HOT Predator IQ7
- 专家
- Tjia Elisabeth Jasmine Canadi
- 版本: 60.6
- 更新: 28 十二月 2025
HOT Predator IQ7 – 交易中的智能猎手
免费版 – 先发掘你的直觉，再决定是否升级到高级版
经济实惠的强大性能，卓越的智能体验，100% 免费试用。
如果您看过“HOT Quantum IQ7 8 Symbols”{/market/product/153368} 和“EA Quantum IQ7 ALL in ONE”{ /market/product/153369}的高级版本，
这个免费版本是你的入门体验——旨在让你在升级到完整专业套件之前，探索、学习和掌握视觉市场搜寻的艺术。
------------------------------------------------------------------------------------------
概念
HOT Predator IQ7不仅仅是一个指标，它是一款可视化交易分析器，专为希望像专业人士一样思考、观察和行动的交易者而设计。
它的每个部分都旨在帮助您以清晰、快速、精确的方式直观地了解市场。
本版本专为新用户设计，旨在让他们亲身体验捕食者系统的工作原理：
-
使用真实市场数据进行回测练习
-
磨练你的时机把握能力
-
学会选择自己喜欢的货币对/符号和时间周期
-
增强对自身分析方法的信心
没有复杂的公式——只有所见即所得的可视化效果。
理解逻辑。进行分析。执行你的想法。
------------------------------------------------------------------------------------------
主要特点
-
8 个精选交易对– 自动监控，并提供详细的按时间段划分的报告。
-
每日枢轴点和支撑/阻力位——最新数据，助您进行更精准的分析。
-
多对同步——立即发现符号之间的关联性。
-
智能拖放式交易面板——简化手动控制，尽在指尖。
-
视觉演示模式——探索捕食者真正的视觉智能。
-
仅限虚拟账户（演示安全） ——非常适合学习、实验和自我测试。
适用人群：
-
适合想要练习和回测而无需承担财务风险的交易者。
-
专业人士寻求提高配对和时间范围选择的精确度。
-
新用户希望在购买高级版之前体验 Predator 生态系统。
为了获得最佳体验，我们建议使用高性能电脑和全高清 (1920x1080)显示器。
------------------------------------------------------------------------------------------
为什么会有这个免费版本
这个免费版本是作为培训和准备平台而创建的——
通过独立测试帮助交易者在过渡到完整高级版之前培养准确性、信心和洞察力。
你的旅程从这里开始：磨练你的直觉，自由探索，发现明智的交易应该是什么感觉。
------------------------------------------------------------------------------------------
掌控你的狩猎之旅
不要指望“别人的好运”。
学习、分析并根据自己的直觉行事——借助 HOT Predator IQ7 的视觉力量。
安装完成后，欢迎随时联系我们——我们的支持团队将一步一步地指导您，让您充分体验 Predator 的强大功能。
------------------------------------------------------------------------------------------
HOT Predator IQ7 – 免费版
训练你的眼力，磨练你的直觉。
成为自己财务成功的猎手。
注意： CyberBot 会员在使用“ThinkBot IQ7”进行真实交易时，请结合经验和对主要货币对的模式识别来优化您的决策。GPT-5、Copilot AI、DeepSeek AI、Meta AI、Claude AI、Manus AI 和 Google AI Gemini 的基本面分析和交易心理学将为您的明智操作提供支持。---如果您遇到干扰或程序无法按预期运行，请确保您的 Metatrader 平台已按以下步骤进行设置：
