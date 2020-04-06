EA CyberBot MT5 Inc 8Pairs 8TF 8Shadows Indicators

aining, what if all these steps could be completed even with the support of a practical real-time personal assistant?!
建议：本产品经过精心设计，注重实用性，避免理论复杂性，完全依靠潜意识作为观察反射。因此，大脑将以复杂的方式固有地理解信息，培养一种培养成功交易的个人所有权文化。即使是新手也可以在持续应用一周内取得成果，这一事实可以通过原型试用演示得到证实。我们强烈建议您立即与我们联系。不要错过获得这款卓越产品的机会，它在同类产品中脱颖而出，既是最佳产品，也是独一无二的产品。这样的产品在市场上是无与伦比的，即使价格高昂，主要是理论性的。该产品已获得专业交易员和知名教育机构的认可。有利的消息是，您可以以非常优惠的价格获得它，目前可享受 45% 的促销折扣。尽快行动 (ASAP)。

这些产品的独特之处在于开发了复杂的算法，这些算法源自八对、八个时间范围和八个阴影的多指标函数。此外，还有一个强大而实用的交易面板助手功能，可同时促进数十项交易，提供有关 Pivot、Sup123 和 Res123 的最新指导。此外，还包括一个额外的 EA-Robot，用于 MA 和 RSI 之间的变量设置训练。

所有这些都打包在一个文件中，并且已经证明，包括 MQL5.com 在内的任何市场都不存在类似的复杂产品，其价格与提供给学生的产品一样实惠。我们提供的产品符合其描述，并且没有误导性。我们理解，您可能之前被有希望的回测中的演示文稿和图像误导，而这些演示文稿和图像一开始是看不到的。

EA CyberBot MT4 Panel Expert 8 Pairs + 8 T.Frames + 8 Shadows + Pivot [  Products for maximum trading activity at economical prices  > are in the series MAX products ] |>  MT5 platform is also available, click here !

我们作为顾问和教练的能力源自数十年的经验。我们创造和开发“开箱即用”的尖端产品，为从初学者到专业人士的个人交易者提供支持，没有令人困惑的理论。一切都以复杂的所见即所得格式直观显示，训练和磨练潜意识，使其更熟练、更负责任地识别和交易。值得信赖的产品感觉就像由专家策划助手直接指导一样。

VERY IMPORTANT NOTE:

Some of you agree that buying a "pig in a poke" is not a smart thing. And it seems that many developers manipulate with pictures, backtests, and videos that seem very promising.

We promise, we will tell you honestly, what you will get from our product in real. There are several tester products available that can be downloaded for free, to show 300 seconds of identical functions to the original product. And if you want to practice the Panel Assistant for manual trading, fill in the ReviewPass section in the settings menu. [ReviewPass for testers] can be found when doing backtests [strategy testers] from the demo file of this product download.

List of tester products including free downloadable Add-Ons for MT4 platform: https://www.mql5.com/ru/users/BATIK 

Tutorials & Simulation Videos: https://drive.google.com/drive/folders/1fVXwTn9ccAxGVU_3A_RMLVJO6CDZJhT8?usp=sharing

>

Backtest Settings [Strategy Tester] 

Symbol: GBPUSD

T.Frame: H1

T.Profit: 500

S.Loss: 1000

Period: Jan 1, 2024 ~ until now   >>> https://youtu.be/kUcTb_xm1TI >>> [Expert advisor simulation video from MT4 & MT5 platforms]

>

Motto: "PORTFOLIO target > 95% Blue" every trader becomes the instant winner 

> Dedicated to serious traders, who need a genuine, state-of-the-art product

> Promise, can be proven, find the proof in the real akun statement click here

It is profitable to buy at a 45% discount now, because the facilities are improved. The price will continue to rise with the addition of multi-algorithm functions for the execution of its automatic trading robot. Currently, the EA-Robot action still uses 2 MA & RSI algorithms; In the future, it will be enhanced with the Pivot-Res123-Sup123 function execution algorithm [the method is attached at the bottom].

