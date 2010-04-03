OneEA 30Pairs

One EA. One Dashboard. Thirty Markets. Unlimited Opportunities.

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Why limit your trading to one market?

用清晰化取代复杂化。

停止管理几十张图表，开始管理机遇。

OneEA 30Pairs is more than an Expert Advisor—it's a complete multi-market trading ecosystem that enables you to monitor and manage 22 Forex pairs and 8 Cryptocurrency markets from a single intelligent dashboard, while providing a scalable foundation for portfolio management, strategy development, and future marketplace opportunities.

无论您喜欢全自动交易还是完全手动控制， OneEA 30Pairs都将所有功能整合到一个专业的解决方案中，旨在简化您的交易体验并最大限度地覆盖市场。

减少图表数量。

更多机会。

为什么选择OneEA 30Pairs 

大多数交易员一天的工作都从问自己：

“我今天应该交易哪对货币对？”

我们认为更好的问题是：

为什么只交易一个？

金融市场走势从来不会同步。

当一个市场处于震荡行情时，另一个市场可能已经开始呈现趋势。

虽然外汇市场平静，但加密货币市场可能已经活跃起来。

OneEA 30Pairs不会等待机会出现在单个图表上，而是同时持续监控多个市场，帮助您在整个交易日中抓住更多机会。

因为成功的交易不再仅仅取决于选择正确的图表。

关键在于管理正确的投资组合。

OneEA 30Pairs有何不同之处？

与只专注于单一交易品种的传统智能交易系统不同， OneEA 30Pairs 的设计理念是投资组合优先。

默认：

22 Forex Pairs >>>
  • XAUUSD | AUDUSD | EURUSD | GBPUSD | NZDUSD | USDCHF | USDCAD | USDJPY | EURJPY | GBPJPY | CADJPY
  • CHFJPY | NZDJPY | AUDJPY | AUDNZD | AUDCAD | EURGBP | EURCHF | EURAUD | GBPCHF | GBPAUD | GBPCAD
8 Major Cryptocurrencies >>> BTCUSD | ETHUSD | BNBUSD | SOLUSD | XRPUSD | DOGEUSD | TRXUSD | TONUSD
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跨多个市场均衡执行

OneEA 30Pairs最吸引人的特点之一是平衡性。

启用自动交易机器人后，系统可以同时在所有选定的市场执行交易。

并非所有符号都能同时中奖。

并非所有符号都会同时下跌。

这正是关键所在。

表现强劲的股票可以弥补表现较弱的股票造成的损失。

您的交易活动不再依赖于单一图表，而是分布在多元化的投资组合中。

许多交易者欣赏这种方法，因为它与将所有风险集中在一个市场相比，创造了更平衡的交易体验。

完全自动化，随心所欲

启用自动机器人。

选择您喜欢的符号。

允许系统持续监控市场。

EA会自动执行以下操作：

  • 检测趋势状况
  • 评估准入机会
  • 计算网格间距
  • 管理风险敞口
  • 应用盈亏平衡保护
  • 激活尾随管理
  • 监控投资组合状况
  • 实时处理交易管理

一切都是自动发生的。

无需持续关注图表。

需要时可完全手动控制

自动化绝不能剥夺控制权。

这就是为什么OneEA 30Pairs包含一个完整的交易手动控制面板的原因。

你可以：

  • 开立买入仓位
  • 开立卖单
  • 平仓个别交易
  • 按代码平仓
  • 立即平仓所有仓位
  • 启用特定配对
  • 禁用特定配对
  • 暂停自动化
  • 简历自动化
  • 监控账户风险敞口
  • 监控浮动利润
  • 监控整体投资组合表现

全部数据均直接来自图表。

没有复杂的菜单。

无需通过终端窗口进行搜索。

所有功能均可通过专用控制按钮实现。

专为以增长为目标的交易者而设计

许多交易者都会参与经纪商的促销活动和奖励活动。

一个常见的挑战是产生足够的交易量以满足提款要求。

由于OneEA 30Pairs可以同时在多个市场运行，因此整体交易活动可能会比单对系统高得多。

在合适的市场条件和适当的风险设置下，交易者可能会观察到大量的投资组合活动和交易手数生成。

这一特点使得该系统对追求与奖金相关的交易者来说特别有吸引力。

结构简单，基础稳固。

OneEA 30Pairs最重要的特点或许是图表上看不到的。

建筑设计。

我们特意保持了核心框架的条理性和易懂性。

其逻辑依然复杂，但结构设计具有可扩展性。

这意味着该系统不仅适用于交易者，也适用于开发商和未来的卖家。

你可以：

  • 添加您自己的指标
  • 修改准入条件
  • 创建新筛选器
  • 构建自定义策略
  • 扩展风险管理逻辑
  • 集成人工智能模块
  • 添加机器学习概念
  • 开发全新产品

可能性几乎是无限的。

不仅仅是交易工具

想想聘请一位专业的MQL5开发人员需要多少成本。

对于许多项目而言，开发成本很快就会达到数百甚至数千美元。

OneEA 30Pairs提供了一个现成的框架，可以大幅缩短开发时间。

你不是从空白屏幕开始，而是从一个完整的可运行系统开始。

许多交易员认为这是获得专业交易基础最经济的方式之一。

市场开发机会

有些买家只使用OneEA 30Pairs进行交易。

另一些人则看到了更大的机遇。

由于可以访问源代码，经验丰富的用户可以开发自己的变体，添加专有逻辑，并基于该框架创建全新的项目。

对于有兴趣成为未来市场卖家的交易者来说， OneEA 30Pairs可以作为一个有价值的起点。

如需在 MQL5.com 上发布或进行商业再分发，根据预期用途，可能需要另行签订可选协议。
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技术概述
系统组件 功能
多市场引擎 支持 22 种外汇货币对和 8 种加密货币
自动机器人引擎 全自动市场监控和执行
智能趋势检测 多时间框架趋势分析
自适应网格逻辑 根据市场情况动态调整网格间距
风险管理 风险敞口限额和账户保护
利润保护 基于投资回报率的利润保障
贸易管理 盈亏平衡和追踪机制
手动仪表盘 通过图表实现完整的投资组合控制
配对选择系统 单独启用或禁用符号
关闭所有管理器 立即实施全投资组合退出控制
源代码程序 仅限符合条件的买家
这款产品适合哪些用户？

  1. 寻求多元化市场敞口的交易者
  2. 偏好自动化交易的交易者
  3. 喜欢手动干预的交易者
  4. 参与经纪商赠金计划的交易者
  5. MQL5 开发人员
  6. 战略构建者
  7. 未来市场卖家
  8. 适合寻求专业框架而非黑箱EA的交易者

