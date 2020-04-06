Games Changer
Tjia Elisabeth Jasmine Canadi
GAMBLERS Games Changer – 20 Pairs in One, Prove it!
Is trading gambling??? Yes, if you realize that forex and capital market trading almost entirely resembles gambling. Within seconds, you can become wealthier—or lose everything just as quickly. This undeniable fact sparks endless debates. Some argue trading is just normal commerce with profit and loss, but statistics reveal that over 95% of traders suffer massive losses , while only about 5% manage consistent wins—mostly dominated by global fund managers.
为什么交易会与赌博联系在一起？
- 从法律角度讲，交易不属于赌博，因为它涉及结构化的全球金融数据。
- 然而，波动性、杠杆和衍生品系统使其与高风险赌博惊人地相似。
- 价格在几秒钟内的波动往往使长期预测变得无关紧要。
- 实际上，交易可以持续数月产生利润，但也可能一夜之间消失殆尽。
游戏规则改变者的理念
《游戏规则改变者》应运而生，为解决这一悖论提供了方案。如果交易是一种赌博，那么运用明智的策略进行赌博才是找到平衡之道。
- 同时激活 20 个货币对，大多数价格模式可以相互补充。
- 分散投资能够创造比依赖单一货币对更加稳定的平衡点。
- 原理很简单：处理的数据越多，获胜的概率就越大。
多对策略的优势
- 降低单对货币对风险——无需依赖可能突然逆转的单一货币对。
- 利用模式相似性——大多数配对都有共同的倾向，它们的结合可以创造和谐。
- 盈利概率更高——有了 20 对，找到盈利点的机会就大大增加了。
- 理性的赌博心态——输赢是游戏的一部分，但要保持平衡。
心理准备与策略
- 构建一个能够同时处理多对数据的算法引擎。
- 做好赌博心理准备——因为输赢是不可避免的。
只需这两步，你就能打造一台巨大的赚钱机器。
项目报价
- 使用一个额度为 10,000 美元的美分账户，但只有 100 美元的资本。
- 每天启动一次引擎，或者换用另一对引擎。
- 这是一个速战速决的项目，目标是在一周到一个月内获得 100% 的回报。
- 10 个真实账户（只需少量存款）即可使用 10 款引擎。
- 不要贪多——从小处着手。
- 交易前，请参加我们的简报会——您的成功就是我们的责任。
- 目前正处于预发布阶段，如果您延迟购买，它的增长速度会令您感到惊讶。
Games Changer 不仅仅是一个工具，更是一种理念：如果交易是赌博，那么采用多货币对策略进行赌博就是找到平衡和真正获胜机会的方法。
故事讲述——一位交易员的旅程
从赌桌到算法引擎
想象一下，一个名叫亚历克斯的新手交易员。他满怀热情地开始了外汇交易之旅，坚信自己最喜欢的货币对能带他走向财务自由。然而，现实却给了他沉重一击：不到一周，他的本金就全部输光了。他感觉自己就像坐在赌桌旁，把所有筹码都押在一张牌上，结果却输得精光。
亚历克斯问自己：“交易和赌博真的有什么不同吗？还是说它们只是披上了经济术语和蜡烛图的外衣，本质上是一样的？”
当他发现“游戏规则改变者”的概念时，答案就出现了。
转折点：同时进行20对
亚历克斯意识到，只依赖一对牌就像只掷一个骰子。但如果他同时激活20对牌呢？
- 大多数配对都具有相似的模式。
- 它们结合在一起，就形成了 平衡点。
- 他不再依赖单一方向，而是依赖集体概率。
亚历克斯感觉自己像个赌徒，突然发现了一个更明智的策略：不是把所有筹码都押在一张桌子上，而是同时把它们分散到 20 张桌子上。
一种新哲学
交易仍然是一种赌博，但通过Games Changer ，Alex 发现了一种更明智的赌博方式。
- 他开发了一种可在多个市场运行的算法引擎。
- 他做好了失败的心理准备，但也做好了赢得巨大的心理准备。
- 他深信一句古老的谚语：利润可能经过数月积累，但也可能在一夜之间消失殆尽。
现在，亚历克斯不再害怕了。通过分散投资，他的胜算更大了。
项目报价
Alex分享了他的经历：
- 使用一个额度为 10,000 美元的美分账户，但只有 100 美元的资本。
- 每天启动一次引擎，或者换用另一对引擎。
- 目标是在一周到一个月内获得 100% 的回报。
- 10 个引擎可供 10 个真实账户使用。
亚历克斯用一句掷地有声的话结束了他的故事：
“如果交易是赌博，那么采用多货币对策略进行赌博就是找到平衡点和真正获胜机会的方法。”Attention: For members, when using the " Games Changer – 20 Pairs in One " for real trading, enhance your decisions with experience and pattern recognition of major pairs. The fundamentals and trading psychology from GPT-5 , Copilot Ai, DeepSeek Ai, Meta Ai, Claude Ai, Manus Ai, and Google AI Gemini support wise actions. ---Additional extras : The team will provide the necessary support and resources | Each client will receive a free premium VPS "Core 4" that can accommodate 10 accounts plus EA-AutoRobot,
for renters with a one-year contract. [Terms and Conditions apply]