TERM PRICE REVERSALS AND USES A MARTINGALE STRATEGY TO CLOSE ALL TRADES IN PROFIT. USE DEFAULT SETTINGS ON H1 OR HIGHER TIME FRAME ON ANY PAIR FOR MORE ACCURATE TRADES WHY THIS EA : Smart entries calculated by 5 great strategies The EA can be run on even a $20000 acco
        FREE
        Implied Trader
        Ciprian Ghebanoaei
        专家
        Implied Trader   is a fully automatic, professional trading robot designed specifically for the foreign exchange market   AUDCAD M30 timeframe. Parameter configuration is not necessary for EA. Only the size of the lot you intend to use needs to be chosen. 0.1 is the suggested lot size for a $2000 account. You can raise the lot size correspondingly if your account has more money. It has an intelligent algorithm that recognizes the trend. On the basis of the trend direction, the expert places orde
        FREE
        Long Waiting MT4
        Aleksandr Davydov
        专家
        Expert description Algorithm optimized for Nasdaq trading The Expert Advisor is based on the constant maintenance of long positions with daily profit taking, if there is any, and temporary interruption of work during the implementation of prolonged corrections The Expert Advisor's trading principle is based on the historical volatility of the traded asset. The values of the Correction Size (InpMaxMinusForMarginCallShort) and Maximum Fall (InpMaxMinusForMarginCallLong) are set manually. Recomme
        FREE
        Project Tiptop
        Joel Protusada
        专家
        T I P T O P    Tiptop is a trend following Expert Advisor that runs its own proprietary analysis and algorithm. No indicator is used to analyze the entry point. It based it only with each price bar movement and closing price. Same logic with "Volatility Watcher". For the exit plan, it uses the proprietary Sequence Method and implement the cut-losses-and-let-the-profit-run strategy. You will be surprised that at the closing of all trades, almost most of them are having a positive p
        FREE
        Morning Luck
        Pavel Predein
        4.8 (5)
        专家
        Automatic trading system based on the morning Flat indicator, puts pending orders on the borders of the night channel .All trades have a fixed stop loss and take profit .The traded pair GBPUSD H1, can be used on other instruments after optimization. The EA contains a switchable flat indicator . The robot's operating time in the input parameters corresponds to (+2GMT). when switching to daylight saving time,you need to adjust the time manually. * Use default settings  * Does not use dangerous
        FREE
        Grid Assistant Pro
        Alessandro De Cristofaro
        实用工具
        Grid Assistant Pro – Utility for Managing Grid Strategies on MetaTrader 4 Grid Assistant Pro is a professional utility that helps traders manage and monitor unidirectional grid strategies directly from the MT4 chart. It provides a visual dashboard , clear controls, and automated risk protection features for precise and efficient grid operation. Key Features Visual Dashboard Real-time metrics: Balance, Equity, Floating P/L, Drawdown %, Free Margin Grid status: active and pending or
        FREE
        Super MataELang Limited
        Agus Wahyu Pratomo
        专家
        EA SUPER MATAELANG Limited Big Promo For 5 first buyer will get $65 price ==>> next price will Up to $XXXXX This is the Free Version of  EA SUPER MATAELANG PRO It cannot set the Lotsize. By default is 0.001. Plase buy Pro version  Link Pro Version :  https://www.mql5.com/en/market/product/87076 This EA uses some very sophisticated indicators. Can detect trend direction with high accuracy. It also has a safety system to anticipate if the price direction is not in the same direction as the posit
        FREE
        Skull Per
        Che Jeib Che Said
        4 (1)
        专家