最后想说的话

OneEA 30Pairs 的设计初衷就不是为了成为另一款智能交易系统。

我们希望创建一个交易者能够真正与之共同成长的系统。

一个可以进行交易的系统。

一个可控的系统。

一个可以研究的系统。

可扩展的系统。

对于合格的买家来说，这套系统最终可以成为他们完全属于自己的事业的基础。

无论您的目标是自动化交易、投资组合多元化、策略制定还是未来的市场机遇， OneEA 30Pairs都能为您提供开启这段旅程所需的工具。
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源代码交付政策

源代码不以普通下载文件的形式分发。

对于 BATIK 团队而言，源代码代表了在创建该系统过程中积累的研究、经验、开发努力和知识。

正因如此，源代码才会与真正理解和欣赏本项目价值的用户共享。

终身购买者如果已经测试过该产品、体验过该系统并对结果感到满意，可以通过 MQL5 评论区提交他们的真实评价。

为了致力于建立一个认真可信的社区，对产品给予真实五星好评的买家将有资格获得OneEA 30Pairs 的原始 .mq5执行源代码。

源代码将在购买和审核确认后约 8 个工作日内交付。

本政策不适用于按月租赁许可证。

利用 GPT-5、Copilot AI、DeepSeek AI、Meta AI、Claude AI、Manus AI、Grok AI 和 Google AI Gemini 的洞察力来了解心理学和基本面。

我们的承诺

在 BATIK 团队，我们不仅仅是软件开发人员。

我们从事教练、分析师、顾问和系统开发人员等工作。

我们的使命是帮助交易者变得更加独立、知识更加渊博，并更有能力通过算法交易创造长期价值。

我们的目标不仅仅是再卖出一台EA（EA）。

我们的目标是帮助建立一个更强大的社区，让交易者能够了解他们的工具，提高他们的技能，并创造自己的机会。

你越深入研究 OneEA 30Pairs，就越能了解它的特点、优势和可能的应用。

透明始于核实。|| 我们邀请您自行核实所有信息。
 

EA Architecture Overview

Section Core Functions Description
1. Main Algorithm ExecuteAutoStrategy() OnTick() OnTimer() The central decision-making engine that controls when and how new positions are opened.
2. Trend & Filter Engine IsTrendUp() IsTrendDown() ADX_OK() IsOptimalEntry() Determines market direction using Moving Averages, ADX strength, and advanced entry filters (RSI + Bollinger Bands).
3. Grid & Entry Logic GetAdaptiveStepDistance() GetBetterEntryBuffer() IsDistanceValid() Manages grid spacing with ATR adaptation, minimum pip protection, cooldown system, and smart re-entry logic.
4. Position Opening OpenAutoPosition() OpenManualPosition() Handles both automatic and manual trade execution with proper SL/TP placement.
5. Risk Management CalculateLot() IsSymbolExposureExceeded() IsTotalExposureExceeded() Dynamic lot sizing, per-symbol and total exposure limits.
6. Protection System IsDailyLossExceeded() IsEquityProtectionHit() UpdateProtectLevel() Daily loss limit, equity protection, and Profit Protection (trailing ROI safeguard).
7. Position Management ManageBEandTrailing() Breakeven and intelligent trailing stop with reversal filter.
8. UI & Event System OnChartEvent() UpdateFooter() DetectClosedPositions() Interactive panel with manual buttons, real-time info, and position tracking.

Detailed Strategy Components

Category Key Features Supporting Functions
Trend Detection MA Cross (M15) or MA Slope (H1) + ADX Filter IsTrendUp(), IsTrendDown(), ADX_OK()
Optimal Entry Filter RSI (Trend) + Bollinger Bands (Sideways) IsOptimalEntry()
Adaptive Grid ATR-based distance + Minimum Grid Protection GetAdaptiveStepDistance()
Smart Re-entry Better Entry Buffer + Cooldown System UseGridBetterEntry, CooldownAfterCloseSeconds
Risk Control Fixed lot, Risk %, Dynamic Scaling CalculateLot()
Profit Protection Auto close when ROI drops from peak UpdateProtectLevel()
Trade Management Breakeven + Trailing Stop with filters ManageBEandTrailing()

Trading Modes

Mode Description
Auto Trading Full automatic strategy with grid, trend filter, and risk management
Manual Trading Panel buttons with same SL/TP logic as auto mode
Hybrid Auto + Manual can run simultaneously
  
