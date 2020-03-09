HOT Predator IQ7

HOT Predator IQ7 – 交易中的智能猎手

免费版 – 先发掘你的直觉，再决定是否升级到高级版

经济实惠的强大性能，卓越的智能体验，100% 免费试用。

如果您看过“HOT Quantum IQ7 8 Symbols”{/market/product/153368} 和“EA Quantum IQ7 ALL in ONE”{ /market/product/153369}高级版本，
这个免费版本是你的入门体验——旨在让你在升级到完整专业套件之前，探索、学习和掌握视觉市场搜寻的艺术。

------------------------------------------------------------------------------------------

概念

HOT Predator IQ7不仅仅是一个指标，它是一款可视化交易分析器，专为希望像专业人士一样思考、观察和行动的交易者而设计。
它的每个部分都旨在帮助您以清晰、快速、精确的方式直观地了解市场

本版本专为新用户设计，旨在让他们亲身体验捕食者系统的工作原理：

  • 使用真实市场数据进行回测练习

  • 磨练你的时机把握能力

  • 学会选择自己喜欢的货币对/符号和时间周期

  • 增强对自身分析方法的信心

没有复杂的公式——只有所见即所得的可视化效果
理解逻辑。进行分析。执行你的想法。

------------------------------------------------------------------------------------------

主要特点

  • 8 个精选交易对– 自动监控，并提供详细的按时间段划分的报告。

  • 每日枢轴点和支撑/阻力位——最新数据，助您进行更精准的分析。

  • 多对同步——立即发现符号之间的关联性。

  • 智能拖放式交易面板——简化手动控制，尽在指尖。

  • 视觉演示模式——探索捕食者真正的视觉智能。

  • 仅限虚拟账户（演示安全） ——非常适合学习、实验和自我测试。

------------------------------------------------------------------------------------------

适用人群：

  • 适合想要练习和回测而无需承担财务风险的交易者。

  • 专业人士寻求提高配对和时间范围选择的精确度

  • 新用户希望在购买高级版之前体验 Predator 生态系统

为了获得最佳体验，我们建议使用高性能电脑全高清 (1920x1080)显示器。

------------------------------------------------------------------------------------------

为什么会有这个免费版本

这个免费版本是作为培训和准备平台而创建的——
通过独立测试帮助交易者在过渡到完整高级版之前培养准确性、信心和洞察力。

你的旅程从这里开始：磨练你的直觉，自由探索，发现明智的交易应该是什么感觉。

------------------------------------------------------------------------------------------

掌控你的狩猎之旅

不要指望“别人的好运”。
学习、分析并根据自己的直觉行事——借助 HOT Predator IQ7 的视觉力量。

安装完成后，欢迎随时联系我们——我们的支持团队将一步一步地指导您，让您充分体验 Predator 的强大功能。

------------------------------------------------------------------------------------------

HOT Predator IQ7 – 免费版
训练你的眼力，磨练你的直觉。
成为自己财务成功的猎手。

注意： CyberBot 会员在使用“ThinkBot IQ7”进行真实交易时，请结合经验和对主要货币对的模式识别来优化您的决策。GPT-5、Copilot AI、DeepSeek AI、Meta AI、Claude AI、Manus AI 和 Google AI Gemini 的基本面分析和交易心理学将为您的明智操作提供支持。---如果您遇到干扰或程序无法按预期运行，请确保您的 Metatrader 平台已按以下步骤进行设置

MPORTANT NOTICE:  We recommend that members who have completed a transaction contact us immediately to obtain an ID code that will enable this product to connect to the data center required for AI to operate over the Google network.   We also provide guidance to ensure a correct and smooth installation. |  For customer satisfaction, a one-week product trial is available.  