        Skull Per https://www.mql5.com/en/users/earobotkk/seller#products This is a fully functional Expert Advisor. It is intended for trading major currency pairs with small spread. It uses scalping technique for quick profit and easy to use with simple input parameters. Input Max Spread:  maximum spread allowable for trading. Magic No: unique expert number. Lot: size of lot. Lot Multiplier: size of subsequent lot by multiplication. Take Profit: take profit in pips. Stop Loss: stop loss in pips. Trail
        FREE
        Grid Averaging Pro MT4
        Mean Pichponreay
        专家
        Grid Averaging Pro  is a combination of Grid Trading and Cost Averaging with sophisticated algorithm and build-in Hedging to protect your account drawdown. Once your initial trade moves into negative territory, the recovery mechanism will kick in and place consecutive market orders in the same direction, all of which will be closed with a combined profit or approximately break even. Product Links Fully  Description in English   :  [USER GUIDE ENGLISH] - GRID AVERAGING PRO (MT4/MT5) Fully  Descr
        该产品的买家也购买
        AI Forex Robot MT4
        MQL TOOLS SL
        4.69 (13)
        专家
        AI   Forex Robot - The Future of Automated Trading. AI Forex Robot is powered by a next-generation   Artificial Intelligence   system based on a hybrid LSTM Transformer neural network, specifically designed for analyzing XAUUSD and EURUSD price movements on the Forex market. The system analyzes complex market structures, adapts its strategy in   real time   and makes data-driven decisions with a high level of precision. AI Forex Robot is a modern, fully automated system powered by   artificial i
        Quantum Emperor MT4
        Bogdan Ion Puscasu
        4.85 (171)
        专家
        介绍     QuantumEmperor EA 是一款突破性的 MQL5 专家顾问，它正在改变您交易著名的 GBPUSD 货币对的方式！由拥有超过13年交易经验的经验丰富的交易者团队开发。 IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. ***购买 Quantum Emperor EA，即可免费获得  Quantum StarMan   !*** 私信询问更多详情 已验证信号：   点击此处 MT5版本：  点击这里 量子 EA 通道：       点击这里 每购买 10 件，价格将增加 50 美元。最终价格为 1999 美元 量子皇帝EA     采用独特的策略，将单笔交易连续拆分成五笔较小的交易。这意味着每次 EA 执行一笔交易时，它都会自动将其拆分成五个较小的仓位。 量子皇帝EA     量子帝王EA凭借其卓越的亏损交易处理方法，在众多专家顾问中脱颖而出。与
        Vortex Gold MT4
        Stanislav Tomilov
        5 (20)
        专家
        Vortex - 您对未来的投资 Vortex Gold EA 专家顾问专门用于在 Metatrader 平台上交易黄金（XAU/USD）。该 EA 使用专有指标和作者的秘密算法构建，采用全面的交易策略，旨在捕捉黄金市场中的盈利走势。其策略的关键组成部分包括 CCI 和抛物线指标等经典指标，这些指标共同作用，准确地发出理想的进入和退出点信号。Vortex Gold EA 的核心是先进的神经网络和机器学习技术。这些算法持续分析历史和实时数据，使 EA 能够更准确地适应和应对不断变化的市场趋势。通过利用深度学习，Vortex Gold EA 可以识别模式，自动调整指标参数，并随着时间的推移不断提高性能。Vortex Gold EA 是专有指标、机器学习和适应性交易算法的强大组合。使用 Vortex Gold EA 为您的未来投资。 售价 675 美元（还剩 2/10），下一个价格 795 美元 https://www.mql5.com/en/signals/2345024 Check out the live results in Profile >>>>>>  Check my pro
        Quantum King MT4
        Bogdan Ion Puscasu
        5 (1)
        专家
        量子之王EA——智能力量，专为每位交易者打造 IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. 特价上市 实时信号：       点击这里 MT5版本：   点击此处 量子之王频道：       点击这里 ***购买 Quantum King MT4，即可免费获得 Quantum StarMan！*** 详情请私信咨询！ 规则   你的交易精准而自律。 量子之王 EA     将结构化网格的优势和自适应马丁格尔策略的智能性融合到一个无缝系统中——专为 M5 上的 AUDCAD 而设计，适合希望实现稳定、可控增长的初学者和专业人士。 量子之王 EA     是一个为澳元/加元货币对在 M5 时间框架上开发的全自动交易系统。 它将网格策略的结构与马丁格尔策略的自适应恢复逻辑相结合，形成了一个能够智能管理所有市场阶段交易的系统。 专为易用性和一致性而设计   量子王
        Jesko
        Cence Jk Oizeijoozzisa
        专家
        Jesko EA – Jesko 是一款基于 多年验证过的策略 构建的特别智能交易顾问（EA）。 它已经在 真实账户中测试过 ，并且长期表现为 盈利稳定、低风险 。 现在，我们决定将它对所有交易者开放。 Signal live     四个月的真实账户  安装简单  适用于任何经纪商（推荐 ECN 账户）  最低入金：100 美元  24/7 全天候支持  购买一次 Jesko – 免费获得我们的其他产品！ 1,5分钟：黄金 用于回测：请确保图表上不会出现 INCORRECT 。 如果出现，必须更改设置。 这些选项只有 True/False —— 调整直到图表上出现绿色 OK ，表示一切正常。 输入参数说明 通用设置 AccountType – 选择账户类型 (普通账户 / ECN / 其他)。 RiskMode – 风险管理模式 (低风险 / 中风险 / 高风险)。 手数与风险控制 FixedLotSize – 固定手数大小 (默认: 0.01)。 MaxDailyTrades – 每日最大交易次数 (默认: 1000)。 DailyProfitLimit – 每日盈利目标，达到后
        Aura Black Edition
        Stanislav Tomilov
        4.6 (20)
        专家