[Disclaimer: Limited SourceCode Access Available — A.S.A.P] >>> Every new member is required to read the comments section of this product to gain access and the user guide.[Main Blog]
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The Gold Reaper MT5
Profalgo Limited
4.47 (103)
专家
道具公司已准备就绪！（ 下载道具文件 ） 警告： 目前仅剩少量存货！ 最终价格：990美元 免费获得 1 个 EA（适用于 3 个交易账户）-> 购买后请联系我 超值组合优惠   ->   点击这里 加入公开群组： 点击此处   实时信号 客户端信号 YouTube 评论 最新手册 欢迎来到黄金收割者！ 这款EA是在非常成功的Goldtrade Pro的基础上开发的，设计用于同时在多个时间框架上运行，并且可以选择将交易频率设置为从非常保守到极度波动。 该EA使用多种确认算法来寻找最佳入场价格，并在内部运行多种策略来分散交易风险。 所有交易都有止损和止盈，但同时也使用追踪止损和追踪止盈来最大限度地降低风险，并最大限度地提高每笔交易的潜力。 该系统基于非常流行且行之有效的策略：交易突破重要支撑位和阻力位的交易机会。   黄金非常适合这种策略，因为它是一种波动性很高的货币对。 系统会根据您的账户规模和最大允许回撤设置自动调整交易频率和手数！ 回测结果显示增长曲线非常稳定，回撤幅度控制得非常好，恢复速度也很快。  这款EA已经针对黄金进行了最长时间的压力测试，使用了多个经纪商的多个价格
Scalping Robot Pro MT5
MQL TOOLS SL
4.46 (140)
专家
Scalping Robot Pro is a professional trading system designed specifically for fast and precise scalping on XAUUSD using the M1 timeframe. The system is built to capture short term market movements with accurate execution and controlled risk management. It focuses on real time price behavior, momentum shifts, short term volatility, and selective grid based trade management techniques to identify high probability trading opportunities in the gold market. Scalping Robot Pro is optimized for traders
Ultimate Breakout System
Profalgo Limited
5 (46)
专家
重要的 ： 此套装仅以当前价格限量发售。    价格很快就会涨到1999美元！   已包含 100 多种策略 ，更多策略即将推出！ 额外福利 ：  从我的其他 EA 中免费 选择 5 款！   所有设置文件 + 完整设置和优化指南 视频指南 实时信号 第三方评论 新增 - 44 种策略实时信号 欢迎来到终极突破系统！ 我很高兴地向大家介绍终极突破系统，这是一款经过八年精心开发的复杂且专有的智能交易系统 (EA)。 该系统已成为MQL5市场上多款表现优异的EA的基础，其中包括备受赞誉的Gold Reaper EA。 它曾连续七个多月位居榜首，此外还有 Goldtrade Pro、Goldbot One、Indicement 和 Daytrade Pro。 终极突破系统并非仅仅是另一款EA（电子交易系统）。 它是一款专业级工具，旨在帮助交易者在任何市场和时间框架内创建无限数量的突破策略。 无论您是专注于波段交易、超短线交易还是构建多元化投资组合，该系统都能提供无与伦比的灵活性和定制化功能。 可能性无穷无尽！ 对于自营交易公司的交易员来说：   有了这个系统，您终于可以创建自己独
Lizard
Marco Scherer
4.15 (41)
专家
LIZARD 是什么？ Lizard 是一款全自动智能交易系统（EA），专为 MetaTrader 5 上的 XAUUSD（黄金）开发。它采用多策略摆动突破系统，识别图表上的关键结构位，并在精确计算的入场点放置挂单止损单。无马丁格尔。无网格。不加仓摊平。 每笔交易都设有明确的 Stop Loss 和 Take Profit，并由多层退出系统全天候自动管理。 实盘信号 - 购买前追踪真实表现： https://www.mql5.com/en/signals/2372821 工作原理 Lizard 在 H1 时间框架上持续扫描 XAUUSD 图表，寻找重要的摆动高点和摆动低点。当识别到有效结构时，它会在距离该价位经校准的位置放置 Buy Stop 或 Sell Stop 挂单。需要真正的突破才能触发，而非价格的简单触碰。 这种方法可过滤掉弱势行情，仅在动能确认时入场。 6 个独立策略在 H1 时间框架上同时运行，每个都拥有各自的 Stop Loss 和 Take Profit、追踪系统、magic number 和风险权重。 主要功能 多策略架构： 六个单独优化的策略覆盖不同的市场状况，从
ThunderGold Scalper
Jorge Luiz Guimaraes De Araujo Dias
5 (7)
专家
ThunderGold Scalper ThunderGold Scalper 是一款专为 MetaTrader 5 黄金自动交易开发的智能交易系统。 该 EA 适用于 M15 周期的 XAUUSD 和 GOLD。系统通过专有的多因素决策引擎识别符合条件的交易机会，并自动管理交易仓位。 系统综合分析市场结构、趋势方向、K线质量、成交量、动量以及交易执行条件。它会耐心等待合适的市场环境，而不是持续频繁开仓。 Live Signal — TMGM 主要功能 专为 XAUUSD 和 GOLD 开发 推荐周期：M15 全自动交易 不使用网格策略 自动 Stop Loss 和 Take Profit 动态移动止损 按风险比例或固定手数计算仓位 趋势和动量过滤器 K线质量和成交量过滤器 高影响力新闻过滤器 节假日和市场关闭保护 滑点调整系统 每日交易次数限制和冷却机制 信息交易面板 针对 Exness 的自动点数调整 推荐交易条件 ThunderGold Scalper 对点差、滑点、流动性和执行速度较为敏感，因此经纪商的交易条件可能会显著影响结果。 该 EA 已在以下经纪商环境中进行测试： TM
Adaptive Gold Scalper MT5
Fan Yang
4.52 (25)
专家
Adaptive Gold Scalper Important Pre-notice: This strategy requires a long period of practical verification, and favorable trading returns cannot be guaranteed in the short run. Traders must select brokers with ultra-low order latency, minimal slippage and zero/low stop level requirement; poor broker conditions will lead to disastrous trading results. I have over 14 years of professional trading experience. With proper brokerage conditions and sufficient running time, this fully automated scalpi
Logan MT5
Thierry Ouellet
4.95 (22)
专家
LIMITED TIME OFFER AT 289$ Price will go up at  499$ on August 12th! Logan MT5 isn't your typical Gold Grid EA that blindly opens trade after trade, consuming your margin and putting your capital at unnecessary risk. Instead, it patiently waits for high-probability entry opportunities and uses an intelligent recovery system that combines ATR-based grid spacing with dynamic lot progression . This allows it to withstand adverse market movements that would wipe out most conventional grid EAs—incl
Zoomini
Gennady Sergienko
2.55 (11)
专家