[Tutorial & Livestream & Add-On] Visit Our Profile / About Us :  https://www.mql5.com/ru/users/BATIK

作者的更多信息
Predator IQ7
Tjia Elisabeth Jasmine Canadi
5 (4)
专家
Predator IQ7 – 交易中的智能猎手 We are looking for     熟练的猎人   准备征服   掠夺者IQ7       — 一款先进的可视化交易分析仪，根据客户要求精心设计   全球专业交易员 。 供电   开箱即用的导航工具 ，Predator IQ7 不仅提供强大的体验，而且   直观且令人上瘾   你的分析本能。 它的所有功能难以用语言描述。这款产品经过 深入研究， 旨在增强您自然的“市场搜寻”能力。 “一切都以 所见即所得的视觉格式 显示，消除了无聊的理论——只需 查看、拖动并执行！ Predator IQ7 专为 已经了解市场行为 并积极使用 MetaTrader 4/5 的 交易者而设计。 由于其 数据复杂度高 ，我们建议使用具有 全高清（1920x1080） 显示器的 高性能计算机 以获得最佳体验。 数十位 精明的分析 ， 以大胆而友好的方式 呈现，将提高您的精确度并提升您的个人交易策略。 现在不再是依赖“别人的运气”的时候了。 掌控局面——成为 自己财务成功的真正猎手。 我们已准备好协助您探索和掌握 Predator IQ7。 下载后，请
FREE
XBot Quantum IQ7
Tjia Elisabeth Jasmine Canadi
专家
嘿，交易员同行—— 这不仅仅是一次普通的促销活动。这是来自一位曾与您并肩作战的业内人士的独家内幕消息。我们提供的不仅仅是产品——我们更是将通往更明智、更精准的交易未来的钥匙交到您手中。 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Only 5% of our arsenal is public. 是的，这只是我们所取得成就的冰山一角。但即使是这小小的一部分，也足以改变你的游戏体验。 EA_Quantum_IQ7 全能套装最高可享 95% 折扣  (/market/product/153369) 这并非普通的EA交易程序。它是一款精心打造的工具，专为那些厌倦了虚假信号、渴望真正智能控制的交易者而设计。 时间有限，名额有限。 一旦错失良机，就再也找不回来了。错过这次机会将是一个严重的失误。 ----------------------------------------------
HiLoTren IQ7
Tjia Elisabeth Jasmine Canadi
指标
HiLoTren IQ7 — 智能市场边界和数据透视图 使用 AI 精度定义您的交易水平。 HiLoTren IQ7 是一种 基于智能枢轴的指标 ，可自动在图表上直接绘制 枢轴点 、 阻力（R1–R3） 和 支撑（S1–S3） 区域。 它提供了一个清晰的视觉框架来识别 市场边界、反转区域和趋势延续水平 ——所有这些都是实时计算的。 主要特点 自动枢轴引擎 — 立即计算每日枢轴、R/S 水平。 动态区域可视化 ——带有区域着色的自适应支撑/阻力线。 适用于任何符号 — 支持外汇、黄金、加密货币和指数。 即插即用设置 — 零配置简单。 限价单和止损单的理想选择 ——在价格做出反应之前可视化高概率进入区域。 IQ7 交易生态系统的一部分 Combine HiLoTren IQ7 with: OSC HiLoTren IQ7   — trend confirmation & market structure. Miracle IQ7 EA   — automated execution using AI signals. Predator IQ7  EA— dynamic momentum
FREE
EA Quantum IQ7 ALL in ONE
Tjia Elisabeth Jasmine Canadi
专家
It is time to change the game !; the Expert Advisor (EA) that once dominated you has evolved into an EA Mastermind. There are EA-AutoRobot algorithms, EA-Panel Trading algorithms, and advanced AI Analysts available. It is time for you to become a self-taught expert. You can even compare eight Pair systems and their precise predictions. Here, you have the capability to perform three activities simultaneously. Become an Analyst, Trader, and Investor on five robot machines that can operate identic
Oscillator IQ7
Tjia Elisabeth Jasmine Canadi
指标