>

F

E

A

T

U

R

E

S
[FX Indicator PRO] Features: [EA CyberBot PRO] Features:
  • 8 pairs of symbols together on one screen.
    8 Timeframes analysis of popular indicators.
    8 Symbols analysis in main chart time ranges.
    Automatic horizontal line time period background.
    Pivot, Resistance and Support updated daily.
    Shawl-shaped trend signals accompany the charts.
    "Mastermind Advicer" expert in the right corner.
    Choice of 5 Oscillators according to trader needs.   
      • Trading Panel Pad Assistant for manual trading.
      • EA Robot Trading Algorithm EMA vis-à-vis RSI
    • The EA CyberBot PRO product also includes the FX Indicator PRO [All in One File]
  • [ Oscillators ] Stochastic, CCI, RSI, MACD & Momentum. At the bottom of the screen. [MT4 with Add-Ons]
    [ Reversal Code ] Available as support for the "scalping trigger" signal section [MT4 only]
  • [ EA Trade Panel ] .. simplifies operational functions for traders, it practical even for beginners
    [ EA Robot Trading ] .. modify variables such as EMA ~ RSI and conduct frequent backtests
    [ Telegram Alert ] Complementary "Reversal Code" to Telegram [EA CyberBot MT4 only]

Starting from the background of the main screen, it displays daily, weekly, and monthly time information via vertical lines, along with automatic calculations of Pivot, Resistance, and Support functions via horizontal lines at any time.

On the main symbol pair chart, there is a blue/red scarf to support the trend code. Additionally, there is a function to display 8 pairs of symbols simultaneously in the time range according to the main graphic, serving for harmonized analysis of global markets.

At the top left of the screen, there is a function for replacing with another pair than the previously registered 8 pairs of symbols. There is also a function for switching between timeframes M1, M5, M15, M30, H1, H4. These two functions can loop automatically every 18 seconds.

At the bottom left of the screen, there is a comparison of the main symbol pairs in each timeframe against the WPR, MACD, CCI, STOCH, MA indicators to form an analysis in the form of prediction arrows and several recommendations.

On the right of the screen, it contains a lot of information that can be used if needed to support the final results of the overall analysis to become the best recommendation.

Highly recommended if you are experienced enough.

>

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

ABOUT "CyberBot Project" 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~  

> “CYBERBOT PROJECT”平台专为具有卓越专业精神和专业知识的交易者建立，具有以下特点：

    • - 能够在正确的时间和地点大规模有效地检测正确的动量。
    • - 他们的交易活动中的每一个动作都得到强有力的数据和负责任的分析的支持。
    • - 成为一名在其领域不断磨练和精通个人技能的专家。
    • - 了解 EA 机器人的一般分析，包括其创建者的算法。
    • - 成为专家分析师和专家执行者，并可以创建 EA 机器人 2MA 交叉 RSI。

> “CYBERBOT PROJECT”平台24小时实时100%专家策划，无需理论，从衍生品业务领域的初学者到资深人士，都可以通过视觉掌握一切。

> 有利的一面是，交易者可以在这里看到所有可获得的好处。对于那些之前使用被动 EA 感到失望或财务损失的人，我们建议考虑这个平台。

C
Y
B
E
R
B
O
T

P
R
O
J
E
C
T

不要像赌徒一样交易，赢家的秘密就在这里【CyberBot 项目】所展示的平台透明且复杂，即使是初学者也可以在一周内立即变得更加专家 | 宝贵而难忘的成功经验 | 专业结构化的产品，为您成为伟大的分析师和专家交易员做好准备，实现财务自由的成功 | 最好的选择就在这里‼

介绍：EA CyberBot PRO [MT4| MT5] 外汇加密货币交易，一张图表中有 8 对、8 个时间范围和 8 个阴影。这是一个设计精良的专家顾问 [EA] 程序，具有“开箱即用”的功能。它创建了一个完整的平台，包含无缝集成到一个文件中的机器人 EA、交易面板和多指标。将这些功能结合在一个平台中，使其成为精明交易者的强大工具，服务于严肃的交易活动，同时还可作为建立更高质量交易实践的教育工具。它被设计为一种宝贵的资产，对于经验丰富的交易者、介绍经纪商 (IB) 和期货公司来说是必不可少的，作为一种促销工具，通过将品牌嵌入产品中，同时增加营业额并授权客户变得更加自信并积极参与独立交易。

我们的计划已被证明能够有效提高技能，这得益于咨询和教育领域多年的研究和开发。通过密集的 MQL4 和 MQL5 编程，我们满足了资本市场交易员的基本需求。我们的方法侧重于 100% 的实践培训，消除了繁琐的理论，并训练潜意识以提高反射能力。这将以前模糊的认知转化为商业活动中清晰、可分析且安全的现实。