重要信息: 支持和问题解答仅在这里提供:  https://www.mql5.com/en/users/zolia  ( Zolia - UTC/GMT: 台湾 ); Zoomini 是 GoGoPips 项目 2026 年 7 月最新研究中的一小组机器学习模型。 这些模型仅适用于 XAUUSD H1 / Gold 。 信号: www.mql5.com/en/signals/2381994 需要了解的重要事项: 这些模型只使用 一个订单 进行交易，并采用相同的 SL/TP。 支持: Netting 账户 和任何杠杆。 支持大额入金，因为交易类型为中期交易。  100% 交易活跃度 。 这意味着模型不会回避入场，并且始终处于交易状态。 这些模型经过专门训练，不是寻找方便的入场点，而是每分钟预测价格方向。 购买前完全透明 。   目前，暂时，或如果该 EA 的所有者不反对则永久，该 EA 的模型正在我们公开的 Live 排行榜上交易: 所有统计数据、所有交易，无延迟、无过滤。 购买此 EA 时，您将有机会获得新研究中的模型，该研究计划在今年 8 月完成。 这些模型背后的研究是
TwisterPro Scalper
Jorge Luiz Guimaraes De Araujo Dias
4.44 (133)
专家
更少交易。更好交易。稳定性高于一切。 • 实时信号 模式 1 实时信号 模式 2 Twister Pro EA 是一款专为 XAUUSD（黄金）M15 时间框架开发的高精度剥头皮智能交易系统。交易次数少——但每次交易都有目的。 每笔入场在开仓前须通过 5 个独立验证层，默认配置下胜率极高。 两种模式： • 模式 1（推荐）— 极高胜率，每周交易次数少。专为资金保护和纪律性交易而设计。 • 模式 2（短止损）— 止损幅度显著缩短，交易次数多于模式1。每笔亏损极小。适合希望在受控风险下增加市场曝光的交易者。 规格参数： 交易品种：XAUUSD | 时间框架：M15 最低入金：$100 | 推荐：$250 RAW SPREAD 账户必须使用 强烈推荐 VPS 无网格！每笔交易均设有止盈和止损！ 推荐券商： Exness Raw | Vantage | Fusion Markets 购买后发送消息即可获得： 完整用户指南 专属奖励 过往业绩不代表未来结果。请理性交易。
Quantum Athena X
Bogdan Ion Puscasu
5 (3)
专家
更智能的控制，更精准的操控。 欢迎来到 Quantum Athena X——新一代专注于黄金交易的系统，它在 Quantum Athena 的精准性、效率和纪律性执行的基础上更进一步。 Quantum Athena X 基于与 Quantum Athena 相同的精简核心引擎和精心挑选的 6 种策略构建而成。每项策略都针对当前的黄金市场状况进行了单独优化和改进，而全新的强大自定义模式则允许交易者精确选择启用或禁用哪些策略。 对于喜欢即插即用体验的交易者，原有的优化配置仍然可用；而对于想要创建自己个性化策略组合的交易者，自定义模式则提供了更大的灵活性。 IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. 折扣价   价格 。     每购买 10 件，价格将上涨 50 美元。最终价格为 1999 美元。 实时信号 IC Markets：       点击这里 Quantum A
Quantum King EA
Bogdan Ion Puscasu
4.96 (214)
专家
Quantum King EA — 智能力量，为每一位交易者精炼 IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. 特别推出价格 直播信号：       点击这里 MT4版本：   点击此处 量子王者频道：       点击这里 ***购买 Quantum King MT5 即可免费获得 Quantum StarMan !*** 详情请私讯询问！ 用精确和纪律来管理您的交易。 Quantum King EA 将结构化网格的优势和自适应 Martingale 的智能融入一个无缝系统 - 专为 M5 上的 AUDCAD 设计，专为希望实现稳定、可控增长的初学者和专业人士打造。 Quantum King EA 是针对 M5 时间范围内的 AUDCAD 对开发的全自动交易系统。 它将网格策略的结构与马丁格尔的自适应恢复逻辑相结合，形成了一个在所有市场阶段智能管理交易的系
Cortex IDX
Vladimir Mametov
专家
这是一款专为 MetaTrader 5 平台打造的全自动智能交易系统（Expert Advisor，EA），专门针对 US30（道琼斯工业平均指数） 交易进行了深度优化。交易逻辑结合了美国股指的典型市场特征，包括趋势行情、盘中回调以及高波动阶段，能够自动完成信号识别、开仓、持仓管理和离场操作。 EA 的核心理念是让盈利单尽可能持续运行，同时严格控制亏损风险。盈利仓位可通过智能移动止损（Trailing Stop）持续跟随趋势；当持仓出现亏损且 M1（1 分钟）周期检测到反向信号时，系统可自动提前离场，以减少不必要的回撤。 实盘信号： https://www.mql5.com/en/signals/2376781 首发优惠： 当前价格仅限前 20 位购买者。售出 20 份后，产品价格将上调 100 美元 ，调整为 599 美元 。 产品理念 本 EA 专为希望实现 US30 全自动交易的投资者设计，采用趋势跟随结合回调入场的交易策略，在市场已有明确方向时寻找更优的进场位置，而不是盲目追涨杀跌。 盈利订单可采用 移动止损 持续跟随行情，在锁定利润的同时尽可能捕捉更大的趋势；如果交易者更喜欢
Gold Snap
Chen Jia Qi
4.47 (17)
专家
Gold Snap — 黄金快速利润捕捉系统 实盘信号： https://www.mql5.com/en/signals/2362714 实盘信号2： https://www.mql5.com/en/signals/2372603 实盘信号 v2.0： https://www.mql5.com/en/signals/2379945 当前价格仅剩 3 份。价格很快将上涨至 $999。 重要： 购买后请通过私信联系我们，以获取用户指南、推荐设置、使用说明以及更新支持。 https://www.mql5.com/en/users/walter2008 欢迎加入我们的 MQL5 频道，获取产品更新与交易见解。 https://www.mql5.com/en/channels/tendmaster 在 Gold House 的长期研发与实战验证中，我们进一步确认了突破策略在黄金市场中的有效性，也验证了我们自适应参数系统在真实市场环境中的实际价值。 但对于突破系统来说，始终存在一个现实问题： 止盈太早，容易错过后续真正的大行情； 止盈太晚，又往往会经历一定程度的利润回吐。 这不是某一种策略独有
Gold Neural Core
TICK STACK LTD
5 (8)
专家
Launch Offer:   Grab Gold Naural Core and bundle it with   XAU Momentum   and get 2 free EAs of your choice from my entire MQL5 store. DM me for details. Learn how I personally manage risk when using grid systems:  https://www.mql5.com/en/blogs/post/767250 Read the user guide to any TickStack grid system:  https://www.mql5.com/en/blogs/post/767232 Gold Neural Core — Hyper-Scalping Grid System for XAUUSD Gold Neural Core is a high-frequency grid trading system engineered specifically for gold (X
Zerqon EA
Vladimir Lekhovitser
3.43 (28)
专家
实时交易信号 交易活动的公开实时监控： https://www.mql5.com/zh/signals/2372719 官方信息 卖家资料 官方频道 用户手册 安装说明和使用指南： 查看用户手册 Zerqon EA 是专为 XAUUSD 交易开发的自适应专家顾问。 该策略基于通过 ONNX 集成的 Deep LSTM 神经网络模型，使系统能够处理连续性的市场行为并以结构化方式分析价格动态。 该模型专注于识别黄金价格走势、波动性以及时间条件中的特定模式。 与传统固定信号不同，EA 通过训练后的神经网络框架分析市场，仅在内部模型识别到合适条件时才执行交易。 Zerqon EA 不会持续不断地进行交易。 某些时期可能完全没有任何交易，而在适合的 XAUUSD 市场阶段，系统可能会在较短时间内执行多笔交易。 每笔交易均带有预定义的 Stop Loss 和 Take Profit 参数。 同时还使用追踪止损机制来动态管理持仓。 该 EA 适用于偏好基于神经网络的黄金交易方式、重视执行控制以及接受可变交易频率的用户。 主要特点 不使用高风险交易技术，如马丁格尔 (M
Quantum Emperor MT5
Bogdan Ion Puscasu
4.86 (506)
专家