        Aura Black Edition 是一款完全自动化的 EA，仅用于交易黄金。专家在 2011-2020 年期间在 XAUUSD 上表现出稳定的结果。没有使用危险的资金管理方法，没有马丁格尔，没有网格或剥头皮。适用于任何经纪商条件。使用多层感知器神经网络 (MLP) 训练的 EA 是一类前馈人工神经网络 (ANN)。术语 MLP 的使用含糊不清，有时松散地指任何前馈 ANN，有时严格指由多层感知器组成的网络（具有阈值激活）。多层感知器有时被通俗地称为“原始”神经网络，尤其是当它们只有一个隐藏层时。MLP 由至少三层节点组成：输入层、隐藏层和输出层。除了输入节点之外，每个节点都是使用非线性激活函数的神经元。MLP 利用一种称为反向传播的监督学习技术进行训练。多层结构和非线性激活使 MLP 与线性感知器区别开来。它可以区分非线性可分的数据。 此价格还剩 2 份，之后价格将上涨至 3000 美元 如何设定及参数说明 (阅读这里) Live results: https://www.mql5.com/en/signals/2313678 More Signals:   Check my pr
        Goldex AI
        Mateo Perez Perez
        4.29 (28)
        专家
        Goldex AI：今天的成功将是明天的果实 限时超级折扣！ 最后两份售价为 299 美元，之后将涨价。 实时信号 > IC Markets Real: Goldex AI 高风险设置 手册和配置文件：购买后请联系我获取手册和配置文件。 价格： 起始价格为 899 美元，每售出 10 台将增加 199 美元。 可用副本：2 Goldex AI - 具有神经网络、趋势和价格行为的高级交易机器人。 Goldex AI 是一款高性能交易机器人，它利用价格走势打破黄金的支撑位和阻力位，充分利用纽约市场的走势，从而获得尽可能高的利润。 该机器人有一个名为 “智能恢复 ”的策略，在出现亏损后会启动该策略，并开设更大的手数，以便在短时间内挽回可能出现的亏损。 Goldex AI 有一个内置的智能新闻过滤器，可以过滤掉没有中等和高影响新闻的日子，从而禁止交易，这是因为这些日子的市场非常缓慢，没有足够的运动来实现突破支撑和阻力的正确价格行动。Goldex AI 使用 ForexFactory 作为数据源，这是当今最好的新闻提供商之一。如果您要进行实时交易，建议启用它；如果您要进行回溯测试，建议禁用它
        EA Gold Stuff
        Vasiliy Strukov
        4.73 (1071)
        专家
        EA Gold Stuff是专为黄金交易设计的专家顾问。 该工作基于使用Gold Stuff指标打开订单，因此顾问根据"趋势跟随"策略工作，这意味着跟随趋势。 重要！ 购买后立即与我联系，以获得说明和奖金！ 您可以免费收到我们的强力支持和趋势扫描指标的副本，请私信。大部头书！ 实时结果可以在这里查看 参数 打开新系列-打开/关闭新系列订单的开始。 起始地段-起始地段。 交易买入-允许Ea交易买入。 交易卖出-允许智能交易系统卖出。 使用对冲-当功能启用时，顾问将交易买入和卖出方向，当功能禁用时，顾问将只交易一个方向。 使用货币Manadgement-开/关使用自动手数计算。 自动旋转 每0.01手的可用保证金-每0.01手单位开仓的可用保证金金额。 Lot miltiplier-以下订单的手数乘法系数。 TP-止盈，以点为单位。 SL-止损，以点为单位从第一个订单。 跟踪开始-跟踪止损的激活。 Trail Step-追踪止损激活时与价格的距离。 DD减少算法是一种减少回撤的算法，其中具有利润的最后一个订单被关闭，系列的第一个订单处于亏损状态。 DD缩减算法的编号顺序-
        Golden Mirage mt4
        Michela Russo
        5 (2)
        专家
        Limited stock at the current price! Final price: $1999 --> PROMO: From $299 --> The price will go up every 5 purchases, next price : $399 Golden Mirage is a robust gold trading robot designed for traders who value reliability, simplicity, and professional-grade performance. Powered by a proven combination of RSI, Moving Average,  ADX, and High/Low Level  indicators, Golden Mirage delivers high-quality signals and fully automated trading on the M5 timeframe for XAUUSD (GOLD) . It features a robu
        Gold Emperor EA
        Dmitriq Evgenoeviz Ko
        2 (1)
        专家
        Gold Emperor EA MT4 Expert Advisor the full list for your convenience is available https://www.mql5.com/ru/users/pants-dmi/seller  Gold Emperor EA is an automated trading advisor (expert) designed specifically for gold trading (XAU/USD) on the MetaTrader 4 (MT4) platform. It is designed to maximize profits and minimize risks when trading this volatile asset.   Key Features:   Gold Specialization: The EA is designed to take into account the specific characteristics of gold price movement,
        EA Game Changer
        Vasiliy Strukov
        5 (3)
        专家
        Game Change EA 是一款基于 Game Changer 指标的趋势跟踪交易系统。当出现红点时，它会自动卖出，并持续卖出直至出现黄色 X，这预示着趋势可能结束。买入交易的逻辑相同。当出现蓝点时，EA 开始买入，并在检测到黄色 X 后立即平仓。 这款 EA 适用于任何货币对和任何时间框架，但在 M15 时间框架下，例如 XAUUSD 等强趋势货币对上的表现尤为出色。 即時結果可在此處查看。 購買後立即聯絡我，即可獲得個人獎勵！您可以免費獲得我們的強力支撐和趨勢掃描器指標， 請私訊我 ！ 設定和手冊在此處 請注意，我不在 Telegram 上出售我的 EA 或特殊套件，它們僅適用於 MQL5，我的套件檔案僅在我的部落格上提供。請小心詐騙者，不要從其他人那裡購買任何套件！ 設定 Open new series – true/false - 真/假 - 新一系列订单的开始 Trade Buy - 允许EA购买。 Trade Sell - 允许EA出售。 Support manual orders – true/false –  允许EA控制手动订单 Use hedge - 允许EA
        Trend AI EA
        Ramil Minniakhmetov
        4.86 (42)
        专家
        Trend Ai EA 旨在与 Trend Ai 指标配合使用，该指标会结合趋势识别、可操作的入场点和反转警报，自行进行市场分析，并自动接收指标的所有信号！该 EA 包含一系列完全可调的外部参数，允许交易者根据自己的选择定制 EA。 一旦出现绿点，EA 就会准备买入交易。一旦出现蓝色箭头确认上涨趋势，EA 就会在下一个 K 线下单买入。如果市场反转，EA 将采用网格和马丁格尔策略管理一系列交易。如果出现相反信号，并且图表上出现红点，EA 将准备卖出；一旦出现红色箭头，EA 就会在下一个 K 线下单卖出，并采用网格和马丁格尔策略管理一系列交易。 交易对和时间范围： 此 EA 适用于所有上市资产、期货、股票、外汇、商品、加密货币或指数。它适用于 xauusd 或主要货币对，例如 eurusd、gbpusd、usdcad、audusd、audcad、nzdcad、nzdusd，在 m15 或更高时间框架（例如 H1）上可获得更高的准确性。 --------------------------------------------------------------------------
        XG Gold Robot MT4
        MQL TOOLS SL
        4.32 (38)
        专家
