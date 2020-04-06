EA CyberBot MT5 Inc 8Pairs 8TF 8Shadows Indicators
- 专家
- Tjia Elisabeth Jasmine Canadi
- 版本: 25.92
- 更新: 29 十月 2025
- 激活: 20
这些产品的独特之处在于开发了复杂的算法，这些算法源自八对、八个时间范围和八个阴影的多指标函数。此外，还有一个强大而实用的交易面板助手功能，可同时促进数十项交易，提供有关 Pivot、Sup123 和 Res123 的最新指导。此外，还包括一个额外的 EA-Robot，用于 MA 和 RSI 之间的变量设置训练。
所有这些都打包在一个文件中，并且已经证明，包括 MQL5.com 在内的任何市场都不存在类似的复杂产品，其价格与提供给学生的产品一样实惠。我们提供的产品符合其描述，并且没有误导性。我们理解，您可能之前被有希望的回测中的演示文稿和图像误导，而这些演示文稿和图像一开始是看不到的。
EA CyberBot MT4 Panel Expert 8 Pairs + 8 T.Frames + 8 Shadows + Pivot [ Products for maximum trading activity at economical prices > are in the series MAX products ] |> MT5 platform is also available, click here !
我们作为顾问和教练的能力源自数十年的经验。我们创造和开发“开箱即用”的尖端产品，为从初学者到专业人士的个人交易者提供支持，没有令人困惑的理论。一切都以复杂的所见即所得格式直观显示，训练和磨练潜意识，使其更熟练、更负责任地识别和交易。值得信赖的产品感觉就像由专家策划助手直接指导一样。
VERY IMPORTANT NOTE:
Some of you agree that buying a "pig in a poke" is not a smart thing. And it seems that many developers manipulate with pictures, backtests, and videos that seem very promising.
We promise, we will tell you honestly, what you will get from our product in real. There are several tester products available that can be downloaded for free, to show 300 seconds of identical functions to the original product. And if you want to practice the Panel Assistant for manual trading, fill in the ReviewPass section in the settings menu. [ReviewPass for testers] can be found when doing backtests [strategy testers] from the demo file of this product download.
List of tester products including free downloadable Add-Ons for MT4 platform: https://www.mql5.com/ru/users/BATIK
Tutorials & Simulation Videos: https://drive.google.com/drive/folders/1fVXwTn9ccAxGVU_3A_RMLVJO6CDZJhT8?usp=sharing
>
Backtest Settings [Strategy Tester]
Symbol: GBPUSD
T.Frame: H1
T.Profit: 500
S.Loss: 1000Period: Jan 1, 2024 ~ until now >>> https://youtu.be/kUcTb_xm1TI >>> [Expert advisor simulation video from MT4 & MT5 platforms]
>
Motto: "PORTFOLIO target > 95% Blue" every trader becomes the instant winner
> Dedicated to serious traders, who need a genuine, state-of-the-art product
> Promise, can be proven, find the proof in the real akun statement click here!
It is profitable to buy at a 45% discount now, because the facilities are improved. The price will continue to rise with the addition of multi-algorithm functions for the execution of its automatic trading robot. Currently, the EA-Robot action still uses 2 MA & RSI algorithms; In the future, it will be enhanced with the Pivot-Res123-Sup123 function execution algorithm [the method is attached at the bottom].