介绍     QuantumEmperor EA 是一款突破性的 MQL5 专家顾问，它正在改变您交易著名的 GBPUSD 货币对的方式！由拥有超过13年交易经验的经验丰富的交易者团队开发。 IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. ***购买 Quantum Emperor EA，即可免费获得  Quantum StarMan  !*** 私信询问更多详情 已验证信号：   点击此处 MT4版本：   点击这里 量子 EA 通道：       点击这里 每购买 10 件，价格将增加 50 美元。最终价格为 1999 美元 量子皇帝EA     采用独特的策略，将单笔交易连续拆分成五笔较小的交易。这意味着每次 EA 执行一笔交易时，它都会自动将其拆分成五个较小的仓位。 量子皇帝EA     量子帝王EA凭借其卓越的亏损交易处理方法，在众多专家顾问中脱颖而出。
Pulse Engine
Jimmy Peter Eriksson
4.06 (36)
专家
最新消息——目前仅剩少量存货，欲购从速！ 该系统的主要目标是在不使用任何有风险的鞅或网格的情况下实现长期的实时性能。  数量极其有限，现价优惠 最终价格 1499 美元 【实时信号】    |    【回测结果】    |    【设置指南】    |    【FTMO 结果】 一种不同的交易方法 Pulse Engine 不使用任何指标或特定时间框架。它采用了一种非常独特的方法，这是 MQL5 上任何其他交易系统都不采用的方法。 它交易的是日内方向性模式。这些模式是我利用自己多年来不断开发和完善的特定模式识别软件发现的。 该软件使我能够识别出市场历史上在一天中哪些时段会出现强劲的单向波动。 每个市场和每周的每一天都有其独特的走势。 这种方法之所以如此强大，是因为它不依赖于市场是处于趋势行情、反转行情还是任何特定的市场状态。其模式与这些因素完全无关。 脉冲引擎包含涵盖 六大市场的 70 多种不同模式 ，并结合超过 5万笔 交易的历史回测数据。 每个市场的回测时间均尽可能追溯至数据允许的最长时期， 外汇货币对约 20年，指数约 15 年， 加密货币 约10 年。这确保了极高的统计显
Nexorion Initium Novum EA
Valentina Zhuchkova
4.23 (26)
专家
NEXORION: Initium Novum — 确定性逻辑与算法综合体系 NEXORION 是一款基于严密流动性处理数学算法的机构级分析系统。该项目的核心理念是“计算透明化”：交易型 EA 将混沌的价格流转化为结构化的几何区域，并将决策过程直接在交易图表上进行可视化呈现。 实时信号监控 https://www.mql5.com/en/signals/2378408 https://www.mql5.com/es/signals/2372338 系统技术规格 交易资产 ：XAUUSD (黄金) 运行周期 ：H1 (1小时图) 核心方法论 ：机构流动性分析与确定性逻辑 (Institutional Liquidity Analysis & Deterministic Logic) 决策依据 ：流动性池与平衡水平的数学计算 数学架构与可视化 本系统的关键创新在于 动态计算映射 (Dynamic Computation Mapping) 。算法不仅是分析价格，更是通过以下模块构建市场的数学模型： 流动性追踪 (Liquidity Tracking) ：基于市场阶段的深度分析，精确识别买
Wave Rider EA MT5
Adam Hrncir
4.83 (46)
专家
Scalper speed with sniper entries. Built for Gold. Tired of all the fake EAs that eventually disappear? Most authors just create another EA when it fails - I wanted to do it differently. Wave Rider is my personal project built out of passion - honest, transparent EA without any fake AI or manipulated back-test that's been continuously updated for more than 6 months, that I am using myself from very first day. Check the Live signal  or Manual  or  Broker performance Version 5.x upgrade notice: Cl
XT Bitcoin Robot MT5
MQL TOOLS SL
5 (4)
专家
XT Bitcoin Robot is an advanced  automated trading system  designed specifically for  BTCUSD traders  who want to take advantage of Bitcoin's market volatility without the need for constant market monitoring. The robot continuously analyzes market conditions and automatically executes trades based on its built in trading logic, helping traders stay active in the market 24 hours a day without manual intervention. The system is designed to identify trading opportunities and manage positions accor
XG Gold Robot MT5
MQL TOOLS SL
4.33 (112)
专家
The XG Gold Robot MT5 is specially designed for Gold. We decided to include this EA in our offering after extensive testing . XG Gold Robot and works perfectly with the XAUUSD, GOLD, XAUEUR pairs. XG Gold Robot has been created for all traders who like to Trade in Gold and includes additional a function that displays weekly Gold levels with the minimum and maximum displayed in the panel as well as on the chart, which will help you in manual trading. It’s a strategy based on Price Action, Cycle S
Chiroptera
Rob Josephus Maria Janssen
4.64 (47)
专家
Prop Firm Ready! Chiroptera is a non-martingale, non-grid, multi-currency Expert Advisor that operates in the quiet hours of the night. It uses single-placed trades (of all 28 pairs!) with tactically placed Take Profits and Stop Losses, that are continuously adjusted to maximize gains and minimize losses. It keeps track of past and upcoming news reports to ensure impacts are minimized and carefully measures real-time volatility to prevent impacts due to unpredictable geo-political disturbances c
SomaOil
Andrii Soma
5 (2)
专家
SomaOil 是 MetaTrader 5 的多策略突破 EA 交易，专为 WTI 原油 (XTIUSD) 打造。一张图表、一张 EA、20 个独立策略一起作为一个多元化投资组合运行。 实时信号。 为了使其在发布时就可以使用，我使用了透明的、逐步调整的定价模型： 发布价：100 USD（48 小时） 从周一起，每售出 10 份价格上调 100 USD 即使同一天售出超过 10 份，价格每天最多上调一次 早期买家锁定产品生命周期内最优惠的价格。 概念 SomaOil 没有运行往往会过度适应狭窄市场体系的单一设置，而是附带了一组精心策划的 20 个预先调整的策略，这些策略全部在单个 WTI 图表上的单个 EA 下并行运行。 每个策略都有自己的神奇数字、评论、时间范围、波动检测参数、退出、新闻距离和批次步骤。它们共享相同的执行引擎，但独立交易，因此您无需管理数十个图表即可跨时间范围和突破广度获得真正的多元化。 作品集创建 我对两个互补的样本内范围进行了优化，每个范围都具有相同的参数网格： 5组时间范围：D1、H12、H8、H4、H1 三种突破宽度变体： V1 广泛：更宽的波动，更少但更强的