        The XG Gold Robot MT4 is specially designed for Gold. We decided to include this EA in our offering after   extensive testing . XG Gold Robot and works perfectly with the   XAUUSD, GOLD, XAUEUR   pairs. XG Gold Robot has been created for all traders who like to   Trade in Gold   and includes additional a function that displays   weekly Gold levels   with the minimum and maximum displayed in the panel as well as on the chart, which will help you in manual trading. It’s a strategy based on  Price
        The Golden Way
        Lin Lin Ma
        专家
        The Golden Way 是一款应用于 MT4 平台的自动交易软件，The Golden way采用一套全面的混合策略，通过多种策略协同运作，能准确捕捉黄金（XAUUSD）市场中的做多与做空机会，帮助您在不同市场行情下及时把握交易时机，依托成熟的交易逻辑，帮助您在黄金市场中进行专业、高效的交易操作。 设置信息:      货币对:  XAUUSD       时间范围:  M5周期      入金：建议500USD以上      杠杆：1：100 至 1：1000      账户：任何高性能，低点差的账户 如何准确的回测？       请选择最低500的存款，选择M5周期，自定义日期，选择每个报价，选择一个在范围内适合您的杠杆，点击开始测试。 如何使用？       购买产品后，请及时在MQL5论坛上联系，我们会帮助您进行设置 根据设置将ea添加至图表中，开始自动交易，就这么简单 (推荐使用vps降低延迟并进行24小时交易） 特点：      The Golden Way采用一套先进且高效的混合策略，通过整合多种子策略以灵活应对不同市场行情。The Golden Way相较于
        Advanced Multi Scalping EA m
        DMITRII GRIDASOV
        5 (1)
        专家
        ADVANCED MULTI SCALPING EA - 是全自动多对交易系统 - 非常安全且增长稳定。 这款盈利的剥头皮 EA 确实是目前市场上最稳定的系统之一 - 每月大约需要 70-100 笔交易。 下载用于测试和交易的EA设置文件： USDCHF Set_file GBPCHF Set_file GBPCAD Set_file GBPAUD Set_file EURCHF Set_file EURCAD Set_file EURAUD Set_file AUDCAD Set_file EA 的功能： - 附加点差设置。 - 可调波动性自适应止损。 - 多头/空头的 SWAP 显示。 - Fixed_SL 选项。 - 系统安全，不使用任何危险方法，如网格或马丁格尔。每个订单都有自己的 SL 来保护账户。 - 这款 EA 非常用户友好，可供外汇专业人士和新手使用。 - 机器人自动完成所有操作 - 您需要做的就是将其安装到 MT4 并设置相关风险（默认为 2.5%），应用相应的 Set_files，然后让 PC 运行（或仅使用 VPS）。 - 精确的操作时间过滤器，精度为 1
        The Gold Reaper MT4
        Profalgo Limited
        4.58 (31)
        专家
        道具準備就緒！ （ 下載SETFILE ） 推出促銷活動： 目前價格只剩幾本！ 最終價格：990$ 免費取得 1 個 EA（適用於 2 個交易帳號）-> 購買後聯絡我 Ultimate Combo Deal   ->   click here JOIN PUBLIC GROUP:   Click here Live Signal 歡迎來到黃金收割者！ 該 EA 以非常成功的 Goldtrade Pro 為基礎，設計為同時在多個時間框架上運行，並且可以選擇將交易頻率從非常保守到極端波動設定。 EA 使用多種確認演算法來找到最佳入場價格，並在內部運行多種策略來分散交易風險。 所有交易都有停損和止盈，但也使用追蹤停損和追蹤停盈來最小化風險並最大化每筆交易的潛力。 該系統建立在非常流行且經過驗證的策略之上：交易突破重要的支撐位和阻力位。   黃金非常適合這種策略，因為它是一種波動性很大的貨幣對。 系統根據您的帳戶規模和最大允許提款設定自動調整交易頻率和手數！ 回測顯示出非常穩定的成長曲線，回撤非常可控且恢復很快。  該 EA 已針對黃金的最長可用期限進行了壓力測試，為不同經紀商使用了多
        Bazooka EA
        Davit Beridze
        专家
        Bazooka EA —— 适用于 MT4 的趋势与动量交易专家顾问 默认设置已配置为在 GOLD M5 周期（Open Prices 模式）上测试 EA，时间范围为 2024 年初至今。适用于其他时间周期的最佳设置请参阅评论区。 Bazooka EA 是一款用于 MetaTrader 4 的全自动交易专家顾问，专为捕捉市场的 方向性行情 而设计，结合了 趋势确认 与 动量过滤 机制。 该 EA 注重受控入场与纪律化出场，避免过度交易及高风险的仓位管理方式。 Bazooka EA 适合偏好结构清晰、基于规则、并具备可配置风险管理的交易者。 策略说明 Bazooka EA 通过以下技术组合分析市场状态： 基于 移动平均线 的趋势方向识别 使用 RSI 进行动量确认 在下单前进行严格的交易条件验证 只有当趋势方向与动量条件同时满足时，EA 才会开仓，从而减少在震荡行情和低概率区域中的交易。 交易管理 EA 提供灵活且透明的仓位管理方式： 固定 止损（Stop Loss） 与 止盈（Take Profit） 出现 反向信号 时自动平仓 趋势变化 时平仓 限制同时持仓的最大交易数量 滑点与执行
        Javier Gold Scalper V2
        Felipe Jose Costa Pereira
        5 (3)
        专家
        Javier Gold Scalper：让我们的技术伴您左右！ 手册和配置文件：购买后请联系我获取手册和配置文件 价格：根据已售许可数量逐步上涨 剩余可用副本：5 交易黄金这一金融市场上最具波动性的资产之一，需要极高的精准度、严谨的分析以及极其有效的风险管理。 Javier Gold Scalper 正是为整合这些核心要素而设计，打造出一个强大而复杂的系统，旨在优化黄金市场中的交易表现。借助尖端技术与先进策略，Golden Scalper 为初学者与专业交易者提供支持，使其能够安全应对挑战，把握这个动态市场中的各种机遇。有了 Golden Scalper，您将拥有一款专为应对黄金特性而开发的可靠工具。 交易品种 XAUUSD（黄金） 时间周期 M30 PropFirm 已准备好 起始资金 最低 $1000 经纪商 任意经纪商 账户类型 任意，推荐低点差账户 杠杆 最低 1:500 VPS 推荐使用，但不是强制 深入了解 Javier Gold Scalper！ 图表形态分析市场 Golden Scalper 不仅能存储图表的全部数据，还能实时进行图表分析，精准识别图中频繁出现的价
        Theranto v3
        Hossein Davarynejad
        专家
        //////  THEHRANTO V3  /////// ****  Important ****** This robot is equipped with a professional News Filter. During backtests, all important economic events are detected and trades are filtered before and after high-impact news. While backtests show reduced risk during news releases, the best way to verify real performance is through live signals       https://www.nxfx.ca/                                                                                                                         