顾问：通过可视化指导和实时功能分析提高您的交易效率和效力，“所见即所得”（所见即所得），实现实时交易执行，对所做的每个决策充满信心和信任。此工具易于使用的特性促进了快速过渡成为熟练的分析师，使个人交易者能够以经验丰富的专业交易者的技巧进行操作。从分析阶段开始，已有数十个活动信号同时可用于 8 对、8 个时间范围和 8 个阴影，包括每天自动活跃在图表中的枢轴-阻力-支撑线。执行阶段继续，只需在图表上移动线条，即可轻松快速地移动 8 对的订单值、止损和获利，让您更专注于将其放置在所需的位置。对于 EA 制造商，已为交叉 MA 和 RSI 提供了变量设置测试和回测功能。

该产品提供强大的功能，可满足初级交易员和进阶交易员的需求。用户在短时间内实现了技能的显著提升；仅一周时间，个人就可以显著提高自己的能力。这是怎么可能的？请放心，这已经通过用户的积极结果得到证明和测试。它操作非常简单，100% 依赖于潜意识在每次中奖机会时将其处理为反射动作的能力。当出现反转动量时，它可以用作剥头皮策略，当存在趋势条件时，它可以用作长期策略。在本说明下方的章节中，我们还介绍了准确的场景和策略，以实现最佳动量，从而实现更安全、更确定的交易活动。好消息是您已经找到了这款独特完整的产品；我们保证没有其他产品能像它一样强大，尽管价格要高得多。

 C
Y
B
E
R
B
O
T

P
R
O
J
E
C
T


~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

如何在“CyberBot 项目”产品上使用该策略

---------------------------------------------------

方法 1：枢轴点方法，带买入限价和卖出限价订单的支撑和阻力策略

---------------------------------------------------

该产品已通过枢轴点方法和支撑和阻力策略的严格测试。通过在第三级下达限价订单并在至少第二级下达止盈 (TP)，该工具对于每天管理多个订单非常有用。然而，在确定止损 (SL) 设置和在距离第三级以上下达补充订单以实现持续可观收益时，必须具备其他技能，包括对市场的基本了解。

  • 步骤 1：[回测] 指导您使用每天显示的“策略测试器”工具根据要交易的目标对观察 Pivot Sup123 Res123 的位置，以获得更好的模式一致性。
  • 第 2 步：[工具] 在交易助手的面板上练习，将货币对图表拖放到第 3 级以进行限价订单，将 TP 头寸拖放到第 2 级以进行保守交易，如果激进则放到较小的级别。
  • 第三步：掌握世界当前热点的基本信息，比如战争等；以多限价单、进一步建仓来获取更大利润，需要技巧和经验。
  • 步骤4：可以对几对货币下达多个限价单；但不要忘记根据枢轴点之后的第二天的情况调整其仓位，最新的Sup123 Res123。
  • 第五步：这个策略就像是分散一个希望仓位，比直接执行开仓的风险更小，如果运气好的话，这个挂钩工具可以更确定、更安全地获利。

以下是使用枢轴点、支撑位和阻力位进行衍生品交易的详细描述和执行策略，基于技术分析，面向高级交易者：

> 概述
在高级衍生品交易中，使用枢轴点、支撑位和阻力位对于识别高概率价格水平和潜在的市场逆转或延续至关重要。这些关键水平是制定最大化风险/回报率的策略的基础。专业交易员会结合使用这些技术指标以及其他工具来完善进入和退出策略。

> 枢轴点：关键概念

枢轴点是根据前一天的最高价、最低价和收盘价计算得出的一系列水平。这些水平可作为潜在转折点或价格行动动能区域的参考。枢轴点广泛用于日内交易，以预测市场情绪、动能和可能的价格走势。

关于枢轴点、支撑和阻力的基本理论，可以在博客上找到更多详细信息。 点击这里！

---------------------------------------------------

方法 #2：高级水平 || 本材料旨在全面了解“模式”。它还提供了在电流压力非常大的情况下的最佳解决方案

---------------------------------------------------
> 以下幻灯片中对横向走廊/趋势图像的解释：

||观看带有动态图像和解释性描述的可视化。||此材料旨在全面了解“模式”。它还提供了在电流压力非常大的情况下的最佳解决方案。
S
u
p
p
o
r
注意：需要注意的是，某些评论可能认为用于说明市场的波浪图过于理想化，无法准确反映现实的复杂性。这种观察是正确的，特别是如果一个人仍处于基础 (BASIC) 阶段。事实上，CYBERBOT 在其指导中建议每个客户不要过度受图形表示的影响。然而，成功将其可视化为整齐有序的波浪至关重要。通过这样做，您将擅长确定中心线（平衡）作为分析参考线。