EA Mastermind – The Smart, All-in-One Trading Solution It’s time to stop relying on luck for your trading success. Meet EA Mastermind — a premium, next-generation trading suite engineered by the BATIK Team , a collective of professionals in market analytics, algorithmic engineering, and intelligent trading design. EA Mastermind isn’t just another Expert Advisor — it’s a revolutionary ecosystem that fuses three intelligent systems into one seamless framework: AI Mastermind Signal Analyzer – deliv
FREE
EA CyberBot MT4 Inc 8Pairs 8TF 8Shadows Indicators
Tjia Elisabeth Jasmine Canadi
5 (1)
专家
[As of May 08, downloaded by 28 traders]    Instructions for use   click here! aining, what if all these steps could be completed even with the support of a practical real-time personal assistant?! 建议：本产品经过精心设计，注重实用性，避免理论复杂性，完全依靠潜意识作为观察反射。因此，大脑将以复杂的方式固有地理解信息，培养一种培养成功交易的个人所有权文化。即使是新手也可以在持续应用一周内取得成果，这一事实可以通过原型试用演示得到证实。我们强烈建议您立即与我们联系。不要错过获得这款卓越产品的机会，它在同类产品中脱颖而出，既是最佳产品，也是独一无二的产品。这样的产品在市场上是无与伦比的，即使价格高昂，主要是理论性的。该产品已获得专业交易员和知名教育机构的认可。有利的消息是，您可以以非常优惠的价格获得它，目前可享受 45% 的促销折扣。尽快行动 (ASAP)。 这些产品的独特之处在于开发了复杂的算
VR CyberBot MT4 Panel Expert 8Pairs 8Shadows Pivot
Tjia Elisabeth Jasmine Canadi
5 (1)
专家
The product "VR CyberBot MT4" is the LITE series with the economical price of the product " Ai Panel Genius X4 " [Ai]  Autonomic computing   is an intelligent computing approach that autonomously carries out robotic and interactive applications based on goal- and inference-driven mechanisms. “   Ai Panel Genius X   ”是一款高级指标，旨在帮助专业交易员提升交易效率。它能够即时提供所有货币对的专业知识，包括多货币对分析，所有信息都以先进的“所见即所得”可视化方式呈现。从初学者到经验丰富的交易员，任何人都可以通过“潜意识”方法轻松掌握，无需学习枯燥的理论。 This 'ToolTip'     EA-Robot    acts like a super smart assist
Ai Panel Genius X4
Tjia Elisabeth Jasmine Canadi
专家
[Ai]  Autonomic computing   is an intelligent computing approach that autonomously carries out robotic and interactive applications based on goal- and inference-driven mechanisms. “   Ai Panel Genius X   ”是一款高级指标，旨在帮助专业交易员提升交易效率。它能够即时提供所有货币对的专业知识，包括多货币对分析，所有信息都以先进的“所见即所得”可视化方式呈现。从初学者到经验丰富的交易员，任何人都可以通过“潜意识”方法轻松掌握，无需学习枯燥的理论。 This 'ToolTip'     EA-Robot    acts like a super smart assistant for trading, offering valuable information to help you create a solid plan. 它的作用如下： - 它通过提供重要信息帮助交易者做出更明智的决策。
GOLD Predator IQ7
Tjia Elisabeth Jasmine Canadi
专家
Concrete portfolio evidence from real accounts [attached] shows that the target of >95% wins [blue] has been achieved. Download the free demo and test it yourself. Follow the instructions. Backtesting >100% per month, is it possible? 尊敬的同事，如果您正在寻找一款安全可靠的EA交易机器人，能够保证每月至少5%的盈利目标，并且透明可靠，我向您推荐：专为黄金开采设计的EA-ThinkBot IQ7 Predator现已上市，欢迎您前来体验。我鼓励您亲自验证它的有效性。 EA ThinkBot IQ7 Predator — 专业交易解决方案，而不仅仅是 EA Disclaimer:    This project is strictly for experienced MetaTrader users who are skilled in both tradi