        EA Black Dragon
        Ramil Minniakhmetov
        4.75 (562)
        专家
        EA Black Dragon 适用于 Black Dragon 指标。智能交易系统根据指标的颜色打开交易，然后可以建立订单网络或使用止损。 可以在此处找到对实际工作以及我的其他发展的监控： https://www.mql5.com/en/users/mechanic/seller 您可以在这里找到所有设置！建议 货币对 EURUSD GBPUSD  时间范围 M15  建议存款 1000 美元或美分  推荐设置 默认设置 输入参数  初始手数 - 初始手数； 手数乘数 - 后续订单的手数乘数； Autolot - 启用/禁用自动手数计算； Autolot size - 启用自动手数时顾问将使用手数的存款金额； 距离 - 订单之间的距离； 最大限度。 Lot - 顾问可以打开的最大手数； 止盈 - 止盈； 止损 - 止损点数； Trail Start - 激活追踪止损点的利润； Trail Distance - 追踪止损将出现在价格的多少距离处； 最大点差 - 开仓和平仓的最大点差； Star Hour - 顾问的开始时间； End Hour - 顾问的结束时间； End T
        Capybara
        Sergey Kasirenko
        4.71 (52)
        专家
        Capybara EA 是一种基于 Hama 指标的先进自动化趋势跟踪系统。 如果市场转为看跌且指标变为红色，则 EA 将卖出；如果市场转为看涨且指标转为蓝色，则 EA 将买入。 EA 可以准确检测上升趋势和下降趋势的开始，并以鞅/网格方式控制未平仓交易，直到达到目标价。 推荐货币对：所有主要货币对，如欧元兑美元；澳元；英镑； nzdusd 以及 audcad 等次要对； nzdcad； eurnzd 和 eurcad 包括 m15 时间范围内的 xauusd 开始小时 – EA 的开始小时 开始分钟 – EA 的开始分钟 结束小时 – EA 的结束小时 结束分钟 – EA 的结束分钟 手数 – 开始交易的初始手数 使用可变手数 – 真/假 – 使用资金管理真/假 每 0.01 手的可用保证金 – 每 0.01 手的可用保证金 乘数 – 乘数因子，如 1.5 最大手数 – 允许的最大手数 获利 – 以点数获利 止损点数（0：不使用） – 以点数止损，如果为 0，则禁用它 百分比网格止损 – 允许削减所有头寸的总账户损失百分比 叠加 – 总利润中第一笔和最后一笔订单的平仓 X 笔交易后的
        The Infinity EA MT4
        Abhimanyu Hans
        3.77 (31)
        专家
        ChatGPT Turbo 人工智能驱动技术 Infinity EA 是一款专为 GBPUSD 和 XAUUSD 设计的高级交易专家顾问。它专注于安全性、持续回报和无限盈利能力。与许多其他依赖高风险策略（如马丁格尔或网格交易）的 EA 不同。Infinity EA 采用基于神经网络的规范、有利可图的剥头皮策略，该神经网络嵌入机器学习、数据分析 AI 技术，由最新的 ChatGPT 版本提供，可让您的整体交易体验卓越不凡。 加入我们拥有超过 6000 名成员的 MQL5 社区， 与其他交易者建立联系。及时了解最新的产品更新、提示和独家内容。 MT5 版本 如何设置 Infinity EA 特征 Infinity EA 利用人工智能驱动的剥头皮策略。 该 EA 与 ChatGPT-4 Turbo 集成，可进行实时数据分析。 Infinity EA 利用机器学习不断从市场数据中学习。 风险管理是 Infinity EA 的核心，具有固定止损和获利设置等功能，可以保护资本并锁定利润。 该 EA 还进行高级蜡烛图分析，以识别高质量的交易条目。 Infinity EA 与道具公司完全兼容。 促销
        EA Legendary Scalper MT4
        Ruslan Pishun
        专家
        Imagine that you have an experienced trader who monitors the market every day, waits for the price to break through an important level, and instantly opens a deal. That's exactly what this advisor does. He does not guess, but acts only when the market gives a clear signal. Breakdown — and go ahead, with a clear plan for the stop and the goal. The usual breakdown advisor may be wrong. And ours thinks. It uses a neural network that analyzes hundreds of parameters before each entry: not just "has t
        Blox
        Cence Jk Oizeijoozzisa
        5 (2)
        专家
        2025 年最强自动化交易策略之一 我们将 2025 年最强大的人工交易策略之一，成功转换为一个 完全自动化的交易专家（Expert Advisor） ，该系统基于 TMA（三角移动平均线）与 CG 交易逻辑 构建。 该 EA 专为 高精度入场、智能挂单以及严格的风险控制 而设计，适用于 所有外汇货币对以及黄金（XAUUSD） 仅剩最后一个版本，价格为550美元。之后价格将上涨至650美元和750美元，最终价格为1200美元。 实时信号 >>>>>  https://www.mql5.com/en/signals/2347208   点击 本系统在 点差低于 10 点的 ECN 账户 上表现最佳，可确保挂单执行精准并减少滑点。 只需加载到图表中，按照您的风险偏好进行设置，即可享受专业级自动化交易体验。  核心功能 适用于 所有外汇货币对及黄金（XAUUSD） 5 min   SET FILE 采用挂单交易策略（Buy Stop / Sell Stop） 挂单智能跟随价格移动 支持反向交易模式 内置自动资金管理（Auto Lot） 交易时间过滤与均线过滤 连续交易次数限制 高级持仓追踪止
        Gold King AI MT4
        Rodrigo Arana Garcia
        5 (1)
        专家
        仅剩 1/5 份以该价格出售 ---> 后续价格250$ // MT5版本 Gold King AI 采用 TensorTrade 开发，这是一个专为构建、训练、评估和部署基于强化学习的 robust 交易算法而设计的开源 Python 框架。 该算法在纽约交易时段运行。经过数小时的市场分析以识别潜在机会后，它会设置待执行订单，当价格触及这些水平时自动执行。这将迅速触发跟踪止盈以锁定收益。它还拥有名为“智能恢复”的第二策略，该策略在亏损交易后激活。该策略通过执行稍大订单来弥补部分损失。 请注意，神经网络将每4-5个月使用最新历史数据进行训练，以保持AI的更新。 该机器人不使用诸如马丁格尔或对冲等高风险管理方法。所有交易均由跟踪止盈和止损订单保护。 实时信号 功能：   符号 XAUUSD（黄金） 时间框架 M30 最低资本 150$ 经纪商 任何，首选IC Markets 账户类型 任何，首选Raw/ECN 杠杆 1:500杠杆或更高（若杠杆低于此值请联系我) VPS 任意（若需VPS请联系我） 重要信息： 回测：回测应使用GMT+2/美国夏令时+3时区进
        Goldzilla Scalping
        Gun Gun Gunawan
        1 (1)
        专家
        Goldzilla Scalping M1 Check My portofolio MQL5 Algo Trading Community https://www.mql5.com/en/signals/2351914 Professional Gold (XAUUSD) Scalping Expert Advisor Goldzilla Scalping M1 is a fully automated Expert Advisor (EA) designed specifically for Gold (XAUUSD) trading using a scalping strategy on the M1 timeframe . This EA is built to capture short-term price movements in the highly volatile gold market while maintaining strict risk control and trade discipline . Precision Scalping on M1 Opt