[ 内幕 ] [ 告密者 ] 对于 CyberBot 成员，在使用“CyberBot 项目”进行实际交易时，通过主要货币对的经验和模式识别来增强您的决策能力。GPT-4 和 Google AI Gemini 的基本面和交易心理支持明智的行动。提示：利用八种货币对的触发信号增加您的收益，在 YouTube、Twitch 和 Kick 等平台上全天候直播。搜索“CyberBot 8 对”并选择“直播”选项；我们保证提供精准的指导。坚持不懈，您只需一周即可成为专家。我们将通过“ReviewPass”发送策略。[ 神经网络 ]
S
u
p
p
o
r


买家/租户留言：MQL5.com 商店专门授予每个买家或租户权限，使他们可以成为对该产品给予正面评价的挑剔评论者。对于我们的团队来说，这对于优先考虑我们有效满足每个买家或租户的个人信息需求以及促进重大战略改进的能力具有无价的价值。每个挑剔的评论都将能够独特地“ReviewPass”，使程序系统能够响应未来最高水平的改进。我们强烈建议您及时提交正面评价，因为 MQL5.com 不提供此功能，这使我们难以区分来自客户的消息和对我们免费培训产品的挑剔评论。尽快：并获得教练保证，以通过专门针对 CyberBot 客户的有效策略秘诀获得持续的利润。初步视频指导，根据产品 metatrader 选择：[ 设置 EA CyberBot MT4 ] || [ 设置 EA CyberBot MT5 ] || [ 设置 VR CyberBot MT5 ]

[投资组合目标 > 95% 蓝量] 2024 年，采用“CyberBot 项目”公式的产品有能力实现超过 95% 蓝量的目标。作为证明，我们在指导和开发程序的同时，按照方法和策略的步骤在实际执行中练习交易活动，以证明其达到超过 95% 蓝量目标的能力。请在“历史记录”栏中浏览“CyberBot 项目”帐户的 |< myfxbook|statement html>| 点击此处 !网站。[该真实账户由团队在 MQL5 市场中开发“CyberBot 项目”产品期间使用。以证明根据“CyberBot 项目”秘密公式的执行方法]。


