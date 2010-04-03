OneEA 30Pairs

跨多个市场均衡执行

OneEA 30Pairs最吸引人的特点之一是平衡性。

启用自动交易机器人后，系统可以同时在所有选定的市场执行交易。

并非所有符号都能同时中奖。

并非所有符号都会同时下跌。

这正是关键所在。

表现强劲的股票可以弥补表现较弱的股票造成的损失。

您的交易活动不再依赖于单一图表，而是分布在多元化的投资组合中。

许多交易者欣赏这种方法，因为它与将所有风险集中在一个市场相比，创造了更平衡的交易体验。

完全自动化，随心所欲

启用自动机器人。

选择您喜欢的符号。

允许系统持续监控市场。

EA会自动执行以下操作：

检测趋势状况

评估准入机会

计算网格间距

管理风险敞口

应用盈亏平衡保护

激活尾随管理

监控投资组合状况

实时处理交易管理

一切都是自动发生的。

无需持续关注图表。

需要时可完全手动控制

自动化绝不能剥夺控制权。

这就是为什么OneEA 30Pairs包含一个完整的交易手动控制面板的原因。

你可以：

开立买入仓位

开立卖单

平仓个别交易

按代码平仓

立即平仓所有仓位

启用特定配对

禁用特定配对

暂停自动化

简历自动化

监控账户风险敞口

监控浮动利润

监控整体投资组合表现

全部数据均直接来自图表。

没有复杂的菜单。

无需通过终端窗口进行搜索。

所有功能均可通过专用控制按钮实现。

专为以增长为目标的交易者而设计

许多交易者都会参与经纪商的促销活动和奖励活动。

一个常见的挑战是产生足够的交易量以满足提款要求。

由于OneEA 30Pairs可以同时在多个市场运行，因此整体交易活动可能会比单对系统高得多。

在合适的市场条件和适当的风险设置下，交易者可能会观察到大量的投资组合活动和交易手数生成。

这一特点使得该系统对追求与奖金相关的交易者来说特别有吸引力。

结构简单，基础稳固。

OneEA 30Pairs最重要的特点或许是图表上看不到的。

建筑设计。

我们特意保持了核心框架的条理性和易懂性。

其逻辑依然复杂，但结构设计具有可扩展性。

这意味着该系统不仅适用于交易者，也适用于开发商和未来的卖家。

你可以：

添加您自己的指标

修改准入条件

创建新筛选器

构建自定义策略

扩展风险管理逻辑

集成人工智能模块

添加机器学习概念

开发全新产品

可能性几乎是无限的。

不仅仅是交易工具

想想聘请一位专业的MQL5开发人员需要多少成本。

对于许多项目而言，开发成本很快就会达到数百甚至数千美元。

OneEA 30Pairs提供了一个现成的框架，可以大幅缩短开发时间。

你不是从空白屏幕开始，而是从一个完整的可运行系统开始。

许多交易员认为这是获得专业交易基础最经济的方式之一。

市场开发机会

有些买家只使用OneEA 30Pairs进行交易。

另一些人则看到了更大的机遇。

由于可以访问源代码，经验丰富的用户可以开发自己的变体，添加专有逻辑，并基于该框架创建全新的项目。

对于有兴趣成为未来市场卖家的交易者来说， OneEA 30Pairs可以作为一个有价值的起点。

如需在 MQL5.com 上发布或进行商业再分发，根据预期用途，可能需要另行签订可选协议。