Range Breakout EA with Range Filters
Jimmy Peter Eriksson
4.52 (21)
专家
更新：下一价格：599 美元，最终价格：999 美元 如果您重视诚实和为真实交易而构建的真正交易系统，而不是一个看起来完美无瑕但最终可能导致账户爆仓的直线回测，那么这可能适合您。 无马丁格尔/无网格 22个月实时信号 +250% 实时增长 【实时信号】    |  【FTMO 结果】    |  【主投资组合】  |  【回测指南】 为什么 Range Breakout EA 如此稳定？ Range Breakout EA 基于一种众所周知的市场行为：交易时段之间的波动性变化。 亚洲交易时段的波动性通常较低，形成一个狭窄的价格区间。伦敦交易时段开盘后，波动性增加，价格往往会突破该区间 并继续朝突破方向移动。 该系统会交易这种突破，并在当天晚些时候波动性开始减弱时平仓。 它不使用指标或固定时间框架，这有助于减少过拟合。系统内部使用突破过滤器来避免低质量的突破交易。 该策略在 XAUUSD、USDJPY、BTCUSD、US30 和 DE40 等货币对上表现尤为出色。 同时交易多个市场可以实现强大的分散风险能力。 加入社区！ 公众社区：  点击这里！ 请私信我并附上购
SixtyNine EA
Farzad Saadatinia
4 (4)
专家
SixtyNine EA – 一款适用于 MetaTrader 5 的黄金交易专家顾问，具备 6 个集成策略层、每笔交易预设 Stop Loss，以及不使用马丁格尔、Recovery 系统或网格交易的清晰交易结构。 公开实盘信号：$500 初始资金，固定 0.02 手，500%+ 增长，实盘运行超过 20 周 公开实盘信号是 SixtyNine EA 最重要的运行证明。该账户以 $500 余额 开始交易，采用 每笔交易固定 0.02 手 ，并已持续进行超过 20 周 的真实交易。在此期间，实现了超过 500% 的总增长 。 该信号同时展示了系统在真实市场环境中的风险表现，包括约 20% 的回撤 。由于该信号是在较小的 $500 账户中使用固定 0.02 手交易，偏好更低风险的用户可以根据市场情况和经纪商执行条件选择更小的手数设置以及更保守的 set 文件。 LIVE SIGNAL HERE 价格： $299 → 下一阶段： $499 → 最终： $999 SixtyNine EA 专为 MetaTrader 5 平台上的黄金（XAUUSD）交易 设计。它结合了 6 个集成策略层
Precise Pair Trading Pro
Arkadii Zagorulko
3.75 (12)
专家
请注意，我不会通过任何第三方经销商、代理或其他分销渠道销售此 EA。 监控 -  实时信号 公开频道 - 这里 此 EA 交易两个品种，并寻找它们之间的短期失衡。当两个品种的走势偏离它们通常的正常关系时，EA 可以开仓，并在失衡变小时平仓。 这不是网格 EA。这不是马丁格尔。EA 不会打开很多恢复订单。每个品种只使用 1 个持仓。 它不是为了在回撤中持仓很多天而设计的。 EA 在开仓前使用过滤器。如果市场条件不好，它可以跳过交易。 EA 输入参数: 主要交易品种 - 用于交易的第一个品种。 次要品种 - 用于比较和交易的第二个品种。 分析时间周期 - 用于计算的时间周期。 历史数据深度 - EA 检查多少根K线用于计算。 Entry Threshold - EA 开仓前失衡必须有多强。数值越高，交易越少，但信号越强。 Exit Threshold - EA 判断失衡已经变小并且可以平仓的水平。 Close Target - 平仓的利润目标。较小的值可以更快平仓。较大的值可以等待更多利润。 Beta Smoothing - 使信号更稳定，并减少市场噪音。 Min Correlation
SomaGold
Andrii Soma
5 (10)
专家
SomaGold 是一款专为 MetaTrader 5 打造的多策略突破型智能交易系统（EA），仅适用于黄金（XAUUSD）。一张图表、一个 EA，32 套独立策略并行运行，构成单一、分散化的组合。 实时信号。 这是我在 MQL5 上发布的第一款 EA。为在上线时让更多人能够入手，我采用透明的阶梯定价模式： 首发价：100 USD 每售出 10 份拷贝，价格上涨 100 USD 早期购买者在产品生命周期内锁定最低价格。 理念 与其运行单一、容易过度拟合某一狭窄市况的设置，SomaGold 自带一套精选的 32 套预调策略，全部在同一黄金图表上的单个 EA 中并行运行。 每套策略拥有各自的 magic number、注释、时间周期、摆动识别参数、出场规则、新闻距离与手数步长。它们共享同一执行引擎但独立交易，因此您可在多个时间周期与突破宽度上获得真正的分散化，而无需管理大量图表。 组合构建 我进行了 48 次完全不同的优化： 首先，我在 2 个时间段上运行优化： 2018–2023 2020–2025 时间周期分为 4 组： D1、H12、H8、H4 突破宽度有三种变体： V1 Bro
Microedge Neural Matrix EA
Peter Robert Grange
5 (4)
专家
MICROEDGE NEURAL MATRIX EA 市场结构边界上的精准交易 实盘账户监控 https://www.mql5.com/en/signals/2383765 您可以通过公开信号观察 MicroEdge Neural Matrix EA 在真实市场环境中的运行情况，包括当前与历史交易、余额与净值变化、实际回撤、交易频率，以及订单在真实经纪商环境中的执行表现。 历史回测展示系统架构在过去市场数据中的运行方式，而实盘信号则展示系统在当前市场条件下的真实表现。 产品概述 MicroEdge Neural Matrix EA 是一套结构化算法交易系统，专门为 XAUUSD 黄金 H1 周期 开发。 系统将市场视为一个持续变化的动态矩阵，其中包括价格结构、动量、波动率、流动性、交易时段特征以及价格方向性扩张。 MicroEdge 不会因为每一根K线的波动就立即作出反应，也不会仅仅因为市场开始移动就开启交易。系统会在多个内部条件形成一致后，才允许执行交易。 它的目标并不是持续不断地交易。 它的目标是识别结构清晰的市场机会，过滤不稳定环境，并以纪律化方式完成执行。 精准。智能。执行。
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EA Games Changer
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AI 游戏规则改变者——多对平均+对冲系统（智能方向扩展） 促销活动上线——诚邀五星好评用户！终身6个月优惠价。名额有限，先到先得！ 终身使用权仅比6个月价格加1美分—— 趁现在还能享受无与伦比的优惠价格，锁定永久所有权，之后将恢复至全额终身价值！ 版本：完美交互式用户界面 - MT4（已打补丁） 开发者：CyberBot Project P R E P A R A T II O N 交易是赌博吗？如果你承认外汇和资本市场与高风险赌博如出一辙——财富可能在瞬间暴涨或暴跌，那么答案无疑是肯定的。这一现实引发了无休止的争论：有人将其视为结构化的商业活动，并对其风险进行计算；然而，统计数据显示，超过95%的交易者都面临着毁灭性的损失，而只有区区5%——通常是顶尖的基金经理——能够持续盈利。为什么会将交易与赌博联系起来？从法律角度来看，由于交易基于全球金融数据，因此它不属于赌博，但波动性、杠杆和衍生品使其与高风险赌博有着惊人的相似之处。价格波动难以预测，长期预测失效，数月积累的利润也可能在一夜之间化为乌有。 颠覆游戏规则的理念：如果交易是赌博，那就
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Tjia Elisabeth Jasmine Canadi
专家
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Games Changer
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5 (2)
专家
GAMBLERS Games Changer – 20 Pairs in One, Prove it! Is trading gambling??? Yes, if you realize that forex and capital market trading almost entirely resembles gambling. Within seconds, you can become wealthier—or lose everything just as quickly. This undeniable fact sparks endless debates. Some argue trading is just normal commerce with profit and loss, but statistics reveal that   over 95% of traders suffer massive losses   , while only about 5% manage consistent wins—mostly dominated by globa
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Predator IQ7
