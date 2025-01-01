文档部分
OnDestroy

控件的 "销毁" 事件处理器。

virtual bool  OnDestroy()

返回值

true 如果事件已经被处理, 否则 false。

注释

基准类中的方法不做任何事且永远返回 true。