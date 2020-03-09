HOT Predator IQ7 – 交易中的智能猎手

免费版 – 先发掘你的直觉，再决定是否升级到高级版

经济实惠的强大性能，卓越的智能体验，100% 免费试用。

如果您看过“HOT Quantum IQ7 8 Symbols”{/market/product/153368} 和“EA Quantum IQ7 ALL in ONE”{ /market/product/153369}的高级版本，

这个免费版本是你的入门体验——旨在让你在升级到完整专业套件之前，探索、学习和掌握视觉市场搜寻的艺术。

------------------------------------------------------------------------------------------

概念

HOT Predator IQ7不仅仅是一个指标，它是一款可视化交易分析器，专为希望像专业人士一样思考、观察和行动的交易者而设计。

它的每个部分都旨在帮助您以清晰、快速、精确的方式直观地了解市场。

本版本专为新用户设计，旨在让他们亲身体验捕食者系统的工作原理：

使用真实市场数据进行回测练习

磨练你的时机把握能力

学会选择自己 喜欢的货币对/符号和时间周期

增强对自身分析方法的信心

没有复杂的公式——只有所见即所得的可视化效果。

理解逻辑。进行分析。执行你的想法。

------------------------------------------------------------------------------------------

主要特点

8 个精选交易对 – 自动监控，并提供详细的按时间段划分的报告。

每日枢轴点和支撑/阻力位 ——最新数据，助您进行更精准的分析。

多对同步 ——立即发现符号之间的关联性。

智能拖放式交易面板 ——简化手动控制，尽在指尖。

视觉演示模式 ——探索捕食者真正的视觉智能。

仅限虚拟账户（演示安全） ——非常适合学习、实验和自我测试。

------------------------------------------------------------------------------------------

适用人群：

适合想要 练习和回测而 无需承担财务风险的交易者。

专业人士寻求 提高配对和时间范围选择的精确度 。

新用户希望在购买高级版之前体验 Predator 生态系统。

为了获得最佳体验，我们建议使用高性能电脑和全高清 (1920x1080)显示器。

------------------------------------------------------------------------------------------

为什么会有这个免费版本

这个免费版本是作为培训和准备平台而创建的——

通过独立测试帮助交易者在过渡到完整高级版之前培养准确性、信心和洞察力。

你的旅程从这里开始：磨练你的直觉，自由探索，发现明智的交易应该是什么感觉。

------------------------------------------------------------------------------------------

掌控你的狩猎之旅

不要指望“别人的好运”。

学习、分析并根据自己的直觉行事——借助 HOT Predator IQ7 的视觉力量。

安装完成后，欢迎随时联系我们——我们的支持团队将一步一步地指导您，让您充分体验 Predator 的强大功能。

------------------------------------------------------------------------------------------

HOT Predator IQ7 – 免费版

训练你的眼力，磨练你的直觉。

成为自己财务成功的猎手。