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4.43 (7)
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Predator IQ7 – 交易中的智能猎手 We are looking for     熟练的猎人   准备征服   掠夺者IQ7       — 一款先进的可视化交易分析仪，根据客户要求精心设计   全球专业交易员 。 供电   开箱即用的导航工具 ，Predator IQ7 不仅提供强大的体验，而且   直观且令人上瘾   你的分析本能。 它的所有功能难以用语言描述。这款产品经过 深入研究， 旨在增强您自然的“市场搜寻”能力。 “一切都以 所见即所得的视觉格式 显示，消除了无聊的理论——只需 查看、拖动并执行！ Predator IQ7 专为 已经了解市场行为 并积极使用 MetaTrader 4/5 的 交易者而设计。 由于其 数据复杂度高 ，我们建议使用具有 全高清（1920x1080） 显示器的 高性能计算机 以获得最佳体验。 数十位 精明的分析 ， 以大胆而友好的方式 呈现，将提高您的精确度并提升您的个人交易策略。 现在不再是依赖“别人的运气”的时候了。 掌控局面——成为 自己财务成功的真正猎手。 我们已准备好协助您探索和掌握 Predator IQ7。 下载后，请
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HOT Predator IQ7
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HOT Predator IQ7 – 交易中的智能猎手 免费版 – 先发掘你的直觉，再决定是否升级到高级版 经济实惠的强大性能，卓越的智能体验，100% 免费试用。 如果您看过“HOT Quantum IQ7 8 Symbols”{/market/product/153368} 和“EA Quantum IQ7 ALL in ONE”{   /market/product/153369} 的 高级版本， 这个 免费版本 是你的 入门体验 ——旨在让你在升级到完整专业套件之前，探索、学习和掌握视觉市场搜寻的艺术。 ------------------------------------------------------------------------------------------ 概念 HOT Predator IQ7 不仅仅是一个指标，它是一款 可视化交易分析器， 专为希望像专业人士一样思考、观察和行动的交易者而设计。 它的每个部分都旨在帮助您以清晰、快速、精确的方式 直观地了解市场 。 本版本专为新用户设计，旨在让他们 亲身体验 捕食者系统的工作原理： 使用真实市场数据
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HiLoTren IQ7
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指标
HiLoTren IQ7 — 智能市场边界和数据透视图 使用 AI 精度定义您的交易水平。 HiLoTren IQ7 是一种 基于智能枢轴的指标 ，可自动在图表上直接绘制 枢轴点 、 阻力（R1–R3） 和 支撑（S1–S3） 区域。 它提供了一个清晰的视觉框架来识别 市场边界、反转区域和趋势延续水平 ——所有这些都是实时计算的。 主要特点 自动枢轴引擎 — 立即计算每日枢轴、R/S 水平。 动态区域可视化 ——带有区域着色的自适应支撑/阻力线。 适用于任何符号 — 支持外汇、黄金、加密货币和指数。 即插即用设置 — 零配置简单。 限价单和止损单的理想选择 ——在价格做出反应之前可视化高概率进入区域。 IQ7 交易生态系统的一部分 Combine HiLoTren IQ7 with: OSC HiLoTren IQ7   — trend confirmation & market structure. Miracle IQ7 EA   — automated execution using AI signals. Predator IQ7  EA— dynamic momentum
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Ultimate Trading Dashboard MT4
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实用工具
核心描述 Ultimate Trading Dashboard MT4 is a complete visual trading control system that integrates drag and drop order execution, multi-symbol monitoring, automated timeframe rotation, and advanced market analysis tools into a single unified workspace designed to improve speed, precision, and decision-making efficiency in manual trading on MetaTrader 4. 主要特点 支持直接在图表上拖放订单执行，并自动检测买入限价单、买入止损单、卖出限价单和卖出止损单。 单一界面即可自动轮换显示多种货币对的多符号监控 多时间框架自动切换，包括 H4、H1、M30、M15、M5 和 M1，提供持续的市场概览 多对阴影显示功能可同时显示多达 8 个相关仪器的阴影。
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Oscillator IQ7
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指标
EA Mastermind – The Smart, All-in-One Trading Solution It’s time to stop relying on luck for your trading success. Meet EA Mastermind — a premium, next-generation trading suite engineered by the BATIK Team , a collective of professionals in market analytics, algorithmic engineering, and intelligent trading design. EA Mastermind isn’t just another Expert Advisor — it’s a revolutionary ecosystem that fuses three intelligent systems into one seamless framework: AI Mastermind Signal Analyzer – deliv
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EA CyberBot MT4 Inc 8Pairs 8TF 8Shadows Indicators
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Instructions for use   click here! aining, what if all these steps could be completed even with the support of a practical real-time personal assistant?! 建议：本产品经过精心设计，注重实用性，避免理论复杂性，完全依靠潜意识作为观察反射。因此，大脑将以复杂的方式固有地理解信息，培养一种培养成功交易的个人所有权文化。即使是新手也可以在持续应用一周内取得成果，这一事实可以通过原型试用演示得到证实。我们强烈建议您立即与我们联系。不要错过获得这款卓越产品的机会，它在同类产品中脱颖而出，既是最佳产品，也是独一无二的产品。这样的产品在市场上是无与伦比的，即使价格高昂，主要是理论性的。该产品已获得专业交易员和知名教育机构的认可。有利的消息是，您可以以非常优惠的价格获得它，目前可享受 45% 的促销折扣。尽快行动 (ASAP)。 这些产品的独特之处在于开发了复杂的算法，这些算法源自八对、八个时间范围和八个阴影的多指标函数。此外，还有一个强大而实用的交易
VR CyberBot MT4 Panel Expert 8Pairs 8Shadows Pivot
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5 (1)
专家
The product "VR CyberBot MT4" is the LITE series with the economical price of the product " CyberBot 8 Pairs " [Ai]  Autonomic computing   is an intelligent computing approach that autonomously carries out robotic and interactive applications based on goal- and inference-driven mechanisms. “   Ai Panel Genius X   ”是一款高级指标，旨在帮助专业交易员提升交易效率。它能够即时提供所有货币对的专业知识，包括多货币对分析，所有信息都以先进的“所见即所得”可视化方式呈现。从初学者到经验丰富的交易员，任何人都可以通过“潜意识”方法轻松掌握，无需学习枯燥的理论。 This 'ToolTip'     EA-Robot    acts like a super smart assistan