        XAU Flux MT4
        Burak Baltaci
        专家
        XAU FLUX - 专业黄金剥头皮交易专家顾问 XAU FLUX是一款专为黄金市场快速纪律化交易设计的专业交易机器人，旨在帮助交易者从每日微小价格波动中获取稳定收益。 核心特性： XAU FLUX采用先进剥头皮交易系统，在M1及M5时间周期内捕捉市场微观交易机会。该智能交易系统持续分析市场状况，精准识别入场时机并自动执行交易。 风险管理与资金保护： 动态追踪止损机制为每笔持仓提供保护，既锁定盈利又在不利行情中最小化亏损。通过点差控制与波动性过滤器，仅在适宜市场条件下执行交易。 账户增长潜力： XAU FLUX 专为账户稳健增长设计，支持从小手量起步。通过每日累积微利实现可持续长期回报，摒弃激进的马丁格尔或网格系统，优先保障账户安全。 操作便捷性： XAU FLUX 仅需极少参数设置，新手与资深交易者皆可轻松上手。安装后自动运行，无需持续监控。 可视化控制面板： 随EA附赠的交互式仪表盘将所有关键信息集中展示于单一界面。您可即时追踪账户余额、保证金、持仓盈亏、总盈利及活跃订单数量等核心数据。 技术要求： 平台：MetaTrader 4 交易品种：XAUUSD（黄金）
        ORIX mt4
        Leonid Arkhipov
        5 (1)
        专家
        ORIX System —  是一套算法交易系统，专为 GBPUSD 货币对在 M5 时间周期上开发并优化，基于对市场结构和价格行为的深度分析。该专家顾问不使用标准技术指标信号，也不按照简化的交易模板进行交易。系统核心是其自有的市场环境判定逻辑，建立在动能、停顿、流动性以及价格反应等原则之上。算法在实时模式下持续分析市场，识别关键的市场结构要素，并基于多种因素的综合判断做出交易决策，而非单一条件。 Live Signal 市场结构分析  —  ORIX System 会自动跟踪并评估以下市场组成要素：重要且关键的价格水平；市场均衡区与价格平衡区；流动性集中区域；订单与成交量聚集区域；大型及机构交易者的活动；高市场压力区域；动能衰竭与走势减缓区域；价格反应区域；重要的市场结构要素。所有识别出的区域都会被算法纳入交易逻辑中使用，且不需要交易者采取任何操作。图表上显示的文字反映了算法内部的分析状态，用于帮助直观理解当前的市场环境。 新闻过滤器  —  ORIX System 内置 Forex Factory 新闻过滤器，可在重要经济数据公布期间避免交易。这有助于降低新闻波动带来的影响，并
        Fundamental Trader
        Sara Sabaghi
        4.82 (17)
        专家
        Ziwox fundamental trader Ziwox Fundamental Trader 是一款交易助手，可帮助金融市场交易者根据 EA 信息数据做出明智的决策。该 EA 使用在线资源来获取所有必要信息，例如货币的基本面偏差、实时零售交易者对货币对的情绪比率、银行和机构预测、COT 报告数据以及复杂 EA 面板中的其他数据。简而言之，它是一个集成的外汇数据源和信息，可帮助手动交易者做出更好的决策。 除此之外，这是一个完整的基本机器人交易，它使用这些数据根据货币基本偏差和技术数据自动交易对 EA 组件： 阅读 EA 组件，然后阅读以下内容 您交易所需的所有必要信息都在这里收集为一组集成到数据面板中的外汇数据流组件。 每个组件单独充当交易辅助指标或解释性市场报告，以帮助交易者做出决策。 这些组件提供了一个前景，但所有组件的协同作用形成了一个集成的决策辅助系统输出，帮助交易者通过买入、卖出或等待决策来改善交易结果。机构、对冲基金和银行持有大量的市场流动性，它们可以驱动市场并建立趋势。他们是市场流动性最常见的持有者，并且了解散户交易者的头寸和流动性地图。 使用所有这些组件并保持智能货
        Gann Gold EA MT4
        Elif Kaya
        5 (2)
        专家
        Live signal   (245% Profit in one month - Deposit 340$ profit 1080$) - Final real price is 999$ - Discount and price is 199$,  Price will be increased after 2 purchases. Welcome, Gold GANN Expert opens automatically trade with Highly profit, Fixed small Stop loss. After purchase, You will receive one more EA for Free! Contact me for this BONUS! (BUY 1, GET 1 FREE) - Lifetime update free No Martingale, No Grid, No Scam I am focused on help my clients, not just earn. The Gann Gold
        作者的更多信息
        GaMBLeRs
        Tjia Elisabeth Jasmine Canadi
        专家
        GaMBLeRs – 智能交易机器，实现账户指数级增长 [ 量子交易机器]   D   I   S   C   R     I   P   T   I  0  N   GaMBLeRs是一款专为心理素质强、深谙金融市场成功之道的交易者设计的智能交易系统（EA）。该系统融合了人工智能、交互式面板和自动交易系统，旨在创造账户指数级增长的机会。 主要特点： 智能核心和高级处理器 ：利用概率和统计原理自动运行，优化您的帐户。 机器复制 ：在多个帐户上激活，并设置时间偏移以提高成功概率。 实时手动控制 ：通过拖放功能即时调整或重定向位置。 交互式面板 ：监控并手动干预，以加强盈利交易。 教育算法 ：提供对信号模式和策略形成的见解。 GaMBLeRs –     敢于冒险，敢于胜利。 利用人工智能、交互式面板和概率驱动策略进行自动交易，以获得实际结果。 GaMBLeRs 支持 交易农场 概念，允许在 VPS 上持续运行以最大限度地提高性能。它专为多货币对交易而设计，推荐使用 XAUUSD 作为交易品种。 优势： 通过 Code_IQ7 输入，可将攻击
        Predator IQ7
        Tjia Elisabeth Jasmine Canadi
        5 (4)
        专家
        Predator IQ7 – 交易中的智能猎手 We are looking for     熟练的猎人   准备征服   掠夺者IQ7       — 一款先进的可视化交易分析仪，根据客户要求精心设计   全球专业交易员 。 供电   开箱即用的导航工具 ，Predator IQ7 不仅提供强大的体验，而且   直观且令人上瘾   你的分析本能。 它的所有功能难以用语言描述。这款产品经过 深入研究， 旨在增强您自然的“市场搜寻”能力。 “一切都以 所见即所得的视觉格式 显示，消除了无聊的理论——只需 查看、拖动并执行！ Predator IQ7 专为 已经了解市场行为 并积极使用 MetaTrader 4/5 的 交易者而设计。 由于其 数据复杂度高 ，我们建议使用具有 全高清（1920x1080） 显示器的 高性能计算机 以获得最佳体验。 数十位 精明的分析 ， 以大胆而友好的方式 呈现，将提高您的精确度并提升您的个人交易策略。 现在不再是依赖“别人的运气”的时候了。 掌控局面——成为 自己财务成功的真正猎手。 我们已准备好协助您探索和掌握 Predator IQ7。 下载后，请
        FREE
        HiLoTren IQ7
        Tjia Elisabeth Jasmine Canadi
        指标
        HiLoTren IQ7 — 智能市场边界和数据透视图 使用 AI 精度定义您的交易水平。 HiLoTren IQ7 是一种 基于智能枢轴的指标 ，可自动在图表上直接绘制 枢轴点 、 阻力（R1–R3） 和 支撑（S1–S3） 区域。 它提供了一个清晰的视觉框架来识别 市场边界、反转区域和趋势延续水平 ——所有这些都是实时计算的。 主要特点 自动枢轴引擎 — 立即计算每日枢轴、R/S 水平。 动态区域可视化 ——带有区域着色的自适应支撑/阻力线。 适用于任何符号 — 支持外汇、黄金、加密货币和指数。 即插即用设置 — 零配置简单。 限价单和止损单的理想选择 ——在价格做出反应之前可视化高概率进入区域。 IQ7 交易生态系统的一部分 Combine HiLoTren IQ7 with: OSC HiLoTren IQ7   — trend confirmation & market structure. Miracle IQ7 EA   — automated execution using AI signals. Predator IQ7  EA— dynamic momentum