GaMBLeRs
Tjia Elisabeth Jasmine Canadi
专家
GaMBLeRs – 智能交易机器，实现账户指数级增长 [ 量子交易机器]   D   I   S   C   R     I   P   T   I  0  N   GaMBLeRs是一款专为心理素质强、深谙金融市场成功之道的交易者设计的智能交易系统（EA）。该系统融合了人工智能、交互式面板和自动交易系统，旨在创造账户指数级增长的机会。 主要特点： 智能核心和高级处理器 ：利用概率和统计原理自动运行，优化您的帐户。 机器复制 ：在多个帐户上激活，并设置时间偏移以提高成功概率。 实时手动控制 ：通过拖放功能即时调整或重定向位置。 交互式面板 ：监控并手动干预，以加强盈利交易。 教育算法 ：提供对信号模式和策略形成的见解。 GaMBLeRs –     敢于冒险，敢于胜利。 利用人工智能、交互式面板和概率驱动策略进行自动交易，以获得实际结果。 GaMBLeRs 支持 交易农场 概念，允许在 VPS 上持续运行以最大限度地提高性能。它专为多货币对交易而设计，推荐使用 XAUUSD 作为交易品种。 优势： 通过 Code_IQ7 输入，可将攻击
EA CyberBot MT5 Inc 8Pairs 8TF 8Shadows Indicators
Tjia Elisabeth Jasmine Canadi
专家
[As of May 08, downloaded by 53 traders]    Instructions for use   click here!   aining, what if all these steps could be completed even with the support of a practical real-time personal assistant?! 建议：本产品经过精心设计，注重实用性，避免理论复杂性，完全依靠潜意识作为观察反射。因此，大脑将以复杂的方式固有地理解信息，培养一种培养成功交易的个人所有权文化。即使是新手也可以在持续应用一周内取得成果，这一事实可以通过原型试用演示得到证实。我们强烈建议您立即与我们联系。不要错过获得这款卓越产品的机会，它在同类产品中脱颖而出，既是最佳产品，也是独一无二的产品。这样的产品在市场上是无与伦比的，即使价格高昂，主要是理论性的。该产品已获得专业交易员和知名教育机构的认可。有利的消息是，您可以以非常优惠的价格获得它，目前可享受 45% 的促销折扣。尽快行动 (ASAP)。 这些产品的独特之处在于开发
VR CyberBot MT5 Panel Expert 8Pairs 8Shadows Pivot
Tjia Elisabeth Jasmine Canadi
5 (1)
专家
The product "VR CyberBot MT5" is the LITE series with the economical price of the product " Ai Panel Genius X5 " [Ai] 自主计算 是一种智能计算方法，它基于目标和推理驱动机制自主地执行机器人和交互式应用。 “   Ai Panel Genius X   ”是一款高级指标，旨在帮助专业交易员提升交易效率。它能够即时提供所有货币对的专业知识，包括多货币对分析，所有信息都以先进的“所见即所得”可视化方式呈现。从初学者到经验丰富的交易员，任何人都可以通过“潜意识”方法轻松掌握，无需学习枯燥的理论。 This 'ToolTip'     EA-Robot    acts like a super smart assistant for trading, offering valuable information to help you create a solid plan. 它的作用如下： - 它通过提供重要信息帮助交易者做出更明智的决策。 - 它是由世界级的分析师使用数百种自
Ai Panel Genius X5
Tjia Elisabeth Jasmine Canadi
专家
[Ai]  Autonomic computing   is an intelligent computing approach that autonomously carries out robotic and interactive applications based on goal- and inference-driven mechanisms. “   Ai Panel Genius X   ”是一款高级指标，旨在帮助专业交易员提升交易效率。它能够即时提供所有货币对的专业知识，包括多货币对分析，所有信息都以先进的“所见即所得”可视化方式呈现。从初学者到经验丰富的交易员，任何人都可以通过“潜意识”方法轻松掌握，无需学习枯燥的理论。 This 'ToolTip'     EA-Robot    acts like a super smart assistant for trading, offering valuable information to help you create a solid plan. 它的作用如下： - 它通过提供重要信息帮助交易者做出更明智的决策。