GOLD Predator IQ7
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Concrete portfolio evidence from real accounts [attached] shows that the target of >95% wins [blue] has been achieved. Download the free demo and test it yourself. Follow the instructions. Backtesting >100% per month, is it possible? 尊敬的同事，如果您正在寻找一款安全可靠的EA交易机器人，能够保证每月至少5%的盈利目标，并且透明可靠，我向您推荐：专为黄金开采设计的EA-ThinkBot IQ7 Predator现已上市，欢迎您前来体验。我鼓励您亲自验证它的有效性。 EA ThinkBot IQ7 Predator — 专业交易解决方案，而不仅仅是 EA Disclaimer:    This project is strictly for experienced MetaTrader users who are skilled in both tradi
GaMBLeRs
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GaMBLeRs – 智能交易机器，实现账户指数级增长 [ 量子交易机器] PROMO LAUNCH — 5 Star Reviewers Wanted! Lifetime 6_Month Price. Limited Quota. Act Fast! Lifetime access only +1 cent from the 6-month price — secure permanent ownership at an unbeatable introductory rate before it reverts to full lifetime value! Version: Perfected Interactive UI - MT4 (Patched) Developer: CyberBot Project   D   I   S   C   R     I   P   T   I  0  N   GaMBLeRs是一款专为心理素质强、深谙金融市场成功之道的交易者设计的智能交易系统（EA）。该系统融合了人工智能、交互式面板和自动
Empire Gold X
Tjia Elisabeth Jasmine Canadi
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Professional Gold Scalper EA | Built for XAUUSD | Trade Gold Like a Pro – Clean, Visual, and Protected |  Prove ROI of 100+ per month?! 步入一个机遇与精准完美融合的世界。 黄金一直以来都承载着财富、风险和韧性的象征。然而，在当今动荡的市场中，成功不再取决于运气，而是取决于策略、自律和勇于创新的精神。 我们诚邀您探索一种全新的范式：将不确定性转化为优势，将恐惧转化为信心。无论您是经验丰富的交易员，还是刚刚踏上交易之旅的新手，这都将是您了解黄金的途径，您将不再将其视为神秘莫测的事物，而是将其视为一种可以解读、预测和掌控的节奏。 在这里，传统与科技完美融合。凭借先进的仪表盘和智能自动驾驶系统，我们揭开市场行为的隐藏密码——化繁为简，化波动为动能。 这不仅仅是交易，这是“淘金”的艺术。 加入我们，探索如何实现资本指数级增长、抵御突如其来的经济衰退，并抓住他人忽略的机会。 你的旅程从这里开始。 促销活动上线——诚邀五星好评用户！终身6个月优惠价。名额有
GBPUSD v101 MT4
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GBPUSD v102 MT4
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CHAMP Trade 8 x 4
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Your Professional 8-in-1 Investment CHAMP Analyzer "CHAMP" is here, a multi-talented analyst creating a high probability of winning every time you trade.   COACH's powerful dashboard will make you an expert in no time.   You'll even know what's going to happen on 8 pairs simultaneously [Buy/Sell related to Reversal/Trend].   Equipped with a practical panel and accurate drag-and-drop functionality, it simplifies your trading.   Expensively built, yet affordable.  Many functions are inexplicable,
EA CyberBot MT5 Inc 8Pairs 8TF 8Shadows Indicators
Tjia Elisabeth Jasmine Canadi
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[As of May 08, downloaded by 53 traders]    Instructions for use   click here!   aining, what if all these steps could be completed even with the support of a practical real-time personal assistant?! 建议：本产品经过精心设计，注重实用性，避免理论复杂性，完全依靠潜意识作为观察反射。因此，大脑将以复杂的方式固有地理解信息，培养一种培养成功交易的个人所有权文化。即使是新手也可以在持续应用一周内取得成果，这一事实可以通过原型试用演示得到证实。我们强烈建议您立即与我们联系。不要错过获得这款卓越产品的机会，它在同类产品中脱颖而出，既是最佳产品，也是独一无二的产品。这样的产品在市场上是无与伦比的，即使价格高昂，主要是理论性的。该产品已获得专业交易员和知名教育机构的认可。有利的消息是，您可以以非常优惠的价格获得它，目前可享受 45% 的促销折扣。尽快行动 (ASAP)。 这些产品的独特之处在于开发
VR CyberBot MT5 Panel Expert 8Pairs 8Shadows Pivot
Tjia Elisabeth Jasmine Canadi
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The product "VR CyberBot MT5" is the LITE series with the economical price of the product " Ai Panel Genius X5 " [Ai] 自主计算 是一种智能计算方法，它基于目标和推理驱动机制自主地执行机器人和交互式应用。 “   Ai Panel Genius X   ”是一款高级指标，旨在帮助专业交易员提升交易效率。它能够即时提供所有货币对的专业知识，包括多货币对分析，所有信息都以先进的“所见即所得”可视化方式呈现。从初学者到经验丰富的交易员，任何人都可以通过“潜意识”方法轻松掌握，无需学习枯燥的理论。 This 'ToolTip'     EA-Robot    acts like a super smart assistant for trading, offering valuable information to help you create a solid plan. 它的作用如下： - 它通过提供重要信息帮助交易者做出更明智的决策。 - 它是由世界级的分析师使用数百种自
GBPUSD v101 MT5
Tjia Elisabeth Jasmine Canadi
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GBPUSD v102 MT5
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CHAMP Trade 8 x 5
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