        FREE
        HOT Predator IQ7
        Tjia Elisabeth Jasmine Canadi
        专家
        HOT Predator IQ7 – 交易中的智能猎手 免费版 – 先发掘你的直觉，再决定是否升级到高级版 经济实惠的强大性能，卓越的智能体验，100% 免费试用。 如果您看过“HOT Quantum IQ7 8 Symbols”{/market/product/153368} 和“EA Quantum IQ7 ALL in ONE”{   /market/product/153369} 的 高级版本， 这个 免费版本 是你的 入门体验 ——旨在让你在升级到完整专业套件之前，探索、学习和掌握视觉市场搜寻的艺术。 ------------------------------------------------------------------------------------------ 概念 HOT Predator IQ7 不仅仅是一个指标，它是一款 可视化交易分析器， 专为希望像专业人士一样思考、观察和行动的交易者而设计。 它的每个部分都旨在帮助您以清晰、快速、精确的方式 直观地了解市场 。 本版本专为新用户设计，旨在让他们 亲身体验 捕食者系统的工作原理： 使用真实市场数据
        FREE
        XBot Quantum IQ7
        Tjia Elisabeth Jasmine Canadi
        专家
        嘿，交易员同行—— 这不仅仅是一次普通的促销活动。这是来自一位曾与您并肩作战的业内人士的独家内幕消息。我们提供的不仅仅是产品——我们更是将通往更明智、更精准的交易未来的钥匙交到您手中。 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Only 5% of our arsenal is public. 是的，这只是我们所取得成就的冰山一角。但即使是这小小的一部分，也足以改变你的游戏体验。 EA_Quantum_IQ7 全能套装最高可享 95% 折扣  (/market/product/153369) 这并非普通的EA交易程序。它是一款精心打造的工具，专为那些厌倦了虚假信号、渴望真正智能控制的交易者而设计。 时间有限，名额有限。 一旦错失良机，就再也找不回来了。错过这次机会将是一个严重的失误。 ----------------------------------------------
        EA Quantum IQ7 ALL in ONE
        Tjia Elisabeth Jasmine Canadi
        专家
        It is time to change the game !; the Expert Advisor (EA) that once dominated you has evolved into an EA Mastermind. There are EA-AutoRobot algorithms, EA-Panel Trading algorithms, and advanced AI Analysts available. It is time for you to become a self-taught expert. You can even compare eight Pair systems and their precise predictions. Here, you have the capability to perform three activities simultaneously. Become an Analyst, Trader, and Investor on five robot machines that can operate identic
        Oscillator IQ7
        Tjia Elisabeth Jasmine Canadi
        指标
        EA Mastermind – The Smart, All-in-One Trading Solution It’s time to stop relying on luck for your trading success. Meet EA Mastermind — a premium, next-generation trading suite engineered by the BATIK Team , a collective of professionals in market analytics, algorithmic engineering, and intelligent trading design. EA Mastermind isn’t just another Expert Advisor — it’s a revolutionary ecosystem that fuses three intelligent systems into one seamless framework: AI Mastermind Signal Analyzer – deliv
        FREE
        EA CyberBot MT4 Inc 8Pairs 8TF 8Shadows Indicators
        Tjia Elisabeth Jasmine Canadi
        5 (1)
        专家
        Instructions for use   click here! aining, what if all these steps could be completed even with the support of a practical real-time personal assistant?! 建议：本产品经过精心设计，注重实用性，避免理论复杂性，完全依靠潜意识作为观察反射。因此，大脑将以复杂的方式固有地理解信息，培养一种培养成功交易的个人所有权文化。即使是新手也可以在持续应用一周内取得成果，这一事实可以通过原型试用演示得到证实。我们强烈建议您立即与我们联系。不要错过获得这款卓越产品的机会，它在同类产品中脱颖而出，既是最佳产品，也是独一无二的产品。这样的产品在市场上是无与伦比的，即使价格高昂，主要是理论性的。该产品已获得专业交易员和知名教育机构的认可。有利的消息是，您可以以非常优惠的价格获得它，目前可享受 45% 的促销折扣。尽快行动 (ASAP)。 这些产品的独特之处在于开发了复杂的算法，这些算法源自八对、八个时间范围和八个阴影的多指标函数。此外，还有一个强大而实用的交易
        VR CyberBot MT4 Panel Expert 8Pairs 8Shadows Pivot
        Tjia Elisabeth Jasmine Canadi
        5 (1)
        专家
        The product "VR CyberBot MT4" is the LITE series with the economical price of the product " Ai Panel Genius X4 " [Ai]  Autonomic computing   is an intelligent computing approach that autonomously carries out robotic and interactive applications based on goal- and inference-driven mechanisms. “   Ai Panel Genius X   ”是一款高级指标，旨在帮助专业交易员提升交易效率。它能够即时提供所有货币对的专业知识，包括多货币对分析，所有信息都以先进的“所见即所得”可视化方式呈现。从初学者到经验丰富的交易员，任何人都可以通过“潜意识”方法轻松掌握，无需学习枯燥的理论。 This 'ToolTip'     EA-Robot    acts like a super smart assist
        Ai Panel Genius X4
        Tjia Elisabeth Jasmine Canadi
        专家