新的前进步伐 | AI 驱动的精确性遇上市场逻辑 借助 Argos Rage ，推出了新的自动化交易水平--由嵌入式 DeepSeek AI 系统 提供支持，实时分析市场行为。 在继承 Argos Fury 优势的同时，这款 EA 采取了不同的战略路径：更灵活、更广泛的市场解读，以及更强的市场参与度。 Live Signal 时间周期: M30 杠杆:  最低 1:20 入金:  最低 $100 交易品种:  XAUUSD, EURUSD 经纪商:  不限 购买 Argos Rage 后，您将有机会免费获得 Argos Fury 。 购买完成后请直接与我联系。 Argos Rage 利用 DeepSeek AI 评估市场结构、节奏和压力--仅在概率一致时执行交易。 与 Argos Fury 相比，它带来更多机会，同时在不确定阶段仍保持智能保护。 当 Argos Fury 专注于干净的反转结构时， Argos Rage 扩大了交易范围。 它专为希望拥有更多信号、更多变化，同时不失去策略控制的交易者设计。 嵌入式 DeepSeek AI 集成的 AI 模型动态评估市场状况。
CryonX EA MT5
Solomon Din
5 (1)
专家
Cryon X-9000 — 量子驱动的自动化交易系统 真实信号： https://www.mql5.com/en/signals/2347543 如今，许多交易者通过在 美分账户 或 极小资金账户 上运行智能交易系统来制造“好看”的成绩 —— 这实际上表明他们 并不真正信任自己的系统 。 而本信号运行在一笔 20,000 美元的真实账户 上。 这代表了 真实的资金投入 ，并提供 透明、无造假成分的表现 ，没有美分账户常见的 人为放大效果 或 低风险失真 。 Cryon X-9000 是一款新一代自主交易架构，专为在高波动市场环境中实现高精度、稳定性和持续性执行而打造。系统基于多层量子分析核心，能够实时重构市场结构，并以冷静的数学逻辑识别最优入场点。 系统的核心是 Cryon Core Engine，它融合了高级形态分析、基于波动性的行为建模以及结构化风险防护逻辑。每一次交易决策都经过多层验证：过滤市场噪音、排除不稳定场景，并仅在结构一致性达到最佳状态时执行。Cryon X-9000 完全基于数据运行，并且 不使用马丁策略、不使用网格、不进行任何形式的非受控加仓 。其架构旨在提供长期
Big Forex Players MT5
MQL TOOLS SL
4.74 (129)
专家
We proudly present our cutting-edge robot, the  Big Forex Players EA  designed to maximize your trading potential, minimize emotional trading, and make smarter decisions powered by cutting-edge technology. The whole system in this EA took us many months to build, and then we spent a lot of time testing it. This unique EA includes three distinct strategies that can be used independently or in together. The robot receives the positions of the  biggest Banks  (positions are sent from our database t
The Gold Reaper MT5
Profalgo Limited
4.47 (88)
专家
道具準備就緒！ （ 下載SETFILE ） WARNING ： 目前價格只剩幾本！ 最終價格：990$ 免費取得 1 個 EA（適用於 2 個交易帳號）-> 購買後聯絡我 Ultimate Combo Deal   ->   click here JOIN PUBLIC GROUP:   Click here Live Signal 歡迎來到黃金收割者！ 該 EA 以非常成功的 Goldtrade Pro 為基礎，設計為同時在多個時間框架上運行，並且可以選擇將交易頻率從非常保守到極端波動設定。 EA 使用多種確認演算法來找到最佳入場價格，並在內部運行多種策略來分散交易風險。 所有交易都有停損和止盈，但也使用追蹤停損和追蹤停盈來最小化風險並最大化每筆交易的潛力。 該系統建立在非常流行且經過驗證的策略之上：交易突破重要的支撐位和阻力位。   黃金非常適合這種策略，因為它是一種波動性很大的貨幣對。 系統根據您的帳戶規模和最大允許提款設定自動調整交易頻率和手數！ 回測顯示出非常穩定的成長曲線，回撤非常可控且恢復很快。  該 EA 已針對黃金的最長可用期限進行了壓力測試，為不同經紀商使
Syna
William Brandon Autry
5 (17)
专家