|
>
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
ABOUT "CyberBot Project"
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
> “CYBERBOT PROJECT”平台专为具有卓越专业精神和专业知识的交易者建立，具有以下特点：
- - 能够在正确的时间和地点大规模有效地检测正确的动量。
- - 他们的交易活动中的每一个动作都得到强有力的数据和负责任的分析的支持。
- - 成为一名在其领域不断磨练和精通个人技能的专家。
- - 了解 EA 机器人的一般分析，包括其创建者的算法。
- - 成为专家分析师和专家执行者，并可以创建 EA 机器人 2MA 交叉 RSI。
> “CYBERBOT PROJECT”平台24小时实时100%专家策划，无需理论，从衍生品业务领域的初学者到资深人士，都可以通过视觉掌握一切。
> 有利的一面是，交易者可以在这里看到所有可获得的好处。对于那些之前使用被动 EA 感到失望或财务损失的人，我们建议考虑这个平台。
不要像赌徒一样交易，赢家的秘密就在这里【CyberBot 项目】所展示的平台透明且复杂，即使是初学者也可以在一周内立即变得更加专家 | 宝贵而难忘的成功经验 | 专业结构化的产品，为您成为伟大的分析师和专家交易员做好准备，实现财务自由的成功 | 最好的选择就在这里‼
介绍：EA CyberBot PRO [MT4| MT5] 外汇加密货币交易，一张图表中有 8 对、8 个时间范围和 8 个阴影。这是一个设计精良的专家顾问 [EA] 程序，具有“开箱即用”的功能。它创建了一个完整的平台，包含无缝集成到一个文件中的机器人 EA、交易面板和多指标。将这些功能结合在一个平台中，使其成为精明交易者的强大工具，服务于严肃的交易活动，同时还可作为建立更高质量交易实践的教育工具。它被设计为一种宝贵的资产，对于经验丰富的交易者、介绍经纪商 (IB) 和期货公司来说是必不可少的，作为一种促销工具，通过将品牌嵌入产品中，同时增加营业额并授权客户变得更加自信并积极参与独立交易。
我们的计划已被证明能够有效提高技能，这得益于咨询和教育领域多年的研究和开发。通过密集的 MQL4 和 MQL5 编程，我们满足了资本市场交易员的基本需求。我们的方法侧重于 100% 的实践培训，消除了繁琐的理论，并训练潜意识以提高反射能力。这将以前模糊的认知转化为商业活动中清晰、可分析且安全的现实。
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
如何在“CyberBot 项目”产品上使用该策略
---------------------------------------------------
方法 1：枢轴点方法，带买入限价和卖出限价订单的支撑和阻力策略
---------------------------------------------------
该产品已通过枢轴点方法和支撑和阻力策略的严格测试。通过在第三级下达限价订单并在至少第二级下达止盈 (TP)，该工具对于每天管理多个订单非常有用。然而，在确定止损 (SL) 设置和在距离第三级以上下达补充订单以实现持续可观收益时，必须具备其他技能，包括对市场的基本了解。
以下是使用枢轴点、支撑位和阻力位进行衍生品交易的详细描述和执行策略，基于技术分析，面向高级交易者：
> 概述
枢轴点是根据前一天的最高价、最低价和收盘价计算得出的一系列水平。这些水平可作为潜在转折点或价格行动动能区域的参考。枢轴点广泛用于日内交易，以预测市场情绪、动能和可能的价格走势。
关于枢轴点、支撑和阻力的基本理论，可以在博客上找到更多详细信息。 点击这里！
---------------------------------------------------
方法 #2：高级水平 || 本材料旨在全面了解“模式”。它还提供了在电流压力非常大的情况下的最佳解决方案
---------------------------------------------------
||观看带有动态图像和解释性描述的可视化。||此材料旨在全面了解“模式”。它还提供了在电流压力非常大的情况下的最佳解决方案。
[ 内幕 ] [ 告密者 ] 对于 CyberBot 成员，在使用“CyberBot 项目”进行实际交易时，通过主要货币对的经验和模式识别来增强您的决策能力。GPT-4 和 Google AI Gemini 的基本面和交易心理支持明智的行动。提示：利用八种货币对的触发信号增加您的收益，在 YouTube、Twitch 和 Kick 等平台上全天候直播。搜索“CyberBot 8 对”并选择“直播”选项；我们保证提供精准的指导。坚持不懈，您只需一周即可成为专家。我们将通过“ReviewPass”发送策略。[ 神经网络 ]
买家/租户留言：MQL5.com 商店专门授予每个买家或租户权限，使他们可以成为对该产品给予正面评价的挑剔评论者。对于我们的团队来说，这对于优先考虑我们有效满足每个买家或租户的个人信息需求以及促进重大战略改进的能力具有无价的价值。每个挑剔的评论都将能够独特地“ReviewPass”，使程序系统能够响应未来最高水平的改进。我们强烈建议您及时提交正面评价，因为 MQL5.com 不提供此功能，这使我们难以区分来自客户的消息和对我们免费培训产品的挑剔评论。尽快：并获得教练保证，以通过专门针对 CyberBot 客户的有效策略秘诀获得持续的利润。初步视频指导，根据产品 metatrader 选择：[ 设置 EA CyberBot MT4 ] || [ 设置 EA CyberBot MT5 ] || [ 设置 VR CyberBot MT5 ]