        [Ai]  Autonomic computing   is an intelligent computing approach that autonomously carries out robotic and interactive applications based on goal- and inference-driven mechanisms. “   Ai Panel Genius X   ”是一款高级指标，旨在帮助专业交易员提升交易效率。它能够即时提供所有货币对的专业知识，包括多货币对分析，所有信息都以先进的“所见即所得”可视化方式呈现。从初学者到经验丰富的交易员，任何人都可以通过“潜意识”方法轻松掌握，无需学习枯燥的理论。 This 'ToolTip'     EA-Robot    acts like a super smart assistant for trading, offering valuable information to help you create a solid plan. 它的作用如下： - 它通过提供重要信息帮助交易者做出更明智的决策。
        GOLD Predator IQ7
        Tjia Elisabeth Jasmine Canadi
        专家
        Concrete portfolio evidence from real accounts [attached] shows that the target of >95% wins [blue] has been achieved. Download the free demo and test it yourself. Follow the instructions. Backtesting >100% per month, is it possible? 尊敬的同事，如果您正在寻找一款安全可靠的EA交易机器人，能够保证每月至少5%的盈利目标，并且透明可靠，我向您推荐：专为黄金开采设计的EA-ThinkBot IQ7 Predator现已上市，欢迎您前来体验。我鼓励您亲自验证它的有效性。 EA ThinkBot IQ7 Predator — 专业交易解决方案，而不仅仅是 EA Disclaimer:    This project is strictly for experienced MetaTrader users who are skilled in both tradi
        AI Stardust GOLD Farm Project
        Tjia Elisabeth Jasmine Canadi
        专家
        “GOLD FARM – 10 accounts, 1 vision: building massive probabilities with AI at its core!” 产品概述 Ai Stardust – GOLD FARM Project     is an Expert Advisor designed to replicate the operations of modern fund managers by distributing risk across     10 autonomous accounts   . Each account runs its own strategy, yet collectively they form a diversified portfolio. With     50% contribution from AI as algorithm analyst and software creator   , GOLD FARM generates massive probabilities that a single mach
        Roulette 20 Pairs
        Tjia Elisabeth Jasmine Canadi
        专家
        Roulette 20 Pairs — The Elite Arena - “交易 20 对：轮盘赌的刺激，策略的力量。” “转动幸运轮盘——20对，无限机遇。” “感受交易带来的肾上腺素飙升，就像把筹码放在桌子上一样——但这一切都由你掌控。” “多货币对交易就像轮盘赌：选择越多，赢的几率就越大。” “这不仅仅是猜测，而是一种你可以掌握的概率游戏。” 为什么交易会与赌博联系在一起？ D I S C R I P T I O N 在 Roulette 20 Pairs 中，交易不再是理论，而是变成了一种强大、刺激和智能的真实世界体验。 想象一下，你站在世界级赌场的赌桌旁——灯光璀璨，肾上腺素飙升，命运之轮飞速旋转。但这一次，你不再依赖运气。你拥有的是 概率管理、战略情报和全面的系统控制 。 该工具能够 同时操作多达 20 个货币对 ，每个货币对都根据其真实的市场行为独立运行。这正是其真正优势所在：当一个货币对放缓时，另一个货币对就会出现机会——从而实现平衡、更智能的风险分散和持续的增长势头。这并非被动的 EA 交易系统，也不是寄希望于市场对其友
        EA CyberBot MT5 Inc 8Pairs 8TF 8Shadows Indicators
        Tjia Elisabeth Jasmine Canadi
        专家
        [As of May 08, downloaded by 53 traders]    Instructions for use   click here!   aining, what if all these steps could be completed even with the support of a practical real-time personal assistant?! 建议：本产品经过精心设计，注重实用性，避免理论复杂性，完全依靠潜意识作为观察反射。因此，大脑将以复杂的方式固有地理解信息，培养一种培养成功交易的个人所有权文化。即使是新手也可以在持续应用一周内取得成果，这一事实可以通过原型试用演示得到证实。我们强烈建议您立即与我们联系。不要错过获得这款卓越产品的机会，它在同类产品中脱颖而出，既是最佳产品，也是独一无二的产品。这样的产品在市场上是无与伦比的，即使价格高昂，主要是理论性的。该产品已获得专业交易员和知名教育机构的认可。有利的消息是，您可以以非常优惠的价格获得它，目前可享受 45% 的促销折扣。尽快行动 (ASAP)。 这些产品的独特之处在于开发
        VR CyberBot MT5 Panel Expert 8Pairs 8Shadows Pivot
        Tjia Elisabeth Jasmine Canadi
        5 (1)
        专家
        The product "VR CyberBot MT5" is the LITE series with the economical price of the product " Ai Panel Genius X5 " [Ai] 自主计算 是一种智能计算方法，它基于目标和推理驱动机制自主地执行机器人和交互式应用。 “   Ai Panel Genius X   ”是一款高级指标，旨在帮助专业交易员提升交易效率。它能够即时提供所有货币对的专业知识，包括多货币对分析，所有信息都以先进的“所见即所得”可视化方式呈现。从初学者到经验丰富的交易员，任何人都可以通过“潜意识”方法轻松掌握，无需学习枯燥的理论。 This 'ToolTip'     EA-Robot    acts like a super smart assistant for trading, offering valuable information to help you create a solid plan. 它的作用如下： - 它通过提供重要信息帮助交易者做出更明智的决策。 - 它是由世界级的分析师使用数百种自
        Ai Panel Genius X5
        Tjia Elisabeth Jasmine Canadi
        专家
        [Ai]  Autonomic computing   is an intelligent computing approach that autonomously carries out robotic and interactive applications based on goal- and inference-driven mechanisms. “   Ai Panel Genius X   ”是一款高级指标，旨在帮助专业交易员提升交易效率。它能够即时提供所有货币对的专业知识，包括多货币对分析，所有信息都以先进的“所见即所得”可视化方式呈现。从初学者到经验丰富的交易员，任何人都可以通过“潜意识”方法轻松掌握，无需学习枯燥的理论。 This 'ToolTip'     EA-Robot    acts like a super smart assistant for trading, offering valuable information to help you create a solid plan. 它的作用如下： - 它通过提供重要信息帮助交易者做出更明智的决策。
        筛选:
        无评论
        回复评论