BLACK FRIDAY - 20% 折扣 仅限 24 小时。优惠将于 11 月 29 日结束。 这是此产品唯一的一次促销活动。 介绍Syna版本4 - 全球首个代理式AI交易生态系统 我很高兴推出Syna版本4, 外汇交易行业首个真正的多EA代理式协调系统 。这一突破性创新允许多个智能交易系统在不同的MT5终端和经纪商账户之间作为统一的智能网络运作 - 这一功能直到现在才在零售外汇交易中存在。 Syna与AiQ、Mean Machine GPT或其自身的多个实例无缝协作,创建一个协作生态系统,EA共享集体智能,从彼此的交易中学习,并在您的整个投资组合中协调策略 。 在版本3+直接API访问OpenAI、Anthropic、Gemini、X.ai(Grok)、Mistral、DeepSeek、Perplexity和OpenRouter广泛模型生态系统的基础上, 版本4增加了革命性的主从架构,从根本上改变了交易者如何在多个账户之间进行分散和风险管理 。这是协调式多EA投资组合管理的黎明,人工智能将多个专业交易策略编排为单一的自适应有机体。 版本4主要增强功能: 行业首创代理式生态系
The ORB Master
Profalgo Limited
4.88 (24)
专家
PROP FIRM READY!  推出促销： 当前价格仅提供数量极其有限！ 最终价格：990美元 349 美元起：免费选择 1 个 EA！（最多 2 个交易账户） 终极组合优惠   ->   点击此处 加入公共群组： 点击此处   LIVE RESULTS 独立审查 欢迎来到“ORB大师” ： 开盘区间突破的优势 利用 ORB Master EA 释放开盘区间突破 (ORB) 策略的力量：一款专为现代交易者设计的精致、高性能专家顾问。 ORB 因其能够捕捉早期市场势头而人气飙升，而这款 EA 代表了我对这种行之有效的方法的个人看法。 ORB Master 如何交付成果 ： ORB Master 在美国和欧洲股市开盘后立即开始行动，瞄准四大主要指数的关键开盘区间：SP500、US30（道琼斯）、纳斯达克和 DAX 这些突破通常预示着当天的主导趋势，提供可靠的方向偏差。 EA 精准地利用这一优势，进入顺势交易，以获得最大利润潜力。 对于每个指数，EA 部署三种不同的策略变化，创建一个由 12 种不相关方法组成的稳健投资组合。 这种多样化可以最大限度地降低风险，同时扩大机会。
Aura Black Edition MT5
Stanislav Tomilov
4.36 (50)
专家
Aura Black Edition 是一款完全自动化的 EA，仅用于交易黄金。专家在 2011-2020 年期间在 XAUUSD 上表现出稳定的结果。没有使用危险的资金管理方法，没有马丁格尔，没有网格或剥头皮。适用于任何经纪商条件。使用多层感知器神经网络 (MLP) 训练的 EA 是一类前馈人工神经网络 (ANN)。术语 MLP 的使用含糊不清，有时松散地指任何前馈 ANN，有时严格指由多层感知器组成的网络（具有阈值激活）。多层感知器有时被通俗地称为“原始”神经网络，尤其是当它们只有一个隐藏层时。MLP 由至少三层节点组成：输入层、隐藏层和输出层。除了输入节点之外，每个节点都是使用非线性激活函数的神经元。MLP 利用一种称为反向传播的监督学习技术进行训练。多层结构和非线性激活使 MLP 与线性感知器区别开来。它可以区分非线性可分的数据。 此价格还剩 1 份，之后价格将上涨至 3000 美元 如何设定及参数说明 (阅读这里) Live results:   https://www.mql5.com/en/signals/2313678 More Signals:   Check my
EA Pips Hunter
Ihor Otkydach
4.2 (5)
专家
真實監控。誠實測試。零炒作。 LIVE SIGNAL MANUAL and SET FILES 在進入技術細節之前，有兩件事你必須知道： PipsHunter 由真實資金的監控信號所確認。該 EA 已在真實賬戶（Pepperstone）上持續運行數個月，所有監控完全公開。沒有模擬、沒有隱藏賬戶、沒有「完美回測」——真實交易結果證明了它的實際表現。 回測結果 100% 誠實。沒有曲線擬合、沒有歷史操縱、沒有不切實際的建模。你在策略測試器中看到的，正是 EA 在真實市場中的實際行為。沒有魔法、沒有灑金粉式的技巧——只有經過時間驗證的策略，能在實盤與測試中同樣穩定地運作。因此，PipsHunter 是 MQL5 市場上最透明、最誠實的智能交易系統之一，基於一個核心原則打造：構建安全、穩定、真實的交易系統，不做任何人工“增強”。 這個機器人不僅安全——而是超級安全，得益於嚴格的止損保護，以及完全不使用馬丁格爾或加倉平均。 使用說明 — 如何使用 核心策略：日內剝頭皮 + 搖擺反轉邏輯 PipsHunter 在同一引擎中結合兩種專業交易方法： DayTrading 邏輯——捕捉日內波動 , S
Nano Machine
William Brandon Autry
5 (4)
专家
黑色星期五50%折扣 - NANO MACHINE GPT 常规价格:$997 至 黑色星期五:$498.50 (折扣价格将在促销期间体现。) 促销开始:2025年11月27日 - 限时黑色星期五活动。 黑色星期五赠品: 所有在黑色星期五活动期间购买Nano Machine GPT的买家可以参加随机抽奖,奖品包括: 1 x Syna激活码 1 x AiQ激活码 1 x Mean Machine GPT激活码 如何参与: 1) 购买后, 向我发送私信 以获取Nano Machine GPT手册和推荐的设置文件。 2) 然后 在此产品页面发表评论 确认您的购买,即可 正式进入 黑色星期五抽奖活动。 将从符合条件的黑色星期五购买者中随机选出三位独立获奖者,购买者必须同时发送消息并发表评论。 黑色星期五促销结束后,Nano Machine GPT将恢复其常规价格997美元。 Nano Machine GPT - 紧凑型全功能系统中的旗舰级AI DNA Nano Machine GPT由Mean Machine GPT、AiQ和Syna背后的同一开发者打造,这些系统帮助建立了外汇交易中真正
Ultimate Breakout System
Profalgo Limited
5 (28)
专家
重要的 ： 此套装将仅以当前价格出售，且数量非常有限。    价格很快就会涨到 1499 美元    包含 +100 种策略 ，未来还会有更多！ 奖励 ：价格为 999 美元或更高 --> 免费选择我的其他  5  个EA！ 所有设置文件 完整的设置和优化指南 视频指南 实时信号 审查（第三方） 欢迎来到终极突破系统！ 我很高兴向您介绍终极突破系统，这是经过八年精心开发的先进且专有的专家顾问 (EA)。 该系统已成为 MQL5 市场上多个顶级 EA 的基础，包括广受好评的 Gold Reaper EA、 连续七个多月保持第一的位置，以及 Goldtrade Pro、Goldbot One、Indicement 和 Daytrade Pro。 终极突破系统不仅仅是另一个 EA。 它是一种专业级工具，旨在帮助交易者在任何市场和时间范围内创建无限数量的突破策略。 无论您专注于波段交易、剥头皮交易还是构建多元化投资组合，该系统都能提供无与伦比的灵活性和定制性。 可能性无穷无尽！ 对于自营公司交易者：   有了这个系统，您最终可以创建自己独特的交易策略和投资组合，而不会被标记为复制交易
Golden Hen EA
Taner Altinsoy
5 (7)
专家
概述 Golden Hen EA 是一款专为 XAUUSD (黄金) 设计的专家顾问 (Expert Advisor)。它结合了八种独立的交易策略，每种策略都由不同的市场条件和时间周期 (M5, M30, H2, H4, H6, H12) 触发。 该 EA 旨在自动管理其入场和过滤器。EA 的核心逻辑专注于识别特定的信号。Golden Hen EA 不使用网格 (grid)、马丁格尔 (martingale) 或平均成本技术 。 EA 开启的所有交易都使用预定义的 止损 (Stop Loss) 和 止盈 (Take Profit) 。 实时信号   |   公告频道  | 下载 Set 文件 八种策略概述 EA 同时跨多个时间周期分析 XAUUSD 图表： 策略 1 (M30):   该策略分析最近的一系列特定柱状线，以识别在定义的看跌形态之后的潜在看涨反转信号。 策略 2 (H4):   该策略在持续的下行趋势后识别强劲的看涨动能。它使用前一个 H4 柱的低点作为分析的参考点。 策略 3 (M30):   这是一种基于会话的策略。它监控相对于早期交易时段低点的价格行为，以识别潜在
HTTP ea
Yury Orlov
5 (8)
专家
How To Trade Pro (HTTP) EA — 来自拥有25年以上经验的作者的专业交易顾问，用于交易任何资产，无需马丁格尔或网格。 大多数顶级顾问处理上涨黄金。它们在测试中看起来出色……只要黄金上涨。但当趋势耗尽时会怎样？谁来保护您的存款？HTTP EA 不相信永恒增长 — 它适应不断变化的市场，并旨在广泛分散您的投资组合并保护您的存款。它是一个纪律严明的算法，在任何模式下都能同样成功：上涨、下跌、横盘。它像专业人士一样交易。HTTP EA 是精确的风险和时间管理系统。不要根据历史上的漂亮图表选择顾问。根据工作原理选择。 资产 任意，每种资产购买后有自己的 .set 文件 时间框架 M5-H4（在顾问设置中指定） 原理 处理动态价格缺失区域 存款 从 $100 起。杠杆 1:25+ 经纪商 任意，ECN/Raw 低点差 测试 策略测试器：EURUSD，01.01.2025 — 今天，每跳 特性 SL/TP，追踪止损，保本，紧急模式，图形面板。 How To Trade Pro EA 不猜测 — 它跟随变化并适应。这是一个纪律严明、活的算法，随着市场变化而变化，并在其他算法崩溃
Remstone
Remstone
5 (7)
专家
Remstone 并非普通的 EA。 它融合了多年的研究和资产管理经验。 Live:   Remstone Club   ICMarkets   Darwinex The price increases by $500 every profitable quarter. January: $2,500 自2018年以来 ，我的上一家公司Armonia Capital向FCA监管的资产管理公司Darwinex提供了ARF信号，筹集了75万美元。只需一位顾问即可掌控4个资产类别！ 没有承诺，没有曲线拟合，没有幻想。但有丰富的现场经验。 加入日益壮大的成功交易者社区，利用 Remstone 的力量！ Remstone 是一款全自动交易解决方案，旨在挖掘市场趋势。它基于先进的算法，专为追求可靠性和结果的交易者打造。 通过经过验证的精确度增强您的交易优势！ 为什么选择 Remstone？ 高级市场适应性： 处理许多不同的资产和经济新闻，以便在正确的时间挑选出可能流行的资产。 可定制的策略： 定制输入参数以适合您的独特目标。 轻松风险管理： 只需简单选择每笔交易的风险百分比，即可优先保障您的资
Autorithm AI
Zaha Feiz
4.6 (10)
专家
Autorithm AI 技术说明   AUTORITHM 是一款为 MetaTrader 5 设计的先进人工智能交易系统，采用 10 个专用 AI 分析层 对市场进行全面分析。该智能交易顾问（EA）使用协同工作的高级 AI 算法来处理市场数据、识别交易机会，并以智能风险管理协议执行交易。 [guide line]   核心功能 该系统采用 10 个不同的 AI 分析层 协同分析市场状况并执行交易。每个 AI 层专注于市场分析的不同方面， 包括： • 技术分析 • 形态识别 • 价格行为分析 • 趋势分析 • 波动性分析 • 风险管理 • 新闻分析 • 时间分析 • 马丁格尔系统管理 • 最终决策制定 EA 包含可配置的基于时间的交易时段、新闻事件过滤以及 AI 驱动的波动性保护机制。 10 大 AI 智能分析层 1. 技术分析 AI 处理多种技术指标和振荡器，通过高级形态识别算法识别市场动能、超买/超卖状态及潜在反转点。 2. 形态识别 AI 识别和分析图表形态、K线形态及价格结构，基于历史市场数据的机器学习算法进行训练。 3. 价格行为分析 AI 在不依赖传统指标的情况下，分析原
Axonshift EA MT5
Maxim Kurochkin
4.2 (40)
专家
AxonShift — 具有自适应执行逻辑的算法交易系统 AxonShift 是一款专为 XAUUSD 在 H1 时间周期上开发和优化的自动化交易算法。该系统采用模块化结构，通过分析短期价格动态与中期趋势脉冲的结合来理解市场行为。它避免了对市场噪音的过度反应，不依赖高频操作，而是聚焦于在特定结构条件触发下的可控交易周期。 每一笔交易都基于预设的场景逻辑进行触发，依赖于内部筛选器、价格阈值与波动性上下文。AxonShift 不使用马丁策略、网格系统或仓位加倍方法，从而确保在不同市场条件下执行行为的可预期性和一致性。 该系统在每笔交易中都采用固定的止损（Stop Loss）与止盈（Take Profit）水平，从而维持明确的风险管理框架。此结构使其能够适用于支持市场执行的经纪商，并允许在明确定义的资本模型下部署。AxonShift 的执行机制稳定且不依赖外部指标或随机行为。 系统不依赖新闻事件、外部数据源或概率预测。其核心方法建立在黄金市场特有的行为模式上，包括局部波动区域、方向性微型突破以及短周期内的价格响应。开发过程中特别考虑了 XAUUSD 的非对称波动性与日内流动性节奏。 实盘信号
Quantum StarMan
Bogdan Ion Puscasu
4.86 (103)
专家
大家好，我先自我介绍一下： 我是 Quantum StarMan，   Quantum EA 家族中最令人振奋、最年轻的成员。 我是一款全自动多币种EA，能够处理多达5种动态货币对： 澳元/美元、欧元/澳元、欧元/美元、英镑/美元和美元/加元 。凭借极致的精准度和坚定的责任感，我将带领您的交易体验更上一层楼。 关键在于：我不依赖马丁格尔策略。相反，我采用专为实现最佳性能而设计的复杂网格系统。为了让您安心，我甚至提供选项，当账户总亏损达到预设限额时，您可以平仓所有交易。 但这还不是全部——我可不是说说而已！我已经开通了直播信号，所以你可以现场观看我直播： IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions  量子星人频道：       点击这里 每购买10件，价格增加50美元。最终价格为1999美元 最棒的是？我超级好用。你只需要把我绑定到一个图表（欧元/美元），我就能帮你
Golden Mirage mt5
Michela Russo
4.71 (28)
专家
Limited stock at the current price! Final price: $1999 --> PROMO: From $299 --> The price will go up every 5 purchases, next price : $399 Golden Mirage is a robust gold trading robot designed for traders who value reliability, simplicity, and professional-grade performance. Powered by a proven combination of RSI, Moving Average,  ADX, and High/Low Level  indicators, Golden Mirage delivers high-quality signals and fully automated trading on the M5 timeframe for XAUUSD (GOLD) . It features a robu
